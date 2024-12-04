Тур: 14. Стадион: Гудисон Парк. Зрители: 38820 Главный судья: Солсбери Майкл
4:0
Конец матча
0'
1:0
10' ГолЯнг Эшли
16' Undefined phrase: football_event_Тарковски Джеймс
2:0
33' ГолМангаля Орель
35' Желтая карточкаМангаля Орель
3:0
49' Гол в свои воротаДоусон Крэйг
4:0
72' Гол в свои воротаДоусон Крэйг
90' Желтая карточкаАрмстронг Харрисон
90'+5
Ход матча
10'
1:0
16'
33'
2:0
35'
49'
3:0
72'
4:0
85'
Статистика матча
-
4 Голы 0
-
4 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 2
-
3 Угловые 4
-
4 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
367 Количество передач 457
-
45 Владение мячом, % 55
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
18
Янг
Эшли
1
Са
Жозе
15
Доусон
Крэйг
7
Андре
10
Кунья
Матеус
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Янг ЭшлиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Гомеш БетуНападающий
-
22 Броя АрмандоНападающий
-
Главный тренер: Дайч Шон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
1 Са ЖозеВратарь
- Защитник
-
15 Доусон КрэйгЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
7 АндреПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Кунья МатеусПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Джонстон СэмВратарь
-
24 Гомеш ТотиЗащитник
-
37 Лима ПедроЗащитник
-
11 Хи-Чан ХванПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Дойл ТоммиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Гари О'Нил
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Эвертон
Вулверхэмптон
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
28.6%
100%
2 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед
11 матчей
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед
18 матчей
27.8%
33.3%
38.9%
5 побед 6 ничьих 7 побед
Первый тайм
11.1%
61.1%
27.8%
2 победы 11 ничьих 5 побед
Второй тайм
27.8%
38.9%
33.3%
5 побед 7 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
9
Голов в среднем за матч
1.11
1
Среднее время на гол
81
90
Всего голов
12
12
Голов в среднем за матч
1.33
1.33
Среднее время на гол
67
67
Всего голов
22
21
Голов в среднем за матч
1.22
1.17
Тотал матчей
2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
10
Больше 56%
Меньше 44%
8
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
73
77
Бомбардиры внутри турнира
Эвертон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Макнил Дуайт
|3
|0.21
|Калверт-Льюин Доминик
|2
|0.14
|Кин Майкл
|2
|0.14
|Ндиайе Ильман
|2
|0.14
|Янг Эшли
|1
|0.07
|Мангаля Орель
|1
|0.07
|Гомеш Бету
|1
|0.07
Вулверхэмптон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кунья Матеус
|7
|0.5
|Ларсен Йорген
|6
|0.43
|Аит-Нури Раян
|3
|0.21
|Гомес Жоао
|2
|0.14
|Лемина Марио
|1
|0.07
|Гуэдеш Гонсалу
|1
|0.07
|Беллегард Жан-Рикнер
|1
|0.07
|Сарабия Пабло
|1
|0.07
|Семеду Нелсон
|0
|0
|Дойл Томми
|0
|0
|Гомеш Тоти
|0
|0
Карточки
Эвертон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Янг Эшли
|3
|1
|Кин Майкл
|4
|0
|Тарковски Джеймс
|3
|0
|Гуэйе Идрисса
|2
|0
|Ироэгбунам Тим
|2
|0
|Шон
|1
|0
|Пикфорд Джордан
|1
|0
|Мангаля Орель
|1
|0
|Калверт-Льюин Доминик
|1
|0
|Миколенко Виталий
|1
|0
|Гарнер Джеймс
|1
|0
|Макнил Дуайт
|1
|0
|Ндиайе Ильман
|1
|0
|О'Брайен Джейк
|1
|0
|Армстронг Харрисон
|1
|0
Вулверхэмптон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Семеду Нелсон
|5
|0
|Гомес Жоао
|4
|0
|Аит-Нури Раян
|4
|0
|Гомеш Тоти
|4
|0
|Лемина Марио
|3
|0
|О'Нил Гари
|2
|0
|Андре
|2
|0
|Доусон Крэйг
|2
|0
|Беллегард Жан-Рикнер
|2
|0
|Ларсен Йорген
|2
|0
|Москера Йерсон
|2
|0
|Боргес Карлос
|2
|0
|Сарабия Пабло
|1
|0
|Са Жозе
|1
|0
|Гуэдеш Гонсалу
|1
|0
|Кунья Матеус
|1
|0
Результаты матчей
Эвертон
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Вулверхэмптон
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
3
9
Эвертон
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Вулверхэмптон
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
12
16
Упущенные победы
3
4
Эвертон
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Вулверхэмптон
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
15
17
Упущенные победы
6
13
Голы по времени матча
Забито
7
13
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 1
10 Не забивали 8
1
14%
2
15%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
1
14%
1
8%
31-45
4
57%
2
15%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
1
14%
5
38%
76-90
Пропущено
10
16
2 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
1
10%
3
19%
1-15
1
10%
4
25%
16-30
0
0%
3
19%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
2
13%
61-75
4
40%
4
25%
76-90
Забито
5
11
5 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
11 Не забивали 7
1
20%
3
27%
1-15
3
60%
1
9%
16-30
1
20%
2
18%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
13
18
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
8%
3
17%
1-15
1
8%
1
6%
16-30
3
23%
3
17%
31-45
2
15%
3
17%
46-60
3
23%
4
22%
61-75
3
23%
4
22%
76-90
Забито
12
24
7 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 4
7 Не забивали 1
2
17%
5
21%
1-15
3
25%
3
13%
16-30
2
17%
3
13%
31-45
4
33%
4
17%
46-60
0
0%
4
17%
61-75
1
8%
5
21%
76-90
Пропущено
23
34
7 В 1-м тайме 17
16 Во 2-м тайме 17
6 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 13
2
9%
6
18%
1-15
2
9%
5
15%
16-30
3
13%
6
18%
31-45
4
17%
3
9%
46-60
5
22%
6
18%
61-75
7
30%
8
24%
76-90
Результаты последних матчей
Эвертон
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Манчестер Юнайтед - Эвертон 4:0 Эвертон - Брентфорд 0:0 Вест Хэм - Эвертон 0:0 Саутгемптон - Эвертон 1:0
Эвертон - Фулхэм 1:1 Ипсвич - Эвертон 0:2 Эвертон - Ньюкасл 0:0 Эвертон - Кристал Пэлас 2:1 Лестер - Эвертон 1:1 Эвертон - Саутгемптон 1:1 Астон Вилла - Эвертон 3:2 Эвертон - Борнмут 2:3 Эвертон - Донкастер 3:0 Тоттенхэм - Эвертон 4:0 Эвертон - Брайтон 0:3 Эвертон - Рома 1:1 Престон Норт Энд - Эвертон 0:3 Ковентри - Эвертон 3:0 Солфорд Сити - Эвертон 2:1 Слайго Роверс - Эвертон 3:3
Вулверхэмптон
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Вулверхэмптон - Борнмут 2:4 Фулхэм - Вулверхэмптон 1:4 Вулверхэмптон - Саутгемптон 2:0 Вулверхэмптон - Кристал Пэлас 2:2
Брайтон - Вулверхэмптон 2:2 Вулверхэмптон - Манчестер Сити 1:2 Брентфорд - Вулверхэмптон 5:3 Вулверхэмптон - Ливерпуль 1:2 Астон Вилла - Вулверхэмптон 3:1 Брайтон - Вулверхэмптон 3:2 Вулверхэмптон - Ньюкасл 1:2 Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 1:1 Вулверхэмптон - Бёрнли 2:0 Вулверхэмптон - Челси 2:6 Арсенал - Вулверхэмптон 2:0 Вулверхэмптон - Райо Вальекано 0:1 Вулверхэмптон - РБ Лейпциг 3:0 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 3:1 Вулверхэмптон - Вест Хэм 3:1 Ливерпуль - Вулверхэмптон 2:0
Результаты матчей
Эвертон
Вулверхэмптон
Точный счет
0:0
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
1:2
3 раза 43%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
2:6
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%
2
4 раза 57%
1
3 раза 43%
Точный счет
4:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
5:3
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
4:0
3 раза 21%
0:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:2
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
2:6
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 50%
2
4 раза 29%
1
2 раза 14%
4
1 раз 7%
2
5 раз 36%
1
5 раз 36%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Эвертон
Вулверхэмптон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
34
43
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
52
25
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
77
Больше Меньше
122
59
77
113
212
113
113
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|29 - 11
|35
|2.
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|31 - 15
|28
|3.
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|28 - 14
|28
|4.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|25 - 19
|26
|5.
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|22 - 17
|23
|6.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|16 - 16
|22
|7.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|22 - 23
|22
|8.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|28 - 14
|20
|9.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|27 - 26
|20
|10.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|17 - 17
|20
|11.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|18 - 18
|19
|12.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|17 - 15
|19
|13.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|20 - 19
|18
|14.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|18 - 27
|15
|15.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|14 - 21
|14
|16.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|19 - 28
|13
|17.
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|12 - 18
|12
|18.
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|22 - 36
|9
|19.
|Заявка
|14
|1
|6
|7
|13 - 25
|9
|20.
|Заявка
|14
|1
|2
|11
|11 - 30
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|22 - 12
|19
|2.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|13 - 3
|18
|3.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|17 - 6
|17
|4.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|15 - 10
|16
|5.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|17 - 7
|13
|6.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 8
|13
|7.
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|12 - 9
|13
|8.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 8
|12
|9.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 9
|12
|10.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|11.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 8
|11
|12.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 6
|10
|13.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 11
|10
|14.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 8
|9
|15.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 10
|8
|16.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|10 - 15
|7
|17.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 8
|6
|18.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|11 - 18
|4
|19.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|7 - 16
|4
|20.
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|5 - 10
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|16 - 8
|17
|2.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|19 - 7
|16
|3.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 8
|11
|4.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 10
|11
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|6.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 9
|10
|7.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 14
|10
|8.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 7
|9
|9.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 9
|9
|10.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|11 - 13
|8
|11.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 12
|8
|12.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|11 - 7
|7
|13.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 7
|6
|14.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 10
|6
|15.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|11 - 18
|5
|16.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 15
|5
|17.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 13
|5
|18.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 18
|5
|19.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|5 - 14
|1
|20.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|4 - 14
|1
- — Выход в Лигу чемпионов
- — Выход в Лигу Европы
- — Зона вылета
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|13 (8)
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|12 (1)
|Челси
|Палмер Коул
|9 (6)
|Ноттингем Форест
|Вуд Крис
|9
|Челси
|Джексон Николас
|8 (3)
|Кристал Пэлас
|Хьюз Уилл
|6
|Челси
|Кукурелья Марк
|6
|Челси
|Фофана Уэсли
|6
|Ньюкасл
|Шёр Фабиан
|1 4
|Вест Хэм
|Альварес Эдсон
|1 4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Эвертон 4:0 Вулверхэмптон
Исход игры
Эвертон
63.1% (77)
Ничья
26.2% (32)
Вулверхэмптон
10.7% (13)
Тотал 2.5
Больше
41.38% (48)
Меньше
58.62% (68)
Обе команды забьют
Да
67.24% (78)
Нет
32.76% (38)
Популярный счёт
2:1 Эвертон
29.5% (36)
1:0 Эвертон
24.6% (30)
1:1 Ничья
24.6% (30)
1:2 Вулверхэмптон
5.7% (7)
2:0 Эвертон
4.1% (5)
0:1 Вулверхэмптон
2.5% (3)
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