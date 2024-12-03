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Стадион: . Главный судья: Вилленборг Франк
Арминия
0:0
Первый тайм: 13'
Фрайбург
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 38 Владение мячом, % 62

Владение мячом

Прогнозы 115
Арминия 6.1% (7)
X 13% (15)
Фрайбург 80.9% (93)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Арминия
Ничья
Фрайбург
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Керскен
Йонас
23
Leon
Schneider
21
Руссо
Стефано
19
Maximilian
Grosser
24
Ланнерт
Кристофер
4
Louis
Oppie
38
Marius
Woerl
8
Шрек
Сэм
6
Корбоз
Маэл
13
Lukas
Kunze
7
Julian
Kania
21
Мюллер
Флориан
25
Сильдийя
Кильянн
28
Гинтер
Маттиас
37
Розенфельдер
Макс
30
Гюнтер
Кристиан
8
Эггештайн
Максимилиан
6
Патрик
Остерхаге
42
Доан
Рицу
9
Хёлер
Лукас
23
Муслия
Флоран
38
Грегорич
Михаэль
Арминия
5-3-2
Фрайбург
4-2-3-1

История личных встреч

Арминия
Фрайбург

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

6 матчей

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы

История матчей

Б
2:2
Б
0:0
Б
1:0
Б
2:0
Б2
1:4
Б2
2:2

Голы

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

0.67
1.33

Среднее время на гол

135
67

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

2
1.33

Среднее время на гол

45
67

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

1.33
1.33

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

67
67

Бомбардиры внутри турнира

Арминия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Беккер Андре 2 0.67
Marius Woerl 1 0.33
Louis Oppie 1 0.33
Фрайбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грифо Винченцо 2 (1) 0.67
Адаму Чуквубике 2 0.67
Гинтер Маттиас 1 0.33
Хёлер Лукас 1 0.33

Карточки

Арминия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Саренсен-Ба­зее Ноа-Йоэль 1 0
Беккер Андре 1 0
Marius Woerl 1 0
Фрайбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Арминия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Фрайбург
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Арминия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Фрайбург
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
2
Арминия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Фрайбург
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
2

Голы по времени матча

Забито

4
4
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
2
50%
0
0%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
6
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
2
50%
0
0%
1-15
1
25%
2
33%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Арминия
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Арминия - Ингольштадт 1:0 Ганза - Арминия 2:1 Арминия - Виктория Кельн 2:0 Веен Висбаден - Арминия 0:0
Арминия - Унион Берлин 2:0 Арминия - Алемания Ахен 1:1 Ганновер 96-2 - Арминия 1:4 Арминия - Оснабрюк 3:1 Саарбрюккен - Арминия 0:0 Арминия - Ферль 2:1 Штутгарт (любители) - Арминия 3:0 Арминия - Мюнхен-1860 0:1 Эрцгебирге Ауэ - Арминия 1:3 Арминия - Зандхаузен 1:1 Рот-Вайсс Эссен - Арминия 0:0 Арминия - Ганновер 96 2:0 Арминия - Боруссия-2 Д 1:0 Энерги Коттбус - Арминия 1:2 Арминия - Эммен 1:0 Специя - Арминия 1:1
Фрайбург
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Фрайбург - Боруссия М 3:1 Боруссия Д - Фрайбург 4:0 Карлсруэ - Фрайбург 0:1 Унион Берлин - Фрайбург 0:0
Фрайбург - Майнц 0:0 Фрайбург - Гамбург 2:1 РБ Лейпциг - Фрайбург 3:1 Фрайбург - Аугсбург 3:1 Фрайбург - Кайзерслаутерн 2:1 Вердер - Фрайбург 0:1 Фрайбург - Санкт-Паули 0:3 Хайденхайм - Фрайбург 0:3 Фрайбург - Бохум 2:1 Фрайбург - Базель 6:0 Бавария - Фрайбург 2:0 Фрайбург - Штутгарт 3:1 Оснабрюк - Фрайбург 0:4 Фрайбург - Фиорентина 2:2 Страсбург - Фрайбург 2:3 Фрайбург - Гройтер Фюрт 2:2

Результаты матчей

Арминия
Фрайбург

Точный счет

2:0
2 раза 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:4
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%

Точный счет

2:0
2 раза 100%
0:4
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Арминия
Фрайбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

1/8 финала
Ян
Штутгарт
Арминия
Фрайбург
Бавария
Байер Л
Вердер
Дармштадт
Вольфсбург
Хоффенхайм
Кёльн
Герта
Карлсруэ
Аугсбург
РБ Лейпциг
Айнтрахт Фр
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Хайденхайм Бройниг Максимилиан 3
Бавария Мусиала Джамал 3
Айнтрахт Фр Экитике Уго 3
Вердер Топп Кеке 3
Бавария Мюллер Томас 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Кайзерслаутерн Гиамера Ян 1
Энерги Коттбус Romario Hajrulla 1
Ян Булик Расим 1
Айнтрахт Фр Теате Артур 1
Кобленц Yasin Yaman 1
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 8'
      Гинтер Маттиас успешно блокирует удар.
    • 8'
      Джулиан Кания нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 7'
      Гинтер Маттиас из команды Фрайбург перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 7'
      Гинтер Маттиас из команды Фрайбург перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 7'
      Арминия идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 7'
      Арминия контролирует мяч.
    • 6'
      Фрайбург пытается что-то создать.
    • 6'
      Фрайбург совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 5'
      Матч возобновлен
    • 5'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 5'
      Контроль мяча: Арминия: 8%, Фрайбург: 92%.
    • 5'
      Гинтер Маттиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 5'
      Арминия начинает контратаку
    • 5'
      Корбоз Маэл ослабляет давление, выбив мяч.
    • 4'
      Фрайбург пытается что-то создать.
    • 4'
      Фрайбург совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 4'
      Леон Шнайдер успешно блокирует удар.
    • 4'
      Гюнтер Кристиан нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 4'
      Фрайбург пытается что-то создать.
    • 4'
      Фрайбург совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 3'
      Фрайбург пытается что-то создать.
    • 3'
      Мюллер Флориан взял и забрал мяч на выходе
    • 2'
      Арминия совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 2'
      Фрайбург пытается что-то создать.
    • 1'
      Фрайбург совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 1'
      Фрайбург контролирует мяч.
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
    • 1'
      Фрайбург начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на SchuecoArena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 115
    Арминия 6.1% (7)
    X 13% (15)
    Фрайбург 80.9% (93)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Арминия
    Ничья
    Фрайбург
    5.80
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    4.30
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    4.05
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Арминия 0:0 Фрайбург

    Исход игры
    Арминия
    6.1% (7)
    Ничья
    13% (15)
    Фрайбург
    80.9% (93)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.41% (66)
    Меньше
    41.59% (47)
    Обе команды забьют
    Да
    69.91% (79)
    Нет
    30.09% (34)
    Популярный счёт
    1:2 Фрайбург
    44.3% (51)
    0:1 Фрайбург
    13% (15)
    0:2 Фрайбург
    13% (15)
    1:1 Ничья
    11.3% (13)
    1:3 Фрайбург
    7.8% (9)
    1:0 Арминия
    2.6% (3)
    2:1 Арминия
    2.6% (3)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
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    Фрайбург
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