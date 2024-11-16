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  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 19.
Атлетико Паранаэнсе
1:0
Второй тайм: 63'
Атлетико Минейро
0'
18' Желтая карточка
Pablo I
27' Желтая карточка
Скарпа Густаво
1:0
28' Гол
Tomas Cuello
59' Желтая карточка
Nikao

Ход матча

18'
Pablo I
 
26'
Joao Cruz
Julimar
 
27'
 
Скарпа Густаво
28'
Tomas Cuello
(Gabriel Paulista VIII)
1:0
46'
 
Alisson Santana
Rubens
46'
 
Паулиньо Жозе
Отавио
59'
Nikao
 
61'
 
Igor Gomes
Бернард Дуарте
61'
 
Феррейра Мариано
Саравия Ренсо
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Атлетико Паранаэнсе
Ничья
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41
Понтес
Микаэл
29
Leonardo
Godoy
45
Lucas
Belezi
44
Thiago
Heleno
37
Lucas
Esquivel
26
Erick2
3
Gabriel
Paulista
VIII
28
Tomas
Cuello
11
Nikao
20
Julimar
92
Pablo
I
22
Эверсон
26
Саравия
Ренсо
21
Батталья
Родриго
2
Лянко
Войнович
6
Скарпа
Густаво
18
Вера
Фаусто
5
Отавио
II
44
Rubens
7
Халк
Живанилдо
9
Дейверсон
Силва
20
Бернард
Дуарте
Атлетико Паранаэнсе
4-2-3-1
Атлетико Минейро
3-4-3

История личных встреч

Атлетико Паранаэнсе
Атлетико Минейро

15 матчей

80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

46.7%
33.3%
20%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

53.3%
46.7%
8 побед 7 ничьих 0 побед

18 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 18 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 9 ничьих 12 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед

33 матча

36.4%
9.1%
54.5%
12 побед 3 ничьи 18 побед

Первый тайм

21.2%
42.4%
36.4%
7 побед 14 ничьих 12 побед

Второй тайм

24.2%
30.3%
45.5%
8 побед 10 ничьих 15 побед

История матчей

СA
1:1
КЛ
2:1
СA
2:1
КЛ
2:1
СA
2:3
СA
0:1
К
1:2
К
4:0
СA
0:1
СA
2:0
СA
0:1
СA
0:2
СA
0:1
СA
1:0
СA
3:1
СA
1:2
СA
0:2
СA
0:1
СA
1:0
СA
1:1
СA
0:1
СA
1:0
БСА
1:0
БСА
3:1
БСА
1:0
БСА
1:2
СA
0:1
СA
3:0
СA
2:1
СA
3:1
СA
2:1
СA
0:4
СA
1:1

Голы

Всего голов

13
16

Голов в среднем за матч

0.76
1

Среднее время на гол

117
90

Всего голов

28
19

Голов в среднем за матч

1.75
1.12

Среднее время на гол

51
80

Всего голов

41
35

Голов в среднем за матч

1.24
1.06

Тотал матчей

2.5
21
Больше 64%
Меньше 36%
12
15
Больше 45%
Меньше 55%
18
6
Больше 18%
Меньше 82%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
32

Среднее время на гол

72
84

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Паранаэнсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Julimar 6 0.18
Nikao 4 0.12
Каноббио Агустин 4 0.12
Gonzalo Mastriani 4 0.12
Pablo I 3 0.09
Ди Йорио Лукас 3 0.09
Tomas Cuello 2 0.06
Фернандиньо XII 2 (1) 0.06
Erick2 2 0.06
Joao Cruz 1 0.03
Leonardo Godoy 1 0.03
Gabriel Paulista VIII 1 0.03
Christian Cardoso 1 0.03
Lucas Esquivel 0 0
Bruno Zapelli 0 0
Фернандо Менегаццо 0 0
Madson II 0 0
Роша Кайке 0 0
Атлетико Минейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Халк Живанилдо 10 (4) 0.3
Варгас Эдуардо 7 (1) 0.21
Паулиньо Жозе 6 (1) 0.18
Скарпа Густаво 4 (2) 0.12
Carlos Amaral 3 0.09
Brahian Palacios 2 (1) 0.06
Сарачо Федерико 2 0.06
Вера Фаусто 2 0.06
Igor Gomes 1 (1) 0.03
Арана Гильерме 1 0.03
Алонсо Хуниор 1 0.03
Ромуло 1 0.03
Rubens 0 0
Igor Rabello 0 0
Де Лара Фукс Бруно 0 0

Карточки

Атлетико Паранаэнсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гамарра Матео 7 0
Pablo I 6 0
Christian Cardoso 6 0
Фернандиньо XII 6 0
Каноббио Агустин 4 1
Lucas Esquivel 4 1
Thiago Heleno 5 0
Leonardo Godoy 4 0
Julimar 4 0
Роша Кайке 4 0
Фернандо Менегаццо 3 0
Madson II 3 0
Сантана Алекс 3 0
Gabriel Paulista VIII 3 0
Tomas Cuello 3 0
Bruno Zapelli 3 0
Filipinho 3 0
Кука 1 1
Понтес Микаэл 1 1
Зе Витор 2 0
Joao Cruz 2 0
Erick2 2 0
Lucas Belezi 2 0
Leonardo Linck 0 1
Лучо Гонсалес 1 0
Жука Роберто 1 0
Nikao 1 0
Ди Йорио Лукас 1 0
Бенто Крепски 1 0
Martin Varini 1 0
Атлетико Минейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Лара Фукс Бруно 8 1
Батталья Родриго 5 2
Скарпа Густаво 6 1
Эверсон 5 1
Халк Живанилдо 4 1
Лянко Войнович 4 1
Igor Gomes 5 0
Паулиньо Жозе 3 1
Igor Rabello 3 1
Арана Гильерме 4 0
Франко Алан 4 0
Феррейра Мариано 3 0
Дейверсон Силва 3 0
Жемерсон де Жесус 3 0
Paulo Monteiro 3 0
Лемос Маурисио 3 0
Brahian Palacios 3 0
Милито Габриэль 2 0
Саравия Ренсо 2 0
Алонсо Хуниор 2 0
Rubens 2 0
Отавио II 2 0
Варгас Эдуардо 1 0
Бернард Дуарте 1 0
Сарачо Федерико 1 0
Вера Фаусто 1 0
Педриньо II 1 0
Carlos Amaral 1 0
Alisson Santana 1 0
Caio Maia 1 0

Результаты матчей

Атлетико Паранаэнсе
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Атлетико Минейро
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

1
4

Упущенные победы

7
8
Атлетико Паранаэнсе
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (5)
53% (9)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
Атлетико Минейро
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

17
13

Упущенные победы

10
21
Атлетико Паранаэнсе
56%
44%
14 побед 11 поражений
Первый тайм
28% (9)
50% (16)
22% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (11)
38% (12)
28% (9)
Атлетико Минейро
40%
60%
8 побед 12 поражений
Первый тайм
22% (7)
38% (12)
41% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (10)
44% (14)
25% (8)

Сухие победы

10
3

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

18
17

Упущенные победы

17
29

Голы по времени матча

Забито

19
18
11 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 3
20 Не забивали 22
0
0%
1
6%
1-15
5
26%
2
11%
16-30
6
32%
2
11%
31-45
2
11%
2
11%
46-60
2
11%
4
22%
61-75
4
21%
7
39%
76-90

Пропущено

18
23
11 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 12
5
28%
4
17%
1-15
4
22%
1
4%
16-30
2
11%
5
22%
31-45
1
6%
3
13%
46-60
3
17%
4
17%
61-75
3
17%
6
26%
76-90

Забито

14
24
6 В 1-м тайме 17
8 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 10
22 Не забивали 18
1
7%
4
17%
1-15
2
14%
3
13%
16-30
3
21%
10
42%
31-45
3
21%
3
13%
46-60
2
14%
1
4%
61-75
3
21%
3
13%
76-90

Пропущено

24
23
8 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 11
11 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 13
5
21%
2
9%
1-15
2
8%
6
26%
16-30
1
4%
4
17%
31-45
5
21%
3
13%
46-60
2
8%
5
22%
61-75
9
38%
3
13%
76-90

Забито

33
42
17 В 1-м тайме 22
16 Во 2-м тайме 20
12 Забивали первыми 13
10 Не забивали 8
1
3%
5
12%
1-15
7
21%
5
12%
16-30
9
27%
12
29%
31-45
5
15%
5
12%
46-60
4
12%
5
12%
61-75
7
21%
10
24%
76-90

Пропущено

42
46
19 В 1-м тайме 22
23 Во 2-м тайме 24
19 Пропускали первыми 16
26 Не пропускали 25
10
24%
6
13%
1-15
6
14%
7
15%
16-30
3
7%
9
20%
31-45
6
14%
6
13%
46-60
5
12%
9
20%
61-75
12
29%
9
20%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико Паранаэнсе
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Витория 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Крузейро 3:0 Флуминенсе - Атлетико Паранаэнсе 1:0
Коринтианс - Атлетико Паранаэнсе 5:2 Атлетико Паранаэнсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Расинг Авельянеда - Атлетико Паранаэнсе 4:1 Крисьюма - Атлетико Паранаэнсе 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Расинг Авельянеда 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Форталеза Сеара 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Васко да Гама 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Васко да Гама - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Васко да Гама - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Бельграно - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Атлетико Паранаэнсе - Жувентуде 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Бельграно 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Паранаэнсе 2:2 Ред Булл Брагантино - Атлетико Паранаэнсе 2:3
Атлетико Минейро
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Фламенго - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Фламенго 0:1 Атлетико Гойаненсе - Атлетико Минейро 1:0 Фламенго - Атлетико Минейро 3:1
Ривер Плейт - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:3 Атлетико Минейро - Ривер Плейт 3:0 Васко да Гама - Атлетико Минейро 1:1 Форталеза Сеара - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Гремио 2:1 Атлетико Минейро - Витория 2:2 Атлетико Минейро - Васко да Гама 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 2:1 Атлетико Минейро - Флуминенсе 2:0 Атлетико Минейро - Ред Булл Брагантино 3:0 Флуминенсе - Атлетико Минейро 1:0 Байя - Атлетико Минейро 3:0 Атлетико Минейро - Сан-Паулу 0:0 Гремио - Атлетико Минейро 2:3 Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:1

Результаты матчей

Атлетико Паранаэнсе
Атлетико Минейро

Точный счет

1:1
3 раза 20%
1:2
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:1
5 раз 31%
2:1
3 раза 19%
3:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 60%
0
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
2
6 раз 38%
1
6 раз 38%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%

Точный счет

1:0
4 раза 24%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
0:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 41%
1
5 раз 29%
2
5 раз 29%
0
6 раз 38%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
2 раза 13%

Точный счет

1:0
6 раз 19%
1:1
5 раз 16%
1:2
5 раз 16%
0:2
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
1:1
7 раз 22%
2:1
5 раз 16%
3:0
4 раза 13%
0:0
3 раза 9%
1:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
14 раз 44%
0
10 раз 31%
2
5 раз 16%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
2
10 раз 31%
1
10 раз 31%
0
8 раз 25%
3
4 раза 13%

Тоталы голов в матче

Атлетико Паранаэнсе
Атлетико Минейро

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
14
2
3
12
1.5
8
8
3
12
2.5
2
14
1
14
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
7
0.5
Больше Меньше
10
6
5
12
1.5
6
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
10
0.5
Больше Меньше
24
8
8
24
1.5
14
18
3
29
2.5
4
28
1
31
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 33 20 8 5 52 - 26 68
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 33 19 7 7 54 - 27 64
3.
Форталеза Сеара
 33 18 9 6 47 - 32 63
4.
Фламенго
 33 17 8 8 51 - 37 59
5.
Интернасьонал Порту Алегре
 33 16 11 6 46 - 28 59
6.
Сан-Паулу
 33 17 6 10 47 - 34 57
7.
Крузейро
 33 13 8 12 38 - 35 47
8.
Байя
 33 13 7 13 43 - 42 46
9.
Васко да Гама
 33 12 7 14 36 - 49 43
10.
Атлетико Минейро
 0:1 33 10 12 11 42 - 47 42
11.
Коринтианс
 33 10 11 12 39 - 41 41
12.
Гремио
 33 11 6 16 38 - 42 39
13.
Витория
 33 11 5 17 38 - 48 38
14.
Атлетико Паранаэнсе
 1:0 33 10 7 16 35 - 41 37
15.
Флуминенсе
 33 10 7 16 28 - 36 37
16.
Крисьюма
 33 9 10 14 39 - 48 37
17.
Жувентуде
 33 9 10 14 40 - 52 37
18.
Ред Булл Брагантино
 33 8 12 13 34 - 40 36
19.
Куяба
 33 6 11 16 25 - 41 29
20.
Атлетико Гойаненсе
 33 6 8 19 24 - 50 26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 17 13 4 0 29 - 8 43
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 17 12 2 3 33 - 12 38
3.
Сан-Паулу
 17 12 2 3 28 - 14 38
4.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 17 11 4 2 28 - 11 37
5.
Интернасьонал Порту Алегре
 17 10 5 2 26 - 13 35
6.
Крузейро
 17 10 4 3 27 - 13 34
7.
Фламенго
 17 10 4 3 25 - 17 34
8.
Байя
 16 10 2 4 21 - 12 32
9.
Васко да Гама
 16 9 4 3 25 - 21 31
10.
Коринтианс
 16 7 8 1 29 - 16 29
11.
Жувентуде
 17 8 5 4 26 - 22 29
12.
Ред Булл Брагантино
 16 7 5 4 20 - 16 26
13.
Гремио
 16 8 1 7 22 - 20 25
14.
Флуминенсе
 16 6 6 4 17 - 14 24
15.
Атлетико Минейро
 0:1 16 6 6 4 24 - 23 24
16.
Крисьюма
 16 5 8 3 20 - 19 23
17.
Витория
 17 7 2 8 20 - 22 23
18.
Атлетико Паранаэнсе
 1:0 16 6 3 7 20 - 18 21
19.
Атлетико Гойаненсе
 17 4 5 8 13 - 22 17
20.
Куяба
 16 3 5 8 13 - 17 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 16 9 4 3 24 - 15 31
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 16 7 5 4 21 - 15 26
3.
Фламенго
 16 7 4 5 26 - 20 25
4.
Интернасьонал Порту Алегре
 16 6 6 4 20 - 15 24
5.
Форталеза Сеара
 16 5 5 6 18 - 24 20
6.
Сан-Паулу
 16 5 4 7 19 - 20 19
7.
Атлетико Минейро
 0:1 17 4 6 7 18 - 24 18
8.
Атлетико Паранаэнсе
 1:0 17 4 4 9 15 - 23 16
9.
Витория
 16 4 3 9 18 - 26 15
10.
Куяба
 17 3 6 8 12 - 24 15
11.
Крисьюма
 17 4 2 11 19 - 29 14
12.
Гремио
 17 3 5 9 16 - 22 14
13.
Байя
 17 3 5 9 22 - 30 14
14.
Крузейро
 16 3 4 9 11 - 22 13
15.
Флуминенсе
 17 4 1 12 11 - 22 13
16.
Коринтианс
 17 3 3 11 10 - 25 12
17.
Васко да Гама
 17 3 3 11 11 - 28 12
18.
Ред Булл Брагантино
 17 1 7 9 14 - 24 10
19.
Атлетико Гойаненсе
 16 2 3 11 11 - 28 9
20.
Жувентуде
 16 1 5 10 14 - 30 8
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Палмейрас Сан-Паулу Эстеван 12 (7)
Фламенго Педро Гильерме 11 (5)
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 10 (4)
Коринтианс Алберто Юри 10 (4)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 10 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Жувентуде Jadson III 1 13
Форталеза Сеара Бритес Эмануэль 2 10
Жувентуде Marcos Ze 2 10
Сан-Паулу Лусиано Невес 1 11
Витория Janderson 1 11
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 28'
    Габриэль сделал результативную передачу.
  • 28'
    Г О О О О Л - Томас Куэльо бьет в цель!
  • 27'
    Скарпа Густаво получил желтую карточку от судьи
  • 26'
    Хулимар уходит с поля. Педро Крус выходит вместо него
  • 18'
    Пабло получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
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Атлетико Паранаэнсе
Ничья
Атлетико Минейро
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3.85
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