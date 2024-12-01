Тур: 15. Стадион: Ника.
1:0
Первый тайм: 23'
0'
1:0
16' ГолВащенко Даниил
17' Желтая карточкаРудько Артур
17' Красная карточкаПетряк Иван
Ход матча
16'
1:0
17'
17'
17'
21'
26
Miguel
II
33
Juan
Alvina
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Miguel IIЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Juan AlvinaНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Скорко ДанилЗащитник
-
30 Копына ЮрийЗащитник
- Защитник
-
59 Козак АртёмПолузащитник
-
71 Шостак ДенисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
80 Matviy Malko
-
Главный тренер: Ротань Руслан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Попов КириллПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
71 Вечный ЯнВратарь
-
86 Удод ДанилоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Янаков ДенисПолузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Бабич Александр
История личных встреч
Александрия
Черноморец Од
12 матчей
58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
58.3%
8.4%
4 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
22 матча
31.8%
31.8%
36.4%
7 побед 7 ничьих 8 побед
Первый тайм
18.2%
59.1%
22.7%
4 победы 13 ничьих 5 побед
Второй тайм
31.8%
40.9%
27.3%
7 побед 9 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
19
Голов в среднем за матч
1.3
1.58
Среднее время на гол
69
56
Всего голов
17
18
Голов в среднем за матч
1.42
1.8
Среднее время на гол
63
50
Всего голов
30
37
Голов в среднем за матч
1.36
1.68
Тотал матчей
2.5
19
Больше 86%
Меньше 14%
3
17
Больше 77%
Меньше 23%
5
14
Больше 64%
Меньше 36%
8
8
Больше 36%
Меньше 64%
14
4
Больше 18%
Меньше 82%
18
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
Среднее время на гол
66
53
Бомбардиры внутри турнира
Александрия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Филиппов Александр
|5 (1)
|0.36
|Juan Alvina
|4
|0.29
|Miguel II
|4 (2)
|0.29
|Ковалец Кирилл
|3
|0.21
|Шабанов Артём
|1
|0.07
|Калюжный Иван
|1
|0.07
|Джеовани
|1
|0.07
|Мишнёв Дмитрий
|1
|0.07
|Смирный Евгений
|1
|0.07
|Беляев Александр
|1
|0.07
|Кравченко Никита
|0
|0
|Копына Юрий
|0
|0
|Шулянский Артём
|0
|0
Черноморец Од
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Янаков Денис
|2
|0.13
|Бутко Богдан
|1
|0.07
|Хобленко Алексей
|1
|0.07
|Yevgeniy Skyba
|1
|0.07
|Габелок Артём
|1
|0.07
|Шевцов Илья
|1
|0.07
|Oleksandr Pshenychnyuk
|1
|0.07
|Петряк Иван
|0
|0
|Ермаков Виталий
|0
|0
|Попов Кирилл I
|0
|0
Карточки
Александрия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Калюжный Иван
|4
|0
|Смирный Евгений
|3
|0
|Мартынюк Александр
|2
|0
|Miguel II
|2
|0
|Филиппов Александр
|2
|0
|Ротань Руслан
|1
|0
|Шабанов Артём
|1
|0
|Ковалец Кирилл
|1
|0
|Мишнёв Дмитрий
|1
|0
|Шостак Денис
|1
|0
|Скорко Данил
|1
|0
|Ващенко Даниил
|1
|0
|Juan Alvina
|1
|0
Черноморец Од
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Удод Данило
|4
|0
|Кисель Ярослав
|3
|0
|Джарджу Мозес
|3
|0
|Бутко Богдан
|2
|0
|Петряк Иван
|2
|0
|Белошевский Богдан
|2
|0
|Шпорн Йон
|1
|0
|Хобленко Алексей
|1
|0
|Вечный Ян
|1
|0
|Янаков Денис
|1
|0
|Шевцов Илья
|1
|0
|Kyrylo Sigeev
|1
|0
|Yevgeniy Skyba
|1
|0
|Oleksandr Pshenychnyuk
|1
|0
Результаты матчей
Александрия
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
Черноморец Од
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
1
4
Александрия
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Черноморец Од
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
7
Упущенные победы
6
3
Александрия
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Черноморец Од
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
7% (1)
43% (6)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
4
7
Упущенные победы
7
7
Голы по времени матча
Забито
17
4
7 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 3
8 Забивали первыми 0
5 Не забивали 10
1
6%
0
0%
1-15
3
18%
1
25%
16-30
3
18%
0
0%
31-45
5
29%
29%
0
0%
46-60
2
12%
0
0%
61-75
3
18%
3
75%
76-90
Пропущено
5
9
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 6
0
0%
1
11%
1-15
2
40%
3
33%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
3
60%
1
11%
76-90
Забито
6
4
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
2
50%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
2
50%
76-90
Пропущено
2
9
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 5
0
0%
2
22%
1-15
1
50%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
50%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Забито
23
8
10 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 5
11 Забивали первыми 3
1 Не забивали 6
1
4%
0
0%
1-15
4
17%
1
13%
16-30
5
22%
2
25%
31-45
6
26%
0
0%
46-60
3
13%
0
0%
61-75
4
17%
5
63%
76-90
Пропущено
7
18
3 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 11
6 Не пропускали 11
0
0%
3
17%
1-15
3
43%
4
22%
16-30
0
0%
3
17%
31-45
1
14%
3
17%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
3
43%
3
17%
76-90
Результаты последних матчей
Александрия
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Верес - Александрия 1:1 Александрия - Карпаты 3:0 Александрия - Полесье 1:0 УЦСА - Александрия 1:4
Александрия - Ингулец 2:1 Александрия - Ворскла 1:0 Александрия - Кривбасс КР 4:2 Александрия - Рух Львов 1:1 Кривбасс - Александрия 0:1 Александрия - ФК Левый Берег 2:0 Оболонь - Александрия 0:0 Александрия - Колос Ковалёвка 2:1 Александрия - Шахтёр Донецк 4:3 Заря - Александрия 1:2 ЛНЗ Черкасcы - Александрия 0:2 Стяуа Бухарест - Александрия 2:1 Черноморец Од - Александрия 0:2 Александрия - Ингулец 2:1 ЛНЗ Черкасcы - Александрия 2:1 Александрия - Кудривкa-Нивa 3:1
Черноморец Од
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Динамо Киев - Черноморец Од 3:1 Черноморец Од - Ворскла 0:1 Шахтёр Донецк - Черноморец Од 2:1 Рух Львов - Черноморец Од 1:1
Черноморец Од - Верес 1:1 Черноморец Од - Оболонь 1:0 ЛНЗ Черкасcы - Черноморец Од 1:1 Черноморец Од - Карпаты 0:1 Черноморец Од - Ингулец 1:0 Черноморец Од - Полесье 1:4 ФК Левый Берег - Черноморец Од 1:0 Черноморец Од - Колос Ковалёвка 1:0 Черноморец Од - Заря 0:1 Кривбасс - Черноморец Од 1:0 Черноморец Од - Александрия 0:2 Черноморец Од - ФСК Мариуполь 2:1 Черноморец Од - Колос Ковалёвка 1:3 Черноморец Од - Реал Фарма 3:3 Черноморец Од - Нива Винница 2:2 Черноморец Од - Днепр-1 0:2
Результаты матчей
Александрия
Черноморец Од
Точный счет
1:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
0:1
3 раза 38%
1:0
3 раза 38%
1:1
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
2
3 раза 38%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
5 раз 63%
0
3 раза 38%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:0
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
Точный счет
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
1:0
5 раз 36%
0:1
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 38%
1
5 раз 38%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
9 раз 64%
0
5 раз 36%
Тоталы голов в матче
Александрия
Черноморец Од
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
26
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
42
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
95
76
211
112
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|14
|11
|3
|0
|23 - 8
|36
|2.
|13
|11
|2
|0
|32 - 10
|35
|3.
|13
|9
|2
|2
|38 - 12
|29
|4.
|14
|7
|4
|3
|17 - 13
|25
|5.
|14
|6
|5
|3
|22 - 14
|23
|6.
|14
|6
|3
|5
|16 - 17
|21
|7.
|15
|4
|7
|4
|17 - 18
|19
|8.
|13
|4
|6
|3
|17 - 9
|18
|9.
|15
|5
|3
|7
|16 - 22
|18
|10.
|14
|5
|1
|8
|14 - 18
|16
|11.
|15
|4
|4
|7
|14 - 21
|16
|12.
|14
|2
|7
|5
|8 - 11
|13
|13.
|0:1
|15
|3
|3
|9
|9 - 18
|12
|14.
|15
|2
|4
|9
|5 - 19
|10
|15.
|15
|2
|4
|9
|7 - 28
|10
|16.
|15
|1
|6
|8
|12 - 29
|9
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|9
|8
|1
|0
|17 - 6
|25
|2.
|8
|6
|2
|0
|17 - 7
|20
|3.
|7
|6
|0
|1
|25 - 6
|18
|4.
|8
|4
|2
|2
|11 - 7
|14
|5.
|8
|3
|5
|0
|12 - 6
|14
|6.
|8
|4
|1
|3
|10 - 8
|13
|7.
|7
|3
|3
|1
|10 - 7
|12
|8.
|6
|3
|2
|1
|10 - 2
|11
|9.
|10
|2
|5
|3
|12 - 14
|11
|10.
|0:1
|8
|3
|1
|4
|5 - 8
|10
|11.
|6
|2
|1
|3
|4 - 9
|7
|12.
|7
|1
|4
|2
|3 - 4
|7
|13.
|6
|2
|0
|4
|6 - 8
|6
|14.
|8
|1
|3
|4
|5 - 15
|6
|15.
|8
|1
|2
|5
|2 - 11
|5
|16.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|5
|0
|0
|15 - 3
|15
|2.
|7
|4
|1
|2
|7 - 6
|13
|3.
|1:0
|5
|3
|2
|0
|6 - 2
|11
|4.
|6
|3
|2
|1
|13 - 6
|11
|5.
|8
|3
|1
|4
|8 - 10
|10
|6.
|6
|3
|0
|3
|10 - 8
|9
|7.
|9
|2
|3
|4
|10 - 12
|9
|8.
|15
|1
|6
|8
|12 - 29
|9
|9.
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|10.
|6
|2
|1
|3
|5 - 10
|7
|11.
|7
|1
|4
|2
|7 - 7
|7
|12.
|7
|1
|3
|3
|5 - 7
|6
|13.
|7
|1
|2
|4
|3 - 8
|5
|14.
|7
|1
|2
|4
|6 - 14
|5
|15.
|7
|1
|1
|5
|2 - 13
|4
|16.
|0:1
|7
|0
|2
|5
|4 - 10
|2
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Полесье
|Гуцуляк Алексей
|8 (2)
|Шахтёр Донецк
|Бондаренко Артём
|8 (2)
|Полесье
|Назаренко Александр
|7 (4)
|Шахтёр Донецк
|Судаков Георгий
|7 (3)
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|7 (2)
|ФК Левый Берег
|Ruslan Dedukh
|6
|ФК Левый Берег
|Сухоручко Даниил
|1 4
|Оболонь
|Дубко Валерий
|1 4
|ФК Левый Берег
|Банада Евгений
|5
|Кривбасс
|Бизимана Джихад
|5