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  3. Украина
  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 15. Стадион: .
Колос Ковалёвка
1:1
Конец матча
Динамо Киев
0'
0:1
5' Гол
Бражко Владимир
1:1
33' Гол
Алефиренко Даниил
52' Желтая карточка
Боливар Джованни
56' Желтая карточка
Алефиренко Даниил
64' Желтая карточка
Козик Эдуард
80' Желтая карточка
Daniil Denysenko
82' Желтая карточка
Демченко Александр
90'+5
31
Ivan
Pakholyuk
32
Козик
Эдуард
16
Красники
Илир
5
Бондаренко
Валерий
9
Цуриков
Андрей
10
Ореховский
Павел
7
Демченко
Александр
15
Artem
Husol
19
Кариока
Силва
77
Алефиренко
Даниил
11
Боливар
Джованни
1
Бущан
Георгий
24
Тымчик
Александр
3
Дячук
Максим
32
Михавко
Тарас
44
Дубинчак
Владислав
45
Брагару
Максим
6
Бражко
Владимир
15
Рубчинский
Валентин
9
Волошин
Назар
29
Буяльский
Виталий
39
Герреро
Эдуардо
Колос Ковалёвка
Динамо Киев

История личных встреч

Колос Ковалёвка
Динамо Киев

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

12 матчей

8.3%
25%
66.7%
1 победа 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

16.7%
25%
58.3%
2 победы 3 ничьи 7 побед

История матчей

ПЛ
5:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:3
ПЛ
0:0
ПЛ
7:0
ПЛ
0:3
К
0:0
ПЛ
2:2
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:4

Голы

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

0.6
0.43

Среднее время на гол

150
210

Всего голов

18
11

Голов в среднем за матч

2.57
2.2

Среднее время на гол

35
40

Всего голов

21
14

Голов в среднем за матч

1.75
1.17

Тотал матчей

2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

51
77

Бомбардиры внутри турнира

Колос Ковалёвка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Цуриков Андрей 2 0.13
Третьяков Максим 2 0.13
Боливар Джованни 1 0.07
Алефиренко Даниил 1 0.07
Салабай Антон 1 0.07
Велетень Владислав 1 0.07
Artem Husol 1 0.07
Гагнидзе Ника 0 0
Динамо Киев
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ванат Владислав 7 (1) 0.5
Шапаренко Николай 4 0.29
Буяльский Виталий 4 (1) 0.29
Караваев Александр 3 0.21
Бражко Владимир 3 0.21
Рубчинский Валентин 3 0.21
Ярмоленко Андрей 3 (3) 0.21
Пихалёнок Александр 2 0.14
Кабаев Владислав 1 0.07
Брагару Максим 1 0.07
Себальос Брайан 1 0.07
Михавко Тарас 1 0.07
Дубинчак Владислав 0 0
Вивчаренко Константин 0 0
Волошин Назар 0 0

Карточки

Колос Ковалёвка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цуриков Андрей 4 0
Велетень Владислав 4 0
Oleg Krivoruchko 4 0
Козик Эдуард 4 0
Бондаренко Валерий 3 0
Боливар Джованни 3 0
Алефиренко Даниил 3 0
Кариока Силва 2 0
Yehor Popravka 2 0
Третьяков Максим 1 0
Бурда Никита 1 0
Ореховский Павел 1 0
Гагнидзе Ника 1 0
Демченко Александр 1 0
Красники Илир 1 0
Ivan Pakholyuk 1 0
Daniil Denysenko 1 0
Динамо Киев
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Попов Денис II 3 0
Андриевский Александр 2 0
Вивчаренко Константин 2 0
Ярмоленко Андрей 1 0
Бущан Георгий 1 0
Кабаев Владислав 1 0
Брагару Максим 1 0
Биловар Кристиан 1 0
Себальос Брайан 1 0
Бражко Владимир 1 0
Рубчинский Валентин 1 0

Результаты матчей

Колос Ковалёвка
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
88% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Динамо Киев
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
25% (2)
75% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

4
1
Колос Ковалёвка
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Динамо Киев
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

4
19
Колос Ковалёвка
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
27% (4)
67% (10)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
60% (9)
27% (4)
Динамо Киев
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

8
20

Голы по времени матча

Забито

5
17
2 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 5
10 Не забивали 8
1
20%
4
24%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
1
20%
1
6%
31-45
1
20%
3
18%
46-60
2
40%
3
18%
61-75
0
0%
3
18%
76-90

Пропущено

4
3
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
25%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
19
1 В 1-м тайме 13
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 6
11 Не забивали 7
0
0%
2
11%
1-15
1
20%
6
32%
16-30
0
0%
5
26%
31-45
1
20%
1
5%
46-60
1
20%
2
11%
61-75
2
40%
3
16%
76-90

Пропущено

7
5
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 5
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
1
20%
31-45
2
29%
1
20%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
3
60%
76-90

Забито

10
36
3 В 1-м тайме 21
7 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 11
6 Не забивали 1
1
10%
6
17%
1-15
1
10%
9
25%
16-30
1
10%
6
17%
31-45
2
20%
4
11%
46-60
3
30%
5
14%
61-75
2
20%
6
17%
76-90

Пропущено

11
8
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 8
2
18%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
18%
2
25%
31-45
4
36%
1
13%
46-60
3
27%
1
13%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Результаты последних матчей

Колос Ковалёвка
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Карпаты - Колос Ковалёвка 1:0 Колос Ковалёвка - Заря 1:0 Колос Ковалёвка - Кривбасс 1:1 Ворскла - Колос Ковалёвка 0:1
Полесье - Колос Ковалёвка 1:1 Колос Ковалёвка - Шахтёр Донецк 0:1 Колос Ковалёвка - ФК Левый Берег 0:0 Рух Львов - Колос Ковалёвка 0:0 Колос Ковалёвка - Заря 1:0 Колос Ковалёвка - ЛНЗ Черкасcы 1:1 Александрия - Колос Ковалёвка 2:1 Колос Ковалёвка - Верес 0:1 Черноморец Од - Колос Ковалёвка 1:0 Колос Ковалёвка - Ингулец 0:0 Оболонь - Колос Ковалёвка 2:2 Колос Ковалёвка - ЛНЗ Черкасcы 1:2 Колос Ковалёвка - Диназ Вышгород 3:0 Колос Ковалёвка - Верес 1:1 Черноморец Од - Колос Ковалёвка 1:3 Колос Ковалёвка - БК Виктория 1900 0:0
Динамо Киев
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Динамо Киев - Виктория Пльзень 1:2 Динамо Киев - Черноморец Од 3:1 Динамо Киев - Полесье 2:1 Динамо Киев - Ференцварош 0:4
Динамо Киев - Ингулец 5:2 Ворскла - Динамо Киев 1:2 Динамо Киев - Шахтёр Донецк 1:1 Рома - Динамо Киев 1:0 Оболонь - Динамо Киев 1:5 Динамо Киев - Кривбасс 2:1 Хоффенхайм - Динамо Киев 2:0 ФК Левый Берег - Динамо Киев 0:3 Динамо Киев - Лацио 0:3 Динамо Киев - Рух Львов 0:0 Динамо Киев - Ворскла 3:1 Заря - Динамо Киев 0:2 Динамо Киев - ЛНЗ Черкасcы 1:0 Ред Булл Зальцбург - Динамо Киев 1:1 Динамо Киев - Ред Булл Зальцбург 0:2 Карпаты - Динамо Киев 1:3

Результаты матчей

Колос Ковалёвка
Динамо Киев

Точный счет

1:1
3 раза 38%
0:0
2 раза 25%
0:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:1
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
5
1 раз 13%

Точный счет

1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
3
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Точный счет

1:1
4 раза 27%
0:0
3 раза 20%
0:1
3 раза 20%
1:0
3 раза 20%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 47%
1
7 раз 47%
2
1 раз 7%
2
4 раза 29%
3
4 раза 29%
1
3 раза 21%
5
2 раза 14%
0
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Колос Ковалёвка
Динамо Киев

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
7
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
1
6
1.5
5
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
7
0.5
Больше Меньше
13
1
1
14
1.5
10
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 14 11 3 0 33 - 11 36
2.
Александрия
 14 11 3 0 25 - 8 36
3.
Шахтёр Донецк
 13 9 2 2 38 - 12 29
4.
Кривбасс
 14 7 4 3 17 - 13 25
5.
Полесье
 14 6 5 3 22 - 14 23
6.
Карпаты
 14 6 3 5 16 - 17 21
7.
Верес
 15 4 7 4 17 - 18 19
8.
Рух Львов
 13 4 6 3 17 - 9 18
9.
ЛНЗ Черкасcы
 15 5 3 7 16 - 22 18
10.
Заря
 14 5 1 8 14 - 18 16
11.
Ворскла
 15 4 4 7 14 - 21 16
12.
Колос Ковалёвка
 15 2 8 5 9 - 12 14
13.
Черноморец Од
 15 3 3 9 9 - 20 12
14.
ФК Левый Берег
 15 2 4 9 5 - 19 10
15.
Оболонь
 15 2 4 9 7 - 28 10
16.
Ингулец
 15 1 6 8 12 - 29 9
17.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Александрия
 9 8 1 0 19 - 6 25
2.
Динамо Киев
 8 6 2 0 17 - 7 20
3.
Шахтёр Донецк
 7 6 0 1 25 - 6 18
4.
Карпаты
 8 4 2 2 11 - 7 14
5.
Полесье
 8 3 5 0 12 - 6 14
6.
ЛНЗ Черкасcы
 8 4 1 3 10 - 8 13
7.
Кривбасс
 7 3 3 1 10 - 7 12
8.
Рух Львов
 6 3 2 1 10 - 2 11
9.
Верес
 10 2 5 3 12 - 14 11
10.
Черноморец Од
 8 3 1 4 5 - 8 10
11.
Колос Ковалёвка
 8 1 5 2 4 - 5 8
12.
Ворскла
 6 2 1 3 4 - 9 7
13.
Заря
 6 2 0 4 6 - 8 6
14.
Оболонь
 8 1 3 4 5 - 15 6
15.
ФК Левый Берег
 8 1 2 5 2 - 11 5
16.
Ингулец
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 6 5 1 0 16 - 4 16
2.
Кривбасс
 7 4 1 2 7 - 6 13
3.
Александрия
 5 3 2 0 6 - 2 11
4.
Шахтёр Донецк
 6 3 2 1 13 - 6 11
5.
Заря
 8 3 1 4 8 - 10 10
6.
Полесье
 6 3 0 3 10 - 8 9
7.
Ворскла
 9 2 3 4 10 - 12 9
8.
Ингулец
 15 1 6 8 12 - 29 9
9.
Верес
 5 2 2 1 5 - 4 8
10.
Карпаты
 6 2 1 3 5 - 10 7
11.
Рух Львов
 7 1 4 2 7 - 7 7
12.
Колос Ковалёвка
 7 1 3 3 5 - 7 6
13.
ФК Левый Берег
 7 1 2 4 3 - 8 5
14.
ЛНЗ Черкасcы
 7 1 2 4 6 - 14 5
15.
Оболонь
 7 1 1 5 2 - 13 4
16.
Черноморец Од
 7 0 2 5 4 - 12 2
17.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Полесье Гуцуляк Алексей 8 (2)
Шахтёр Донецк Бондаренко Артём 8 (2)
Полесье Назаренко Александр 7 (4)
Шахтёр Донецк Судаков Георгий 7 (3)
Динамо Киев Ванат Владислав 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
ФК Левый Берег Ruslan Dedukh 6
ФК Левый Берег Сухоручко Даниил 1 4
Оболонь Дубко Валерий 1 4
ФК Левый Берег Банада Евгений 5
Кривбасс Бизимана Джихад 5
Весь список
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