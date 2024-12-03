Стадион: Вохнинвест Везерштадион. Зрители: 40000 Главный судья: Петерсен Мартин
0'
22' Желтая карточкаШтарк Никлас
34' Желтая карточкаЦеттерер Михаэль
36' Желтая карточкаМаглица Матей
54' Желтая карточкаВайзер Митчелл
73' Желтая карточкаДукш Марвин
90' Желтая карточкаБуэно Гильермо
1:0
90' ГолЮнг Антони
90'+7
Ход матча
22'
34'
36'
54'
73'
90'
90'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
5 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 1
-
5 Угловые 0
-
0 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 12
-
4 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 3
-
723 Количество передач 378
-
66 Владение мячом, % 34
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
32
Фридль
Марко
14
Линен
Сенне
19
Кён
Деррик
17
Грюлль
Марко
20
Шмид
Романо
17
Kai
Klefisch
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
32 Фридль МаркоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Линен СеннеПолузащитник
-
19 Кён ДеррикПолузащитник
-
17 Грюлль МаркоНападающий
- Нападающий
-
20 Шмид РоманоНападающий
- Запасные игроки
-
30 Мио БакхаусВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Бёрк ОливерПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Вернер Оле
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Kai KlefischПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
13 Тиеде МаркоЗащитник
- Защитник
-
11 Кемпе ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Кофельдт Флориан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Вердер
Дармштадт
5 матчей
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
9 матчей
22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
5
Голов в среднем за матч
1.4
1.25
Среднее время на гол
64
72
Всего голов
11
4
Голов в среднем за матч
2.75
0.8
Среднее время на гол
32
112
Всего голов
18
9
Голов в среднем за матч
2
1
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
Вердер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Топп Кеке
|3
|1
|Дукш Марвин
|1
|0.33
|Юнг Антони
|1
|0.33
Дармштадт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нюрнбергер Фабиан
|1 (1)
|0.33
|Лидберг Исак
|1
|0.33
|Вукотич Александар
|1
|0.33
|Kai Klefisch
|1
|0.33
|Вильхельмссон Оскар
|1
|0.33
|Кемпе Тобиас
|1 (1)
|0.33
|Фёрстер Филипп
|0
|0
Карточки
Вердер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Биттенкорт Леонардо
|1
|0
|Вайзер Митчелл
|1
|0
|Штарк Никлас
|1
|0
|Дукш Марвин
|1
|0
|Цеттерер Михаэль
|1
|0
|Нжинма Джастин
|1
|0
|Малатини Хулиан
|1
|0
Дармштадт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маглица Матей
|2
|0
|Вукотич Александар
|1
|0
|Буэно Гильермо
|1
|0
Результаты матчей
Вердер
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Дармштадт
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
0
0
Вердер
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Дармштадт
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
0
Вердер
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Дармштадт
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
4
0
Голы по времени матча
Забито
1
6
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
100%
1
17%
76-90
0
0%
1
17%
91-120
Пропущено
0
4
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
75%
76-90
Забито
4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
6
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
2
33%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
20%
1
17%
76-90
0
0%
1
17%
91-120
Пропущено
1
4
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
3
75%
76-90
Результаты последних матчей
Вердер
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Вердер - Штутгарт 2:2 Айнтрахт Фр - Вердер 1:0 Вердер - Хольштайн Киль 2:1 Боруссия М - Вердер 4:1
Падерборн - Вердер 0:1 Вердер - Байер Л 2:2 Вольфсбург - Вердер 2:4 Вердер - Фрайбург 0:1 Хоффенхайм - Вердер 3:4 Вердер - Бавария 0:5 Майнц - Вердер 1:2 Пройссен Мюнстер - Вердер 3:2 Вердер - Боруссия Д 0:0 Аугсбург - Вердер 2:2 Энерги Коттбус - Вердер 1:3 Ренн - Вердер 1:0 Ренн - Вердер 1:0 Ковентри - Вердер 1:2 Вердер - Шеффилд Уэнсдей 2:2 Вердер - Лечче 0:3
Дармштадт
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Дармштадт - Пройссен Мюнстер 0:0 Ганновер 96 - Дармштадт 1:2 Дармштадт - Герта 3:1 Гройтер Фюрт - Дармштадт 1:5
Динамо Дрезден - Дармштадт 2:3 Дармштадт - Ульм 1846 1:1 Дармштадт - Кёльн 5:1 Дармштадт - Барокштадт 1:0 Карлсруэ - Дармштадт 3:3 Дармштадт - Магдебург 1:2 Шальке 04 - Дармштадт 3:5 Дармштадт - Айнтрахт Бр 1:1 Майнц - Дармштадт 0:1 Эльвeрсберг - Дармштадт 4:0 Дармштадт - Нюрнберг 1:1 Тевтония Оттензен - Дармштадт 1:3 Падерборн - Дармштадт 3:1 Дармштадт - Фортуна 0:2 Дармштадт - Ковентри 2:0 Дармштадт - Саарбрюккен 1:2
Результаты матчей
Вердер
Дармштадт
Точный счет
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
1:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
3
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
3
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Вердер
Дармштадт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
21
11
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
21
12
21
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Штутгарт
|Вольтемаде Ник
|3 (1)
|Хайденхайм
|Бройниг Максимилиан
|3
|Бавария
|Мусиала Джамал
|3
|Айнтрахт Фр
|Экитике Уго
|3
|Вердер
|Топп Кеке
|3
|Байер Л
|Тапсоба Эдмон
|2
|Дармштадт
|Маглица Матей
|2
|Бавария
|Нойер Мануэль
|1
|Кайзерслаутерн
|Гиамера Ян
|1
|Энерги Коттбус
|Romario Hajrulla
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Вердер 1:0 Дармштадт
Исход игры
Вердер
93.1% (108)
Ничья
4.3% (5)
Дармштадт
2.6% (3)
Тотал 2.5
Больше
58.04% (65)
Меньше
41.96% (47)
Обе команды забьют
Да
57.14% (64)
Нет
42.86% (48)
Популярный счёт
2:1 Вердер
40.5% (47)
2:0 Вердер
19% (22)
1:0 Вердер
19% (22)
3:1 Вердер
7.8% (9)
3:0 Вердер
2.6% (3)
1:2 Дармштадт
1.7% (2)
1:1 Ничья
1.7% (2)
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