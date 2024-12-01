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Милан
 
Позже
Сассуоло
Прогнозы 40
Милан 97.5% (39)
X 0% (0)
Сассуоло 2.5% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Милан
Ничья
Сассуоло
1.29
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6.10
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5.70
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Милан
Сассуоло

15 матчей

86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

73.3%
33.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
5 побед 5 ничьих 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Второй тайм

81.8%
18.2%
0 побед 9 ничьих 7 побед

26 матчей

50%
15.4%
34.6%
13 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

42.3%
26.9%
30.8%
11 побед 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

19.2%
53.8%
27%
5 побед 14 ничьих 7 побед

История матчей

СA
3:3
СA
1:0
СA
2:5
СA
0:0
СA
0:3
СA
1:3
СA
1:2
СA
1:2
СA
1:2
СA
0:0
СA
1:0
СA
1:4
СA
1:1
СA
0:2
СA
0:1
СA
4:3
ТМК
3:2
СA
2:0
СA
2:1
ТМК
1:1
СA
3:2
К
2:1
СA
1:2
СA
2:1
СA
4:3
2:1

Голы

Всего голов

18
26

Голов в среднем за матч

1.5
1.86

Среднее время на гол

60
48

Всего голов

21
19

Голов в среднем за матч

1.5
1.58

Среднее время на гол

60
56

Всего голов

39
45

Голов в среднем за матч

1.5
1.73

Тотал матчей

2.5
24
Больше 92%
Меньше 8%
2
21
Больше 81%
Меньше 19%
5
17
Больше 65%
Меньше 35%
9
8
Больше 31%
Меньше 69%
18
7
Больше 27%
Меньше 73%
19
4
Больше 15%
Меньше 85%
22
3
Больше 12%
Меньше 88%
23

Среднее время на гол

60
52

Бомбардиры внутри турнира

Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сассуоло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мулаттьери Самуэле 1 0.5
Лорьенте Арман 1 0.5
Мухаремович Тарик 1 0.5
Д'Андреа Лука 1 0.5
Пьерини Николас 0 0
Моро Лука 0 0

Карточки

Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сассуоло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гроссо Фабио II 1 0
Дойг Джош 1 0
Вольпато Кристиан 1 0
Липани Лука 1 0
Д'Андреа Лука 1 0

Результаты матчей

Милан
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сассуоло
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Милан
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сассуоло
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
2
Милан
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сассуоло
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
2

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Милан
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Милан - Эмполи 3:0 Слован Братислава - Милан 2:3 Милан - Ювентус 0:0 Кальяри - Милан 3:3
Реал Мадрид - Милан 1:3 Монца - Милан 0:1 Милан - Наполи 0:2 Милан - Брюгге 3:1 Милан - Удинезе 1:0 Фиорентина - Милан 2:1 Байер Л - Милан 1:0 Милан - Лечче 3:0 Интер Милан - Милан 1:2 Милан - Ливерпуль 1:3 Милан - Венеция 4:0 Лацио - Милан 2:2 Парма - Милан 2:1 Милан - Торино 2:2 Милан - Монца 3:1 Барселона - Милан 2:2
Сассуоло
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Реджана - Сассуоло 0:2 Сассуоло - Салернитана 4:0 Зюйдтироль - Сассуоло 0:1 Сассуоло - Мантуя 1:0
Юве Стабия - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Модена 2:0 Брешия - Сассуоло 2:5 Сассуоло - Читтаделла 6:1 Сассуоло - Специя 0:0 Лечче - Сассуоло 0:2 Козенца - Сассуоло 0:1 Каррарезе - Сассуоло 0:2 Сассуоло - Кремонезе 1:4 Бари - Сассуоло 1:1 Сассуоло - Чезена 2:1 Катанзаро - Сассуоло 1:1 Сассуоло - Читтаделла 2:1 Монца - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Падова 1:0 Сассуоло - Сассуоло (до 19 лет) 3:1

Результаты матчей

Милан
Сассуоло

Точный счет

2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Милан
Сассуоло

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

1/8 финала
Болонья
Монца
Милан
Сассуоло
Фиорентина
Эмполи
Лацио
Наполи
Ювентус
Кальяри
Аталанта
Чезена
Рома
Сампдория
Интер Милан
Удинезе
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Специя Солери Эдоардо 2
Наполи Нгонж Сириль 2
Чезена Каргбо Аугустус 2
Авеллино Трибуцци Алессио 2
Брешия Олзер Джакомо 2
Весь список

Топ нарушителей
Сампдория Романьоли Симоне 1
Комо Иовин Алессио 1
Салернитана Маджоре Джулио 1
Палермо Aljosa Vasic 1
Кальяри Виола Николас 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Милан - Сассуоло от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 декабря 2024, осталось 2 дня 13 часов 55 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Прогнозы 40
    Милан 97.5% (39)
    X 0% (0)
    Сассуоло 2.5% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Милан
    Ничья
    Сассуоло
    1.29
    Реклама, betcity.ru
    6.10
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    5.70
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    Прогнозы на матч Милан - Сассуоло

    Исход игры
    Милан
    97.5% (39)
    Ничья
    0% (0)
    Сассуоло
    2.5% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    35.14% (13)
    Меньше
    64.86% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    21.62% (8)
    Нет
    78.38% (29)
    Популярный счёт
    2:0 Милан
    55% (22)
    2:1 Милан
    15% (6)
    3:0 Милан
    12.5% (5)
    3:1 Милан
    5% (2)
    1:0 Милан
    5% (2)
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