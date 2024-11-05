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  4. МЛС 2024
Стадион: .
Интер Майами
 
Позже
Атланта Юнайтед
Прогнозы 43
Интер Майами 95.3% (41)
X 2.3% (1)
Атланта Юнайтед 2.3% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Интер Майами
Ничья
Атланта Юнайтед
1.45
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6.70
6.80
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Интер Майами
Атланта Юнайтед

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
50%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 7 побед

16 матчей

37.5%
25%
37.5%
6 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

37.5%
37.5%
25%
6 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

31.3%
25%
43.7%
5 побед 4 ничьи 7 побед

История матчей

М
2:1
М
2:1
М
2:2
М
1:3
М
5:2
СИЦА
4:0
М
2:1
М
2:0
М
2:1
М
2:1
М
1:0
М
1:1
М
1:1
М
1:2
М
2:1
М
0:0

Голы

Всего голов

15
8

Голов в среднем за матч

1.88
1

Среднее время на гол

48
90

Всего голов

15
9

Голов в среднем за матч

1.88
1.13

Среднее время на гол

48
80

Всего голов

30
17

Голов в среднем за матч

1.88
1.06

Тотал матчей

2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

48
84

Бомбардиры внутри турнира

Интер Майами
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Суарес Луис 21 0.58
Месси Лионель 20 (1) 0.56
Кампана Леонардо 8 0.22
Альба Жорди 5 0.14
Тейлор Роберт 5 0.14
Рохас Матиас 4 0.11
Кремаски Бенха 4 0.11
Гомес Диего 3 0.08
Редондо Федерико 2 0.06
Фрэй Йен 2 0.06
Афонсо Лео 2 0.06
Грессель Юлиан 1 0.03
Бускетс Серхио 1 0.03
Руис Давид 1 0.03
Мартинес Эктор II 1 0.03
Кривцов Сергей 1 0.03
Вейгандт Марсело 0 0
Брайт Янник 0 0
Негри Франко 0 0
Сандерленд Лоусон 0 0
Атланта Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лобжанидзе Саба 10 0.27
Риос Даниэль 7 0.19
Альмада Тьяго 6 (2) 0.16
Тьяре Джамал 6 0.16
Якумакис Георгиос 5 (1) 0.14
Миранчук Алексей 3 (2) 0.08
Силва Алешандре 3 0.08
Грегерсен Стиан 3 0.08
Леннон Брукс 1 0.03
Москера Эдвин 1 0.03
Форчун Аджани 1 0.03
Уайли Калеб 1 0.03
Уильямс Дэррик 1 0.03
Слиш Бартош 1 0.03
Вулфф Тайлер 1 0.03
Амадор Педру 0 0
Муюмба Тристан 0 0
Эрнандес Рональд 0 0

Карточки

Интер Майами
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Авилес Томас 14 2
Альба Жорди 8 0
Вейгандт Марсело 8 0
Бускетс Серхио 6 1
Гомес Диего 6 0
Суарес Луис 6 0
Кампана Леонардо 5 0
Редондо Федерико 5 0
Аллен Ноа 5 0
Кривцов Сергей 4 0
Фрэй Йен 4 0
Брайт Янник 4 0
Руис Давид 2 1
Кремаски Бенха 3 0
Месси Лионель 2 0
Грессель Юлиан 2 0
Тейлор Роберт 2 0
Фрейре Николас 1 0
Рохас Матиас 1 0
Негри Франко 1 0
Мартинес Эктор II 1 0
Сэйлор Райан 1 0
Атланта Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грегерсен Стиан 8 1
Леннон Брукс 7 0
Уильямс Дэррик 5 0
Муюмба Тристан 5 0
Альмада Тьяго 5 0
Гузан Брэд 3 1
Слиш Бартош 4 0
Форчун Аджани 4 0
Якумакис Георгиос 3 0
Силва Алешандре 3 0
Маккарти Дэкс 2 0
Абрам Луис 2 0
Москера Эдвин 2 0
Уайли Калеб 2 0
Эрнандес Рональд 1 0
Лобжанидзе Саба 1 0
Бреннан Люк 1 0
Кобб Ноа 1 0

Результаты матчей

Интер Майами
85.7%
14.3%
12 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (8)
33% (6)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (10)
39% (7)
6% (1)
Атланта Юнайтед
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
22% (4)
39% (7)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

9
4

Упущенные победы

11
10
Интер Майами
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
17% (3)
50% (9)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
22% (4)
44% (8)
Атланта Юнайтед
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
16% (3)
53% (10)
32% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
37% (7)
32% (6)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

12
15

Упущенные победы

32
25
Интер Майами
53.6%
46.4%
15 побед 13 поражений
Первый тайм
31% (11)
42% (15)
28% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (16)
31% (11)
25% (9)
Атланта Юнайтед
44.4%
55.6%
12 побед 15 поражений
Первый тайм
22% (8)
49% (18)
30% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (13)
30% (11)
35% (13)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

1
7

Волевые победы

21
19

Упущенные победы

43
35

Голы по времени матча

Забито

49
19
21 В 1-м тайме 8
28 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 5
18 Не забивали 24
10
20%
1
5%
1-15
5
10%
2
11%
16-30
6
12%
5
26%
31-45
9
18%
3
16%
46-60
9
18%
4
21%
61-75
10
20%
4
21%
76-90

Пропущено

21
26
12 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 13
13 Не пропускали 16
4
19%
4
15%
1-15
1
5%
1
4%
16-30
7
33%
6
23%
31-45
2
10%
4
15%
46-60
3
14%
5
19%
61-75
4
19%
6
23%
76-90

Забито

34
32
14 В 1-м тайме 11
20 Во 2-м тайме 21
8 Забивали первыми 10
20 Не забивали 21
0
0%
2
6%
1-15
5
15%
2
6%
16-30
9
26%
7
22%
31-45
7
21%
8
25%
46-60
5
15%
5
16%
61-75
8
24%
8
25%
76-90

Пропущено

30
28
13 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 20
9 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 16
6
20%
2
7%
1-15
2
7%
2
7%
16-30
5
17%
4
14%
31-45
6
20%
7
25%
46-60
7
23%
6
21%
61-75
4
13%
7
25%
76-90

Забито

83
51
35 В 1-м тайме 19
48 Во 2-м тайме 32
18 Забивали первыми 15
2 Не забивали 8
10
12%
3
6%
1-15
10
12%
4
8%
16-30
15
18%
12
24%
31-45
16
19%
11
22%
46-60
14
17%
9
18%
61-75
18
22%
12
24%
76-90

Пропущено

51
54
25 В 1-м тайме 19
26 Во 2-м тайме 35
17 Пропускали первыми 21
29 Не пропускали 32
10
20%
6
11%
1-15
3
6%
3
6%
16-30
12
24%
10
19%
31-45
8
16%
11
20%
46-60
10
20%
11
20%
61-75
8
16%
13
24%
76-90

Результаты последних матчей

Интер Майами
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Атланта Юнайтед - Интер Майами 2:1 Интер Майами - Атланта Юнайтед 2:1 Интер Майами - Нью-Инглэнд Революшн 6:2 Торонто - Интер Майами 0:1
Коламбус Крю - Интер Майами 2:3 Интер Майами - Шарлотт 1:1 Нью-Йорк Сити - Интер Майами 1:1 Атланта Юнайтед - Интер Майами 2:2 Интер Майами - Филадельфия Юнион 3:1 Чикаго Файр - Интер Майами 1:4 Интер Майами - Цинциннати 2:0 Коламбус Крю - Интер Майами 3:2 Интер Майами - Торонто 4:3 Тигрес - Интер Майами 2:1 Пуэбла - Интер Майами 0:2 Интер Майами - Чикаго Файр 2:1 Интер Майами - Торонто 3:1 Цинциннати - Интер Майами 6:1 Шарлотт - Интер Майами 1:2 Нэшвилл - Интер Майами 1:2
Атланта Юнайтед
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Атланта Юнайтед - Интер Майами 2:1 Интер Майами - Атланта Юнайтед 2:1 ФК Монреаль - Атланта Юнайтед 2:2 Орландо Сити - Атланта Юнайтед 1:2
Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Атланта Юнайтед - ФК Монреаль 1:2 Филадельфия Юнион - Атланта Юнайтед 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Атланта Юнайтед 2:2 Атланта Юнайтед - Интер Майами 2:2 Атланта Юнайтед - Нэшвилл 0:2 Шарлотт - Атланта Юнайтед 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Атланта Юнайтед 2:0 Атланта Юнайтед - Сантос Лагуна 0:0 Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 3:3 Атланта Юнайтед - Коламбус Крю 2:1 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Сити 2:2 ФК Монреаль - Атланта Юнайтед 1:0 Атланта Юнайтед - Инди Элевен 1:2 Реал Солт-Лейк - Атланта Юнайтед 5:2 Нью-Инглэнд Революшн - Атланта Юнайтед 2:1

Результаты матчей

Интер Майами
Атланта Юнайтед

Точный счет

2:1
3 раза 17%
3:1
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
6:2
2 раза 11%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
2:1
4 раза 22%
2:2
4 раза 22%
1:2
3 раза 17%
2:3
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
7 раз 39%
1
4 раза 22%
3
4 раза 22%
6
2 раза 11%
5
1 раз 6%
2
11 раз 61%
1
3 раза 17%
0
2 раза 11%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:2
4 раза 22%
2:3
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
1:4
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
1:1
4 раза 21%
1:0
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%

Точное количество голов

2
5 раз 28%
1
5 раз 28%
3
4 раза 22%
0
2 раза 11%
4
2 раза 11%
1
8 раз 42%
0
6 раз 32%
2
4 раза 21%
3
1 раз 5%

Точный счет

2:1
4 раза 11%
1:1
4 раза 11%
1:2
4 раза 11%
2:3
4 раза 11%
3:1
3 раза 8%
2:2
2 раза 6%
6:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:1
6 раз 16%
2:2
6 раз 16%
1:1
4 раза 11%
1:2
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
1:0
3 раза 8%
2:0
3 раза 8%
2:3
2 раза 5%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%

Точное количество голов

2
12 раз 33%
1
9 раз 25%
3
8 раз 22%
0
2 раза 6%
4
2 раза 6%
6
2 раза 6%
5
1 раз 3%
2
15 раз 41%
1
11 раз 30%
0
8 раз 22%
3
2 раза 5%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Интер Майами
Атланта Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
4
1.5
Больше Меньше
13
5
7
11
2.5
2
16
3
15
3.5
1
17
3
15
4.5
2
16
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
2
0.5
Больше Меньше
13
6
11
7
1.5
5
14
6
12
2.5
1
18
2
16
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
34
2
0.5
Больше Меньше
29
8
25
11
1.5
18
19
13
23
2.5
3
34
5
31
3.5
1
36
3
33
4.5
2
34
5.5
1/8 финала
3 Интер Майами
3 Атланта Юнайтед
3 Орландо Сити
3 Шарлотт
2 Лос-Анджелес
4 Ванкувер Уайткэпс
2 Цинциннати
3 Нью-Йорк Сити
6 Реал Солт-Лейк
9 Миннесота Юнайтед
9 Лос-Анджелес Гэлакси
1 Колорадо Рэпидс
13 Сиэтл Саундерс
11 Хьюстон Динамо
6 Коламбус Крю
8 Нью-Йорк Ред Буллз
1/4 финала
?
?
?
?
Миннесота Юнайтед
Лос-Анджелес Гэлакси
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 23 (7)
Лос-Анджелес Буанга Денис 21 (11)
Интер Майами Суарес Луис 21 (9)
Интер Майами Месси Лионель 20 (12)
Коламбус Крю Эрнандес Хуан 19 (11)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Майами Авилес Томас 2 14
Торонто Бернардески Федерико 3 10
Нью-Йорк Сити Сэндс Джеймс 1 12
Хьюстон Динамо Эскобар Франко 1 11
Орландо Сити Араухо Сесар 12
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Интер Майами - Атланта Юнайтед от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 9 ноября 2024, осталось 2 дня 18 часов 34 минуты.



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    • Прогнозы 43
    Интер Майами 95.3% (41)
    X 2.3% (1)
    Атланта Юнайтед 2.3% (1)
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    Прогнозы на матч Интер Майами - Атланта Юнайтед

    Исход игры
    Интер Майами
    95.5% (42)
    Ничья
    2.3% (1)
    Атланта Юнайтед
    2.3% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    84.62% (33)
    Меньше
    15.38% (6)
    Обе команды забьют
    Да
    84.62% (33)
    Нет
    15.38% (6)
    Популярный счёт
    2:1 Интер Майами
    50% (22)
    3:1 Интер Майами
    13.6% (6)
    2:0 Интер Майами
    11.4% (5)
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    Интер Майами
    Атланта Юнайтед
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