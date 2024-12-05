Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

86' Фулхэм совершает вбрасывание на половине поля противника

82' Фулхэм совершает вбрасывание на своей половине поля

80' Тактическая замена. Уилсон Гарри уходит с поля и его заменяет Joshua King

80' Тактическая замена. Жуан Педру уходит с поля и его заменяет Фергюсон Эван

79' Рефери не любит споров - именно за это Данк Льюис сейчас получил желтую

79' Г О О О О Л - О'Райли Мэттью уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

78' Тарик Лэмпти ослабляет давление, выбив мяч.

76' Брайтон совершает вбрасывание на своей половине поля

75' Матч возобновится спорным мячом

74' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

73' Брайтон совершает вбрасывание на своей половине поля

72' Фулхэм совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Матч возобновится спорным мячом

72' Тактическая замена. Ван Хекке Ян-Поль уходит с поля и его заменяет Тарик Лэмпти

70' Нелсон Райс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

70' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

69' Фулхэм совершает вбрасывание на своей половине поля

67' Фулхэм совершает вбрасывание на своей половине поля

66' Фулхэм совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Фулхэм совершает вбрасывание на своей половине поля

65' Фулхэм совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Митома Каору из команды Брайтон своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

62' Брайтон совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Роша Игор II выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Удар от ворот произведет Фулхэм

57' Брайтон совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Брайтон совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Команда Брайтон сравняла счет! Игра продолжается!

56' Жуан Педру сделал результативную передачу.

56' Г О О О О Л - Балеба Карлос из команды Брайтон правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

56' Жуан Педру создает голевую возможность для своего партнера по команде.

54' Удар от ворот произведет Фулхэм

51' Уилсон Гарри навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

50' Родриго Мунис из команды Фулхэм своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

46' Удар от ворот произведет Брайтон

46' Уилсон Гарри оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

46' Айуоби Алекс из команды Фулхэм своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.