Стадион: Шюко-Арена. Главный судья: Вилленборг Франк
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
3 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
38 Владение мячом, % 62
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
38
Marius
Woerl
8
Шрек
Сэм
13
Lukas
Kunze
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
38 Marius WoerlПолузащитник
-
8 Шрек СэмПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Lukas KunzeНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Нападающий
-
22 Шрэрс МикаНападающий
- Нападающий
-
39 Беккер АндреНападающий
-
-
-
30 Isaiah Young
-
-
Главный тренер: Michel Kniat
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
42 Доан РицуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Кюблер ЛукасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Рёль МерлинПолузащитник
-
Главный тренер: Юлиан Шустер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Арминия
Фрайбург
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
6 матчей
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
0.67
1.33
Среднее время на гол
135
67
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
2
1.33
Среднее время на гол
45
67
Всего голов
8
8
Голов в среднем за матч
1.33
1.33
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
67
67
Бомбардиры внутри турнира
Арминия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Беккер Андре
|2
|0.67
|Marius Woerl
|1
|0.33
|Louis Oppie
|1
|0.33
Фрайбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грифо Винченцо
|2 (1)
|0.67
|Адаму Чуквубике
|2
|0.67
|Гинтер Маттиас
|1
|0.33
|Хёлер Лукас
|1
|0.33
Карточки
Арминия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Саренсен-Базее Ноа-Йоэль
|1
|0
|Беккер Андре
|1
|0
|Marius Woerl
|1
|0
Фрайбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Результаты матчей
Арминия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Фрайбург
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Арминия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Фрайбург
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
2
Арминия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Фрайбург
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
2
Голы по времени матча
Забито
4
4
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
2
50%
0
0%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
6
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
2
50%
0
0%
1-15
1
25%
2
33%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Арминия
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Арминия - Ингольштадт 1:0 Ганза - Арминия 2:1 Арминия - Виктория Кельн 2:0 Веен Висбаден - Арминия 0:0
Арминия - Унион Берлин 2:0 Арминия - Алемания Ахен 1:1 Ганновер 96-2 - Арминия 1:4 Арминия - Оснабрюк 3:1 Саарбрюккен - Арминия 0:0 Арминия - Ферль 2:1 Штутгарт (любители) - Арминия 3:0 Арминия - Мюнхен-1860 0:1 Эрцгебирге Ауэ - Арминия 1:3 Арминия - Зандхаузен 1:1 Рот-Вайсс Эссен - Арминия 0:0 Арминия - Ганновер 96 2:0 Арминия - Боруссия-2 Д 1:0 Энерги Коттбус - Арминия 1:2 Арминия - Эммен 1:0 Специя - Арминия 1:1
Фрайбург
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Фрайбург - Боруссия М 3:1 Боруссия Д - Фрайбург 4:0 Карлсруэ - Фрайбург 0:1 Унион Берлин - Фрайбург 0:0
Фрайбург - Майнц 0:0 Фрайбург - Гамбург 2:1 РБ Лейпциг - Фрайбург 3:1 Фрайбург - Аугсбург 3:1 Фрайбург - Кайзерслаутерн 2:1 Вердер - Фрайбург 0:1 Фрайбург - Санкт-Паули 0:3 Хайденхайм - Фрайбург 0:3 Фрайбург - Бохум 2:1 Фрайбург - Базель 6:0 Бавария - Фрайбург 2:0 Фрайбург - Штутгарт 3:1 Оснабрюк - Фрайбург 0:4 Фрайбург - Фиорентина 2:2 Страсбург - Фрайбург 2:3 Фрайбург - Гройтер Фюрт 2:2
Результаты матчей
Арминия
Фрайбург
Точный счет
2:0
2 раза 100%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
2 раза 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
0:4
1 раз 100%
Точное количество голов
4
1 раз 100%
Точный счет
2:0
2 раза 100%
0:4
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
2
2 раза 100%
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Арминия
Фрайбург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Хайденхайм
|Бройниг Максимилиан
|3
|Бавария
|Мусиала Джамал
|3
|Айнтрахт Фр
|Экитике Уго
|3
|Вердер
|Топп Кеке
|3
|Бавария
|Мюллер Томас
|2 (1)
|Кайзерслаутерн
|Гиамера Ян
|1
|Энерги Коттбус
|Romario Hajrulla
|1
|Ян
|Булик Расим
|1
|Айнтрахт Фр
|Теате Артур
|1
|Кобленц
|Yasin Yaman
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Арминия 0:0 Фрайбург
Исход игры
Арминия
6.1% (7)
Ничья
13% (15)
Фрайбург
80.9% (93)
Тотал 2.5
Больше
58.41% (66)
Меньше
41.59% (47)
Обе команды забьют
Да
69.91% (79)
Нет
30.09% (34)
Популярный счёт
1:2 Фрайбург
44.3% (51)
0:1 Фрайбург
13% (15)
0:2 Фрайбург
13% (15)
1:1 Ничья
11.3% (13)
1:3 Фрайбург
7.8% (9)
1:0 Арминия
2.6% (3)
2:1 Арминия
2.6% (3)
2:2 Ничья
1.7% (2)
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