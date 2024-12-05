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  3. Англия
  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Хупер Саймон
Борнмут
1:0
Перерыв
Тоттенхэм
0'
4' Желтая карточка
Дэвис Бен
1:0
17' Гол
Хёйсен Дин
21' Желтая карточка
Биссума Ив

Ход матча

4'
 
Дэвис Бен
17'
Хёйсен Дин
(Тавернер Маркус)
1:0
21'
 
Биссума Ив

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 5
  • 2 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 121 Количество передач 248
  • 30 Владение мячом, % 70

Владение мячом

Прогнозы 134
Борнмут 10.4% (14)
X 18.7% (25)
Тоттенхэм 70.9% (95)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Аррисабалага
Кепа
15
Смит
Адам
27
Забарный
Илья
2
Хёйсен
Дин
3
Керкез
Милош
10
Кристи
Райан
12
Адамс
Тайлер
24
Семеньо
Антуан
19
Клюйверт
Джастин
16
Тавернер
Маркус
9
Эванилсон
20
Форстер
Фрейзер
14
Грэй
Арчи
6
Дрэгушин
Раду
33
Дэвис
Бен
13
Удоджи
Дестини
29
Сарр
Пап
Матар
8
Биссума
Ив
10
Мэддисон
Джеймс
21
Кулушевски
Деян
19
Соланке
Доминик
22
Джонсон
Бреннан
Борнмут
4-2-3-1
Тоттенхэм
4-3-3

История личных встреч

Борнмут
Тоттенхэм

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
100%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

12 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 12 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Второй тайм

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед

16 матчей

12.5%
12.5%
75%
2 победы 2 ничьи 12 побед

Первый тайм

6.3%
37.5%
56.2%
1 победа 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

12.5%
18.8%
68.7%
2 победы 3 ничьи 11 побед

История матчей

ПЛ
3:1
ПЛ
0:2
ПЛ
2:3
ПЛ
2:3
ПЛ
0:0
ПЛ
3:2
ПЛ
1:0
ПЛ
5:0
ПЛ
1:4
ПЛ
1:0
ПЛ
4:0
ПЛ
0:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:5
ТМС
0:4
ТМС
0:3

Голы

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

0.56
0.86

Среднее время на гол

162
105

Всего голов

21
21

Голов в среднем за матч

3
2.33

Среднее время на гол

30
38

Всего голов

26
27

Голов в среднем за матч

1.63
1.69

Тотал матчей

2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

55
53

Бомбардиры внутри турнира

Борнмут
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Клюйверт Джастин 5 (4) 0.36
Семеньо Антуан 4 0.29
Эванилсон 4 0.29
Тавернер Маркус 1 0.07
Кук Льюис 1 0.07
Керкез Милош 1 0.07
Синистерра Луис 1 0.07
Уттара Данго 1 0.07
Брукс Дэвид 1 0.07
Кристи Райан 1 0.07
Хёйсен Дин 1 0.07
Унал Энес 0 0
Тоттенхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джонсон Бреннан 6 0.43
Мэддисон Джеймс 5 0.36
Соланке Доминик 4 0.29
Хын Мин Сон 3 0.21
Кулушевски Деян 2 0.14
Порро Педро 2 0.14
Биссума Ив 2 0.14
Бентанкур Родриго 1 0.07
Ромеро Кристиан 1 0.07
Вернер Тимо 0 0
Сарр Пап Матар 0 0
Ван де Вен Микки 0 0
Ришарлисон 0 0
Удоджи Дестини 0 0

Карточки

Борнмут
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кристи Райан 5 0
Семеньо Антуан 5 0
Кук Льюис 4 0
Клюйверт Джастин 4 0
Сенеси Маркос 4 0
Смит Адам 3 0
Ираола Андони 2 0
Тавернер Маркус 2 0
Забарный Илья 2 0
Керкез Милош 2 0
Унал Энес 1 0
Адамс Тайлер 1 0
Араухо Хулиан 1 0
Хёйсен Дин 1 0
Тоттенхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бентанкур Родриго 4 0
Биссума Ив 4 0
Ван де Вен Микки 4 0
Кулушевски Деян 3 0
Мэддисон Джеймс 2 0
Сарр Пап Матар 2 0
Порро Педро 2 0
Джонсон Бреннан 2 0
Удоджи Дестини 2 0
Дэвис Бен 1 0
Викарио Гульельмо 1 0
Ришарлисон 1 0
Ромеро Кристиан 1 0
Спенс Джед 1 0

Результаты матчей

Борнмут
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Тоттенхэм
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
3
Борнмут
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Тоттенхэм
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
3

Упущенные победы

9
15
Борнмут
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Тоттенхэм
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

9
3

Упущенные победы

11
18

Голы по времени матча

Забито

9
10
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
8 Не забивали 9
1
11%
2
20%
1-15
1
11%
3
30%
16-30
3
33%
1
10%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
2
20%
76-90

Пропущено

6
8
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
2
33%
4
50%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
3
50%
1
13%
76-90

Забито

11
16
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 7
2
18%
2
13%
1-15
2
18%
2
13%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
1
9%
4
25%
46-60
1
9%
3
19%
61-75
5
45%
4
25%
76-90

Пропущено

13
8
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
1
8%
1
13%
1-15
5
38%
1
13%
16-30
1
8%
3
38%
31-45
4
31%
1
13%
46-60
1
8%
2
25%
61-75
1
8%
0
0%
76-90

Забито

20
26
9 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 6
3 Не забивали 3
3
15%
4
15%
1-15
3
15%
5
19%
16-30
3
15%
2
8%
31-45
1
5%
6
23%
46-60
3
15%
3
12%
61-75
7
35%
6
23%
76-90

Пропущено

19
16
8 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 10
2
11%
1
6%
1-15
5
26%
1
6%
16-30
1
5%
5
31%
31-45
6
32%
5
31%
46-60
1
5%
3
19%
61-75
4
21%
1
6%
76-90

Результаты последних матчей

Борнмут
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Вулверхэмптон - Борнмут 2:4 Борнмут - Брайтон 1:2 Брентфорд - Борнмут 3:2 Борнмут - Манчестер Сити 2:1
Астон Вилла - Борнмут 1:1 Борнмут - Арсенал 2:0 Лестер - Борнмут 1:0 Борнмут - Саутгемптон 3:1 Ливерпуль - Борнмут 3:0 Борнмут - Челси 0:1 Эвертон - Борнмут 2:3 Вест Хэм - Борнмут 1:0 Борнмут - Ньюкасл 1:1 Ноттингем Форест - Борнмут 1:1 Борнмут - Жирона 3:2 Борнмут - Райо Вальекано 1:0 Арсенал - Борнмут 1:1 Рексхэм - Борнмут 1:1 Челси - Борнмут 2:1 Борнмут - Брентфорд 1:2
Тоттенхэм
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Тоттенхэм - Фулхэм 1:1 Тоттенхэм - Рома 2:2 Манчестер Сити - Тоттенхэм 0:4 Тоттенхэм - Ипсвич 1:2
Галатасарай - Тоттенхэм 3:2 Тоттенхэм - Астон Вилла 4:1 Тоттенхэм - Манчестер Сити 2:1 Кристал Пэлас - Тоттенхэм 1:0 Тоттенхэм - АЗ Алкмаар 1:0 Тоттенхэм - Вест Хэм 4:1 Брайтон - Тоттенхэм 3:2 Ференцварош - Тоттенхэм 1:2 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 0:3 Тоттенхэм - Карабах 3:0 Тоттенхэм - Брентфорд 3:1 Ковентри - Тоттенхэм 1:2 Тоттенхэм - Арсенал 0:1 Ньюкасл - Тоттенхэм 2:1 Тоттенхэм - Эвертон 4:0 Лестер - Тоттенхэм 1:1

Результаты матчей

Борнмут
Тоттенхэм

Точный счет

0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

1:1
3 раза 23%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
1
4 раза 31%
4
4 раза 31%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Борнмут
Тоттенхэм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
6
1
3
3
1.5
4
3
1
5
2.5
4
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
1
3
4
1.5
3
3
2
5
2.5
2
4
1
6
3.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
11
2
6
7
1.5
7
6
3
10
2.5
6
7
1
12
3.5
4
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 14 11 2 1 29 - 11 35
2.
Челси
 Заявка 14 8 4 2 31 - 15 28
3.
Арсенал
 Заявка 14 8 4 2 28 - 14 28
4.
Манчестер Сити
 Заявка 14 8 2 4 25 - 19 26
5.
Брайтон
 1:1 Заявка 14 6 6 2 23 - 18 24
6.
Ноттингем Форест
 Заявка 14 6 4 4 16 - 16 22
7.
Астон Вилла
 Заявка 14 6 4 4 22 - 23 22
8.
Борнмут
 1:0 Заявка 14 6 3 5 21 - 19 21
9.
Тоттенхэм
 0:1 Заявка 14 6 2 6 28 - 15 20
10.
Брентфорд
 Заявка 14 6 2 6 27 - 26 20
11.
Ньюкасл
 Заявка 14 5 5 4 17 - 17 20
12.
Фулхэм
 1:1 Заявка 14 5 5 4 19 - 19 20
13.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 14 5 4 5 17 - 15 19
14.
Вест Хэм
 Заявка 14 4 3 7 18 - 27 15
15.
Эвертон
 Заявка 14 3 5 6 14 - 21 14
16.
Лестер
 Заявка 14 3 4 7 19 - 28 13
17.
Кристал Пэлас
 Заявка 14 2 6 6 12 - 18 12
18.
Вулверхэмптон
 Заявка 14 2 3 9 22 - 36 9
19.
Ипсвич
 Заявка 14 1 6 7 13 - 25 9
20.
Саутгемптон
 Заявка 14 1 2 11 11 - 30 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брентфорд
 Заявка 7 6 1 0 22 - 12 19
2.
Ливерпуль
 Заявка 7 6 0 1 13 - 3 18
3.
Арсенал
 Заявка 7 5 2 0 17 - 6 17
4.
Манчестер Сити
 Заявка 7 5 1 1 15 - 10 16
5.
Тоттенхэм
 0:1 Заявка 7 4 1 2 17 - 7 13
6.
Борнмут
 1:0 Заявка 7 4 1 2 10 - 6 13
7.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 7 4 1 2 11 - 8 13
8.
Брайтон
 1:1 Заявка 7 3 4 0 12 - 9 13
9.
Челси
 Заявка 7 3 3 1 12 - 8 12
10.
Астон Вилла
 Заявка 7 3 3 1 12 - 9 12
11.
Ноттингем Форест
 Заявка 7 3 2 2 8 - 6 11
12.
Ньюкасл
 Заявка 7 3 2 2 8 - 8 11
13.
Фулхэм
 1:1 Заявка 7 3 2 2 11 - 12 11
14.
Эвертон
 Заявка 7 2 3 2 9 - 8 9
15.
Лестер
 Заявка 7 2 2 3 9 - 10 8
16.
Вест Хэм
 Заявка 7 2 1 4 10 - 15 7
17.
Кристал Пэлас
 Заявка 7 1 3 3 4 - 8 6
18.
Вулверхэмптон
 Заявка 7 1 1 5 11 - 18 4
19.
Саутгемптон
 Заявка 7 1 1 5 7 - 16 4
20.
Ипсвич
 Заявка 7 0 4 3 5 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 7 5 2 0 16 - 8 17
2.
Челси
 Заявка 7 5 1 1 19 - 7 16
3.
Арсенал
 Заявка 7 3 2 2 11 - 8 11
4.
Брайтон
 1:1 Заявка 7 3 2 2 11 - 9 11
5.
Ноттингем Форест
 Заявка 7 3 2 2 8 - 10 11
6.
Манчестер Сити
 Заявка 7 3 1 3 10 - 9 10
7.
Астон Вилла
 Заявка 7 3 1 3 10 - 14 10
8.
Фулхэм
 1:1 Заявка 7 2 3 2 8 - 7 9
9.
Ньюкасл
 Заявка 7 2 3 2 9 - 9 9
10.
Борнмут
 1:0 Заявка 7 2 2 3 11 - 13 8
11.
Вест Хэм
 Заявка 7 2 2 3 8 - 12 8
12.
Тоттенхэм
 0:1 Заявка 7 2 1 4 11 - 8 7
13.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 7 1 3 3 6 - 7 6
14.
Кристал Пэлас
 Заявка 7 1 3 3 8 - 10 6
15.
Вулверхэмптон
 Заявка 7 1 2 4 11 - 18 5
16.
Ипсвич
 Заявка 7 1 2 4 8 - 15 5
17.
Эвертон
 Заявка 7 1 2 4 5 - 13 5
18.
Лестер
 Заявка 7 1 2 4 10 - 18 5
19.
Брентфорд
 Заявка 7 0 1 6 5 - 14 1
20.
Саутгемптон
 Заявка 7 0 1 6 4 - 14 1
  • — Выход в Лигу чемпионов
  • — Выход в Лигу Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Ливерпуль Салах Мохамед 13 (8)
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 12 (1)
Челси Палмер Коул 9 (6)
Ноттингем Форест Вуд Крис 9
Челси Джексон Николас 8 (3)
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Топ нарушителей
Кристал Пэлас Хьюз Уилл 6
Челси Кукурелья Марк 6
Челси Фофана Уэсли 6
Ньюкасл Шёр Фабиан 1 4
Вест Хэм Альварес Эдсон 1 4
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Минуту рефери добавил, но она истекла бесславно для обеих команд. Счет на табло пока 1:0. Впереди футболисты "Борнмута", которые смогли показать себя с наилучшей стороны по ходу первой половины встречи. 
  • Опасный момент
    43'
    ОПАСНО! Форстер! Спасает он свою команду! Керкез на Тавернера подал, и тот головой пробил прямо во вратаря, идеально отработавшего на "ленточке". 
  • 42'
    Эванилсон получил мяч на правом фланге, выполнил подачу в центр штрафной. На выходе сработал голкипер, который снова сработал уверенно в рамке. 
  • 41'
    Последняя 5-минутка в нашем матче стартовала. Нам показывают процент владения мячом. Впереди игроки "шпор", все также. По данному показателю - 30% против 70%.
  • 39'
    Сона крупным планом нам показали. Отправили его разминаться наставники "шпор". Это может быть интересно. Он точно нужен своему коллективу. 
  • Угловой
    38'
    Еще один угловой от "шпор". Дэвис пытался головой скинуть мяч в центр, но там были только игроки команды соперника, сыгравшие на вынос. 
  • Угловой
    37'
    Еще один угловой подали футболисты "Тоттенхэма". Мяч с правого края полетел на дальнюю штангу, где до сферы добрался первым защитник. 
  • 35'
    Кулушевски с правого края простреливал мяч в центр штрафной, но попал в ногу защитнику, после чего сфера выкатилась за пределы футбольного поля. 
  • 34'
    Сарр с левого фланга выполнял подачу на дальнюю штангу - снова вышло неудачно. На выходе сыграл голкипер, который разобрался в ситуации. 
  • 33'
    Биссума с левого края выполнил перевод в центр штрафной, но он оказался крайне неточным. Мяч в руки голкиперу полетел в этой ситуации. 
  • Фол, нарушение
    31'
    Сарр сейчас наступил на ногу сопернику на высокой скорости. Не появилась в руках рефери карточка желтого цвета в этой ситуации, хотя вполне могла. 
  • Фол, нарушение
    30'
    Полчаса отыграли соперники на поле тем временем. Тавернера сейчас сбивают соперники, но рефери в этой ситуации карточки желтого цвета не показывает. 
  • Офсайд
    29'
    Тавернер сейчас второй гол в ворота соперника забивает, но рефери отменяет взятие ворот. Фиксируется судейской бригадой положение "вне игры".
  • 27'
    Семеньо нанес дальний удар по воротам соперника. Мяч попал в ногу защитнику и полетел за пределы футбольного газона. Получилось очень неплохо. 
  • 26'
    Навес с левого края последовал, но до мяча добирался защитник, который спокойно сыграл в сторону от рамки. За пределы футбольного газона. 
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    • 25'
      Сон сегодня на скамейке у "шпор", но он может выйти при необходимости. Сейчас угловой "шпоры" у ворот соперника зарабатывают.
    • 24'
      Середина первого тайма у нас идет. Интересно играют соперники, владеют преимуществом то одни, то другие. Но чаще с мячом все же гости. 
    • Желтая карточка
      22'
      Биссума сорвал сейчас наступление соперника. В итоге получил карточку желтого цвета футболист. Она заслуженная, стоит этот факт признать.
    • 21'
      Биссума сейчас с правого края в центр штрафной отдал передачу, но мяч полетел слишком сильно и неточно. Потеряли сферу игроки "Тоттенхэма". 
    • Угловой
      20'
      Третий в матче угловой, и второй он для "Тоттенхэма". Подача в центр штрафной, и Соланке головой пробивает рядом с правой стойкой!
    • 19'
      И ведь все справедливо! Активнее в последние минуты встречи играл "Борнмут". В итоге "вишням" удалось выйти вперед за счет розыгрыша стандарта. 
    • Описание гола
      17'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ХЁЙСЕН! 1:0!
      Открывает счет "Борнмут"! Подача от правого углового флага на дальнюю штангу. Хёйсен оказывается там без опеки и мяч переправляет головой в сетку ворот соперника!
    • Опасный момент
      16'
      ОГО! Дрэгушин ошибся сейчас с выносом мячом из своей штрафной. Эванилсон в итоге расстреливал рамку соперника, но угодил во вратаря!
    • 15'
      Джонсон снова с левого края выполнял прострельную передачу в центр штрафной, но один из защитников сыграл по мячу, выбив его за боковую линию.
    • 14'
      Джонсон на Удоджи отдал передачу. Тот выполнил прострельный пас в центр штрафной, и мяч попал в ногу защитнику. Далее сфера выкатилась за пределы поля. 
    • Угловой
      12'
      Первый в матче угловой неудачно разыграл "Тоттенхэм". В центр штрафной пошла подача, но до мяча добрался один из защитников.
    • 11'
      Соланке убежал к воротам соперника, нанес удар с левого края штрафной, но попал в ногу защитнику, от которой сфера ушла за лицевую линию.
    • 10'
      34% против 66% по проценту владения игровым снарядом, впереди футболисты "Тоттенхэма". "Шпоры" пока активнее в этом противостоянии.
    • 9'
      Почти 10 минут отыграли оппоненты в нашем матче. Хороший темп в матче. Мне кажется, что голы не заставят себя долго ждать в матче.
    • Опасный момент
      7'
      ОПАСНО! Соланке вывалился на свидание с голкипером. Переправлял он мяч в ворота, но взял чуть выше перекладины! Получилось чуть неточно!
    • 6'
      Обоих наставников нам сейчас показали. Очень сосредоточенными выглядят тренеры. Им сегодня также предстоит проделать космический объем работы.
    • Желтая карточка
      5'
      Дэвис в центре поля снес оппонента на газон. В руках рефери по итогу появилась карточка желтого цвета, которую он показал игроку, сфолившему на данном участке поля. 
    • 3'
      Присматриваются друг к другу соперники сейчас. Владеют преимуществом то одни, то другие. Никто конкретно не движет атаку с молниеносной скоростью. 
    • 2'
      Футболисты "Борнмута" вышли на поле в вишнево-черных цветах, а игроки "Тоттенхэма" - в голубых цветах.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовала встреча на стадионе "Виталити"! Удачи соперникам, поехали!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Борнмут 1:0 Тоттенхэм

    Исход игры
    Борнмут
    10.4% (14)
    Ничья
    18.7% (25)
    Тоттенхэм
    70.9% (95)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.66% (75)
    Меньше
    35.34% (41)
    Обе команды забьют
    Да
    79.31% (92)
    Нет
    20.69% (24)
    Популярный счёт
    1:2 Тоттенхэм
    41% (55)
    1:1 Ничья
    14.2% (19)
    0:1 Тоттенхэм
    8.2% (11)
    0:2 Тоттенхэм
    6.7% (9)
    1:3 Тоттенхэм
    4.5% (6)
    2:1 Борнмут
    3% (4)
    3:1 Борнмут
    2.2% (3)
    2:2 Ничья
    2.2% (3)
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