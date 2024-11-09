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  4. Winline Кубок лиги МФЛ 2024
Амкал
 
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2DROTS
Прогнозы 194
Амкал 55.7% (108)
X 8.8% (17)
2DROTS 35.6% (69)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Амкал
2DROTS

История личных встреч

Амкал
2DROTS

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

300%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

WКЛМ
0:1
МФЛ(M
2:1
МФЛ(M
2:1
ТМК
0:1
МФЛ(M
1:0

Голы

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

0.67
0.5

Среднее время на гол

135
180

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

1
0.8

Тотал матчей

2.5
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3

Среднее время на гол

90
112

Бомбардиры внутри турнира

Амкал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
2DROTS
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Терехов Антон 1 0.11

Карточки

Результаты матчей

Амкал
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
0% (0)
17% (1)
2DROTS
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Амкал
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (10)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
0% (0)
50% (5)
2DROTS
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (9)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)

Сухие победы

2
5

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
10 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
10 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Амкал
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Амкал - ФК Титан 3:1 Амкал - ФК 10 2:0 Broke Boys - Амкал 1:2 Амкал - DMedia 7:0
LIT ENERGY - Амкал 0:2 Амкал - Алания 0:1 Lotus - Амкал 0:2 Амкал - Lotus 2:1 ФК Титан - Амкал 0:3 Космос Долгопрудный - Амкал 1:2 Амкал - 2DROTS 0:1 Велес Москва - Амкал 0:2 Амкал - Коломна 8:1 Амкал - ФК Кони 4:1 Амкал - 2DROTS 2:1 2DROTS - Амкал 2:1 Амкал - ФК Кони 4:0 FC Bus - Амкал 4:1 Амкал - FC Fight Nights 2:0 Амкал - ФК Кони 6:0
2DROTS
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
2DROTS - ФК Родина Медиа 0:0 2DROTS - ФК Титан 2:1 2DROTS - FC Fight Nights 1:0 FC Fight Nights - 2DROTS 0:1
2DROTS - FC Fight Nights 0:2 FC Fight Nights - 2DROTS 0:0 Broke Boys - 2DROTS 0:0 2DROTS - FC Fight Nights 1:0 Амкал - 2DROTS 0:1 Спартак Кострома - 2DROTS 1:0 2DROTS - Строгино 1:0 2DROTS - Broke Boys 0:3 2DROTS - ФК Титан 1:0 2DROTS - ФК Титан 1:2 Амкал - 2DROTS 2:1 2DROTS - Амкал 2:1 ФК Народная Команда - 2DROTS 0:7 2DROTS - ФК Матч 5:1 FC Fight Nights - 2DROTS 0:2 2DROTS - Деньги Рокетов 2:0

Результаты матчей

Амкал
2DROTS

Точный счет

0:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
7:0
1 раз 17%
1:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
7
1 раз 17%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
7:0
1 раз 10%
0:0
3 раза 33%
0:1
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%

Точное количество голов

2
5 раз 50%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
4
1 раз 10%
7
1 раз 10%
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
2
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Амкал
2DROTS

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
2
5
1
1.5
1
4
3
3
2.5
2
4
3.5
1
5
4.5
1
5
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
5
4
9
1
1.5
1
8
4
6
2.5
2
8
3.5
1
9
4.5
1
9
5.5

Топ бомбардиров
ФК Родина Медиа Кудряшов Павел 1
2DROTS Терехов Антон 1
СКА-Ростов Коротаев Владислав 1
Broke Boys Рахимов Алишер (РАХИМОВ АЛИШЕР) 1
Broke Boys Мазуров Илья (MAZUR) 1
Весь список
  • До матча
  • Приветствую всех болельщиков футбола и посетителей сетевого издания LiveResult.Ru! Вашему вниманию представляется прямая текстовая трансляция финального матча Winline Кубка лиги МФЛ. Трансляцию для Вас проведёт Михаил Белобородов. Добро пожаловать!
  • Текстовая онлайн трансляция матча Амкал - 2DROTS от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 9 ноября 2024, осталось 9 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

Прогнозы 194
Амкал 55.7% (108)
X 8.8% (17)
2DROTS 35.6% (69)
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Прогноз на матч от Liveresult
Где смотреть матч Амкал - 2DROTS онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Амкал - 2DROTS

Исход игры
Амкал
55.1% (109)
Ничья
8.6% (17)
2DROTS
36.4% (72)
Тотал 2.5
Больше
58.49% (62)
Меньше
41.51% (44)
Обе команды забьют
Да
68.87% (73)
Нет
31.13% (33)
Популярный счёт
2:1 Амкал
24.7% (49)
1:0 Амкал
13.1% (26)
1:1 Ничья
5.6% (11)
1:2 2DROTS
4% (8)
2:0 Амкал
2.5% (5)
3:1 Амкал
1% (2)
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