Стадион: Интер-энд-Ко Стэдиум.
0:0
Первый тайм: 17'
0'
Прогноз на матч от Liveresult
11
Охеда
Мартин
77
Ангуло
Иван
14
Бёрн
Натан
3
Рим
Тим
10
Биэл
Пеп
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Охеда МартинПолузащитник
-
77 Ангуло ИванПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
50 Отеро ХавьерВратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Смит КайлЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
8 ФелипеНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пареха Оскар
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Бёрн НатанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
3 Рим ТимЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Биэл ПепНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Бингэм ДэвидВратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Уронен ЙереЗащитник
-
30 Урсо ЖуниорПолузащитник
- Полузащитник
-
38 Тавареш ЮриПолузащитник
-
11 Абада ЛиэльНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Смит Дин
История личных встреч
Орландо Сити
Шарлотт
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
125%
5 побед 0 ничьих 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
9 матчей
44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
5
Голов в среднем за матч
1.75
1
Среднее время на гол
51
90
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
1
0.75
Среднее время на гол
90
120
Всего голов
12
8
Голов в среднем за матч
1.33
0.89
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
67
101
Бомбардиры внутри турнира
Орландо Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Торрес Факундо
|15 (2)
|0.41
|Макгуайр Данкан
|10
|0.27
|Энрике Рамиро
|8
|0.22
|Охеда Мартин
|5
|0.14
|Ангуло Иван
|5
|0.14
|Муриэль Луис
|5 (2)
|0.14
|Тоурхалльссон Дагюр Дан
|2
|0.05
|Линн Джек
|2
|0.05
|Лодейро Николас
|1
|0.03
|Рафаэл Дос Сантос
|1
|0.03
|Араухо Сесар
|1
|0.03
|Брекало Давид
|1
|0.03
|Шлегель Родриго
|1
|0.03
|Янссон Робин
|1
|0.03
|Вильдер Картахена
|0
|0
|Смит Кайл
|0
|0
|Фриман Алекс
|0
|0
Шарлотт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Агьеманг Патрик
|10
|0.27
|Абада Лиэль
|7
|0.19
|Варгас Кервин Кальдерон
|6
|0.16
|Свидерски Кароль
|6 (2)
|0.16
|Тавареш Юри
|3
|0.08
|Вествуд Эшли
|2
|0.05
|Биэл Пеп
|2
|0.05
|Бронико Брандт
|1
|0.03
|Деягере Брехт
|1
|0.03
|Петкович Никола
|1
|0.03
|Копетти Энцо
|1
|0.03
|Диани Джибриль
|1 (1)
|0.03
|Рим Тим
|1
|0.03
|Урсо Жуниор
|1
|0.03
|Маланда Адилсон
|1
|0.03
|Бендер Бен
|1
|0.03
|Уронен Йере
|0
|0
|Бёрн Натан
|0
|0
|Педро Жоао
|0
|0
|Линдси Джейлин
|0
|0
Карточки
Орландо Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Араухо Сесар
|12
|0
|Вильдер Картахена
|9
|0
|Янссон Робин
|9
|0
|Шлегель Родриго
|6
|1
|Макгуайр Данкан
|6
|0
|Тоурхалльссон Дагюр Дан
|4
|0
|Ангуло Иван
|4
|0
|Энрике Рамиро
|4
|0
|Торрес Факундо
|3
|0
|Фелипе
|3
|0
|Рафаэл Дос Сантос
|2
|0
|Муриэль Луис
|2
|0
|Гальесе Педро
|2
|0
|Охеда Мартин
|2
|0
|Смит Кайл
|2
|0
|Лодейро Николас
|1
|0
|Холлидей Майкл
|1
|0
|Брекало Давид
|1
|0
Шарлотт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вествуд Эшли
|7
|0
|Варгас Кервин Кальдерон
|7
|0
|Бёрн Натан
|6
|0
|Агьеманг Патрик
|4
|1
|Кахлина Кристиян
|5
|0
|Деягере Брехт
|5
|0
|Тавареш Юри
|5
|0
|Приветт Эндрю
|5
|0
|Урсо Жуниор
|4
|0
|Бронико Брандт
|4
|0
|Диани Джибриль
|4
|0
|Арфилд Скотт
|2
|1
|Петкович Никола
|3
|0
|Абада Лиэль
|3
|0
|Маланда Адилсон
|3
|0
|Tyger Smalls
|3
|0
|Биэл Пеп
|1
|1
|Уронен Йере
|2
|0
|Педро Жоао
|1
|0
|Свидерски Кароль
|1
|0
|Копетти Энцо
|1
|0
|Линдси Джейлин
|1
|0
|Бендер Бен
|1
|0
Результаты матчей
Орландо Сити
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
39% (7)
28% (5)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
33% (6)
22% (4)
Шарлотт
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
6% (1)
56% (10)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
2
8
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
6
9
Орландо Сити
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
44% (8)
28% (5)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
33% (6)
44% (8)
Шарлотт
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
6% (1)
61% (11)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
19
6
Упущенные победы
24
24
Орландо Сити
51.7%
48.3%
15 побед 14 поражений
Первый тайм
42% (15)
28% (10)
31% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (12)
33% (12)
33% (12)
Шарлотт
29.6%
70.4%
8 побед 19 поражений
Первый тайм
6% (2)
58% (21)
36% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (11)
42% (15)
28% (10)
Сухие победы
11
5
Сухие поражения
4
13
Волевые победы
22
10
Упущенные победы
30
33
Голы по времени матча
Забито
29
20
15 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 13
11 Забивали первыми 7
23 Не забивали 23
4
14%
1
5%
1-15
5
17%
2
10%
16-30
6
21%
4
20%
31-45
4
14%
6
30%
46-60
5
17%
4
20%
61-75
5
17%
3
15%
76-90
Пропущено
19
25
8 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 11
10 Не пропускали 15
3
16%
2
8%
1-15
2
11%
2
8%
16-30
3
16%
10
40%
31-45
2
11%
1
4%
46-60
3
16%
2
8%
61-75
6
32%
8
32%
76-90
Забито
29
25
9 В 1-м тайме 11
20 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 12
23 Не забивали 23
2
7%
4
16%
1-15
6
21%
1
4%
16-30
1
3%
6
24%
31-45
5
17%
4
16%
46-60
5
17%
2
8%
61-75
10
34%
8
32%
76-90
Пропущено
34
15
19 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 11
12 Пропускали первыми 3
16 Не пропускали 8
8
24%
0
0%
1-15
4
12%
2
13%
16-30
7
21%
2
13%
31-45
3
9%
4
27%
46-60
6
18%
2
13%
61-75
6
18%
5
33%
76-90
Забито
58
45
24 В 1-м тайме 18
34 Во 2-м тайме 27
16 Забивали первыми 19
10 Не забивали 10
6
10%
5
11%
1-15
11
19%
3
7%
16-30
7
12%
10
22%
31-45
9
16%
10
22%
46-60
10
17%
6
13%
61-75
15
26%
11
24%
76-90
Пропущено
53
40
27 В 1-м тайме 18
26 Во 2-м тайме 22
17 Пропускали первыми 14
26 Не пропускали 23
11
21%
2
5%
1-15
6
11%
4
10%
16-30
10
19%
12
30%
31-45
5
9%
5
13%
46-60
9
17%
4
10%
61-75
12
23%
13
33%
76-90
Результаты последних матчей
Орландо Сити
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Шарлотт - Орландо Сити 0:0 Орландо Сити - Шарлотт 2:0 Орландо Сити - Атланта Юнайтед 1:2 Цинциннати - Орландо Сити 1:3
Орландо Сити - Филадельфия Юнион 2:1 Даллас - Орландо Сити 1:3 Коламбус Крю - Орландо Сити 4:3 Орландо Сити - Шарлотт 2:0 Орландо Сити - Нью-Инглэнд Революшн 3:0 Орландо Сити - Нэшвилл 3:0 Спортинг Канзас-Сити - Орландо Сити 3:0 Орландо Сити - Крус Асуль 0:0 Орландо Сити - Атлетико Сан-Луис 1:1 Орландо Сити - ФК Монреаль 4:1 Орландо Сити - Нью-Йорк Сити 1:1 Нэшвилл - Орландо Сити 0:3 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 1:3 Орландо Сити - Ди Си Юнайтед 5:0 Торонто - Орландо Сити 1:2 Нью-Йорк Сити - Орландо Сити 4:2
Шарлотт
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Шарлотт - Орландо Сити 0:0 Орландо Сити - Шарлотт 2:0 Ди Си Юнайтед - Шарлотт 0:3 Шарлотт - ФК Монреаль 2:0
Шарлотт - Чикаго Файр 4:3 Интер Майами - Шарлотт 1:1 Шарлотт - Нью-Инглэнд Революшн 4:0 Орландо Сити - Шарлотт 2:0 ФК Монреаль - Шарлотт 2:1 Шарлотт - Атланта Юнайтед 0:1 Шарлотт - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Шарлотт - Крус Асуль 0:0 Филадельфия Юнион - Шарлотт 1:0 Остин - Шарлотт 2:2 Коламбус Крю - Шарлотт 1:1 Цинциннати - Шарлотт 1:3 Шарлотт - Интер Майами 1:2 Хьюстон Динамо - Шарлотт 1:0 Филадельфия Юнион - Шарлотт 0:2 Шарлотт - Орландо Сити 2:2
Результаты матчей
Орландо Сити
Шарлотт
Точный счет
2:0
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
0:0
3 раза 17%
1:0
3 раза 17%
2:0
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
5 раз 28%
2
5 раз 28%
0
4 раза 22%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
6 раз 33%
0
5 раз 28%
2
4 раза 22%
4
2 раза 11%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:3
3 раза 17%
2:2
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
2:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
3
7 раз 39%
0
5 раз 28%
2
4 раза 22%
1
2 раза 11%
1
8 раз 44%
0
5 раз 28%
3
3 раза 17%
2
2 раза 11%
Точный счет
2:0
4 раза 11%
1:3
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
1:1
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
2:3
3 раза 8%
3:0
3 раза 8%
0:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
5:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
1:0
6 раз 17%
1:1
5 раз 14%
2:0
5 раз 14%
0:0
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
0:1
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
Точное количество голов
0
9 раз 25%
2
9 раз 25%
3
9 раз 25%
1
7 раз 19%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
1
14 раз 39%
0
10 раз 28%
2
6 раз 17%
3
4 раза 11%
4
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Орландо Сити
Шарлотт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
144
Больше Меньше
135
99
711
414
315
216
216
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
135
Больше Меньше
135
117
513
711
315
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
279
Больше Меньше
2610
2016
1224
1125
630
234
234
135
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|23 (7)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|21 (11)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|21 (9)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|20 (12)
|Коламбус Крю
|Эрнандес Хуан
|19 (11)
|Интер Майами
|Авилес Томас
|2 14
|Торонто
|Бернардески Федерико
|3 10
|Нью-Йорк Сити
|Сэндс Джеймс
|1 12
|Хьюстон Динамо
|Эскобар Франко
|1 11
|Орландо Сити
|Араухо Сесар
|12