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  4. Кубок 2024-2025
Стадион: . Зрители: 15210 Главный судья: Бадштюбнер Флориан
Ян
0:3
Конец матча
Штутгарт
0'
0:1
10' Гол
Мийо Энцо
0:2
19' Гол
Чейз Анри
38' Желтая карточка
Eric Hottmann
0:3
61' Гол
Вольтемаде Ник
77' Желтая карточка
Louis Breunig
90'+2

Ход матча

10'
0:1
Мийо Энцо
(Вольтемаде Ник)
19'
0:2
Чейз Анри
(Штенцель Паскаль)
38'
Eric Hottmann
 
59'
 
Мийо Энцо
Фюрих Крис
59'
 
Диль Юстин
Демирович Эрмедин
61'
0:3
Вольтемаде Ник
64'
Ганаус Ноа
Eric Hottmann
 
66'
 
Каразор Атакан
Штиллер Ангело
75'
Кюльветтер Кристиан
Биттрофф Александер
 
75'
Цигеле Робин
Bryan Hein
 
76'
Гальен Деян
Эрнст Себастьян
 
77'
Louis Breunig
 
81'
Elias Huth III
Котер Доминик
 
81'
 
Ридер Фабиан
Чейз Анри
81'
 
Маланга Жарзинью
Шабо Юлиан

Статистика матча

  • 0 Голы 3
  • 1 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 8
  • 5 Угловые 7
  • 3 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 6
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 251 Количество передач 622
  • 29 Владение мячом, % 71

Владение мячом

Прогнозы 116
Ян 0.9% (1)
X 1.7% (2)
Штутгарт 97.4% (113)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Гебхардт
Феликс
37
Leopold
Wurm
13
Биттрофф
Александер
16
Louis
Breunig
11
Nico
Ochojski
3
Bryan
Hein
8
Гейпль
Андреас
15
Эрнст
Себастьян
33
Прёгер
Кай
27
Котер
Доминик
9
Eric
Hottmann
1
Бредлов
Фабиан
15
Штенцель
Паскаль
45
Чейз
Анри
29
Руо
Антони
3
Хендрикс
Рамон
5
Кайтель
Янник
6
Штиллер
Ангело
32
Ридер
Фабиан
8
Мийо
Энцо
27
Фюрих
Крис
11
Вольтемаде
Ник
Ян
3-4-2-1
Штутгарт
4-2-3-1

История личных встреч

Ян
Штутгарт

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

Б2
2:0
Б2
2:3

Голы

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

2
3

Среднее время на гол

45
30

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

2
1.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

45
60

Бомбардиры внутри турнира

Ян
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Баллас Флориан 1 0.33
Булик Расим 1 0.33
Штутгарт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вольтемаде Ник 3 1
Демирович Эрмедин 1 0.33
Штенцель Паскаль 1 0.33
Фюрих Крис 1 0.33
Мийо Энцо 1 0.33
Штиллер Ангело 1 0.33
Чейз Анри 1 0.33
Каразор Атакан 1 (1) 0.33

Карточки

Ян
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Булик Расим 0 1
Эрнст Себастьян 1 0
Прёгер Кай 1 0
Eric Hottmann 1 0
Bryan Hein 1 0
Гебхардт Феликс 1 0
Louis Breunig 1 0
Штутгарт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фюрих Крис 1 0
Мийо Энцо 1 0

Результаты матчей

Ян
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Штутгарт
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Ян
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Штутгарт
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
2
Ян
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Штутгарт
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
2

Голы по времени матча

Забито

2
8
0 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
3
38%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
2
25%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Пропущено

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
10
0 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
0
0%
4
40%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
2
20%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Пропущено

3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ян
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Айнтрахт Бр - Ян 0:0 Ян - Магдебург 0:1 Шальке 04 - Ян 2:0 Ян - Эльвeрсберг 1:0
Ян - Гройтер Фюрт 1:0 Нюрнберг - Ян 8:3 Ян - Фортуна 0:3 Аугсбург - Ян 1:0 Падерборн - Ян 3:0 Ян - Кайзерслаутерн 0:0 Ян - Пройссен Мюнстер 0:3 Гамбург - Ян 5:0 Ян - Унтерахинг 5:1 Ян - Гройтер Фюрт 0:4 Герта - Ян 2:0 Ян - Бохум 1:0 Ян - Ульм 1846 1:0 Ганновер 96 - Ян 2:0 Динамо Дрезден - Ян 1:2 Ян - Блау-Вайсс Линц 0:1
Штутгарт
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Вердер - Штутгарт 2:2 Црвена Звезда - Штутгарт 5:1 Штутгарт - Бохум 2:0 Штутгарт - Айнтрахт Фр 2:3
Штутгарт - Аталанта 0:2 Байер Л - Штутгарт 0:0 Штутгарт - Кайзерслаутерн 2:1 Штутгарт - Хольштайн Киль 2:1 Ювентус - Штутгарт 0:1 Бавария - Штутгарт 4:0 Штутгарт - Ульм 1846 1:1 Штутгарт - Хоффенхайм 1:1 Штутгарт - Спарта Прага 1:1 Вольфсбург - Штутгарт 2:2 Штутгарт - Боруссия Д 5:1 Реал Мадрид - Штутгарт 3:1 Боруссия М - Штутгарт 1:3 Штутгарт - Кайзерслаутерн 4:1 Штутгарт - Майнц 3:3 Пройссен Мюнстер - Штутгарт 0:5

Результаты матчей

Ян
Штутгарт

Точный счет

1:0
2 раза 67%
0:3
1 раз 33%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:3
1 раз 50%
0:5
1 раз 50%

Точное количество голов

3
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Точный счет

1:0
2 раза 67%
0:3
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
0:5
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Ян
Штутгарт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1/8 финала
0 Ян
3 Штутгарт
3 Арминия
1 Фрайбург
Бавария
Байер Л
Вердер
Дармштадт
Вольфсбург
Хоффенхайм
Кёльн
Герта
Карлсруэ
Аугсбург
РБ Лейпциг
Айнтрахт Фр
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Штутгарт Вольтемаде Ник 3 (1)
Хайденхайм Бройниг Максимилиан 3
Бавария Мусиала Джамал 3
Айнтрахт Фр Экитике Уго 3
Вердер Топп Кеке 3
Весь список

Топ нарушителей
Байер Л Тапсоба Эдмон 2
Бавария Нойер Мануэль 1
Кайзерслаутерн Гиамера Ян 1
Энерги Коттбус Romario Hajrulla 1
Ян Булик Расим 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 92'
    Штутгарт заслуженно побеждает в отличном матче
  • 92'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 92'
    Контроль мяча: Ян: 29%, Штутгарт: 71%.
  • 92'
    Сегодняшная посещаемость составляет 15210 болельщиков
  • 92'
    Судья сигнализирует, что Элиас Хут из команды Ян поставил подножку. Пострадал Каразор Атакан
  • 92'
    Судья сигнализирует, что Элиас Хут из команды Ян поставил подножку. Пострадал Каразор Атакан
  • 91'
    Удар от ворот произведет Штутгарт
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 50'
      Команда Штутгарт играла лучше в этом тайме.
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 49'
      Контроль мяча: Ян: 26%, Штутгарт: 74%.
    • 49'
      Судья сигнализирует, что Эрнст Себастьян из команды Ян поставил подножку. Пострадал Штиллер Ангело
    • 49'
      Штутгарт контролирует мяч.
    • 49'
      Штутгарт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 48'
      Ян совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 48'
      Штутгарт контролирует мяч.
    • 47'
      Штенцель Паскаль из команды Штутгарт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 47'
      Прёгер Кай навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 47'
      Штутгарт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 46'
      Anrie Chase ослабляет давление, выбив мяч.
    • 46'
      Ян идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 46'
      Ян пытается что-то создать.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
    • 45'
      Контроль мяча: Ян: 26%, Штутгарт: 74%.
    • 45'
      Штутгарт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 45'
      Вольтемаде Ник из команды Штутгарт заходит слишком далеко, он валит Биттрофф Александер.
    • 45'
      Штутгарт пытается что-то создать.
    • 44'
      Гебхардт Феликс из команды Ян перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 44'
      Штутгарт пытается что-то создать.
    • 44'
      Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 44'
      Ян совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 43'
      Энтони Руо из команды Штутгарт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 43'
      Ян идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 43'
      Ян пытается что-то создать.
    • 43'
      Гейпль Андреас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 42'
      Штутгарт контролирует мяч.
    • 42'
      Ян совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 41'
      Штутгарт пытается что-то создать.
    • 41'
      Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 40'
      Штутгарт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 40'
      Контроль мяча: Ян: 25%, Штутгарт: 75%.
    • 39'
      Ян совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 38'
      Эрик Хоттманн получил желтую карточку от судьи
    • 38'
      Эрик Хоттманн из команды Ян опасно и грубо сыграл. Энтони Руо пострадал.
    • 38'
      Хендрикс Рамон из команды Штутгарт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 38'
      Прёгер Кай навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 37'
      Энтони Руо ослабляет давление, выбив мяч.
    • 37'
      Ян пытается что-то создать.
    • 37'
      Ян совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 37'
      Энтони Руо из команды Штутгарт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 37'
      Прёгер Кай навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 36'
      Ян пытается что-то создать.
    • 36'
      Судья сигнализирует, что Штенцель Паскаль из команды Штутгарт поставил подножку. Пострадал Брайан Хайн
    • 35'
      Штутгарт идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 35'
      Ян пытается что-то создать.
    • 35'
      Эрик Хоттманн выиграл воздушное противоборство у Энтони Руо.
    • 35'
      Контроль мяча: Ян: 27%, Штутгарт: 73%.
    • 35'
      Штутгарт пытается что-то создать.
    • 35'
      Котер Доминик из команды Ян в офсайде
    • 34'
      Ян совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 34'
      Штутгарт контролирует мяч.
    • 33'
      Судья сигнализирует, что Мийо Энцо из команды Штутгарт поставил подножку. Пострадал Леопольд Вурм
    • 33'
      Ян контролирует мяч.
    • 32'
      Котер Доминик из команды Ян заходит слишком далеко, он валит Ридер Фабиан.
    • 31'
      Штутгарт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 31'
      Мийо Энцо возвращается на поле.
    • 30'
      Контроль мяча: Ян: 27%, Штутгарт: 73%.
    • 30'
      Штутгарт контролирует мяч.
    • 29'
      Штутгарт контролирует мяч.
    • 29'
      Матч возобновлен
    • 29'
      Ох, нехорошо это выглядит. Мийо Энцо получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 26'
      Мийо Энцо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 26'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 26'
      Биттрофф Александер из команды Ян опасно и грубо сыграл. Мийо Энцо пострадал.
    • 25'
      Штутгарт контролирует мяч.
    • 25'
      Энтони Руо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 25'
      Ян пытается что-то создать.
    • 25'
      Контроль мяча: Ян: 27%, Штутгарт: 73%.
    • 25'
      Штутгарт пытается что-то создать.
    • 24'
      Штутгарт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 24'
      Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 24'
      Биттрофф Александер успешно блокирует удар.
    • 24'
      Вольтемаде Ник нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 23'
      Хорошую попытку сделал Штенцель Паскаль. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 23'
      Ридер Фабиан из команды Штутгарт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 23'
      Штутгарт идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 23'
      Штутгарт пытается что-то создать.
    • 22'
      Ян контролирует мяч.
    • 22'
      Ян совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 21'
      Ян совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 21'
      Ян совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 21'
      Хендрикс Рамон успешно блокирует удар.
    • 21'
      Эрик Хоттманн нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 21'
      Ян пытается что-то создать.
    • 21'
      Эрик Хоттманн выиграл воздушное противоборство у Энтони Руо.
    • 21'
      Ян контролирует мяч.
    • 20'
      Контроль мяча: Ян: 25%, Штутгарт: 75%.
    • 19'
      Штенцель Паскаль сделал результативную передачу.
    • 19'
      ГОООООЛ - Anrie Chase Штутгарт забивает ударом головой
    • 19'
      Штенцель Паскаль создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 19'
      Судья сигнализирует, что Котер Доминик из команды Ян поставил подножку. Пострадал Штиллер Ангело
    • 19'
      Штенцель Паскаль из команды Штутгарт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 18'
      Штутгарт пытается что-то создать.
    • 18'
      Ян совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 17'
      Штутгарт пытается что-то создать.
    • 16'
      Прёгер Кай из команды Ян в офсайде
    • 15'
      Ян пытается что-то создать.
    • 15'
      Эрнст Себастьян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 15'
      Штутгарт контролирует мяч.
    • 15'
      Хендрикс Рамон выиграл воздушное противоборство у Прёгер Кай.
    • 15'
      Контроль мяча: Ян: 29%, Штутгарт: 71%.
    • 15'
      Удар от ворот произведет Ян
    • 14'
      Штутгарт пытается что-то создать.
    • 14'
      Гебхардт Феликс из команды Ян перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 14'
      Штиллер Ангело навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 13'
      Биттрофф Александер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 13'
      Штутгарт пытается что-то создать.
    • 13'
      Гейпль Андреас ослабляет давление, выбив мяч.
    • 13'
      Штиллер Ангело из команды Штутгарт разыграл угловой с левого угла.
    • 13'
      Nico Ochojski из команды Ян перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 13'
      Штутгарт идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 12'
      Штутгарт пытается что-то создать.
    • 12'
      Штутгарт контролирует мяч.
    • 12'
      Прёгер Кай из команды Ян в офсайде
    • 12'
      Ян контролирует мяч.
    • 11'
      Команда Штутгарт забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • 10'
      Вольтемаде Ник сделал результативную передачу.
    • 10'
      Г О О О О Л - Мийо Энцо забивает с левой ноги!
    • 10'
      Вольтемаде Ник создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 10'
      Штутгарт идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 10'
      Штутгарт пытается что-то создать.
    • 10'
      Хендрикс Рамон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 10'
      Ян совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 10'
      Штутгарт контролирует мяч.
    • 10'
      Контроль мяча: Ян: 38%, Штутгарт: 62%.
    • 9'
      Биттрофф Александер из команды Ян перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 9'
      Штиллер Ангело навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 8'
      Штутгарт контролирует мяч.
    • 8'
      Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 8'
      Штенцель Паскаль нанес удар головой, но Феликс Гебхардт спокойно отбил мяч.
    • 8'
      Фюрих Крис создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 8'
      Фюрих Крис из команды Штутгарт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 8'
      Штутгарт идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 7'
      Штутгарт пытается что-то создать.
    • 7'
      Ян совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 6'
      Ян совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 6'
      Ян совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 5'
      Штутгарт контролирует мяч.
    • 5'
      Контроль мяча: Ян: 50%, Штутгарт: 50%.
    • 5'
      Брайан Хайн из команды Ян заходит слишком далеко, он валит Мийо Энцо.
    • 4'
      Anrie Chase из команды Штутгарт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 4'
      Ян контролирует мяч.
    • 4'
      Ян совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 4'
      Ян контролирует мяч.
    • 3'
      Удар от ворот произведет Штутгарт
    • 3'
      Ян совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 3'
      Ян совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 2'
      Штутгарт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 2'
      Ян совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 1'
      Штутгарт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 1'
      Ян пытается что-то создать.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      Ян начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jahnstadion Regensburg. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 116
    Ян 0.9% (1)
    X 1.7% (2)
    Штутгарт 97.4% (113)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ян 0:3 Штутгарт

    Исход игры
    Ян
    0.9% (1)
    Ничья
    1.7% (2)
    Штутгарт
    97.4% (113)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.91% (74)
    Меньше
    35.09% (40)
    Обе команды забьют
    Да
    50% (57)
    Нет
    50% (57)
    Популярный счёт
    1:2 Штутгарт
    28.4% (33)
    0:2 Штутгарт
    23.3% (27)
    1:3 Штутгарт
    14.7% (17)
    0:3 Штутгарт
    11.2% (13)
    0:1 Штутгарт
    8.6% (10)
    0:4 Штутгарт
    3.4% (4)
    2:3 Штутгарт
    2.6% (3)
    1:1 Ничья
    1.7% (2)
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