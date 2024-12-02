Тур: 14. Стадион: Эмирейтс. Главный судья: Барротт Сэмюэл
Позже
-
Главный тренер: Артета Микель
- Травмы и дисквалификации
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Главный тренер: Аморим Рубен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Арсенал
Манчестер Юнайтед
18 матчей
72.2%
27.8%
13 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
38.9%
55.6%
5.5%
7 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
72.2%
61.1%
13 побед 11 ничьих 0 побед
25 матчей
20%
80%
0 побед 5 ничьих 20 побед
Первый тайм
28%
72%
0 побед 7 ничьих 19 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 10 ничьих 9 побед
43 матча
30.2%
23.3%
46.5%
13 побед 10 ничьих 20 побед
Первый тайм
16.3%
39.5%
44.2%
7 побед 17 ничьих 19 побед
Второй тайм
30.2%
48.8%
21%
13 побед 21 ничья 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
34
20
Голов в среднем за матч
1.55
0.95
Среднее время на гол
58
94
Всего голов
40
28
Голов в среднем за матч
1.9
1.27
Среднее время на гол
47
70
Всего голов
74
48
Голов в среднем за матч
1.72
1.12
Тотал матчей
2.5
40
Больше 93%
Меньше 7%
3
34
Больше 79%
Меньше 21%
9
25
Больше 58%
Меньше 42%
18
14
Больше 33%
Меньше 67%
29
4
Больше 9%
Меньше 91%
39
1
Больше 2%
Меньше 98%
42
1
Больше 2%
Меньше 98%
42
1
Больше 2%
Меньше 98%
42
1
Больше 2%
Меньше 98%
42
1
Больше 2%
Меньше 98%
42
Среднее время на гол
52
80
Бомбардиры внутри турнира
Арсенал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сака Букайо
|5 (1)
|0.38
|Хаверц Кай
|5
|0.38
|Мартинелли Габриэл
|3
|0.23
|Троссар Леандро
|3
|0.23
|Габриэль дос Сантос
|3
|0.23
|Парти Томас
|2
|0.15
|Эдегор Мартин
|1 (1)
|0.08
|Мерино Микель
|1
|0.08
|Калафьори Риккардо
|1
|0.08
|Нванери Итан
|1
|0.08
|Стерлинг Рахим
|0
|0
|Уайт Бен
|0
|0
|Райс Деклан
|0
|0
|Тимбер Юрриен
|0
|0
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рэшфорд Маркус
|4
|0.31
|Зиркзее Джошуа
|3
|0.23
|Гарначо Алехандро
|3
|0.23
|Фернандеш Бруну
|2 (1)
|0.15
|Диалло Амад
|1
|0.08
|Каземиро Карлос
|1
|0.08
|Де Лигт Маттейс
|1
|0.08
|Хёйлунн Расмус
|1
|0.08
|Далот Диогу
|0
|0
|Мазрауи Нуссаир
|0
|0
Карточки
Арсенал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Райс Деклан
|3
|1
|Салиба Вильям
|2
|1
|Жоржиньо II
|3
|0
|Жезус Габриэль
|3
|0
|Сака Букайо
|3
|0
|Тимбер Юрриен
|3
|0
|Троссар Леандро
|1
|1
|Парти Томас
|2
|0
|Райя Давид
|2
|0
|Хаверц Кай
|2
|0
|Уайт Бен
|2
|0
|Эдегор Мартин
|1
|0
|Мерино Микель
|1
|0
|Габриэль дос Сантос
|1
|0
|Калафьори Риккардо
|1
|0
|Льюис-Скелли Майлс
|1
|0
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартинес Лисандро
|5
|0
|Майну Кобби
|5
|0
|Магуайр Гарри
|3
|0
|Далот Диогу
|3
|0
|Фернандеш Бруну
|1
|1
|Эриксен Кристиан
|2
|0
|Рэшфорд Маркус
|2
|0
|Де Лигт Маттейс
|2
|0
|Маунт Мэйсон
|2
|0
|Угарте Мануэль
|2
|0
|Диалло Амад
|2
|0
|Эванс Джонни
|1
|0
|Каземиро Карлос
|1
|0
|Линделоф Виктор
|1
|0
|Мазрауи Нуссаир
|1
|0
|Зиркзее Джошуа
|1
|0
|Гарначо Алехандро
|1
|0
|Эрик тен Хаг
|1
|0
Результаты матчей
Арсенал
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Манчестер Юнайтед
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
3
3
Арсенал
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Манчестер Юнайтед
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
3
6
Упущенные победы
11
10
Арсенал
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Манчестер Юнайтед
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
7
6
Упущенные победы
14
13
Голы по времени матча
Забито
14
6
7 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
7 Не забивали 9
2
14%
1
17%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
3
21%
2
33%
31-45
2
14%
1
17%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
2
14%
2
33%
76-90
1
0%
0%
Пропущено
7
5
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
1
14%
1
20%
61-75
2
29%
2
40%
76-90
Забито
11
10
7 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
8 Не забивали 8
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
1
10%
16-30
4
36%
2
20%
31-45
1
9%
2
20%
46-60
2
18%
3
30%
61-75
1
9%
2
20%
76-90
Пропущено
8
9
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
2
25%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
4
44%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
2
25%
1
11%
61-75
2
25%
1
11%
76-90
Забито
25
16
14 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 6
2 Не забивали 4
3
12%
1
6%
1-15
4
16%
1
6%
16-30
7
28%
4
25%
31-45
3
12%
3
19%
46-60
4
16%
3
19%
61-75
3
12%
4
25%
76-90
1
0%
0%
Пропущено
15
14
5 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
2
13%
1
7%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
2
13%
6
43%
31-45
3
20%
2
14%
46-60
3
20%
2
14%
61-75
4
27%
3
21%
76-90
Результаты последних матчей
Арсенал
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Вест Хэм - Арсенал 2:5 Спортинг Л - Арсенал 1:5 Арсенал - Ноттингем Форест 3:0 Челси - Арсенал 1:1
Интер Милан - Арсенал 1:0 Ньюкасл - Арсенал 1:0 Престон Норт Энд - Арсенал 0:3 Арсенал - Ливерпуль 2:2 Арсенал - Шахтёр Донецк 1:0 Борнмут - Арсенал 2:0 Арсенал - Саутгемптон 3:1 Арсенал - ПСЖ 2:0 Арсенал - Лестер 4:2 Арсенал - Болтон 5:1 Манчестер Сити - Арсенал 2:2 Аталанта - Арсенал 0:0 Тоттенхэм - Арсенал 0:1 Арсенал - Брайтон 1:1 Астон Вилла - Арсенал 0:2 Арсенал - Вулверхэмптон 2:0
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Манчестер Юнайтед - Эвертон 4:0 Манчестер Юнайтед - Будё-Глимт 3:2 Ипсвич - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Юнайтед - Лестер 3:0
Манчестер Юнайтед - ПАОК 2:0 Манчестер Юнайтед - Челси 1:1 Манчестер Юнайтед - Лестер 5:2 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 2:1 Фенербахче - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 2:1 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 0:0 Порту - Манчестер Юнайтед 3:3 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 0:3 Манчестер Юнайтед - Твенте 1:1 Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 0:0 Манчестер Юнайтед - Барнсли 7:0 Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 0:3 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:3 Брайтон - Манчестер Юнайтед 2:1 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 1:0
Результаты матчей
Арсенал
Манчестер Юнайтед
Точный счет
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
0:3
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
3
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:5
1 раз 14%
0:0
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
5
1 раз 14%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%
Точный счет
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
0:3
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Арсенал
Манчестер Юнайтед
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
34
33
25
15
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
42
34
15
16
15
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
94
85
49
49
310
211
112
112
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|26 - 8
|34
|2.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|26 - 14
|25
|3.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|26 - 14
|25
|4.
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|22 - 19
|23
|5.
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|22 - 17
|23
|6.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|16 - 13
|22
|7.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|28 - 14
|20
|8.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|26 - 23
|20
|9.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|17 - 13
|19
|10.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|14 - 14
|19
|11.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|18 - 18
|19
|12.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|19 - 22
|19
|13.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|20 - 19
|18
|14.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|17 - 24
|15
|15.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|10 - 21
|11
|16.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|16 - 27
|10
|17.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|22 - 32
|9
|18.
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|11 - 18
|9
|19.
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|13 - 24
|9
|20.
|Заявка
|13
|1
|2
|10
|10 - 25
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|22 - 12
|19
|2.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|13 - 3
|18
|3.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|15 - 6
|14
|4.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 10
|13
|5.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|17 - 7
|13
|6.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 8
|13
|7.
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|12 - 9
|13
|8.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 8
|12
|9.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|10.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 6
|10
|11.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|5 - 5
|10
|12.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 11
|10
|13.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 8
|9
|14.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|10 - 15
|7
|15.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 8
|6
|16.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 8
|6
|17.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|18.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 11
|4
|19.
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|5 - 9
|4
|20.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|11 - 18
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|13 - 5
|16
|2.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|14 - 6
|13
|3.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 7
|11
|4.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 8
|11
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|6.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 9
|10
|7.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 14
|10
|8.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 7
|9
|9.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 9
|9
|10.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 9
|8
|11.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|11 - 13
|8
|12.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|11 - 7
|7
|13.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 5
|6
|14.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|11 - 14
|5
|15.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 15
|5
|16.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 13
|5
|17.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 18
|5
|18.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|7 - 10
|3
|19.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|4 - 11
|1
|20.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|4 - 14
|1
- — Выход в Лигу чемпионов
- — Выход в Лигу Европы
- — Зона вылета
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|12
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|11 (7)
|Ноттингем Форест
|Вуд Крис
|9
|Челси
|Палмер Коул
|8 (6)
|Челси
|Джексон Николас
|8 (3)
|Челси
|Кукурелья Марк
|6
|Челси
|Фофана Уэсли
|6
|Ньюкасл
|Шёр Фабиан
|1 4
|Ньюкасл
|Бёрн Дэн
|5
|Кристал Пэлас
|Хьюз Уилл
|5
Прогнозы на матч Арсенал - Манчестер Юнайтед
Исход игры
Арсенал
90.5% (38)
Ничья
4.8% (2)
Манчестер Юнайтед
4.8% (2)
Тотал 2.5
Больше
78.05% (32)
Меньше
21.95% (9)
Обе команды забьют
Да
80.49% (33)
Нет
19.51% (8)
Популярный счёт
2:1 Арсенал
54.8% (23)
2:0 Арсенал
16.7% (7)
3:1 Арсенал
9.5% (4)
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