Сработал прессинг "Байера", мяч отскочил к линии штрафной к Вирцу, который пробил в ближний угол - рядом со штангой!

Вспыхивает у нас заварушка по итогам стыка в центре поля, посмотрим, какие санкции последуют от арбитра.

Тапсоба и Упамекано получили по карточке по итогам предыдущего эпизода, игра продолжается.

Треть первого тайма отыграли команды, у мюнхенцев сохраняется преимущество по владению мячом, что вполне ожидаемо.

Угловой на правом фланге заработали хозяева поля, но короткий розыгрыш ни к чему не привел.

"Бавария" остается в меньшинстве! Фримпонг после заброса из глубины опережает пару защитников, однако Нойер выскакивает за пределы штрафной и сносит голландца с ног!

Лишение явной возможности забить гол здесь особо никто не оспаривает, первая красная карточка в длинной карьере Нойера.

10' Атака "Баварии" левым флангом завершается отмашкой лайнсмена - в офсайд забрался Коман.

9' Тапсоба исполнил не самую расчётливую скидку головой назад, но Коварж всё-таки опередил Мусиалу.

8' Коман с левого края штрафной отметился ударом в створ ворот, однако никаких проблем у Коваржа не возникло.

7' Дэвис врывается в штрафную гостей с левого края, успел поднять голову, но исполнил неточную передачу в центр.

5' Пока ничего интересного на поле не происходит, "Бавария" прощупывает варианты на чужой половине поля, но "Байер" свое дело знает.

4' В конце сентября команды сыграли друг с другом в Бундеслиге, тогда закончили со счётом 1:1. Вообще в четырех последних очных матчах "Бавария" выиграть у "Байера" не может.

3' "Байер" в Бундеслиге идет третьим с отставанием от "Баварии" в 7 очков, а в Кубке команда Хаби Алонсо прошла клуб "Эльверсберг" - 3:0.