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Фиорентина
 
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Эмполи
Прогнозы 59
Фиорентина 96.6% (57)
X 1.7% (1)
Эмполи 1.7% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Фиорентина
Ничья
Эмполи
1.52
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6.50
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6.90
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Фиорентина
Эмполи

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
10%
10%
8 побед 1 ничья 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 7 побед

18 матчей

38.9%
33.3%
27.8%
7 побед 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

22.2%
50%
27.8%
4 победы 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

44.4%
16.7%
38.9%
8 побед 3 ничьи 7 побед

История матчей

СA
0:0
СA
1:1
СA
0:2
СA
1:1
СA
0:0
СA
1:0
СA
2:1
СA
1:0
СA
3:1
СA
1:2
СA
0:4
СA
2:0
СA
2:2
СA
2:3
СA
1:1
К
2:1
К
1:0
СA
0:2

Голы

Всего голов

12
11

Голов в среднем за матч

1.33
1.22

Среднее время на гол

67
73

Всего голов

8
10

Голов в среднем за матч

0.89
1.11

Среднее время на гол

101
81

Всего голов

20
21

Голов в среднем за матч

1.11
1.17

Тотал матчей

2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

81
77

Бомбардиры внутри турнира

Фиорентина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эмполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фаццини Якопо 2 1
Хаас Николас 1 0.5
Эспозито Себастьяно 1 0.5
Коломбо Лоренцо 1 0.5
Эконг Эммануэль 1 0.5
Мариануччи Лука 0 0

Карточки

Фиорентина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эмполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Шильо Маттиа 1 0

Результаты матчей

Фиорентина
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Эмполи
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
0
Фиорентина
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Эмполи
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
4
Фиорентина
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Эмполи
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
4

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
6
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Фиорентина
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Фиорентина - Пафос 3:2 Комо - Фиорентина 0:2 Фиорентина - Верона 3:1 АПОЭЛ - Фиорентина 2:1
Торино - Фиорентина 0:1 Дженоа - Фиорентина 0:1 Фиорентина - Рома 5:1 Санкт-Галлен - Фиорентина 2:4 Лечче - Фиорентина 0:6 Фиорентина - Милан 2:1 Фиорентина - ТНС 2:0 Эмполи - Фиорентина 0:0 Фиорентина - Лацио 2:1 Аталанта - Фиорентина 3:2 Фиорентина - Монца 2:2 Пушкаш-Академи - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Венеция 0:0 Фиорентина - Пушкаш-Академи 3:3 Парма - Фиорентина 1:1 Фрайбург - Фиорентина 2:2
Эмполи
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Милан - Эмполи 3:0 Эмполи - Удинезе 1:1 Лечче - Эмполи 1:1 Эмполи - Комо 1:0
Эмполи - Интер Милан 0:3 Парма - Эмполи 1:1 Эмполи - Наполи 0:1 Лацио - Эмполи 2:1 Эмполи - Фиорентина 0:0 Торино - Эмполи 1:2 Кальяри - Эмполи 0:2 Эмполи - Ювентус 0:0 Болонья - Эмполи 1:1 Рома - Эмполи 1:2 Эмполи - Монца 0:0 Эмполи - Катанзаро 4:1 Эмполи - Сампдория 0:2 Эмполи - Специя 2:0 Ингольштадт - Эмполи 0:0 Эмполи - Эмполи (до 19 лет) 2:0

Результаты матчей

Фиорентина
Эмполи

Точный счет

4:1
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Фиорентина
Эмполи

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

1/8 финала
Болонья
Монца
Милан
Сассуоло
Фиорентина
Эмполи
Лацио
Наполи
Ювентус
Кальяри
Аталанта
Чезена
Рома
Сампдория
Интер Милан
Удинезе
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Специя Солери Эдоардо 2
Наполи Нгонж Сириль 2
Чезена Каргбо Аугустус 2
Авеллино Трибуцци Алессио 2
Брешия Олзер Джакомо 2
Весь список

Топ нарушителей
Сампдория Романьоли Симоне 1
Комо Иовин Алессио 1
Салернитана Маджоре Джулио 1
Палермо Aljosa Vasic 1
Кальяри Виола Николас 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Фиорентина - Эмполи от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 декабря 2024, осталось 2 дня 2 часа 4 минуты.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Прогнозы 59
    Фиорентина 96.6% (57)
    X 1.7% (1)
    Эмполи 1.7% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Фиорентина
    Ничья
    Эмполи
    1.52
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    Прогнозы на матч Фиорентина - Эмполи

    Исход игры
    Фиорентина
    96.6% (57)
    Ничья
    1.7% (1)
    Эмполи
    1.7% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.43% (26)
    Меньше
    53.57% (30)
    Обе команды забьют
    Да
    42.86% (24)
    Нет
    57.14% (32)
    Популярный счёт
    2:0 Фиорентина
    37.3% (22)
    2:1 Фиорентина
    30.5% (18)
    1:0 Фиорентина
    13.6% (8)
    3:1 Фиорентина
    8.5% (5)
    3:0 Фиорентина
    3.4% (2)
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