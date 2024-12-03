Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

87' Вердер совершает вбрасывание на половине поля противника

87' Удар от ворот произведет Вердер

87' Лакенмахер Финн-Лука не смог попасть в створ ударом издали

87' СК Дармштадт пытается что-то создать.

85' Вердер совершает вбрасывание на половине поля противника

82' Матч возобновлен

82' Маглица Матей на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

81' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

81' Шуэн Марсель взял и забрал мяч на выходе

80' Ридель Клеменс из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

78' Вердер совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Вердер совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Вердер совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Дукш Марвин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

75' Шмид Романо из команды Вердер своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

75' Шуэн Марсель взял и забрал мяч на выходе

73' Матч возобновлен

73' Рефери не любит споров - именно за это Дукш Марвин сейчас получил желтую

73' Вукотич Александар на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

73' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

72' Дукш Марвин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

72' Шмид Романо создает голевую возможность для своего партнера по команде.

71' СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

70' Удар от ворот произведет СК Дармштадт

69' Кён Деррик оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

68' Вайзер Митчелл наказан за толчок Кай Клефиш

67' Удар от ворот произведет СК Дармштадт

67' Шмид Романо не смог попасть в створ ударом издали

66' Кён Деррик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' СК Дармштадт пытается что-то создать.

65' Вердер совершает вбрасывание на своей половине поля

64' Вердер совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Сегодняшная посещаемость составляет 40000 болельщиков

63' Удар от ворот произведет СК Дармштадт

63' Удар от ворот произведет Вердер

63' Матч возобновлен

62' Марсейлер Лука на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

62' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

60' Вукотич Александар из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

59' Лидберг Исак из команды СК Дармштадт в офсайде

59' Мюллер Андреас пробует нанести удар издали, но Михаэль Цеттерер держит все под контролем

59' СК Дармштадт пытается что-то создать.

58' Шуэн Марсель взял и забрал мяч на выходе

58' Вайзер Митчелл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' СК Дармштадт пытается что-то создать.

56' Вердер совершает вбрасывание на половине поля противника

56' СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

56' СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

54' Вайзер Митчелл получает желтую карточку за неспортивное поведение

54' СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

53' Вукотич Александар из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

52' СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

52' СК Дармштадт пытается что-то создать.

51' Шуэн Марсель взял и забрал мяч на выходе

51' Ридель Клеменс из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

50' СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

49' СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

48' СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

48' СК Дармштадт пытается что-то создать.

48' Стаге Йенс нанес удар головой, но Марсель Шуэн спокойно отбил мяч.

47' Хорошую попытку сделал Шмид Романо . Удар в створ, но вратарь начеку

47' Хорошую попытку сделал Дукш Марвин . Удар в створ, но вратарь начеку

46' Штарк Никлас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' СК Дармштадт пытается что-то создать.