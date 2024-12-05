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  3. Англия
  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Питер Банкс
Фулхэм
3:1
Конец матча
Брайтон
0'
1:0
4' Гол
Айуоби Алекс
32' Желтая карточка
Берге Сандер
1:1
56' Гол
Балеба Карлос
63' Желтая карточка
Ван Хекке Ян-Поль
2:1
79' Гол в свои ворота
О'Райли Мэттью
79' Желтая карточка
Данк Льюис
3:1
87' Гол
Айуоби Алекс
90' Желтая карточка
Перейра Андреас
90'+7

Ход матча

4'
Айуоби Алекс
1:0
32'
Берге Сандер
 
56'
1:1
Балеба Карлос
(Педро Жоао)
63'
 
Ван Хекке Ян-Поль
71'
Траоре Адама
Нелсон Райс
 
71'
Перейра Андреас
Смит-Роу Эмиль
 
72'
 
Лемпти Тарик
Ван Хекке Ян-Поль
79'
О'Райли Мэттью
2:1
79'
 
Данк Льюис
80'
 
Фергюсон Эван
Педро Жоао
80'
 
Минте Янкуба
Адингра Симон
80'
Хименес Рауль
Родриго Мунис
 
80'
Кинг Джошуа
Уилсон Гарри
 
81'
 
Рюттер Жоржиньо
О'Райли Мэттью
86'
 
Груда Брайан
Виффер Матс
87'
Айуоби Алекс
(Робинсон Энтони)
3:1
90'
Куэнка Хорхе
Берге Сандер
 
90'
Перейра Андреас
 

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 6
  • 0 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 380 Количество передач 490
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

Прогнозы 124
Фулхэм 37.1% (46)
X 38.7% (48)
Брайтон 24.2% (30)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Лено
Бернд
21
Кастань
Тимоти
31
Диоп
Исса
3
Угелумба
Кэлвин
33
Робинсон
Энтони
16
Берге
Сандер
8
Уилсон
Гарри
17
Айуоби
Алекс
32
Смит-Роу
Эмиль
19
Нелсон
Райс
9
Родриго
Мунис
1
Вербрюгген
Барт
29
Ван
Хекке
Ян-Поль
3
Роша
Игор
II
5
Данк
Льюис
30
Эступиньян
Первис
33
О'Райли
Мэттью
20
Балеба
Карлос
11
Адингра
Симон
22
Митома
Каору
27
Виффер
Матс
9
Педро
Жоао
Фулхэм
4-2-3-1
Брайтон
4-2-3-1

История личных встреч

Фулхэм
Брайтон

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
62.5%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
12.5%
8 побед 1 ничья 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 6 побед

16 матчей

43.8%
25%
31.2%
7 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
4 победы 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

50%
12.5%
37.5%
8 побед 2 ничьи 6 побед

История матчей

ПЛ
3:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ТМК
2:1
ПЛ
4:2
ПЛ
2:2
Ч
1:2
Ч
2:1
ТМК
0:3
Ч
5:0
Ч
1:2
Ч
0:2
Ч
1:2

Голы

Всего голов

13
10

Голов в среднем за матч

1.63
1.25

Среднее время на гол

55
72

Всего голов

11
10

Голов в среднем за матч

1.38
1.25

Среднее время на гол

65
72

Всего голов

24
20

Голов в среднем за матч

1.5
1.25

Тотал матчей

2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

60
72

Бомбардиры внутри турнира

Фулхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Айуоби Алекс 5 0.36
Хименес Рауль 4 (1) 0.29
Смит-Роу Эмиль 3 0.21
Уилсон Гарри 3 0.21
Траоре Адама 1 0.07
Нелсон Райс 1 0.07
Родриго Мунис 1 0.07
Кэрни Том 1 0.07
Перейра Андреас 1 0.07
Робинсон Энтони 0 0
Лено Бернд 0 0
Тете Кенни 0 0
Брайтон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уэлбек Данни 6 0.43
Педро Жоао 4 0.29
Митома Каору 3 0.21
Рюттер Жоржиньо 2 0.14
Балеба Карлос 2 0.14
Адингра Симон 1 0.07
Минте Янкуба 1 0.07
Кадыоглу Ферди 1 0.07
О'Райли Мэттью 1 0.07
Фергюсон Эван 1 0.07
Хиншелвуд Джек 1 0.07
Лемпти Тарик 0 0
Виффер Матс 0 0
Ван Хекке Ян-Поль 0 0

Карточки

Фулхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лукич Саша 5 0
Перейра Андреас 4 0
Угелумба Кэлвин 4 0
Кэрни Том 2 1
Тете Кенни 3 0
Траоре Адама 2 0
Лено Бернд 2 0
Уилсон Гарри 2 0
Рид Харрисон 2 0
Робинсон Энтони 2 0
Марку Силва 2 0
Андерсен Йоаким 0 1
Айуоби Алекс 1 0
Берге Сандер 1 0
Диоп Исса 1 0
Нелсон Райс 1 0
Смит-Роу Эмиль 1 0
Родриго Мунис 1 0
Брайтон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван Хекке Ян-Поль 4 0
Fabian Huerzeler 2 1
Балеба Карлос 2 1
Роша Игор II 3 0
Данк Льюис 3 0
Эступиньян Первис 2 0
Рюттер Жоржиньо 2 0
Вербрюгген Барт 2 0
Аяри Ясин 2 0
Минте Янкуба 2 0
Хиншелвуд Джек 2 0
Милнер Джеймс 1 0
Уэлбек Данни 1 0
Педро Жоао 1 0
Вельтман Йоел 1 0
Кадыоглу Ферди 1 0
О'Райли Мэттью 1 0
Виффер Матс 1 0

Результаты матчей

Фулхэм
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Брайтон
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

4
6
Фулхэм
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
86% (6)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Брайтон
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
57% (4)
0% (0)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

6
12
Фулхэм
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
21% (3)
64% (9)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Брайтон
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
43% (6)
7% (1)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

9
1

Упущенные победы

10
18

Голы по времени матча

Забито

13
12
7 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 5
7 Не забивали 7
3
23%
3
25%
1-15
4
31%
1
8%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
0
0%
4
33%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
4
31%
2
17%
76-90

Пропущено

12
10
4 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
1
8%
1
10%
1-15
1
8%
2
20%
16-30
2
17%
3
30%
31-45
4
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
4
33%
2
20%
76-90

Забито

8
12
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
1
8%
16-30
2
25%
4
33%
31-45
1
13%
2
17%
46-60
2
25%
1
8%
61-75
2
25%
4
33%
76-90

Пропущено

7
9
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
1
14%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
14%
1
11%
31-45
2
29%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
3
43%
2
22%
76-90

Забито

21
24
10 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 8
1 Не забивали 1
3
14%
3
13%
1-15
5
24%
2
8%
16-30
2
10%
6
25%
31-45
1
5%
6
25%
46-60
4
19%
1
4%
61-75
6
29%
6
25%
76-90

Пропущено

19
19
6 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 11
2
11%
2
11%
1-15
1
5%
4
21%
16-30
3
16%
4
21%
31-45
6
32%
2
11%
46-60
0
0%
3
16%
61-75
7
37%
4
21%
76-90

Результаты последних матчей

Фулхэм
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Тоттенхэм - Фулхэм 1:1 Фулхэм - Вулверхэмптон 1:4 Кристал Пэлас - Фулхэм 0:2 Фулхэм - Брентфорд 2:1
Эвертон - Фулхэм 1:1 Фулхэм - Астон Вилла 1:3 Манчестер Сити - Фулхэм 3:2 Ноттингем Форест - Фулхэм 0:1 Фулхэм - Ньюкасл 3:1 Престон Норт Энд - Фулхэм 1:1 Фулхэм - Вест Хэм 1:1 Ипсвич - Фулхэм 1:1 Бирмингем - Фулхэм 0:2 Фулхэм - Лестер 2:1 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 1:0 Хоффенхайм - Фулхэм 0:2 Фулхэм - Севилья 1:2 Бенфика - Фулхэм 0:1 Лутон Таун - Фулхэм 2:4 Фулхэм - Манчестер Сити 0:4
Брайтон
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Брайтон - Саутгемптон 1:1 Борнмут - Брайтон 1:2 Брайтон - Манчестер Сити 2:1 Ливерпуль - Брайтон 2:1
Брайтон - Ливерпуль 2:3 Брайтон - Вулверхэмптон 2:2 Ньюкасл - Брайтон 0:1 Брайтон - Тоттенхэм 3:2 Челси - Брайтон 4:2 Брайтон - Ноттингем Форест 2:2 Брайтон - Вулверхэмптон 3:2 Брайтон - Ипсвич 0:0 Арсенал - Брайтон 1:1 Брайтон - Кроули Таун 4:0 Брайтон - Манчестер Юнайтед 2:1 Эвертон - Брайтон 0:3 Брайтон - Вильярреал 4:0 КПР - Брайтон 0:1 Токио Верди - Брайтон 2:4 Касима Антлерс - Брайтон 1:5

Результаты матчей

Фулхэм
Брайтон

Точный счет

2:1
2 раза 29%
3:1
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:1
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
2
4 раза 57%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:1
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:1
4 раза 29%
2:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
2:1
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
2
4 раза 29%
3
2 раза 14%
0
1 раз 7%
2
6 раз 43%
1
5 раз 36%
3
2 раза 14%
0
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Фулхэм
Брайтон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
1.5
Больше Меньше
5
2
2
5
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
2
5
1.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
13
1
6
8
1.5
8
6
2
12
2.5
2
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 14 11 2 1 29 - 11 35
2.
Челси
 Заявка 14 8 4 2 31 - 15 28
3.
Арсенал
 Заявка 14 8 4 2 28 - 14 28
4.
Манчестер Сити
 Заявка 14 8 2 4 25 - 19 26
5.
Брайтон
 Заявка 14 6 5 3 23 - 20 23
6.
Фулхэм
 Заявка 14 6 4 4 21 - 19 22
7.
Ноттингем Форест
 Заявка 14 6 4 4 16 - 16 22
8.
Астон Вилла
 Заявка 14 6 4 4 22 - 23 22
9.
Борнмут
 Заявка 14 6 3 5 21 - 19 21
10.
Тоттенхэм
 Заявка 14 6 2 6 28 - 15 20
11.
Брентфорд
 Заявка 14 6 2 6 27 - 26 20
12.
Ньюкасл
 Заявка 14 5 5 4 17 - 17 20
13.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 14 5 4 5 17 - 15 19
14.
Вест Хэм
 Заявка 14 4 3 7 18 - 27 15
15.
Эвертон
 Заявка 14 3 5 6 14 - 21 14
16.
Лестер
 Заявка 14 3 4 7 19 - 28 13
17.
Кристал Пэлас
 Заявка 14 2 6 6 12 - 18 12
18.
Вулверхэмптон
 Заявка 14 2 3 9 22 - 36 9
19.
Ипсвич
 Заявка 14 1 6 7 13 - 25 9
20.
Саутгемптон
 Заявка 14 1 2 11 11 - 30 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брентфорд
 Заявка 7 6 1 0 22 - 12 19
2.
Ливерпуль
 Заявка 7 6 0 1 13 - 3 18
3.
Арсенал
 Заявка 7 5 2 0 17 - 6 17
4.
Манчестер Сити
 Заявка 7 5 1 1 15 - 10 16
5.
Тоттенхэм
 Заявка 7 4 1 2 17 - 7 13
6.
Борнмут
 Заявка 7 4 1 2 10 - 6 13
7.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 7 4 1 2 11 - 8 13
8.
Фулхэм
 Заявка 7 4 1 2 13 - 12 13
9.
Брайтон
 Заявка 7 3 4 0 12 - 9 13
10.
Челси
 Заявка 7 3 3 1 12 - 8 12
11.
Астон Вилла
 Заявка 7 3 3 1 12 - 9 12
12.
Ноттингем Форест
 Заявка 7 3 2 2 8 - 6 11
13.
Ньюкасл
 Заявка 7 3 2 2 8 - 8 11
14.
Эвертон
 Заявка 7 2 3 2 9 - 8 9
15.
Лестер
 Заявка 7 2 2 3 9 - 10 8
16.
Вест Хэм
 Заявка 7 2 1 4 10 - 15 7
17.
Кристал Пэлас
 Заявка 7 1 3 3 4 - 8 6
18.
Вулверхэмптон
 Заявка 7 1 1 5 11 - 18 4
19.
Саутгемптон
 Заявка 7 1 1 5 7 - 16 4
20.
Ипсвич
 Заявка 7 0 4 3 5 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 7 5 2 0 16 - 8 17
2.
Челси
 Заявка 7 5 1 1 19 - 7 16
3.
Арсенал
 Заявка 7 3 2 2 11 - 8 11
4.
Ноттингем Форест
 Заявка 7 3 2 2 8 - 10 11
5.
Манчестер Сити
 Заявка 7 3 1 3 10 - 9 10
6.
Брайтон
 Заявка 7 3 1 3 11 - 11 10
7.
Астон Вилла
 Заявка 7 3 1 3 10 - 14 10
8.
Фулхэм
 Заявка 7 2 3 2 8 - 7 9
9.
Ньюкасл
 Заявка 7 2 3 2 9 - 9 9
10.
Борнмут
 Заявка 7 2 2 3 11 - 13 8
11.
Вест Хэм
 Заявка 7 2 2 3 8 - 12 8
12.
Тоттенхэм
 Заявка 7 2 1 4 11 - 8 7
13.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 7 1 3 3 6 - 7 6
14.
Кристал Пэлас
 Заявка 7 1 3 3 8 - 10 6
15.
Вулверхэмптон
 Заявка 7 1 2 4 11 - 18 5
16.
Ипсвич
 Заявка 7 1 2 4 8 - 15 5
17.
Лестер
 Заявка 7 1 2 4 10 - 18 5
18.
Эвертон
 Заявка 7 1 2 4 5 - 13 5
19.
Брентфорд
 Заявка 7 0 1 6 5 - 14 1
20.
Саутгемптон
 Заявка 7 0 1 6 4 - 14 1
  • — Выход в Лигу чемпионов
  • — Выход в Лигу Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Ливерпуль Салах Мохамед 13 (8)
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 12 (1)
Челси Палмер Коул 9 (6)
Ноттингем Форест Вуд Крис 9
Челси Джексон Николас 8 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Кристал Пэлас Хьюз Уилл 6
Челси Кукурелья Марк 6
Челси Фофана Уэсли 6
Ньюкасл Шёр Фабиан 1 4
Вест Хэм Альварес Эдсон 1 4
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Контроль мяча: Фулхэм: 44%, Брайтон: 56%.
  • 97'
    Брайтон пытается что-то создать.
  • 97'
    Хименес Рауль из команды Фулхэм перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 97'
    Груда Брайан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 96'
    Кастань Тимоти из команды Фулхэм перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 96'
    Брайтон пытается что-то создать.
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Craven Cottage. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 124
    Фулхэм 37.1% (46)
    X 38.7% (48)
    Брайтон 24.2% (30)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Фулхэм 3:1 Брайтон

    Исход игры
    Фулхэм
    37.1% (46)
    Ничья
    38.7% (48)
    Брайтон
    24.2% (30)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.35% (51)
    Меньше
    55.65% (64)
    Обе команды забьют
    Да
    80% (92)
    Нет
    20% (23)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    33.1% (41)
    2:1 Фулхэм
    19.4% (24)
    1:2 Брайтон
    15.3% (19)
    1:0 Фулхэм
    12.1% (15)
    2:2 Ничья
    4.8% (6)
    0:1 Брайтон
    4.8% (6)
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