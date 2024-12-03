Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Хорошую попытку сделал Джулиан Кания. Удар в створ, но вратарь начеку

Первый тайм

51' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

51' Хёлер Лукас нанес удар головой, но Йонас Томас Керскен спокойно отбил мяч.

51' Сильдийя Кильянн из команды Фрайбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

51' Игрок из команды Фрайбург делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

50' Матч возобновлен

50' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

49' Максимилиан Гроссер наказан за толчок Патрик Остерхаге

49' Стефано Руссо ослабляет давление, выбив мяч.

48' Хёлер Лукас пробует нанести удар издали, но Йонас Томас Керскен ловит мяч

48' Удар от ворот произведет Фрайбург

48' Мариус Верль из команды Арминия наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

48' Арминия идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Арминия совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Матч возобновлен

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

45' Мюллер Флориан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

45' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

45' Хорошую попытку сделал Максимилиан Гроссер . Удар в створ, но вратарь начеку

44' Арминия совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Арминия совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Арминия совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Арминия идет вперед с потенциально опасной атакой.

41' Розенфельдер Макс нанес удар головой, но Йонас Томас Керскен спокойно отбил мяч.

40' Стефано Руссо из команды Арминия перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

39' Удар от ворот произведет Фрайбург

39' Игрок из команды Арминия делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

38' Арминия совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Арминия идет вперед с потенциально опасной атакой.

37' Фрайбург совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Г О О О О О Л - Джулиан Кания из команды Арминия забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Флориан Мюллер прыгнул не в ту сторону.

35' Рефери не любит споров - именно за это Эггештайн Максимилиан сейчас получил желтую

35' После проверки VAR судья изменил решение - Арминия пробьет пенальти!

33' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Арминия

33' Патрик Остерхаге из команды Фрайбург перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

32' Арминия совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Стефано Руссо из команды Арминия перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

28' Этот гол претендует на звание "Гола года"!

28' Г О О О О Л - Ланнерт Кристофер из команды Арминия правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

28' Патрик Остерхаге успешно блокирует удар.

27' Удар от ворот произведет Фрайбург

27' Джулиан Кания оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

26' Керскен Йонас взял и забрал мяч на выходе

26' Фрайбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

25' Удар от ворот произведет Арминия

25' Фрайбург совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Удар от ворот произведет Арминия

24' Доан Рицу создает голевую возможность для своего партнера по команде.

24' Грегорич Михаэль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

24' Фрайбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

24' Грегорич Михаэль наказан за толчок Стефано Руссо

23' Удар от ворот произведет Арминия

22' Доан Рицу не смог попасть в створ ударом издали

22' Джулиан Кания из команды Арминия перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

20' Арминия совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Игрок из команды Фрайбург делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

19' Удар от ворот произведет Фрайбург

19' Арминия совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Фрайбург совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Муслия Флоран нанес удар головой, но Йонас Томас Керскен спокойно отбил мяч.

18' ОН ПРОМАЗАЛ - Муслия Флоран пробил пенальти, но вратарь отбил в поле.

17' Матч возобновлен

16' Грегорич Михаэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

16' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

15' Максимилиан Гроссер получил желтую карточку от судьи

12' Арминия совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Арминия совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Арминия совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Ланнерт Кристофер не смог попасть в створ ударом издали

8' Стефано Руссо из команды Арминия разыграл угловой с левого угла.

8' Джулиан Кания нанес удар, но тот был заблокирован.

7' Арминия идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Фрайбург совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Матч возобновлен

5' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

5' Гинтер Маттиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Фрайбург совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Фрайбург совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Мюллер Флориан взял и забрал мяч на выходе

2' Арминия совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Фрайбург совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Фрайбург начинает с центра поля