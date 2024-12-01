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  3. Украина
  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 15. Стадион: .
Александрия
1:0
Первый тайм: 23'
Черноморец Од
0'
1:0
16' Гол
Ващенко Даниил
17' Желтая карточка
Рудько Артур
17' Желтая карточка
17' Красная карточка
Петряк Иван
21' Желтая карточка

Ход матча

16'
Ващенко Даниил
1:0
17'
 
Рудько Артур
17'
 
17'
 
Петряк Иван
21'
 
Лучшие коэффициенты
Александрия
Ничья
Черноморец Од
4.40
4.50
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9.50
Все Коэффициенты
44
Ермаков
Георгий
4
Кравченко
Никита
26
Miguel
II
31
Шабанов
Артём
24
Мартынюк
Александр
20
Ващенко
Даниил
6
Ковалец
Кирилл
15
Мишнёв
Дмитрий
33
Juan
Alvina
9
Филиппов
Александр
21
Беляев
Александр
1
Рудько
Артур
2
Бутко
Богдан
34
Luka
Latsabidze
39
Yevgeniy
Skyba
77
Кисель
Ярослав
16
Белошевский
Богдан
11
Попов
Кирилл
I
14
Kyrylo
Sigeev
8
Шпорн
Йон
7
Петряк
Иван
9
Хобленко
Алексей
Александрия
Черноморец Од

История личных встреч

Александрия
Черноморец Од

12 матчей

58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
58.3%
8.4%
4 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

22 матча

31.8%
31.8%
36.4%
7 побед 7 ничьих 8 побед

Первый тайм

18.2%
59.1%
22.7%
4 победы 13 ничьих 5 побед

Второй тайм

31.8%
40.9%
27.3%
7 побед 9 ничьих 6 побед

История матчей

ТМК
0:2
ПЛ
3:2
ПЛ
1:5
ТМК
4:5
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
0:3
ПЛ
3:2
К
3:0
ПЛ
1:3
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

13
19

Голов в среднем за матч

1.3
1.58

Среднее время на гол

69
56

Всего голов

17
18

Голов в среднем за матч

1.42
1.8

Среднее время на гол

63
50

Всего голов

30
37

Голов в среднем за матч

1.36
1.68

Тотал матчей

2.5
19
Больше 86%
Меньше 14%
3
17
Больше 77%
Меньше 23%
5
14
Больше 64%
Меньше 36%
8
8
Больше 36%
Меньше 64%
14
4
Больше 18%
Меньше 82%
18
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

66
53

Бомбардиры внутри турнира

Александрия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Филиппов Александр 5 (1) 0.36
Juan Alvina 4 0.29
Miguel II 4 (2) 0.29
Ковалец Кирилл 3 0.21
Шабанов Артём 1 0.07
Калюжный Иван 1 0.07
Джеовани 1 0.07
Мишнёв Дмитрий 1 0.07
Смирный Евгений 1 0.07
Беляев Александр 1 0.07
Кравченко Никита 0 0
Копына Юрий 0 0
Шулянский Артём 0 0
Черноморец Од
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Янаков Денис 2 0.13
Бутко Богдан 1 0.07
Хобленко Алексей 1 0.07
Yevgeniy Skyba 1 0.07
Габелок Артём 1 0.07
Шевцов Илья 1 0.07
Oleksandr Pshenychnyuk 1 0.07
Петряк Иван 0 0
Ермаков Виталий 0 0
Попов Кирилл I 0 0

Карточки

Александрия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Калюжный Иван 4 0
Смирный Евгений 3 0
Мартынюк Александр 2 0
Miguel II 2 0
Филиппов Александр 2 0
Ротань Руслан 1 0
Шабанов Артём 1 0
Ковалец Кирилл 1 0
Мишнёв Дмитрий 1 0
Шостак Денис 1 0
Скорко Данил 1 0
Ващенко Даниил 1 0
Juan Alvina 1 0
Черноморец Од
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Удод Данило 4 0
Кисель Ярослав 3 0
Джарджу Мозес 3 0
Бутко Богдан 2 0
Петряк Иван 2 0
Белошевский Богдан 2 0
Шпорн Йон 1 0
Хобленко Алексей 1 0
Вечный Ян 1 0
Янаков Денис 1 0
Шевцов Илья 1 0
Kyrylo Sigeev 1 0
Yevgeniy Skyba 1 0
Oleksandr Pshenychnyuk 1 0

Результаты матчей

Александрия
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
Черноморец Од
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

1
4
Александрия
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Черноморец Од
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
7

Упущенные победы

6
3
Александрия
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Черноморец Од
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
7% (1)
43% (6)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

4
7

Упущенные победы

7
7

Голы по времени матча

Забито

17
4
7 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 3
8 Забивали первыми 0
5 Не забивали 10
1
6%
0
0%
1-15
3
18%
1
25%
16-30
3
18%
0
0%
31-45
5
29%
29%
0
0%
46-60
2
12%
0
0%
61-75
3
18%
3
75%
76-90

Пропущено

5
9
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 6
0
0%
1
11%
1-15
2
40%
3
33%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
3
60%
1
11%
76-90

Забито

6
4
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
2
50%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
2
50%
76-90

Пропущено

2
9
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 5
0
0%
2
22%
1-15
1
50%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
50%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Забито

23
8
10 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 5
11 Забивали первыми 3
1 Не забивали 6
1
4%
0
0%
1-15
4
17%
1
13%
16-30
5
22%
2
25%
31-45
6
26%
0
0%
46-60
3
13%
0
0%
61-75
4
17%
5
63%
76-90

Пропущено

7
18
3 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 11
6 Не пропускали 11
0
0%
3
17%
1-15
3
43%
4
22%
16-30
0
0%
3
17%
31-45
1
14%
3
17%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
3
43%
3
17%
76-90

Результаты последних матчей

Александрия
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Верес - Александрия 1:1 Александрия - Карпаты 3:0 Александрия - Полесье 1:0 УЦСА - Александрия 1:4
Александрия - Ингулец 2:1 Александрия - Ворскла 1:0 Александрия - Кривбасс КР 4:2 Александрия - Рух Львов 1:1 Кривбасс - Александрия 0:1 Александрия - ФК Левый Берег 2:0 Оболонь - Александрия 0:0 Александрия - Колос Ковалёвка 2:1 Александрия - Шахтёр Донецк 4:3 Заря - Александрия 1:2 ЛНЗ Черкасcы - Александрия 0:2 Стяуа Бухарест - Александрия 2:1 Черноморец Од - Александрия 0:2 Александрия - Ингулец 2:1 ЛНЗ Черкасcы - Александрия 2:1 Александрия - Кудривкa-Нивa 3:1
Черноморец Од
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Динамо Киев - Черноморец Од 3:1 Черноморец Од - Ворскла 0:1 Шахтёр Донецк - Черноморец Од 2:1 Рух Львов - Черноморец Од 1:1
Черноморец Од - Верес 1:1 Черноморец Од - Оболонь 1:0 ЛНЗ Черкасcы - Черноморец Од 1:1 Черноморец Од - Карпаты 0:1 Черноморец Од - Ингулец 1:0 Черноморец Од - Полесье 1:4 ФК Левый Берег - Черноморец Од 1:0 Черноморец Од - Колос Ковалёвка 1:0 Черноморец Од - Заря 0:1 Кривбасс - Черноморец Од 1:0 Черноморец Од - Александрия 0:2 Черноморец Од - ФСК Мариуполь 2:1 Черноморец Од - Колос Ковалёвка 1:3 Черноморец Од - Реал Фарма 3:3 Черноморец Од - Нива Винница 2:2 Черноморец Од - Днепр-1 0:2

Результаты матчей

Александрия
Черноморец Од

Точный счет

1:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
0:1
3 раза 38%
1:0
3 раза 38%
1:1
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
2
3 раза 38%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
5 раз 63%
0
3 раза 38%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:0
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%

Точный счет

1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
1:0
5 раз 36%
0:1
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 38%
1
5 раз 38%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
9 раз 64%
0
5 раз 36%

Тоталы голов в матче

Александрия
Черноморец Од

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
1.5
Больше Меньше
2
6
2.5
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
2
2
3
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
9
5
7
6
1.5
2
11
2.5
1
12
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Александрия
 1:0 14 11 3 0 23 - 8 36
2.
Динамо Киев
 13 11 2 0 32 - 10 35
3.
Шахтёр Донецк
 13 9 2 2 38 - 12 29
4.
Кривбасс
 14 7 4 3 17 - 13 25
5.
Полесье
 14 6 5 3 22 - 14 23
6.
Карпаты
 14 6 3 5 16 - 17 21
7.
Верес
 15 4 7 4 17 - 18 19
8.
Рух Львов
 13 4 6 3 17 - 9 18
9.
ЛНЗ Черкасcы
 15 5 3 7 16 - 22 18
10.
Заря
 14 5 1 8 14 - 18 16
11.
Ворскла
 15 4 4 7 14 - 21 16
12.
Колос Ковалёвка
 14 2 7 5 8 - 11 13
13.
Черноморец Од
 0:1 15 3 3 9 9 - 18 12
14.
ФК Левый Берег
 15 2 4 9 5 - 19 10
15.
Оболонь
 15 2 4 9 7 - 28 10
16.
Ингулец
 15 1 6 8 12 - 29 9
17.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Александрия
 1:0 9 8 1 0 17 - 6 25
2.
Динамо Киев
 8 6 2 0 17 - 7 20
3.
Шахтёр Донецк
 7 6 0 1 25 - 6 18
4.
Карпаты
 8 4 2 2 11 - 7 14
5.
Полесье
 8 3 5 0 12 - 6 14
6.
ЛНЗ Черкасcы
 8 4 1 3 10 - 8 13
7.
Кривбасс
 7 3 3 1 10 - 7 12
8.
Рух Львов
 6 3 2 1 10 - 2 11
9.
Верес
 10 2 5 3 12 - 14 11
10.
Черноморец Од
 0:1 8 3 1 4 5 - 8 10
11.
Ворскла
 6 2 1 3 4 - 9 7
12.
Колос Ковалёвка
 7 1 4 2 3 - 4 7
13.
Заря
 6 2 0 4 6 - 8 6
14.
Оболонь
 8 1 3 4 5 - 15 6
15.
ФК Левый Берег
 8 1 2 5 2 - 11 5
16.
Ингулец
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 5 5 0 0 15 - 3 15
2.
Кривбасс
 7 4 1 2 7 - 6 13
3.
Александрия
 1:0 5 3 2 0 6 - 2 11
4.
Шахтёр Донецк
 6 3 2 1 13 - 6 11
5.
Заря
 8 3 1 4 8 - 10 10
6.
Полесье
 6 3 0 3 10 - 8 9
7.
Ворскла
 9 2 3 4 10 - 12 9
8.
Ингулец
 15 1 6 8 12 - 29 9
9.
Верес
 5 2 2 1 5 - 4 8
10.
Карпаты
 6 2 1 3 5 - 10 7
11.
Рух Львов
 7 1 4 2 7 - 7 7
12.
Колос Ковалёвка
 7 1 3 3 5 - 7 6
13.
ФК Левый Берег
 7 1 2 4 3 - 8 5
14.
ЛНЗ Черкасcы
 7 1 2 4 6 - 14 5
15.
Оболонь
 7 1 1 5 2 - 13 4
16.
Черноморец Од
 0:1 7 0 2 5 4 - 10 2
17.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
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Топ бомбардиров
Полесье Гуцуляк Алексей 8 (2)
Шахтёр Донецк Бондаренко Артём 8 (2)
Полесье Назаренко Александр 7 (4)
Шахтёр Донецк Судаков Георгий 7 (3)
Динамо Киев Ванат Владислав 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
ФК Левый Берег Ruslan Dedukh 6
ФК Левый Берег Сухоручко Даниил 1 4
Оболонь Дубко Валерий 1 4
ФК Левый Берег Банада Евгений 5
Кривбасс Бизимана Джихад 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 21'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 17'
    УДАЛЕНИЕ! - Петряк Иван увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • 17'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 17'
    Рудько Артур получил желтую карточку от судьи
  • 16'
    Г О О О О Л - Ващенко Даниил бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Александрия
Ничья
Черноморец Од
4.40
4.50
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9.50
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Александрия
Черноморец Од
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