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Лацио
 
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Наполи
Прогнозы 52
Лацио 21.2% (11)
X 36.5% (19)
Наполи 42.3% (22)
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Лацио
Ничья
Наполи
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История личных встреч

Лацио
Наполи

15 матчей

73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
60%
9 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед

25 матчей

20%
80%
0 побед 5 ничьих 20 побед

Первый тайм

48%
52%
0 побед 12 ничьих 10 побед

Второй тайм

24%
76%
0 побед 6 ничьих 19 побед

40 матчей

27.5%
22.5%
50%
11 побед 9 ничьих 20 побед

Первый тайм

22.5%
52.5%
25%
9 побед 21 ничья 10 побед

Второй тайм

25%
27.5%
47.5%
10 побед 11 ничьих 19 побед

История матчей

СA
0:0
СA
1:2
СA
0:1
СA
1:2
СA
1:2
СA
4:0
СA
5:2
СA
2:0
СA
3:1
К
1:0
СA
1:0
СA
2:1
СA
1:2
СA
4:1
СA
1:4
СA
0:3
СA
1:1
СA
0:2
СA
5:0
СA
2:4
К
0:1
К
1:1
СA
0:1
СA
4:2
К
1:0
СA
2:4
СA
1:1
СA
3:0
СA
3:1
СA
0:0
СA
4:3
СA
2:0
СA
1:1
СA
0:0
СA
0:2
СA
0:1
СA
2:1
СA
2:2
К
1:1
К
2:1

Голы

Всего голов

21
24

Голов в среднем за матч

1.11
1.14

Среднее время на гол

81
78

Всего голов

43
27

Голов в среднем за матч

2.05
1.42

Среднее время на гол

43
63

Всего голов

64
51

Голов в среднем за матч

1.6
1.28

Тотал матчей

2.5
37
Больше 93%
Меньше 8%
3
30
Больше 75%
Меньше 25%
10
21
Больше 53%
Меньше 48%
19
12
Больше 30%
Меньше 70%
28
8
Больше 20%
Меньше 80%
32
5
Больше 13%
Меньше 88%
35
2
Больше 5%
Меньше 95%
38

Среднее время на гол

56
70

Бомбардиры внутри турнира

Лацио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Наполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нгонж Сириль 2 1
Нерес Давид 1 0.5
Жуан Жезус 1 0.5
Мактоминай Скотт 1 0.5
Лукаку Ромелу 0 0
Симеоне Джованни 0 0
Лоботка Станислав 0 0
Распадори Джакомо 0 0

Карточки

Лацио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Наполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Замбо-Ангисса Андре-Франк 1 0
Марин Рафа 1 0

Результаты матчей

Лацио
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Наполи
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
5
Лацио
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Наполи
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
5

Голы по времени матча

Забито

0
5
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
5
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Лацио
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Парма - Лацио 3:1 Лацио - Лудогорец 0:0 Лацио - Болонья 3:0 Монца - Лацио 0:1
Лацио - Порту 2:1 Лацио - Кальяри 2:1 Комо - Лацио 1:5 Лацио - Дженоа 3:0 Твенте - Лацио 0:2 Ювентус - Лацио 1:0 Лацио - Эмполи 2:1 Лацио - Ницца 4:1 Торино - Лацио 2:3 Динамо Киев - Лацио 0:3 Фиорентина - Лацио 2:1 Лацио - Верона 2:1 Лацио - Милан 2:2 Удинезе - Лацио 2:1 Лацио - Венеция 3:1 Кадис - Лацио 0:1
Наполи
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Торино - Наполи 0:1 Наполи - Рома 1:0 Интер Милан - Наполи 1:1 Наполи - Аталанта 0:3
Милан - Наполи 0:2 Наполи - Лечче 1:0 Эмполи - Наполи 0:1 Наполи - Комо 3:1 Наполи - Монца 2:0 Наполи - Палермо 5:0 Ювентус - Наполи 0:0 Кальяри - Наполи 0:4 Наполи - Парма 2:1 Наполи - Болонья 3:0 Верона - Наполи 3:0 Наполи - Модена 0:0 Наполи - Жирона 0:2 Наполи - Брест 1:0 Наполи - Эгнатия 4:0 Наполи - Мантуя 3:0

Результаты матчей

Лацио
Наполи

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

0:0
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Лацио
Наполи

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

1/8 финала
Болонья
Монца
Милан
Сассуоло
Фиорентина
Эмполи
Лацио
Наполи
Ювентус
Кальяри
Аталанта
Чезена
Рома
Сампдория
Интер Милан
Удинезе
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Специя Солери Эдоардо 2
Наполи Нгонж Сириль 2
Чезена Каргбо Аугустус 2
Авеллино Трибуцци Алессио 2
Брешия Олзер Джакомо 2
Весь список

Топ нарушителей
Сампдория Романьоли Симоне 1
Комо Иовин Алессио 1
Салернитана Маджоре Джулио 1
Палермо Aljosa Vasic 1
Кальяри Виола Николас 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Лацио - Наполи от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 5 декабря 2024, осталось 2 дня 14 часов 23 минуты.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Прогнозы 52
    Лацио 21.2% (11)
    X 36.5% (19)
    Наполи 42.3% (22)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Лацио
    Ничья
    Наполи
    2.50
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    3.30
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    Прогнозы на матч Лацио - Наполи

    Исход игры
    Лацио
    20.8% (11)
    Ничья
    35.8% (19)
    Наполи
    43.4% (23)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.94% (27)
    Меньше
    47.06% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    88.24% (45)
    Нет
    11.76% (6)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    34% (18)
    1:2 Наполи
    32.1% (17)
    2:1 Лацио
    11.3% (6)
    1:0 Лацио
    7.5% (4)
    1:3 Наполи
    5.7% (3)
    0:2 Наполи
    3.8% (2)
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