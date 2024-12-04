Тур: 14. Стадион: Вилла Парк. Главный судья: Смит Льюис
3:1
Конец матча
0'
1:0
21' ГолРоджерс Морган
25' Желтая карточкаПиннок Итан
2:0
28' ПенальтиУоткинс Олли
3:0
34' ГолКэш Мэтти
49' Желтая карточкаКоллинз Натан
3:1
54' ГолДамсгор Миккель
65' Желтая карточкаДуран Джон
82' Желтая карточкаКэш Мэтти
90'+6
Ход матча
21'
1:0
25'
28'
2:0
34'
3:0
49'
54'
3:1
65'
82'
Статистика матча
-
3 Голы 1
-
5 Удары по воротам 4
-
10 Удары в створ 1
-
10 Угловые 5
-
0 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 15
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
387 Количество передач 401
-
49 Владение мячом, % 51
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
12
Динь
Люка
31
Бэйли
Леон
11
Уоткинс
Олли
18
Ярмолюк
Егор
11
Висса
Йоан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Динь ЛюкаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Бэйли ЛеонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Уоткинс ОллиНападающий
- Запасные игроки
-
25 Ольсен РобинВратарь
-
22 Матсен ЯнЗащитник
-
14 Торрес ПауЗащитник
- Защитник
-
26 Богард ЛамарЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Эмери Унаи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Ярмолюк ЕгорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Висса ЙоанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Ми БенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Франк Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Астон Вилла
Брентфорд
8 матчей
25%
75%
2 победы 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 7 побед
13 матчей
15.4%
53.8%
30.8%
2 победы 7 ничьих 4 победы
Первый тайм
30.8%
53.8%
15.4%
4 победы 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
15.4%
30.8%
53.8%
2 победы 4 ничьи 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
5
Голов в среднем за матч
2
0.83
Среднее время на гол
45
108
Всего голов
10
10
Голов в среднем за матч
1.67
1.43
Среднее время на гол
54
63
Всего голов
24
15
Голов в среднем за матч
1.85
1.15
Тотал матчей
2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
Среднее время на гол
48
78
Бомбардиры внутри турнира
Астон Вилла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уоткинс Олли
|7 (1)
|0.5
|Роджерс Морган
|4
|0.29
|Дуран Джон
|4
|0.29
|Баркли Росс
|2
|0.14
|Онана Амаду
|2
|0.14
|Кэш Мэтти
|1
|0.07
|Конса Эзри
|1
|0.07
|Тилеманс Юри
|0
|0
|Динь Люка
|0
|0
|Бэйли Леон
|0
|0
|Рамси Джакоб
|0
|0
|Макгинн Джон
|0
|0
Брентфорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мбеумо Брайан
|8 (2)
|0.57
|Висса Йоан
|7
|0.5
|Шаде Кевин
|3
|0.21
|Дамсгор Миккель
|2
|0.14
|Пиннок Итан
|2
|0.14
|Янельт Витали
|1
|0.07
|Норгор Кристиан
|1
|0.07
|Карвалью Фабиу
|1
|0.07
|Коллинз Натан
|1
|0.07
|Йенсен Матиас
|0
|0
|Расмуссен Мадс
|0
|0
|Льюис-Поттер Кин
|0
|0
Карточки
Астон Вилла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Филоген-Байдейс Джейден
|3
|1
|Баркли Росс
|3
|0
|Динь Люка
|3
|0
|Тилеманс Юри
|3
|0
|Кэш Мэтти
|3
|0
|Роджерс Морган
|3
|0
|Онана Амаду
|3
|0
|Макгинн Джон
|2
|0
|Бэйли Леон
|2
|0
|Дуран Джон
|2
|0
|Унаи Эмери
|2
|0
|Мартинес Эмилиано
|1
|0
|Карлос Диего Сантос
|1
|0
|Буэндия Эмилиано
|1
|0
|Камара Бубакар I
|1
|0
|Рамси Джакоб
|1
|0
|Матсен Ян
|1
|0
|Торрес Пау II
|1
|0
|Богард Ламар
|1
|0
Брентфорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Норгор Кристиан
|2
|1
|Айер Кристоффер
|3
|0
|Пиннок Итан
|2
|0
|Мбеумо Брайан
|2
|0
|Льюис-Поттер Кин
|2
|0
|Коллинз Натан
|2
|0
|Томас Франк
|2
|0
|Карвалью Фабиу
|1
|0
|Янельт Витали
|1
|0
|Йенсен Матиас
|1
|0
|Висса Йоан
|1
|0
|Расмуссен Мадс
|1
|0
|Шаде Кевин
|1
|0
|Ярмолюк Егор
|1
|0
Результаты матчей
Астон Вилла
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Брентфорд
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
3
5
Астон Вилла
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Брентфорд
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
9
0
Упущенные победы
8
22
Астон Вилла
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)
Брентфорд
100%
0 побед 12 поражений
Первый тайм
14% (2)
21% (3)
64% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
13
0
Упущенные победы
11
27
Голы по времени матча
Забито
12
5
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 4
9 Не забивали 9
0
0%
2
40%
1-15
2
17%
1
20%
16-30
3
25%
1
20%
31-45
1
8%
1
20%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
5
42%
0
0%
76-90
Пропущено
9
14
5 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
1
11%
2
14%
1-15
3
33%
4
29%
16-30
1
11%
2
14%
31-45
1
11%
1
7%
46-60
1
11%
2
14%
61-75
2
22%
3
21%
76-90
Забито
9
22
6 В 1-м тайме 12
3 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 7
3
33%
2
9%
1-15
1
11%
6
27%
16-30
2
22%
4
18%
31-45
1
11%
5
23%
46-60
1
11%
2
9%
61-75
1
11%
3
14%
76-90
Пропущено
15
12
6 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
3
20%
1
8%
1-15
1
7%
4
33%
16-30
2
13%
2
17%
31-45
1
7%
2
17%
46-60
4
27%
0
0%
61-75
4
27%
3
25%
76-90
Забито
21
27
11 В 1-м тайме 16
10 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 8
4 Не забивали 2
3
14%
4
15%
1-15
3
14%
7
26%
16-30
5
24%
5
19%
31-45
2
10%
6
22%
46-60
2
10%
2
7%
61-75
6
29%
3
11%
76-90
Пропущено
24
26
11 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 12
4
17%
3
12%
1-15
4
17%
8
31%
16-30
3
13%
4
15%
31-45
2
8%
3
12%
46-60
5
21%
2
8%
61-75
6
25%
6
23%
76-90
Результаты последних матчей
Астон Вилла
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Челси - Астон Вилла 3:0 Астон Вилла - Ювентус 0:0 Астон Вилла - Кристал Пэлас 2:2 Ливерпуль - Астон Вилла 2:0
Брюгге - Астон Вилла 1:0 Тоттенхэм - Астон Вилла 4:1 Астон Вилла - Кристал Пэлас 1:2 Астон Вилла - Борнмут 1:1 Астон Вилла - Болонья 2:0 Фулхэм - Астон Вилла 1:3 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 0:0 Астон Вилла - Бавария 1:0 Ипсвич - Астон Вилла 2:2 Уиком - Астон Вилла 1:2 Астон Вилла - Вулверхэмптон 3:1 Янг Бойз - Астон Вилла 0:3 Астон Вилла - Эвертон 3:2 Лестер - Астон Вилла 1:2 Астон Вилла - Арсенал 0:2 Вест Хэм - Астон Вилла 1:2
Брентфорд
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Брентфорд - Лестер 4:1 Эвертон - Брентфорд 0:0 Брентфорд - Борнмут 3:2 Фулхэм - Брентфорд 2:1
Брентфорд - Шеффилд Уэнсдей 1:1 Брентфорд - Ипсвич 4:3 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 2:1 Брентфорд - Вулверхэмптон 5:3 Брентфорд - Вест Хэм 1:1 Тоттенхэм - Брентфорд 3:1 Брентфорд - Лейтон Ориент 3:1 Манчестер Сити - Брентфорд 2:1 Брентфорд - Саутгемптон 3:1 Колчестер - Брентфорд 0:1 Ливерпуль - Брентфорд 2:0 Брентфорд - Кристал Пэлас 2:1 Брентфорд - Вольфсбург 4:4 Уотфорд - Брентфорд 1:1 Брентфорд - Эштрела 1:3 Бенфика - Брентфорд 1:1
Результаты матчей
Астон Вилла
Брентфорд
Точный счет
3:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
5:3
1 раз 14%
Точное количество голов
3
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
2 раза 29%
4
2 раза 29%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
5
1 раз 14%
Точный счет
1:2
2 раза 29%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
2:1
3 раза 43%
3:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
5 раз 71%
0
2 раза 29%
Точный счет
2:2
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
2:1
4 раза 29%
3:1
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
Точное количество голов
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
4 раза 29%
1
2 раза 14%
1
6 раз 43%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
2
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Астон Вилла
Брентфорд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
43
61
34
52
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
52
43
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
122
86
68
410
59
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|29 - 11
|35
|2.
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|31 - 15
|28
|3.
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|28 - 14
|28
|4.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|25 - 19
|26
|5.
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|22 - 17
|23
|6.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|16 - 16
|22
|7.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|22 - 23
|22
|8.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|28 - 14
|20
|9.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|27 - 26
|20
|10.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|17 - 17
|20
|11.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|18 - 18
|19
|12.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|17 - 15
|19
|13.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|20 - 19
|18
|14.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|18 - 27
|15
|15.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|14 - 21
|14
|16.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|19 - 28
|13
|17.
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|12 - 18
|12
|18.
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|22 - 36
|9
|19.
|Заявка
|14
|1
|6
|7
|13 - 25
|9
|20.
|Заявка
|14
|1
|2
|11
|11 - 30
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|22 - 12
|19
|2.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|13 - 3
|18
|3.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|17 - 6
|17
|4.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|15 - 10
|16
|5.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|17 - 7
|13
|6.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 8
|13
|7.
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|12 - 9
|13
|8.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 8
|12
|9.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 9
|12
|10.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|11.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 8
|11
|12.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 6
|10
|13.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 11
|10
|14.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 8
|9
|15.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 10
|8
|16.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|10 - 15
|7
|17.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 8
|6
|18.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|11 - 18
|4
|19.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|7 - 16
|4
|20.
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|5 - 10
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|16 - 8
|17
|2.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|19 - 7
|16
|3.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 8
|11
|4.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 10
|11
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|6.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 9
|10
|7.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 14
|10
|8.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 7
|9
|9.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 9
|9
|10.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|11 - 13
|8
|11.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 12
|8
|12.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|11 - 7
|7
|13.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 7
|6
|14.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 10
|6
|15.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|11 - 18
|5
|16.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 15
|5
|17.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 13
|5
|18.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 18
|5
|19.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|5 - 14
|1
|20.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|4 - 14
|1
- — Выход в Лигу чемпионов
- — Выход в Лигу Европы
- — Зона вылета
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|13 (8)
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|12 (1)
|Челси
|Палмер Коул
|9 (6)
|Ноттингем Форест
|Вуд Крис
|9
|Челси
|Джексон Николас
|8 (3)
|Кристал Пэлас
|Хьюз Уилл
|6
|Челси
|Кукурелья Марк
|6
|Челси
|Фофана Уэсли
|6
|Ньюкасл
|Шёр Фабиан
|1 4
|Вест Хэм
|Альварес Эдсон
|1 4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Астон Вилла 3:1 Брентфорд
Исход игры
Астон Вилла
78.3% (94)
Ничья
19.2% (23)
Брентфорд
2.5% (3)
Тотал 2.5
Больше
53.85% (63)
Меньше
46.15% (54)
Обе команды забьют
Да
62.39% (73)
Нет
37.61% (44)
Популярный счёт
2:1 Астон Вилла
33.3% (40)
2:0 Астон Вилла
15.8% (19)
1:0 Астон Вилла
15.8% (19)
1:1 Ничья
12.5% (15)
3:1 Астон Вилла
5.8% (7)
2:2 Ничья
5.8% (7)
3:0 Астон Вилла
3.3% (4)
1:2 Брентфорд
2.5% (3)
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