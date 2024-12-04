  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2024-2025
Тур: 5. Стадион: . Зрители: 53267 Главный судья: Гозубуик Сердар
Аякс
2:2
Конец матча
Утрехт
0'
0:1
16' Гол
Мин Давид
1:1
25' Гол
Гааей Антон
2:1
29' Гол в свои ворота
Тоорнстра Йенс
2:2
79' Гол в свои ворота
Пасвер Ремко
90'+5

Ход матча

16'
0:1
Мин Давид
25'
Гааей Антон
1:1
29'
Тоорнстра Йенс
2:1
61'
Траоре Бертран
Фитц-Джим Киян
 
61'
Классен Дэви
Бергёйс Стивен
 
73'
 
Йенсен Виктор
Тоорнстра Йенс
74'
Бробби Брайан
Вегхорст Ваут
 
79'
 
Огайо Ноа
Мин Давид
79'
 
Хореман Сибе
Ван дер Хорн Майк
79'
2:2
Пасвер Ремко
85'
Ван ден Бомен Бранко
Тейлор Кеннет
 

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 8 Удары по воротам 6
  • 1 Удары в створ 5
  • 7 Угловые 7
  • 1 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 621 Количество передач 382
  • 61 Владение мячом, % 39

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Пасвер
Ремко
3
Гааей
Антон
37
Шутало
Йосип
15
Бас
Юри
4
Хато
Йоррель
6
Хендерсон
Джордан
28
Фитц-Джим
Киян
8
Тейлор
Кеннет
20
Траоре
Бертран
25
Вегхорст
Ваут
10
Акпом
Чуба
1
Баркас
Василис
23
Вестерлунн
Никлас
3
Ван
дер
Хорн
Майк
24
Виргевер
Ник
16
Эль-Каруани
Суфьян
14
Икбал
Зидан
21
Ааронсон
Пакстен
22
Родригес
Мигель
18
Тоорнстра
Йенс
20
Катлайн
Йоанн
9
Мин
Давид
Аякс
4-1-2-3
Утрехт
4-2-3-1

История личных встреч

Аякс
Утрехт

24 матча

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
20 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
20.8%
12.5%
16 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

79.2%
8.3%
12.5%
19 побед 2 ничьи 0 побед

14 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

64.3%
35.7%
0 побед 9 ничьих 8 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 7 ничьих 10 побед

38 матчей

52.6%
21.1%
26.3%
20 побед 8 ничьих 10 побед

Первый тайм

42.1%
36.8%
21.1%
16 побед 14 ничьих 8 побед

Второй тайм

50%
23.7%
26.3%
19 побед 9 ничьих 10 побед

История матчей

Э
2:0
Э
4:3
Э
3:1
Э
0:2
Э
0:3
Э
0:1
Э
1:1
К
5:4
Э
0:3
ТМС
5:1
К
2:0
Э
4:0
Э
4:1
Э
1:3
Э
0:0
Э
1:2
Э
0:1
Э
3:2
Э
2:2
Э
1:0
Э
1:1
Э
3:1
Э
1:1
Э
3:0
Э
0:0
Э
1:1
К
0:3
Э
0:2
Э
6:4
Э
3:0
Э
1:2
Э
4:0
Э
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
К
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

47
27

Голов в среднем за матч

2.35
1.5

Среднее время на гол

38
60

Всего голов

21
22

Голов в среднем за матч

1.17
1.1

Среднее время на гол

77
81

Всего голов

68
49

Голов в среднем за матч

1.79
1.29

Тотал матчей

2.5
36
Больше 95%
Меньше 5%
2
32
Больше 84%
Меньше 16%
6
19
Больше 50%
Меньше 50%
19
12
Больше 32%
Меньше 68%
26
6
Больше 16%
Меньше 84%
32
4
Больше 11%
Меньше 89%
34
3
Больше 8%
Меньше 92%
35
2
Больше 5%
Меньше 95%
36
2
Больше 5%
Меньше 95%
36
1
Больше 3%
Меньше 97%
37

Среднее время на гол

50
69

Бомбардиры внутри турнира

Аякс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Классен Дэви 6 (1) 0.43
Вегхорст Ваут 5 (1) 0.36
Траоре Бертран 4 0.29
Тейлор Кеннет 2 0.14
Хато Йоррель 2 0.14
Акпом Чуба 2 0.14
Годс Мика 2 0.14
Бробби Брайан 1 0.07
Гааей Антон 1 0.07
Ренсх Девайн 1 0.07
Шутало Йосип 1 0.07
Хлинссон Кристиан 1 0.07
Бас Юри 1 0.07
Фитц-Джим Киян 1 0.07
Хендерсон Джордан 0 0
Пасвер Ремко 0 0
Бергёйс Стивен 0 0
Утрехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ааронсон Пакстен 4 0.29
Катлайн Йоанн 3 0.21
Огайо Ноа 3 (1) 0.21
Йенсен Виктор 2 0.14
Ромени Оле 2 0.14
Мин Давид 2 0.14
Тоорнстра Йенс 1 0.07
Родригес Мигель 1 0.07
Хореман Сибе 1 0.07
Боздоган Джан 1 0.07
Виргевер Ник 1 0.07
Ван дер Хорн Майк 1 0.07
Дескотт Антони 1 (1) 0.07
Эль-Каруани Суфьян 0 0
Фрауло Оскар 0 0

Карточки

Аякс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бробби Брайан 4 0
Хато Йоррель 4 0
Гааей Антон 3 0
Хендерсон Джордан 2 0
Шутало Йосип 2 0
Бас Юри 2 0
Бергёйс Стивен 1 0
Вегхорст Ваут 1 0
Вейндал Оуэн 1 0
Маннсверк Сиверт 1 0
Ренсх Девайн 1 0
Расмуссен Кристиан 1 0
Каплан Ахметджан 1 0
Годс Мика 1 0
Утрехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ааронсон Пакстен 4 0
Эль-Каруани Суфьян 3 0
Огайо Ноа 3 0
Родригес Мигель 2 0
Боздоган Джан 2 0
Ромени Оле 2 0
Ван дер Хорн Майк 1 0
Йенсен Виктор 1 0
Фрауло Оскар 1 0
Катлайн Йоанн 1 0

Результаты матчей

Аякс
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
86% (6)
14% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Утрехт
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

2
3
Аякс
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Утрехт
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

2
7

Упущенные победы

13
8
Аякс
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Утрехт
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

5
11

Упущенные победы

15
11

Голы по времени матча

Забито

17
14
8 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
7 Не забивали 7
2
12%
2
14%
1-15
4
24%
3
21%
16-30
2
12%
2
14%
31-45
1
6%
1
7%
46-60
4
24%
1
7%
61-75
4
24%
5
36%
76-90

Пропущено

5
7
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
3
60%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
3
43%
76-90

Забито

14
10
5 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
2
14%
1
10%
1-15
2
14%
2
20%
16-30
1
7%
2
20%
31-45
2
14%
3
30%
46-60
4
29%
1
10%
61-75
3
21%
1
10%
76-90

Пропущено

9
14
4 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
2
22%
5
36%
1-15
1
11%
1
7%
16-30
1
11%
1
7%
31-45
1
11%
3
21%
46-60
2
22%
2
14%
61-75
2
22%
2
14%
76-90

Забито

31
24
13 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 7
0 Не забивали 1
4
13%
3
13%
1-15
6
19%
5
21%
16-30
3
10%
4
17%
31-45
3
10%
4
17%
46-60
8
26%
2
8%
61-75
7
23%
6
25%
76-90

Пропущено

14
21
7 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 11
2
14%
5
24%
1-15
4
29%
3
14%
16-30
1
7%
2
10%
31-45
2
14%
4
19%
46-60
3
21%
2
10%
61-75
2
14%
5
24%
76-90

Результаты последних матчей

Аякс
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
НЕК Неймеген - Аякс 1:2 Реал Сосьедад - Аякс 2:0 Аякс - ПЕК Зволле 2:0 Твенте - Аякс 2:2
Аякс - Маккаби Тель-Авив 5:0 Аякс - ПСВ 3:2 Фейеноорд - Аякс 0:2 Аякс - Виллем II 1:0 Карабах - Аякс 0:3 Хераклес - Аякс 3:4 Аякс - Гронинген 3:1 Славия Прага - Аякс 1:1 Валвейк - Аякс 0:2 Аякс - Бешикташ 4:0 Гоу Эхед Иглс - Аякс 1:1 Аякс - Фортуна Ситтард 5:0 Аякс - Ягеллония Белосток 3:0 Ягеллония Белосток - Аякс 1:4 НАК Бреда - Аякс 2:1 Аякс - Панатинаикос 0:1
Утрехт
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Утрехт - ПСВ 2:5 НЕК Неймеген - Утрехт 1:2 Утрехт - Хераклес 1:0 Спарта Роттердам - Утрехт 1:4
Лиссе - Утрехт 1:2 Утрехт - Фейеноорд 0:2 Гронинген - Утрехт 0:1 Утрехт - Валвейк 3:2 АЗ Алкмаар - Утрехт 1:2 Утрехт - Виллем II 3:2 Утрехт - Твенте 2:1 НАК Бреда - Утрехт 1:2 Херенвен - Утрехт 1:1 Утрехт - ПЕК Зволле 1:0 Утрехт - Венеция 1:2 Утрехт - Ланс 4:5 Шальке 04 - Утрехт 0:2 Утрехт - Аль-Райян 4:1 Утрехт - Силькеборг 2:2 Утрехт - УСВ Элинвейк 4:2

Результаты матчей

Аякс
Утрехт

Точный счет

1:0
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
3:2
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:5
1 раз 14%

Точное количество голов

1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
5
1 раз 14%
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%

Точный счет

0:2
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
1:2
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

2
4 раза 57%
1
2 раза 29%
4
1 раз 14%
2
4 раза 57%
1
2 раза 29%
4
1 раз 14%

Точный счет

0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
1:2
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 43%
1
4 раза 29%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
2
6 раз 43%
1
4 раза 29%
3
2 раза 14%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Аякс
Утрехт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
1.5
Больше Меньше
4
3
3
4
2.5
2
5
1
6
3.5
1
6
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
1.5
Больше Меньше
5
2
1
6
2.5
1
6
1
6
3.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
1.5
Больше Меньше
9
5
4
10
2.5
3
11
2
12
3.5
1
13
1
13
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 14 13 0 1 50 - 11 39
2.
Аякс
 Заявка 14 10 3 1 31 - 14 33
3.
Утрехт
 Заявка 14 10 2 2 26 - 19 32
4.
Фейеноорд
 Заявка 14 8 5 1 32 - 14 29
5.
Твенте
 Заявка 14 8 4 2 29 - 14 28
6.
АЗ Алкмаар
 Заявка 14 7 2 5 26 - 15 23
7.
НАК Бреда
 Заявка 14 6 1 7 15 - 23 19
8.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 14 5 3 6 20 - 23 18
9.
Фортуна Ситтард
 Заявка 14 5 3 6 15 - 19 18
10.
НЕК Неймеген
 Заявка 14 5 1 8 21 - 14 16
11.
Виллем II
 Заявка 14 4 4 6 15 - 16 16
12.
ПЕК Зволле
 Заявка 14 4 3 7 15 - 24 15
13.
Гронинген
 Заявка 14 4 3 7 14 - 24 15
14.
Херенвен
 Заявка 14 4 3 7 14 - 27 15
15.
Хераклес
 Заявка 14 3 4 7 14 - 26 13
16.
Спарта Роттердам
 Заявка 14 2 5 7 13 - 21 11
17.
Валвейк
 Заявка 14 1 3 10 13 - 34 6
18.
Алмере Сити
 Заявка 14 1 3 10 6 - 31 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аякс
 Заявка 7 6 1 0 17 - 5 19
2.
ПСВ
 Заявка 6 6 0 0 23 - 2 18
3.
НАК Бреда
 Заявка 7 5 0 2 10 - 7 15
4.
Утрехт
 Заявка 7 5 0 2 12 - 12 15
5.
Твенте
 Заявка 7 4 3 0 15 - 6 15
6.
Херенвен
 Заявка 7 4 3 0 12 - 4 15
7.
Фейеноорд
 Заявка 7 4 2 1 12 - 7 14
8.
Фортуна Ситтард
 Заявка 7 4 0 3 10 - 8 12
9.
ПЕК Зволле
 Заявка 7 4 0 3 11 - 10 12
10.
Гронинген
 Заявка 7 3 2 2 9 - 5 11
11.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 7 3 2 2 13 - 11 11
12.
АЗ Алкмаар
 Заявка 7 3 1 3 16 - 9 10
13.
НЕК Неймеген
 Заявка 8 3 1 4 15 - 9 10
14.
Хераклес
 Заявка 7 2 3 2 11 - 11 9
15.
Виллем II
 Заявка 7 2 2 3 8 - 7 8
16.
Валвейк
 Заявка 7 1 1 5 6 - 14 4
17.
Алмере Сити
 Заявка 7 1 1 5 4 - 19 4
18.
Спарта Роттердам
 Заявка 7 0 4 3 7 - 12 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 8 7 0 1 27 - 9 21
2.
Утрехт
 Заявка 7 5 2 0 14 - 7 17
3.
Фейеноорд
 Заявка 7 4 3 0 20 - 7 15
4.
Аякс
 Заявка 7 4 2 1 14 - 9 14
5.
Твенте
 Заявка 7 4 1 2 14 - 8 13
6.
АЗ Алкмаар
 Заявка 7 4 1 2 10 - 6 13
7.
Виллем II
 Заявка 7 2 2 3 7 - 9 8
8.
Спарта Роттердам
 Заявка 7 2 1 4 6 - 9 7
9.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 7 2 1 4 7 - 12 7
10.
НЕК Неймеген
 Заявка 6 2 0 4 6 - 5 6
11.
Фортуна Ситтард
 Заявка 7 1 3 3 5 - 11 6
12.
НАК Бреда
 Заявка 7 1 1 5 5 - 16 4
13.
Хераклес
 Заявка 7 1 1 5 3 - 15 4
14.
Гронинген
 Заявка 7 1 1 5 5 - 19 4
15.
ПЕК Зволле
 Заявка 7 0 3 4 4 - 14 3
16.
Алмере Сити
 Заявка 7 0 2 5 2 - 12 2
17.
Валвейк
 Заявка 7 0 2 5 7 - 20 2
18.
Херенвен
 Заявка 7 0 0 7 2 - 23 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в плей-офф за попадание в Лигу конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Твенте Стейн Сем 10 (4)
ПСВ Пепи Рикардо 9 (1)
АЗ Алкмаар Пэрротт Трой 7 (1)
ПСВ Тиль Гус 6 (4)
ПСВ Де Йонг Люк 6 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Гронинген Пеерсман Марвин 1 5
НАК Бреда Берг Ян 6
Спарта Роттердам Эрдхёйзен Майк 1 4
Спарта Роттердам Клемент Пелле 5
НАК Бреда Граймль Лео 5
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Сегодняшная посещаемость составляет 53267 болельщиков
  • 95'
    Сегодняшная посещаемость составляет 53267 болельщиков
  • 95'
    Контроль мяча: Аякс: 61%, Утрехт: 39%.
  • 95'
    Эль-Каруани Суфьян навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 94'
    Эль-Каруани Суфьян пробует нанести удар издали, но Ремко Пасвеер держит все под контролем
  • 94'
    Ван ден Бомен Бранко из команды Аякс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Johan Cruijff ArenA. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Аякс 2:2 Утрехт онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (33) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный