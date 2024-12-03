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  3. Германия
  4. Кубок 2024-2025
Стадион: . Зрители: 40000 Главный судья: Петерсен Мартин
Вердер
1:0
Конец матча
Дармштадт
0'
22' Желтая карточка
Штарк Никлас
34' Желтая карточка
Цеттерер Михаэль
36' Желтая карточка
Маглица Матей
54' Желтая карточка
Вайзер Митчелл
73' Желтая карточка
Дукш Марвин
90' Желтая карточка
Буэно Гильермо
1:0
90' Гол
Юнг Антони
90'+7

Ход матча

14'
Юнг Антони
Велькович Милош
 
22'
Штарк Никлас
 
34'
Цеттерер Михаэль
 
36'
 
Маглица Матей
54'
Вайзер Митчелл
 
63'
 
Лакенмахер Финн-Лука
Марсейлер Лука
70'
Нжинма Джастин
Грюлль Марко
 
70'
Биттенкорт Леонардо
Стаге Йенс
 
73'
Дукш Марвин
 
82'
 
Папела Мервиль
Мюллер Андреас
82'
 
Буэно Гильермо
Маглица Матей
90'
 
Буэно Гильермо
90'
Юнг Антони
(Дукш Марвин)
1:0
90'
Деман Оливье
Кён Деррик
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 0
  • 0 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 12
  • 4 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 723 Количество передач 378
  • 66 Владение мячом, % 34

Владение мячом

Прогнозы 116
Вердер 93.1% (108)
X 4.3% (5)
Дармштадт 2.6% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Цеттерер
Михаэль
4
Штарк
Никлас
32
Фридль
Марко
13
Велькович
Милош
8
Вайзер
Митчелл
6
Стаге
Йенс
14
Линен
Сенне
19
Кён
Деррик
17
Грюлль
Марко
7
Дукш
Марвин
20
Шмид
Романо
1
Шуэн
Марсель
38
Ридель
Клеменс
5
Маглица
Матей
20
Вукотич
Александар
2
Лопес
Серхио
17
Kai
Klefisch
16
Мюллер
Андреас
15
Нюрнбергер
Фабиан
8
Марсейлер
Лука
34
Корредо
Килиан
7
Лидберг
Исак
Вердер
3-4-3
Дармштадт
3-4-3

История личных встреч

Вердер
Дармштадт

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

9 матчей

22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы

История матчей

Б
1:1
Б
4:2
Б2
1:0
Б2
3:0
ТМК
1:1
Б
2:0
Б
2:2
Б
2:2
Б
2:1

Голы

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

1.4
1.25

Среднее время на гол

64
72

Всего голов

11
4

Голов в среднем за матч

2.75
0.8

Среднее время на гол

32
112

Всего голов

18
9

Голов в среднем за матч

2
1

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Вердер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Топп Кеке 3 1
Дукш Марвин 1 0.33
Юнг Антони 1 0.33
Дармштадт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нюрнбергер Фабиан 1 (1) 0.33
Лидберг Исак 1 0.33
Вукотич Александар 1 0.33
Kai Klefisch 1 0.33
Вильхельмссон Оскар 1 0.33
Кемпе Тобиас 1 (1) 0.33
Фёрстер Филипп 0 0

Карточки

Вердер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Биттенкорт Леонардо 1 0
Вайзер Митчелл 1 0
Штарк Никлас 1 0
Дукш Марвин 1 0
Цеттерер Михаэль 1 0
Нжинма Джастин 1 0
Малатини Хулиан 1 0
Дармштадт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маглица Матей 2 0
Вукотич Александар 1 0
Буэно Гильермо 1 0

Результаты матчей

Вердер
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Дармштадт
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

0
0
Вердер
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Дармштадт
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
0
Вердер
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Дармштадт
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

4
0

Голы по времени матча

Забито

1
6
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
100%
1
17%
76-90
0
0%
1
17%
91-120

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
75%
76-90

Забито

4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
6
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
2
33%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
20%
1
17%
76-90
0
0%
1
17%
91-120

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
3
75%
76-90

Результаты последних матчей

Вердер
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Вердер - Штутгарт 2:2 Айнтрахт Фр - Вердер 1:0 Вердер - Хольштайн Киль 2:1 Боруссия М - Вердер 4:1
Падерборн - Вердер 0:1 Вердер - Байер Л 2:2 Вольфсбург - Вердер 2:4 Вердер - Фрайбург 0:1 Хоффенхайм - Вердер 3:4 Вердер - Бавария 0:5 Майнц - Вердер 1:2 Пройссен Мюнстер - Вердер 3:2 Вердер - Боруссия Д 0:0 Аугсбург - Вердер 2:2 Энерги Коттбус - Вердер 1:3 Ренн - Вердер 1:0 Ренн - Вердер 1:0 Ковентри - Вердер 1:2 Вердер - Шеффилд Уэнсдей 2:2 Вердер - Лечче 0:3
Дармштадт
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Дармштадт - Пройссен Мюнстер 0:0 Ганновер 96 - Дармштадт 1:2 Дармштадт - Герта 3:1 Гройтер Фюрт - Дармштадт 1:5
Динамо Дрезден - Дармштадт 2:3 Дармштадт - Ульм 1846 1:1 Дармштадт - Кёльн 5:1 Дармштадт - Барокштадт 1:0 Карлсруэ - Дармштадт 3:3 Дармштадт - Магдебург 1:2 Шальке 04 - Дармштадт 3:5 Дармштадт - Айнтрахт Бр 1:1 Майнц - Дармштадт 0:1 Эльвeрсберг - Дармштадт 4:0 Дармштадт - Нюрнберг 1:1 Тевтония Оттензен - Дармштадт 1:3 Падерборн - Дармштадт 3:1 Дармштадт - Фортуна 0:2 Дармштадт - Ковентри 2:0 Дармштадт - Саарбрюккен 1:2

Результаты матчей

Вердер
Дармштадт

Точный счет

1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
1:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
3
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
3
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Вердер
Дармштадт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
2
1
1
1
2.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
2
1
1
2
2.5
2
1
1/8 финала
0 Ян
3 Штутгарт
3 Арминия
1 Фрайбург
0 Бавария
1 Байер Л
1 Вердер
0 Дармштадт
Вольфсбург
Хоффенхайм
Кёльн
Герта
Карлсруэ
Аугсбург
РБ Лейпциг
Айнтрахт Фр
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Штутгарт Вольтемаде Ник 3 (1)
Хайденхайм Бройниг Максимилиан 3
Бавария Мусиала Джамал 3
Айнтрахт Фр Экитике Уго 3
Вердер Топп Кеке 3
Весь список

Топ нарушителей
Байер Л Тапсоба Эдмон 2
Дармштадт Маглица Матей 2
Бавария Нойер Мануэль 1
Кайзерслаутерн Гиамера Ян 1
Энерги Коттбус Romario Hajrulla 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 92'
      Дукш Марвин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 92'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 92'
      Штарк Никлас ослабляет давление, выбив мяч.
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
    • 91'
      Фридль Марко из команды Вердер толкнул локтем оппонента. Это Нюрнбергер Фабиан заработал фол
    • 90'
      Контроль мяча: Вердер: 66%, СК Дармштадт: 34%.
    • 90'
      Вердер пытается что-то создать.
    • 90'
      Вердер совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 90'
      Вердер пытается что-то создать.
    • 89'
      Удар от ворот произведет СК Дармштадт
    • 88'
      Лидберг Исак наказан за толчок Штарк Никлас
    • 88'
      Вердер пытается что-то создать.
    • 87'
      Вердер совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 87'
      Вердер пытается что-то создать.
    • 87'
      Удар от ворот произведет Вердер
    • 87'
      Лакенмахер Финн-Лука не смог попасть в створ ударом издали
    • 87'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 86'
      Судья сигнализирует, что Кён Деррик из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Лидберг Исак
    • 85'
      Контроль мяча: Вердер: 66%, СК Дармштадт: 34%.
    • 85'
      Вердер совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 85'
      Биттенкорт Леонардо нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 84'
      Вердер пытается что-то создать.
    • 83'
      Вайзер Митчелл наказан за толчок Лакенмахер Финн-Лука
    • 83'
      Вердер пытается что-то создать.
    • 82'
      Матч возобновлен
    • 82'
      Маглица Матей получил травму и заменен. Буэно Гильермо выходит на поле.
    • 82'
      Тактическая замена. Мюллер Андреас уходит с поля и его заменяет Папела Мервиль
    • 82'
      Маглица Матей на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 81'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 81'
      Шуэн Марсель взял и забрал мяч на выходе
    • 81'
      Вердер пытается что-то создать.
    • 80'
      Маглица Матей ослабляет давление, выбив мяч.
    • 80'
      Вердер пытается что-то создать.
    • 80'
      Контроль мяча: Вердер: 65%, СК Дармштадт: 35%.
    • 80'
      Ридель Клеменс из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 79'
      Вердер пытается что-то создать.
    • 78'
      Вердер совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 78'
      Вердер пытается что-то создать.
    • 77'
      Вердер совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 77'
      Вердер совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 77'
      Дукш Марвин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 76'
      Вукотич Александар успешно блокирует удар.
    • 76'
      Дукш Марвин из команды Вердер нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
    • 75'
      Шмид Романо из команды Вердер своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 75'
      Вердер пытается что-то создать.
    • 75'
      Контроль мяча: Вердер: 65%, СК Дармштадт: 35%.
    • 75'
      Шуэн Марсель взял и забрал мяч на выходе
    • 74'
      Вердер пытается что-то создать.
    • 74'
      Судья сигнализирует, что Лидберг Исак из команды СК Дармштадт поставил подножку. Пострадал Вайзер Митчелл
    • 73'
      Матч возобновлен
    • 73'
      Рефери не любит споров - именно за это Дукш Марвин сейчас получил желтую
    • 73'
      Вукотич Александар на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 73'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 73'
      Биттенкорт Леонардо наказан за толчок Вукотич Александар
    • 72'
      Дукш Марвин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 72'
      Дукш Марвин нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 72'
      Шмид Романо создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 71'
      Вердер пытается что-то создать.
    • 71'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 70'
      Тактическая замена. Стаге Йенс уходит с поля и его заменяет Биттенкорт Леонардо
    • 70'
      Тактическая замена. Грюлль Марко уходит с поля и его заменяет Нжинма Джастин
    • 70'
      Контроль мяча: Вердер: 65%, СК Дармштадт: 35%.
    • 70'
      Удар от ворот произведет СК Дармштадт
    • 69'
      Кён Деррик оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 68'
      Вердер пытается что-то создать.
    • 68'
      Вайзер Митчелл наказан за толчок Кай Клефиш
    • 67'
      Удар от ворот произведет СК Дармштадт
    • 67'
      Шмид Романо не смог попасть в створ ударом издали
    • 66'
      Вердер пытается что-то создать.
    • 66'
      Кён Деррик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 66'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 65'
      Вердер совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 65'
      Контроль мяча: Вердер: 65%, СК Дармштадт: 35%.
    • 64'
      Вердер совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 64'
      Сегодняшная посещаемость составляет 40000 болельщиков
    • 63'
      Удар от ворот произведет СК Дармштадт
    • 63'
      Удар от ворот произведет Вердер
    • 63'
      Матч возобновлен
    • 63'
      Тактическая замена. Марсейлер Лука уходит с поля и его заменяет Лакенмахер Финн-Лука
    • 62'
      Марсейлер Лука на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 62'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 61'
      Юнг Антони наказан за толчок Корредо Килиан
    • 60'
      Штарк Никлас наказан за толчок Мюллер Андреас
    • 60'
      Вукотич Александар из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 60'
      Вердер пытается что-то создать.
    • 60'
      Контроль мяча: Вердер: 64%, СК Дармштадт: 36%.
    • 59'
      Лидберг Исак из команды СК Дармштадт в офсайде
    • 59'
      Мюллер Андреас пробует нанести удар издали, но Михаэль Цеттерер держит все под контролем
    • 59'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 58'
      Шуэн Марсель взял и забрал мяч на выходе
    • 58'
      Вердер пытается что-то создать.
    • 58'
      Вайзер Митчелл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 58'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 57'
      Лидберг Исак наказан за толчок Шмид Романо
    • 56'
      Вердер совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 56'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 56'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 56'
      Контроль мяча: Вердер: 64%, СК Дармштадт: 36%.
    • 54'
      Вайзер Митчелл получает желтую карточку за неспортивное поведение
    • 54'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 54'
      Вердер пытается что-то создать.
    • 53'
      Вукотич Александар из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 53'
      Маглица Матей ослабляет давление, выбив мяч.
    • 52'
      Вердер пытается что-то создать.
    • 52'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 52'
      Фридль Марко из команды Вердер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 52'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 51'
      Шуэн Марсель взял и забрал мяч на выходе
    • 51'
      Ридель Клеменс успешно блокирует удар.
    • 51'
      Шмид Романо нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 51'
      Ридель Клеменс из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 51'
      Вердер пытается что-то создать.
    • 50'
      Лидберг Исак наказан за толчок Юнг Антони
    • 50'
      Контроль мяча: Вердер: 66%, СК Дармштадт: 34%.
    • 50'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 49'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 48'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 48'
      Линен Сенне ослабляет давление, выбив мяч.
    • 48'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 48'
      Стаге Йенс нанес удар головой, но Марсель Шуэн спокойно отбил мяч.
    • 48'
      Дукш Марвин из команды Вердер подал угловой справа.
    • 47'
      Вукотич Александар ослабляет давление, выбив мяч.
    • 47'
      Вайзер Митчелл нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 47'
      Дукш Марвин из команды Вердер подал угловой справа.
    • 47'
      Хорошую попытку сделал Шмид Романо. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 47'
      Хорошую попытку сделал Дукш Марвин. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 47'
      Вердер пытается что-то создать.
    • 46'
      Штарк Никлас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 46'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 49'
      Контроль мяча: Вердер: 69%, СК Дармштадт: 31%.
    • 46'
      Удар от ворот произведет СК Дармштадт
    • 46'
      Вердер пытается что-то создать.
    • 45'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
    • 45'
      Стаге Йенс наказан за толчок Кай Клефиш
    • 44'
      Удар от ворот произведет СК Дармштадт
    • 44'
      Шанс! Штарк Никлас из команды Вердер пробил головой, но мимо
    • 44'
      Дукш Марвин из команды Вердер своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 43'
      Судья сигнализирует, что Нюрнбергер Фабиан из команды СК Дармштадт поставил подножку. Пострадал Кён Деррик
    • 43'
      Вердер пытается что-то создать.
    • 43'
      Вердер совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 43'
      Вердер пытается что-то создать.
    • 42'
      Вердер совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 42'
      Лопес Серхио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 41'
      Вердер пытается что-то создать.
    • 41'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 40'
      Контроль мяча: Вердер: 70%, СК Дармштадт: 30%.
    • 39'
      Удар от ворот произведет СК Дармштадт
    • 39'
      Стаге Йенс не смог попасть в створ ударом издали
    • 39'
      Вердер пытается что-то создать.
    • 38'
      Удар от ворот произведет СК Дармштадт
    • 37'
      Вердер пытается что-то создать.
    • 36'
      Маглица Матей получил желтую карточку от судьи
    • 36'
      Маглица Матей наказан за толчок Кён Деррик
    • 36'
      Удар от ворот произведет Вердер
    • 36'
      Кай Клефиш не смог попасть в створ ударом издали
    • 36'
      Контроль мяча: Вердер: 71%, СК Дармштадт: 29%.
    • 34'
      Цеттерер Михаэль получил желтую карточку от судьи
    • 34'
      Безумный фол. Цеттерер Михаэль грубо играет против соперника. Пострадал Лидберг Исак
    • 34'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 33'
      Лидберг Исак из команды СК Дармштадт в офсайде
    • 33'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 33'
      Корредо Килиан нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 33'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 32'
      Сильный дождь сегодня.
    • 32'
      Стаге Йенс нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 32'
      Маглица Матей из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 32'
      Дукш Марвин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 31'
      Лопес Серхио из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 31'
      Вердер пытается что-то создать.
    • 31'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 30'
      Контроль мяча: Вердер: 71%, СК Дармштадт: 29%.
    • 30'
      Удар от ворот произведет СК Дармштадт
    • 29'
      Вердер совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 29'
      Вердер пытается что-то создать.
    • 28'
      Судья сигнализирует, что Вукотич Александар из команды СК Дармштадт поставил подножку. Пострадал Дукш Марвин
    • 27'
      Удар от ворот произведет Вердер
    • 27'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 26'
      Удар от ворот произведет СК Дармштадт
    • 26'
      Вукотич Александар из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 25'
      Контроль мяча: Вердер: 75%, СК Дармштадт: 25%.
    • 25'
      Вердер пытается что-то создать.
    • 24'
      Вердер совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 24'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 23'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 23'
      Стаге Йенс ослабляет давление, выбив мяч.
    • 23'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 22'
      Штарк Никлас получил желтую карточку от судьи
    • 22'
      Штарк Никлас из команды Вердер толкнул локтем оппонента. Это Марсейлер Лука заработал фол
    • 22'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 21'
      Судья сигнализирует, что Марсейлер Лука из команды СК Дармштадт поставил подножку. Пострадал Штарк Никлас
    • 21'
      Фридль Марко из команды Вердер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 21'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 21'
      Нюрнбергер Фабиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 20'
      Контроль мяча: Вердер: 74%, СК Дармштадт: 26%.
    • 20'
      Вердер совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 19'
      Судья сигнализирует, что Марсейлер Лука из команды СК Дармштадт поставил подножку. Пострадал Вайзер Митчелл
    • 19'
      Вердер пытается что-то создать.
    • 18'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 18'
      Юнг Антони ослабляет давление, выбив мяч.
    • 17'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 17'
      Нюрнбергер Фабиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 16'
      Удар от ворот произведет Вердер
    • 16'
      Лидберг Исак оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 16'
      Корредо Килиан создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 16'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 15'
      Контроль мяча: Вердер: 79%, СК Дармштадт: 21%.
    • 15'
      Судья сигнализирует, что Вайзер Митчелл из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Нюрнбергер Фабиан
    • 15'
      Вердер совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 14'
      Велькович Милош получил травму и заменен. Юнг Антони выходит на поле.
    • 14'
      Вердер пытается что-то создать.
    • 13'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 12'
      Матч возобновлен
    • 12'
      Ох, нехорошо это выглядит. Велькович Милош получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 11'
      Велькович Милош на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 11'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 11'
      Вайзер Митчелл нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 10'
      Грюлль Марко нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 10'
      Кён Деррик из команды Вердер своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 10'
      Вердер пытается что-то создать.
    • 9'
      Кён Деррик наказан за толчок Марсейлер Лука
    • 9'
      Ридель Клеменс ослабляет давление, выбив мяч.
    • 8'
      Вердер пытается что-то создать.
    • 7'
      Идет дождь, трудные условия для игроков.
    • 7'
      Хорошую попытку сделал Фридль Марко. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 7'
      Вукотич Александар из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 6'
      Судья сигнализирует, что Маглица Матей из команды СК Дармштадт поставил подножку. Пострадал Вайзер Митчелл
    • 6'
      Вердер пытается что-то создать.
    • 6'
      Контроль мяча: Вердер: 81%, СК Дармштадт: 19%.
    • 5'
      Удар от ворот произведет СК Дармштадт
    • 5'
      Шмид Романо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 5'
      Вердер пытается что-то создать.
    • 5'
      Шуэн Марсель взял и забрал мяч на выходе
    • 4'
      Судья сигнализирует, что Мюллер Андреас из команды СК Дармштадт поставил подножку. Пострадал Линен Сенне
    • 4'
      Штарк Никлас выиграл воздушное противоборство у Лидберг Исак.
    • 3'
      Вердер совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 2'
      Вердер пытается что-то создать.
    • 1'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
    • 1'
      Вердер начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Wohninvest WESERSTADION. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 116
    Вердер 93.1% (108)
    X 4.3% (5)
    Дармштадт 2.6% (3)
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Вердер 1:0 Дармштадт

    Исход игры
    Вердер
    93.1% (108)
    Ничья
    4.3% (5)
    Дармштадт
    2.6% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.04% (65)
    Меньше
    41.96% (47)
    Обе команды забьют
    Да
    57.14% (64)
    Нет
    42.86% (48)
    Популярный счёт
    2:1 Вердер
    40.5% (47)
    2:0 Вердер
    19% (22)
    1:0 Вердер
    19% (22)
    3:1 Вердер
    7.8% (9)
    3:0 Вердер
    2.6% (3)
    1:2 Дармштадт
    1.7% (2)
    1:1 Ничья
    1.7% (2)
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