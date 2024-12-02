  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Барротт Сэмюэл
Арсенал
 
Позже
Манчестер Юнайтед
Прогнозы 42
Арсенал 90.5% (38)
X 4.8% (2)
Манчестер Юнайтед 4.8% (2)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Арсенал
Ничья
Манчестер Юнайтед
1.49
Реклама, betcity.ru
6.70
Реклама, zenit.win
6.90
Реклама, betcity.ru
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Арсенал
Манчестер Юнайтед

История личных встреч

Арсенал
Манчестер Юнайтед

18 матчей

72.2%
27.8%
13 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

38.9%
55.6%
5.5%
7 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

72.2%
61.1%
13 побед 11 ничьих 0 побед

25 матчей

20%
80%
0 побед 5 ничьих 20 побед

Первый тайм

28%
72%
0 побед 7 ничьих 19 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 10 ничьих 9 побед

43 матча

30.2%
23.3%
46.5%
13 побед 10 ничьих 20 побед

Первый тайм

16.3%
39.5%
44.2%
7 побед 17 ничьих 19 побед

Второй тайм

30.2%
48.8%
21%
13 побед 21 ничья 9 побед

История матчей

ТМК
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
ТМК
0:2
ПЛ
3:2
ПЛ
3:1
ПЛ
3:1
ПЛ
3:2
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
КЛ
2:1
К
1:3
ПЛ
2:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:3
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
3:2
ПЛ
3:0
ПЛ
1:1
К
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
8:2
ПЛ
1:0
К
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ЛЧ
1:3
ЛЧ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
К
4:0
ПЛ
2:2

Голы

Всего голов

34
20

Голов в среднем за матч

1.55
0.95

Среднее время на гол

58
94

Всего голов

40
28

Голов в среднем за матч

1.9
1.27

Среднее время на гол

47
70

Всего голов

74
48

Голов в среднем за матч

1.72
1.12

Тотал матчей

2.5
40
Больше 93%
Меньше 7%
3
34
Больше 79%
Меньше 21%
9
25
Больше 58%
Меньше 42%
18
14
Больше 33%
Меньше 67%
29
4
Больше 9%
Меньше 91%
39
1
Больше 2%
Меньше 98%
42
1
Больше 2%
Меньше 98%
42
1
Больше 2%
Меньше 98%
42
1
Больше 2%
Меньше 98%
42
1
Больше 2%
Меньше 98%
42

Среднее время на гол

52
80

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сака Букайо 5 (1) 0.38
Хаверц Кай 5 0.38
Мартинелли Габриэл 3 0.23
Троссар Леандро 3 0.23
Габриэль дос Сантос 3 0.23
Парти Томас 2 0.15
Эдегор Мартин 1 (1) 0.08
Мерино Микель 1 0.08
Калафьори Риккардо 1 0.08
Нванери Итан 1 0.08
Стерлинг Рахим 0 0
Уайт Бен 0 0
Райс Деклан 0 0
Тимбер Юрриен 0 0
Манчестер Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рэшфорд Маркус 4 0.31
Зиркзее Джошуа 3 0.23
Гарначо Алехандро 3 0.23
Фернандеш Бруну 2 (1) 0.15
Диалло Амад 1 0.08
Каземиро Карлос 1 0.08
Де Лигт Маттейс 1 0.08
Хёйлунн Расмус 1 0.08
Далот Диогу 0 0
Мазрауи Нуссаир 0 0

Карточки

Арсенал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Райс Деклан 3 1
Салиба Вильям 2 1
Жоржиньо II 3 0
Жезус Габриэль 3 0
Сака Букайо 3 0
Тимбер Юрриен 3 0
Троссар Леандро 1 1
Парти Томас 2 0
Райя Давид 2 0
Хаверц Кай 2 0
Уайт Бен 2 0
Эдегор Мартин 1 0
Мерино Микель 1 0
Габриэль дос Сантос 1 0
Калафьори Риккардо 1 0
Льюис-Скелли Майлс 1 0
Манчестер Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартинес Лисандро 5 0
Майну Кобби 5 0
Магуайр Гарри 3 0
Далот Диогу 3 0
Фернандеш Бруну 1 1
Эриксен Кристиан 2 0
Рэшфорд Маркус 2 0
Де Лигт Маттейс 2 0
Маунт Мэйсон 2 0
Угарте Мануэль 2 0
Диалло Амад 2 0
Эванс Джонни 1 0
Каземиро Карлос 1 0
Линделоф Виктор 1 0
Мазрауи Нуссаир 1 0
Зиркзее Джошуа 1 0
Гарначо Алехандро 1 0
Эрик тен Хаг 1 0

Результаты матчей

Арсенал
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Манчестер Юнайтед
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

3
3
Арсенал
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Манчестер Юнайтед
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

3
6

Упущенные победы

11
10
Арсенал
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Манчестер Юнайтед
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

7
6

Упущенные победы

14
13

Голы по времени матча

Забито

14
6
7 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
7 Не забивали 9
2
14%
1
17%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
3
21%
2
33%
31-45
2
14%
1
17%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
2
14%
2
33%
76-90
1
0%
0%

Пропущено

7
5
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
1
14%
1
20%
61-75
2
29%
2
40%
76-90

Забито

11
10
7 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
8 Не забивали 8
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
1
10%
16-30
4
36%
2
20%
31-45
1
9%
2
20%
46-60
2
18%
3
30%
61-75
1
9%
2
20%
76-90

Пропущено

8
9
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
2
25%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
4
44%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
2
25%
1
11%
61-75
2
25%
1
11%
76-90

Забито

25
16
14 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 6
2 Не забивали 4
3
12%
1
6%
1-15
4
16%
1
6%
16-30
7
28%
4
25%
31-45
3
12%
3
19%
46-60
4
16%
3
19%
61-75
3
12%
4
25%
76-90
1
0%
0%

Пропущено

15
14
5 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
2
13%
1
7%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
2
13%
6
43%
31-45
3
20%
2
14%
46-60
3
20%
2
14%
61-75
4
27%
3
21%
76-90

Результаты последних матчей

Арсенал
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Вест Хэм - Арсенал 2:5 Спортинг Л - Арсенал 1:5 Арсенал - Ноттингем Форест 3:0 Челси - Арсенал 1:1
Интер Милан - Арсенал 1:0 Ньюкасл - Арсенал 1:0 Престон Норт Энд - Арсенал 0:3 Арсенал - Ливерпуль 2:2 Арсенал - Шахтёр Донецк 1:0 Борнмут - Арсенал 2:0 Арсенал - Саутгемптон 3:1 Арсенал - ПСЖ 2:0 Арсенал - Лестер 4:2 Арсенал - Болтон 5:1 Манчестер Сити - Арсенал 2:2 Аталанта - Арсенал 0:0 Тоттенхэм - Арсенал 0:1 Арсенал - Брайтон 1:1 Астон Вилла - Арсенал 0:2 Арсенал - Вулверхэмптон 2:0
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Манчестер Юнайтед - Эвертон 4:0 Манчестер Юнайтед - Будё-Глимт 3:2 Ипсвич - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Юнайтед - Лестер 3:0
Манчестер Юнайтед - ПАОК 2:0 Манчестер Юнайтед - Челси 1:1 Манчестер Юнайтед - Лестер 5:2 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 2:1 Фенербахче - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 2:1 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 0:0 Порту - Манчестер Юнайтед 3:3 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 0:3 Манчестер Юнайтед - Твенте 1:1 Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 0:0 Манчестер Юнайтед - Барнсли 7:0 Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 0:3 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:3 Брайтон - Манчестер Юнайтед 2:1 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 1:0

Результаты матчей

Арсенал
Манчестер Юнайтед

Точный счет

1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
0:3
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

3
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:5
1 раз 14%
0:0
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
5
1 раз 14%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
0:3
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Арсенал
Манчестер Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
1.5
Больше Меньше
3
4
3
3
2.5
2
5
1
5
3.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
4
2
3
4
1.5
1
5
1
6
2.5
1
5
1
6
3.5
1
6
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
9
4
8
5
1.5
4
9
4
9
2.5
3
10
2
11
3.5
1
12
1
12
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 13 11 1 1 26 - 8 34
2.
Арсенал
 Заявка 13 7 4 2 26 - 14 25
3.
Челси
 Заявка 13 7 4 2 26 - 14 25
4.
Манчестер Сити
 Заявка 13 7 2 4 22 - 19 23
5.
Брайтон
 Заявка 13 6 5 2 22 - 17 23
6.
Ноттингем Форест
 Заявка 13 6 4 3 16 - 13 22
7.
Тоттенхэм
 Заявка 13 6 2 5 28 - 14 20
8.
Брентфорд
 Заявка 13 6 2 5 26 - 23 20
9.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 13 5 4 4 17 - 13 19
10.
Ньюкасл
 Заявка 13 5 4 4 14 - 14 19
11.
Фулхэм
 Заявка 13 5 4 4 18 - 18 19
12.
Астон Вилла
 Заявка 13 5 4 4 19 - 22 19
13.
Борнмут
 Заявка 13 5 3 5 20 - 19 18
14.
Вест Хэм
 Заявка 13 4 3 6 17 - 24 15
15.
Эвертон
 Заявка 13 2 5 6 10 - 21 11
16.
Лестер
 Заявка 13 2 4 7 16 - 27 10
17.
Вулверхэмптон
 Заявка 13 2 3 8 22 - 32 9
18.
Кристал Пэлас
 Заявка 13 1 6 6 11 - 18 9
19.
Ипсвич
 Заявка 13 1 6 6 13 - 24 9
20.
Саутгемптон
 Заявка 13 1 2 10 10 - 25 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брентфорд
 Заявка 7 6 1 0 22 - 12 19
2.
Ливерпуль
 Заявка 7 6 0 1 13 - 3 18
3.
Арсенал
 Заявка 6 4 2 0 15 - 6 14
4.
Манчестер Сити
 Заявка 6 4 1 1 12 - 10 13
5.
Тоттенхэм
 Заявка 7 4 1 2 17 - 7 13
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 7 4 1 2 11 - 8 13
7.
Брайтон
 Заявка 7 3 4 0 12 - 9 13
8.
Челси
 Заявка 7 3 3 1 12 - 8 12
9.
Ноттингем Форест
 Заявка 7 3 2 2 8 - 6 11
10.
Борнмут
 Заявка 6 3 1 2 9 - 6 10
11.
Ньюкасл
 Заявка 6 3 1 2 5 - 5 10
12.
Фулхэм
 Заявка 6 3 1 2 10 - 11 10
13.
Астон Вилла
 Заявка 6 2 3 1 9 - 8 9
14.
Вест Хэм
 Заявка 7 2 1 4 10 - 15 7
15.
Эвертон
 Заявка 6 1 3 2 5 - 8 6
16.
Кристал Пэлас
 Заявка 7 1 3 3 4 - 8 6
17.
Лестер
 Заявка 6 1 2 3 6 - 9 5
18.
Саутгемптон
 Заявка 6 1 1 4 6 - 11 4
19.
Ипсвич
 Заявка 6 0 4 2 5 - 9 4
20.
Вулверхэмптон
 Заявка 7 1 1 5 11 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 6 5 1 0 13 - 5 16
2.
Челси
 Заявка 6 4 1 1 14 - 6 13
3.
Ноттингем Форест
 Заявка 6 3 2 1 8 - 7 11
4.
Арсенал
 Заявка 7 3 2 2 11 - 8 11
5.
Брайтон
 Заявка 6 3 1 2 10 - 8 10
6.
Манчестер Сити
 Заявка 7 3 1 3 10 - 9 10
7.
Астон Вилла
 Заявка 7 3 1 3 10 - 14 10
8.
Фулхэм
 Заявка 7 2 3 2 8 - 7 9
9.
Ньюкасл
 Заявка 7 2 3 2 9 - 9 9
10.
Вест Хэм
 Заявка 6 2 2 2 7 - 9 8
11.
Борнмут
 Заявка 7 2 2 3 11 - 13 8
12.
Тоттенхэм
 Заявка 6 2 1 3 11 - 7 7
13.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 6 1 3 2 6 - 5 6
14.
Вулверхэмптон
 Заявка 6 1 2 3 11 - 14 5
15.
Ипсвич
 Заявка 7 1 2 4 8 - 15 5
16.
Эвертон
 Заявка 7 1 2 4 5 - 13 5
17.
Лестер
 Заявка 7 1 2 4 10 - 18 5
18.
Кристал Пэлас
 Заявка 6 0 3 3 7 - 10 3
19.
Брентфорд
 Заявка 6 0 1 5 4 - 11 1
20.
Саутгемптон
 Заявка 7 0 1 6 4 - 14 1
  • — Выход в Лигу чемпионов
  • — Выход в Лигу Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 12
Ливерпуль Салах Мохамед 11 (7)
Ноттингем Форест Вуд Крис 9
Челси Палмер Коул 8 (6)
Челси Джексон Николас 8 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Челси Кукурелья Марк 6
Челси Фофана Уэсли 6
Ньюкасл Шёр Фабиан 1 4
Ньюкасл Бёрн Дэн 5
Кристал Пэлас Хьюз Уилл 5
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал - Манчестер Юнайтед от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 декабря 2024, осталось 2 дня 14 часов 58 минут.

    Главный судья: Барротт Сэмюэл

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 54.8% пользователей.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 42
    Арсенал 90.5% (38)
    X 4.8% (2)
    Манчестер Юнайтед 4.8% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Арсенал
    Ничья
    Манчестер Юнайтед
    1.49
    Реклама, betcity.ru
    6.70
    Реклама, zenit.win
    6.90
    Реклама, betcity.ru
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Арсенал - Манчестер Юнайтед онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогнозы на матч Арсенал - Манчестер Юнайтед

    Исход игры
    Арсенал
    90.5% (38)
    Ничья
    4.8% (2)
    Манчестер Юнайтед
    4.8% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    78.05% (32)
    Меньше
    21.95% (9)
    Обе команды забьют
    Да
    80.49% (33)
    Нет
    19.51% (8)
    Популярный счёт
    2:1 Арсенал
    54.8% (23)
    2:0 Арсенал
    16.7% (7)
    3:1 Арсенал
    9.5% (4)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Арсенал
    Манчестер Юнайтед
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (33) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный