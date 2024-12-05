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  3. Англия
  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Питер Банкс
Фулхэм
1:0
Второй тайм: 47'
Брайтон
0'
1:0
4' Гол
Айуоби Алекс
32' Желтая карточка
Берге Сандер

Ход матча

4'
Айуоби Алекс
1:0
32'
Берге Сандер
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 4
  • 0 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 173 Количество передач 259
  • 39 Владение мячом, % 61

Владение мячом

Прогнозы 124
Фулхэм 37.1% (46)
X 38.7% (48)
Брайтон 24.2% (30)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Фулхэм
Ничья
Брайтон
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Лено
Бернд
21
Кастань
Тимоти
31
Диоп
Исса
3
Угелумба
Кэлвин
33
Робинсон
Энтони
16
Берге
Сандер
8
Уилсон
Гарри
17
Айуоби
Алекс
32
Смит-Роу
Эмиль
19
Нелсон
Райс
9
Родриго
Мунис
1
Вербрюгген
Барт
29
Ван
Хекке
Ян-Поль
3
Роша
Игор
II
5
Данк
Льюис
30
Эступиньян
Первис
33
О'Райли
Мэттью
20
Балеба
Карлос
11
Адингра
Симон
22
Митома
Каору
27
Виффер
Матс
9
Педро
Жоао
Фулхэм
4-2-3-1
Брайтон
4-2-3-1

История личных встреч

Фулхэм
Брайтон

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
62.5%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
12.5%
8 побед 1 ничья 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 6 побед

16 матчей

43.8%
25%
31.2%
7 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
4 победы 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

50%
12.5%
37.5%
8 побед 2 ничьи 6 побед

История матчей

ПЛ
3:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ТМК
2:1
ПЛ
4:2
ПЛ
2:2
Ч
1:2
Ч
2:1
ТМК
0:3
Ч
5:0
Ч
1:2
Ч
0:2
Ч
1:2

Голы

Всего голов

13
10

Голов в среднем за матч

1.63
1.25

Среднее время на гол

55
72

Всего голов

11
10

Голов в среднем за матч

1.38
1.25

Среднее время на гол

65
72

Всего голов

24
20

Голов в среднем за матч

1.5
1.25

Тотал матчей

2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

60
72

Бомбардиры внутри турнира

Фулхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Айуоби Алекс 4 0.29
Хименес Рауль 4 (1) 0.29
Смит-Роу Эмиль 3 0.21
Уилсон Гарри 3 0.21
Траоре Адама 1 0.07
Нелсон Райс 1 0.07
Родриго Мунис 1 0.07
Кэрни Том 1 0.07
Перейра Андреас 1 0.07
Робинсон Энтони 0 0
Лено Бернд 0 0
Тете Кенни 0 0
Брайтон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уэлбек Данни 6 0.43
Педро Жоао 4 0.29
Митома Каору 3 0.21
Рюттер Жоржиньо 2 0.14
Адингра Симон 1 0.07
Балеба Карлос 1 0.07
Минте Янкуба 1 0.07
Кадыоглу Ферди 1 0.07
О'Райли Мэттью 1 0.07
Фергюсон Эван 1 0.07
Хиншелвуд Джек 1 0.07
Лемпти Тарик 0 0
Виффер Матс 0 0
Ван Хекке Ян-Поль 0 0

Карточки

Фулхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лукич Саша 5 0
Угелумба Кэлвин 4 0
Кэрни Том 2 1
Тете Кенни 3 0
Перейра Андреас 3 0
Траоре Адама 2 0
Лено Бернд 2 0
Уилсон Гарри 2 0
Рид Харрисон 2 0
Робинсон Энтони 2 0
Марку Силва 2 0
Андерсен Йоаким 0 1
Айуоби Алекс 1 0
Берге Сандер 1 0
Диоп Исса 1 0
Нелсон Райс 1 0
Смит-Роу Эмиль 1 0
Родриго Мунис 1 0
Брайтон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Fabian Huerzeler 2 1
Балеба Карлос 2 1
Роша Игор II 3 0
Ван Хекке Ян-Поль 3 0
Данк Льюис 2 0
Эступиньян Первис 2 0
Рюттер Жоржиньо 2 0
Вербрюгген Барт 2 0
Аяри Ясин 2 0
Минте Янкуба 2 0
Хиншелвуд Джек 2 0
Милнер Джеймс 1 0
Уэлбек Данни 1 0
Педро Жоао 1 0
Вельтман Йоел 1 0
Кадыоглу Ферди 1 0
О'Райли Мэттью 1 0
Виффер Матс 1 0

Результаты матчей

Фулхэм
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Брайтон
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

4
4
Фулхэм
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
86% (6)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Брайтон
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

6
12
Фулхэм
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
15% (2)
69% (9)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Брайтон
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
46% (6)
8% (1)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

7
1

Упущенные победы

10
16

Голы по времени матча

Забито

11
10
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 5
7 Не забивали 7
2
18%
3
30%
1-15
4
36%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
3
27%
1
10%
76-90

Пропущено

10
8
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 4
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
2
25%
16-30
2
20%
3
38%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
3
30%
1
13%
76-90

Забито

8
12
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
1
8%
16-30
2
25%
4
33%
31-45
1
13%
2
17%
46-60
2
25%
1
8%
61-75
2
25%
4
33%
76-90

Пропущено

7
9
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
1
14%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
14%
1
11%
31-45
2
29%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
3
43%
2
22%
76-90

Забито

19
22
9 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 8
1 Не забивали 1
2
11%
3
14%
1-15
5
26%
2
9%
16-30
2
11%
6
27%
31-45
1
5%
5
23%
46-60
4
21%
1
5%
61-75
5
26%
5
23%
76-90

Пропущено

17
17
6 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 10
2
12%
1
6%
1-15
1
6%
4
24%
16-30
3
18%
4
24%
31-45
5
29%
29%
2
12%
46-60
0
0%
3
18%
61-75
6
35%
3
18%
76-90

Результаты последних матчей

Фулхэм
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Тоттенхэм - Фулхэм 1:1 Фулхэм - Вулверхэмптон 1:4 Кристал Пэлас - Фулхэм 0:2 Фулхэм - Брентфорд 2:1
Эвертон - Фулхэм 1:1 Фулхэм - Астон Вилла 1:3 Манчестер Сити - Фулхэм 3:2 Ноттингем Форест - Фулхэм 0:1 Фулхэм - Ньюкасл 3:1 Престон Норт Энд - Фулхэм 1:1 Фулхэм - Вест Хэм 1:1 Ипсвич - Фулхэм 1:1 Бирмингем - Фулхэм 0:2 Фулхэм - Лестер 2:1 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 1:0 Хоффенхайм - Фулхэм 0:2 Фулхэм - Севилья 1:2 Бенфика - Фулхэм 0:1 Лутон Таун - Фулхэм 2:4 Фулхэм - Манчестер Сити 0:4
Брайтон
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Брайтон - Саутгемптон 1:1 Борнмут - Брайтон 1:2 Брайтон - Манчестер Сити 2:1 Ливерпуль - Брайтон 2:1
Брайтон - Ливерпуль 2:3 Брайтон - Вулверхэмптон 2:2 Ньюкасл - Брайтон 0:1 Брайтон - Тоттенхэм 3:2 Челси - Брайтон 4:2 Брайтон - Ноттингем Форест 2:2 Брайтон - Вулверхэмптон 3:2 Брайтон - Ипсвич 0:0 Арсенал - Брайтон 1:1 Брайтон - Кроули Таун 4:0 Брайтон - Манчестер Юнайтед 2:1 Эвертон - Брайтон 0:3 Брайтон - Вильярреал 4:0 КПР - Брайтон 0:1 Токио Верди - Брайтон 2:4 Касима Антлерс - Брайтон 1:5

Результаты матчей

Фулхэм
Брайтон

Точный счет

2:1
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
2:1
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
2
4 раза 57%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:1
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:1
4 раза 31%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
2:1
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 54%
2
4 раза 31%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
2
6 раз 46%
1
4 раза 31%
3
2 раза 15%
0
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Фулхэм
Брайтон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
1.5
Больше Меньше
5
2
1
5
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
2
5
1.5
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
12
1
5
8
1.5
8
5
1
12
2.5
2
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 14 11 2 1 29 - 11 35
2.
Челси
 Заявка 14 8 4 2 31 - 15 28
3.
Арсенал
 Заявка 14 8 4 2 28 - 14 28
4.
Манчестер Сити
 Заявка 14 8 2 4 25 - 19 26
5.
Брайтон
 0:1 Заявка 14 6 5 3 22 - 18 23
6.
Фулхэм
 1:0 Заявка 14 6 4 4 19 - 18 22
7.
Ноттингем Форест
 Заявка 14 6 4 4 16 - 16 22
8.
Астон Вилла
 Заявка 14 6 4 4 22 - 23 22
9.
Борнмут
 1:0 Заявка 14 6 3 5 21 - 19 21
10.
Тоттенхэм
 0:1 Заявка 14 6 2 6 28 - 15 20
11.
Брентфорд
 Заявка 14 6 2 6 27 - 26 20
12.
Ньюкасл
 Заявка 14 5 5 4 17 - 17 20
13.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 14 5 4 5 17 - 15 19
14.
Вест Хэм
 Заявка 14 4 3 7 18 - 27 15
15.
Эвертон
 Заявка 14 3 5 6 14 - 21 14
16.
Лестер
 Заявка 14 3 4 7 19 - 28 13
17.
Кристал Пэлас
 Заявка 14 2 6 6 12 - 18 12
18.
Вулверхэмптон
 Заявка 14 2 3 9 22 - 36 9
19.
Ипсвич
 Заявка 14 1 6 7 13 - 25 9
20.
Саутгемптон
 Заявка 14 1 2 11 11 - 30 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брентфорд
 Заявка 7 6 1 0 22 - 12 19
2.
Ливерпуль
 Заявка 7 6 0 1 13 - 3 18
3.
Арсенал
 Заявка 7 5 2 0 17 - 6 17
4.
Манчестер Сити
 Заявка 7 5 1 1 15 - 10 16
5.
Тоттенхэм
 0:1 Заявка 7 4 1 2 17 - 7 13
6.
Борнмут
 1:0 Заявка 7 4 1 2 10 - 6 13
7.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 7 4 1 2 11 - 8 13
8.
Фулхэм
 1:0 Заявка 7 4 1 2 11 - 11 13
9.
Брайтон
 0:1 Заявка 7 3 4 0 12 - 9 13
10.
Челси
 Заявка 7 3 3 1 12 - 8 12
11.
Астон Вилла
 Заявка 7 3 3 1 12 - 9 12
12.
Ноттингем Форест
 Заявка 7 3 2 2 8 - 6 11
13.
Ньюкасл
 Заявка 7 3 2 2 8 - 8 11
14.
Эвертон
 Заявка 7 2 3 2 9 - 8 9
15.
Лестер
 Заявка 7 2 2 3 9 - 10 8
16.
Вест Хэм
 Заявка 7 2 1 4 10 - 15 7
17.
Кристал Пэлас
 Заявка 7 1 3 3 4 - 8 6
18.
Вулверхэмптон
 Заявка 7 1 1 5 11 - 18 4
19.
Саутгемптон
 Заявка 7 1 1 5 7 - 16 4
20.
Ипсвич
 Заявка 7 0 4 3 5 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 7 5 2 0 16 - 8 17
2.
Челси
 Заявка 7 5 1 1 19 - 7 16
3.
Арсенал
 Заявка 7 3 2 2 11 - 8 11
4.
Ноттингем Форест
 Заявка 7 3 2 2 8 - 10 11
5.
Манчестер Сити
 Заявка 7 3 1 3 10 - 9 10
6.
Брайтон
 0:1 Заявка 7 3 1 3 10 - 9 10
7.
Астон Вилла
 Заявка 7 3 1 3 10 - 14 10
8.
Фулхэм
 1:0 Заявка 7 2 3 2 8 - 7 9
9.
Ньюкасл
 Заявка 7 2 3 2 9 - 9 9
10.
Борнмут
 1:0 Заявка 7 2 2 3 11 - 13 8
11.
Вест Хэм
 Заявка 7 2 2 3 8 - 12 8
12.
Тоттенхэм
 0:1 Заявка 7 2 1 4 11 - 8 7
13.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 7 1 3 3 6 - 7 6
14.
Кристал Пэлас
 Заявка 7 1 3 3 8 - 10 6
15.
Вулверхэмптон
 Заявка 7 1 2 4 11 - 18 5
16.
Ипсвич
 Заявка 7 1 2 4 8 - 15 5
17.
Лестер
 Заявка 7 1 2 4 10 - 18 5
18.
Эвертон
 Заявка 7 1 2 4 5 - 13 5
19.
Брентфорд
 Заявка 7 0 1 6 5 - 14 1
20.
Саутгемптон
 Заявка 7 0 1 6 4 - 14 1
  • — Выход в Лигу чемпионов
  • — Выход в Лигу Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Ливерпуль Салах Мохамед 13 (8)
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 12 (1)
Челси Палмер Коул 9 (6)
Ноттингем Форест Вуд Крис 9
Челси Джексон Николас 8 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Кристал Пэлас Хьюз Уилл 6
Челси Кукурелья Марк 6
Челси Фофана Уэсли 6
Ньюкасл Шёр Фабиан 1 4
Вест Хэм Альварес Эдсон 1 4
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Удар от ворот произведет Брайтон
  • 46'
    Уилсон Гарри оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 46'
    Айуоби Алекс из команды Фулхэм своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 48'
    Фулхэм пытается что-то создать.
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 48'
    Контроль мяча: Фулхэм: 39%, Брайтон: 61%.
  • 47'
    Фулхэм совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 47'
    Берге Сандер возвращается на поле.
  • 47'
    Брайтон совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 46'
    Матч возобновится спорным мячом
  • 46'
    Берге Сандер из команды Фулхэм покидает поле из-за того, что его нос кровоточит.
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    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
    • 44'
      Берге Сандер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 44'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 44'
      Данк Льюис из команды Брайтон в офсайде
    • 43'
      Судья сигнализирует, что Айуоби Алекс из команды Фулхэм поставил подножку. Пострадал Виффер Матс
    • 43'
      Берге Сандер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 43'
      Брайтон пытается что-то создать.
    • 42'
      Брайтон пытается что-то создать.
    • 41'
      Уилсон Гарри из команды Фулхэм фолит на Роша Игор II, но рефери не сигналит нарушение и призывает продолжать игру!
    • 41'
      Удар от ворот произведет Фулхэм
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Craven Cottage. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 124
    Фулхэм 37.1% (46)
    X 38.7% (48)
    Брайтон 24.2% (30)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Фулхэм
    Ничья
    Брайтон
    2.62
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    4.70
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    5.60
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Фулхэм 1:0 Брайтон

    Исход игры
    Фулхэм
    37.1% (46)
    Ничья
    38.7% (48)
    Брайтон
    24.2% (30)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.35% (51)
    Меньше
    55.65% (64)
    Обе команды забьют
    Да
    80% (92)
    Нет
    20% (23)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    33.1% (41)
    2:1 Фулхэм
    19.4% (24)
    1:2 Брайтон
    15.3% (19)
    1:0 Фулхэм
    12.1% (15)
    2:2 Ничья
    4.8% (6)
    0:1 Брайтон
    4.8% (6)
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