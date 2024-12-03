Стадион: Jahnstadion Regensburg. Зрители: 15210 Главный судья: Бадштюбнер Флориан
0'
0:1
10' ГолМийо Энцо
0:2
19' ГолЧейз Анри
38' Желтая карточкаEric Hottmann
0:3
61' ГолВольтемаде Ник
77' Желтая карточкаLouis Breunig
90'+2
Ход матча
10'
0:1
19'
0:2
38'
59'
61'
0:3
77'
Статистика матча
-
0 Голы 3
-
1 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 8
-
5 Угловые 7
-
3 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 6
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
251 Количество передач 622
-
29 Владение мячом, % 71
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
37
Leopold
Wurm
33
Прёгер
Кай
45
Чейз
Анри
29
Руо
Антони
32
Ридер
Фабиан
27
Фюрих
Крис
- Основной состав
- Вратарь
-
37 Leopold WurmЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Прёгер КайПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
14 Цигеле РобинЗащитник
-
39 Гальен ДеянНападающий
-
20 Ганаус НоаНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Andreas Patz
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
45 Чейз АнриЗащитник
-
29 Руо АнтониЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Ридер ФабианПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Фюрих КрисПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Шабо ЮлианЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Диль ЮстинНападающий
-
Главный тренер: Хенесс Себастьян
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Ян
Штутгарт
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
2
3
Среднее время на гол
45
30
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
2
1.5
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
45
60
Бомбардиры внутри турнира
Ян
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Баллас Флориан
|1
|0.33
|Булик Расим
|1
|0.33
Штутгарт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вольтемаде Ник
|3
|1
|Демирович Эрмедин
|1
|0.33
|Штенцель Паскаль
|1
|0.33
|Фюрих Крис
|1
|0.33
|Мийо Энцо
|1
|0.33
|Штиллер Ангело
|1
|0.33
|Чейз Анри
|1
|0.33
|Каразор Атакан
|1 (1)
|0.33
Карточки
Ян
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Булик Расим
|0
|1
|Эрнст Себастьян
|1
|0
|Прёгер Кай
|1
|0
|Eric Hottmann
|1
|0
|Bryan Hein
|1
|0
|Гебхардт Феликс
|1
|0
|Louis Breunig
|1
|0
Штутгарт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фюрих Крис
|1
|0
|Мийо Энцо
|1
|0
Результаты матчей
Ян
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Штутгарт
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Ян
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Штутгарт
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
2
Ян
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Штутгарт
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
2
Голы по времени матча
Забито
2
8
0 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
3
38%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
2
25%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Пропущено
3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
10
0 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
0
0%
4
40%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
2
20%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Пропущено
3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Ян
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Айнтрахт Бр - Ян 0:0 Ян - Магдебург 0:1 Шальке 04 - Ян 2:0 Ян - Эльвeрсберг 1:0
Ян - Гройтер Фюрт 1:0 Нюрнберг - Ян 8:3 Ян - Фортуна 0:3 Аугсбург - Ян 1:0 Падерборн - Ян 3:0 Ян - Кайзерслаутерн 0:0 Ян - Пройссен Мюнстер 0:3 Гамбург - Ян 5:0 Ян - Унтерахинг 5:1 Ян - Гройтер Фюрт 0:4 Герта - Ян 2:0 Ян - Бохум 1:0 Ян - Ульм 1846 1:0 Ганновер 96 - Ян 2:0 Динамо Дрезден - Ян 1:2 Ян - Блау-Вайсс Линц 0:1
Штутгарт
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Вердер - Штутгарт 2:2 Црвена Звезда - Штутгарт 5:1 Штутгарт - Бохум 2:0 Штутгарт - Айнтрахт Фр 2:3
Штутгарт - Аталанта 0:2 Байер Л - Штутгарт 0:0 Штутгарт - Кайзерслаутерн 2:1 Штутгарт - Хольштайн Киль 2:1 Ювентус - Штутгарт 0:1 Бавария - Штутгарт 4:0 Штутгарт - Ульм 1846 1:1 Штутгарт - Хоффенхайм 1:1 Штутгарт - Спарта Прага 1:1 Вольфсбург - Штутгарт 2:2 Штутгарт - Боруссия Д 5:1 Реал Мадрид - Штутгарт 3:1 Боруссия М - Штутгарт 1:3 Штутгарт - Кайзерслаутерн 4:1 Штутгарт - Майнц 3:3 Пройссен Мюнстер - Штутгарт 0:5
Результаты матчей
Ян
Штутгарт
Точный счет
1:0
2 раза 67%
0:3
1 раз 33%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
2
1 раз 100%
Точный счет
0:3
1 раз 50%
0:5
1 раз 50%
Точное количество голов
3
1 раз 50%
5
1 раз 50%
Точный счет
1:0
2 раза 67%
0:3
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
0:5
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Ян
Штутгарт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Штутгарт
|Вольтемаде Ник
|3 (1)
|Хайденхайм
|Бройниг Максимилиан
|3
|Бавария
|Мусиала Джамал
|3
|Айнтрахт Фр
|Экитике Уго
|3
|Вердер
|Топп Кеке
|3
|Байер Л
|Тапсоба Эдмон
|2
|Бавария
|Нойер Мануэль
|1
|Кайзерслаутерн
|Гиамера Ян
|1
|Энерги Коттбус
|Romario Hajrulla
|1
|Ян
|Булик Расим
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ян 0:3 Штутгарт
Исход игры
Ян
0.9% (1)
Ничья
1.7% (2)
Штутгарт
97.4% (113)
Тотал 2.5
Больше
64.91% (74)
Меньше
35.09% (40)
Обе команды забьют
Да
50% (57)
Нет
50% (57)
Популярный счёт
1:2 Штутгарт
28.4% (33)
0:2 Штутгарт
23.3% (27)
1:3 Штутгарт
14.7% (17)
0:3 Штутгарт
11.2% (13)
0:1 Штутгарт
8.6% (10)
0:4 Штутгарт
3.4% (4)
2:3 Штутгарт
2.6% (3)
1:1 Ничья
1.7% (2)
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