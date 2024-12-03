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  4. Кубок 2024-2025
Стадион: . Главный судья: Петерсен Мартин
Вердер
0:0
Первый тайм: 24'
Дармштадт
0'
22' Желтая карточка
Штарк Никлас

Ход матча

14'
Юнг Антони
Велькович Милош
 
22'
Штарк Никлас
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 74 Владение мячом, % 26

Владение мячом

Прогнозы 116
Вердер 93.1% (108)
X 4.3% (5)
Дармштадт 2.6% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Вердер
Ничья
Дармштадт
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Цеттерер
Михаэль
4
Штарк
Никлас
32
Фридль
Марко
13
Велькович
Милош
8
Вайзер
Митчелл
6
Стаге
Йенс
14
Линен
Сенне
19
Кён
Деррик
17
Грюлль
Марко
7
Дукш
Марвин
20
Шмид
Романо
1
Шуэн
Марсель
38
Ридель
Клеменс
5
Маглица
Матей
20
Вукотич
Александар
2
Лопес
Серхио
17
Kai
Klefisch
16
Мюллер
Андреас
15
Нюрнбергер
Фабиан
8
Марсейлер
Лука
34
Корредо
Килиан
7
Лидберг
Исак
Вердер
3-4-3
Дармштадт
3-4-3

История личных встреч

Вердер
Дармштадт

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

9 матчей

22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы

История матчей

Б
1:1
Б
4:2
Б2
1:0
Б2
3:0
ТМК
1:1
Б
2:0
Б
2:2
Б
2:2
Б
2:1

Голы

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

1.4
1.25

Среднее время на гол

64
72

Всего голов

11
4

Голов в среднем за матч

2.75
0.8

Среднее время на гол

32
112

Всего голов

18
9

Голов в среднем за матч

2
1

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Вердер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Топп Кеке 3 1
Дукш Марвин 1 0.33
Дармштадт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нюрнбергер Фабиан 1 (1) 0.33
Лидберг Исак 1 0.33
Вукотич Александар 1 0.33
Kai Klefisch 1 0.33
Вильхельмссон Оскар 1 0.33
Кемпе Тобиас 1 (1) 0.33
Фёрстер Филипп 0 0

Карточки

Вердер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Биттенкорт Леонардо 1 0
Нжинма Джастин 1 0
Малатини Хулиан 1 0
Дармштадт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вукотич Александар 1 0
Маглица Матей 1 0

Результаты матчей

Вердер
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Дармштадт
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

0
0
Вердер
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Дармштадт
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
0
Вердер
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Дармштадт
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

4
0

Голы по времени матча

Забито

0
6
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
0
0%
1
17%
91-120

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
6
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
2
33%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
0
0%
1
17%
91-120

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Результаты последних матчей

Вердер
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Вердер - Штутгарт 2:2 Айнтрахт Фр - Вердер 1:0 Вердер - Хольштайн Киль 2:1 Боруссия М - Вердер 4:1
Падерборн - Вердер 0:1 Вердер - Байер Л 2:2 Вольфсбург - Вердер 2:4 Вердер - Фрайбург 0:1 Хоффенхайм - Вердер 3:4 Вердер - Бавария 0:5 Майнц - Вердер 1:2 Пройссен Мюнстер - Вердер 3:2 Вердер - Боруссия Д 0:0 Аугсбург - Вердер 2:2 Энерги Коттбус - Вердер 1:3 Ренн - Вердер 1:0 Ренн - Вердер 1:0 Ковентри - Вердер 1:2 Вердер - Шеффилд Уэнсдей 2:2 Вердер - Лечче 0:3
Дармштадт
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Дармштадт - Пройссен Мюнстер 0:0 Ганновер 96 - Дармштадт 1:2 Дармштадт - Герта 3:1 Гройтер Фюрт - Дармштадт 1:5
Динамо Дрезден - Дармштадт 2:3 Дармштадт - Ульм 1846 1:1 Дармштадт - Кёльн 5:1 Дармштадт - Барокштадт 1:0 Карлсруэ - Дармштадт 3:3 Дармштадт - Магдебург 1:2 Шальке 04 - Дармштадт 3:5 Дармштадт - Айнтрахт Бр 1:1 Майнц - Дармштадт 0:1 Эльвeрсберг - Дармштадт 4:0 Дармштадт - Нюрнберг 1:1 Тевтония Оттензен - Дармштадт 1:3 Падерборн - Дармштадт 3:1 Дармштадт - Фортуна 0:2 Дармштадт - Ковентри 2:0 Дармштадт - Саарбрюккен 1:2

Результаты матчей

Вердер
Дармштадт

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
3
2 раза 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
3
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Вердер
Дармштадт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5
1/8 финала
0 Ян
3 Штутгарт
3 Арминия
1 Фрайбург
Бавария
Байер Л
Вердер
Дармштадт
Вольфсбург
Хоффенхайм
Кёльн
Герта
Карлсруэ
Аугсбург
РБ Лейпциг
Айнтрахт Фр
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Штутгарт Вольтемаде Ник 3 (1)
Хайденхайм Бройниг Максимилиан 3
Бавария Мусиала Джамал 3
Айнтрахт Фр Экитике Уго 3
Вердер Топп Кеке 3
Весь список

Топ нарушителей
Байер Л Тапсоба Эдмон 2
Бавария Нойер Мануэль 1
Кайзерслаутерн Гиамера Ян 1
Энерги Коттбус Romario Hajrulla 1
Ян Булик Расим 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 23'
    СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 23'
    Стаге Йенс ослабляет давление, выбив мяч.
  • 23'
    СК Дармштадт пытается что-то создать.
  • 22'
    Штарк Никлас получил желтую карточку от судьи
  • 22'
    Штарк Никлас из команды Вердер толкнул локтем оппонента. Это Марсейлер Лука заработал фол
  • 22'
    СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 21'
    Судья сигнализирует, что Марсейлер Лука из команды СК Дармштадт поставил подножку. Пострадал Штарк Никлас
  • 21'
    Фридль Марко из команды Вердер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 21'
    СК Дармштадт пытается что-то создать.
  • 21'
    Нюрнбергер Фабиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 20'
    Контроль мяча: Вердер: 74%, СК Дармштадт: 26%.
  • 20'
    Вердер совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 19'
    Судья сигнализирует, что Марсейлер Лука из команды СК Дармштадт поставил подножку. Пострадал Вайзер Митчелл
  • 19'
    Вердер пытается что-то создать.
  • 18'
    СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 18'
      Юнг Антони ослабляет давление, выбив мяч.
    • 17'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 17'
      Нюрнбергер Фабиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 16'
      Удар от ворот произведет Вердер
    • 16'
      Лидберг Исак оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 16'
      Корредо Килиан создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 16'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 15'
      Контроль мяча: Вердер: 79%, СК Дармштадт: 21%.
    • 15'
      Судья сигнализирует, что Вайзер Митчелл из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Нюрнбергер Фабиан
    • 15'
      Вердер совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 14'
      Велькович Милош получил травму и заменен. Юнг Антони выходит на поле.
    • 14'
      Вердер пытается что-то создать.
    • 13'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 12'
      Матч возобновлен
    • 12'
      Ох, нехорошо это выглядит. Велькович Милош получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 11'
      Велькович Милош на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 11'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 11'
      Вайзер Митчелл нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 10'
      Грюлль Марко нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 10'
      Кён Деррик из команды Вердер своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 10'
      Вердер пытается что-то создать.
    • 9'
      Кён Деррик наказан за толчок Марсейлер Лука
    • 9'
      Ридель Клеменс ослабляет давление, выбив мяч.
    • 8'
      Вердер пытается что-то создать.
    • 7'
      Идет дождь, трудные условия для игроков.
    • 7'
      Хорошую попытку сделал Фридль Марко. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 7'
      Вукотич Александар из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 6'
      Судья сигнализирует, что Маглица Матей из команды СК Дармштадт поставил подножку. Пострадал Вайзер Митчелл
    • 6'
      Вердер пытается что-то создать.
    • 6'
      Контроль мяча: Вердер: 81%, СК Дармштадт: 19%.
    • 5'
      Удар от ворот произведет СК Дармштадт
    • 5'
      Шмид Романо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 5'
      Вердер пытается что-то создать.
    • 5'
      Шуэн Марсель взял и забрал мяч на выходе
    • 4'
      Судья сигнализирует, что Мюллер Андреас из команды СК Дармштадт поставил подножку. Пострадал Линен Сенне
    • 4'
      Штарк Никлас выиграл воздушное противоборство у Лидберг Исак.
    • 3'
      Вердер совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 2'
      Вердер пытается что-то создать.
    • 1'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
    • 1'
      Вердер начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Wohninvest WESERSTADION. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 116
    Вердер 93.1% (108)
    X 4.3% (5)
    Дармштадт 2.6% (3)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Вердер
    Ничья
    Дармштадт
    1.67
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Вердер 0:0 Дармштадт онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Вердер 0:0 Дармштадт

    Исход игры
    Вердер
    93.1% (108)
    Ничья
    4.3% (5)
    Дармштадт
    2.6% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.04% (65)
    Меньше
    41.96% (47)
    Обе команды забьют
    Да
    57.14% (64)
    Нет
    42.86% (48)
    Популярный счёт
    2:1 Вердер
    40.5% (47)
    2:0 Вердер
    19% (22)
    1:0 Вердер
    19% (22)
    3:1 Вердер
    7.8% (9)
    3:0 Вердер
    2.6% (3)
    1:2 Дармштадт
    1.7% (2)
    1:1 Ничья
    1.7% (2)
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