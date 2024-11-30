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Стадион: .
Бавария
 
Позже
Байер Л
Прогнозы 40
Бавария 80% (32)
X 7.5% (3)
Байер Л 12.5% (5)
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Лучшие коэффициенты
Бавария
Ничья
Байер Л
1.68
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Бавария
Байер Л

25 матчей

84%
16%
21 победа 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

68%
28%
4%
17 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

44%
44%
12%
11 побед 11 ничьих 0 побед

13 матчей

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

84.6%
15.4%
0 побед 11 ничьих 3 победы

Второй тайм

69.2%
30.8%
0 побед 9 ничьих 7 побед

38 матчей

55.3%
23.7%
21%
21 победа 9 ничьих 8 побед

Первый тайм

44.7%
47.4%
7.9%
17 побед 18 ничьих 3 победы

Второй тайм

28.9%
52.6%
18.5%
11 побед 20 ничьих 7 побед

История матчей

Б
1:1
Б
3:0
Б
2:2
Б
2:1
Б
4:0
Б
1:1
Б
1:5
Б
2:0
Б
1:2
К
2:4
Б
2:4
Б
1:2
Б
3:1
Б
3:1
К
2:6
Б
1:3
Б
3:1
Б
0:0
Б
2:1
Б
0:0
Б
3:0
Б
2:0
К
0:0
Б
1:0
Б
2:1
Б
1:1
Б
1:2
Б
1:2
Б
2:0
Б
3:0
Б
5:1
Б
1:1
Б
1:1
Б
1:1
Б
3:0
К
4:2
Б
0:2
Б
2:1

Голы

Всего голов

40
35

Голов в среднем за матч

2.22
1.75

Среднее время на гол

40
51

Всего голов

29
15

Голов в среднем за матч

1.45
0.83

Среднее время на гол

62
108

Всего голов

69
50

Голов в среднем за матч

1.82
1.32

Тотал матчей

2.5
35
Больше 92%
Меньше 8%
3
34
Больше 89%
Меньше 11%
4
24
Больше 63%
Меньше 37%
14
12
Больше 32%
Меньше 68%
26
6
Больше 16%
Меньше 84%
32
6
Больше 16%
Меньше 84%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
37
1
Больше 3%
Меньше 97%
37

Среднее время на гол

49
68

Бомбардиры внутри турнира

Бавария
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мусиала Джамал 3 1.5
Мюллер Томас 2 1
Кейн Гарри 1 0.5
Коман Кингсли 1 0.5
Сане Лерой 1 0.5
Гнабри Серж 0 0
Дэвис Альфонсо 0 0
Олисе Майкл 0 0
Байер Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шик Патрик 2 1
Хофманн Йонас 1 0.5
Гарсия Алеш 1 0.5
Телла Нейтан 0 0

Карточки

Бавария
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лаймер Конрад 1 0
Байер Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тапсоба Эдмон 1 0

Результаты матчей

Бавария
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Байер Л
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Бавария
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Байер Л
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

8
3
Бавария
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Байер Л
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

8
3

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
3
6 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
3
38%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
38%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
4
6 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
3
38%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
38%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Бавария
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Боруссия Д - Бавария 1:1 Бавария - ПСЖ 1:0 Бавария - Аугсбург 3:0 Санкт-Паули - Бавария 0:1
Бавария - Бенфика 1:0 Бавария - Унион Берлин 3:0 Майнц - Бавария 0:4 Бохум - Бавария 0:5 Барселона - Бавария 4:1 Бавария - Штутгарт 4:0 Айнтрахт Фр - Бавария 3:3 Астон Вилла - Бавария 1:0 Бавария - Байер Л 1:1 Вердер - Бавария 0:5 Бавария - Динамо Загреб 9:2 Хольштайн Киль - Бавария 1:6 Бавария - Фрайбург 2:0 Вольфсбург - Бавария 2:3 Бавария - Грасcхоппер 4:0 Ульм 1846 - Бавария 0:4
Байер Л
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Унион Берлин - Байер Л 1:2 Байер Л - Ред Булл Зальцбург 5:0 Байер Л - Хайденхайм 5:2 Бохум - Байер Л 1:1
Ливерпуль - Байер Л 4:0 Байер Л - Штутгарт 0:0 Байер Л - Эльвeрсберг 3:0 Вердер - Байер Л 2:2 Брест - Байер Л 1:1 Байер Л - Айнтрахт Фр 2:1 Байер Л - Хольштайн Киль 2:2 Байер Л - Милан 1:0 Бавария - Байер Л 1:1 Байер Л - Вольфсбург 4:3 Фейеноорд - Байер Л 0:4 Хоффенхайм - Байер Л 1:4 Байер Л - РБ Лейпциг 2:3 Карл Цейс - Байер Л 0:1 Боруссия М - Байер Л 2:3 Байер Л - Штутгарт 2:2

Результаты матчей

Бавария
Байер Л

Точный счет

3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%

Точный счет

0:4
2 раза 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

4
2 раза 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:4
2 раза 100%
0:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

4
2 раза 100%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Бавария
Байер Л

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

1/8 финала
Ян
Штутгарт
Арминия
Фрайбург
Бавария
Байер Л
Вердер
Дармштадт
Вольфсбург
Хоффенхайм
Кёльн
Герта
Карлсруэ
Аугсбург
РБ Лейпциг
Айнтрахт Фр
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Хайденхайм Бройниг Максимилиан 3
Бавария Мусиала Джамал 3
Айнтрахт Фр Экитике Уго 3
Вердер Топп Кеке 3
Бавария Мюллер Томас 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Кайзерслаутерн Гиамера Ян 1
Энерги Коттбус Romario Hajrulla 1
Ян Булик Расим 1
Айнтрахт Фр Теате Артур 1
Кобленц Yasin Yaman 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Бавария - Байер Л от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 декабря 2024, осталось 2 дня 13 часов 40 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Прогнозы 40
    Бавария 80% (32)
    X 7.5% (3)
    Байер Л 12.5% (5)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Бавария
    Ничья
    Байер Л
    1.68
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    Прогнозы на матч Бавария - Байер Л

    Исход игры
    Бавария
    82.1% (32)
    Ничья
    5.1% (2)
    Байер Л
    12.8% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    89.47% (34)
    Меньше
    10.53% (4)
    Обе команды забьют
    Да
    89.47% (34)
    Нет
    10.53% (4)
    Популярный счёт
    2:1 Бавария
    51.3% (20)
    3:2 Бавария
    10.3% (4)
    2:0 Бавария
    7.7% (3)
    1:2 Байер Л
    7.7% (3)
    3:1 Бавария
    5.1% (2)
    2:2 Ничья
    5.1% (2)
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