Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Anrie Chase выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Первый тайм

50' Команда Штутгарт играла лучше в этом тайме.

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Штутгарт совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Ян совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Прёгер Кай навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

47' Штутгарт совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Anrie Chase ослабляет давление, выбив мяч.

46' Ян идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Штутгарт совершает вбрасывание на своей половине поля

44' Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Ян совершает вбрасывание на своей половине поля

43' Энтони Руо из команды Штутгарт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

43' Ян идет вперед с потенциально опасной атакой.

43' Гейпль Андреас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Ян совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Штутгарт совершает вбрасывание на своей половине поля

39' Ян совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Эрик Хоттманн получил желтую карточку от судьи

38' Прёгер Кай навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

37' Энтони Руо ослабляет давление, выбив мяч.

37' Ян совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Энтони Руо из команды Штутгарт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

37' Прёгер Кай навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

35' Штутгарт идет вперед с потенциально опасной атакой.

35' Эрик Хоттманн выиграл воздушное противоборство у Энтони Руо.

34' Ян совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Штутгарт совершает вбрасывание на своей половине поля

29' Матч возобновлен

29' Ох, нехорошо это выглядит. Мийо Энцо получил травму и медбригада забирает его с поля.

26' Мийо Энцо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

26' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

25' Энтони Руо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Штутгарт совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Хорошую попытку сделал Штенцель Паскаль . Удар в створ, но вратарь начеку

23' Ридер Фабиан из команды Штутгарт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

23' Штутгарт идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Ян совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Ян совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Ян совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Эрик Хоттманн выиграл воздушное противоборство у Энтони Руо.

19' ГОООООЛ - Anrie Chase Штутгарт забивает ударом головой

19' Штенцель Паскаль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

19' Штенцель Паскаль из команды Штутгарт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

18' Ян совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Эрнст Себастьян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Удар от ворот произведет Ян

14' Штиллер Ангело навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

13' Штутгарт идет вперед с потенциально опасной атакой.

11' Команда Штутгарт забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

10' Г О О О О Л - Мийо Энцо забивает с левой ноги!

10' Вольтемаде Ник создает голевую возможность для своего партнера по команде.

10' Штутгарт идет вперед с потенциально опасной атакой.

10' Хендрикс Рамон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Ян совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Штиллер Ангело навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

8' Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Штенцель Паскаль нанес удар головой, но Феликс Гебхардт спокойно отбил мяч.

8' Фюрих Крис создает голевую возможность для своего партнера по команде.

8' Фюрих Крис из команды Штутгарт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

8' Штутгарт идет вперед с потенциально опасной атакой.

7' Ян совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Ян совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Ян совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Anrie Chase из команды Штутгарт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

4' Ян совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Удар от ворот произведет Штутгарт

3' Ян совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Ян совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Штутгарт совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Ян совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Штутгарт совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Ян начинает с центра поля