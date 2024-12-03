Стадион: Альянц Арена. Главный судья: Осмерс Харм
Ход матча
13'
13'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 2
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
74 Владение мячом, % 26
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
10
Сане
Лерой
17
Олисе
Майкл
17
Коварж
Матей
34
Джака
Гранит
10
Вирц
Флориан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Сане ЛеройПолузащитник
-
17 Олисе МайклПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Ульрайх СвенВратарь
- Вратарь
- Вратарь
-
15 Дайер ЭрикЗащитник
- Защитник
-
23 Боэ СашаЗащитник
- Полузащитник
-
39 Тель МатисПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Мюллер ТомасНападающий
-
Главный тренер: Компани Венсан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
17 Коварж МатейВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Джака ГранитПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Вирц ФлорианНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 АртурЗащитник
-
19 Телла НейтанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Гарсия АлешПолузащитник
-
14 Шик ПатрикНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Алонсо Хаби
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Бавария
Байер Л
25 матчей
84%
16%
21 победа 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
68%
28%
4%
17 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
44%
44%
12%
11 побед 11 ничьих 0 побед
13 матчей
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
84.6%
15.4%
0 побед 11 ничьих 3 победы
Второй тайм
69.2%
30.8%
0 побед 9 ничьих 7 побед
38 матчей
55.3%
23.7%
21%
21 победа 9 ничьих 8 побед
Первый тайм
44.7%
47.4%
7.9%
17 побед 18 ничьих 3 победы
Второй тайм
28.9%
52.6%
18.5%
11 побед 20 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
40
35
Голов в среднем за матч
2.22
1.75
Среднее время на гол
40
51
Всего голов
29
15
Голов в среднем за матч
1.45
0.83
Среднее время на гол
62
108
Всего голов
69
50
Голов в среднем за матч
1.82
1.32
Тотал матчей
2.5
35
Больше 92%
Меньше 8%
3
34
Больше 89%
Меньше 11%
4
24
Больше 63%
Меньше 37%
14
12
Больше 32%
Меньше 68%
26
6
Больше 16%
Меньше 84%
32
6
Больше 16%
Меньше 84%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
37
1
Больше 3%
Меньше 97%
37
Среднее время на гол
49
68
Бомбардиры внутри турнира
Бавария
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мусиала Джамал
|3
|1.5
|Мюллер Томас
|2
|1
|Кейн Гарри
|1
|0.5
|Коман Кингсли
|1
|0.5
|Сане Лерой
|1
|0.5
|Гнабри Серж
|0
|0
|Дэвис Альфонсо
|0
|0
|Олисе Майкл
|0
|0
Байер Л
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шик Патрик
|2
|1
|Хофманн Йонас
|1
|0.5
|Гарсия Алеш
|1
|0.5
|Телла Нейтан
|0
|0
Карточки
Бавария
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лаймер Конрад
|1
|0
Байер Л
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тапсоба Эдмон
|1
|0
Результаты матчей
Бавария
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Байер Л
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Бавария
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Байер Л
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
8
3
Бавария
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Байер Л
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
8
3
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
8
3
6 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
3
38%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
38%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
8
4
6 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
3
38%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
38%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Бавария
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Боруссия Д - Бавария 1:1 Бавария - ПСЖ 1:0 Бавария - Аугсбург 3:0 Санкт-Паули - Бавария 0:1
Бавария - Бенфика 1:0 Бавария - Унион Берлин 3:0 Майнц - Бавария 0:4 Бохум - Бавария 0:5 Барселона - Бавария 4:1 Бавария - Штутгарт 4:0 Айнтрахт Фр - Бавария 3:3 Астон Вилла - Бавария 1:0 Бавария - Байер Л 1:1 Вердер - Бавария 0:5 Бавария - Динамо Загреб 9:2 Хольштайн Киль - Бавария 1:6 Бавария - Фрайбург 2:0 Вольфсбург - Бавария 2:3 Бавария - Грасcхоппер 4:0 Ульм 1846 - Бавария 0:4
Байер Л
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Унион Берлин - Байер Л 1:2 Байер Л - Ред Булл Зальцбург 5:0 Байер Л - Хайденхайм 5:2 Бохум - Байер Л 1:1
Ливерпуль - Байер Л 4:0 Байер Л - Штутгарт 0:0 Байер Л - Эльвeрсберг 3:0 Вердер - Байер Л 2:2 Брест - Байер Л 1:1 Байер Л - Айнтрахт Фр 2:1 Байер Л - Хольштайн Киль 2:2 Байер Л - Милан 1:0 Бавария - Байер Л 1:1 Байер Л - Вольфсбург 4:3 Фейеноорд - Байер Л 0:4 Хоффенхайм - Байер Л 1:4 Байер Л - РБ Лейпциг 2:3 Карл Цейс - Байер Л 0:1 Боруссия М - Байер Л 2:3 Байер Л - Штутгарт 2:2
Результаты матчей
Бавария
Байер Л
Точный счет
3:0
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
Точный счет
0:4
2 раза 100%
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
4
2 раза 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:4
2 раза 100%
0:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
4
2 раза 100%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Бавария
Байер Л
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Штутгарт
|Вольтемаде Ник
|3 (1)
|Хайденхайм
|Бройниг Максимилиан
|3
|Бавария
|Мусиала Джамал
|3
|Айнтрахт Фр
|Экитике Уго
|3
|Вердер
|Топп Кеке
|3
|Кайзерслаутерн
|Гиамера Ян
|1
|Энерги Коттбус
|Romario Hajrulla
|1
|Ян
|Булик Расим
|1
|Айнтрахт Фр
|Теате Артур
|1
|Кобленц
|Yasin Yaman
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Бавария 0:0 Байер Л
Исход игры
Бавария
80.8% (105)
Ничья
12.3% (16)
Байер Л
6.9% (9)
Тотал 2.5
Больше
84.96% (96)
Меньше
15.04% (17)
Обе команды забьют
Да
90.27% (102)
Нет
9.73% (11)
Популярный счёт
2:1 Бавария
51.5% (67)
3:2 Бавария
6.2% (8)
3:1 Бавария
5.4% (7)
2:2 Ничья
5.4% (7)
1:1 Ничья
4.6% (6)
2:0 Бавария
4.6% (6)
1:2 Байер Л
3.1% (4)
1:0 Бавария
3.1% (4)
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