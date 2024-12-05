С правого фланга последовала подача в центр к линии вратарской "Наполи", Каприле уверенно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

Спинаццола совершил проход по левому флангу и выполнил прострел в центр штрафной площади, защитники "Лацио" сыграли внимательно и выбили мяч в аут.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 2:1!!! Нослин!!! Марин на левом фланге на своей половине поля ошибся с передачей к центру поля, Хюсай перехватил мяч и отправил в забег по флангу Дзакканьи. Маттиа в свою очередь убежал к боковой линии штрафной площади и выполнил прострел в центр штрафной, Педро грамотно пропустил мяч на Нослина, Тиджани на замахе убрал Жезуса, а затем уверенно пробил в правый угол ворот, Каприле на этот раз был бессилен.

Ровелла в своей штрафной площади действовал довольно неосмотрительно, едва Николо не подарил мяч Фолоруншо и исправляя ситуацию едва уже не привёз пенальти, но Лука Пайретто показал, что нужно играть дальше.

Нерес совершил хороший рывок к боковой линии штрафной площади по левой половине поля, а затем выполнил прострел к центру штрафной, Симеоне под давлением соперника в касание пробил в левый угол ворот, Мандас отлично растянулся и ногой отбил мяч в сторону от своих владений.

Звучит свисток на перерыв. По итогам первой половины матча "Лацио" на домашнем поле в Риме обыгрывает "Наполи" из Неаполя со счётом 2:1. В первом тайме команда Марко Барони по большей части смотрелась лучше, но конечно же "орлам" нельзя расслабляться, учитывая, что Антонио Конте наверняка будет менять стиль игры своей команды.

Педро сместился на правый фланг, но при развитии атаки на этот раз Педро и Чауна немного не поняли друг друга, мяч в итоге был отправлен за лицевую линию поля.

Деле-Баширу разогнал атаку по левому флангу и выполнил передачу на ближний угол штрафной площади, Дзакканьи в свою очередь сделал прострел в центр штрафной, Марин удачно сыграл в подкате и выбил мяч на угловой.

ГО-О-О-О-О-ОЛ! 1:0!!! Нослин!!! Чауна с углового выполнил подачу на правый угол штрафной площади, Жиго головой хорошо сделал скидку в центр вратарской на Нослина, Тиджани оторвался от опеки и головой уверенно отправил мяч в левый угол ворот.

Всё же регулярные атаки "Лацио" принесли свои плоды, римский клуб в середине тайма заслуженно открыл счёт в матче, теперь уже постепенно пора просыпаться и "Наполи".

Чауна перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Спинаццолы.

Из центра поля последовал заброс к левому углу штрафной площади "Лацио", Симоне под давлением двух соперников заработал угловой.

Нерес и Марин разыграли корнер между собой, далее с левого фланга последовала подача в центр штрафной площади, игроки "Лацио" сыграли без ошибок и спокойно выбили мяч подальше от своих владений.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:1!!! Симеоне!!! Нерес на половине поля римского клуба перехватил мяч у Чауны, далее Давид по левой половине поля убежал в штрафную площадь и низом направил мяч под правый угол ворот, Мандас в прыжке неудачно отбил мяч перед собой, далее Симеоне оторвался опередил Патрика и в падении отправил мяч в сетку.

30' Чауна со стандарта выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, оттуда последовала скидка в центр к линии вратарской от Патрика на Нослина, Симеоне хорошо отработал в обороне и головой выбил мяч за пределы штрафной площади.

29' Фланговый защитник "Наполи" Рафа Марин получил жёлтую карточку за срыв атаки. На левом фланге у своей штрафной площади Марин нарушил правила против Нослина.

28' Жиго в центре поля нарушил правила против Симеоне. Игроки "Наполи" достаточно быстро разыграли стандарт.

27' Дзакканьи в очередной раз разогнал атаку по левому флангу, а затем выполнил передачу в центр штрафной площади, после рикошета мяч пришёл в радиус штрафной, Деле-Баширу в касание пробил в правый угол ворот, мяч свалился с ноги у Фисайо и ушёл в сторону от цели.

26' Педро и Чауна на этот раз разыграли корнер между собой, но затем ничего интересного на левом фланге футболисты "Лацио" придумать не смогли.

25' Чауна с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, Жезус теперь уже не очень удачно сыграл головой и подрезал мяч к левой штанге, Каприле не стал рисковать и просто смахнул мяч на третий подряд угловой.

24' Дзакканьи с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, Распадори не очень удачно сыграл головой и отправил мяч к правой штанге, тут уже Спинаццола не стал рисковать и выбил мяч на повторный корнер.

23' Тащит Каприле! Элия Каприле сыграл по удару от Дзакканьи с "точки", голкипер "Наполи" совершил хороший прыжок в левый угол ворот и перевёл мяч на угловой.

22' Пенальти назначается в ворота "Наполи"! Хюсай разогнал атаку по левой половине поля, а затем выполнил передачу на ближний угол штрафной площади на ход Педро, Каприле ошибся при игре на выходе и сбил соперника, Лука Пайретто сразу же дал свисток и указал на "точку".