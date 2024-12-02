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  3. Испания
  4. Ла Лига 2024-2025
Тур: 19. Стадион: .
Атлетик Б
 
Позже
Реал Мадрид
Прогнозы 49
Атлетик Б 10.2% (5)
X 12.2% (6)
Реал Мадрид 77.6% (38)
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Ничья
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Атлетик Б
Реал Мадрид

История личных встреч

Атлетик Б
Реал Мадрид

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
114.3%
5 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

14.3%
114.3%
1 победа 8 ничьих 0 побед

30 матчей

10%
90%
0 побед 3 ничьи 27 побед

Первый тайм

23.3%
76.7%
0 побед 7 ничьих 17 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 5 ничьих 23 победы

37 матчей

10.8%
16.2%
73%
4 победы 6 ничьих 27 побед

Первый тайм

13.5%
40.5%
46%
5 побед 15 ничьих 17 побед

Второй тайм

2.7%
35.1%
62.2%
1 победа 13 ничьих 23 победы

История матчей

ЛЛ
2:0
ЛЛ
0:2
ЛЛ
1:1
ЛЛ
0:2
КК
1:0
С
0:2
ЛЛ
1:2
ЛЛ
1:0
ЛЛ
0:1
С
1:2
ЛЛ
3:1
ЛЛ
0:1
ЛЛ
0:0
П
3:0
П
1:1
П
1:1
П
0:0
П
1:2
П
2:1
П
4:2
П
1:2
П
1:0
П
5:0
П
1:1
П
3:1
П
0:3
П
5:1
П
0:3
П
4:1
П
0:3
П
5:1
П
5:1
П
1:0
П
2:5
П
3:2
ПД
3:0
ПД
0:1

Голы

Всего голов

10
15

Голов в среднем за матч

0.53
0.83

Среднее время на гол

171
108

Всего голов

51
31

Голов в среднем за матч

2.83
1.63

Среднее время на гол

31
55

Всего голов

61
46

Голов в среднем за матч

1.65
1.24

Тотал матчей

2.5
35
Больше 95%
Меньше 5%
2
28
Больше 76%
Меньше 24%
9
20
Больше 54%
Меньше 46%
17
10
Больше 27%
Меньше 73%
27
8
Больше 22%
Меньше 78%
29
5
Больше 14%
Меньше 86%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
36

Среднее время на гол

54
72

Бомбардиры внутри турнира

Атлетик Б
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сансет Ойян 7 (1) 0.47
Уильямс Иньяки 3 0.2
Гурусета Горка 3 0.2
Беренгер Алекс 2 0.13
Вивиан Даниэль 2 0.13
Уильямс Нико 1 0.07
Паредес Айтор 1 0.07
Джало Альваро 1 0.07
Прадос Беньят 1 0.07
Хаурегисар Микель 1 0.07
Де Маркос Оскар 0 0
Руис Иньиго 0 0
Горосабел Андони 0 0
Гомес Унаи 0 0
Реал Мадрид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Винисиус Жуниор 8 (2) 0.57
Мбаппе Килиан 8 (3) 0.57
Беллингем Джуд 3 (1) 0.21
Вальверде Федерико 3 0.21
Родриго 3 0.21
Диас Браим 1 0.07
Васкес Лукас 1 0.07
Милитао Эдер 1 0.07
Карвахаль Даниэль 1 0.07
Эндрик II 1 0.07
Модрич Лука 0 0
Асенсио Рауль 0 0
Лунин Андрей 0 0
Камавинга Эдуардо 0 0
Гюлер Арда 0 0

Карточки

Атлетик Б
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Прадос Беньят 5 0
Паредес Айтор 3 1
Хаурегисар Микель 3 1
Юри Берчиче 2 0
Руис Иньиго 2 0
Эррера Андер 2 0
Беренгер Алекс 2 0
Йерай Альварес 2 0
Агирреcабала Хулен 0 1
Горосабел Андони 1 0
Весга Микель 1 0
Лекуе Иньиго 1 0
Нуньес Унай 1 0
Вивиан Даниэль 1 0
Сансет Ойян 1 0
Уильямс Нико 1 0
Мартон Хавьер 1 0
Гомес Унаи 1 0
Реал Мадрид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Винисиус Жуниор 4 0
Модрич Лука 3 0
Менди Ферлан 1 1
Вальверде Федерико 2 0
Милитао Эдер 2 0
Карвахаль Даниэль 1 0
Рюдигер Антонио 1 0
Себальос Дани 1 0
Васкес Лукас 1 0
Мбаппе Килиан 1 0
Эндрик II 1 0
Беллингем Джуд 1 0
Карло Анчелотти 1 0
Гюлер Арда 1 0

Результаты матчей

Атлетик Б
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (6)
25% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Реал Мадрид
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

4
3
Атлетик Б
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Реал Мадрид
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

8
21
Атлетик Б
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
47% (7)
47% (7)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Реал Мадрид
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

6
5

Упущенные победы

12
24

Голы по времени матча

Забито

13
10
9 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 5
8 Не забивали 8
2
15%
1
10%
1-15
4
31%
1
10%
16-30
3
23%
1
10%
31-45
1
8%
1
10%
46-60
1
8%
5
50%
61-75
2
15%
1
10%
76-90

Пропущено

5
4
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
0
0%
1
25%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
2
50%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
1
25%
76-90

Забито

10
21
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 14
2 Забивали первыми 7
9 Не забивали 7
1
10%
2
10%
1-15
1
10%
1
5%
16-30
2
20%
4
19%
31-45
0
0%
4
19%
46-60
3
30%
6
29%
61-75
3
30%
4
19%
76-90

Пропущено

8
6
3 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
2
33%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
4
67%
76-90

Забито

23
31
13 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 21
8 Забивали первыми 12
2 Не забивали 1
3
13%
3
10%
1-15
5
22%
2
6%
16-30
5
22%
5
16%
31-45
1
4%
5
16%
46-60
4
17%
11
35%
61-75
5
22%
5
16%
76-90

Пропущено

13
10
4 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 6
1
8%
1
10%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
2
15%
4
40%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
5
38%
5
50%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетик Б
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Райо Вальекано - Атлетик Б 1:2 Атлетик Б - Эльфсборг 3:0 Атлетик Б - Реал Сосьедад 1:0 Вальядолид - Атлетик Б 1:1
Лудогорец - Атлетик Б 1:2 Атлетик Б - Бетис 1:1 Мальорка - Атлетик Б 0:0 Атлетик Б - Славия Прага 1:0 Атлетик Б - Эспаньол 4:1 Жирона - Атлетик Б 2:1 Атлетик Б - АЗ Алкмаар 2:0 Атлетик Б - Севилья 1:1 Рома - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Сельта 3:1 Леганес - Атлетик Б 0:2 Лас-Пальмас - Атлетик Б 2:3 Атлетик Б - Атлетико М 0:1 Атлетик Б - Валенсия 1:0 Барселона - Атлетик Б 2:1 Атлетик Б - Хетафе 1:1
Реал Мадрид
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Реал Мадрид - Хетафе 2:0 Ливерпуль - Реал Мадрид 2:0 Леганес - Реал Мадрид 0:3 Реал Мадрид - Осасуна 4:0
Реал Мадрид - Милан 1:3 Реал Мадрид - Барселона 0:4 Реал Мадрид - Боруссия Д 5:2 Сельта - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Вильярреал 2:0 Лилль - Реал Мадрид 1:0 Атлетико М - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Алавес 3:2 Реал Мадрид - Эспаньол 4:1 Реал Мадрид - Штутгарт 3:1 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:2 Реал Мадрид - Бетис 2:0 Лас-Пальмас - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Вальядолид 3:0 Мальорка - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Аталанта 2:0

Результаты матчей

Атлетик Б
Реал Мадрид

Точный счет

1:1
3 раза 38%
1:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
2:0
3 раза 38%
0:4
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
5 раз 63%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
2
3 раза 38%
3
2 раза 25%
4
2 раза 25%
0
1 раз 13%

Точный счет

2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
1:1
3 раза 50%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:1
4 раза 27%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
2:0
3 раза 21%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
8 раз 53%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
2
5 раз 36%
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%
4
2 раза 14%
0
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Атлетик Б
Реал Мадрид

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
7
1
2
6
1.5
7
1
2
6
2.5
4
4
1
7
3.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
3
4
1.5
3
3
1
6
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
13
1
5
10
1.5
10
4
3
12
2.5
5
9
1
14
3.5
2
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 15 11 1 3 43 - 16 34
2.
Реал Мадрид
 Заявка 14 10 3 1 30 - 11 33
3.
Атлетико М
 Заявка 15 9 5 1 26 - 8 32
4.
Вильярреал
 Заявка 14 7 5 2 27 - 23 26
5.
Атлетик Б
 Заявка 15 7 5 3 22 - 14 26
6.
Мальорка
 Заявка 15 7 3 5 15 - 13 24
7.
Осасуна
 Заявка 14 6 4 4 19 - 22 22
8.
Жирона
 Заявка 15 6 4 5 22 - 20 22
9.
Реал Сосьедад
 Заявка 15 6 3 6 13 - 11 21
10.
Бетис
 Заявка 15 5 5 5 16 - 18 20
11.
Севилья
 Заявка 14 5 3 6 13 - 18 18
12.
Сельта
 Заявка 15 5 3 7 23 - 27 18
13.
Райо Вальекано
 Заявка 14 4 4 6 14 - 16 16
14.
Лас-Пальмас
 Заявка 15 4 3 8 20 - 26 15
15.
Леганес
 Заявка 15 3 6 6 14 - 20 15
16.
Алавес
 Заявка 15 4 2 9 16 - 25 14
17.
Хетафе
 Заявка 15 2 7 6 10 - 13 13
18.
Эспаньол
 Заявка 14 4 1 9 15 - 27 13
19.
Валенсия
 Заявка 13 2 4 7 13 - 21 10
20.
Вальядолид
 Заявка 15 2 3 10 10 - 32 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 8 7 0 1 20 - 7 21
2.
Атлетико М
 Заявка 7 5 2 0 14 - 3 17
3.
Осасуна
 Заявка 8 5 2 1 15 - 10 17
4.
Барселона
 Заявка 6 5 0 1 19 - 5 15
5.
Атлетик Б
 Заявка 8 4 3 1 12 - 6 15
6.
Бетис
 Заявка 7 4 2 1 10 - 6 14
7.
Сельта
 Заявка 8 4 2 2 13 - 9 14
8.
Жирона
 Заявка 7 4 1 2 15 - 10 13
9.
Эспаньол
 Заявка 7 4 0 3 11 - 10 12
10.
Севилья
 Заявка 7 4 0 3 6 - 7 12
11.
Вильярреал
 Заявка 7 3 3 1 16 - 14 12
12.
Мальорка
 Заявка 8 3 3 2 6 - 5 12
13.
Алавес
 Заявка 7 3 2 2 8 - 8 11
14.
Хетафе
 Заявка 8 2 5 1 7 - 4 11
15.
Леганес
 Заявка 7 3 1 3 6 - 7 10
16.
Реал Сосьедад
 Заявка 8 3 1 4 9 - 9 10
17.
Валенсия
 Заявка 6 2 2 2 10 - 8 8
18.
Райо Вальекано
 Заявка 7 2 2 3 9 - 10 8
19.
Лас-Пальмас
 Заявка 7 1 3 3 9 - 11 6
20.
Вальядолид
 Заявка 8 1 3 4 5 - 12 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 9 6 1 2 24 - 11 19
2.
Атлетико М
 Заявка 8 4 3 1 12 - 5 15
3.
Вильярреал
 Заявка 7 4 2 1 11 - 9 14
4.
Реал Мадрид
 Заявка 6 3 3 0 10 - 4 12
5.
Мальорка
 Заявка 7 4 0 3 9 - 8 12
6.
Атлетик Б
 Заявка 7 3 2 2 10 - 8 11
7.
Реал Сосьедад
 Заявка 7 3 2 2 4 - 2 11
8.
Лас-Пальмас
 Заявка 8 3 0 5 11 - 15 9
9.
Жирона
 Заявка 8 2 3 3 7 - 10 9
10.
Райо Вальекано
 Заявка 7 2 2 3 5 - 6 8
11.
Севилья
 Заявка 7 1 3 3 7 - 11 6
12.
Бетис
 Заявка 8 1 3 4 6 - 12 6
13.
Осасуна
 Заявка 6 1 2 3 4 - 12 5
14.
Леганес
 Заявка 8 0 5 3 8 - 13 5
15.
Сельта
 Заявка 7 1 1 5 10 - 18 4
16.
Вальядолид
 Заявка 7 1 0 6 5 - 20 3
17.
Алавес
 Заявка 8 1 0 7 8 - 17 3
18.
Хетафе
 Заявка 7 0 2 5 3 - 9 2
19.
Валенсия
 Заявка 7 0 2 5 3 - 13 2
20.
Эспаньол
 Заявка 7 0 1 6 4 - 17 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 15 (2)
Барселона Рафинья Диас 9 (6)
Реал Мадрид Винисиус Жуниор 8 (5)
Реал Мадрид Мбаппе Килиан 8 (1)
Осасуна Будимир Анте 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Вальядолид Paulo Pezzolano 1 8
Алавес Абкар Абделькабир 7
Райо Вальекано Лопес Унаи 1 5
Валенсия Пепелу 1 5
Мальорка Саму Кошта 1 5
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Атлетик Б - Реал Мадрид от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 декабря 2024, осталось 2 дня 14 часов 43 минуты.



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  • 32 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 49
    Атлетик Б 10.2% (5)
    X 12.2% (6)
    Реал Мадрид 77.6% (38)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Атлетик Б
    Ничья
    Реал Мадрид
    3.50
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    3.60
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    3.55
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    Прогнозы на матч Атлетик Б - Реал Мадрид

    Исход игры
    Атлетик Б
    10.2% (5)
    Ничья
    12.2% (6)
    Реал Мадрид
    77.6% (38)
    Тотал 2.5
    Больше
    72.73% (32)
    Меньше
    27.27% (12)
    Обе команды забьют
    Да
    79.55% (35)
    Нет
    20.45% (9)
    Популярный счёт
    1:2 Реал Мадрид
    55.1% (27)
    0:2 Реал Мадрид
    10.2% (5)
    1:1 Ничья
    8.2% (4)
    2:1 Атлетик Б
    4.1% (2)
    0:1 Реал Мадрид
    4.1% (2)
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