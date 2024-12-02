Тур: 19. Стадион: Сан-Мамес.
Позже
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Главный тренер: Вальверде Эрнесто
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Главный тренер: Анчелотти Карло
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История личных встреч
Атлетик Б
Реал Мадрид
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
71.4%
114.3%
5 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
14.3%
114.3%
1 победа 8 ничьих 0 побед
30 матчей
10%
90%
0 побед 3 ничьи 27 побед
Первый тайм
23.3%
76.7%
0 побед 7 ничьих 17 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 5 ничьих 23 победы
37 матчей
10.8%
16.2%
73%
4 победы 6 ничьих 27 побед
Первый тайм
13.5%
40.5%
46%
5 побед 15 ничьих 17 побед
Второй тайм
2.7%
35.1%
62.2%
1 победа 13 ничьих 23 победы
История матчей
Голы
Всего голов
10
15
Голов в среднем за матч
0.53
0.83
Среднее время на гол
171
108
Всего голов
51
31
Голов в среднем за матч
2.83
1.63
Среднее время на гол
31
55
Всего голов
61
46
Голов в среднем за матч
1.65
1.24
Тотал матчей
2.5
35
Больше 95%
Меньше 5%
2
28
Больше 76%
Меньше 24%
9
20
Больше 54%
Меньше 46%
17
10
Больше 27%
Меньше 73%
27
8
Больше 22%
Меньше 78%
29
5
Больше 14%
Меньше 86%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
36
Среднее время на гол
54
72
Бомбардиры внутри турнира
Атлетик Б
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сансет Ойян
|7 (1)
|0.47
|Уильямс Иньяки
|3
|0.2
|Гурусета Горка
|3
|0.2
|Беренгер Алекс
|2
|0.13
|Вивиан Даниэль
|2
|0.13
|Уильямс Нико
|1
|0.07
|Паредес Айтор
|1
|0.07
|Джало Альваро
|1
|0.07
|Прадос Беньят
|1
|0.07
|Хаурегисар Микель
|1
|0.07
|Де Маркос Оскар
|0
|0
|Руис Иньиго
|0
|0
|Горосабел Андони
|0
|0
|Гомес Унаи
|0
|0
Реал Мадрид
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Винисиус Жуниор
|8 (2)
|0.57
|Мбаппе Килиан
|8 (3)
|0.57
|Беллингем Джуд
|3 (1)
|0.21
|Вальверде Федерико
|3
|0.21
|Родриго
|3
|0.21
|Диас Браим
|1
|0.07
|Васкес Лукас
|1
|0.07
|Милитао Эдер
|1
|0.07
|Карвахаль Даниэль
|1
|0.07
|Эндрик II
|1
|0.07
|Модрич Лука
|0
|0
|Асенсио Рауль
|0
|0
|Лунин Андрей
|0
|0
|Камавинга Эдуардо
|0
|0
|Гюлер Арда
|0
|0
Карточки
Атлетик Б
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Прадос Беньят
|5
|0
|Паредес Айтор
|3
|1
|Хаурегисар Микель
|3
|1
|Юри Берчиче
|2
|0
|Руис Иньиго
|2
|0
|Эррера Андер
|2
|0
|Беренгер Алекс
|2
|0
|Йерай Альварес
|2
|0
|Агирреcабала Хулен
|0
|1
|Горосабел Андони
|1
|0
|Весга Микель
|1
|0
|Лекуе Иньиго
|1
|0
|Нуньес Унай
|1
|0
|Вивиан Даниэль
|1
|0
|Сансет Ойян
|1
|0
|Уильямс Нико
|1
|0
|Мартон Хавьер
|1
|0
|Гомес Унаи
|1
|0
Реал Мадрид
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Винисиус Жуниор
|4
|0
|Модрич Лука
|3
|0
|Менди Ферлан
|1
|1
|Вальверде Федерико
|2
|0
|Милитао Эдер
|2
|0
|Карвахаль Даниэль
|1
|0
|Рюдигер Антонио
|1
|0
|Себальос Дани
|1
|0
|Васкес Лукас
|1
|0
|Мбаппе Килиан
|1
|0
|Эндрик II
|1
|0
|Беллингем Джуд
|1
|0
|Карло Анчелотти
|1
|0
|Гюлер Арда
|1
|0
Результаты матчей
Атлетик Б
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (6)
25% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Реал Мадрид
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
4
3
Атлетик Б
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Реал Мадрид
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
4
4
Упущенные победы
8
21
Атлетик Б
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
47% (7)
47% (7)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Реал Мадрид
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
6
5
Упущенные победы
12
24
Голы по времени матча
Забито
13
10
9 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 5
8 Не забивали 8
2
15%
1
10%
1-15
4
31%
1
10%
16-30
3
23%
1
10%
31-45
1
8%
1
10%
46-60
1
8%
5
50%
61-75
2
15%
1
10%
76-90
Пропущено
5
4
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
0
0%
1
25%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
2
50%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
1
25%
76-90
Забито
10
21
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 14
2 Забивали первыми 7
9 Не забивали 7
1
10%
2
10%
1-15
1
10%
1
5%
16-30
2
20%
4
19%
31-45
0
0%
4
19%
46-60
3
30%
6
29%
61-75
3
30%
4
19%
76-90
Пропущено
8
6
3 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
2
33%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
4
67%
76-90
Забито
23
31
13 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 21
8 Забивали первыми 12
2 Не забивали 1
3
13%
3
10%
1-15
5
22%
2
6%
16-30
5
22%
5
16%
31-45
1
4%
5
16%
46-60
4
17%
11
35%
61-75
5
22%
5
16%
76-90
Пропущено
13
10
4 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 6
1
8%
1
10%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
2
15%
4
40%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
5
38%
5
50%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетик Б
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Райо Вальекано - Атлетик Б 1:2 Атлетик Б - Эльфсборг 3:0 Атлетик Б - Реал Сосьедад 1:0 Вальядолид - Атлетик Б 1:1
Лудогорец - Атлетик Б 1:2 Атлетик Б - Бетис 1:1 Мальорка - Атлетик Б 0:0 Атлетик Б - Славия Прага 1:0 Атлетик Б - Эспаньол 4:1 Жирона - Атлетик Б 2:1 Атлетик Б - АЗ Алкмаар 2:0 Атлетик Б - Севилья 1:1 Рома - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Сельта 3:1 Леганес - Атлетик Б 0:2 Лас-Пальмас - Атлетик Б 2:3 Атлетик Б - Атлетико М 0:1 Атлетик Б - Валенсия 1:0 Барселона - Атлетик Б 2:1 Атлетик Б - Хетафе 1:1
Реал Мадрид
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Реал Мадрид - Хетафе 2:0 Ливерпуль - Реал Мадрид 2:0 Леганес - Реал Мадрид 0:3 Реал Мадрид - Осасуна 4:0
Реал Мадрид - Милан 1:3 Реал Мадрид - Барселона 0:4 Реал Мадрид - Боруссия Д 5:2 Сельта - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Вильярреал 2:0 Лилль - Реал Мадрид 1:0 Атлетико М - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Алавес 3:2 Реал Мадрид - Эспаньол 4:1 Реал Мадрид - Штутгарт 3:1 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:2 Реал Мадрид - Бетис 2:0 Лас-Пальмас - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Вальядолид 3:0 Мальорка - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Аталанта 2:0
Результаты матчей
Атлетик Б
Реал Мадрид
Точный счет
1:1
3 раза 38%
1:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
2:0
3 раза 38%
0:4
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
5 раз 63%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
2
3 раза 38%
3
2 раза 25%
4
2 раза 25%
0
1 раз 13%
Точный счет
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
1:1
3 раза 50%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
Точный счет
1:1
4 раза 27%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
2:0
3 раза 21%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
8 раз 53%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
2
5 раз 36%
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%
4
2 раза 14%
0
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Атлетик Б
Реал Мадрид
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
71
26
71
26
44
17
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
34
33
16
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
131
510
104
312
59
114
212
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|11
|1
|3
|43 - 16
|34
|2.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|30 - 11
|33
|3.
|Заявка
|15
|9
|5
|1
|26 - 8
|32
|4.
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|27 - 23
|26
|5.
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|22 - 14
|26
|6.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|15 - 13
|24
|7.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|19 - 22
|22
|8.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|22 - 20
|22
|9.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|13 - 11
|21
|10.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|16 - 18
|20
|11.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|13 - 18
|18
|12.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|23 - 27
|18
|13.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|14 - 16
|16
|14.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|20 - 26
|15
|15.
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|14 - 20
|15
|16.
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|16 - 25
|14
|17.
|Заявка
|15
|2
|7
|6
|10 - 13
|13
|18.
|Заявка
|14
|4
|1
|9
|15 - 27
|13
|19.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|13 - 21
|10
|20.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|10 - 32
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|20 - 7
|21
|2.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|14 - 3
|17
|3.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|15 - 10
|17
|4.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|19 - 5
|15
|5.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|12 - 6
|15
|6.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|10 - 6
|14
|7.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|13 - 9
|14
|8.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|15 - 10
|13
|9.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|11 - 10
|12
|10.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|6 - 7
|12
|11.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|16 - 14
|12
|12.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|6 - 5
|12
|13.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 8
|11
|14.
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|7 - 4
|11
|15.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|6 - 7
|10
|16.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|9 - 9
|10
|17.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 8
|8
|18.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 10
|8
|19.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|9 - 11
|6
|20.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|5 - 12
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|24 - 11
|19
|2.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|12 - 5
|15
|3.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|11 - 9
|14
|4.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|10 - 4
|12
|5.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|9 - 8
|12
|6.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 8
|11
|7.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|4 - 2
|11
|8.
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|11 - 15
|9
|9.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 10
|9
|10.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 6
|8
|11.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 11
|6
|12.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|6 - 12
|6
|13.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 12
|5
|14.
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|8 - 13
|5
|15.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|10 - 18
|4
|16.
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|5 - 20
|3
|17.
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|8 - 17
|3
|18.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 9
|2
|19.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 13
|2
|20.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|4 - 17
|1
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- — Зона вылета
|Барселона
|Левандовски Роберт
|15 (2)
|Барселона
|Рафинья Диас
|9 (6)
|Реал Мадрид
|Винисиус Жуниор
|8 (5)
|Реал Мадрид
|Мбаппе Килиан
|8 (1)
|Осасуна
|Будимир Анте
|8 (1)
|Вальядолид
|Paulo Pezzolano
|1 8
|Алавес
|Абкар Абделькабир
|7
|Райо Вальекано
|Лопес Унаи
|1 5
|Валенсия
|Пепелу
|1 5
|Мальорка
|Саму Кошта
|1 5
Прогнозы на матч Атлетик Б - Реал Мадрид
Исход игры
Атлетик Б
10.2% (5)
Ничья
12.2% (6)
Реал Мадрид
77.6% (38)
Тотал 2.5
Больше
72.73% (32)
Меньше
27.27% (12)
Обе команды забьют
Да
79.55% (35)
Нет
20.45% (9)
Популярный счёт
1:2 Реал Мадрид
55.1% (27)
0:2 Реал Мадрид
10.2% (5)
1:1 Ничья
8.2% (4)
2:1 Атлетик Б
4.1% (2)
0:1 Реал Мадрид
4.1% (2)
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