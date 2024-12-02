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  3. Англия
  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Хупер Саймон
Борнмут
 
Позже
Тоттенхэм
Прогнозы 51
Борнмут 2% (1)
X 21.6% (11)
Тоттенхэм 76.5% (39)
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Борнмут
Тоттенхэм

История личных встреч

Борнмут
Тоттенхэм

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
100%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

12 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 12 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Второй тайм

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед

16 матчей

12.5%
12.5%
75%
2 победы 2 ничьи 12 побед

Первый тайм

6.3%
37.5%
56.2%
1 победа 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

12.5%
18.8%
68.7%
2 победы 3 ничьи 11 побед

История матчей

ПЛ
3:1
ПЛ
0:2
ПЛ
2:3
ПЛ
2:3
ПЛ
0:0
ПЛ
3:2
ПЛ
1:0
ПЛ
5:0
ПЛ
1:4
ПЛ
1:0
ПЛ
4:0
ПЛ
0:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:5
ТМС
0:4
ТМС
0:3

Голы

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

0.56
0.86

Среднее время на гол

162
105

Всего голов

21
21

Голов в среднем за матч

3
2.33

Среднее время на гол

30
38

Всего голов

26
27

Голов в среднем за матч

1.63
1.69

Тотал матчей

2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

55
53

Бомбардиры внутри турнира

Борнмут
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Клюйверт Джастин 5 (4) 0.38
Семеньо Антуан 4 0.31
Эванилсон 4 0.31
Кук Льюис 1 0.08
Тавернер Маркус 1 0.08
Керкез Милош 1 0.08
Синистерра Луис 1 0.08
Уттара Данго 1 0.08
Брукс Дэвид 1 0.08
Кристи Райан 1 0.08
Унал Энес 0 0
Тоттенхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джонсон Бреннан 6 0.46
Мэддисон Джеймс 5 0.38
Соланке Доминик 4 0.31
Хын Мин Сон 3 0.23
Кулушевски Деян 2 0.15
Порро Педро 2 0.15
Биссума Ив 2 0.15
Бентанкур Родриго 1 0.08
Ромеро Кристиан 1 0.08
Вернер Тимо 0 0
Сарр Пап Матар 0 0
Ван де Вен Микки 0 0
Ришарлисон 0 0
Удоджи Дестини 0 0

Карточки

Борнмут
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кристи Райан 5 0
Семеньо Антуан 5 0
Кук Льюис 4 0
Клюйверт Джастин 4 0
Сенеси Маркос 4 0
Смит Адам 3 0
Ираола Андони 2 0
Тавернер Маркус 2 0
Забарный Илья 2 0
Керкез Милош 2 0
Унал Энес 1 0
Адамс Тайлер 1 0
Араухо Хулиан 1 0
Хёйсен Дин 1 0
Тоттенхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бентанкур Родриго 4 0
Ван де Вен Микки 4 0
Биссума Ив 3 0
Кулушевски Деян 3 0
Мэддисон Джеймс 2 0
Сарр Пап Матар 2 0
Порро Педро 2 0
Джонсон Бреннан 2 0
Удоджи Дестини 2 0
Викарио Гульельмо 1 0
Ришарлисон 1 0
Ромеро Кристиан 1 0
Спенс Джед 1 0

Результаты матчей

Борнмут
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Тоттенхэм
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
3
Борнмут
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Тоттенхэм
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
3

Упущенные победы

9
15
Борнмут
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Тоттенхэм
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

9
3

Упущенные победы

11
18

Голы по времени матча

Забито

9
10
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
8 Не забивали 9
1
11%
2
20%
1-15
1
11%
3
30%
16-30
3
33%
1
10%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
2
20%
76-90

Пропущено

6
8
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
2
33%
4
50%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
3
50%
1
13%
76-90

Забито

11
16
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 7
2
18%
2
13%
1-15
2
18%
2
13%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
1
9%
4
25%
46-60
1
9%
3
19%
61-75
5
45%
4
25%
76-90

Пропущено

13
8
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
1
8%
1
13%
1-15
5
38%
1
13%
16-30
1
8%
3
38%
31-45
4
31%
1
13%
46-60
1
8%
2
25%
61-75
1
8%
0
0%
76-90

Забито

20
26
9 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 6
3 Не забивали 3
3
15%
4
15%
1-15
3
15%
5
19%
16-30
3
15%
2
8%
31-45
1
5%
6
23%
46-60
3
15%
3
12%
61-75
7
35%
6
23%
76-90

Пропущено

19
16
8 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 10
2
11%
1
6%
1-15
5
26%
1
6%
16-30
1
5%
5
31%
31-45
6
32%
5
31%
46-60
1
5%
3
19%
61-75
4
21%
1
6%
76-90

Результаты последних матчей

Борнмут
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Вулверхэмптон - Борнмут 2:4 Борнмут - Брайтон 1:2 Брентфорд - Борнмут 3:2 Борнмут - Манчестер Сити 2:1
Астон Вилла - Борнмут 1:1 Борнмут - Арсенал 2:0 Лестер - Борнмут 1:0 Борнмут - Саутгемптон 3:1 Ливерпуль - Борнмут 3:0 Борнмут - Челси 0:1 Эвертон - Борнмут 2:3 Вест Хэм - Борнмут 1:0 Борнмут - Ньюкасл 1:1 Ноттингем Форест - Борнмут 1:1 Борнмут - Жирона 3:2 Борнмут - Райо Вальекано 1:0 Арсенал - Борнмут 1:1 Рексхэм - Борнмут 1:1 Челси - Борнмут 2:1 Борнмут - Брентфорд 1:2
Тоттенхэм
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Тоттенхэм - Фулхэм 1:1 Тоттенхэм - Рома 2:2 Манчестер Сити - Тоттенхэм 0:4 Тоттенхэм - Ипсвич 1:2
Галатасарай - Тоттенхэм 3:2 Тоттенхэм - Астон Вилла 4:1 Тоттенхэм - Манчестер Сити 2:1 Кристал Пэлас - Тоттенхэм 1:0 Тоттенхэм - АЗ Алкмаар 1:0 Тоттенхэм - Вест Хэм 4:1 Брайтон - Тоттенхэм 3:2 Ференцварош - Тоттенхэм 1:2 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 0:3 Тоттенхэм - Карабах 3:0 Тоттенхэм - Брентфорд 3:1 Ковентри - Тоттенхэм 1:2 Тоттенхэм - Арсенал 0:1 Ньюкасл - Тоттенхэм 2:1 Тоттенхэм - Эвертон 4:0 Лестер - Тоттенхэм 1:1

Результаты матчей

Борнмут
Тоттенхэм

Точный счет

0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

1:1
3 раза 23%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
1
4 раза 31%
4
4 раза 31%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Борнмут
Тоттенхэм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
6
1
3
3
1.5
4
3
1
5
2.5
4
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
1
3
4
1.5
3
3
2
5
2.5
2
4
1
6
3.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
11
2
6
7
1.5
7
6
3
10
2.5
6
7
1
12
3.5
4
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 13 11 1 1 26 - 8 34
2.
Арсенал
 Заявка 13 7 4 2 26 - 14 25
3.
Челси
 Заявка 13 7 4 2 26 - 14 25
4.
Манчестер Сити
 Заявка 13 7 2 4 22 - 19 23
5.
Брайтон
 Заявка 13 6 5 2 22 - 17 23
6.
Ноттингем Форест
 Заявка 13 6 4 3 16 - 13 22
7.
Тоттенхэм
 Заявка 13 6 2 5 28 - 14 20
8.
Брентфорд
 Заявка 13 6 2 5 26 - 23 20
9.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 13 5 4 4 17 - 13 19
10.
Ньюкасл
 Заявка 13 5 4 4 14 - 14 19
11.
Фулхэм
 Заявка 13 5 4 4 18 - 18 19
12.
Астон Вилла
 Заявка 13 5 4 4 19 - 22 19
13.
Борнмут
 Заявка 13 5 3 5 20 - 19 18
14.
Вест Хэм
 Заявка 13 4 3 6 17 - 24 15
15.
Эвертон
 Заявка 13 2 5 6 10 - 21 11
16.
Лестер
 Заявка 13 2 4 7 16 - 27 10
17.
Вулверхэмптон
 Заявка 13 2 3 8 22 - 32 9
18.
Кристал Пэлас
 Заявка 13 1 6 6 11 - 18 9
19.
Ипсвич
 Заявка 13 1 6 6 13 - 24 9
20.
Саутгемптон
 Заявка 13 1 2 10 10 - 25 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брентфорд
 Заявка 7 6 1 0 22 - 12 19
2.
Ливерпуль
 Заявка 7 6 0 1 13 - 3 18
3.
Арсенал
 Заявка 6 4 2 0 15 - 6 14
4.
Манчестер Сити
 Заявка 6 4 1 1 12 - 10 13
5.
Тоттенхэм
 Заявка 7 4 1 2 17 - 7 13
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 7 4 1 2 11 - 8 13
7.
Брайтон
 Заявка 7 3 4 0 12 - 9 13
8.
Челси
 Заявка 7 3 3 1 12 - 8 12
9.
Ноттингем Форест
 Заявка 7 3 2 2 8 - 6 11
10.
Борнмут
 Заявка 6 3 1 2 9 - 6 10
11.
Ньюкасл
 Заявка 6 3 1 2 5 - 5 10
12.
Фулхэм
 Заявка 6 3 1 2 10 - 11 10
13.
Астон Вилла
 Заявка 6 2 3 1 9 - 8 9
14.
Вест Хэм
 Заявка 7 2 1 4 10 - 15 7
15.
Эвертон
 Заявка 6 1 3 2 5 - 8 6
16.
Кристал Пэлас
 Заявка 7 1 3 3 4 - 8 6
17.
Лестер
 Заявка 6 1 2 3 6 - 9 5
18.
Саутгемптон
 Заявка 6 1 1 4 6 - 11 4
19.
Ипсвич
 Заявка 6 0 4 2 5 - 9 4
20.
Вулверхэмптон
 Заявка 7 1 1 5 11 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 6 5 1 0 13 - 5 16
2.
Челси
 Заявка 6 4 1 1 14 - 6 13
3.
Ноттингем Форест
 Заявка 6 3 2 1 8 - 7 11
4.
Арсенал
 Заявка 7 3 2 2 11 - 8 11
5.
Брайтон
 Заявка 6 3 1 2 10 - 8 10
6.
Манчестер Сити
 Заявка 7 3 1 3 10 - 9 10
7.
Астон Вилла
 Заявка 7 3 1 3 10 - 14 10
8.
Фулхэм
 Заявка 7 2 3 2 8 - 7 9
9.
Ньюкасл
 Заявка 7 2 3 2 9 - 9 9
10.
Вест Хэм
 Заявка 6 2 2 2 7 - 9 8
11.
Борнмут
 Заявка 7 2 2 3 11 - 13 8
12.
Тоттенхэм
 Заявка 6 2 1 3 11 - 7 7
13.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 6 1 3 2 6 - 5 6
14.
Вулверхэмптон
 Заявка 6 1 2 3 11 - 14 5
15.
Ипсвич
 Заявка 7 1 2 4 8 - 15 5
16.
Эвертон
 Заявка 7 1 2 4 5 - 13 5
17.
Лестер
 Заявка 7 1 2 4 10 - 18 5
18.
Кристал Пэлас
 Заявка 6 0 3 3 7 - 10 3
19.
Брентфорд
 Заявка 6 0 1 5 4 - 11 1
20.
Саутгемптон
 Заявка 7 0 1 6 4 - 14 1
  • — Выход в Лигу чемпионов
  • — Выход в Лигу Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 12
Ливерпуль Салах Мохамед 11 (7)
Ноттингем Форест Вуд Крис 9
Челси Палмер Коул 8 (6)
Челси Джексон Николас 8 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Челси Кукурелья Марк 6
Челси Фофана Уэсли 6
Ньюкасл Шёр Фабиан 1 4
Ньюкасл Бёрн Дэн 5
Кристал Пэлас Хьюз Уилл 5
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Борнмут - Тоттенхэм от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 5 декабря 2024, осталось 2 дня 14 часов 38 минут.

    Главный судья: Хупер Саймон

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • 32 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 51
    Борнмут 2% (1)
    X 21.6% (11)
    Тоттенхэм 76.5% (39)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Борнмут
    Ничья
    Тоттенхэм
    2.70
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    3.90
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    3.95
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    Прогнозы на матч Борнмут - Тоттенхэм

    Исход игры
    Борнмут
    2% (1)
    Ничья
    21.6% (11)
    Тоттенхэм
    76.5% (39)
    Тотал 2.5
    Больше
    64% (32)
    Меньше
    36% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    78% (39)
    Нет
    22% (11)
    Популярный счёт
    1:2 Тоттенхэм
    47.1% (24)
    1:1 Ничья
    15.7% (8)
    0:1 Тоттенхэм
    11.8% (6)
    1:3 Тоттенхэм
    5.9% (3)
    0:2 Тоттенхэм
    5.9% (3)
    2:2 Ничья
    5.9% (3)
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