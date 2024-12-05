Еще один угловой подали футболисты "Тоттенхэма". Мяч с правого края полетел на дальнюю штангу, где до сферы добрался первым защитник.

Еще один угловой от "шпор". Дэвис пытался головой скинуть мяч в центр, но там были только игроки команды соперника, сыгравшие на вынос.

Сона крупным планом нам показали. Отправили его разминаться наставники "шпор". Это может быть интересно. Он точно нужен своему коллективу.

Последняя 5-минутка в нашем матче стартовала. Нам показывают процент владения мячом. Впереди игроки "шпор", все также. По данному показателю - 30% против 70%.

Эванилсон получил мяч на правом фланге, выполнил подачу в центр штрафной. На выходе сработал голкипер, который снова сработал уверенно в рамке.

ОПАСНО! Форстер! Спасает он свою команду! Керкез на Тавернера подал, и тот головой пробил прямо во вратаря, идеально отработавшего на "ленточке".

Минуту рефери добавил, но она истекла бесславно для обеих команд. Счет на табло пока 1:0. Впереди футболисты "Борнмута", которые смогли показать себя с наилучшей стороны по ходу первой половины встречи.

Навес с левого края последовал, но до мяча добирался защитник, который спокойно сыграл в сторону от рамки. За пределы футбольного газона.

Семеньо нанес дальний удар по воротам соперника. Мяч попал в ногу защитнику и полетел за пределы футбольного газона. Получилось очень неплохо.

Тавернер сейчас второй гол в ворота соперника забивает, но рефери отменяет взятие ворот. Фиксируется судейской бригадой положение "вне игры".

Полчаса отыграли соперники на поле тем временем. Тавернера сейчас сбивают соперники, но рефери в этой ситуации карточки желтого цвета не показывает.

Сарр сейчас наступил на ногу сопернику на высокой скорости. Не появилась в руках рефери карточка желтого цвета в этой ситуации, хотя вполне могла.

Биссума с левого края выполнил перевод в центр штрафной, но он оказался крайне неточным. Мяч в руки голкиперу полетел в этой ситуации.

Сарр с левого фланга выполнял подачу на дальнюю штангу - снова вышло неудачно. На выходе сыграл голкипер, который разобрался в ситуации.

Кулушевски с правого края простреливал мяч в центр штрафной, но попал в ногу защитнику, после чего сфера выкатилась за пределы футбольного поля.

25' Сон сегодня на скамейке у "шпор", но он может выйти при необходимости. Сейчас угловой "шпоры" у ворот соперника зарабатывают.

24' Середина первого тайма у нас идет. Интересно играют соперники, владеют преимуществом то одни, то другие. Но чаще с мячом все же гости.

22' Биссума сорвал сейчас наступление соперника. В итоге получил карточку желтого цвета футболист. Она заслуженная, стоит этот факт признать.

21' Биссума сейчас с правого края в центр штрафной отдал передачу, но мяч полетел слишком сильно и неточно. Потеряли сферу игроки "Тоттенхэма".

20' Третий в матче угловой, и второй он для "Тоттенхэма". Подача в центр штрафной, и Соланке головой пробивает рядом с правой стойкой!

19' И ведь все справедливо! Активнее в последние минуты встречи играл "Борнмут". В итоге "вишням" удалось выйти вперед за счет розыгрыша стандарта.

17' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ХЁЙСЕН! 1:0!

Открывает счет "Борнмут"! Подача от правого углового флага на дальнюю штангу. Хёйсен оказывается там без опеки и мяч переправляет головой в сетку ворот соперника!

16' ОГО! Дрэгушин ошибся сейчас с выносом мячом из своей штрафной. Эванилсон в итоге расстреливал рамку соперника, но угодил во вратаря!

15' Джонсон снова с левого края выполнял прострельную передачу в центр штрафной, но один из защитников сыграл по мячу, выбив его за боковую линию.