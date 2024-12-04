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  3. Англия
  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Смит Льюис
Астон Вилла
3:1
Конец матча
Брентфорд
0'
1:0
21' Гол
Роджерс Морган
25' Желтая карточка
Пиннок Итан
2:0
28' Пенальти
Уоткинс Олли
3:0
34' Гол
Кэш Мэтти
49' Желтая карточка
Коллинз Натан
3:1
54' Гол
Дамсгор Миккель
65' Желтая карточка
Дуран Джон
82' Желтая карточка
Кэш Мэтти
90'+6

Ход матча

21'
Роджерс Морган
(Уоткинс Олли)
1:0
25'
 
Пиннок Итан
28'
Уоткинс Олли
2:0
34'
Кэш Мэтти
3:0
49'
 
Коллинз Натан
54'
3:1
Дамсгор Миккель
64'
 
Магома Эдмонд-Пэрис
Ярмолюк Егор
65'
Дуран Джон
Уоткинс Олли
 
65'
Филоген-Байдейс Джейден
Бэйли Леон
 
65'
Дуран Джон
 
71'
Баркли Росс
Камара Бубакар
 
71'
 
Карвалью Фабиу
Шаде Кевин
71'
 
Родригеш Тьяго
Висса Йоан
80'
 
Расмуссен Мадс
Льюис-Поттер Кин
82'
Кэш Мэтти
 
87'
Буэндия Эмилиано
Роджерс Морган
 
88'
Матсен Ян
Макгинн Джон
 

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 4
  • 10 Удары в створ 1
  • 10 Угловые 5
  • 0 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 15
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 387 Количество передач 401
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Прогнозы 120
Астон Вилла 78.3% (94)
X 19.2% (23)
Брентфорд 2.5% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
23
Мартинес
Эмилиано
2
Кэш
Мэтти
4
Конса
Эзри
5
Мингс
Тайрон
12
Динь
Люка
44
Камара
Бубакар
I
8
Тилеманс
Юри
31
Бэйли
Леон
7
Макгинн
Джон
27
Роджерс
Морган
11
Уоткинс
Олли
1
Флеккен
Марк
4
Ван
дер
Берг
Сепп
22
Коллинз
Натан
5
Пиннок
Итан
23
Льюис-Поттер
Кин
18
Ярмолюк
Егор
27
Янельт
Витали
19
Мбеумо
Брайан
24
Дамсгор
Миккель
7
Шаде
Кевин
11
Висса
Йоан
Астон Вилла
4-2-3-1
Брентфорд
4-2-3-1

История личных встреч

Астон Вилла
Брентфорд

8 матчей

25%
75%
2 победы 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 7 побед

13 матчей

15.4%
53.8%
30.8%
2 победы 7 ничьих 4 победы

Первый тайм

30.8%
53.8%
15.4%
4 победы 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

15.4%
30.8%
53.8%
2 победы 4 ничьи 7 побед

История матчей

ПЛ
3:3
ПЛ
1:2
ТМК
3:3
ПЛ
1:1
ПЛ
4:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
Ч
1:0
Ч
2:2
Ч
2:1
Ч
0:0
Ч
3:0
Ч
1:1

Голы

Всего голов

14
5

Голов в среднем за матч

2
0.83

Среднее время на гол

45
108

Всего голов

10
10

Голов в среднем за матч

1.67
1.43

Среднее время на гол

54
63

Всего голов

24
15

Голов в среднем за матч

1.85
1.15

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
2
Больше 15%
Меньше 85%
11

Среднее время на гол

48
78

Бомбардиры внутри турнира

Астон Вилла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уоткинс Олли 7 (1) 0.5
Роджерс Морган 4 0.29
Дуран Джон 4 0.29
Баркли Росс 2 0.14
Онана Амаду 2 0.14
Кэш Мэтти 1 0.07
Конса Эзри 1 0.07
Тилеманс Юри 0 0
Динь Люка 0 0
Бэйли Леон 0 0
Рамси Джакоб 0 0
Макгинн Джон 0 0
Брентфорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбеумо Брайан 8 (2) 0.57
Висса Йоан 7 0.5
Шаде Кевин 3 0.21
Дамсгор Миккель 2 0.14
Пиннок Итан 2 0.14
Янельт Витали 1 0.07
Норгор Кристиан 1 0.07
Карвалью Фабиу 1 0.07
Коллинз Натан 1 0.07
Йенсен Матиас 0 0
Расмуссен Мадс 0 0
Льюис-Поттер Кин 0 0

Карточки

Астон Вилла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Филоген-Байдейс Джейден 3 1
Баркли Росс 3 0
Динь Люка 3 0
Тилеманс Юри 3 0
Кэш Мэтти 3 0
Роджерс Морган 3 0
Онана Амаду 3 0
Макгинн Джон 2 0
Бэйли Леон 2 0
Дуран Джон 2 0
Унаи Эмери 2 0
Мартинес Эмилиано 1 0
Карлос Диего Сантос 1 0
Буэндия Эмилиано 1 0
Камара Бубакар I 1 0
Рамси Джакоб 1 0
Матсен Ян 1 0
Торрес Пау II 1 0
Богард Ламар 1 0
Брентфорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Норгор Кристиан 2 1
Айер Кристоффер 3 0
Пиннок Итан 2 0
Мбеумо Брайан 2 0
Льюис-Поттер Кин 2 0
Коллинз Натан 2 0
Томас Франк 2 0
Карвалью Фабиу 1 0
Янельт Витали 1 0
Йенсен Матиас 1 0
Висса Йоан 1 0
Расмуссен Мадс 1 0
Шаде Кевин 1 0
Ярмолюк Егор 1 0

Результаты матчей

Астон Вилла
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Брентфорд
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

3
5
Астон Вилла
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Брентфорд
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

9
0

Упущенные победы

8
22
Астон Вилла
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)
Брентфорд
100%
0 побед 12 поражений
Первый тайм
14% (2)
21% (3)
64% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

13
0

Упущенные победы

11
27

Голы по времени матча

Забито

12
5
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 4
9 Не забивали 9
0
0%
2
40%
1-15
2
17%
1
20%
16-30
3
25%
1
20%
31-45
1
8%
1
20%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
5
42%
0
0%
76-90

Пропущено

9
14
5 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
1
11%
2
14%
1-15
3
33%
4
29%
16-30
1
11%
2
14%
31-45
1
11%
1
7%
46-60
1
11%
2
14%
61-75
2
22%
3
21%
76-90

Забито

9
22
6 В 1-м тайме 12
3 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 7
3
33%
2
9%
1-15
1
11%
6
27%
16-30
2
22%
4
18%
31-45
1
11%
5
23%
46-60
1
11%
2
9%
61-75
1
11%
3
14%
76-90

Пропущено

15
12
6 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
3
20%
1
8%
1-15
1
7%
4
33%
16-30
2
13%
2
17%
31-45
1
7%
2
17%
46-60
4
27%
0
0%
61-75
4
27%
3
25%
76-90

Забито

21
27
11 В 1-м тайме 16
10 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 8
4 Не забивали 2
3
14%
4
15%
1-15
3
14%
7
26%
16-30
5
24%
5
19%
31-45
2
10%
6
22%
46-60
2
10%
2
7%
61-75
6
29%
3
11%
76-90

Пропущено

24
26
11 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 12
4
17%
3
12%
1-15
4
17%
8
31%
16-30
3
13%
4
15%
31-45
2
8%
3
12%
46-60
5
21%
2
8%
61-75
6
25%
6
23%
76-90

Результаты последних матчей

Астон Вилла
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Челси - Астон Вилла 3:0 Астон Вилла - Ювентус 0:0 Астон Вилла - Кристал Пэлас 2:2 Ливерпуль - Астон Вилла 2:0
Брюгге - Астон Вилла 1:0 Тоттенхэм - Астон Вилла 4:1 Астон Вилла - Кристал Пэлас 1:2 Астон Вилла - Борнмут 1:1 Астон Вилла - Болонья 2:0 Фулхэм - Астон Вилла 1:3 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 0:0 Астон Вилла - Бавария 1:0 Ипсвич - Астон Вилла 2:2 Уиком - Астон Вилла 1:2 Астон Вилла - Вулверхэмптон 3:1 Янг Бойз - Астон Вилла 0:3 Астон Вилла - Эвертон 3:2 Лестер - Астон Вилла 1:2 Астон Вилла - Арсенал 0:2 Вест Хэм - Астон Вилла 1:2
Брентфорд
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Брентфорд - Лестер 4:1 Эвертон - Брентфорд 0:0 Брентфорд - Борнмут 3:2 Фулхэм - Брентфорд 2:1
Брентфорд - Шеффилд Уэнсдей 1:1 Брентфорд - Ипсвич 4:3 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 2:1 Брентфорд - Вулверхэмптон 5:3 Брентфорд - Вест Хэм 1:1 Тоттенхэм - Брентфорд 3:1 Брентфорд - Лейтон Ориент 3:1 Манчестер Сити - Брентфорд 2:1 Брентфорд - Саутгемптон 3:1 Колчестер - Брентфорд 0:1 Ливерпуль - Брентфорд 2:0 Брентфорд - Кристал Пэлас 2:1 Брентфорд - Вольфсбург 4:4 Уотфорд - Брентфорд 1:1 Брентфорд - Эштрела 1:3 Бенфика - Брентфорд 1:1

Результаты матчей

Астон Вилла
Брентфорд

Точный счет

3:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
5:3
1 раз 14%

Точное количество голов

3
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
2 раза 29%
4
2 раза 29%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
5
1 раз 14%

Точный счет

1:2
2 раза 29%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
2:1
3 раза 43%
3:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
5 раз 71%
0
2 раза 29%

Точный счет

2:2
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
2:1
4 раза 29%
3:1
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%

Точное количество голов

0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
4 раза 29%
1
2 раза 14%
1
6 раз 43%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
2
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Астон Вилла
Брентфорд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
4
3
1.5
6
1
3
4
2.5
5
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
2
4
3
1.5
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
12
2
8
6
1.5
6
8
4
10
2.5
5
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 14 11 2 1 29 - 11 35
2.
Челси
 Заявка 14 8 4 2 31 - 15 28
3.
Арсенал
 Заявка 14 8 4 2 28 - 14 28
4.
Манчестер Сити
 Заявка 14 8 2 4 25 - 19 26
5.
Брайтон
 Заявка 13 6 5 2 22 - 17 23
6.
Ноттингем Форест
 Заявка 14 6 4 4 16 - 16 22
7.
Астон Вилла
 Заявка 14 6 4 4 22 - 23 22
8.
Тоттенхэм
 Заявка 13 6 2 5 28 - 14 20
9.
Брентфорд
 Заявка 14 6 2 6 27 - 26 20
10.
Ньюкасл
 Заявка 14 5 5 4 17 - 17 20
11.
Фулхэм
 Заявка 13 5 4 4 18 - 18 19
12.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 14 5 4 5 17 - 15 19
13.
Борнмут
 Заявка 13 5 3 5 20 - 19 18
14.
Вест Хэм
 Заявка 14 4 3 7 18 - 27 15
15.
Эвертон
 Заявка 14 3 5 6 14 - 21 14
16.
Лестер
 Заявка 14 3 4 7 19 - 28 13
17.
Кристал Пэлас
 Заявка 14 2 6 6 12 - 18 12
18.
Вулверхэмптон
 Заявка 14 2 3 9 22 - 36 9
19.
Ипсвич
 Заявка 14 1 6 7 13 - 25 9
20.
Саутгемптон
 Заявка 14 1 2 11 11 - 30 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брентфорд
 Заявка 7 6 1 0 22 - 12 19
2.
Ливерпуль
 Заявка 7 6 0 1 13 - 3 18
3.
Арсенал
 Заявка 7 5 2 0 17 - 6 17
4.
Манчестер Сити
 Заявка 7 5 1 1 15 - 10 16
5.
Тоттенхэм
 Заявка 7 4 1 2 17 - 7 13
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 7 4 1 2 11 - 8 13
7.
Брайтон
 Заявка 7 3 4 0 12 - 9 13
8.
Челси
 Заявка 7 3 3 1 12 - 8 12
9.
Астон Вилла
 Заявка 7 3 3 1 12 - 9 12
10.
Ноттингем Форест
 Заявка 7 3 2 2 8 - 6 11
11.
Ньюкасл
 Заявка 7 3 2 2 8 - 8 11
12.
Борнмут
 Заявка 6 3 1 2 9 - 6 10
13.
Фулхэм
 Заявка 6 3 1 2 10 - 11 10
14.
Эвертон
 Заявка 7 2 3 2 9 - 8 9
15.
Лестер
 Заявка 7 2 2 3 9 - 10 8
16.
Вест Хэм
 Заявка 7 2 1 4 10 - 15 7
17.
Кристал Пэлас
 Заявка 7 1 3 3 4 - 8 6
18.
Вулверхэмптон
 Заявка 7 1 1 5 11 - 18 4
19.
Саутгемптон
 Заявка 7 1 1 5 7 - 16 4
20.
Ипсвич
 Заявка 7 0 4 3 5 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 7 5 2 0 16 - 8 17
2.
Челси
 Заявка 7 5 1 1 19 - 7 16
3.
Арсенал
 Заявка 7 3 2 2 11 - 8 11
4.
Ноттингем Форест
 Заявка 7 3 2 2 8 - 10 11
5.
Брайтон
 Заявка 6 3 1 2 10 - 8 10
6.
Манчестер Сити
 Заявка 7 3 1 3 10 - 9 10
7.
Астон Вилла
 Заявка 7 3 1 3 10 - 14 10
8.
Фулхэм
 Заявка 7 2 3 2 8 - 7 9
9.
Ньюкасл
 Заявка 7 2 3 2 9 - 9 9
10.
Борнмут
 Заявка 7 2 2 3 11 - 13 8
11.
Вест Хэм
 Заявка 7 2 2 3 8 - 12 8
12.
Тоттенхэм
 Заявка 6 2 1 3 11 - 7 7
13.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 7 1 3 3 6 - 7 6
14.
Кристал Пэлас
 Заявка 7 1 3 3 8 - 10 6
15.
Вулверхэмптон
 Заявка 7 1 2 4 11 - 18 5
16.
Ипсвич
 Заявка 7 1 2 4 8 - 15 5
17.
Эвертон
 Заявка 7 1 2 4 5 - 13 5
18.
Лестер
 Заявка 7 1 2 4 10 - 18 5
19.
Брентфорд
 Заявка 7 0 1 6 5 - 14 1
20.
Саутгемптон
 Заявка 7 0 1 6 4 - 14 1
  • — Выход в Лигу чемпионов
  • — Выход в Лигу Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Ливерпуль Салах Мохамед 13 (8)
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 12 (1)
Челси Палмер Коул 9 (6)
Ноттингем Форест Вуд Крис 9
Челси Джексон Николас 8 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Кристал Пэлас Хьюз Уилл 6
Челси Кукурелья Марк 6
Челси Фофана Уэсли 6
Ньюкасл Шёр Фабиан 1 4
Вест Хэм Альварес Эдсон 1 4
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы 120
    Астон Вилла 78.3% (94)
    X 19.2% (23)
    Брентфорд 2.5% (3)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Астон Вилла 3:1 Брентфорд

    Исход игры
    Астон Вилла
    78.3% (94)
    Ничья
    19.2% (23)
    Брентфорд
    2.5% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.85% (63)
    Меньше
    46.15% (54)
    Обе команды забьют
    Да
    62.39% (73)
    Нет
    37.61% (44)
    Популярный счёт
    2:1 Астон Вилла
    33.3% (40)
    2:0 Астон Вилла
    15.8% (19)
    1:0 Астон Вилла
    15.8% (19)
    1:1 Ничья
    12.5% (15)
    3:1 Астон Вилла
    5.8% (7)
    2:2 Ничья
    5.8% (7)
    3:0 Астон Вилла
    3.3% (4)
    1:2 Брентфорд
    2.5% (3)
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