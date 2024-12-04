Тур: 5. Стадион: Йохан Кройф Арена. Зрители: 53267 Главный судья: Гозубуик Сердар
0'
0:1
16' ГолМин Давид
1:1
25' ГолГааей Антон
2:1
29' Гол в свои воротаТоорнстра Йенс
2:2
79' Гол в свои воротаПасвер Ремко
90'+5
Ход матча
16'
0:1
25'
1:1
29'
2:1
79'
2:2
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
8 Удары по воротам 6
-
1 Удары в створ 5
-
7 Угловые 7
-
1 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 3
-
621 Количество передач 382
-
61 Владение мячом, % 39
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
-
-
-
10.00 Точный счёт – 2:0
22
Пасвер
Ремко
37
Шутало
Йосип
15
Бас
Юри
10
Акпом
Чуба
24
Виргевер
Ник
14
Икбал
Зидан
- Основной состав
-
22 Пасвер РемкоВратарь
- Защитник
-
37 Шутало ЙосипЗащитник
-
15 Бас ЮриЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Акпом ЧубаНападающий
- Запасные игроки
-
12 Гортер ДжейВратарь
-
40 Рамай ДиантВратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Классен ДэвиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Фариоли Франческо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Виргевер НикЗащитник
- Защитник
-
14 Икбал ЗиданПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
32 Де Графф ТомВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Блейк АдрианПолузащитник
-
77 Ромени ОлеПолузащитник
-
11 Огайо НоаНападающий
-
-
44 Joshua Mukeh
-
-
Главный тренер: Янс Рон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Аякс
Утрехт
24 матча
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
20 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
20.8%
12.5%
16 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
79.2%
8.3%
12.5%
19 побед 2 ничьи 0 побед
14 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
64.3%
35.7%
0 побед 9 ничьих 8 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 7 ничьих 10 побед
38 матчей
52.6%
21.1%
26.3%
20 побед 8 ничьих 10 побед
Первый тайм
42.1%
36.8%
21.1%
16 побед 14 ничьих 8 побед
Второй тайм
50%
23.7%
26.3%
19 побед 9 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
47
27
Голов в среднем за матч
2.35
1.5
Среднее время на гол
38
60
Всего голов
21
22
Голов в среднем за матч
1.17
1.1
Среднее время на гол
77
81
Всего голов
68
49
Голов в среднем за матч
1.79
1.29
Тотал матчей
2.5
36
Больше 95%
Меньше 5%
2
32
Больше 84%
Меньше 16%
6
19
Больше 50%
Меньше 50%
19
12
Больше 32%
Меньше 68%
26
6
Больше 16%
Меньше 84%
32
4
Больше 11%
Меньше 89%
34
3
Больше 8%
Меньше 92%
35
2
Больше 5%
Меньше 95%
36
2
Больше 5%
Меньше 95%
36
1
Больше 3%
Меньше 97%
37
Среднее время на гол
50
69
Бомбардиры внутри турнира
Аякс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Классен Дэви
|6 (1)
|0.43
|Вегхорст Ваут
|5 (1)
|0.36
|Траоре Бертран
|4
|0.29
|Тейлор Кеннет
|2
|0.14
|Хато Йоррель
|2
|0.14
|Акпом Чуба
|2
|0.14
|Годс Мика
|2
|0.14
|Бробби Брайан
|1
|0.07
|Гааей Антон
|1
|0.07
|Ренсх Девайн
|1
|0.07
|Шутало Йосип
|1
|0.07
|Хлинссон Кристиан
|1
|0.07
|Бас Юри
|1
|0.07
|Фитц-Джим Киян
|1
|0.07
|Хендерсон Джордан
|0
|0
|Пасвер Ремко
|0
|0
|Бергёйс Стивен
|0
|0
Утрехт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ааронсон Пакстен
|4
|0.29
|Катлайн Йоанн
|3
|0.21
|Огайо Ноа
|3 (1)
|0.21
|Йенсен Виктор
|2
|0.14
|Ромени Оле
|2
|0.14
|Мин Давид
|2
|0.14
|Тоорнстра Йенс
|1
|0.07
|Родригес Мигель
|1
|0.07
|Хореман Сибе
|1
|0.07
|Боздоган Джан
|1
|0.07
|Виргевер Ник
|1
|0.07
|Ван дер Хорн Майк
|1
|0.07
|Дескотт Антони
|1 (1)
|0.07
|Эль-Каруани Суфьян
|0
|0
|Фрауло Оскар
|0
|0
Карточки
Аякс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бробби Брайан
|4
|0
|Хато Йоррель
|4
|0
|Гааей Антон
|3
|0
|Хендерсон Джордан
|2
|0
|Шутало Йосип
|2
|0
|Бас Юри
|2
|0
|Бергёйс Стивен
|1
|0
|Вегхорст Ваут
|1
|0
|Вейндал Оуэн
|1
|0
|Маннсверк Сиверт
|1
|0
|Ренсх Девайн
|1
|0
|Расмуссен Кристиан
|1
|0
|Каплан Ахметджан
|1
|0
|Годс Мика
|1
|0
Утрехт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ааронсон Пакстен
|4
|0
|Эль-Каруани Суфьян
|3
|0
|Огайо Ноа
|3
|0
|Родригес Мигель
|2
|0
|Боздоган Джан
|2
|0
|Ромени Оле
|2
|0
|Ван дер Хорн Майк
|1
|0
|Йенсен Виктор
|1
|0
|Фрауло Оскар
|1
|0
|Катлайн Йоанн
|1
|0
Результаты матчей
Аякс
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
86% (6)
14% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Утрехт
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
2
3
Аякс
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Утрехт
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
2
7
Упущенные победы
13
8
Аякс
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Утрехт
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
5
11
Упущенные победы
15
11
Голы по времени матча
Забито
17
14
8 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
7 Не забивали 7
2
12%
2
14%
1-15
4
24%
3
21%
16-30
2
12%
2
14%
31-45
1
6%
1
7%
46-60
4
24%
1
7%
61-75
4
24%
5
36%
76-90
Пропущено
5
7
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
3
60%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
3
43%
76-90
Забито
14
10
5 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
2
14%
1
10%
1-15
2
14%
2
20%
16-30
1
7%
2
20%
31-45
2
14%
3
30%
46-60
4
29%
1
10%
61-75
3
21%
1
10%
76-90
Пропущено
9
14
4 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
2
22%
5
36%
1-15
1
11%
1
7%
16-30
1
11%
1
7%
31-45
1
11%
3
21%
46-60
2
22%
2
14%
61-75
2
22%
2
14%
76-90
Забито
31
24
13 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 7
0 Не забивали 1
4
13%
3
13%
1-15
6
19%
5
21%
16-30
3
10%
4
17%
31-45
3
10%
4
17%
46-60
8
26%
2
8%
61-75
7
23%
6
25%
76-90
Пропущено
14
21
7 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 11
2
14%
5
24%
1-15
4
29%
3
14%
16-30
1
7%
2
10%
31-45
2
14%
4
19%
46-60
3
21%
2
10%
61-75
2
14%
5
24%
76-90
Результаты последних матчей
Аякс
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
НЕК Неймеген - Аякс 1:2 Реал Сосьедад - Аякс 2:0 Аякс - ПЕК Зволле 2:0 Твенте - Аякс 2:2
Аякс - Маккаби Тель-Авив 5:0 Аякс - ПСВ 3:2 Фейеноорд - Аякс 0:2 Аякс - Виллем II 1:0 Карабах - Аякс 0:3 Хераклес - Аякс 3:4 Аякс - Гронинген 3:1 Славия Прага - Аякс 1:1 Валвейк - Аякс 0:2 Аякс - Бешикташ 4:0 Гоу Эхед Иглс - Аякс 1:1 Аякс - Фортуна Ситтард 5:0 Аякс - Ягеллония Белосток 3:0 Ягеллония Белосток - Аякс 1:4 НАК Бреда - Аякс 2:1 Аякс - Панатинаикос 0:1
Утрехт
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Утрехт - ПСВ 2:5 НЕК Неймеген - Утрехт 1:2 Утрехт - Хераклес 1:0 Спарта Роттердам - Утрехт 1:4
Лиссе - Утрехт 1:2 Утрехт - Фейеноорд 0:2 Гронинген - Утрехт 0:1 Утрехт - Валвейк 3:2 АЗ Алкмаар - Утрехт 1:2 Утрехт - Виллем II 3:2 Утрехт - Твенте 2:1 НАК Бреда - Утрехт 1:2 Херенвен - Утрехт 1:1 Утрехт - ПЕК Зволле 1:0 Утрехт - Венеция 1:2 Утрехт - Ланс 4:5 Шальке 04 - Утрехт 0:2 Утрехт - Аль-Райян 4:1 Утрехт - Силькеборг 2:2 Утрехт - УСВ Элинвейк 4:2
Результаты матчей
Аякс
Утрехт
Точный счет
1:0
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
3:2
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:5
1 раз 14%
Точное количество голов
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
5
1 раз 14%
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
Точный счет
0:2
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
1:2
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
2
4 раза 57%
1
2 раза 29%
4
1 раз 14%
2
4 раза 57%
1
2 раза 29%
4
1 раз 14%
Точный счет
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
1:2
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 43%
1
4 раза 29%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
2
6 раз 43%
1
4 раза 29%
3
2 раза 14%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Аякс
Утрехт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
43
34
25
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
52
16
16
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
95
410
311
212
113
113
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|13
|0
|1
|50 - 11
|39
|2.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|31 - 14
|33
|3.
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|26 - 19
|32
|4.
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|32 - 14
|29
|5.
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|29 - 14
|28
|6.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|26 - 15
|23
|7.
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|15 - 23
|19
|8.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|20 - 23
|18
|9.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|15 - 19
|18
|10.
|Заявка
|14
|5
|1
|8
|21 - 14
|16
|11.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|15 - 16
|16
|12.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|15 - 24
|15
|13.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|14 - 24
|15
|14.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|14 - 27
|15
|15.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|14 - 26
|13
|16.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|13 - 21
|11
|17.
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|13 - 34
|6
|18.
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|6 - 31
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|17 - 5
|19
|2.
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|23 - 2
|18
|3.
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|10 - 7
|15
|4.
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|12 - 12
|15
|5.
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|15 - 6
|15
|6.
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|12 - 4
|15
|7.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 7
|14
|8.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|10 - 8
|12
|9.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|11 - 10
|12
|10.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 5
|11
|11.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|13 - 11
|11
|12.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|16 - 9
|10
|13.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|15 - 9
|10
|14.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|11 - 11
|9
|15.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 7
|8
|16.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 14
|4
|17.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 19
|4
|18.
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|7 - 12
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|27 - 9
|21
|2.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|14 - 7
|17
|3.
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|20 - 7
|15
|4.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 9
|14
|5.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|14 - 8
|13
|6.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 6
|13
|7.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|8.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 9
|7
|9.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 12
|7
|10.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|6 - 5
|6
|11.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 11
|6
|12.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 16
|4
|13.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|3 - 15
|4
|14.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 19
|4
|15.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|4 - 14
|3
|16.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|2 - 12
|2
|17.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|7 - 20
|2
|18.
|Заявка
|7
|0
|0
|7
|2 - 23
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в плей-офф за попадание в Лигу конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Твенте
|Стейн Сем
|10 (4)
|ПСВ
|Пепи Рикардо
|9 (1)
|АЗ Алкмаар
|Пэрротт Трой
|7 (1)
|ПСВ
|Тиль Гус
|6 (4)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|6 (4)
|Гронинген
|Пеерсман Марвин
|1 5
|НАК Бреда
|Берг Ян
|6
|Спарта Роттердам
|Эрдхёйзен Майк
|1 4
|Спарта Роттердам
|Клемент Пелле
|5
|НАК Бреда
|Граймль Лео
|5