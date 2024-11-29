Тур: 15. Стадион: Ворскла им. Алексея Бутовского.
0'
0:1
1' ГолIvan Losenko
0:2
14' ГолOleksandr Pyatov
0:2
48' Не забитый пенальтиСкляр Александр
84' Желтая карточкаШершень Михаил
88' Желтая карточкаBohdan Mogylnyi
0:3
90' ГолБелоцерковец Владимир
90'+6
Ход матча
1'
0:1
14'
0:2
48'
0:2
84'
88'
90'
25
Luka
Gucek
11
Кане
Ибрахим
77
Samson
Iyede
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Luka GucekЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Кане ИбрахимНападающий
- Нападающий
-
77 Samson IyedeНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
80 Denys Ndukve
-
Главный тренер: Максимов Юрий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Мысык МарьянЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
36 Жилкин АнтонВратарь
- Защитник
-
42 Гаджук ИльяПолузащитник
- Нападающий
-
18 Valeriy Sad
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Кобин Василий
История личных встреч
Ворскла
Ингулец
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
2
1.5
Среднее время на гол
45
60
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
8
3
Голов в среднем за матч
1.6
0.6
Тотал матчей
2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
56
150
Бомбардиры внутри турнира
Ворскла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Samson Iyede
|3
|0.2
|Кане Ибрахим
|2
|0.13
|Мякушко Сергей
|2
|0.13
|Ковталюк Николай
|2
|0.13
|Челядин Артём
|1
|0.07
|Нестеренко Иван
|1
|0.07
|Скляр Александр
|1
|0.07
|Корниенко Виктор
|1
|0.07
|Denys Ndukve
|1
|0.07
|Бацула Андрей
|0
|0
|Пердута Игорь
|0
|0
|Шкрийелж Демир
|0
|0
Ингулец
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Oleksandr Pyatov
|3
|0.2
|Vilivald Volodymyr
|2
|0.13
|Белоцерковец Владимир
|2
|0.13
|Козак Александр
|1
|0.07
|Малыш Станислав
|1
|0.07
|Кисленко Сергей
|1
|0.07
|Ivan Losenko
|1
|0.07
|Богунов Ярослав
|0
|0
|Сидоренко Владислав
|0
|0
|Valeriy Sad
|0
|0
Карточки
Ворскла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Скляр Александр
|2
|1
|Ковталюк Николай
|3
|0
|Челядин Артём
|3
|0
|Пердута Игорь
|1
|1
|Samson Iyede
|2
|0
|Корниенко Виктор
|2
|0
|Исенко Павел
|2
|0
|Павлюк Евгений
|2
|0
|Бацула Андрей
|1
|0
|Мякушко Сергей
|1
|0
|Черноморец Александр
|1
|0
|Кане Ибрахим
|1
|0
|Luka Gucek
|1
|0
|Кулаковский Артем
|1
|0
|Крупский Илья
|1
|0
|Изотов Данило
|1
|0
|Denys Ndukve
|1
|0
Ингулец
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мельничук Максим
|3
|1
|Мысык Марьян
|3
|0
|Oleg Pushkaryov
|3
|0
|Козак Александр
|2
|0
|Ситало Артём
|2
|0
|Vilivald Volodymyr
|2
|0
|Bohdan Mogylnyi
|2
|0
|Roman Volokhatyi
|2
|0
|Кобин Василий
|0
|1
|Шершень Михаил
|1
|0
|Малыш Станислав
|1
|0
|Denys Rezepov
|1
|0
|Oleksandr Pyatov
|1
|0
|Vitaliy Dubiley
|1
|0
|Radion Lisnyak
|1
|0
|Valeriy Sad
|1
|0
Результаты матчей
Ворскла
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Ингулец
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
8
Ворскла
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Ингулец
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
47% (7)
47% (7)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
8
0
Упущенные победы
8
0
Ворскла
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
20% (3)
47% (7)
Ингулец
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
47% (7)
47% (7)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
8
0
Упущенные победы
8
8
Голы по времени матча
Забито
4
11
2 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 4
13 Не забивали 7
0
0%
3
27%
1-15
2
50%
2
18%
16-30
0
0%
4
36%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
18%
76-90
Пропущено
9
30
4 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 18
3 Пропускали первыми 8
3 Не пропускали 11
3
33%
2
7%
1-15
0
0%
4
13%
16-30
1
11%
6
20%
31-45
0
0%
9
30%
46-60
3
33%
3
10%
61-75
2
22%
6
20%
76-90
Забито
10
0
2 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
8 Не забивали 15
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
4
40%
0
0%
76-90
Пропущено
12
0
7 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
6 Пропускали первыми 0
7 Не пропускали 0
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
5
42%
0
0%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
25%
0
0%
76-90
Забито
14
11
4 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 4
6 Не забивали 7
0
0%
3
27%
1-15
2
14%
2
18%
16-30
2
14%
4
36%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
4
29%
2
18%
76-90
Пропущено
21
30
11 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 18
9 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
4
19%
2
7%
1-15
1
5%
4
13%
16-30
6
29%
6
20%
31-45
1
5%
9
30%
46-60
4
19%
3
10%
61-75
5
24%
6
20%
76-90
Результаты последних матчей
Ворскла
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Ворскла - ЛНЗ Черкасcы 2:0 Черноморец Од - Ворскла 0:1 Ворскла - Колос Ковалёвка 0:1 Ворскла - Динамо Киев 1:2
Верес - Ворскла 2:2 Александрия - Ворскла 1:0 Полесье - Ворскла 2:1 Заря - Ворскла 2:0 Кривбасс - Ворскла 1:1 Динамо Киев - Ворскла 3:1 Ворскла - Рух Львов 0:0 Карпаты - Ворскла 1:1 Ворскла - Оболонь 2:0 ФК Левый Берег - Ворскла 0:3 Ворскла - Шахтёр Донецк 0:5 Ворскла - СК Полтава 1:1 Минай - Ворскла 0:1 Ворскла - Скала 1911 2:1 Ворскла - Ужгород 1:0 Буковина - Ворскла 1:3
Ингулец
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Шахтёр Донецк - Ингулец 6:0 ФК Левый Берег - Ингулец 0:0 Динамо Киев - Ингулец 5:2 Александрия - Ингулец 2:1
ЛНЗ Черкасcы - Ингулец 2:0 Карпаты - Ингулец 0:0 Оболонь - Ингулец 2:1 Верес - Ингулец 2:2 Черноморец Од - Ингулец 1:0 Рух Львов - Ингулец 5:0 Кривбасс - Ингулец 1:1 Полесье - Ингулец 1:1 Колос Ковалёвка - Ингулец 0:0 Заря - Ингулец 2:1 ЛНЗ Черкасcы - Ингулец 0:0 Александрия - Ингулец 2:1 Ингулец - СК Полтава 3:2 Кривбасс КР - Ингулец 3:1 Ингулец - Карпаты 2:1 Эпицентр Дунаевцы - Ингулец 1:3
Результаты матчей
Ворскла
Ингулец
Точный счет
2:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
0:5
1 раз 17%
Точное количество голов
0
4 раза 67%
2
2 раза 33%
Точный счет
1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
0:0
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
0
7 раз 47%
1
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
Точный счет
2:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:0
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 40%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
0
7 раз 47%
1
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Ворскла
Ингулец
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
87
27
312
18
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
87
411
312
114
114
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Шахтёр Донецк
|Бондаренко Артём
|8 (2)
|Полесье
|Назаренко Александр
|7 (4)
|Шахтёр Донецк
|Судаков Георгий
|7 (3)
|Полесье
|Гуцуляк Алексей
|7 (2)
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|7 (2)
|ФК Левый Берег
|Сухоручко Даниил
|1 4
|Оболонь
|Дубко Валерий
|1 4
|Кривбасс
|Бизимана Джихад
|5
|ФК Левый Берег
|Якимив Андрей
|5
|ФК Левый Берег
|Ruslan Dedukh
|5