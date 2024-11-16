Тур: 19.
1:0
Второй тайм: 63'
0'
18' Желтая карточкаPablo I
27' Желтая карточкаСкарпа Густаво
1:0
28' ГолTomas Cuello
59' Желтая карточкаNikao
Ход матча
18'
27'
28'
46'
59'
45
Lucas
Belezi
26
Erick2
28
Tomas
Cuello
11
Nikao
20
Julimar
92
Pablo
I
22
Эверсон
18
Вера
Фаусто
44
Rubens
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
45 Lucas BeleziЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Erick2Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Tomas CuelloПолузащитник
-
11 NikaoПолузащитник
-
20 JulimarПолузащитник
-
92 Pablo IНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
30 Зе ВиторЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
57 Joao Cruz
-
-
90 Emersonn
-
Главный тренер: Лучо Гонсалес
- Основной состав
-
22 ЭверсонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Вера ФаустоПолузащитник
-
5 ОтавиоПолузащитник
-
44 RubensПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Igor RabelloЗащитник
- Полузащитник
-
14 Кардек АланПолузащитник
- Нападающий
-
-
17 Igor Gomes
-
-
39 Caio Maia
-
-
Главный тренер: Gabriel Milito
История личных встреч
Атлетико Паранаэнсе
Атлетико Минейро
15 матчей
80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
46.7%
33.3%
20%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
53.3%
46.7%
8 побед 7 ничьих 0 побед
18 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 18 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 9 ничьих 12 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед
33 матча
36.4%
9.1%
54.5%
12 побед 3 ничьи 18 побед
Первый тайм
21.2%
42.4%
36.4%
7 побед 14 ничьих 12 побед
Второй тайм
24.2%
30.3%
45.5%
8 побед 10 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
16
Голов в среднем за матч
0.76
1
Среднее время на гол
117
90
Всего голов
28
19
Голов в среднем за матч
1.75
1.12
Среднее время на гол
51
80
Всего голов
41
35
Голов в среднем за матч
1.24
1.06
Тотал матчей
2.5
21
Больше 64%
Меньше 36%
12
15
Больше 45%
Меньше 55%
18
6
Больше 18%
Меньше 82%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
Среднее время на гол
72
84
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико Паранаэнсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Julimar
|6
|0.18
|Nikao
|4
|0.12
|Каноббио Агустин
|4
|0.12
|Gonzalo Mastriani
|4
|0.12
|Pablo I
|3
|0.09
|Ди Йорио Лукас
|3
|0.09
|Tomas Cuello
|2
|0.06
|Фернандиньо XII
|2 (1)
|0.06
|Erick2
|2
|0.06
|Joao Cruz
|1
|0.03
|Leonardo Godoy
|1
|0.03
|Gabriel Paulista VIII
|1
|0.03
|Christian Cardoso
|1
|0.03
|Lucas Esquivel
|0
|0
|Bruno Zapelli
|0
|0
|Фернандо Менегаццо
|0
|0
|Madson II
|0
|0
|Роша Кайке
|0
|0
Атлетико Минейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Халк Живанилдо
|10 (4)
|0.3
|Варгас Эдуардо
|7 (1)
|0.21
|Паулиньо Жозе
|6 (1)
|0.18
|Скарпа Густаво
|4 (2)
|0.12
|Carlos Amaral
|3
|0.09
|Brahian Palacios
|2 (1)
|0.06
|Сарачо Федерико
|2
|0.06
|Вера Фаусто
|2
|0.06
|Igor Gomes
|1 (1)
|0.03
|Арана Гильерме
|1
|0.03
|Алонсо Хуниор
|1
|0.03
|Ромуло
|1
|0.03
|Rubens
|0
|0
|Igor Rabello
|0
|0
|Де Лара Фукс Бруно
|0
|0
Карточки
Атлетико Паранаэнсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гамарра Матео
|7
|0
|Pablo I
|6
|0
|Christian Cardoso
|6
|0
|Фернандиньо XII
|6
|0
|Каноббио Агустин
|4
|1
|Lucas Esquivel
|4
|1
|Thiago Heleno
|5
|0
|Leonardo Godoy
|4
|0
|Julimar
|4
|0
|Роша Кайке
|4
|0
|Фернандо Менегаццо
|3
|0
|Madson II
|3
|0
|Сантана Алекс
|3
|0
|Gabriel Paulista VIII
|3
|0
|Tomas Cuello
|3
|0
|Bruno Zapelli
|3
|0
|Filipinho
|3
|0
|Кука
|1
|1
|Понтес Микаэл
|1
|1
|Зе Витор
|2
|0
|Joao Cruz
|2
|0
|Erick2
|2
|0
|Lucas Belezi
|2
|0
|Leonardo Linck
|0
|1
|Лучо Гонсалес
|1
|0
|Жука Роберто
|1
|0
|Nikao
|1
|0
|Ди Йорио Лукас
|1
|0
|Бенто Крепски
|1
|0
|Martin Varini
|1
|0
Атлетико Минейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Лара Фукс Бруно
|8
|1
|Батталья Родриго
|5
|2
|Скарпа Густаво
|6
|1
|Эверсон
|5
|1
|Халк Живанилдо
|4
|1
|Лянко Войнович
|4
|1
|Igor Gomes
|5
|0
|Паулиньо Жозе
|3
|1
|Igor Rabello
|3
|1
|Арана Гильерме
|4
|0
|Франко Алан
|4
|0
|Феррейра Мариано
|3
|0
|Дейверсон Силва
|3
|0
|Жемерсон де Жесус
|3
|0
|Paulo Monteiro
|3
|0
|Лемос Маурисио
|3
|0
|Brahian Palacios
|3
|0
|Милито Габриэль
|2
|0
|Саравия Ренсо
|2
|0
|Алонсо Хуниор
|2
|0
|Rubens
|2
|0
|Отавио II
|2
|0
|Варгас Эдуардо
|1
|0
|Бернард Дуарте
|1
|0
|Сарачо Федерико
|1
|0
|Вера Фаусто
|1
|0
|Педриньо II
|1
|0
|Carlos Amaral
|1
|0
|Alisson Santana
|1
|0
|Caio Maia
|1
|0
Результаты матчей
Атлетико Паранаэнсе
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Атлетико Минейро
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
1
4
Упущенные победы
7
8
Атлетико Паранаэнсе
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (5)
53% (9)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
Атлетико Минейро
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
17
13
Упущенные победы
10
21
Атлетико Паранаэнсе
56%
44%
14 побед 11 поражений
Первый тайм
28% (9)
50% (16)
22% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (11)
38% (12)
28% (9)
Атлетико Минейро
40%
60%
8 побед 12 поражений
Первый тайм
22% (7)
38% (12)
41% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (10)
44% (14)
25% (8)
Сухие победы
10
3
Сухие поражения
5
6
Волевые победы
18
17
Упущенные победы
17
29
Голы по времени матча
Забито
19
18
11 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 3
20 Не забивали 22
0
0%
1
6%
1-15
5
26%
2
11%
16-30
6
32%
2
11%
31-45
2
11%
2
11%
46-60
2
11%
4
22%
61-75
4
21%
7
39%
76-90
Пропущено
18
23
11 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 12
5
28%
4
17%
1-15
4
22%
1
4%
16-30
2
11%
5
22%
31-45
1
6%
3
13%
46-60
3
17%
4
17%
61-75
3
17%
6
26%
76-90
Забито
14
24
6 В 1-м тайме 17
8 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 10
22 Не забивали 18
1
7%
4
17%
1-15
2
14%
3
13%
16-30
3
21%
10
42%
31-45
3
21%
3
13%
46-60
2
14%
1
4%
61-75
3
21%
3
13%
76-90
Пропущено
24
23
8 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 11
11 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 13
5
21%
2
9%
1-15
2
8%
6
26%
16-30
1
4%
4
17%
31-45
5
21%
3
13%
46-60
2
8%
5
22%
61-75
9
38%
3
13%
76-90
Забито
33
42
17 В 1-м тайме 22
16 Во 2-м тайме 20
12 Забивали первыми 13
10 Не забивали 8
1
3%
5
12%
1-15
7
21%
5
12%
16-30
9
27%
12
29%
31-45
5
15%
5
12%
46-60
4
12%
5
12%
61-75
7
21%
10
24%
76-90
Пропущено
42
46
19 В 1-м тайме 22
23 Во 2-м тайме 24
19 Пропускали первыми 16
26 Не пропускали 25
10
24%
6
13%
1-15
6
14%
7
15%
16-30
3
7%
9
20%
31-45
6
14%
6
13%
46-60
5
12%
9
20%
61-75
12
29%
9
20%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико Паранаэнсе
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Витория 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Крузейро 3:0 Флуминенсе - Атлетико Паранаэнсе 1:0
Коринтианс - Атлетико Паранаэнсе 5:2 Атлетико Паранаэнсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Расинг Авельянеда - Атлетико Паранаэнсе 4:1 Крисьюма - Атлетико Паранаэнсе 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Расинг Авельянеда 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Форталеза Сеара 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Васко да Гама 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Васко да Гама - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Васко да Гама - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Бельграно - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Атлетико Паранаэнсе - Жувентуде 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Бельграно 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Паранаэнсе 2:2 Ред Булл Брагантино - Атлетико Паранаэнсе 2:3
Атлетико Минейро
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Фламенго - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Фламенго 0:1 Атлетико Гойаненсе - Атлетико Минейро 1:0 Фламенго - Атлетико Минейро 3:1
Ривер Плейт - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:3 Атлетико Минейро - Ривер Плейт 3:0 Васко да Гама - Атлетико Минейро 1:1 Форталеза Сеара - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Гремио 2:1 Атлетико Минейро - Витория 2:2 Атлетико Минейро - Васко да Гама 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 2:1 Атлетико Минейро - Флуминенсе 2:0 Атлетико Минейро - Ред Булл Брагантино 3:0 Флуминенсе - Атлетико Минейро 1:0 Байя - Атлетико Минейро 3:0 Атлетико Минейро - Сан-Паулу 0:0 Гремио - Атлетико Минейро 2:3 Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:1
Результаты матчей
Атлетико Паранаэнсе
Атлетико Минейро
Точный счет
1:1
3 раза 20%
1:2
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:1
5 раз 31%
2:1
3 раза 19%
3:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 60%
0
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
2
6 раз 38%
1
6 раз 38%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
Точный счет
1:0
4 раза 24%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
0:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 41%
1
5 раз 29%
2
5 раз 29%
0
6 раз 38%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
2 раза 13%
Точный счет
1:0
6 раз 19%
1:1
5 раз 16%
1:2
5 раз 16%
0:2
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
1:1
7 раз 22%
2:1
5 раз 16%
3:0
4 раза 13%
0:0
3 раза 9%
1:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
14 раз 44%
0
10 раз 31%
2
5 раз 16%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
2
10 раз 31%
1
10 раз 31%
0
8 раз 25%
3
4 раза 13%
Тоталы голов в матче
Атлетико Паранаэнсе
Атлетико Минейро
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
142
312
88
312
214
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
107
Больше Меньше
106
512
610
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2210
Больше Меньше
248
824
1418
329
428
131
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|33
|20
|8
|5
|52 - 26
|68
|2.
|33
|19
|7
|7
|54 - 27
|64
|3.
|33
|18
|9
|6
|47 - 32
|63
|4.
|33
|17
|8
|8
|51 - 37
|59
|5.
|33
|16
|11
|6
|46 - 28
|59
|6.
|33
|17
|6
|10
|47 - 34
|57
|7.
|33
|13
|8
|12
|38 - 35
|47
|8.
|33
|13
|7
|13
|43 - 42
|46
|9.
|33
|12
|7
|14
|36 - 49
|43
|10.
|0:1
|33
|10
|12
|11
|42 - 47
|42
|11.
|33
|10
|11
|12
|39 - 41
|41
|12.
|33
|11
|6
|16
|38 - 42
|39
|13.
|33
|11
|5
|17
|38 - 48
|38
|14.
|1:0
|33
|10
|7
|16
|35 - 41
|37
|15.
|33
|10
|7
|16
|28 - 36
|37
|16.
|33
|9
|10
|14
|39 - 48
|37
|17.
|33
|9
|10
|14
|40 - 52
|37
|18.
|33
|8
|12
|13
|34 - 40
|36
|19.
|33
|6
|11
|16
|25 - 41
|29
|20.
|33
|6
|8
|19
|24 - 50
|26
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|13
|4
|0
|29 - 8
|43
|2.
|17
|12
|2
|3
|33 - 12
|38
|3.
|17
|12
|2
|3
|28 - 14
|38
|4.
|17
|11
|4
|2
|28 - 11
|37
|5.
|17
|10
|5
|2
|26 - 13
|35
|6.
|17
|10
|4
|3
|27 - 13
|34
|7.
|17
|10
|4
|3
|25 - 17
|34
|8.
|16
|10
|2
|4
|21 - 12
|32
|9.
|16
|9
|4
|3
|25 - 21
|31
|10.
|16
|7
|8
|1
|29 - 16
|29
|11.
|17
|8
|5
|4
|26 - 22
|29
|12.
|16
|7
|5
|4
|20 - 16
|26
|13.
|16
|8
|1
|7
|22 - 20
|25
|14.
|16
|6
|6
|4
|17 - 14
|24
|15.
|0:1
|16
|6
|6
|4
|24 - 23
|24
|16.
|16
|5
|8
|3
|20 - 19
|23
|17.
|17
|7
|2
|8
|20 - 22
|23
|18.
|1:0
|16
|6
|3
|7
|20 - 18
|21
|19.
|17
|4
|5
|8
|13 - 22
|17
|20.
|16
|3
|5
|8
|13 - 17
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|9
|4
|3
|24 - 15
|31
|2.
|16
|7
|5
|4
|21 - 15
|26
|3.
|16
|7
|4
|5
|26 - 20
|25
|4.
|16
|6
|6
|4
|20 - 15
|24
|5.
|16
|5
|5
|6
|18 - 24
|20
|6.
|16
|5
|4
|7
|19 - 20
|19
|7.
|0:1
|17
|4
|6
|7
|18 - 24
|18
|8.
|1:0
|17
|4
|4
|9
|15 - 23
|16
|9.
|16
|4
|3
|9
|18 - 26
|15
|10.
|17
|3
|6
|8
|12 - 24
|15
|11.
|17
|4
|2
|11
|19 - 29
|14
|12.
|17
|3
|5
|9
|16 - 22
|14
|13.
|17
|3
|5
|9
|22 - 30
|14
|14.
|16
|3
|4
|9
|11 - 22
|13
|15.
|17
|4
|1
|12
|11 - 22
|13
|16.
|17
|3
|3
|11
|10 - 25
|12
|17.
|17
|3
|3
|11
|11 - 28
|12
|18.
|17
|1
|7
|9
|14 - 24
|10
|19.
|16
|2
|3
|11
|11 - 28
|9
|20.
|16
|1
|5
|10
|14 - 30
|8
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Палмейрас Сан-Паулу
|Эстеван
|12 (7)
|Фламенго
|Педро Гильерме
|11 (5)
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|10 (4)
|Коринтианс
|Алберто Юри
|10 (4)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|10 (4)
|Жувентуде
|Jadson III
|1 13
|Форталеза Сеара
|Бритес Эмануэль
|2 10
|Жувентуде
|Marcos Ze
|2 10
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|1 11
|Витория
|Janderson
|1 11