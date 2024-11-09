Стадион: BMO Stadium.
0:0
Перерыв
0'
Прогноз на матч от Liveresult
5
Марлон
25
Шано
Максим
33
Лонг
Аарон
19
Богуш
Матеуш
99
Буанга
Денис
20
Кубас
Андрес
45
Вите
Педро
25
Голд
Райан
24
Уайт
Брайан
11
Пико
Фабрис
- Основной состав
- Вратарь
-
5 МарлонЗащитник
-
25 Шано МаксимЗащитник
-
33 Лонг АаронЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Богуш МатеушНападающий
-
99 Буанга ДенисНападающий
- Запасные игроки
-
12 Хасал ТомасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Вела КарлосНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Черандоло Стивен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Кубас АндресПолузащитник
-
45 Вите ПедроПолузащитник
-
25 Голд РайанНападающий
-
24 Уайт БрайанНападающий
-
11 Пико ФабрисНападающий
- Запасные игроки
-
32 Бёмер ИсаакВратарь
-
15 Утвик БьорнЗащитник
- Защитник
-
18 Окампо ЭдьеПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Али АхмедПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сартини Ванни
История личных встреч
Лос-Анджелес
Ванкувер Уайткэпс
14 матчей
78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
64.3%
28.6%
7.1%
9 побед 4 ничьи 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед
22 матча
50%
18.2%
31.8%
11 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
50%
27.3%
22.7%
11 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
40.9%
36.4%
22.7%
9 побед 8 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
37
11
Голов в среднем за матч
3.08
1.1
Среднее время на гол
29
81
Всего голов
11
15
Голов в среднем за матч
1.1
1.25
Среднее время на гол
81
72
Всего голов
48
26
Голов в среднем за матч
2.18
1.18
Тотал матчей
2.5
19
Больше 86%
Меньше 14%
3
16
Больше 73%
Меньше 27%
6
8
Больше 36%
Меньше 64%
14
4
Больше 18%
Меньше 82%
18
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
Среднее время на гол
41
76
Бомбардиры внутри турнира
Лос-Анджелес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буанга Денис
|21 (8)
|0.57
|Богуш Матеуш
|15
|0.41
|Оливера Кристиан
|7
|0.19
|Тильман Тимоти
|4
|0.11
|Атуэста Эдуард
|4
|0.11
|Моралес Давид
|4
|0.11
|Камара Кей
|3
|0.08
|Холлингсхед Райан
|1
|0.03
|Ордаз Натан
|1
|0.03
|Санчес Илье
|1
|0.03
|Лонг Аарон
|1
|0.03
|Марлон
|1
|0.03
|Анхель Томас
|1
|0.03
|Паленсия Серги
|0
|0
|Кампос Омар
|0
|0
|Жиру Оливье
|0
|0
|Шано Максим
|0
|0
|О'Брайен Льюис
|0
|0
|Сегура Эдди
|0
|0
Ванкувер Уайткэпс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уайт Брайан
|16
|0.42
|Голд Райан
|15 (2)
|0.39
|Пико Фабрис
|9
|0.24
|Рапосо Райан
|3
|0.08
|Берхальтер Себастьян
|2
|0.05
|Армстронг Стюарт
|2
|0.05
|Лаборда Матиас
|2
|0.05
|Крейлах Дамир
|2
|0.05
|Веселинович Ранко
|2
|0.05
|Адекугбе Сэм
|1
|0.03
|Шёпф Алессандро
|1
|0.03
|Али Ахмед
|1
|0.03
|Вите Педро
|1
|0.03
|Блэкмон Тристан
|0
|0
|Мартинш Луиш
|0
|0
|Кубас Андрес
|0
|0
|Браун Джавейн
|0
|0
|Присо-Мбонге Ральф
|0
|0
Карточки
Лос-Анджелес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паленсия Серги
|8
|1
|Атуэста Эдуард
|8
|1
|Тильман Тимоти
|8
|0
|Мурильо Хесус
|5
|1
|Санчес Илье
|5
|0
|Шано Максим
|5
|0
|Холлингсхед Райан
|5
|0
|Сегура Эдди
|5
|0
|Богуш Матеуш
|5
|0
|Лонг Аарон
|4
|0
|Буанга Денис
|4
|0
|Дуэньяс Эрик
|3
|0
|О'Брайен Льюис
|1
|1
|Моралес Давид
|1
|1
|Камара Кей
|2
|0
|Льорис Уго
|1
|0
|Оливера Кристиан
|1
|0
|Марлон
|1
|0
|Кампос Омар
|1
|0
|Ордаз Натан
|1
|0
Ванкувер Уайткэпс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пико Фабрис
|7
|1
|Кубас Андрес
|7
|0
|Шёпф Алессандро
|5
|1
|Берхальтер Себастьян
|6
|0
|Уайт Брайан
|5
|0
|Веселинович Ранко
|5
|0
|Али Ахмед
|4
|0
|Адекугбе Сэм
|4
|0
|Блэкмон Тристан
|4
|0
|Лаборда Матиас
|4
|0
|Рапосо Райан
|4
|0
|Голд Райан
|3
|0
|Такаока Ёхеи
|3
|0
|Вите Педро
|3
|0
|Утвик Бьорн
|1
|1
|Присо-Мбонге Ральф
|2
|0
|Армстронг Стюарт
|1
|0
|Джонсон Левонте
|1
|0
|Nicolas Chateau
|1
|0
Результаты матчей
Лос-Анджелес
85.7%
14.3%
12 побед 2 поражения
Первый тайм
56% (10)
17% (3)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
33% (6)
17% (3)
Ванкувер Уайткэпс
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
32% (6)
32% (6)
37% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
42% (8)
37% (7)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
9
4
Упущенные победы
6
12
Лос-Анджелес
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
39% (7)
22% (4)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
22% (4)
39% (7)
Ванкувер Уайткэпс
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (6)
22% (4)
44% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
28% (5)
28% (5)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
18
18
Упущенные победы
22
24
Лос-Анджелес
65.5%
34.5%
19 побед 10 поражений
Первый тайм
47% (17)
19% (7)
33% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (16)
28% (10)
28% (10)
Ванкувер Уайткэпс
48.3%
51.7%
14 побед 15 поражений
Первый тайм
32% (12)
27% (10)
41% (15)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (12)
35% (13)
32% (12)
Сухие победы
9
5
Сухие поражения
5
7
Волевые победы
27
22
Упущенные победы
28
36
Голы по времени матча
Забито
38
29
18 В 1-м тайме 11
20 Во 2-м тайме 18
12 Забивали первыми 10
20 Не забивали 22
5
13%
4
14%
1-15
5
13%
4
14%
16-30
8
21%
3
10%
31-45
6
16%
4
14%
46-60
7
18%
6
21%
61-75
7
18%
8
28%
76-90
Пропущено
19
23
8 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 15
1
5%
2
9%
1-15
2
11%
6
26%
16-30
5
26%
7
30%
31-45
3
16%
3
13%
46-60
4
21%
2
9%
61-75
4
21%
3
13%
76-90
Забито
31
30
14 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 17
10 Забивали первыми 8
21 Не забивали 23
6
19%
4
13%
1-15
3
10%
4
13%
16-30
5
16%
5
17%
31-45
3
10%
6
20%
46-60
7
23%
3
10%
61-75
7
23%
8
27%
76-90
Пропущено
24
30
11 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 18
7 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 14
3
13%
5
17%
1-15
4
17%
2
7%
16-30
4
17%
5
17%
31-45
5
21%
4
13%
46-60
4
17%
6
20%
61-75
4
17%
8
27%
76-90
Забито
69
59
32 В 1-м тайме 24
37 Во 2-м тайме 35
22 Забивали первыми 18
5 Не забивали 8
11
16%
8
14%
1-15
8
12%
8
14%
16-30
13
19%
8
14%
31-45
9
13%
10
17%
46-60
14
20%
9
15%
61-75
14
20%
16
27%
76-90
Пропущено
43
53
19 В 1-м тайме 27
24 Во 2-м тайме 26
12 Пропускали первыми 17
23 Не пропускали 29
4
9%
7
13%
1-15
6
14%
8
15%
16-30
9
21%
12
23%
31-45
8
19%
7
13%
46-60
8
19%
8
15%
61-75
8
19%
11
21%
76-90
Результаты последних матчей
Лос-Анджелес
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 3:0 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 1:2
Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес 0:3 Лос-Анджелес - Сент-Луис Сити 1:0 Цинциннати - Лос-Анджелес 1:2 Лос-Анджелес - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Даллас - Лос-Анджелес 3:1 Лос-Анджелес - Остин 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 4:2 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес 0:0 Лос-Анджелес - Хьюстон Динамо 0:2 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 0:1 Коламбус Крю - Лос-Анджелес 3:1 Лос-Анджелес - Колорадо Рэпидс 4:0 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 0:3 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:1 Лос-Анджелес - Остин 2:0 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 2:2
Ванкувер Уайткэпс
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 3:0 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 5:0 Реал Солт-Лейк - Ванкувер Уайткэпс 2:1
Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 1:2 Ванкувер Уайткэпс - Миннесота Юнайтед 0:1 Ванкувер Уайткэпс - Сиэтл Саундерс 0:3 Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Ванкувер Уайткэпс 4:2 Хьюстон Динамо - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Ванкувер Уайткэпс - Даллас 0:0 Остин - Ванкувер Уайткэпс 0:1 Ванкувер Уайткэпс - Пумас-УНАМ 0:2 Ванкувер Уайткэпс - Тихуана 3:1 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 2:2 Ванкувер Уайткэпс - Рексхэм 1:4 Ванкувер Уайткэпс - Хьюстон Динамо 3:4 Ванкувер Уайткэпс - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Сент-Луис Сити - Ванкувер Уайткэпс 1:4
Результаты матчей
Лос-Анджелес
Ванкувер Уайткэпс
Точный счет
2:1
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
6:2
1 раз 6%
1:2
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
5 раз 28%
2
5 раз 28%
3
4 раза 22%
0
2 раза 11%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%
1
6 раз 32%
0
4 раза 21%
2
3 раза 16%
3
3 раза 16%
4
2 раза 11%
5
1 раз 5%
Точный счет
1:2
3 раза 17%
0:3
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:1
4 раза 22%
0:2
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
2
7 раз 39%
0
4 раза 22%
1
4 раза 22%
3
3 раза 17%
1
7 раз 39%
2
5 раз 28%
0
3 раза 17%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
Точный счет
3:0
4 раза 11%
2:1
3 раза 8%
3:1
3 раза 8%
1:1
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
0:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%
1:1
6 раз 16%
2:1
4 раза 11%
1:2
4 раза 11%
1:3
3 раза 8%
0:0
2 раза 5%
0:1
2 раза 5%
3:2
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
0:2
2 раза 5%
1:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
2
12 раз 33%
1
9 раз 25%
3
7 раз 19%
0
6 раз 17%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%
1
13 раз 35%
2
8 раз 22%
0
7 раз 19%
3
5 раз 14%
4
3 раза 8%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Лос-Анджелес
Ванкувер Уайткэпс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
162
Больше Меньше
154
117
910
612
613
216
316
216
118
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
144
Больше Меньше
153
108
810
315
315
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
306
Больше Меньше
307
2115
1720
927
928
234
433
234
136
135
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Миннесота Юнайтед
Лос-Анджелес Гэлакси
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1/2 финала
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Финал
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|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|23 (7)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|21 (11)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|21 (9)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|20 (12)
|Коламбус Крю
|Эрнандес Хуан
|19 (11)
|Интер Майами
|Авилес Томас
|2 14
|Торонто
|Бернардески Федерико
|3 10
|Нью-Йорк Сити
|Сэндс Джеймс
|1 12
|Хьюстон Динамо
|Эскобар Франко
|1 11
|Орландо Сити
|Араухо Сесар
|12