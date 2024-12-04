Тур: 12. Стадион: Народны (Тегельне Поле).
6:0
Конец матча
0'
1:0
6' ГолБарсегян Тигран
2:0
27' ГолБарсегян Тигран
30' Желтая карточкаТомаш Немет
32' Желтая карточкаJozef Spyrka
3:0
34' ГолИгнатенко Даниил
4:0
37' ГолСтрелец Давид
62' Желтая карточкаСёке Юлиус
81' Желтая карточкаШпирьяк Доминик
5:0
84' ГолТолич Марко
86' Желтая карточкаМедведев Юрий
90' Вторая желтая карточкаМедведев Юрий
6:0
90' ГолМарчелли Нино
90'+5
Ход матча
6'
1:0
27'
2:0
30'
32'
34'
3:0
37'
4:0
62'
81'
84'
5:0
86'
90'
90'
6:0
27
Войтко
Матуш
37
Сёке
Юлиус
33
Куцка
Юрай
26
Гайдош
Артур
21
Мак
Роберт
12
Dominik
Zak
20
Jozef
Spyrka
10
Томаш
Немет
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Войтко МатушЗащитник
-
37 Сёке ЮлиусПолузащитник
-
33 Куцка ЮрайПолузащитник
-
26 Гайдош АртурПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
21 Мак РобертНападающий
- Запасные игроки
-
35 Хрдина АдамВратарь
- Защитник
- Защитник
-
10 Толич МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вайсс Владимир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Dominik ZakПолузащитник
-
20 Jozef SpyrkaПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Томаш НеметПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Трефиль ЯкубВратарь
- Защитник
-
77 Нади ГергоПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Тамаш НандорПолузащитник
- Полузащитник
-
15 David Kmeto
-
-
-
Главный тренер: Mikulas Radvanyi
История личных встреч
Слован Братислава
Комарно
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
4
Голов в среднем за матч
0
4
Среднее время на гол
0
22
Всего голов
1
4
Голов в среднем за матч
1
4
Среднее время на гол
90
22
Бомбардиры внутри турнира
Слован Братислава
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Барсегян Тигран
|14 (3)
|0.88
|Стрелец Давид
|9
|0.56
|Мак Роберт
|4
|0.25
|Марчелли Нино
|3
|0.19
|Толич Марко
|1
|0.06
|Шарани Зуберу
|1
|0.06
|Метсоко Иджесси
|1
|0.06
|Кашия Гурам
|1
|0.06
|Игнатенко Даниил
|1
|0.06
|Куцка Юрай
|0
|0
|Пощек Лукаш
|0
|0
|Виммер Кевин
|0
|0
|Блэкмэн Сезар
|0
|0
|Мустафич Ален
|0
|0
|Вут Симен
|0
|0
|Гайдош Артур
|0
|0
Комарно
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ганбаяр Ганболд
|3
|0.19
|Сильвестр Якуб
|3
|0.19
|Patrik Volesky
|3
|0.19
|Simon Smehyl
|2 (1)
|0.13
|Christian Bayemi
|1
|0.06
|Dominik Zak
|1
|0.06
|Тамаш Нандор
|1
|0.06
|Ondrej Rudzan
|1
|0.06
|Jozef Spyrka
|0
|0
Карточки
Слован Братислава
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Медведев Юрий II
|2
|1
|Вайсс Владимир
|3
|0
|Байрич Кенан
|3
|0
|Толич Марко
|3
|0
|Войтко Матуш
|3
|0
|Кашия Гурам
|2
|0
|Виммер Кевин
|2
|0
|Игнатенко Даниил
|2
|0
|Мак Роберт
|1
|0
|Саввидис Кириакос
|1
|0
|Барсегян Тигран
|1
|0
|Такач Доминик
|1
|0
|Блэкмэн Сезар
|1
|0
|Стрелец Давид
|1
|0
|Шарани Зуберу
|1
|0
|Сёке Юлиус
|1
|0
Комарно
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сильвестр Якуб
|5
|0
|Dominik Zak
|3
|1
|Ганбаяр Ганболд
|4
|0
|Пиларж Роберт
|3
|0
|Simon Smehyl
|3
|0
|Tobias Divis
|3
|0
|Jozef Spyrka
|2
|0
|Слука Бранислав
|2
|0
|Шпирьяк Доминик
|2
|0
|Томаш Немет
|2
|0
|Gabor Toth
|1
|0
|Нади Герго
|1
|0
|Dan Ozvolda
|1
|0
|Тамаш Нандор
|1
|0
|Трефиль Якуб
|1
|0
|Сляцки Виктор
|1
|0
|Christian Bayemi
|1
|0
|Mikulas Radvanyi
|1
|0
Результаты матчей
Слован Братислава
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
0% (0)
25% (2)
Комарно
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
6
5
Упущенные победы
0
3
Слован Братислава
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
75% (6)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (2)
75% (6)
Комарно
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
0
15
Упущенные победы
21
3
Слован Братислава
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
13% (2)
50% (8)
Комарно
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
13% (2)
31% (5)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
6
20
Упущенные победы
21
6
Голы по времени матча
Забито
15
8
7 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
10 Не забивали 11
3
20%
0
0%
1-15
1
7%
3
38%
16-30
3
20%
1
13%
31-45
3
20%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
5
33%
2
25%
76-90
Пропущено
13
21
7 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
2
15%
4
19%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
5
38%
5
24%
31-45
3
23%
1
5%
46-60
1
8%
2
10%
61-75
2
15%
7
33%
76-90
Забито
21
7
5 В 1-м тайме 3
16 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
8 Не забивали 10
2
10%
0
0%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
3
14%
0
0%
31-45
3
14%
1
14%
46-60
6
29%
1
14%
61-75
7
33%
2
29%
76-90
Пропущено
7
17
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 8
0
0%
2
12%
1-15
2
29%
1
6%
16-30
1
14%
3
18%
31-45
2
29%
2
12%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
2
29%
7
41%
76-90
Забито
36
15
12 В 1-м тайме 7
24 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 5
2 Не забивали 5
5
14%
0
0%
1-15
1
3%
6
40%
16-30
6
17%
1
7%
31-45
6
17%
2
13%
46-60
6
17%
2
13%
61-75
12
33%
4
27%
76-90
Пропущено
20
38
10 В 1-м тайме 17
10 Во 2-м тайме 21
7 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 15
2
10%
6
16%
1-15
2
10%
3
8%
16-30
6
30%
8
21%
31-45
5
25%
3
8%
46-60
1
5%
4
11%
61-75
4
20%
14
37%
76-90
Результаты последних матчей
Слован Братислава
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Слован Братислава - Дукла Банска-Бистрица 3:1 Слован Братислава - Милан 2:3 Кошице - Слован Братислава 1:1 Слован Братислава - Скалица 3:1
Слован Братислава - Динамо Загреб 1:4 Железярне Подбрезова - Слован Братислава 1:3 Скалица - Слован Братислава 2:3 Спишска-Нова-Вес - Слован Братислава 0:2 Жирона - Слован Братислава 2:0 Спартак Трнава - Слован Братислава 0:1 Слован Братислава - Тренчин 1:1 Слован Братислава - Манчестер Сити 0:4 Михаловце - Слован Братислава 2:4 Белуша - Слован Братислава 1:6 Слован Братислава - Ружомберок 2:1 Селтик - Слован Братислава 5:1 ДАК - Слован Братислава 1:2 Слован Братислава - Жилина 0:5 Слован Братислава - Мидтьюлланн 3:2 Дукла Банска-Бистрица - Слован Братислава 0:2
Комарно
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Комарно - Кошице 1:1 Ружомберок - Комарно 1:3 Ружомберок - Комарно 2:0 Комарно - Спартак Трнава 1:2
Комарно - ДАК 0:1 Спартак Трнава - Комарно 3:2 Комарно - Железярне Подбрезова 1:2 Академия Хамсика Банска-Бистрица - Комарно 0:4 ФТК Филяково - Комарно 1:3 Скалица - Комарно 3:0 Жилина - Комарно 2:1 Комарно - Ружомберок 1:2 Комарно - Тренчин 2:1 Дукла Банска-Бистрица - Комарно 2:3 Комарно - Михаловце 1:3 Кошице - Комарно 0:1 ДАК - Комарно 2:0 Комарно - Слован Братислава 1:4 МТК Будапешт - Комарно 0:0 Комароми - Комарно 1:3
Результаты матчей
Слован Братислава
Комарно
Точный счет
2:1
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
0:5
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
6:0
1 раз 13%
1:2
3 раза 38%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
Точное количество голов
2
2 раза 25%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
6
1 раз 13%
1
6 раз 75%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
Точный счет
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
6:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
4
2 раза 25%
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%
Точный счет
2:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
1:2
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
4 раза 25%
4
2 раза 13%
0
1 раз 6%
6
1 раз 6%
1
8 раз 50%
0
4 раза 25%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
Тоталы голов в матче
Слован Братислава
Комарно
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
71
53
17
35
17
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
35
44
26
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
151
Больше Меньше
124
115
412
79
214
313
115
115
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Слован Братислава
|Барсегян Тигран
|14 (3)
|Дукла Банска-Бистрица
|Рымаренко Мартин
|9 (2)
|Слован Братислава
|Стрелец Давид
|9 (1)
|Кошице
|Медвед Жан
|8 (1)
|ДАК
|Труса Матей
|7 (3)
|Тренчин
|Эмека Чинонсо
|2 5
|Кошице
|Кривак Ян
|1 6
|Михаловце
|Тарадуда Денис
|7
|Железярне Подбрезова
|Коштрна Кристиан
|1 5
|Спартак Трнава
|Прохазка Роман
|6