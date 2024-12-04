  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Словакия
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 12. Стадион: .
Слован Братислава
6:0
Конец матча
Комарно
0'
1:0
6' Гол
Барсегян Тигран
2:0
27' Гол
Барсегян Тигран
30' Желтая карточка
Томаш Немет
32' Желтая карточка
Jozef Spyrka
3:0
34' Гол
Игнатенко Даниил
4:0
37' Гол
Стрелец Давид
62' Желтая карточка
Сёке Юлиус
81' Желтая карточка
Шпирьяк Доминик
5:0
84' Гол
Толич Марко
86' Желтая карточка
Медведев Юрий
90' Вторая желтая карточка
Медведев Юрий
6:0
90' Гол
Марчелли Нино
90'+5
31
Трновски
Мартин
28
Блэкмэн
Сезар
77
Игнатенко
Даниил
2
Вут
Симен
27
Войтко
Матуш
37
Сёке
Юлиус
33
Куцка
Юрай
26
Гайдош
Артур
11
Барсегян
Тигран
13
Стрелец
Давид
21
Мак
Роберт
1
Filip
Dlubac
17
Christian
Bayemi
5
Шпирьяк
Доминик
24
Ondrej
Rudzan
8
Simon
Smehyl
12
Dominik
Zak
20
Jozef
Spyrka
97
Шпалек
Николас
10
Томаш
Немет
73
Ганбаяр
Ганболд
9
Gabor
Toth
Слован Братислава
4-1-2-3
Комарно
4-2-3-1

История личных встреч

Слован Братислава
Комарно

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

С
1:4

Голы

Всего голов

0
4

Голов в среднем за матч

0
4

Среднее время на гол

0
22

Всего голов

1
4

Голов в среднем за матч

1
4

Среднее время на гол

90
22

Бомбардиры внутри турнира

Слован Братислава
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барсегян Тигран 14 (3) 0.88
Стрелец Давид 9 0.56
Мак Роберт 4 0.25
Марчелли Нино 3 0.19
Толич Марко 1 0.06
Шарани Зуберу 1 0.06
Метсоко Иджесси 1 0.06
Кашия Гурам 1 0.06
Игнатенко Даниил 1 0.06
Куцка Юрай 0 0
Пощек Лукаш 0 0
Виммер Кевин 0 0
Блэкмэн Сезар 0 0
Мустафич Ален 0 0
Вут Симен 0 0
Гайдош Артур 0 0
Комарно
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ганбаяр Ганболд 3 0.19
Сильвестр Якуб 3 0.19
Patrik Volesky 3 0.19
Simon Smehyl 2 (1) 0.13
Christian Bayemi 1 0.06
Dominik Zak 1 0.06
Тамаш Нандор 1 0.06
Ondrej Rudzan 1 0.06
Jozef Spyrka 0 0

Карточки

Слован Братислава
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Медведев Юрий II 2 1
Вайсс Владимир 3 0
Байрич Кенан 3 0
Толич Марко 3 0
Войтко Матуш 3 0
Кашия Гурам 2 0
Виммер Кевин 2 0
Игнатенко Даниил 2 0
Мак Роберт 1 0
Саввидис Кириакос 1 0
Барсегян Тигран 1 0
Такач Доминик 1 0
Блэкмэн Сезар 1 0
Стрелец Давид 1 0
Шарани Зуберу 1 0
Сёке Юлиус 1 0
Комарно
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сильвестр Якуб 5 0
Dominik Zak 3 1
Ганбаяр Ганболд 4 0
Пиларж Роберт 3 0
Simon Smehyl 3 0
Tobias Divis 3 0
Jozef Spyrka 2 0
Слука Бранислав 2 0
Шпирьяк Доминик 2 0
Томаш Немет 2 0
Gabor Toth 1 0
Нади Герго 1 0
Dan Ozvolda 1 0
Тамаш Нандор 1 0
Трефиль Якуб 1 0
Сляцки Виктор 1 0
Christian Bayemi 1 0
Mikulas Radvanyi 1 0

Результаты матчей

Слован Братислава
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
0% (0)
25% (2)
Комарно
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

6
5

Упущенные победы

0
3
Слован Братислава
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
75% (6)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (2)
75% (6)
Комарно
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

0
15

Упущенные победы

21
3
Слован Братислава
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
13% (2)
50% (8)
Комарно
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
13% (2)
31% (5)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

6
20

Упущенные победы

21
6

Голы по времени матча

Забито

15
8
7 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
10 Не забивали 11
3
20%
0
0%
1-15
1
7%
3
38%
16-30
3
20%
1
13%
31-45
3
20%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
5
33%
2
25%
76-90

Пропущено

13
21
7 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
2
15%
4
19%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
5
38%
5
24%
31-45
3
23%
1
5%
46-60
1
8%
2
10%
61-75
2
15%
7
33%
76-90

Забито

21
7
5 В 1-м тайме 3
16 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
8 Не забивали 10
2
10%
0
0%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
3
14%
0
0%
31-45
3
14%
1
14%
46-60
6
29%
1
14%
61-75
7
33%
2
29%
76-90

Пропущено

7
17
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 8
0
0%
2
12%
1-15
2
29%
1
6%
16-30
1
14%
3
18%
31-45
2
29%
2
12%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
2
29%
7
41%
76-90

Забито

36
15
12 В 1-м тайме 7
24 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 5
2 Не забивали 5
5
14%
0
0%
1-15
1
3%
6
40%
16-30
6
17%
1
7%
31-45
6
17%
2
13%
46-60
6
17%
2
13%
61-75
12
33%
4
27%
76-90

Пропущено

20
38
10 В 1-м тайме 17
10 Во 2-м тайме 21
7 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 15
2
10%
6
16%
1-15
2
10%
3
8%
16-30
6
30%
8
21%
31-45
5
25%
3
8%
46-60
1
5%
4
11%
61-75
4
20%
14
37%
76-90

Результаты последних матчей

Слован Братислава
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Слован Братислава - Дукла Банска-Бистрица 3:1 Слован Братислава - Милан 2:3 Кошице - Слован Братислава 1:1 Слован Братислава - Скалица 3:1
Слован Братислава - Динамо Загреб 1:4 Железярне Подбрезова - Слован Братислава 1:3 Скалица - Слован Братислава 2:3 Спишска-Нова-Вес - Слован Братислава 0:2 Жирона - Слован Братислава 2:0 Спартак Трнава - Слован Братислава 0:1 Слован Братислава - Тренчин 1:1 Слован Братислава - Манчестер Сити 0:4 Михаловце - Слован Братислава 2:4 Белуша - Слован Братислава 1:6 Слован Братислава - Ружомберок 2:1 Селтик - Слован Братислава 5:1 ДАК - Слован Братислава 1:2 Слован Братислава - Жилина 0:5 Слован Братислава - Мидтьюлланн 3:2 Дукла Банска-Бистрица - Слован Братислава 0:2
Комарно
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Комарно - Кошице 1:1 Ружомберок - Комарно 1:3 Ружомберок - Комарно 2:0 Комарно - Спартак Трнава 1:2
Комарно - ДАК 0:1 Спартак Трнава - Комарно 3:2 Комарно - Железярне Подбрезова 1:2 Академия Хамсика Банска-Бистрица - Комарно 0:4 ФТК Филяково - Комарно 1:3 Скалица - Комарно 3:0 Жилина - Комарно 2:1 Комарно - Ружомберок 1:2 Комарно - Тренчин 2:1 Дукла Банска-Бистрица - Комарно 2:3 Комарно - Михаловце 1:3 Кошице - Комарно 0:1 ДАК - Комарно 2:0 Комарно - Слован Братислава 1:4 МТК Будапешт - Комарно 0:0 Комароми - Комарно 1:3

Результаты матчей

Слован Братислава
Комарно

Точный счет

2:1
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
0:5
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
6:0
1 раз 13%
1:2
3 раза 38%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%

Точное количество голов

2
2 раза 25%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
6
1 раз 13%
1
6 раз 75%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%

Точный счет

0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
6:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
4
2 раза 25%
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%

Точный счет

2:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
1:2
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
4 раза 25%
4
2 раза 13%
0
1 раз 6%
6
1 раз 6%
1
8 раз 50%
0
4 раза 25%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

Слован Братислава
Комарно

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
7
1
5
3
1.5
1
7
3
5
2.5
1
7
3.5
1
7
4.5
1
7
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
1.5
Больше Меньше
3
5
4
4
2.5
2
6
2
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
1
0.5
Больше Меньше
12
4
11
5
1.5
4
12
7
9
2.5
2
14
3
13
3.5
1
15
4.5
1
15
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 16 13 2 1 38 - 18 41
2.
Жилина
 16 11 4 1 37 - 14 37
3.
Спартак Трнава
 16 8 6 2 24 - 14 30
4.
ДАК
 16 6 5 5 20 - 14 23
5.
Михаловце
 16 5 5 6 22 - 28 20
6.
Кошице
 16 4 7 5 20 - 19 19
7.
Железярне Подбрезова
 16 4 6 6 20 - 23 18
8.
Дукла Банска-Бистрица
 16 4 5 7 20 - 22 17
9.
Ружомберок
 16 4 5 7 19 - 25 17
10.
Комарно
 16 4 1 11 18 - 35 13
11.
Тренчин
 16 2 7 7 16 - 29 13
12.
Скалица
 16 3 3 10 18 - 31 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жилина
 8 7 1 0 22 - 9 22
2.
Слован Братислава
 8 6 1 1 18 - 10 19
3.
Спартак Трнава
 8 4 3 1 11 - 6 15
4.
Дукла Банска-Бистрица
 8 4 1 3 15 - 11 13
5.
Ружомберок
 8 3 3 2 9 - 9 12
6.
Михаловце
 8 3 3 2 13 - 14 12
7.
Железярне Подбрезова
 8 2 4 2 13 - 10 10
8.
Кошице
 8 2 4 2 10 - 8 10
9.
Тренчин
 8 2 3 3 11 - 14 9
10.
Скалица
 8 2 2 4 9 - 10 8
11.
ДАК
 8 2 2 4 7 - 9 8
12.
Комарно
 8 1 1 6 8 - 16 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 8 7 1 0 20 - 8 22
2.
Жилина
 8 4 3 1 15 - 5 15
3.
ДАК
 8 4 3 1 13 - 5 15
4.
Спартак Трнава
 8 4 3 1 13 - 8 15
5.
Комарно
 8 3 0 5 10 - 19 9
6.
Кошице
 8 2 3 3 10 - 11 9
7.
Михаловце
 8 2 2 4 9 - 14 8
8.
Железярне Подбрезова
 8 2 2 4 7 - 13 8
9.
Ружомберок
 8 1 2 5 10 - 16 5
10.
Скалица
 8 1 1 6 9 - 21 4
11.
Дукла Банска-Бистрица
 8 0 4 4 5 - 11 4
12.
Тренчин
 8 0 4 4 5 - 15 4
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Слован Братислава Барсегян Тигран 14 (3)
Дукла Банска-Бистрица Рымаренко Мартин 9 (2)
Слован Братислава Стрелец Давид 9 (1)
Кошице Медвед Жан 8 (1)
ДАК Труса Матей 7 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Тренчин Эмека Чинонсо 2 5
Кошице Кривак Ян 1 6
Михаловце Тарадуда Денис 7
Железярне Подбрезова Коштрна Кристиан 1 5
Спартак Трнава Прохазка Роман 6
Весь список
  • Второй тайм
  • 95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 94'
    Толич Марко сделал результативную передачу.
  • 94'
    Г О О О О Л - Марчелли Нино бьет в цель!
  • 92'
    Медведев Юрий II получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • 90'
    Gabor Toth уходит с поля. David Kmeto выходит вместо него
  • 86'
    Медведев Юрий II получил желтую карточку от судьи
  • 84'
    Idjessi Metsoko сделал результативную передачу.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 37'
      Куцка Юрай сделал результативную передачу.
    • 37'
      Г О О О О Л - Стрелец Давид бьет в цель!
    • 34'
      Г О О О О Л - Игнатенко Даниил бьет в цель!
    • 32'
      Jozef Spyrka получил желтую карточку от судьи
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