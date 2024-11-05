Стадион: Чейз.
Позже
История личных встреч
Интер Майами
Атланта Юнайтед
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
50%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 7 побед
16 матчей
37.5%
25%
37.5%
6 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
37.5%
37.5%
25%
6 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
31.3%
25%
43.7%
5 побед 4 ничьи 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
8
Голов в среднем за матч
1.88
1
Среднее время на гол
48
90
Всего голов
15
9
Голов в среднем за матч
1.88
1.13
Среднее время на гол
48
80
Всего голов
30
17
Голов в среднем за матч
1.88
1.06
Тотал матчей
2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
48
84
Бомбардиры внутри турнира
Интер Майами
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Суарес Луис
|21
|0.58
|Месси Лионель
|20 (1)
|0.56
|Кампана Леонардо
|8
|0.22
|Альба Жорди
|5
|0.14
|Тейлор Роберт
|5
|0.14
|Рохас Матиас
|4
|0.11
|Кремаски Бенха
|4
|0.11
|Гомес Диего
|3
|0.08
|Редондо Федерико
|2
|0.06
|Фрэй Йен
|2
|0.06
|Афонсо Лео
|2
|0.06
|Грессель Юлиан
|1
|0.03
|Бускетс Серхио
|1
|0.03
|Руис Давид
|1
|0.03
|Мартинес Эктор II
|1
|0.03
|Кривцов Сергей
|1
|0.03
|Вейгандт Марсело
|0
|0
|Брайт Янник
|0
|0
|Негри Франко
|0
|0
|Сандерленд Лоусон
|0
|0
Атланта Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лобжанидзе Саба
|10
|0.27
|Риос Даниэль
|7
|0.19
|Альмада Тьяго
|6 (2)
|0.16
|Тьяре Джамал
|6
|0.16
|Якумакис Георгиос
|5 (1)
|0.14
|Миранчук Алексей
|3 (2)
|0.08
|Силва Алешандре
|3
|0.08
|Грегерсен Стиан
|3
|0.08
|Леннон Брукс
|1
|0.03
|Москера Эдвин
|1
|0.03
|Форчун Аджани
|1
|0.03
|Уайли Калеб
|1
|0.03
|Уильямс Дэррик
|1
|0.03
|Слиш Бартош
|1
|0.03
|Вулфф Тайлер
|1
|0.03
|Амадор Педру
|0
|0
|Муюмба Тристан
|0
|0
|Эрнандес Рональд
|0
|0
Карточки
Интер Майами
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Авилес Томас
|14
|2
|Альба Жорди
|8
|0
|Вейгандт Марсело
|8
|0
|Бускетс Серхио
|6
|1
|Гомес Диего
|6
|0
|Суарес Луис
|6
|0
|Кампана Леонардо
|5
|0
|Редондо Федерико
|5
|0
|Аллен Ноа
|5
|0
|Кривцов Сергей
|4
|0
|Фрэй Йен
|4
|0
|Брайт Янник
|4
|0
|Руис Давид
|2
|1
|Кремаски Бенха
|3
|0
|Месси Лионель
|2
|0
|Грессель Юлиан
|2
|0
|Тейлор Роберт
|2
|0
|Фрейре Николас
|1
|0
|Рохас Матиас
|1
|0
|Негри Франко
|1
|0
|Мартинес Эктор II
|1
|0
|Сэйлор Райан
|1
|0
Атланта Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Грегерсен Стиан
|8
|1
|Леннон Брукс
|7
|0
|Уильямс Дэррик
|5
|0
|Муюмба Тристан
|5
|0
|Альмада Тьяго
|5
|0
|Гузан Брэд
|3
|1
|Слиш Бартош
|4
|0
|Форчун Аджани
|4
|0
|Якумакис Георгиос
|3
|0
|Силва Алешандре
|3
|0
|Маккарти Дэкс
|2
|0
|Абрам Луис
|2
|0
|Москера Эдвин
|2
|0
|Уайли Калеб
|2
|0
|Эрнандес Рональд
|1
|0
|Лобжанидзе Саба
|1
|0
|Бреннан Люк
|1
|0
|Кобб Ноа
|1
|0
Результаты матчей
Интер Майами
85.7%
14.3%
12 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (8)
33% (6)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (10)
39% (7)
6% (1)
Атланта Юнайтед
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
22% (4)
39% (7)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
9
4
Упущенные победы
11
10
Интер Майами
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
17% (3)
50% (9)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
22% (4)
44% (8)
Атланта Юнайтед
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
16% (3)
53% (10)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
37% (7)
32% (6)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
12
15
Упущенные победы
32
25
Интер Майами
53.6%
46.4%
15 побед 13 поражений
Первый тайм
31% (11)
42% (15)
28% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (16)
31% (11)
25% (9)
Атланта Юнайтед
44.4%
55.6%
12 побед 15 поражений
Первый тайм
22% (8)
49% (18)
30% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (13)
30% (11)
35% (13)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
1
7
Волевые победы
21
19
Упущенные победы
43
35
Голы по времени матча
Забито
49
19
21 В 1-м тайме 8
28 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 5
18 Не забивали 24
10
20%
1
5%
1-15
5
10%
2
11%
16-30
6
12%
5
26%
31-45
9
18%
3
16%
46-60
9
18%
4
21%
61-75
10
20%
4
21%
76-90
Пропущено
21
26
12 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 13
13 Не пропускали 16
4
19%
4
15%
1-15
1
5%
1
4%
16-30
7
33%
6
23%
31-45
2
10%
4
15%
46-60
3
14%
5
19%
61-75
4
19%
6
23%
76-90
Забито
34
32
14 В 1-м тайме 11
20 Во 2-м тайме 21
8 Забивали первыми 10
20 Не забивали 21
0
0%
2
6%
1-15
5
15%
2
6%
16-30
9
26%
7
22%
31-45
7
21%
8
25%
46-60
5
15%
5
16%
61-75
8
24%
8
25%
76-90
Пропущено
30
28
13 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 20
9 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 16
6
20%
2
7%
1-15
2
7%
2
7%
16-30
5
17%
4
14%
31-45
6
20%
7
25%
46-60
7
23%
6
21%
61-75
4
13%
7
25%
76-90
Забито
83
51
35 В 1-м тайме 19
48 Во 2-м тайме 32
18 Забивали первыми 15
2 Не забивали 8
10
12%
3
6%
1-15
10
12%
4
8%
16-30
15
18%
12
24%
31-45
16
19%
11
22%
46-60
14
17%
9
18%
61-75
18
22%
12
24%
76-90
Пропущено
51
54
25 В 1-м тайме 19
26 Во 2-м тайме 35
17 Пропускали первыми 21
29 Не пропускали 32
10
20%
6
11%
1-15
3
6%
3
6%
16-30
12
24%
10
19%
31-45
8
16%
11
20%
46-60
10
20%
11
20%
61-75
8
16%
13
24%
76-90
Результаты последних матчей
Интер Майами
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Атланта Юнайтед - Интер Майами 2:1 Интер Майами - Атланта Юнайтед 2:1 Интер Майами - Нью-Инглэнд Революшн 6:2 Торонто - Интер Майами 0:1
Коламбус Крю - Интер Майами 2:3 Интер Майами - Шарлотт 1:1 Нью-Йорк Сити - Интер Майами 1:1 Атланта Юнайтед - Интер Майами 2:2 Интер Майами - Филадельфия Юнион 3:1 Чикаго Файр - Интер Майами 1:4 Интер Майами - Цинциннати 2:0 Коламбус Крю - Интер Майами 3:2 Интер Майами - Торонто 4:3 Тигрес - Интер Майами 2:1 Пуэбла - Интер Майами 0:2 Интер Майами - Чикаго Файр 2:1 Интер Майами - Торонто 3:1 Цинциннати - Интер Майами 6:1 Шарлотт - Интер Майами 1:2 Нэшвилл - Интер Майами 1:2
Атланта Юнайтед
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Атланта Юнайтед - Интер Майами 2:1 Интер Майами - Атланта Юнайтед 2:1 ФК Монреаль - Атланта Юнайтед 2:2 Орландо Сити - Атланта Юнайтед 1:2
Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Атланта Юнайтед - ФК Монреаль 1:2 Филадельфия Юнион - Атланта Юнайтед 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Атланта Юнайтед 2:2 Атланта Юнайтед - Интер Майами 2:2 Атланта Юнайтед - Нэшвилл 0:2 Шарлотт - Атланта Юнайтед 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Атланта Юнайтед 2:0 Атланта Юнайтед - Сантос Лагуна 0:0 Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 3:3 Атланта Юнайтед - Коламбус Крю 2:1 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Сити 2:2 ФК Монреаль - Атланта Юнайтед 1:0 Атланта Юнайтед - Инди Элевен 1:2 Реал Солт-Лейк - Атланта Юнайтед 5:2 Нью-Инглэнд Революшн - Атланта Юнайтед 2:1
Результаты матчей
Интер Майами
Атланта Юнайтед
Точный счет
2:1
3 раза 17%
3:1
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
6:2
2 раза 11%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
2:1
4 раза 22%
2:2
4 раза 22%
1:2
3 раза 17%
2:3
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
7 раз 39%
1
4 раза 22%
3
4 раза 22%
6
2 раза 11%
5
1 раз 6%
2
11 раз 61%
1
3 раза 17%
0
2 раза 11%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:2
4 раза 22%
2:3
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
1:4
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
1:1
4 раза 21%
1:0
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
Точное количество голов
2
5 раз 28%
1
5 раз 28%
3
4 раза 22%
0
2 раза 11%
4
2 раза 11%
1
8 раз 42%
0
6 раз 32%
2
4 раза 21%
3
1 раз 5%
Точный счет
2:1
4 раза 11%
1:1
4 раза 11%
1:2
4 раза 11%
2:3
4 раза 11%
3:1
3 раза 8%
2:2
2 раза 6%
6:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:1
6 раз 16%
2:2
6 раз 16%
1:1
4 раза 11%
1:2
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
1:0
3 раза 8%
2:0
3 раза 8%
2:3
2 раза 5%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
Точное количество голов
2
12 раз 33%
1
9 раз 25%
3
8 раз 22%
0
2 раза 6%
4
2 раза 6%
6
2 раза 6%
5
1 раз 3%
2
15 раз 41%
1
11 раз 30%
0
8 раз 22%
3
2 раза 5%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Интер Майами
Атланта Юнайтед
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
144
Больше Меньше
135
711
216
315
117
315
216
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
162
Больше Меньше
136
117
514
612
118
216
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
342
Больше Меньше
298
2511
1819
1323
334
531
136
333
234
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Миннесота Юнайтед
Лос-Анджелес Гэлакси
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|23 (7)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|21 (11)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|21 (9)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|20 (12)
|Коламбус Крю
|Эрнандес Хуан
|19 (11)
|Интер Майами
|Авилес Томас
|2 14
|Торонто
|Бернардески Федерико
|3 10
|Нью-Йорк Сити
|Сэндс Джеймс
|1 12
|Хьюстон Динамо
|Эскобар Франко
|1 11
|Орландо Сити
|Араухо Сесар
|12
Прогнозы на матч Интер Майами - Атланта Юнайтед
Исход игры
Интер Майами
95.5% (42)
Ничья
2.3% (1)
Атланта Юнайтед
2.3% (1)
Тотал 2.5
Больше
84.62% (33)
Меньше
15.38% (6)
Обе команды забьют
Да
84.62% (33)
Нет
15.38% (6)
Популярный счёт
2:1 Интер Майами
50% (22)
3:1 Интер Майами
13.6% (6)
2:0 Интер Майами
11.4% (5)
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