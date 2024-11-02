История личных встреч
Амкал
2DROTS
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
300%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
200%
2 победы 0 ничьих 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
0.67
0.5
Среднее время на гол
135
180
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
1
0.8
Тотал матчей
2.5
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
Среднее время на гол
90
112
Бомбардиры внутри турнира
Амкал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
2DROTS
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Терехов Антон
|1
|0.11
Карточки
Результаты матчей
Амкал
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
0% (0)
17% (1)
2DROTS
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Амкал
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (10)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
0% (0)
50% (5)
2DROTS
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (9)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Сухие победы
2
5
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
10 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
10 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Амкал
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Амкал - ФК Титан 3:1 Амкал - ФК 10 2:0 Broke Boys - Амкал 1:2 Амкал - DMedia 7:0
LIT ENERGY - Амкал 0:2 Амкал - Алания 0:1 Lotus - Амкал 0:2 Амкал - Lotus 2:1 ФК Титан - Амкал 0:3 Космос Долгопрудный - Амкал 1:2 Амкал - 2DROTS 0:1 Велес Москва - Амкал 0:2 Амкал - Коломна 8:1 Амкал - ФК Кони 4:1 Амкал - 2DROTS 2:1 2DROTS - Амкал 2:1 Амкал - ФК Кони 4:0 FC Bus - Амкал 4:1 Амкал - FC Fight Nights 2:0 Амкал - ФК Кони 6:0
2DROTS
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
2DROTS - ФК Родина Медиа 0:0 2DROTS - ФК Титан 2:1 2DROTS - FC Fight Nights 1:0 FC Fight Nights - 2DROTS 0:1
2DROTS - FC Fight Nights 0:2 FC Fight Nights - 2DROTS 0:0 Broke Boys - 2DROTS 0:0 2DROTS - FC Fight Nights 1:0 Амкал - 2DROTS 0:1 Спартак Кострома - 2DROTS 1:0 2DROTS - Строгино 1:0 2DROTS - Broke Boys 0:3 2DROTS - ФК Титан 1:0 2DROTS - ФК Титан 1:2 Амкал - 2DROTS 2:1 2DROTS - Амкал 2:1 ФК Народная Команда - 2DROTS 0:7 2DROTS - ФК Матч 5:1 FC Fight Nights - 2DROTS 0:2 2DROTS - Деньги Рокетов 2:0
Результаты матчей
Амкал
2DROTS
Точный счет
0:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
7:0
1 раз 17%
1:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
7
1 раз 17%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Точный счет
0:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
7:0
1 раз 10%
0:0
3 раза 33%
0:1
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
Точное количество голов
2
5 раз 50%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
4
1 раз 10%
7
1 раз 10%
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
2
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Амкал
2DROTS
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
32
51
14
33
24
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
54
91
18
46
28
19
19
|ФК Родина Медиа
|Кудряшов Павел
|1
|2DROTS
|Терехов Антон
|1
|СКА-Ростов
|Коротаев Владислав
|1
|Broke Boys
|Рахимов Алишер (РАХИМОВ АЛИШЕР)
|1
|Broke Boys
|Мазуров Илья (MAZUR)
|1
Прогнозы на матч Амкал - 2DROTS
Исход игры
Амкал
76% (38)
Ничья
10% (5)
2DROTS
14% (7)
Тотал 2.5
Больше
53.85% (21)
Меньше
46.15% (18)
Обе команды забьют
Да
61.54% (24)
Нет
38.46% (15)
Популярный счёт
2:1 Амкал
34% (17)
1:0 Амкал
20% (10)
2:0 Амкал
10% (5)
1:2 2DROTS
6% (3)
1:1 Ничья
6% (3)
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