0'
0:0
21' Не забитый пенальтиДзакканьи Маттиа
26' Желтая карточкаМарин Рафа
1:0
32' ГолНослин Тейяни
1:1
36' ГолСимеоне Джованни
2:1
41' ГолНослин Тейяни
Ход матча
21'
0:0
26'
32'
1:0
36'
1:1
41'
2:1
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 0
-
3 Удары в створ 3
-
5 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
63 Владение мячом, % 37
Прогноз на матч от Liveresult
4
Патрик
20
Чауна
Лум
25
Каприле
Элия
16
Марин
Рафа
26
Нгонж
Сириль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
4 ПатрикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Чауна ЛумНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
34 Хила МариоЗащитник
-
77 Марушич АдамЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Башич ТомаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Барони Марко
- Основной состав
-
25 Каприле ЭлияВратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Марин РафаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Нгонж СирильПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Конте Антонио
История личных встреч
Лацио
Наполи
15 матчей
73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
60%
9 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед
25 матчей
20%
80%
0 побед 5 ничьих 20 побед
Первый тайм
48%
52%
0 побед 12 ничьих 10 побед
Второй тайм
24%
76%
0 побед 6 ничьих 19 побед
40 матчей
27.5%
22.5%
50%
11 побед 9 ничьих 20 побед
Первый тайм
22.5%
52.5%
25%
9 побед 21 ничья 10 побед
Второй тайм
25%
27.5%
47.5%
10 побед 11 ничьих 19 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
24
Голов в среднем за матч
1.11
1.14
Среднее время на гол
81
78
Всего голов
43
27
Голов в среднем за матч
2.05
1.42
Среднее время на гол
43
63
Всего голов
64
51
Голов в среднем за матч
1.6
1.28
Тотал матчей
2.5
37
Больше 93%
Меньше 8%
3
30
Больше 75%
Меньше 25%
10
21
Больше 53%
Меньше 48%
19
12
Больше 30%
Меньше 70%
28
8
Больше 20%
Меньше 80%
32
5
Больше 13%
Меньше 88%
35
2
Больше 5%
Меньше 95%
38
Среднее время на гол
56
70
Бомбардиры внутри турнира
Лацио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нослин Тейяни
|2
|2
|Педро Родригес
|0
|0
|Жиго Самуэль
|0
|0
Наполи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нгонж Сириль
|2
|0.67
|Симеоне Джованни
|1
|0.33
|Нерес Давид
|1
|0.33
|Жуан Жезус
|1
|0.33
|Мактоминай Скотт
|1
|0.33
|Лукаку Ромелу
|0
|0
|Лоботка Станислав
|0
|0
|Распадори Джакомо
|0
|0
Карточки
Лацио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Наполи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Марин Рафа
|2
|0
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|1
|0
Результаты матчей
Лацио
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Наполи
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
5
Лацио
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Наполи
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
5
Голы по времени матча
Забито
0
5
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
5
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Лацио
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Парма - Лацио 3:1 Лацио - Лудогорец 0:0 Лацио - Болонья 3:0 Монца - Лацио 0:1
Лацио - Порту 2:1 Лацио - Кальяри 2:1 Комо - Лацио 1:5 Лацио - Дженоа 3:0 Твенте - Лацио 0:2 Ювентус - Лацио 1:0 Лацио - Эмполи 2:1 Лацио - Ницца 4:1 Торино - Лацио 2:3 Динамо Киев - Лацио 0:3 Фиорентина - Лацио 2:1 Лацио - Верона 2:1 Лацио - Милан 2:2 Удинезе - Лацио 2:1 Лацио - Венеция 3:1 Кадис - Лацио 0:1
Наполи
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Торино - Наполи 0:1 Наполи - Рома 1:0 Интер Милан - Наполи 1:1 Наполи - Аталанта 0:3
Милан - Наполи 0:2 Наполи - Лечче 1:0 Эмполи - Наполи 0:1 Наполи - Комо 3:1 Наполи - Монца 2:0 Наполи - Палермо 5:0 Ювентус - Наполи 0:0 Кальяри - Наполи 0:4 Наполи - Парма 2:1 Наполи - Болонья 3:0 Верона - Наполи 3:0 Наполи - Модена 0:0 Наполи - Жирона 0:2 Наполи - Брест 1:0 Наполи - Эгнатия 4:0 Наполи - Мантуя 3:0
Результаты матчей
Лацио
Наполи
Точный счет
Точное количество голов
Точный счет
0:0
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
5
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Лацио
Наполи
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Специя
|Солери Эдоардо
|2
|Сассуоло
|Мулаттьери Самуэле
|2
|Наполи
|Нгонж Сириль
|2
|Милан
|Чуквуэзе Саму
|2
|Чезена
|Каргбо Аугустус
|2
|Наполи
|Марин Рафа
|2
|Сампдория
|Романьоли Симоне
|1
|Комо
|Иовин Алессио
|1
|Салернитана
|Маджоре Джулио
|1
|Палермо
|Aljosa Vasic
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Лацио 2:1 Наполи
Исход игры
Лацио
18.8% (26)
Ничья
31.2% (43)
Наполи
50% (69)
Тотал 2.5
Больше
52.59% (61)
Меньше
47.41% (55)
Обе команды забьют
Да
86.21% (100)
Нет
13.79% (16)
Популярный счёт
1:2 Наполи
30.4% (42)
1:1 Ничья
28.3% (39)
2:1 Лацио
8.7% (12)
1:0 Лацио
5.8% (8)
0:1 Наполи
3.6% (5)
1:3 Наполи
2.9% (4)
2:2 Ничья
1.4% (2)
0:2 Наполи
1.4% (2)
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