Стадион: TQL Stadium.
0:0
Первый тайм: 44'
Ход матча
11'
Прогноз на матч от Liveresult
27
Асад
Ямиль
20
Буха
Павел
7
Кубо
Юя
49
Фриз
Мэтт
35
Иленчич
Митя
80
Хаак
Джастин
22
О'Тул
Кевин
55
Паркс
Китон
17
Вольф
Ханнес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Асад ЯмильЗащитник
-
20 Буха ПавелПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
7 Кубо ЮяНападающий
- Запасные игроки
-
36 Лоуро ЭванВратарь
- Защитник
-
32 Мерфи ЯнЗащитник
-
15 Хэлси БреттЗащитник
-
11 Бэрд КориПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Келси КевинНападающий
-
Главный тренер: Нунан Пэт
- Основной состав
-
49 Фриз МэттВратарь
-
35 Иленчич МитяЗащитник
- Защитник
-
80 Хаак ДжастинЗащитник
-
22 О'Тул КевинЗащитник
-
55 Паркс КитонПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Вольф ХаннесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кашинг Ник
История личных встреч
Цинциннати
Нью-Йорк Сити
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
28.6%
85.7%
2 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 7 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
16 матчей
37.5%
12.5%
50%
6 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
12.5%
43.8%
43.7%
2 победы 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
37.5%
31.3%
31.2%
6 побед 5 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
10
Голов в среднем за матч
2
1.25
Среднее время на гол
45
72
Всего голов
24
12
Голов в среднем за матч
3
1.5
Среднее время на гол
30
60
Всего голов
40
22
Голов в среднем за матч
2.5
1.38
Тотал матчей
2.5
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
36
65
Бомбардиры внутри турнира
Цинциннати
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Акоста Лусиано
|14 (3)
|0.38
|Орельяно Лука
|11
|0.3
|Кубо Юя
|10
|0.27
|Келси Кевин
|6
|0.16
|Асад Ямиль
|4
|0.11
|Буха Павел
|4
|0.11
|Бэрд Кори
|3
|0.08
|Сантос Сержио II
|3
|0.08
|Бупендза Аарон
|2
|0.05
|Валенсуэла Херардо
|1
|0.03
|Робинсон Майлз
|1
|0.03
|Йедлин Деандре
|0
|0
|Авазьем Чидозье
|0
|0
|Хадебе Тинейдж
|0
|0
|Нвободо Обинна
|0
|0
Нью-Йорк Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мартинес Алонсо
|17
|0.46
|Родригес Сантьяго
|13 (4)
|0.35
|Вольф Ханнес
|5
|0.14
|Бакрар Монсеф
|4
|0.11
|Перея Андрес
|3
|0.08
|Охеда Агустин
|3
|0.08
|Фернандес Джулиан
|2
|0.05
|Паркс Китон
|2
|0.05
|Грей Тэйвон
|1
|0.03
|Моралес Максимильяно
|1
|0.03
|О'Тул Кевин
|1
|0.03
|Мартинс Тьяго II
|1
|0.03
|Сэндс Джеймс
|1
|0.03
|Иленчич Митя
|1
|0.03
|Джонс Малачи
|1
|0.03
|Магно Таллес
|1 (1)
|0.03
Карточки
Цинциннати
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йедлин Деандре
|10
|0
|Нвободо Обинна
|8
|1
|Мерфи Ян
|8
|0
|Кубо Юя
|7
|0
|Акоста Лусиано
|7
|0
|Робинсон Майлз
|5
|1
|Буха Павел
|6
|0
|Орельяно Лука
|6
|0
|Келси Кевин
|6
|0
|Пауэлл Альвас
|3
|1
|Миазга Мэтт
|3
|0
|Авазьем Чидозье
|3
|0
|Pat Noonan
|1
|1
|Хэлси Бретт
|1
|1
|Асад Ямиль
|2
|0
|Бупендза Аарон
|2
|0
|Челентано Роман
|2
|0
|Валенсуэла Херардо
|2
|0
|Хадебе Тинейдж
|1
|0
|Бэрд Кори
|1
|0
|Сантос Сержио II
|1
|0
|Келлер Кипп
|1
|0
Нью-Йорк Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сэндс Джеймс
|12
|1
|Паркс Китон
|8
|1
|Родригес Сантьяго
|8
|0
|Грей Тэйвон
|4
|1
|Моралес Максимильяно
|5
|0
|Мартинс Тьяго II
|5
|0
|Танасиевич Страхиня
|5
|0
|Перея Андрес
|5
|0
|Хаак Джастин
|5
|0
|Иленчич Митя
|2
|1
|Вольф Ханнес
|3
|0
|Фриз Мэтт
|3
|0
|Бакрар Монсеф
|3
|0
|Джонс Малачи
|3
|0
|Фернандес Джулиан
|1
|1
|Риса Бирк
|2
|0
|О'Тул Кевин
|1
|0
|Охеда Агустин
|1
|0
|Мартинес Алонсо
|1
|0
Результаты матчей
Цинциннати
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
28% (5)
50% (9)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
Нью-Йорк Сити
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
11% (2)
33% (6)
56% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
17% (3)
39% (7)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
6
4
Упущенные победы
5
8
Цинциннати
31.3%
68.7%
5 побед 11 поражений
Первый тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
39% (7)
50% (9)
Нью-Йорк Сити
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
33% (6)
50% (9)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
13
12
Упущенные победы
28
34
Цинциннати
41.9%
58.1%
13 побед 18 поражений
Первый тайм
33% (12)
47% (17)
19% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (9)
39% (14)
36% (13)
Нью-Йорк Сити
28.6%
71.4%
8 побед 20 поражений
Первый тайм
17% (6)
39% (14)
44% (16)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (11)
25% (9)
44% (16)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
4
10
Волевые победы
19
16
Упущенные победы
33
42
Голы по времени матча
Забито
28
19
12 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 7
23 Не забивали 26
3
11%
5
26%
1-15
2
7%
2
11%
16-30
7
25%
5
26%
31-45
9
32%
1
5%
46-60
5
18%
2
11%
61-75
2
7%
4
21%
76-90
Пропущено
21
25
11 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 16
1
5%
3
12%
1-15
7
33%
4
16%
16-30
3
14%
5
20%
31-45
2
10%
7
28%
46-60
6
29%
3
12%
61-75
2
10%
2
8%
76-90
Забито
33
38
8 В 1-м тайме 20
25 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 13
19 Не забивали 19
3
9%
6
16%
1-15
0
0%
7
18%
16-30
5
15%
7
18%
31-45
8
24%
3
8%
46-60
9
27%
4
11%
61-75
8
24%
11
29%
76-90
Пропущено
29
26
13 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 19
10 Пропускали первыми 5
16 Не пропускали 15
5
17%
3
12%
1-15
5
17%
2
8%
16-30
3
10%
2
8%
31-45
7
24%
4
15%
46-60
6
21%
7
27%
61-75
3
10%
8
31%
76-90
Забито
61
57
20 В 1-м тайме 32
41 Во 2-м тайме 25
17 Забивали первыми 20
6 Не забивали 9
6
10%
11
19%
1-15
2
3%
9
16%
16-30
12
20%
12
21%
31-45
17
28%
4
7%
46-60
14
23%
6
11%
61-75
10
16%
15
26%
76-90
Пропущено
50
51
24 В 1-м тайме 19
26 Во 2-м тайме 32
16 Пропускали первыми 15
27 Не пропускали 31
6
12%
6
12%
1-15
12
24%
6
12%
16-30
6
12%
7
14%
31-45
9
18%
11
22%
46-60
12
24%
10
20%
61-75
5
10%
10
20%
76-90
Результаты последних матчей
Цинциннати
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Нью-Йорк Сити - Цинциннати 3:1 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 1:0 Филадельфия Юнион - Цинциннати 1:2 Цинциннати - Орландо Сити 1:3
Нью-Йорк Сити - Цинциннати 3:2 Цинциннати - Лос-Анджелес 1:2 Нэшвилл - Цинциннати 2:2 Миннесота Юнайтед - Цинциннати 1:2 Цинциннати - Коламбус Крю 0:0 Цинциннати - ФК Монреаль 4:1 Интер Майами - Цинциннати 2:0 Цинциннати - Филадельфия Юнион 2:4 Цинциннати - Сантос Лагуна 1:1 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 4:2 Цинциннати - Керетаро 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 3:1 Цинциннати - Чикаго Файр 0:1 Цинциннати - Шарлотт 1:3 Цинциннати - Интер Майами 6:1 Ди Си Юнайтед - Цинциннати 2:3
Нью-Йорк Сити
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Нью-Йорк Сити - Цинциннати 3:1 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 1:0 ФК Монреаль - Нью-Йорк Сити 2:0 Нью-Йорк Сити - Нэшвилл 3:1
Нью-Йорк Сити - Цинциннати 3:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 1:5 Нью-Йорк Сити - Интер Майами 1:1 Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион 1:5 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Сити 1:1 Коламбус Крю - Нью-Йорк Сити 4:2 Нью-Йорк Сити - Чикаго Файр 2:2 Коламбус Крю - Нью-Йорк Сити 1:1 Тигрес - Нью-Йорк Сити 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 1:1 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 4:2 Нью-Йорк Сити - Керетаро 0:0 Орландо Сити - Нью-Йорк Сити 1:1 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Сити 2:2 Чикаго Файр - Нью-Йорк Сити 0:0 Остин - Нью-Йорк Сити 2:1
Результаты матчей
Цинциннати
Нью-Йорк Сити
Точный счет
0:0
3 раза 17%
1:0
3 раза 17%
1:2
3 раза 17%
1:3
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
2:0
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 44%
0
5 раз 28%
4
2 раза 11%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
6
1 раз 6%
2
8 раз 44%
1
4 раза 22%
3
3 раза 17%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
1:2
6 раз 33%
0:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
1:0
4 раза 22%
1:1
3 раза 17%
2:0
3 раза 17%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
2
8 раз 44%
1
6 раз 33%
4
2 раза 11%
0
1 раз 6%
3
1 раз 6%
0
8 раз 44%
1
5 раз 28%
2
3 раза 17%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
1:2
9 раз 25%
0:0
3 раза 8%
3:1
3 раза 8%
1:0
3 раза 8%
0:1
3 раза 8%
1:3
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
4:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
2:0
6 раз 17%
1:1
5 раз 14%
1:0
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
1:2
2 раза 6%
1:5
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
14 раз 39%
2
9 раз 25%
0
6 раз 17%
4
4 раза 11%
3
2 раза 6%
6
1 раз 3%
2
11 раз 31%
0
9 раз 25%
1
9 раз 25%
3
4 раза 11%
5
2 раза 6%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Цинциннати
Нью-Йорк Сити
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
135
Больше Меньше
171
513
135
414
513
315
216
117
117
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
171
Больше Меньше
108
117
513
315
216
216
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
306
Больше Меньше
279
1620
1818
729
729
531
333
135
234
135
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|23 (7)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|21 (11)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|21 (9)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|20 (12)
|Коламбус Крю
|Эрнандес Хуан
|19 (11)
|Интер Майами
|Авилес Томас
|2 14
|Торонто
|Бернардески Федерико
|3 10
|Нью-Йорк Сити
|Сэндс Джеймс
|1 12
|Хьюстон Динамо
|Эскобар Франко
|1 11
|Орландо Сити
|Араухо Сесар
|12