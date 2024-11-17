Тур: 19.
1:0
Конец матча
0'
18' Желтая карточкаPablo I
27' Желтая карточкаСкарпа Густаво
1:0
28' ГолTomas Cuello
59' Желтая карточкаNikao
71' Желтая карточкаЛянко Войнович
90'+9
Ход матча
18'
27'
28'
46'
59'
71'
45
Lucas
Belezi
26
Erick2
28
Tomas
Cuello
11
Nikao
20
Julimar
92
Pablo
I
22
Эверсон
18
Вера
Фаусто
44
Rubens
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
45 Lucas BeleziЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Erick2Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Tomas CuelloПолузащитник
-
11 NikaoПолузащитник
-
20 JulimarПолузащитник
-
92 Pablo IНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
30 Зе ВиторЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
57 Joao Cruz
-
-
90 Emersonn
-
Главный тренер: Лучо Гонсалес
- Основной состав
-
22 ЭверсонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Вера ФаустоПолузащитник
-
5 ОтавиоПолузащитник
-
44 RubensПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Igor RabelloЗащитник
- Полузащитник
-
14 Кардек АланПолузащитник
- Нападающий
-
-
17 Igor Gomes
-
-
39 Caio Maia
-
-
Главный тренер: Gabriel Milito
История личных встреч
Атлетико Паранаэнсе
Атлетико Минейро
15 матчей
80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
46.7%
33.3%
20%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
53.3%
46.7%
8 побед 7 ничьих 0 побед
18 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 18 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 9 ничьих 12 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед
33 матча
36.4%
9.1%
54.5%
12 побед 3 ничьи 18 побед
Первый тайм
21.2%
42.4%
36.4%
7 побед 14 ничьих 12 побед
Второй тайм
24.2%
30.3%
45.5%
8 побед 10 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
16
Голов в среднем за матч
0.76
1
Среднее время на гол
117
90
Всего голов
28
19
Голов в среднем за матч
1.75
1.12
Среднее время на гол
51
80
Всего голов
41
35
Голов в среднем за матч
1.24
1.06
Тотал матчей
2.5
21
Больше 64%
Меньше 36%
12
15
Больше 45%
Меньше 55%
18
6
Больше 18%
Меньше 82%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
Среднее время на гол
72
84
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико Паранаэнсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Julimar
|6
|0.18
|Nikao
|4
|0.12
|Каноббио Агустин
|4
|0.12
|Gonzalo Mastriani
|4
|0.12
|Pablo I
|3
|0.09
|Ди Йорио Лукас
|3
|0.09
|Tomas Cuello
|2
|0.06
|Фернандиньо XII
|2 (1)
|0.06
|Erick2
|2
|0.06
|Joao Cruz
|1
|0.03
|Leonardo Godoy
|1
|0.03
|Gabriel Paulista VIII
|1
|0.03
|Christian Cardoso
|1
|0.03
|Lucas Esquivel
|0
|0
|Bruno Zapelli
|0
|0
|Фернандо Менегаццо
|0
|0
|Madson II
|0
|0
|Роша Кайке
|0
|0
Атлетико Минейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Халк Живанилдо
|10 (4)
|0.3
|Варгас Эдуардо
|7 (1)
|0.21
|Паулиньо Жозе
|6 (1)
|0.18
|Скарпа Густаво
|4 (2)
|0.12
|Carlos Amaral
|3
|0.09
|Brahian Palacios
|2 (1)
|0.06
|Сарачо Федерико
|2
|0.06
|Вера Фаусто
|2
|0.06
|Igor Gomes
|1 (1)
|0.03
|Арана Гильерме
|1
|0.03
|Алонсо Хуниор
|1
|0.03
|Ромуло
|1
|0.03
|Rubens
|0
|0
|Igor Rabello
|0
|0
|Де Лара Фукс Бруно
|0
|0
Карточки
Атлетико Паранаэнсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гамарра Матео
|7
|0
|Pablo I
|6
|0
|Christian Cardoso
|6
|0
|Фернандиньо XII
|6
|0
|Каноббио Агустин
|4
|1
|Lucas Esquivel
|4
|1
|Thiago Heleno
|5
|0
|Leonardo Godoy
|4
|0
|Julimar
|4
|0
|Роша Кайке
|4
|0
|Фернандо Менегаццо
|3
|0
|Madson II
|3
|0
|Сантана Алекс
|3
|0
|Gabriel Paulista VIII
|3
|0
|Tomas Cuello
|3
|0
|Bruno Zapelli
|3
|0
|Filipinho
|3
|0
|Кука
|1
|1
|Понтес Микаэл
|1
|1
|Зе Витор
|2
|0
|Nikao
|2
|0
|Joao Cruz
|2
|0
|Erick2
|2
|0
|Lucas Belezi
|2
|0
|Leonardo Linck
|0
|1
|Лучо Гонсалес
|1
|0
|Жука Роберто
|1
|0
|Ди Йорио Лукас
|1
|0
|Бенто Крепски
|1
|0
|Martin Varini
|1
|0
Атлетико Минейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Лара Фукс Бруно
|8
|1
|Батталья Родриго
|5
|2
|Скарпа Густаво
|6
|1
|Эверсон
|5
|1
|Лянко Войнович
|5
|1
|Халк Живанилдо
|4
|1
|Igor Gomes
|5
|0
|Паулиньо Жозе
|3
|1
|Igor Rabello
|3
|1
|Арана Гильерме
|4
|0
|Франко Алан
|4
|0
|Феррейра Мариано
|3
|0
|Дейверсон Силва
|3
|0
|Жемерсон де Жесус
|3
|0
|Paulo Monteiro
|3
|0
|Лемос Маурисио
|3
|0
|Brahian Palacios
|3
|0
|Милито Габриэль
|2
|0
|Саравия Ренсо
|2
|0
|Алонсо Хуниор
|2
|0
|Rubens
|2
|0
|Отавио II
|2
|0
|Варгас Эдуардо
|1
|0
|Бернард Дуарте
|1
|0
|Сарачо Федерико
|1
|0
|Вера Фаусто
|1
|0
|Педриньо II
|1
|0
|Carlos Amaral
|1
|0
|Alisson Santana
|1
|0
|Caio Maia
|1
|0
Результаты матчей
Атлетико Паранаэнсе
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Атлетико Минейро
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
1
4
Упущенные победы
7
8
Атлетико Паранаэнсе
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (5)
53% (9)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
Атлетико Минейро
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
12% (2)
47% (8)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
17
13
Упущенные победы
10
21
Атлетико Паранаэнсе
57.7%
42.3%
15 побед 11 поражений
Первый тайм
30% (10)
48% (16)
21% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (11)
39% (13)
27% (9)
Атлетико Минейро
38.1%
61.9%
8 побед 13 поражений
Первый тайм
21% (7)
36% (12)
42% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (10)
45% (15)
24% (8)
Сухие победы
11
3
Сухие поражения
5
7
Волевые победы
18
17
Упущенные победы
17
29
Голы по времени матча
Забито
20
18
12 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 3
20 Не забивали 23
0
0%
1
6%
1-15
6
30%
2
11%
16-30
6
30%
2
11%
31-45
2
10%
2
11%
46-60
2
10%
4
22%
61-75
4
20%
7
39%
76-90
Пропущено
18
24
11 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 13
5
28%
4
17%
1-15
4
22%
2
8%
16-30
2
11%
5
21%
31-45
1
6%
3
13%
46-60
3
17%
4
17%
61-75
3
17%
6
25%
76-90
Забито
14
24
6 В 1-м тайме 17
8 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 10
23 Не забивали 19
1
7%
4
17%
1-15
2
14%
3
13%
16-30
3
21%
10
42%
31-45
3
21%
3
13%
46-60
2
14%
1
4%
61-75
3
21%
3
13%
76-90
Пропущено
24
23
8 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 11
11 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 13
5
21%
2
9%
1-15
2
8%
6
26%
16-30
1
4%
4
17%
31-45
5
21%
3
13%
46-60
2
8%
5
22%
61-75
9
38%
3
13%
76-90
Забито
34
42
18 В 1-м тайме 22
16 Во 2-м тайме 20
13 Забивали первыми 13
10 Не забивали 9
1
3%
5
12%
1-15
8
24%
5
12%
16-30
9
26%
12
29%
31-45
5
15%
5
12%
46-60
4
12%
5
12%
61-75
7
21%
10
24%
76-90
Пропущено
42
47
19 В 1-м тайме 23
23 Во 2-м тайме 24
19 Пропускали первыми 17
26 Не пропускали 26
10
24%
6
13%
1-15
6
14%
8
17%
16-30
3
7%
9
19%
31-45
6
14%
6
13%
46-60
5
12%
9
19%
61-75
12
29%
9
19%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико Паранаэнсе
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Витория 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Крузейро 3:0 Флуминенсе - Атлетико Паранаэнсе 1:0
Коринтианс - Атлетико Паранаэнсе 5:2 Атлетико Паранаэнсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Расинг Авельянеда - Атлетико Паранаэнсе 4:1 Крисьюма - Атлетико Паранаэнсе 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Расинг Авельянеда 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Форталеза Сеара 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Васко да Гама 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Васко да Гама - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Васко да Гама - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Бельграно - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Атлетико Паранаэнсе - Жувентуде 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Бельграно 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Паранаэнсе 2:2 Ред Булл Брагантино - Атлетико Паранаэнсе 2:3
Атлетико Минейро
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Фламенго - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Фламенго 0:1 Атлетико Гойаненсе - Атлетико Минейро 1:0 Фламенго - Атлетико Минейро 3:1
Ривер Плейт - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:3 Атлетико Минейро - Ривер Плейт 3:0 Васко да Гама - Атлетико Минейро 1:1 Форталеза Сеара - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Гремио 2:1 Атлетико Минейро - Витория 2:2 Атлетико Минейро - Васко да Гама 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 2:1 Атлетико Минейро - Флуминенсе 2:0 Атлетико Минейро - Ред Булл Брагантино 3:0 Флуминенсе - Атлетико Минейро 1:0 Байя - Атлетико Минейро 3:0 Атлетико Минейро - Сан-Паулу 0:0 Гремио - Атлетико Минейро 2:3 Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:1
Результаты матчей
Атлетико Паранаэнсе
Атлетико Минейро
Точный счет
1:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:1
5 раз 31%
2:1
3 раза 19%
3:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
Точное количество голов
1
10 раз 63%
0
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
2
6 раз 38%
1
6 раз 38%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
Точный счет
1:0
4 раза 24%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
0:0
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 41%
1
5 раз 29%
2
5 раз 29%
0
7 раз 41%
1
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
2 раза 12%
Точный счет
1:0
7 раз 21%
1:1
5 раз 15%
1:2
5 раз 15%
0:2
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
1:1
7 раз 21%
2:1
5 раз 15%
3:0
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
15 раз 45%
0
10 раз 30%
2
5 раз 15%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
2
10 раз 30%
1
10 раз 30%
0
9 раз 27%
3
4 раза 12%
Тоталы голов в матче
Атлетико Паранаэнсе
Атлетико Минейро
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
142
313
88
313
214
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
107
Больше Меньше
107
512
611
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2310
Больше Меньше
249
825
1419
330
429
132
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Палмейрас Сан-Паулу
|Эстеван
|12 (7)
|Фламенго
|Педро Гильерме
|11 (5)
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|10 (4)
|Коринтианс
|Алберто Юри
|10 (4)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|10 (4)
|Жувентуде
|Jadson III
|1 13
|Форталеза Сеара
|Бритес Эмануэль
|2 10
|Жувентуде
|Marcos Ze
|2 10
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|1 11
|Витория
|Janderson
|1 11