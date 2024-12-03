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Стадион: . Главный судья: Бадштюбнер Флориан
Ян
0:1
Первый тайм: 14'
Штутгарт
0'
0:1
11' Гол
Мийо Энцо

Ход матча

11'
0:1
Мийо Энцо

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 38 Владение мячом, % 62

Владение мячом

Прогнозы 116
Ян 0.9% (1)
X 1.7% (2)
Штутгарт 97.4% (113)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ян
Ничья
Штутгарт
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Гебхардт
Феликс
37
Leopold
Wurm
13
Биттрофф
Александер
16
Louis
Breunig
11
Nico
Ochojski
3
Bryan
Hein
8
Гейпль
Андреас
15
Эрнст
Себастьян
33
Прёгер
Кай
27
Котер
Доминик
9
Eric
Hottmann
1
Бредлов
Фабиан
15
Штенцель
Паскаль
45
Чейз
Анри
29
Руо
Антони
3
Хендрикс
Рамон
5
Кайтель
Янник
6
Штиллер
Ангело
32
Ридер
Фабиан
8
Мийо
Энцо
27
Фюрих
Крис
11
Вольтемаде
Ник
Ян
3-4-2-1
Штутгарт
4-2-3-1

История личных встреч

Ян
Штутгарт

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

Б2
2:0
Б2
2:3

Голы

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

2
3

Среднее время на гол

45
30

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

2
1.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

45
60

Бомбардиры внутри турнира

Ян
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Баллас Флориан 1 0.33
Булик Расим 1 0.33
Штутгарт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вольтемаде Ник 2 0.67
Демирович Эрмедин 1 0.33
Штенцель Паскаль 1 0.33
Фюрих Крис 1 0.33
Штиллер Ангело 1 0.33
Каразор Атакан 1 (1) 0.33

Карточки

Ян
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Булик Расим 0 1
Эрнст Себастьян 1 0
Прёгер Кай 1 0
Bryan Hein 1 0
Гебхардт Феликс 1 0
Штутгарт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фюрих Крис 1 0
Мийо Энцо 1 0

Результаты матчей

Ян
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Штутгарт
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Ян
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Штутгарт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
2
Ян
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Штутгарт
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
2

Голы по времени матча

Забито

2
5
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
7
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
3
43%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ян
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Айнтрахт Бр - Ян 0:0 Ян - Магдебург 0:1 Шальке 04 - Ян 2:0 Ян - Эльвeрсберг 1:0
Ян - Гройтер Фюрт 1:0 Нюрнберг - Ян 8:3 Ян - Фортуна 0:3 Аугсбург - Ян 1:0 Падерборн - Ян 3:0 Ян - Кайзерслаутерн 0:0 Ян - Пройссен Мюнстер 0:3 Гамбург - Ян 5:0 Ян - Унтерахинг 5:1 Ян - Гройтер Фюрт 0:4 Герта - Ян 2:0 Ян - Бохум 1:0 Ян - Ульм 1846 1:0 Ганновер 96 - Ян 2:0 Динамо Дрезден - Ян 1:2 Ян - Блау-Вайсс Линц 0:1
Штутгарт
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Вердер - Штутгарт 2:2 Црвена Звезда - Штутгарт 5:1 Штутгарт - Бохум 2:0 Штутгарт - Айнтрахт Фр 2:3
Штутгарт - Аталанта 0:2 Байер Л - Штутгарт 0:0 Штутгарт - Кайзерслаутерн 2:1 Штутгарт - Хольштайн Киль 2:1 Ювентус - Штутгарт 0:1 Бавария - Штутгарт 4:0 Штутгарт - Ульм 1846 1:1 Штутгарт - Хоффенхайм 1:1 Штутгарт - Спарта Прага 1:1 Вольфсбург - Штутгарт 2:2 Штутгарт - Боруссия Д 5:1 Реал Мадрид - Штутгарт 3:1 Боруссия М - Штутгарт 1:3 Штутгарт - Кайзерслаутерн 4:1 Штутгарт - Майнц 3:3 Пройссен Мюнстер - Штутгарт 0:5

Результаты матчей

Ян
Штутгарт

Точный счет

1:0
2 раза 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:5
1 раз 100%

Точное количество голов

5
1 раз 100%

Точный счет

1:0
2 раза 100%
0:5
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
2
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Ян
Штутгарт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

1/8 финала
Ян
Штутгарт
Арминия
Фрайбург
Бавария
Байер Л
Вердер
Дармштадт
Вольфсбург
Хоффенхайм
Кёльн
Герта
Карлсруэ
Аугсбург
РБ Лейпциг
Айнтрахт Фр
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Хайденхайм Бройниг Максимилиан 3
Бавария Мусиала Джамал 3
Айнтрахт Фр Экитике Уго 3
Вердер Топп Кеке 3
Бавария Мюллер Томас 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Кайзерслаутерн Гиамера Ян 1
Энерги Коттбус Romario Hajrulla 1
Ян Булик Расим 1
Айнтрахт Фр Теате Артур 1
Кобленц Yasin Yaman 1
Весь список
  • 12'
    Штутгарт контролирует мяч.
  • 12'
    Прёгер Кай из команды Ян в офсайде
  • 12'
    Ян контролирует мяч.
  • 12'
    Команда Штутгарт забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
  • 11'
    Г О О О О Л - Мийо Энцо забивает ударом с левой ноги!
  • 11'
    Вольтемаде Ник создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 11'
    Штутгарт идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 11'
    Штутгарт пытается что-то создать.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 10'
      Хендрикс Рамон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 10'
      Ян совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 10'
      Штутгарт контролирует мяч.
    • 10'
      Контроль мяча: Ян: 38%, Штутгарт: 62%.
    • 9'
      Биттрофф Александер из команды Ян перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 9'
      Штиллер Ангело навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 8'
      Штутгарт контролирует мяч.
    • 8'
      Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 8'
      Штенцель Паскаль нанес удар головой, но Феликс Гебхардт спокойно отбил мяч.
    • 8'
      Фюрих Крис создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 8'
      Фюрих Крис из команды Штутгарт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 8'
      Штутгарт идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 7'
      Штутгарт пытается что-то создать.
    • 7'
      Ян совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 6'
      Ян совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 6'
      Ян совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 5'
      Штутгарт контролирует мяч.
    • 5'
      Контроль мяча: Ян: 50%, Штутгарт: 50%.
    • 5'
      Брайан Хайн из команды Ян заходит слишком далеко, он валит Мийо Энцо.
    • 4'
      Anrie Chase из команды Штутгарт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 4'
      Ян контролирует мяч.
    • 4'
      Ян совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 4'
      Ян контролирует мяч.
    • 3'
      Удар от ворот произведет Штутгарт
    • 3'
      Ян совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 3'
      Ян совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 2'
      Штутгарт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 2'
      Ян совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 1'
      Штутгарт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 1'
      Ян пытается что-то создать.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      Ян начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jahnstadion Regensburg. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 116
    Ян 0.9% (1)
    X 1.7% (2)
    Штутгарт 97.4% (113)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ян
    Ничья
    Штутгарт
    9.93
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    6.40
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    8.30
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Ян 0:1 Штутгарт онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ян 0:1 Штутгарт

    Исход игры
    Ян
    0.9% (1)
    Ничья
    1.7% (2)
    Штутгарт
    97.4% (112)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.6% (73)
    Меньше
    35.4% (40)
    Обе команды забьют
    Да
    49.56% (56)
    Нет
    50.44% (57)
    Популярный счёт
    1:2 Штутгарт
    28.7% (33)
    0:2 Штутгарт
    23.5% (27)
    1:3 Штутгарт
    13.9% (16)
    0:3 Штутгарт
    11.3% (13)
    0:1 Штутгарт
    8.7% (10)
    0:4 Штутгарт
    3.5% (4)
    2:3 Штутгарт
    2.6% (3)
    1:1 Ничья
    1.7% (2)
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