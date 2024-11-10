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  4. МЛС 2024
Стадион: .
Орландо Сити
1:1
Итог после пенальти
4
1
Шарлотт
0'
40' Желтая карточка
Агьеманг Патрик
46' Желтая карточка
Маланда Адилсон
53' Желтая карточка
Бёрн Натан
64' Желтая карточка
Энрике Рамиро
0:1
81' Гол
Свидерски Кароль
83' Желтая карточка
Бронико Брандт
90' Желтая карточка
Биэл Пеп
0:1
90' Не забитый пенальти
Торрес Факундо
1:1
90' Гол
Торрес Факундо
90' Желтая карточка
Урсо Жуниор
4 1
Муриэль Луис
2:1
2:1
Биэл Пеп
Смит Кайл
3:1
3:1
Свидерски Кароль
Торрес Факундо
4:1
4:2
Вествуд Эшли
Рафаэл Дос Сантос
5:2

Ход матча

40'
 
Агьеманг Патрик
46'
 
Маланда Адилсон
53'
 
Бёрн Натан
61'
 
Свидерски Кароль
Агьеманг Патрик
64'
Энрике Рамиро
 
65'
Макгуайр Данкан
Энрике Рамиро
 
65'
Муриэль Луис
Ангуло Иван
 
72'
 
Абада Лиэль
Варгас Кервин Кальдерон
79'
Лодейро Николас
Охеда Мартин
 
79'
Смит Кайл
Тоурхалльссон Дагюр Дан
 
81'
0:1
Свидерски Кароль
(Абада Лиэль)
83'
 
Бронико Брандт
84'
 
Урсо Жуниор
Бронико Брандт
89'
Брекало Давид
Шлегель Родриго
 
90'
 
Биэл Пеп
90'
Торрес Факундо
0:1
90'
Торрес Факундо
1:1
90'
 
Урсо Жуниор
91'
Муриэль Луис
2:1
91'
2:1
Биэл Пеп
91'
Смит Кайл
3:1
91'
3:1
Свидерски Кароль
91'
Торрес Факундо
4:1
91'
4:2
Вествуд Эшли
91'
Рафаэл Дос Сантос
5:2
Пен
4:1
Прогноз на матч от Liveresult
1
Гальесе
Педро
17
Тоурхалльссон
Дагюр
Дан
15
Шлегель
Родриго
6
Янссон
Робин
3
Рафаэл
Дос
Сантос
5
Араухо
Сесар
16
Вильдер
Картахена
10
Торрес
Факундо
11
Охеда
Мартин
77
Ангуло
Иван
7
Энрике
Рамиро
1
Кахлина
Кристиян
14
Бёрн
Натан
29
Маланда
Адилсон
34
Приветт
Эндрю
3
Рим
Тим
28
Диани
Джибриль
8
Вествуд
Эшли
13
Бронико
Брандт
10
Биэл
Пеп
33
Агьеманг
Патрик
18
Варгас
Кервин
Кальдерон
Орландо Сити
4-2-3-1
Шарлотт
4-3-3

История личных встреч

Орландо Сити
Шарлотт

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

125%
5 побед 0 ничьих 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

9 матчей

44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 2 победы

История матчей

М
0:0
М
2:0
М
2:0
М
2:2
М
1:1
ОК
1:0
М
1:2
М
1:2
М
2:1

Голы

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

1.75
1

Среднее время на гол

51
90

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

1
0.75

Среднее время на гол

90
120

Всего голов

12
8

Голов в среднем за матч

1.33
0.89

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

67
101

Бомбардиры внутри турнира

Орландо Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Торрес Факундо 16 (2) 0.43
Макгуайр Данкан 10 0.27
Энрике Рамиро 8 0.22
Охеда Мартин 5 0.14
Ангуло Иван 5 0.14
Муриэль Луис 5 (2) 0.14
Тоурхалльссон Дагюр Дан 2 0.05
Линн Джек 2 0.05
Лодейро Николас 1 0.03
Рафаэл Дос Сантос 1 0.03
Араухо Сесар 1 0.03
Брекало Давид 1 0.03
Шлегель Родриго 1 0.03
Янссон Робин 1 0.03
Вильдер Картахена 0 0
Смит Кайл 0 0
Фриман Алекс 0 0
Шарлотт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Агьеманг Патрик 10 0.27
Абада Лиэль 7 0.19
Свидерски Кароль 7 (2) 0.19
Варгас Кервин Кальдерон 6 0.16
Тавареш Юри 3 0.08
Вествуд Эшли 2 0.05
Биэл Пеп 2 0.05
Бронико Брандт 1 0.03
Деягере Брехт 1 0.03
Петкович Никола 1 0.03
Копетти Энцо 1 0.03
Диани Джибриль 1 (1) 0.03
Рим Тим 1 0.03
Урсо Жуниор 1 0.03
Маланда Адилсон 1 0.03
Бендер Бен 1 0.03
Уронен Йере 0 0
Бёрн Натан 0 0
Педро Жоао 0 0
Линдси Джейлин 0 0

Карточки

Орландо Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Араухо Сесар 12 0
Вильдер Картахена 9 0
Янссон Робин 9 0
Шлегель Родриго 6 1
Макгуайр Данкан 6 0
Энрике Рамиро 5 0
Тоурхалльссон Дагюр Дан 4 0
Ангуло Иван 4 0
Торрес Факундо 3 0
Фелипе 3 0
Рафаэл Дос Сантос 2 0
Муриэль Луис 2 0
Гальесе Педро 2 0
Охеда Мартин 2 0
Смит Кайл 2 0
Лодейро Николас 1 0
Холлидей Майкл 1 0
Брекало Давид 1 0
Шарлотт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вествуд Эшли 7 0
Бёрн Натан 7 0
Варгас Кервин Кальдерон 7 0
Агьеманг Патрик 5 1
Кахлина Кристиян 5 0
Деягере Брехт 5 0
Урсо Жуниор 5 0
Бронико Брандт 5 0
Тавареш Юри 5 0
Приветт Эндрю 5 0
Диани Джибриль 4 0
Маланда Адилсон 4 0
Арфилд Скотт 2 1
Биэл Пеп 2 1
Петкович Никола 3 0
Абада Лиэль 3 0
Tyger Smalls 3 0
Уронен Йере 2 0
Педро Жоао 1 0
Свидерски Кароль 1 0
Копетти Энцо 1 0
Линдси Джейлин 1 0
Бендер Бен 1 0

Результаты матчей

Орландо Сити
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
37% (7)
32% (6)
32% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
37% (7)
21% (4)
Шарлотт
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
6% (1)
56% (10)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

2
8

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

6
10
Орландо Сити
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
44% (8)
28% (5)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
33% (6)
44% (8)
Шарлотт
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
5% (1)
63% (12)
32% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
42% (8)
26% (5)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

19
6

Упущенные победы

24
24
Орландо Сити
53.3%
46.7%
16 побед 14 поражений
Первый тайм
41% (15)
30% (11)
30% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (12)
35% (13)
32% (12)
Шарлотт
28.6%
71.4%
8 побед 20 поражений
Первый тайм
5% (2)
59% (22)
35% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (11)
43% (16)
27% (10)

Сухие победы

11
5

Сухие поражения

4
13

Волевые победы

23
10

Упущенные победы

30
34

Голы по времени матча

Забито

30
21
15 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 8
23 Не забивали 23
4
13%
1
5%
1-15
5
17%
2
10%
16-30
6
20%
4
19%
31-45
4
13%
6
29%
46-60
5
17%
4
19%
61-75
6
20%
4
19%
76-90

Пропущено

20
26
8 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 16
3
15%
2
8%
1-15
2
10%
2
8%
16-30
3
15%
10
38%
31-45
2
10%
1
4%
46-60
3
15%
2
8%
61-75
7
35%
9
35%
76-90

Забито

29
25
9 В 1-м тайме 11
20 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 12
24 Не забивали 24
2
7%
4
16%
1-15
6
21%
1
4%
16-30
1
3%
6
24%
31-45
5
17%
4
16%
46-60
5
17%
2
8%
61-75
10
34%
8
32%
76-90

Пропущено

34
15
19 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 11
12 Пропускали первыми 3
16 Не пропускали 8
8
24%
0
0%
1-15
4
12%
2
13%
16-30
7
21%
2
13%
31-45
3
9%
4
27%
46-60
6
18%
2
13%
61-75
6
18%
5
33%
76-90

Забито

59
46
24 В 1-м тайме 18
35 Во 2-м тайме 28
16 Забивали первыми 20
10 Не забивали 10
6
10%
5
11%
1-15
11
19%
3
7%
16-30
7
12%
10
22%
31-45
9
15%
10
22%
46-60
10
17%
6
13%
61-75
16
27%
12
26%
76-90

Пропущено

54
41
27 В 1-м тайме 18
27 Во 2-м тайме 23
18 Пропускали первыми 14
27 Не пропускали 24
11
20%
2
5%
1-15
6
11%
4
10%
16-30
10
19%
12
29%
29%
31-45
5
9%
5
12%
46-60
9
17%
4
10%
61-75
13
24%
14
34%
76-90

Результаты последних матчей

Орландо Сити
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Шарлотт - Орландо Сити 0:0 Орландо Сити - Шарлотт 2:0 Орландо Сити - Атланта Юнайтед 1:2 Цинциннати - Орландо Сити 1:3
Орландо Сити - Филадельфия Юнион 2:1 Даллас - Орландо Сити 1:3 Коламбус Крю - Орландо Сити 4:3 Орландо Сити - Шарлотт 2:0 Орландо Сити - Нью-Инглэнд Революшн 3:0 Орландо Сити - Нэшвилл 3:0 Спортинг Канзас-Сити - Орландо Сити 3:0 Орландо Сити - Крус Асуль 0:0 Орландо Сити - Атлетико Сан-Луис 1:1 Орландо Сити - ФК Монреаль 4:1 Орландо Сити - Нью-Йорк Сити 1:1 Нэшвилл - Орландо Сити 0:3 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 1:3 Орландо Сити - Ди Си Юнайтед 5:0 Торонто - Орландо Сити 1:2 Нью-Йорк Сити - Орландо Сити 4:2
Шарлотт
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Шарлотт - Орландо Сити 0:0 Орландо Сити - Шарлотт 2:0 Ди Си Юнайтед - Шарлотт 0:3 Шарлотт - ФК Монреаль 2:0
Шарлотт - Чикаго Файр 4:3 Интер Майами - Шарлотт 1:1 Шарлотт - Нью-Инглэнд Революшн 4:0 Орландо Сити - Шарлотт 2:0 ФК Монреаль - Шарлотт 2:1 Шарлотт - Атланта Юнайтед 0:1 Шарлотт - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Шарлотт - Крус Асуль 0:0 Филадельфия Юнион - Шарлотт 1:0 Остин - Шарлотт 2:2 Коламбус Крю - Шарлотт 1:1 Цинциннати - Шарлотт 1:3 Шарлотт - Интер Майами 1:2 Хьюстон Динамо - Шарлотт 1:0 Филадельфия Юнион - Шарлотт 0:2 Шарлотт - Орландо Сити 2:2

Результаты матчей

Орландо Сити
Шарлотт

Точный счет

2:0
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
0:0
3 раза 17%
1:0
3 раза 17%
2:0
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 32%
2
5 раз 26%
0
4 раза 21%
3
2 раза 11%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
1
6 раз 33%
0
5 раз 28%
2
4 раза 22%
4
2 раза 11%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:3
3 раза 17%
2:2
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:1
4 раза 21%
1:0
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
2:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%

Точное количество голов

3
7 раз 39%
0
5 раз 28%
2
4 раза 22%
1
2 раза 11%
1
9 раз 47%
0
5 раз 26%
3
3 раза 16%
2
2 раза 11%

Точный счет

1:1
4 раза 11%
1:3
4 раза 11%
2:0
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
2:3
3 раза 8%
3:0
3 раза 8%
0:1
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
4:2
2 раза 5%
5:0
2 раза 5%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
1:0
6 раз 16%
1:1
6 раз 16%
2:0
5 раз 14%
0:0
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
0:1
2 раза 5%
0:3
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%

Точное количество голов

0
9 раз 24%
2
9 раз 24%
3
9 раз 24%
1
8 раз 22%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
1
15 раз 41%
0
10 раз 27%
2
6 раз 16%
3
4 раза 11%
4
2 раза 5%

Тоталы голов в матче

Орландо Сити
Шарлотт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
4
0.5
Больше Меньше
13
5
9
10
1.5
7
11
4
15
2.5
3
15
2
17
3.5
2
16
1
18
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
5
0.5
Больше Меньше
14
5
11
7
1.5
5
14
7
11
2.5
3
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
28
9
0.5
Больше Меньше
27
10
20
17
1.5
12
25
11
26
2.5
6
31
2
35
3.5
2
35
1
36
4.5
1/8 финала
3 Интер Майами
3 Атланта Юнайтед
8 Орландо Сити
5 Шарлотт
3 Лос-Анджелес
4 Ванкувер Уайткэпс
7 Цинциннати
9 Нью-Йорк Сити
13 Сиэтл Саундерс
11 Хьюстон Динамо
6 Коламбус Крю
8 Нью-Йорк Ред Буллз
6 Реал Солт-Лейк
9 Миннесота Юнайтед
9 Лос-Анджелес Гэлакси
1 Колорадо Рэпидс
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
Миннесота Юнайтед
Лос-Анджелес Гэлакси
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 23 (7)
Лос-Анджелес Буанга Денис 21 (11)
Интер Майами Суарес Луис 21 (9)
Интер Майами Месси Лионель 20 (12)
Коламбус Крю Эрнандес Хуан 19 (11)
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Топ нарушителей
Интер Майами Авилес Томас 2 14
Торонто Бернардески Федерико 3 10
Нью-Йорк Сити Сэндс Джеймс 1 12
Хьюстон Динамо Эскобар Франко 1 11
Орландо Сити Араухо Сесар 12
Весь список
  • 91'
    Г О О О О Л - Муриэль Луис реализовал пенальти!
  • 91'
    Мы ожидаем серии пенальти
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    • 53'
      Бёрн Натан получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Маланда Адилсон получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 40'
      Патрик Агьеманг получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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    Где смотреть матч Орландо Сити 1:1 Шарлотт онлайн

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