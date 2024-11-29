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  3. Украина
  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 15. Стадион: .
Ворскла
0:2
Второй тайм: 47'
Ингулец
0'
0:1
1' Гол
Ivan Losenko
0:2
14' Гол
Oleksandr Pyatov

Ход матча

1'
0:1
Ivan Losenko
14'
0:2
Oleksandr Pyatov
Лучшие коэффициенты
Ворскла
Ничья
Ингулец
9.92
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Все Коэффициенты
7
Исенко
Павел
4
Пердута
Игорь
25
Luka
Gucek
29
Бацула
Андрей
27
Крупский
Илья
6
Скляр
Александр
18
Павлюк
Евгений
38
Челядин
Артём
11
Кане
Ибрахим
22
Ковталюк
Николай
77
Samson
Iyede
12
Oleksiy
Palamarchuk
2
Малыш
Станислав
45
Vilivald
Volodymyr
23
Шершень
Михаил
33
Мысык
Марьян
20
Roman
Volokhatyi
22
Белоцерковец
Владимир
8
Oleksandr
Pyatov
6
Ivan
Losenko
59
Bohdan
Mogylnyi
97
Denys
Rezepov
Ворскла
Ингулец

История личных встреч

Ворскла
Ингулец

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
3:0
ПЛ
2:2
ПЛ
2:0

Голы

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

2
1.5

Среднее время на гол

45
60

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

8
3

Голов в среднем за матч

1.6
0.6

Тотал матчей

2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

56
150

Бомбардиры внутри турнира

Ворскла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Samson Iyede 3 0.2
Кане Ибрахим 2 0.13
Мякушко Сергей 2 0.13
Ковталюк Николай 2 0.13
Челядин Артём 1 0.07
Нестеренко Иван 1 0.07
Скляр Александр 1 0.07
Корниенко Виктор 1 0.07
Denys Ndukve 1 0.07
Бацула Андрей 0 0
Пердута Игорь 0 0
Шкрийелж Демир 0 0
Ингулец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Oleksandr Pyatov 3 0.2
Vilivald Volodymyr 2 0.13
Козак Александр 1 0.07
Малыш Станислав 1 0.07
Кисленко Сергей 1 0.07
Белоцерковец Владимир 1 0.07
Ivan Losenko 1 0.07
Богунов Ярослав 0 0
Сидоренко Владислав 0 0

Карточки

Ворскла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Скляр Александр 2 1
Ковталюк Николай 3 0
Челядин Артём 3 0
Пердута Игорь 1 1
Samson Iyede 2 0
Корниенко Виктор 2 0
Исенко Павел 2 0
Павлюк Евгений 2 0
Бацула Андрей 1 0
Мякушко Сергей 1 0
Черноморец Александр 1 0
Кане Ибрахим 1 0
Luka Gucek 1 0
Кулаковский Артем 1 0
Крупский Илья 1 0
Изотов Данило 1 0
Denys Ndukve 1 0
Ингулец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мельничук Максим 3 1
Мысык Марьян 3 0
Oleg Pushkaryov 3 0
Козак Александр 2 0
Ситало Артём 2 0
Vilivald Volodymyr 2 0
Roman Volokhatyi 2 0
Кобин Василий 0 1
Малыш Станислав 1 0
Denys Rezepov 1 0
Bohdan Mogylnyi 1 0
Oleksandr Pyatov 1 0
Vitaliy Dubiley 1 0
Radion Lisnyak 1 0
Valeriy Sad 1 0

Результаты матчей

Ворскла
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Ингулец
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
8
Ворскла
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Ингулец
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
7% (1)
57% (8)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (7)
50% (7)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

8
0

Упущенные победы

8
0
Ворскла
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
43% (6)
50% (7)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
Ингулец
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
7% (1)
57% (8)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (7)
50% (7)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

8
0

Упущенные победы

8
8

Голы по времени матча

Забито

4
8
2 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
12 Не забивали 7
0
0%
1
13%
1-15
2
50%
2
25%
16-30
0
0%
4
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Пропущено

6
30
2 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 18
2 Пропускали первыми 8
2 Не пропускали 11
1
17%
2
7%
1-15
0
0%
4
13%
16-30
1
17%
6
20%
31-45
0
0%
9
30%
46-60
3
50%
3
10%
61-75
1
17%
6
20%
76-90

Забито

10
0
2 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
7 Не забивали 14
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
4
40%
0
0%
76-90

Пропущено

12
0
7 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
6 Пропускали первыми 0
7 Не пропускали 0
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
5
42%
0
0%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
25%
0
0%
76-90

Забито

14
8
4 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 3
5 Не забивали 7
0
0%
1
13%
1-15
2
14%
2
25%
16-30
2
14%
4
50%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
4
29%
1
13%
76-90

Пропущено

18
30
9 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 18
8 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 11
2
11%
2
7%
1-15
1
6%
4
13%
16-30
6
33%
6
20%
31-45
1
6%
9
30%
46-60
4
22%
3
10%
61-75
4
22%
6
20%
76-90

Результаты последних матчей

Ворскла
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Ворскла - ЛНЗ Черкасcы 2:0 Черноморец Од - Ворскла 0:1 Ворскла - Колос Ковалёвка 0:1 Ворскла - Динамо Киев 1:2
Верес - Ворскла 2:2 Александрия - Ворскла 1:0 Полесье - Ворскла 2:1 Заря - Ворскла 2:0 Кривбасс - Ворскла 1:1 Динамо Киев - Ворскла 3:1 Ворскла - Рух Львов 0:0 Карпаты - Ворскла 1:1 Ворскла - Оболонь 2:0 ФК Левый Берег - Ворскла 0:3 Ворскла - Шахтёр Донецк 0:5 Ворскла - СК Полтава 1:1 Минай - Ворскла 0:1 Ворскла - Скала 1911 2:1 Ворскла - Ужгород 1:0 Буковина - Ворскла 1:3
Ингулец
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Шахтёр Донецк - Ингулец 6:0 ФК Левый Берег - Ингулец 0:0 Динамо Киев - Ингулец 5:2 Александрия - Ингулец 2:1
ЛНЗ Черкасcы - Ингулец 2:0 Карпаты - Ингулец 0:0 Оболонь - Ингулец 2:1 Верес - Ингулец 2:2 Черноморец Од - Ингулец 1:0 Рух Львов - Ингулец 5:0 Кривбасс - Ингулец 1:1 Полесье - Ингулец 1:1 Колос Ковалёвка - Ингулец 0:0 Заря - Ингулец 2:1 ЛНЗ Черкасcы - Ингулец 0:0 Александрия - Ингулец 2:1 Ингулец - СК Полтава 3:2 Кривбасс КР - Ингулец 3:1 Ингулец - Карпаты 2:1 Эпицентр Дунаевцы - Ингулец 1:3

Результаты матчей

Ворскла
Ингулец

Точный счет

2:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
2
2 раза 40%

Точный счет

1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
0:0
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
0
7 раз 50%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%

Точный счет

2:0
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:0
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
0
7 раз 50%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%

Тоталы голов в матче

Ворскла
Ингулец

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
2
3
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
7
7
2
7
1.5
2
12
1
8
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
7
7
4
10
1.5
2
12
1
13
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 13 11 2 0 32 - 10 35
2.
Александрия
 13 10 3 0 22 - 8 33
3.
Шахтёр Донецк
 13 9 2 2 38 - 12 29
4.
Полесье
 13 6 5 2 21 - 11 23
5.
Кривбасс
 13 6 4 3 14 - 12 22
6.
Карпаты
 14 6 3 5 16 - 17 21
7.
Рух Львов
 13 4 6 3 17 - 9 18
8.
ЛНЗ Черкасcы
 14 5 3 6 15 - 20 18
9.
Заря
 14 5 1 8 14 - 18 16
10.
Верес
 14 3 7 4 15 - 17 16
11.
Ворскла
 0:2 15 4 4 7 14 - 20 16
12.
Колос Ковалёвка
 14 2 7 5 8 - 11 13
13.
Черноморец Од
 14 3 3 8 9 - 17 12
14.
ФК Левый Берег
 14 2 3 9 4 - 18 9
15.
Оболонь
 14 2 3 9 6 - 27 9
16.
Ингулец
 2:0 15 1 6 8 11 - 29 9
17.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Александрия
 8 7 1 0 16 - 6 22
2.
Динамо Киев
 8 6 2 0 17 - 7 20
3.
Шахтёр Донецк
 7 6 0 1 25 - 6 18
4.
Карпаты
 8 4 2 2 11 - 7 14
5.
Полесье
 8 3 5 0 12 - 6 14
6.
ЛНЗ Черкасcы
 7 4 1 2 9 - 6 13
7.
Рух Львов
 6 3 2 1 10 - 2 11
8.
Верес
 10 2 5 3 12 - 14 11
9.
Черноморец Од
 8 3 1 4 5 - 8 10
10.
Кривбасс
 6 2 3 1 7 - 6 9
11.
Ворскла
 0:2 6 2 1 3 4 - 8 7
12.
Колос Ковалёвка
 7 1 4 2 3 - 4 7
13.
Заря
 6 2 0 4 6 - 8 6
14.
Оболонь
 8 1 3 4 5 - 15 6
15.
ФК Левый Берег
 7 1 1 5 1 - 10 4
16.
Ингулец
 2:0 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 5 5 0 0 15 - 3 15
2.
Кривбасс
 7 4 1 2 7 - 6 13
3.
Александрия
 5 3 2 0 6 - 2 11
4.
Шахтёр Донецк
 6 3 2 1 13 - 6 11
5.
Заря
 8 3 1 4 8 - 10 10
6.
Полесье
 5 3 0 2 9 - 5 9
7.
Ворскла
 0:2 9 2 3 4 10 - 12 9
8.
Ингулец
 2:0 15 1 6 8 11 - 29 9
9.
Карпаты
 6 2 1 3 5 - 10 7
10.
Рух Львов
 7 1 4 2 7 - 7 7
11.
Колос Ковалёвка
 7 1 3 3 5 - 7 6
12.
Верес
 4 1 2 1 3 - 3 5
13.
ФК Левый Берег
 7 1 2 4 3 - 8 5
14.
ЛНЗ Черкасcы
 7 1 2 4 6 - 14 5
15.
Оболонь
 6 1 0 5 1 - 12 3
16.
Черноморец Од
 6 0 2 4 4 - 9 2
17.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
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Топ бомбардиров
Шахтёр Донецк Бондаренко Артём 8 (2)
Полесье Назаренко Александр 7 (4)
Шахтёр Донецк Судаков Георгий 7 (3)
Полесье Гуцуляк Алексей 7 (2)
Динамо Киев Ванат Владислав 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
ФК Левый Берег Сухоручко Даниил 1 4
Оболонь Дубко Валерий 1 4
Кривбасс Бизимана Джихад 5
ФК Левый Берег Якимив Андрей 5
ФК Левый Берег Ruslan Dedukh 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 14'
    Г О О О О Л - Oleksandr Pyatov бьет в цель!
  • 1'
    Г О О О О Л - Ivan Losenko бьет в цель!
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 65% завершится ничьей.
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