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  4. МЛС 2024
Стадион: .
Цинциннати
0:0
Первый тайм: 44'
Нью-Йорк Сити
0'
11' Желтая карточка
Паркс Китон

Ход матча

11'
 
Паркс Китон
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Цинциннати
Ничья
Нью-Йорк Сити
1.83
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Все Коэффициенты
18
Челентано
Роман
6
Авазьем
Чидозье
12
Робинсон
Майлз
16
Хадебе
Тинейдж
91
Йедлин
Деандре
27
Асад
Ямиль
20
Буха
Павел
5
Нвободо
Обинна
10
Акоста
Лусиано
23
Орельяно
Лука
7
Кубо
Юя
49
Фриз
Мэтт
35
Иленчич
Митя
13
Мартинс
Тьяго
II
80
Хаак
Джастин
22
О'Тул
Кевин
55
Паркс
Китон
6
Сэндс
Джеймс
17
Вольф
Ханнес
27
Моралес
Максимильяно
10
Родригес
Сантьяго
16
Мартинес
Алонсо
Цинциннати
3-4-1-2
Нью-Йорк Сити
4-2-3-1

История личных встреч

Цинциннати
Нью-Йорк Сити

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

28.6%
85.7%
2 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 7 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

16 матчей

37.5%
12.5%
50%
6 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

12.5%
43.8%
43.7%
2 победы 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

37.5%
31.3%
31.2%
6 побед 5 ничьих 5 побед

История матчей

М
3:1
М
1:0
М
3:2
КЛ
4:2
М
1:0
М
3:0
М
1:3
ОК
1:0
М
1:1
М
4:4
М
1:2
М
5:0
М
4:0
М
2:1
М
1:4
М
5:2

Голы

Всего голов

16
10

Голов в среднем за матч

2
1.25

Среднее время на гол

45
72

Всего голов

24
12

Голов в среднем за матч

3
1.5

Среднее время на гол

30
60

Всего голов

40
22

Голов в среднем за матч

2.5
1.38

Тотал матчей

2.5
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

36
65

Бомбардиры внутри турнира

Цинциннати
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Акоста Лусиано 14 (3) 0.38
Орельяно Лука 11 0.3
Кубо Юя 10 0.27
Келси Кевин 6 0.16
Асад Ямиль 4 0.11
Буха Павел 4 0.11
Бэрд Кори 3 0.08
Сантос Сержио II 3 0.08
Бупендза Аарон 2 0.05
Валенсуэла Херардо 1 0.03
Робинсон Майлз 1 0.03
Йедлин Деандре 0 0
Авазьем Чидозье 0 0
Хадебе Тинейдж 0 0
Нвободо Обинна 0 0
Нью-Йорк Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Алонсо 17 0.46
Родригес Сантьяго 13 (4) 0.35
Вольф Ханнес 5 0.14
Бакрар Монсеф 4 0.11
Перея Андрес 3 0.08
Охеда Агустин 3 0.08
Фернандес Джулиан 2 0.05
Паркс Китон 2 0.05
Грей Тэйвон 1 0.03
Моралес Максимильяно 1 0.03
О'Тул Кевин 1 0.03
Мартинс Тьяго II 1 0.03
Сэндс Джеймс 1 0.03
Иленчич Митя 1 0.03
Джонс Малачи 1 0.03
Магно Таллес 1 (1) 0.03

Карточки

Цинциннати
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йедлин Деандре 10 0
Нвободо Обинна 8 1
Мерфи Ян 8 0
Кубо Юя 7 0
Акоста Лусиано 7 0
Робинсон Майлз 5 1
Буха Павел 6 0
Орельяно Лука 6 0
Келси Кевин 6 0
Пауэлл Альвас 3 1
Миазга Мэтт 3 0
Авазьем Чидозье 3 0
Pat Noonan 1 1
Хэлси Бретт 1 1
Асад Ямиль 2 0
Бупендза Аарон 2 0
Челентано Роман 2 0
Валенсуэла Херардо 2 0
Хадебе Тинейдж 1 0
Бэрд Кори 1 0
Сантос Сержио II 1 0
Келлер Кипп 1 0
Нью-Йорк Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сэндс Джеймс 12 1
Паркс Китон 8 1
Родригес Сантьяго 8 0
Грей Тэйвон 4 1
Моралес Максимильяно 5 0
Мартинс Тьяго II 5 0
Танасиевич Страхиня 5 0
Перея Андрес 5 0
Хаак Джастин 5 0
Иленчич Митя 2 1
Вольф Ханнес 3 0
Фриз Мэтт 3 0
Бакрар Монсеф 3 0
Джонс Малачи 3 0
Фернандес Джулиан 1 1
Риса Бирк 2 0
О'Тул Кевин 1 0
Охеда Агустин 1 0
Мартинес Алонсо 1 0

Результаты матчей

Цинциннати
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
28% (5)
50% (9)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
Нью-Йорк Сити
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
11% (2)
33% (6)
56% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
17% (3)
39% (7)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

6
4

Упущенные победы

5
8
Цинциннати
31.3%
68.7%
5 побед 11 поражений
Первый тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
39% (7)
50% (9)
Нью-Йорк Сити
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
33% (6)
50% (9)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

13
12

Упущенные победы

28
34
Цинциннати
41.9%
58.1%
13 побед 18 поражений
Первый тайм
33% (12)
47% (17)
19% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (9)
39% (14)
36% (13)
Нью-Йорк Сити
28.6%
71.4%
8 побед 20 поражений
Первый тайм
17% (6)
39% (14)
44% (16)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (11)
25% (9)
44% (16)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

4
10

Волевые победы

19
16

Упущенные победы

33
42

Голы по времени матча

Забито

28
19
12 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 7
23 Не забивали 26
3
11%
5
26%
1-15
2
7%
2
11%
16-30
7
25%
5
26%
31-45
9
32%
1
5%
46-60
5
18%
2
11%
61-75
2
7%
4
21%
76-90

Пропущено

21
25
11 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 16
1
5%
3
12%
1-15
7
33%
4
16%
16-30
3
14%
5
20%
31-45
2
10%
7
28%
46-60
6
29%
3
12%
61-75
2
10%
2
8%
76-90

Забито

33
38
8 В 1-м тайме 20
25 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 13
19 Не забивали 19
3
9%
6
16%
1-15
0
0%
7
18%
16-30
5
15%
7
18%
31-45
8
24%
3
8%
46-60
9
27%
4
11%
61-75
8
24%
11
29%
76-90

Пропущено

29
26
13 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 19
10 Пропускали первыми 5
16 Не пропускали 15
5
17%
3
12%
1-15
5
17%
2
8%
16-30
3
10%
2
8%
31-45
7
24%
4
15%
46-60
6
21%
7
27%
61-75
3
10%
8
31%
76-90

Забито

61
57
20 В 1-м тайме 32
41 Во 2-м тайме 25
17 Забивали первыми 20
6 Не забивали 9
6
10%
11
19%
1-15
2
3%
9
16%
16-30
12
20%
12
21%
31-45
17
28%
4
7%
46-60
14
23%
6
11%
61-75
10
16%
15
26%
76-90

Пропущено

50
51
24 В 1-м тайме 19
26 Во 2-м тайме 32
16 Пропускали первыми 15
27 Не пропускали 31
6
12%
6
12%
1-15
12
24%
6
12%
16-30
6
12%
7
14%
31-45
9
18%
11
22%
46-60
12
24%
10
20%
61-75
5
10%
10
20%
76-90

Результаты последних матчей

Цинциннати
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Нью-Йорк Сити - Цинциннати 3:1 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 1:0 Филадельфия Юнион - Цинциннати 1:2 Цинциннати - Орландо Сити 1:3
Нью-Йорк Сити - Цинциннати 3:2 Цинциннати - Лос-Анджелес 1:2 Нэшвилл - Цинциннати 2:2 Миннесота Юнайтед - Цинциннати 1:2 Цинциннати - Коламбус Крю 0:0 Цинциннати - ФК Монреаль 4:1 Интер Майами - Цинциннати 2:0 Цинциннати - Филадельфия Юнион 2:4 Цинциннати - Сантос Лагуна 1:1 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 4:2 Цинциннати - Керетаро 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 3:1 Цинциннати - Чикаго Файр 0:1 Цинциннати - Шарлотт 1:3 Цинциннати - Интер Майами 6:1 Ди Си Юнайтед - Цинциннати 2:3
Нью-Йорк Сити
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Нью-Йорк Сити - Цинциннати 3:1 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 1:0 ФК Монреаль - Нью-Йорк Сити 2:0 Нью-Йорк Сити - Нэшвилл 3:1
Нью-Йорк Сити - Цинциннати 3:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 1:5 Нью-Йорк Сити - Интер Майами 1:1 Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион 1:5 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Сити 1:1 Коламбус Крю - Нью-Йорк Сити 4:2 Нью-Йорк Сити - Чикаго Файр 2:2 Коламбус Крю - Нью-Йорк Сити 1:1 Тигрес - Нью-Йорк Сити 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 1:1 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 4:2 Нью-Йорк Сити - Керетаро 0:0 Орландо Сити - Нью-Йорк Сити 1:1 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Сити 2:2 Чикаго Файр - Нью-Йорк Сити 0:0 Остин - Нью-Йорк Сити 2:1

Результаты матчей

Цинциннати
Нью-Йорк Сити

Точный счет

0:0
3 раза 17%
1:0
3 раза 17%
1:2
3 раза 17%
1:3
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
2:0
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 44%
0
5 раз 28%
4
2 раза 11%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
6
1 раз 6%
2
8 раз 44%
1
4 раза 22%
3
3 раза 17%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

1:2
6 раз 33%
0:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
1:0
4 раза 22%
1:1
3 раза 17%
2:0
3 раза 17%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

2
8 раз 44%
1
6 раз 33%
4
2 раза 11%
0
1 раз 6%
3
1 раз 6%
0
8 раз 44%
1
5 раз 28%
2
3 раза 17%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

1:2
9 раз 25%
0:0
3 раза 8%
3:1
3 раза 8%
1:0
3 раза 8%
0:1
3 раза 8%
1:3
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
4:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
2:0
6 раз 17%
1:1
5 раз 14%
1:0
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
1:2
2 раза 6%
1:5
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
14 раз 39%
2
9 раз 25%
0
6 раз 17%
4
4 раза 11%
3
2 раза 6%
6
1 раз 3%
2
11 раз 31%
0
9 раз 25%
1
9 раз 25%
3
4 раза 11%
5
2 раза 6%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Цинциннати
Нью-Йорк Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
5
0.5
Больше Меньше
17
1
5
13
1.5
13
5
4
14
2.5
5
13
3
15
3.5
2
16
1
17
4.5
1
17
1
17
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
1
0.5
Больше Меньше
10
8
11
7
1.5
5
13
3
15
2.5
2
16
2
16
3.5
1
17

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
30
6
0.5
Больше Меньше
27
9
16
20
1.5
18
18
7
29
2.5
7
29
5
31
3.5
3
33
1
35
4.5
2
34
1
35
5.5
1/8 финала
3 Интер Майами
3 Атланта Юнайтед
3 Орландо Сити
3 Шарлотт
3 Лос-Анджелес
4 Ванкувер Уайткэпс
2 Цинциннати
3 Нью-Йорк Сити
13 Сиэтл Саундерс
11 Хьюстон Динамо
6 Реал Солт-Лейк
9 Миннесота Юнайтед
9 Лос-Анджелес Гэлакси
1 Колорадо Рэпидс
6 Коламбус Крю
8 Нью-Йорк Ред Буллз
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 23 (7)
Лос-Анджелес Буанга Денис 21 (11)
Интер Майами Суарес Луис 21 (9)
Интер Майами Месси Лионель 20 (12)
Коламбус Крю Эрнандес Хуан 19 (11)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Майами Авилес Томас 2 14
Торонто Бернардески Федерико 3 10
Нью-Йорк Сити Сэндс Джеймс 1 12
Хьюстон Динамо Эскобар Франко 1 11
Орландо Сити Араухо Сесар 12
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  • Первый тайм
  • 11'
    Паркс Китон получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Цинциннати
Ничья
Нью-Йорк Сити
1.83
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4.20
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4.30
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Где смотреть матч Цинциннати 0:0 Нью-Йорк Сити онлайн

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Цинциннати
Нью-Йорк Сити
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