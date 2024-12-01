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  3. Украина
  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 15. Стадион: .
Александрия
3:0
Конец матча
Черноморец Од
0'
1:0
16' Гол
Ващенко Даниил
17' Желтая карточка
Рудько Артур
17' Красная карточка
Петряк Иван
21' Желтая карточка
Бутко Богдан
29' Красная карточка
Бутко Богдан
31' Желтая карточка
Oleksandr Babych
56' Желтая карточка
Хобленко Алексей
57' Желтая карточка
Juan Alvina
2:0
80' Гол
Костишин Денис
3:0
90' Гол
Козак Артём
90'+4
44
Ермаков
Георгий
4
Кравченко
Никита
26
Miguel
II
31
Шабанов
Артём
24
Мартынюк
Александр
20
Ващенко
Даниил
6
Ковалец
Кирилл
15
Мишнёв
Дмитрий
33
Juan
Alvina
9
Филиппов
Александр
21
Беляев
Александр
1
Рудько
Артур
2
Бутко
Богдан
34
Luka
Latsabidze
39
Yevgeniy
Skyba
77
Кисель
Ярослав
16
Белошевский
Богдан
11
Попов
Кирилл
I
14
Kyrylo
Sigeev
8
Шпорн
Йон
7
Петряк
Иван
9
Хобленко
Алексей
Александрия
Черноморец Од

История личных встреч

Александрия
Черноморец Од

12 матчей

58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
58.3%
8.4%
4 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

22 матча

31.8%
31.8%
36.4%
7 побед 7 ничьих 8 побед

Первый тайм

18.2%
59.1%
22.7%
4 победы 13 ничьих 5 побед

Второй тайм

31.8%
40.9%
27.3%
7 побед 9 ничьих 6 побед

История матчей

ТМК
0:2
ПЛ
3:2
ПЛ
1:5
ТМК
4:5
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
0:3
ПЛ
3:2
К
3:0
ПЛ
1:3
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

13
19

Голов в среднем за матч

1.3
1.58

Среднее время на гол

69
56

Всего голов

17
18

Голов в среднем за матч

1.42
1.8

Среднее время на гол

63
50

Всего голов

30
37

Голов в среднем за матч

1.36
1.68

Тотал матчей

2.5
19
Больше 86%
Меньше 14%
3
17
Больше 77%
Меньше 23%
5
14
Больше 64%
Меньше 36%
8
8
Больше 36%
Меньше 64%
14
4
Больше 18%
Меньше 82%
18
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

66
53

Бомбардиры внутри турнира

Александрия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Филиппов Александр 5 (1) 0.36
Juan Alvina 4 0.29
Miguel II 4 (2) 0.29
Ковалец Кирилл 3 0.21
Шабанов Артём 1 0.07
Калюжный Иван 1 0.07
Костишин Денис 1 0.07
Джеовани 1 0.07
Мишнёв Дмитрий 1 0.07
Смирный Евгений 1 0.07
Козак Артём 1 0.07
Беляев Александр 1 0.07
Ващенко Даниил 1 0.07
Кравченко Никита 0 0
Копына Юрий 0 0
Скорко Данил 0 0
Шулянский Артём 0 0
Черноморец Од
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Янаков Денис 2 0.13
Бутко Богдан 1 0.07
Хобленко Алексей 1 0.07
Yevgeniy Skyba 1 0.07
Габелок Артём 1 0.07
Шевцов Илья 1 0.07
Oleksandr Pshenychnyuk 1 0.07
Петряк Иван 0 0
Ермаков Виталий 0 0
Попов Кирилл I 0 0

Карточки

Александрия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Калюжный Иван 4 0
Смирный Евгений 3 0
Мартынюк Александр 2 0
Miguel II 2 0
Филиппов Александр 2 0
Juan Alvina 2 0
Ротань Руслан 1 0
Шабанов Артём 1 0
Ковалец Кирилл 1 0
Мишнёв Дмитрий 1 0
Шостак Денис 1 0
Скорко Данил 1 0
Ващенко Даниил 1 0
Черноморец Од
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бутко Богдан 3 1
Удод Данило 4 0
Петряк Иван 2 1
Кисель Ярослав 3 0
Джарджу Мозес 3 0
Хобленко Алексей 2 0
Белошевский Богдан 2 0
Рудько Артур 1 0
Шпорн Йон 1 0
Вечный Ян 1 0
Янаков Денис 1 0
Шевцов Илья 1 0
Kyrylo Sigeev 1 0
Yevgeniy Skyba 1 0
Oleksandr Babych 1 0
Oleksandr Pshenychnyuk 1 0

Результаты матчей

Александрия
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
33% (3)
0% (0)
Черноморец Од
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

1
4
Александрия
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Черноморец Од
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
14% (1)
86% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

0
7

Упущенные победы

6
3
Александрия
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Черноморец Од
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
7% (1)
40% (6)
53% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

4
7

Упущенные победы

7
7

Голы по времени матча

Забито

20
4
8 В 1-м тайме 1
12 Во 2-м тайме 3
9 Забивали первыми 0
5 Не забивали 11
1
5%
0
0%
1-15
4
20%
1
25%
16-30
3
15%
0
0%
31-45
5
25%
0
0%
46-60
2
10%
0
0%
61-75
5
25%
3
75%
76-90

Пропущено

5
12
2 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 7
4 Не пропускали 7
0
0%
1
8%
1-15
2
40%
4
33%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
3
60%
3
25%
76-90

Забито

6
4
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
10 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
2
50%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
2
50%
76-90

Пропущено

2
9
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 5
0
0%
2
22%
1-15
1
50%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
50%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Забито

26
8
11 В 1-м тайме 3
15 Во 2-м тайме 5
12 Забивали первыми 3
1 Не забивали 7
1
4%
0
0%
1-15
5
19%
1
13%
16-30
5
19%
2
25%
31-45
6
23%
0
0%
46-60
3
12%
0
0%
61-75
6
23%
5
63%
76-90

Пропущено

7
21
3 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 12
6 Не пропускали 12
0
0%
3
14%
1-15
3
43%
5
24%
16-30
0
0%
3
14%
31-45
1
14%
3
14%
46-60
0
0%
2
10%
61-75
3
43%
5
24%
76-90

Результаты последних матчей

Александрия
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Верес - Александрия 1:1 Александрия - Карпаты 3:0 Александрия - Полесье 1:0 УЦСА - Александрия 1:4
Александрия - Ингулец 2:1 Александрия - Ворскла 1:0 Александрия - Кривбасс КР 4:2 Александрия - Рух Львов 1:1 Кривбасс - Александрия 0:1 Александрия - ФК Левый Берег 2:0 Оболонь - Александрия 0:0 Александрия - Колос Ковалёвка 2:1 Александрия - Шахтёр Донецк 4:3 Заря - Александрия 1:2 ЛНЗ Черкасcы - Александрия 0:2 Стяуа Бухарест - Александрия 2:1 Черноморец Од - Александрия 0:2 Александрия - Ингулец 2:1 ЛНЗ Черкасcы - Александрия 2:1 Александрия - Кудривкa-Нивa 3:1
Черноморец Од
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Динамо Киев - Черноморец Од 3:1 Черноморец Од - Ворскла 0:1 Шахтёр Донецк - Черноморец Од 2:1 Рух Львов - Черноморец Од 1:1
Черноморец Од - Верес 1:1 Черноморец Од - Оболонь 1:0 ЛНЗ Черкасcы - Черноморец Од 1:1 Черноморец Од - Карпаты 0:1 Черноморец Од - Ингулец 1:0 Черноморец Од - Полесье 1:4 ФК Левый Берег - Черноморец Од 1:0 Черноморец Од - Колос Ковалёвка 1:0 Черноморец Од - Заря 0:1 Кривбасс - Черноморец Од 1:0 Черноморец Од - Александрия 0:2 Черноморец Од - ФСК Мариуполь 2:1 Черноморец Од - Колос Ковалёвка 1:3 Черноморец Од - Реал Фарма 3:3 Черноморец Од - Нива Винница 2:2 Черноморец Од - Днепр-1 0:2

Результаты матчей

Александрия
Черноморец Од

Точный счет

1:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
0:1
3 раза 38%
1:0
3 раза 38%
1:1
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
3
2 раза 22%
4
1 раз 11%
1
5 раз 63%
0
3 раза 38%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:0
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
4 раза 57%
0
3 раза 43%

Точный счет

1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
1:0
5 раз 33%
0:1
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 36%
1
5 раз 36%
3
2 раза 14%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
9 раз 60%
0
6 раз 40%

Тоталы голов в матче

Александрия
Черноморец Од

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
1.5
Больше Меньше
3
6
2.5
1
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
3
2
3
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
9
6
8
6
1.5
3
11
2.5
1
13
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 0:0 14 11 3 0 32 - 10 36
2.
Александрия
 14 11 3 0 25 - 8 36
3.
Шахтёр Донецк
 13 9 2 2 38 - 12 29
4.
Кривбасс
 14 7 4 3 17 - 13 25
5.
Полесье
 14 6 5 3 22 - 14 23
6.
Карпаты
 14 6 3 5 16 - 17 21
7.
Верес
 15 4 7 4 17 - 18 19
8.
Рух Львов
 13 4 6 3 17 - 9 18
9.
ЛНЗ Черкасcы
 15 5 3 7 16 - 22 18
10.
Заря
 14 5 1 8 14 - 18 16
11.
Ворскла
 15 4 4 7 14 - 21 16
12.
Колос Ковалёвка
 0:0 15 2 8 5 8 - 11 14
13.
Черноморец Од
 15 3 3 9 9 - 20 12
14.
ФК Левый Берег
 15 2 4 9 5 - 19 10
15.
Оболонь
 15 2 4 9 7 - 28 10
16.
Ингулец
 15 1 6 8 12 - 29 9
17.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Александрия
 9 8 1 0 19 - 6 25
2.
Динамо Киев
 0:0 8 6 2 0 17 - 7 20
3.
Шахтёр Донецк
 7 6 0 1 25 - 6 18
4.
Карпаты
 8 4 2 2 11 - 7 14
5.
Полесье
 8 3 5 0 12 - 6 14
6.
ЛНЗ Черкасcы
 8 4 1 3 10 - 8 13
7.
Кривбасс
 7 3 3 1 10 - 7 12
8.
Рух Львов
 6 3 2 1 10 - 2 11
9.
Верес
 10 2 5 3 12 - 14 11
10.
Черноморец Од
 8 3 1 4 5 - 8 10
11.
Колос Ковалёвка
 0:0 8 1 5 2 3 - 4 8
12.
Ворскла
 6 2 1 3 4 - 9 7
13.
Заря
 6 2 0 4 6 - 8 6
14.
Оболонь
 8 1 3 4 5 - 15 6
15.
ФК Левый Берег
 8 1 2 5 2 - 11 5
16.
Ингулец
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 0:0 6 5 1 0 15 - 3 16
2.
Кривбасс
 7 4 1 2 7 - 6 13
3.
Александрия
 5 3 2 0 6 - 2 11
4.
Шахтёр Донецк
 6 3 2 1 13 - 6 11
5.
Заря
 8 3 1 4 8 - 10 10
6.
Полесье
 6 3 0 3 10 - 8 9
7.
Ворскла
 9 2 3 4 10 - 12 9
8.
Ингулец
 15 1 6 8 12 - 29 9
9.
Верес
 5 2 2 1 5 - 4 8
10.
Карпаты
 6 2 1 3 5 - 10 7
11.
Рух Львов
 7 1 4 2 7 - 7 7
12.
Колос Ковалёвка
 0:0 7 1 3 3 5 - 7 6
13.
ФК Левый Берег
 7 1 2 4 3 - 8 5
14.
ЛНЗ Черкасcы
 7 1 2 4 6 - 14 5
15.
Оболонь
 7 1 1 5 2 - 13 4
16.
Черноморец Од
 7 0 2 5 4 - 12 2
17.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
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Топ бомбардиров
Полесье Гуцуляк Алексей 8 (2)
Шахтёр Донецк Бондаренко Артём 8 (2)
Полесье Назаренко Александр 7 (4)
Шахтёр Донецк Судаков Георгий 7 (3)
Динамо Киев Ванат Владислав 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
ФК Левый Берег Ruslan Dedukh 6
ФК Левый Берег Сухоручко Даниил 1 4
Оболонь Дубко Валерий 1 4
ФК Левый Берег Банада Евгений 5
Кривбасс Бизимана Джихад 5
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  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 31'
    Oleksandr Babych получил желтую карточку от судьи
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    • 29'
      УДАЛЕНИЕ! - Бутко Богдан увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • 27'
      УДАЛЕНИЕ! - [player1] увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • 21'
      Бутко Богдан получил желтую карточку от судьи
    • 17'
      УДАЛЕНИЕ! - Петряк Иван увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • 17'
      [player1] получил желтую карточку от судьи
    • 17'
      Рудько Артур получил желтую карточку от судьи
    • 16'
      Г О О О О Л - Ващенко Даниил бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Александрия 3:0 Черноморец Од онлайн

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