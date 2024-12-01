Тур: 15. Стадион: Колос.
1:1
Конец матча
0'
0:1
5' ГолБражко Владимир
1:1
33' ГолАлефиренко Даниил
52' Желтая карточкаБоливар Джованни
56' Желтая карточкаАлефиренко Даниил
64' Желтая карточкаКозик Эдуард
80' Желтая карточкаDaniil Denysenko
82' Желтая карточкаДемченко Александр
90'+5
Ход матча
5'
0:1
33'
52'
64'
80'
32
Козик
Эдуард
15
Artem
Husol
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Козик ЭдуардЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Artem HusolПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Мисак РоманВратарь
- Защитник
- Защитник
-
69 Ильин ОлегПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Oleksandr Pozdeiev
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Малыш НавинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Александр Шовковски
История личных встреч
Колос Ковалёвка
Динамо Киев
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
12 матчей
8.3%
25%
66.7%
1 победа 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
16.7%
25%
58.3%
2 победы 3 ничьи 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
0.6
0.43
Среднее время на гол
150
210
Всего голов
18
11
Голов в среднем за матч
2.57
2.2
Среднее время на гол
35
40
Всего голов
21
14
Голов в среднем за матч
1.75
1.17
Тотал матчей
2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
51
77
Бомбардиры внутри турнира
Колос Ковалёвка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Цуриков Андрей
|2
|0.13
|Третьяков Максим
|2
|0.13
|Боливар Джованни
|1
|0.07
|Алефиренко Даниил
|1
|0.07
|Салабай Антон
|1
|0.07
|Велетень Владислав
|1
|0.07
|Artem Husol
|1
|0.07
|Гагнидзе Ника
|0
|0
Динамо Киев
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ванат Владислав
|7 (1)
|0.5
|Шапаренко Николай
|4
|0.29
|Буяльский Виталий
|4 (1)
|0.29
|Караваев Александр
|3
|0.21
|Бражко Владимир
|3
|0.21
|Рубчинский Валентин
|3
|0.21
|Ярмоленко Андрей
|3 (3)
|0.21
|Пихалёнок Александр
|2
|0.14
|Кабаев Владислав
|1
|0.07
|Брагару Максим
|1
|0.07
|Себальос Брайан
|1
|0.07
|Михавко Тарас
|1
|0.07
|Дубинчак Владислав
|0
|0
|Вивчаренко Константин
|0
|0
|Волошин Назар
|0
|0
Карточки
Колос Ковалёвка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Цуриков Андрей
|4
|0
|Велетень Владислав
|4
|0
|Oleg Krivoruchko
|4
|0
|Козик Эдуард
|4
|0
|Бондаренко Валерий
|3
|0
|Боливар Джованни
|3
|0
|Алефиренко Даниил
|3
|0
|Кариока Силва
|2
|0
|Yehor Popravka
|2
|0
|Третьяков Максим
|1
|0
|Бурда Никита
|1
|0
|Ореховский Павел
|1
|0
|Гагнидзе Ника
|1
|0
|Демченко Александр
|1
|0
|Красники Илир
|1
|0
|Ivan Pakholyuk
|1
|0
|Daniil Denysenko
|1
|0
Динамо Киев
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Попов Денис II
|3
|0
|Андриевский Александр
|2
|0
|Вивчаренко Константин
|2
|0
|Ярмоленко Андрей
|1
|0
|Бущан Георгий
|1
|0
|Кабаев Владислав
|1
|0
|Брагару Максим
|1
|0
|Биловар Кристиан
|1
|0
|Себальос Брайан
|1
|0
|Бражко Владимир
|1
|0
|Рубчинский Валентин
|1
|0
Результаты матчей
Колос Ковалёвка
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
88% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Динамо Киев
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
25% (2)
75% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
4
1
Колос Ковалёвка
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Динамо Киев
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
4
19
Колос Ковалёвка
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
27% (4)
67% (10)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
60% (9)
27% (4)
Динамо Киев
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
8
20
Голы по времени матча
Забито
5
17
2 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 5
10 Не забивали 8
1
20%
4
24%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
1
20%
1
6%
31-45
1
20%
3
18%
46-60
2
40%
3
18%
61-75
0
0%
3
18%
76-90
Пропущено
4
3
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
25%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
19
1 В 1-м тайме 13
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 6
11 Не забивали 7
0
0%
2
11%
1-15
1
20%
6
32%
16-30
0
0%
5
26%
31-45
1
20%
1
5%
46-60
1
20%
2
11%
61-75
2
40%
3
16%
76-90
Пропущено
7
5
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 5
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
1
20%
31-45
2
29%
1
20%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
3
60%
76-90
Забито
10
36
3 В 1-м тайме 21
7 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 11
6 Не забивали 1
1
10%
6
17%
1-15
1
10%
9
25%
16-30
1
10%
6
17%
31-45
2
20%
4
11%
46-60
3
30%
5
14%
61-75
2
20%
6
17%
76-90
Пропущено
11
8
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 8
2
18%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
18%
2
25%
31-45
4
36%
1
13%
46-60
3
27%
1
13%
61-75
0
0%
3
38%
76-90
Результаты последних матчей
Колос Ковалёвка
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Карпаты - Колос Ковалёвка 1:0 Колос Ковалёвка - Заря 1:0 Колос Ковалёвка - Кривбасс 1:1 Ворскла - Колос Ковалёвка 0:1
Полесье - Колос Ковалёвка 1:1 Колос Ковалёвка - Шахтёр Донецк 0:1 Колос Ковалёвка - ФК Левый Берег 0:0 Рух Львов - Колос Ковалёвка 0:0 Колос Ковалёвка - Заря 1:0 Колос Ковалёвка - ЛНЗ Черкасcы 1:1 Александрия - Колос Ковалёвка 2:1 Колос Ковалёвка - Верес 0:1 Черноморец Од - Колос Ковалёвка 1:0 Колос Ковалёвка - Ингулец 0:0 Оболонь - Колос Ковалёвка 2:2 Колос Ковалёвка - ЛНЗ Черкасcы 1:2 Колос Ковалёвка - Диназ Вышгород 3:0 Колос Ковалёвка - Верес 1:1 Черноморец Од - Колос Ковалёвка 1:3 Колос Ковалёвка - БК Виктория 1900 0:0
Динамо Киев
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Динамо Киев - Виктория Пльзень 1:2 Динамо Киев - Черноморец Од 3:1 Динамо Киев - Полесье 2:1 Динамо Киев - Ференцварош 0:4
Динамо Киев - Ингулец 5:2 Ворскла - Динамо Киев 1:2 Динамо Киев - Шахтёр Донецк 1:1 Рома - Динамо Киев 1:0 Оболонь - Динамо Киев 1:5 Динамо Киев - Кривбасс 2:1 Хоффенхайм - Динамо Киев 2:0 ФК Левый Берег - Динамо Киев 0:3 Динамо Киев - Лацио 0:3 Динамо Киев - Рух Львов 0:0 Динамо Киев - Ворскла 3:1 Заря - Динамо Киев 0:2 Динамо Киев - ЛНЗ Черкасcы 1:0 Ред Булл Зальцбург - Динамо Киев 1:1 Динамо Киев - Ред Булл Зальцбург 0:2 Карпаты - Динамо Киев 1:3
Результаты матчей
Колос Ковалёвка
Динамо Киев
Точный счет
1:1
3 раза 38%
0:0
2 раза 25%
0:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:1
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
5
1 раз 13%
Точный счет
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
3
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
5
1 раз 17%
Точный счет
1:1
4 раза 27%
0:0
3 раза 20%
0:1
3 раза 20%
1:0
3 раза 20%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 47%
1
7 раз 47%
2
1 раз 7%
2
4 раза 29%
3
4 раза 29%
1
3 раза 21%
5
2 раза 14%
0
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Колос Ковалёвка
Динамо Киев
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
71
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
16
51
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
87
Больше Меньше
131
114
104
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Полесье
|Гуцуляк Алексей
|8 (2)
|Шахтёр Донецк
|Бондаренко Артём
|8 (2)
|Полесье
|Назаренко Александр
|7 (4)
|Шахтёр Донецк
|Судаков Георгий
|7 (3)
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|7 (2)
|ФК Левый Берег
|Ruslan Dedukh
|6
|ФК Левый Берег
|Сухоручко Даниил
|1 4
|Оболонь
|Дубко Валерий
|1 4
|ФК Левый Берег
|Банада Евгений
|5
|Кривбасс
|Бизимана Джихад
|5