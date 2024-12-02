Тур: 14. Стадион: Виталити. Главный судья: Хупер Саймон
-
Главный тренер: Ираола Андони
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Главный тренер: Постекоглу Анге
- Травмы и дисквалификации
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- Дисквалифицирован
- Не уточняется
История личных встреч
Борнмут
Тоттенхэм
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
100%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
12 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 12 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Второй тайм
8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед
16 матчей
12.5%
12.5%
75%
2 победы 2 ничьи 12 побед
Первый тайм
6.3%
37.5%
56.2%
1 победа 6 ничьих 9 побед
Второй тайм
12.5%
18.8%
68.7%
2 победы 3 ничьи 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
6
Голов в среднем за матч
0.56
0.86
Среднее время на гол
162
105
Всего голов
21
21
Голов в среднем за матч
3
2.33
Среднее время на гол
30
38
Всего голов
26
27
Голов в среднем за матч
1.63
1.69
Тотал матчей
2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
55
53
Бомбардиры внутри турнира
Борнмут
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Клюйверт Джастин
|5 (4)
|0.38
|Семеньо Антуан
|4
|0.31
|Эванилсон
|4
|0.31
|Кук Льюис
|1
|0.08
|Тавернер Маркус
|1
|0.08
|Керкез Милош
|1
|0.08
|Синистерра Луис
|1
|0.08
|Уттара Данго
|1
|0.08
|Брукс Дэвид
|1
|0.08
|Кристи Райан
|1
|0.08
|Унал Энес
|0
|0
Тоттенхэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джонсон Бреннан
|6
|0.46
|Мэддисон Джеймс
|5
|0.38
|Соланке Доминик
|4
|0.31
|Хын Мин Сон
|3
|0.23
|Кулушевски Деян
|2
|0.15
|Порро Педро
|2
|0.15
|Биссума Ив
|2
|0.15
|Бентанкур Родриго
|1
|0.08
|Ромеро Кристиан
|1
|0.08
|Вернер Тимо
|0
|0
|Сарр Пап Матар
|0
|0
|Ван де Вен Микки
|0
|0
|Ришарлисон
|0
|0
|Удоджи Дестини
|0
|0
Карточки
Борнмут
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кристи Райан
|5
|0
|Семеньо Антуан
|5
|0
|Кук Льюис
|4
|0
|Клюйверт Джастин
|4
|0
|Сенеси Маркос
|4
|0
|Смит Адам
|3
|0
|Ираола Андони
|2
|0
|Тавернер Маркус
|2
|0
|Забарный Илья
|2
|0
|Керкез Милош
|2
|0
|Унал Энес
|1
|0
|Адамс Тайлер
|1
|0
|Араухо Хулиан
|1
|0
|Хёйсен Дин
|1
|0
Тоттенхэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бентанкур Родриго
|4
|0
|Ван де Вен Микки
|4
|0
|Биссума Ив
|3
|0
|Кулушевски Деян
|3
|0
|Мэддисон Джеймс
|2
|0
|Сарр Пап Матар
|2
|0
|Порро Педро
|2
|0
|Джонсон Бреннан
|2
|0
|Удоджи Дестини
|2
|0
|Викарио Гульельмо
|1
|0
|Ришарлисон
|1
|0
|Ромеро Кристиан
|1
|0
|Спенс Джед
|1
|0
Результаты матчей
Борнмут
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Тоттенхэм
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
2
3
Борнмут
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Тоттенхэм
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
7
3
Упущенные победы
9
15
Борнмут
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Тоттенхэм
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
9
3
Упущенные победы
11
18
Голы по времени матча
Забито
9
10
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
8 Не забивали 9
1
11%
2
20%
1-15
1
11%
3
30%
16-30
3
33%
1
10%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
2
20%
76-90
Пропущено
6
8
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
2
33%
4
50%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
3
50%
1
13%
76-90
Забито
11
16
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 7
2
18%
2
13%
1-15
2
18%
2
13%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
1
9%
4
25%
46-60
1
9%
3
19%
61-75
5
45%
4
25%
76-90
Пропущено
13
8
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
1
8%
1
13%
1-15
5
38%
1
13%
16-30
1
8%
3
38%
31-45
4
31%
1
13%
46-60
1
8%
2
25%
61-75
1
8%
0
0%
76-90
Забито
20
26
9 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 6
3 Не забивали 3
3
15%
4
15%
1-15
3
15%
5
19%
16-30
3
15%
2
8%
31-45
1
5%
6
23%
46-60
3
15%
3
12%
61-75
7
35%
6
23%
76-90
Пропущено
19
16
8 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 10
2
11%
1
6%
1-15
5
26%
1
6%
16-30
1
5%
5
31%
31-45
6
32%
5
31%
46-60
1
5%
3
19%
61-75
4
21%
1
6%
76-90
Результаты последних матчей
Борнмут
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Вулверхэмптон - Борнмут 2:4 Борнмут - Брайтон 1:2 Брентфорд - Борнмут 3:2 Борнмут - Манчестер Сити 2:1
Астон Вилла - Борнмут 1:1 Борнмут - Арсенал 2:0 Лестер - Борнмут 1:0 Борнмут - Саутгемптон 3:1 Ливерпуль - Борнмут 3:0 Борнмут - Челси 0:1 Эвертон - Борнмут 2:3 Вест Хэм - Борнмут 1:0 Борнмут - Ньюкасл 1:1 Ноттингем Форест - Борнмут 1:1 Борнмут - Жирона 3:2 Борнмут - Райо Вальекано 1:0 Арсенал - Борнмут 1:1 Рексхэм - Борнмут 1:1 Челси - Борнмут 2:1 Борнмут - Брентфорд 1:2
Тоттенхэм
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Тоттенхэм - Фулхэм 1:1 Тоттенхэм - Рома 2:2 Манчестер Сити - Тоттенхэм 0:4 Тоттенхэм - Ипсвич 1:2
Галатасарай - Тоттенхэм 3:2 Тоттенхэм - Астон Вилла 4:1 Тоттенхэм - Манчестер Сити 2:1 Кристал Пэлас - Тоттенхэм 1:0 Тоттенхэм - АЗ Алкмаар 1:0 Тоттенхэм - Вест Хэм 4:1 Брайтон - Тоттенхэм 3:2 Ференцварош - Тоттенхэм 1:2 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 0:3 Тоттенхэм - Карабах 3:0 Тоттенхэм - Брентфорд 3:1 Ковентри - Тоттенхэм 1:2 Тоттенхэм - Арсенал 0:1 Ньюкасл - Тоттенхэм 2:1 Тоттенхэм - Эвертон 4:0 Лестер - Тоттенхэм 1:1
Результаты матчей
Борнмут
Тоттенхэм
Точный счет
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
1:1
3 раза 23%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
1
4 раза 31%
4
4 раза 31%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Борнмут
Тоттенхэм
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
61
33
43
15
43
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
51
34
33
25
24
16
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
112
67
76
310
67
112
49
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|26 - 8
|34
|2.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|26 - 14
|25
|3.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|26 - 14
|25
|4.
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|22 - 19
|23
|5.
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|22 - 17
|23
|6.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|16 - 13
|22
|7.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|28 - 14
|20
|8.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|26 - 23
|20
|9.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|17 - 13
|19
|10.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|14 - 14
|19
|11.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|18 - 18
|19
|12.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|19 - 22
|19
|13.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|20 - 19
|18
|14.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|17 - 24
|15
|15.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|10 - 21
|11
|16.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|16 - 27
|10
|17.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|22 - 32
|9
|18.
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|11 - 18
|9
|19.
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|13 - 24
|9
|20.
|Заявка
|13
|1
|2
|10
|10 - 25
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|22 - 12
|19
|2.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|13 - 3
|18
|3.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|15 - 6
|14
|4.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 10
|13
|5.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|17 - 7
|13
|6.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 8
|13
|7.
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|12 - 9
|13
|8.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 8
|12
|9.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|10.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 6
|10
|11.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|5 - 5
|10
|12.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 11
|10
|13.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 8
|9
|14.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|10 - 15
|7
|15.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 8
|6
|16.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 8
|6
|17.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|18.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 11
|4
|19.
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|5 - 9
|4
|20.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|11 - 18
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|13 - 5
|16
|2.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|14 - 6
|13
|3.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 7
|11
|4.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 8
|11
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|6.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 9
|10
|7.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 14
|10
|8.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 7
|9
|9.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 9
|9
|10.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 9
|8
|11.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|11 - 13
|8
|12.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|11 - 7
|7
|13.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 5
|6
|14.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|11 - 14
|5
|15.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 15
|5
|16.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 13
|5
|17.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 18
|5
|18.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|7 - 10
|3
|19.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|4 - 11
|1
|20.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|4 - 14
|1
- — Выход в Лигу чемпионов
- — Выход в Лигу Европы
- — Зона вылета
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|12
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|11 (7)
|Ноттингем Форест
|Вуд Крис
|9
|Челси
|Палмер Коул
|8 (6)
|Челси
|Джексон Николас
|8 (3)
|Челси
|Кукурелья Марк
|6
|Челси
|Фофана Уэсли
|6
|Ньюкасл
|Шёр Фабиан
|1 4
|Ньюкасл
|Бёрн Дэн
|5
|Кристал Пэлас
|Хьюз Уилл
|5
Прогнозы на матч Борнмут - Тоттенхэм
Исход игры
Борнмут
2% (1)
Ничья
21.6% (11)
Тоттенхэм
76.5% (39)
Тотал 2.5
Больше
64% (32)
Меньше
36% (18)
Обе команды забьют
Да
78% (39)
Нет
22% (11)
Популярный счёт
1:2 Тоттенхэм
47.1% (24)
1:1 Ничья
15.7% (8)
0:1 Тоттенхэм
11.8% (6)
1:3 Тоттенхэм
5.9% (3)
0:2 Тоттенхэм
5.9% (3)
2:2 Ничья
5.9% (3)
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