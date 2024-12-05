Тур: 14. Стадион: Крэйвен Коттедж. Главный судья: Питер Банкс
Ход матча
4'
1:0
32'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
3 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 2
-
2 Угловые 4
-
0 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 3
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
173 Количество передач 259
-
39 Владение мячом, % 61
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
31
Диоп
Исса
16
Берге
Сандер
17
Айуоби
Алекс
19
Нелсон
Райс
22
Митома
Каору
27
Виффер
Матс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Диоп ИссаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Берге СандерПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Айуоби АлексПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Нелсон РайсПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Бенда СтивенВратарь
- Защитник
-
15 Куэнка ХорхеЗащитник
- Защитник
-
11 Траоре АдамаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
24 Кинг ДжошуаНападающий
-
Главный тренер: Силва Марку
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Митома КаоруПолузащитник
-
27 Виффер МатсПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Стил ДжейсонВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Модер ЯкубПолузащитник
-
17 Минте ЯнкубаПолузащитник
-
26 Аяри ЯсинПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Jonas Scheuermann
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
История личных встреч
Фулхэм
Брайтон
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
62.5%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
12.5%
8 побед 1 ничья 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 6 побед
16 матчей
43.8%
25%
31.2%
7 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
4 победы 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
50%
12.5%
37.5%
8 побед 2 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
10
Голов в среднем за матч
1.63
1.25
Среднее время на гол
55
72
Всего голов
11
10
Голов в среднем за матч
1.38
1.25
Среднее время на гол
65
72
Всего голов
24
20
Голов в среднем за матч
1.5
1.25
Тотал матчей
2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
60
72
Бомбардиры внутри турнира
Фулхэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Айуоби Алекс
|4
|0.29
|Хименес Рауль
|4 (1)
|0.29
|Смит-Роу Эмиль
|3
|0.21
|Уилсон Гарри
|3
|0.21
|Траоре Адама
|1
|0.07
|Нелсон Райс
|1
|0.07
|Родриго Мунис
|1
|0.07
|Кэрни Том
|1
|0.07
|Перейра Андреас
|1
|0.07
|Робинсон Энтони
|0
|0
|Лено Бернд
|0
|0
|Тете Кенни
|0
|0
Брайтон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уэлбек Данни
|6
|0.43
|Педро Жоао
|4
|0.29
|Митома Каору
|3
|0.21
|Рюттер Жоржиньо
|2
|0.14
|Адингра Симон
|1
|0.07
|Балеба Карлос
|1
|0.07
|Минте Янкуба
|1
|0.07
|Кадыоглу Ферди
|1
|0.07
|О'Райли Мэттью
|1
|0.07
|Фергюсон Эван
|1
|0.07
|Хиншелвуд Джек
|1
|0.07
|Лемпти Тарик
|0
|0
|Виффер Матс
|0
|0
|Ван Хекке Ян-Поль
|0
|0
Карточки
Фулхэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лукич Саша
|5
|0
|Угелумба Кэлвин
|4
|0
|Кэрни Том
|2
|1
|Тете Кенни
|3
|0
|Перейра Андреас
|3
|0
|Траоре Адама
|2
|0
|Лено Бернд
|2
|0
|Уилсон Гарри
|2
|0
|Рид Харрисон
|2
|0
|Робинсон Энтони
|2
|0
|Марку Силва
|2
|0
|Андерсен Йоаким
|0
|1
|Айуоби Алекс
|1
|0
|Берге Сандер
|1
|0
|Диоп Исса
|1
|0
|Нелсон Райс
|1
|0
|Смит-Роу Эмиль
|1
|0
|Родриго Мунис
|1
|0
Брайтон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Fabian Huerzeler
|2
|1
|Балеба Карлос
|2
|1
|Роша Игор II
|3
|0
|Ван Хекке Ян-Поль
|3
|0
|Данк Льюис
|2
|0
|Эступиньян Первис
|2
|0
|Рюттер Жоржиньо
|2
|0
|Вербрюгген Барт
|2
|0
|Аяри Ясин
|2
|0
|Минте Янкуба
|2
|0
|Хиншелвуд Джек
|2
|0
|Милнер Джеймс
|1
|0
|Уэлбек Данни
|1
|0
|Педро Жоао
|1
|0
|Вельтман Йоел
|1
|0
|Кадыоглу Ферди
|1
|0
|О'Райли Мэттью
|1
|0
|Виффер Матс
|1
|0
Результаты матчей
Фулхэм
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Брайтон
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
4
4
Фулхэм
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
86% (6)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Брайтон
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
6
12
Фулхэм
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
15% (2)
69% (9)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Брайтон
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
46% (6)
8% (1)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
7
1
Упущенные победы
10
16
Голы по времени матча
Забито
11
10
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 5
7 Не забивали 7
2
18%
3
30%
1-15
4
36%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
3
27%
1
10%
76-90
Пропущено
10
8
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 4
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
2
25%
16-30
2
20%
3
38%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
3
30%
1
13%
76-90
Забито
8
12
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
1
8%
16-30
2
25%
4
33%
31-45
1
13%
2
17%
46-60
2
25%
1
8%
61-75
2
25%
4
33%
76-90
Пропущено
7
9
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
1
14%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
14%
1
11%
31-45
2
29%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
3
43%
2
22%
76-90
Забито
19
22
9 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 8
1 Не забивали 1
2
11%
3
14%
1-15
5
26%
2
9%
16-30
2
11%
6
27%
31-45
1
5%
5
23%
46-60
4
21%
1
5%
61-75
5
26%
5
23%
76-90
Пропущено
17
17
6 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 10
2
12%
1
6%
1-15
1
6%
4
24%
16-30
3
18%
4
24%
31-45
5
29%
29%
2
12%
46-60
0
0%
3
18%
61-75
6
35%
3
18%
76-90
Результаты последних матчей
Фулхэм
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Тоттенхэм - Фулхэм 1:1 Фулхэм - Вулверхэмптон 1:4 Кристал Пэлас - Фулхэм 0:2 Фулхэм - Брентфорд 2:1
Эвертон - Фулхэм 1:1 Фулхэм - Астон Вилла 1:3 Манчестер Сити - Фулхэм 3:2 Ноттингем Форест - Фулхэм 0:1 Фулхэм - Ньюкасл 3:1 Престон Норт Энд - Фулхэм 1:1 Фулхэм - Вест Хэм 1:1 Ипсвич - Фулхэм 1:1 Бирмингем - Фулхэм 0:2 Фулхэм - Лестер 2:1 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 1:0 Хоффенхайм - Фулхэм 0:2 Фулхэм - Севилья 1:2 Бенфика - Фулхэм 0:1 Лутон Таун - Фулхэм 2:4 Фулхэм - Манчестер Сити 0:4
Брайтон
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Брайтон - Саутгемптон 1:1 Борнмут - Брайтон 1:2 Брайтон - Манчестер Сити 2:1 Ливерпуль - Брайтон 2:1
Брайтон - Ливерпуль 2:3 Брайтон - Вулверхэмптон 2:2 Ньюкасл - Брайтон 0:1 Брайтон - Тоттенхэм 3:2 Челси - Брайтон 4:2 Брайтон - Ноттингем Форест 2:2 Брайтон - Вулверхэмптон 3:2 Брайтон - Ипсвич 0:0 Арсенал - Брайтон 1:1 Брайтон - Кроули Таун 4:0 Брайтон - Манчестер Юнайтед 2:1 Эвертон - Брайтон 0:3 Брайтон - Вильярреал 4:0 КПР - Брайтон 0:1 Токио Верди - Брайтон 2:4 Касима Антлерс - Брайтон 1:5
Результаты матчей
Фулхэм
Брайтон
Точный счет
2:1
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
2:1
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
2
4 раза 57%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:1
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
Точный счет
1:1
4 раза 31%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
2:1
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 54%
2
4 раза 31%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
2
6 раз 46%
1
4 раза 31%
3
2 раза 15%
0
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Фулхэм
Брайтон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
52
15
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
25
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
121
58
85
112
211
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|29 - 11
|35
|2.
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|31 - 15
|28
|3.
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|28 - 14
|28
|4.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|25 - 19
|26
|5.
|0:1 Заявка
|14
|6
|5
|3
|22 - 18
|23
|6.
|1:0 Заявка
|14
|6
|4
|4
|19 - 18
|22
|7.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|16 - 16
|22
|8.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|22 - 23
|22
|9.
|1:0 Заявка
|14
|6
|3
|5
|21 - 19
|21
|10.
|0:1 Заявка
|14
|6
|2
|6
|28 - 15
|20
|11.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|27 - 26
|20
|12.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|17 - 17
|20
|13.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|17 - 15
|19
|14.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|18 - 27
|15
|15.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|14 - 21
|14
|16.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|19 - 28
|13
|17.
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|12 - 18
|12
|18.
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|22 - 36
|9
|19.
|Заявка
|14
|1
|6
|7
|13 - 25
|9
|20.
|Заявка
|14
|1
|2
|11
|11 - 30
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|22 - 12
|19
|2.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|13 - 3
|18
|3.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|17 - 6
|17
|4.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|15 - 10
|16
|5.
|0:1 Заявка
|7
|4
|1
|2
|17 - 7
|13
|6.
|1:0 Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 6
|13
|7.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 8
|13
|8.
|1:0 Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 11
|13
|9.
|0:1 Заявка
|7
|3
|4
|0
|12 - 9
|13
|10.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 8
|12
|11.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 9
|12
|12.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|13.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 8
|11
|14.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 8
|9
|15.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 10
|8
|16.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|10 - 15
|7
|17.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 8
|6
|18.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|11 - 18
|4
|19.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|7 - 16
|4
|20.
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|5 - 10
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|16 - 8
|17
|2.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|19 - 7
|16
|3.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 8
|11
|4.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 10
|11
|5.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 9
|10
|6.
|0:1 Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 9
|10
|7.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 14
|10
|8.
|1:0 Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 7
|9
|9.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 9
|9
|10.
|1:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|11 - 13
|8
|11.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 12
|8
|12.
|0:1 Заявка
|7
|2
|1
|4
|11 - 8
|7
|13.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 7
|6
|14.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 10
|6
|15.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|11 - 18
|5
|16.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 15
|5
|17.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 18
|5
|18.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 13
|5
|19.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|5 - 14
|1
|20.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|4 - 14
|1
- — Выход в Лигу чемпионов
- — Выход в Лигу Европы
- — Зона вылета
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|13 (8)
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|12 (1)
|Челси
|Палмер Коул
|9 (6)
|Ноттингем Форест
|Вуд Крис
|9
|Челси
|Джексон Николас
|8 (3)
|Кристал Пэлас
|Хьюз Уилл
|6
|Челси
|Кукурелья Марк
|6
|Челси
|Фофана Уэсли
|6
|Ньюкасл
|Шёр Фабиан
|1 4
|Вест Хэм
|Альварес Эдсон
|1 4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Фулхэм 1:0 Брайтон
Исход игры
Фулхэм
37.1% (46)
Ничья
38.7% (48)
Брайтон
24.2% (30)
Тотал 2.5
Больше
44.35% (51)
Меньше
55.65% (64)
Обе команды забьют
Да
80% (92)
Нет
20% (23)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.1% (41)
2:1 Фулхэм
19.4% (24)
1:2 Брайтон
15.3% (19)
1:0 Фулхэм
12.1% (15)
2:2 Ничья
4.8% (6)
0:1 Брайтон
4.8% (6)
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