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Стадион: . Зрители: 26311 Главный судья: Вилленборг Франк
Арминия
3:1
Конец матча
Фрайбург
0'
15' Желтая карточка
Maximilian Grosser
0:0
18' Не забитый пенальти
Муслия Флоран
1:0
28' Гол
Ланнерт Кристофер
35' Желтая карточка
Эггештайн Максимилиан
2:0
36' Пенальти
Julian Kania
54' Желтая карточка
Сильдийя Кильянн
2:1
63' Гол
Грегорич Михаэль
3:1
81' Гол
Louis Oppie
90'+5

Ход матча

15'
Maximilian Grosser
 
18'
0:0
Муслия Флоран
28'
Ланнерт Кристофер
(Marius Woerl)
1:0
35'
 
Эггештайн Максимилиан
36'
Julian Kania
2:0
46'
 
Атуболу Ноа
Мюллер Флориан
46'
 
Грифо Винченцо
Муслия Флоран
54'
 
Сильдийя Кильянн
63'
2:1
Грегорич Михаэль
(Доан Рицу)
76'
 
Линхарт Филипп
Сильдийя Кильянн
76'
 
Вайсхаупт Ноа
Гюнтер Кристиан
81'
Louis Oppie
(Корбоз Маэл)
3:1
83'
 
Рёль Мерлин
Хёлер Лукас
86'
Бианкади Мервей
Lukas Kunze
 
89'
Шрэрс Мика
Marius Woerl
 
89'
Беккер Андре
Julian Kania
 
90'
Felix Hagmann
Ланнерт Кристофер
 
90'
Isaiah Young
Шрек Сэм
 

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 7 Удары по воротам 4
  • 6 Удары в створ 8
  • 7 Угловые 3
  • 3 Офсайды 0
  • 15 Нарушения правил 14
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 360 Количество передач 410
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Прогнозы 115
Арминия 6.1% (7)
X 13% (15)
Фрайбург 80.9% (93)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Керскен
Йонас
23
Leon
Schneider
21
Руссо
Стефано
19
Maximilian
Grosser
24
Ланнерт
Кристофер
4
Louis
Oppie
38
Marius
Woerl
8
Шрек
Сэм
6
Корбоз
Маэл
13
Lukas
Kunze
7
Julian
Kania
21
Мюллер
Флориан
25
Сильдийя
Кильянн
28
Гинтер
Маттиас
37
Розенфельдер
Макс
30
Гюнтер
Кристиан
8
Эггештайн
Максимилиан
6
Патрик
Остерхаге
42
Доан
Рицу
9
Хёлер
Лукас
23
Муслия
Флоран
38
Грегорич
Михаэль
Арминия
5-3-2
Фрайбург
4-2-3-1

История личных встреч

Арминия
Фрайбург

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

6 матчей

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы

История матчей

Б
2:2
Б
0:0
Б
1:0
Б
2:0
Б2
1:4
Б2
2:2

Голы

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

0.67
1.33

Среднее время на гол

135
67

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

2
1.33

Среднее время на гол

45
67

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

1.33
1.33

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

67
67

Бомбардиры внутри турнира

Арминия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Беккер Андре 2 0.67
Louis Oppie 2 0.67
Marius Woerl 1 0.33
Ланнерт Кристофер 1 0.33
Julian Kania 1 (1) 0.33
Корбоз Маэл 0 0
Фрайбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грифо Винченцо 2 (1) 0.67
Адаму Чуквубике 2 0.67
Грегорич Михаэль 1 0.33
Гинтер Маттиас 1 0.33
Хёлер Лукас 1 0.33
Доан Рицу 0 0

Карточки

Арминия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Саренсен-Ба­зее Ноа-Йоэль 1 0
Беккер Андре 1 0
Maximilian Grosser 1 0
Marius Woerl 1 0
Фрайбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эггештайн Максимилиан 1 0
Сильдийя Кильянн 1 0

Результаты матчей

Арминия
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Фрайбург
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Арминия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Фрайбург
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
2
Арминия
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Фрайбург
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
3

Голы по времени матча

Забито

7
5
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
2
29%
0
0%
1-15
2
29%
1
20%
16-30
1
14%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
2
40%
61-75
1
14%
1
20%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
7
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
2
29%
0
0%
1-15
2
29%
2
29%
16-30
1
14%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
2
29%
61-75
1
14%
1
14%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Арминия
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Арминия - Ингольштадт 1:0 Ганза - Арминия 2:1 Арминия - Виктория Кельн 2:0 Веен Висбаден - Арминия 0:0
Арминия - Унион Берлин 2:0 Арминия - Алемания Ахен 1:1 Ганновер 96-2 - Арминия 1:4 Арминия - Оснабрюк 3:1 Саарбрюккен - Арминия 0:0 Арминия - Ферль 2:1 Штутгарт (любители) - Арминия 3:0 Арминия - Мюнхен-1860 0:1 Эрцгебирге Ауэ - Арминия 1:3 Арминия - Зандхаузен 1:1 Рот-Вайсс Эссен - Арминия 0:0 Арминия - Ганновер 96 2:0 Арминия - Боруссия-2 Д 1:0 Энерги Коттбус - Арминия 1:2 Арминия - Эммен 1:0 Специя - Арминия 1:1
Фрайбург
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Фрайбург - Боруссия М 3:1 Боруссия Д - Фрайбург 4:0 Карлсруэ - Фрайбург 0:1 Унион Берлин - Фрайбург 0:0
Фрайбург - Майнц 0:0 Фрайбург - Гамбург 2:1 РБ Лейпциг - Фрайбург 3:1 Фрайбург - Аугсбург 3:1 Фрайбург - Кайзерслаутерн 2:1 Вердер - Фрайбург 0:1 Фрайбург - Санкт-Паули 0:3 Хайденхайм - Фрайбург 0:3 Фрайбург - Бохум 2:1 Фрайбург - Базель 6:0 Бавария - Фрайбург 2:0 Фрайбург - Штутгарт 3:1 Оснабрюк - Фрайбург 0:4 Фрайбург - Фиорентина 2:2 Страсбург - Фрайбург 2:3 Фрайбург - Гройтер Фюрт 2:2

Результаты матчей

Арминия
Фрайбург

Точный счет

2:0
2 раза 67%
3:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:4
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

2:0
2 раза 67%
3:1
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Арминия
Фрайбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
2.5
Больше Меньше
1
2
1/8 финала
0 Ян
3 Штутгарт
3 Арминия
1 Фрайбург
Бавария
Байер Л
Вердер
Дармштадт
Вольфсбург
Хоффенхайм
Кёльн
Герта
Карлсруэ
Аугсбург
РБ Лейпциг
Айнтрахт Фр
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Штутгарт Вольтемаде Ник 3 (1)
Хайденхайм Бройниг Максимилиан 3
Бавария Мусиала Джамал 3
Айнтрахт Фр Экитике Уго 3
Вердер Топп Кеке 3
Весь список

Топ нарушителей
Байер Л Тапсоба Эдмон 2
Бавария Нойер Мануэль 1
Кайзерслаутерн Гиамера Ян 1
Энерги Коттбус Romario Hajrulla 1
Ян Булик Расим 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 95'
    Сегодняшная посещаемость составляет 26311 болельщиков
  • 95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Арминия: 46%, Фрайбург: 54%.
  • 95'
    Луи Оппи из команды Арминия разыграл угловой с левого угла.
  • 94'
    Розенфельдер Макс ослабляет давление, выбив мяч.
  • 94'
    Арминия идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 94'
    Удар от ворот произведет Арминия
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    Прогнозы 115
    Арминия 6.1% (7)
    X 13% (15)
    Фрайбург 80.9% (93)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Арминия 3:1 Фрайбург

    Исход игры
    Арминия
    6.1% (7)
    Ничья
    13% (15)
    Фрайбург
    80.9% (93)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.41% (66)
    Меньше
    41.59% (47)
    Обе команды забьют
    Да
    69.91% (79)
    Нет
    30.09% (34)
    Популярный счёт
    1:2 Фрайбург
    44.3% (51)
    0:1 Фрайбург
    13% (15)
    0:2 Фрайбург
    13% (15)
    1:1 Ничья
    11.3% (13)
    1:3 Фрайбург
    7.8% (9)
    1:0 Арминия
    2.6% (3)
    2:1 Арминия
    2.6% (3)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
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