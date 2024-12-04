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  3. Англия
  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 14. Стадион: . Зрители: 38820 Главный судья: Солсбери Майкл
Эвертон
4:0
Конец матча
Вулверхэмптон
0'
1:0
10' Гол
Янг Эшли
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Тарковски Джеймс
2:0
33' Гол
Мангаля Орель
35' Желтая карточка
Мангаля Орель
3:0
49' Гол в свои ворота
Доусон Крэйг
4:0
72' Гол в свои ворота
Доусон Крэйг
90' Желтая карточка
Армстронг Харрисон
90'+5

Ход матча

10'
Янг Эшли
1:0
16'
Тарковски Джеймс
 
33'
Мангаля Орель
2:0
35'
Мангаля Орель
 
49'
Доусон Крэйг
3:0
57'
 
Хи-Чан Хван
Гуэдеш Гонсалу
72'
Доусон Крэйг
4:0
74'
Харрисон Джек
Макнил Дуайт
 
77'
 
Гомеш Тоти
Буэно Сантьяго
77'
 
Гомес Родриго
Доэрти Мэтт
83'
Броя Армандо
Калверт-Льюин Доминик
 
83'
Линдстрём Йеспер
Дукуре Абдулай
 
85'
 
Дойл Томми
Гомес Жоао
89'
Армстронг Харрисон
Мангаля Орель
 
90'
Армстронг Харрисон
 

Статистика матча

  • 4 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 4
  • 4 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 367 Количество передач 457
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Прогнозы 122
Эвертон 63.1% (77)
X 26.2% (32)
Вулверхэмптон 10.7% (13)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Пикфорд
Джордан
18
Янг
Эшли
6
Тарковски
Джеймс
32
Брэнтуэйт
Джерред
19
Миколенко
Виталий
10
Ндиайе
Ильман
27
Гуэйе
Идрисса
8
Мангаля
Орель
7
Макнил
Дуайт
16
Дукуре
Абдулай
9
Калверт-Льюин
Доминик
1
Са
Жозе
5
Лемина
Марио
15
Доусон
Крэйг
4
Буэно
Сантьяго
2
Доэрти
Мэтт
3
Аит-Нури
Раян
29
Гуэдеш
Гонсалу
7
Андре
8
Гомес
Жоао
10
Кунья
Матеус
9
Ларсен
Йорген
Эвертон
4-4-1-1
Вулверхэмптон
5-4-1

История личных встреч

Эвертон
Вулверхэмптон

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

28.6%
100%
2 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед

11 матчей

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед

18 матчей

27.8%
33.3%
38.9%
5 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

11.1%
61.1%
27.8%
2 победы 11 ничьих 5 побед

Второй тайм

27.8%
38.9%
33.3%
5 побед 7 ничьих 6 побед

История матчей

ПЛ
3:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
3:0
ПЛ
3:2
ПЛ
1:3
ПЛ
2:2
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:3
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

10
9

Голов в среднем за матч

1.11
1

Среднее время на гол

81
90

Всего голов

12
12

Голов в среднем за матч

1.33
1.33

Среднее время на гол

67
67

Всего голов

22
21

Голов в среднем за матч

1.22
1.17

Тотал матчей

2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
10
Больше 56%
Меньше 44%
8
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

73
77

Бомбардиры внутри турнира

Эвертон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Макнил Дуайт 3 0.21
Калверт-Льюин Доминик 2 0.14
Кин Майкл 2 0.14
Ндиайе Ильман 2 0.14
Янг Эшли 1 0.07
Мангаля Орель 1 0.07
Гомеш Бету 1 0.07
Вулверхэмптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кунья Матеус 7 0.5
Ларсен Йорген 6 0.43
Аит-Нури Раян 3 0.21
Гомес Жоао 2 0.14
Лемина Марио 1 0.07
Гуэдеш Гонсалу 1 0.07
Беллегард Жан-Рикнер 1 0.07
Сарабия Пабло 1 0.07
Семеду Нелсон 0 0
Дойл Томми 0 0
Гомеш Тоти 0 0

Карточки

Эвертон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Янг Эшли 3 1
Кин Майкл 4 0
Тарковски Джеймс 3 0
Гуэйе Идрисса 2 0
Ироэгбунам Тим 2 0
Шон 1 0
Пикфорд Джордан 1 0
Мангаля Орель 1 0
Калверт-Льюин Доминик 1 0
Миколенко Виталий 1 0
Гарнер Джеймс 1 0
Макнил Дуайт 1 0
Ндиайе Ильман 1 0
О'Брайен Джейк 1 0
Армстронг Харрисон 1 0
Вулверхэмптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Семеду Нелсон 5 0
Гомес Жоао 4 0
Аит-Нури Раян 4 0
Гомеш Тоти 4 0
Лемина Марио 3 0
О'Нил Гари 2 0
Андре 2 0
Доусон Крэйг 2 0
Беллегард Жан-Рикнер 2 0
Ларсен Йорген 2 0
Москера Йерсон 2 0
Боргес Карлос 2 0
Сарабия Пабло 1 0
Са Жозе 1 0
Гуэдеш Гонсалу 1 0
Кунья Матеус 1 0

Результаты матчей

Эвертон
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Вулверхэмптон
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

3
9
Эвертон
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Вулверхэмптон
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

12
16

Упущенные победы

3
4
Эвертон
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Вулверхэмптон
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

15
17

Упущенные победы

6
13

Голы по времени матча

Забито

7
13
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 1
10 Не забивали 8
1
14%
2
15%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
1
14%
1
8%
31-45
4
57%
2
15%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
1
14%
5
38%
76-90

Пропущено

10
16
2 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
1
10%
3
19%
1-15
1
10%
4
25%
16-30
0
0%
3
19%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
2
13%
61-75
4
40%
4
25%
76-90

Забито

5
11
5 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
11 Не забивали 7
1
20%
3
27%
1-15
3
60%
1
9%
16-30
1
20%
2
18%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

13
18
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
8%
3
17%
1-15
1
8%
1
6%
16-30
3
23%
3
17%
31-45
2
15%
3
17%
46-60
3
23%
4
22%
61-75
3
23%
4
22%
76-90

Забито

12
24
7 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 4
7 Не забивали 1
2
17%
5
21%
1-15
3
25%
3
13%
16-30
2
17%
3
13%
31-45
4
33%
4
17%
46-60
0
0%
4
17%
61-75
1
8%
5
21%
76-90

Пропущено

23
34
7 В 1-м тайме 17
16 Во 2-м тайме 17
6 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 13
2
9%
6
18%
1-15
2
9%
5
15%
16-30
3
13%
6
18%
31-45
4
17%
3
9%
46-60
5
22%
6
18%
61-75
7
30%
8
24%
76-90

Результаты последних матчей

Эвертон
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Манчестер Юнайтед - Эвертон 4:0 Эвертон - Брентфорд 0:0 Вест Хэм - Эвертон 0:0 Саутгемптон - Эвертон 1:0
Эвертон - Фулхэм 1:1 Ипсвич - Эвертон 0:2 Эвертон - Ньюкасл 0:0 Эвертон - Кристал Пэлас 2:1 Лестер - Эвертон 1:1 Эвертон - Саутгемптон 1:1 Астон Вилла - Эвертон 3:2 Эвертон - Борнмут 2:3 Эвертон - Донкастер 3:0 Тоттенхэм - Эвертон 4:0 Эвертон - Брайтон 0:3 Эвертон - Рома 1:1 Престон Норт Энд - Эвертон 0:3 Ковентри - Эвертон 3:0 Солфорд Сити - Эвертон 2:1 Слайго Роверс - Эвертон 3:3
Вулверхэмптон
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Вулверхэмптон - Борнмут 2:4 Фулхэм - Вулверхэмптон 1:4 Вулверхэмптон - Саутгемптон 2:0 Вулверхэмптон - Кристал Пэлас 2:2
Брайтон - Вулверхэмптон 2:2 Вулверхэмптон - Манчестер Сити 1:2 Брентфорд - Вулверхэмптон 5:3 Вулверхэмптон - Ливерпуль 1:2 Астон Вилла - Вулверхэмптон 3:1 Брайтон - Вулверхэмптон 3:2 Вулверхэмптон - Ньюкасл 1:2 Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 1:1 Вулверхэмптон - Бёрнли 2:0 Вулверхэмптон - Челси 2:6 Арсенал - Вулверхэмптон 2:0 Вулверхэмптон - Райо Вальекано 0:1 Вулверхэмптон - РБ Лейпциг 3:0 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 3:1 Вулверхэмптон - Вест Хэм 3:1 Ливерпуль - Вулверхэмптон 2:0

Результаты матчей

Эвертон
Вулверхэмптон

Точный счет

0:0
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
1:2
3 раза 43%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
2:6
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%
2
4 раза 57%
1
3 раза 43%

Точный счет

4:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
5:3
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

4:0
3 раза 21%
0:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:2
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
2:6
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 50%
2
4 раза 29%
1
2 раза 14%
4
1 раз 7%
2
5 раз 36%
1
5 раз 36%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Эвертон
Вулверхэмптон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
3
4
1.5
4
3
1
6
2.5
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
5
2
2
5
1.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
7
0.5
Больше Меньше
12
2
5
9
1.5
7
7
1
13
2.5
2
12
1
13
3.5
1
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 14 11 2 1 29 - 11 35
2.
Челси
 Заявка 14 8 4 2 31 - 15 28
3.
Арсенал
 Заявка 14 8 4 2 28 - 14 28
4.
Манчестер Сити
 Заявка 14 8 2 4 25 - 19 26
5.
Брайтон
 Заявка 13 6 5 2 22 - 17 23
6.
Ноттингем Форест
 Заявка 14 6 4 4 16 - 16 22
7.
Астон Вилла
 Заявка 14 6 4 4 22 - 23 22
8.
Тоттенхэм
 Заявка 13 6 2 5 28 - 14 20
9.
Брентфорд
 Заявка 14 6 2 6 27 - 26 20
10.
Ньюкасл
 Заявка 14 5 5 4 17 - 17 20
11.
Фулхэм
 Заявка 13 5 4 4 18 - 18 19
12.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 14 5 4 5 17 - 15 19
13.
Борнмут
 Заявка 13 5 3 5 20 - 19 18
14.
Вест Хэм
 Заявка 14 4 3 7 18 - 27 15
15.
Эвертон
 Заявка 14 3 5 6 14 - 21 14
16.
Лестер
 Заявка 14 3 4 7 19 - 28 13
17.
Кристал Пэлас
 Заявка 14 2 6 6 12 - 18 12
18.
Вулверхэмптон
 Заявка 14 2 3 9 22 - 36 9
19.
Ипсвич
 Заявка 14 1 6 7 13 - 25 9
20.
Саутгемптон
 Заявка 14 1 2 11 11 - 30 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брентфорд
 Заявка 7 6 1 0 22 - 12 19
2.
Ливерпуль
 Заявка 7 6 0 1 13 - 3 18
3.
Арсенал
 Заявка 7 5 2 0 17 - 6 17
4.
Манчестер Сити
 Заявка 7 5 1 1 15 - 10 16
5.
Тоттенхэм
 Заявка 7 4 1 2 17 - 7 13
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 7 4 1 2 11 - 8 13
7.
Брайтон
 Заявка 7 3 4 0 12 - 9 13
8.
Челси
 Заявка 7 3 3 1 12 - 8 12
9.
Астон Вилла
 Заявка 7 3 3 1 12 - 9 12
10.
Ноттингем Форест
 Заявка 7 3 2 2 8 - 6 11
11.
Ньюкасл
 Заявка 7 3 2 2 8 - 8 11
12.
Борнмут
 Заявка 6 3 1 2 9 - 6 10
13.
Фулхэм
 Заявка 6 3 1 2 10 - 11 10
14.
Эвертон
 Заявка 7 2 3 2 9 - 8 9
15.
Лестер
 Заявка 7 2 2 3 9 - 10 8
16.
Вест Хэм
 Заявка 7 2 1 4 10 - 15 7
17.
Кристал Пэлас
 Заявка 7 1 3 3 4 - 8 6
18.
Вулверхэмптон
 Заявка 7 1 1 5 11 - 18 4
19.
Саутгемптон
 Заявка 7 1 1 5 7 - 16 4
20.
Ипсвич
 Заявка 7 0 4 3 5 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 7 5 2 0 16 - 8 17
2.
Челси
 Заявка 7 5 1 1 19 - 7 16
3.
Арсенал
 Заявка 7 3 2 2 11 - 8 11
4.
Ноттингем Форест
 Заявка 7 3 2 2 8 - 10 11
5.
Брайтон
 Заявка 6 3 1 2 10 - 8 10
6.
Манчестер Сити
 Заявка 7 3 1 3 10 - 9 10
7.
Астон Вилла
 Заявка 7 3 1 3 10 - 14 10
8.
Фулхэм
 Заявка 7 2 3 2 8 - 7 9
9.
Ньюкасл
 Заявка 7 2 3 2 9 - 9 9
10.
Борнмут
 Заявка 7 2 2 3 11 - 13 8
11.
Вест Хэм
 Заявка 7 2 2 3 8 - 12 8
12.
Тоттенхэм
 Заявка 6 2 1 3 11 - 7 7
13.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 7 1 3 3 6 - 7 6
14.
Кристал Пэлас
 Заявка 7 1 3 3 8 - 10 6
15.
Вулверхэмптон
 Заявка 7 1 2 4 11 - 18 5
16.
Ипсвич
 Заявка 7 1 2 4 8 - 15 5
17.
Эвертон
 Заявка 7 1 2 4 5 - 13 5
18.
Лестер
 Заявка 7 1 2 4 10 - 18 5
19.
Брентфорд
 Заявка 7 0 1 6 5 - 14 1
20.
Саутгемптон
 Заявка 7 0 1 6 4 - 14 1
  • — Выход в Лигу чемпионов
  • — Выход в Лигу Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Ливерпуль Салах Мохамед 13 (8)
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 12 (1)
Челси Палмер Коул 9 (6)
Ноттингем Форест Вуд Крис 9
Челси Джексон Николас 8 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Кристал Пэлас Хьюз Уилл 6
Челси Кукурелья Марк 6
Челси Фофана Уэсли 6
Ньюкасл Шёр Фабиан 1 4
Вест Хэм Альварес Эдсон 1 4
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Эвертон: 45%, Вулверхэмптон: 55%.
  • 94'
    Эвертон совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 94'
    Удар от ворот произведет Вулверхэмптон
  • 94'
    Оооо... вот это был удар! Харрисон Джек должен был забить с этой позиции.
  • 94'
    Харрисон Джек оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 93'
    Андре выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Goodison Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 122
    Эвертон 63.1% (77)
    X 26.2% (32)
    Вулверхэмптон 10.7% (13)
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    Где смотреть матч Эвертон 4:0 Вулверхэмптон онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Эвертон 4:0 Вулверхэмптон

    Исход игры
    Эвертон
    63.1% (77)
    Ничья
    26.2% (32)
    Вулверхэмптон
    10.7% (13)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.38% (48)
    Меньше
    58.62% (68)
    Обе команды забьют
    Да
    67.24% (78)
    Нет
    32.76% (38)
    Популярный счёт
    2:1 Эвертон
    29.5% (36)
    1:0 Эвертон
    24.6% (30)
    1:1 Ничья
    24.6% (30)
    1:2 Вулверхэмптон
    5.7% (7)
    2:0 Эвертон
    4.1% (5)
    0:1 Вулверхэмптон
    2.5% (3)
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