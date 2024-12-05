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  4. Кубок 2024-2025
Лацио
2:1
Перерыв
Наполи
0'
0:0
21' Не забитый пенальти
Дзакканьи Маттиа
26' Желтая карточка
Марин Рафа
1:0
32' Гол
Нослин Тейяни
1:1
36' Гол
Симеоне Джованни
2:1
41' Гол
Нослин Тейяни

Ход матча

21'
Дзакканьи Маттиа
0:0
26'
 
Марин Рафа
32'
Нослин Тейяни
(Жиго Самуэль)
1:0
36'
1:1
Симеоне Джованни
41'
Нослин Тейяни
(Педро Родригес)
2:1

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 63 Владение мячом, % 37
Прогнозы 138
Лацио 18.8% (26)
X 31.2% (43)
Наполи 50% (69)
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
35
Мандас
Христос
29
Лаццари
Мануэль
2
Жиго
Самуэль
4
Патрик
23
Хюсай
Эльсейд
7
Деле-Баширу
Фисайо
6
Ровелла
Николо
14
Нослин
Тейяни
9
Педро
Родригес
10
Дзакканьи
Маттиа
20
Чауна
Лум
25
Каприле
Элия
23
Дзербин
Алессио
5
Жуан
Жезус
16
Марин
Рафа
37
Спинаццола
Леонардо
6
Гилмор
Билли
90
Фолоруншо
Майкл
7
Нерес
Давид
81
Распадори
Джакомо
26
Нгонж
Сириль
18
Симеоне
Джованни
Лацио
4-3-3
Наполи
4-2-3-1

История личных встреч

Лацио
Наполи

15 матчей

73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
60%
9 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед

25 матчей

20%
80%
0 побед 5 ничьих 20 побед

Первый тайм

48%
52%
0 побед 12 ничьих 10 побед

Второй тайм

24%
76%
0 побед 6 ничьих 19 побед

40 матчей

27.5%
22.5%
50%
11 побед 9 ничьих 20 побед

Первый тайм

22.5%
52.5%
25%
9 побед 21 ничья 10 побед

Второй тайм

25%
27.5%
47.5%
10 побед 11 ничьих 19 побед

История матчей

СA
0:0
СA
1:2
СA
0:1
СA
1:2
СA
1:2
СA
4:0
СA
5:2
СA
2:0
СA
3:1
К
1:0
СA
1:0
СA
2:1
СA
1:2
СA
4:1
СA
1:4
СA
0:3
СA
1:1
СA
0:2
СA
5:0
СA
2:4
К
0:1
К
1:1
СA
0:1
СA
4:2
К
1:0
СA
2:4
СA
1:1
СA
3:0
СA
3:1
СA
0:0
СA
4:3
СA
2:0
СA
1:1
СA
0:0
СA
0:2
СA
0:1
СA
2:1
СA
2:2
К
1:1
К
2:1

Голы

Всего голов

21
24

Голов в среднем за матч

1.11
1.14

Среднее время на гол

81
78

Всего голов

43
27

Голов в среднем за матч

2.05
1.42

Среднее время на гол

43
63

Всего голов

64
51

Голов в среднем за матч

1.6
1.28

Тотал матчей

2.5
37
Больше 93%
Меньше 8%
3
30
Больше 75%
Меньше 25%
10
21
Больше 53%
Меньше 48%
19
12
Больше 30%
Меньше 70%
28
8
Больше 20%
Меньше 80%
32
5
Больше 13%
Меньше 88%
35
2
Больше 5%
Меньше 95%
38

Среднее время на гол

56
70

Бомбардиры внутри турнира

Лацио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нослин Тейяни 2 2
Педро Родригес 0 0
Жиго Самуэль 0 0
Наполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нгонж Сириль 2 0.67
Симеоне Джованни 1 0.33
Нерес Давид 1 0.33
Жуан Жезус 1 0.33
Мактоминай Скотт 1 0.33
Лукаку Ромелу 0 0
Лоботка Станислав 0 0
Распадори Джакомо 0 0

Карточки

Лацио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Наполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Марин Рафа 2 0
Замбо-Ангисса Андре-Франк 1 0

Результаты матчей

Лацио
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Наполи
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
5
Лацио
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Наполи
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
5

Голы по времени матча

Забито

0
5
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
5
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Лацио
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Парма - Лацио 3:1 Лацио - Лудогорец 0:0 Лацио - Болонья 3:0 Монца - Лацио 0:1
Лацио - Порту 2:1 Лацио - Кальяри 2:1 Комо - Лацио 1:5 Лацио - Дженоа 3:0 Твенте - Лацио 0:2 Ювентус - Лацио 1:0 Лацио - Эмполи 2:1 Лацио - Ницца 4:1 Торино - Лацио 2:3 Динамо Киев - Лацио 0:3 Фиорентина - Лацио 2:1 Лацио - Верона 2:1 Лацио - Милан 2:2 Удинезе - Лацио 2:1 Лацио - Венеция 3:1 Кадис - Лацио 0:1
Наполи
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Торино - Наполи 0:1 Наполи - Рома 1:0 Интер Милан - Наполи 1:1 Наполи - Аталанта 0:3
Милан - Наполи 0:2 Наполи - Лечче 1:0 Эмполи - Наполи 0:1 Наполи - Комо 3:1 Наполи - Монца 2:0 Наполи - Палермо 5:0 Ювентус - Наполи 0:0 Кальяри - Наполи 0:4 Наполи - Парма 2:1 Наполи - Болонья 3:0 Верона - Наполи 3:0 Наполи - Модена 0:0 Наполи - Жирона 0:2 Наполи - Брест 1:0 Наполи - Эгнатия 4:0 Наполи - Мантуя 3:0

Результаты матчей

Лацио
Наполи

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

0:0
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Лацио
Наполи

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

1/8 финала
4 Болонья
0 Монца
6 Милан
1 Сассуоло
5 Фиорентина
6 Эмполи
Лацио
Наполи
Ювентус
Кальяри
Аталанта
Чезена
Рома
Сампдория
Интер Милан
Удинезе
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Специя Солери Эдоардо 2
Сассуоло Мулаттьери Самуэле 2
Наполи Нгонж Сириль 2
Милан Чуквуэзе Саму 2
Чезена Каргбо Аугустус 2
Весь список

Топ нарушителей
Наполи Марин Рафа 2
Сампдория Романьоли Симоне 1
Комо Иовин Алессио 1
Салернитана Маджоре Джулио 1
Палермо Aljosa Vasic 1
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв. По итогам первой половины матча "Лацио" на домашнем поле в Риме обыгрывает "Наполи" из Неаполя со счётом 2:1. В первом тайме команда Марко Барони по большей части смотрелась лучше, но конечно же "орлам" нельзя расслабляться, учитывая, что Антонио Конте наверняка будет менять стиль игры своей команды. 
  • Опасный момент
    44'
    Нерес совершил хороший рывок к боковой линии штрафной площади по левой половине поля, а затем выполнил прострел к центру штрафной, Симеоне под давлением соперника в касание пробил в левый угол ворот, Мандас отлично растянулся и ногой отбил мяч в сторону от своих владений. 
  • Фол, нарушение
    43'
    Дзербин в центре поля нарушил правила против Дзакканьи. Игроки "Лацио" быстро разыграли стандарт. 
  • Судья
    42'
    Ровелла в своей штрафной площади действовал довольно неосмотрительно, едва Николо не подарил мяч Фолоруншо и исправляя ситуацию едва уже не привёз пенальти, но Лука Пайретто показал, что нужно играть дальше. 
  • 2 гола - дубль!
    41'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 2:1!!! Нослин!!! Марин на левом фланге на своей половине поля ошибся с передачей к центру поля, Хюсай перехватил мяч и отправил в забег по флангу Дзакканьи. Маттиа в свою очередь убежал к боковой линии штрафной площади и выполнил прострел в центр штрафной, Педро грамотно пропустил мяч на Нослина, Тиджани на замахе убрал Жезуса, а затем уверенно пробил в правый угол ворот, Каприле на этот раз был бессилен. 
  • 40'
    Спинаццола совершил проход по левому флангу и выполнил прострел в центр штрафной площади, защитники "Лацио" сыграли внимательно и выбили мяч в аут. 
  • 39'
    С правого фланга последовала подача в центр к линии вратарской "Наполи", Каприле уверенно сыграл на выходе и забрал мяч в руки. 
  • Описание гола
    38'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:1!!! Симеоне!!! Нерес на половине поля римского клуба перехватил мяч у Чауны, далее Давид по левой половине поля убежал в штрафную площадь и низом направил мяч под правый угол ворот, Мандас в прыжке неудачно отбил мяч перед собой, далее Симеоне оторвался опередил Патрика и в падении отправил мяч в сетку. 
  • Угловой
    37'
    Нерес и Марин разыграли корнер между собой, далее с левого фланга последовала подача в центр штрафной площади, игроки "Лацио" сыграли без ошибок и спокойно выбили мяч подальше от своих владений. 
  • 36'
    Из центра поля последовал заброс к левому углу штрафной площади "Лацио", Симоне под давлением двух соперников заработал угловой. 
  • Фол, нарушение
    35'
    Чауна перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Спинаццолы. 
  • 34'
    Всё же регулярные атаки "Лацио" принесли свои плоды, римский клуб в середине тайма заслуженно открыл счёт в матче, теперь уже постепенно пора просыпаться и "Наполи". 
  • Описание гола
    33'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ! 1:0!!! Нослин!!! Чауна с углового выполнил подачу на правый угол штрафной площади, Жиго головой хорошо сделал скидку в центр вратарской на Нослина, Тиджани оторвался от опеки и головой уверенно отправил мяч в левый угол ворот. 
  • 32'
    Деле-Баширу разогнал атаку по левому флангу и выполнил передачу на ближний угол штрафной площади, Дзакканьи в свою очередь сделал прострел в центр штрафной, Марин удачно сыграл в подкате и выбил мяч на угловой. 
  • 31'
    Педро сместился на правый фланг, но при развитии атаки на этот раз Педро и Чауна немного не поняли друг друга, мяч в итоге был отправлен за лицевую линию поля. 
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    • 30'
      Чауна со стандарта выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, оттуда последовала скидка в центр к линии вратарской от Патрика на Нослина, Симеоне хорошо отработал в обороне и головой выбил мяч за пределы штрафной площади. 
    • Желтая карточка
      29'
      Фланговый защитник "Наполи" Рафа Марин получил жёлтую карточку за срыв атаки. На левом фланге у своей штрафной площади Марин нарушил правила против Нослина. 
    • Фол, нарушение
      28'
      Жиго в центре поля нарушил правила против Симеоне. Игроки "Наполи" достаточно быстро разыграли стандарт. 
    • 27'
      Дзакканьи в очередной раз разогнал атаку по левому флангу, а затем выполнил передачу в центр штрафной площади, после рикошета мяч пришёл в радиус штрафной, Деле-Баширу в касание пробил в правый угол ворот, мяч свалился с ноги у Фисайо и ушёл в сторону от цели. 
    • Угловой
      26'
      Педро и Чауна на этот раз разыграли корнер между собой, но затем ничего интересного на левом фланге футболисты "Лацио" придумать не смогли. 
    • Угловой
      25'
      Чауна с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, Жезус теперь уже не очень удачно сыграл головой и подрезал мяч к левой штанге, Каприле не стал рисковать и просто смахнул мяч на третий подряд угловой. 
    • Угловой
      24'
      Дзакканьи с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, Распадори не очень удачно сыграл головой и отправил мяч к правой штанге, тут уже Спинаццола не стал рисковать и выбил мяч на повторный корнер. 
    • Не забитый пенальти
      23'
      Тащит Каприле! Элия Каприле сыграл по удару от Дзакканьи с "точки", голкипер "Наполи" совершил хороший прыжок в левый угол ворот и перевёл мяч на угловой. 
    • Пенальти!
      22'
      Пенальти назначается в ворота "Наполи"! Хюсай разогнал атаку по левой половине поля, а затем выполнил передачу на ближний угол штрафной площади на ход Педро, Каприле ошибся при игре на выходе и сбил соперника, Лука Пайретто сразу же дал свисток и указал на "точку". 
    • 21'
      Дзербин с правой половины поля выполнил заброс к ближнему углу вратарской, мяч полетел слишком сильно и ушёл за лицевую линию поля. 
    • 20'
      С левого фланга последовала подача к центру штрафной площади от Фолоруншо, Симеоне в прыжке головой пробил по воротам, мяч слабовато полетел под правый угол ворот, Мандас в прыжке выловил его без особого труда. 
    • 19'
      Нерес на этот раз при рывке по левой половине поля обыграл Лаццари, но затем у Давида прострел в центр штрафной площади не прошёл. 
    • 18'
      Нерес попытался придумать что-то интересное на левом фланге, но под давлением Лаццари Давид упустил мяч за лицевую линию поля. 
    • 17'
      Президент "Наполи" Аурелио Ди Лаурентис пока что спокойно спит на трибунах, игра его успела убаюкать, учитывая, что своя команда не атакует. 
    • 16'
      Ровелла с левой половины поля из-за пределов штрафной площади пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко. 
    • 15'
      Попытались игроки "Наполи" провести редкую атаку по правой половине поля, но Ногнж при входе в штрафную площадь далековато отпустил от себя мяч, в итоге Патрик успел сыграть в подкате и выбил его в аут. 
    • 14'
      По большей части "Лацио" продолжает упорно атаковать через левую половину поля, но к этому защитники "Наполи" хорошо готовы. 
    • 13'
      Педро при развитии атаки по левому флангу на этот раз выполнил слишком сильную передачу на ход Чауна, мяч в итоге ушёл за лицевую линию поля. 
    • Угловой
      12'
      Дзакканьи с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, Жезус хорошо выпрыгнул и головой выбил мяч за пределы штрафной площади. 
    • 11'
      Дзакканьи активно поработал на левом фланге у штрафной площади "Наполи" и заработал угловой для своей команды. 
    • 10'
      Педро разогнал атаку по левой половине поля и выполнил передачу на ближний угол штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч на этот раз. 
    • 9'
      Педро с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Чауна головой пробил в левый угол ворот, мяч полетел слишком высоко. 
    • 8'
      Хюсай с левого фланга вновь выполнил заброс в штрафную площадь, не без труда, но футболисты "Наполи" всё же перехватили мяч. 
    • Фол, нарушение
      7'
      Нгонж в борьбе за верховой мяч в центре поля нарушил правила против Дзакканьи. 
    • 6'
      Хюсай с левого фланга сделал прострел в центр штрафной площади, мяч попал в защитника "Наполи" и улетел в аут. 
    • 5'
      Каприле получил плохую передачу назад с правого фланга, Элия пришлось делать рывок за пределы штрафной площади и выбивать мяч в аут. 
    • 4'
      "Наполи" первые минуты матча проводит в достаточно плотной обороне, команда Антонио Конте пока что выжидает момент для контратак. 
    • 3'
      Игроки "Лацио" на старте матча не собираются отдавать контроль над мячом сопернику, но римскому клубу при этом трудно развивать свои атаки. 
    • 2'
      Дзакканьи попытался разогнать атаку по левому флангу, но обыграть сразу двух соперников у Маттиа не получилось. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и битва в Риме началась. Сегодня нас ждёт очень интересная битва, сегодня Марко Барони выставил вполне оптимальный состав. Антонио Конте пошёл на ротацию, но это не значит, что состав у неаполитанского клуба будет слабее в этот вечер. 
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    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 41'
      Педро Родригес сделал результативную передачу.
    • 41'
      Г О О О О Л - Нослин Тейяни бьет в цель!
    • 36'
      Г О О О О Л - Симеоне Джованни бьет в цель!
    • 32'
      Жиго Самуэль сделал результативную передачу.
    • 32'
      Г О О О О Л - Нослин Тейяни бьет в цель!
    • 26'
      Марин Рафа получил желтую карточку от судьи
    • 21'
      ОН ПРОМАЗАЛ - Дзакканьи Маттиа пробил пенальти, но не смог забить!
    • Судья начинает матч
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 30.4% пользователей.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лацио 2:1 Наполи

    Исход игры
    Лацио
    18.8% (26)
    Ничья
    31.2% (43)
    Наполи
    50% (69)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.59% (61)
    Меньше
    47.41% (55)
    Обе команды забьют
    Да
    86.21% (100)
    Нет
    13.79% (16)
    Популярный счёт
    1:2 Наполи
    30.4% (42)
    1:1 Ничья
    28.3% (39)
    2:1 Лацио
    8.7% (12)
    1:0 Лацио
    5.8% (8)
    0:1 Наполи
    3.6% (5)
    1:3 Наполи
    2.9% (4)
    2:2 Ничья
    1.4% (2)
    0:2 Наполи
    1.4% (2)
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