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  3. Украина
  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 15. Стадион: .
Шахтёр Донецк
1:0
Второй тайм: 73'
Рух Львов
0'
18' Желтая карточка
Дидик Роман
1:0
23' Гол
Матвиенко Николай
30' Желтая карточка
Краснопир Игорь
45' Желтая карточка
Судаков Георгий
45' Желтая карточка
Слюбик Богдан

Ход матча

18'
 
Дидик Роман
23'
Матвиенко Николай
(Педринью XXV)
1:0
30'
 
Краснопир Игорь
45'
Судаков Георгий
 
45'
 
Слюбик Богдан
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Шахтёр Донецк
Ничья
Рух Львов
1.30
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9.50
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6.70
Все Коэффициенты
31
Ризнык
Дмитрий
26
Конопля
Ефим
5
Бондарь
Валерий
22
Матвиенко
Николай
13
Педринью
XXV
30
Гомес
Марлон
21
Бондаренко
Артём
10
Судаков
Георгий
38
Педриньо
II
14
Сикан
Даниил
37
Кевин
IV
23
Dmitriy
Ledviy
92
Слюбик
Богдан
29
Дидик
Роман
4
Vitaliy
Kholod
77
Сич
Алексей
73
Лях
Ростислав
15
Denys
Pidgurskyi
19
Yevgeniy
Pastukh
8
Карабин
Ярослав
7
Климчук
Юрий
95
Краснопир
Игорь
Шахтёр Донецк
Рух Львов

История личных встреч

Шахтёр Донецк
Рух Львов

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

10 матчей

70%
20%
10%
7 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 2 победы

История матчей

ПЛ
3:1
ТМК
3:1
ТМК
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ТМС
4:1

Голы

Всего голов

13
6

Голов в среднем за матч

2.6
1.2

Среднее время на гол

34
75

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

1
0.4

Среднее время на гол

90
225

Всего голов

18
8

Голов в среднем за матч

1.8
0.8

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

50
112

Бомбардиры внутри турнира

Шахтёр Донецк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бондаренко Артём 8 (1) 0.57
Судаков Георгий 7 (2) 0.5
Зубков Александр 5 0.36
Матвиенко Николай 3 0.21
Сикан Даниил 3 0.21
Кевин IV 2 0.14
Эгиналдо де Соуза Лемос 2 0.14
Педриньо II 1 0.07
Траоре Лассина 1 0.07
Крыськив Дмитрий 1 0.07
Невертон 1 0.07
Степаненко Тарас 1 0.07
Франич Бартол 1 0.07
Винисиус Тобиас 0 0
Гомес Марлон 0 0
Педринью XXV 0 0
Рух Львов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Краснопир Игорь 5 (1) 0.36
Квасница Илья 4 0.29
Карабин Ярослав 4 (1) 0.29
Vitaliy Kholod 1 0.07
Притула Остап 1 (1) 0.07
Рунич Василий 1 0.07
Klayver 1 0.07
Сич Алексей 0 0
Дидик Роман 0 0

Карточки

Шахтёр Донецк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Матвиенко Николай 3 0
Судаков Георгий 3 0
Кевин IV 3 0
Крыськив Дмитрий 1 1
Педринью Роша 2 0
Зубков Александр 1 0
Бондарь Валерий 1 0
Конопля Ефим 1 0
Бондаренко Артём 1 0
Винисиус Тобиас 1 0
Эгиналдо де Соуза Лемос 1 0
Гомес Марлон 1 0
Педринью XXV 1 0
Рух Львов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дидик Роман 6 0
Слюбик Богдан 3 0
Vitaliy Roman 3 0
Denys Pidgurskyi 3 0
Квасница Илья 3 0
Klayver 1 1
Сич Алексей 2 0
Vitaliy Kholod 2 0
Oleh Fedor 2 0
Климчук Юрий 1 0
Слюсар Денис 1 0
Краснопир Игорь 1 0

Результаты матчей

Шахтёр Донецк
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
71% (5)
0% (0)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Рух Львов
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

0
3
Шахтёр Донецк
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Рух Львов
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

8
10
Шахтёр Донецк
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Рух Львов
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
62% (8)
31% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

11
1

Упущенные победы

8
13

Голы по времени матча

Забито

24
7
10 В 1-м тайме 2
14 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
7 Не забивали 9
1
4%
0
0%
1-15
5
21%
1
14%
16-30
4
17%
1
14%
31-45
7
29%
29%
1
14%
46-60
3
13%
1
14%
61-75
4
17%
3
43%
76-90

Пропущено

7
7
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
2
29%
1
14%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
14%
1
14%
61-75
2
29%
3
43%
76-90

Забито

10
10
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
8 Не забивали 9
1
10%
1
10%
1-15
1
10%
1
10%
16-30
1
10%
1
10%
31-45
1
10%
7
70%
46-60
4
40%
0
0%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Пропущено

8
2
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
1
50%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
1
50%
76-90

Забито

34
17
13 В 1-м тайме 5
21 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 7
2 Не забивали 5
2
6%
1
6%
1-15
6
18%
2
12%
16-30
5
15%
2
12%
31-45
8
24%
8
47%
46-60
7
21%
1
6%
61-75
6
18%
3
18%
76-90

Пропущено

15
9
7 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
0
0%
1
11%
1-15
3
20%
1
11%
16-30
4
27%
1
11%
31-45
3
20%
1
11%
46-60
1
7%
1
11%
61-75
4
27%
4
44%
76-90

Результаты последних матчей

Шахтёр Донецк
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
ПСВ - Шахтёр Донецк 3:2 Шахтёр Донецк - Ингулец 6:0 Шахтёр Донецк - Заря 3:1 Шахтёр Донецк - Янг Бойз 2:1
Шахтёр Донецк - Черноморец Од 2:1 Шахтёр Донецк - Заря 1:0 Динамо Киев - Шахтёр Донецк 1:1 Арсенал - Шахтёр Донецк 1:0 Колос Ковалёвка - Шахтёр Донецк 0:1 Шахтёр Донецк - ЛНЗ Черкасcы 5:1 Шахтёр Донецк - Аталанта 0:3 Верес - Шахтёр Донецк 1:1 Шахтёр Донецк - Оболонь 4:0 Болонья - Шахтёр Донецк 0:0 Шахтёр Донецк - Карпаты 5:2 Александрия - Шахтёр Донецк 4:3 ФК Левый Берег - Шахтёр Донецк 0:1 Шахтёр Донецк - ФСК Мариуполь 3:0 Шахтёр Донецк - Полесье 0:1 Ворскла - Шахтёр Донецк 0:5
Рух Львов
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Рух Львов - ФК Левый Берег 1:0 Верес - Рух Львов 2:0 Кривбасс - Рух Львов 1:1 Рух Львов - Карпаты 1:0
Рух Львов - Черноморец Од 1:1 Рух Львов - Карпаты 0:1 Александрия - Рух Львов 1:1 Рух Львов - Колос Ковалёвка 0:0 Динамо Киев - Рух Львов 0:0 Ворскла - Рух Львов 0:0 Рух Львов - Ингулец 5:0 Рух Львов - Заря 3:0 ЛНЗ Черкасcы - Рух Львов 3:1 Оболонь - Рух Львов 0:4 Рух Львов - Агробизнес 2:0 Хартберг - Рух Львов 0:2 Рух Львов - Сабах Баку 1:2 Рух Львов - Лутон Таун 0:1 Осиек - Рух Львов 3:1 Рух Львов - Домжале 0:3

Результаты матчей

Шахтёр Донецк
Рух Львов

Точный счет

0:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%
6:0
1 раз 14%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%

Точное количество голов

5
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
6
1 раз 14%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Точный счет

0:1
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
0:5
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
0:0
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
0:4
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
4
1 раз 14%

Точный счет

0:1
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
0:5
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%
0:0
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
0:1
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
4 раза 31%
5
3 раза 23%
3
2 раза 15%
0
1 раз 8%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
6
1 раз 8%
0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Шахтёр Донецк
Рух Львов

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
4
2
6
1
1.5
2
4
5
2
2.5
2
4
4
3
3.5
1
5
3
4
4.5
1
5
1
6
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
1.5
Больше Меньше
1
6
2
4
2.5
1
6
1
5
3.5
1
6
1
5
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
8
5
8
5
1.5
3
10
7
6
2.5
3
10
5
8
3.5
2
11
4
9
4.5
1
12
1
12
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 14 11 3 0 33 - 11 36
2.
Александрия
 14 11 3 0 25 - 8 36
3.
Шахтёр Донецк
 1:0 14 10 2 2 39 - 12 32
4.
Кривбасс
 14 7 4 3 17 - 13 25
5.
Полесье
 14 6 5 3 22 - 14 23
6.
Карпаты
 14 6 3 5 16 - 17 21
7.
Верес
 15 4 7 4 17 - 18 19
8.
Рух Львов
 0:1 14 4 6 4 17 - 10 18
9.
ЛНЗ Черкасcы
 15 5 3 7 16 - 22 18
10.
Заря
 14 5 1 8 14 - 18 16
11.
Ворскла
 15 4 4 7 14 - 21 16
12.
Колос Ковалёвка
 15 2 8 5 9 - 12 14
13.
Черноморец Од
 15 3 3 9 9 - 20 12
14.
ФК Левый Берег
 15 2 4 9 5 - 19 10
15.
Оболонь
 15 2 4 9 7 - 28 10
16.
Ингулец
 15 1 6 8 12 - 29 9
17.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Александрия
 9 8 1 0 19 - 6 25
2.
Шахтёр Донецк
 1:0 8 7 0 1 26 - 6 21
3.
Динамо Киев
 8 6 2 0 17 - 7 20
4.
Карпаты
 8 4 2 2 11 - 7 14
5.
Полесье
 8 3 5 0 12 - 6 14
6.
ЛНЗ Черкасcы
 8 4 1 3 10 - 8 13
7.
Кривбасс
 7 3 3 1 10 - 7 12
8.
Рух Львов
 0:1 6 3 2 1 10 - 2 11
9.
Верес
 10 2 5 3 12 - 14 11
10.
Черноморец Од
 8 3 1 4 5 - 8 10
11.
Колос Ковалёвка
 8 1 5 2 4 - 5 8
12.
Ворскла
 6 2 1 3 4 - 9 7
13.
Заря
 6 2 0 4 6 - 8 6
14.
Оболонь
 8 1 3 4 5 - 15 6
15.
ФК Левый Берег
 8 1 2 5 2 - 11 5
16.
Ингулец
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 6 5 1 0 16 - 4 16
2.
Кривбасс
 7 4 1 2 7 - 6 13
3.
Александрия
 5 3 2 0 6 - 2 11
4.
Шахтёр Донецк
 1:0 6 3 2 1 13 - 6 11
5.
Заря
 8 3 1 4 8 - 10 10
6.
Полесье
 6 3 0 3 10 - 8 9
7.
Ворскла
 9 2 3 4 10 - 12 9
8.
Ингулец
 15 1 6 8 12 - 29 9
9.
Верес
 5 2 2 1 5 - 4 8
10.
Карпаты
 6 2 1 3 5 - 10 7
11.
Рух Львов
 0:1 8 1 4 3 7 - 8 7
12.
Колос Ковалёвка
 7 1 3 3 5 - 7 6
13.
ФК Левый Берег
 7 1 2 4 3 - 8 5
14.
ЛНЗ Черкасcы
 7 1 2 4 6 - 14 5
15.
Оболонь
 7 1 1 5 2 - 13 4
16.
Черноморец Од
 7 0 2 5 4 - 12 2
17.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Полесье Гуцуляк Алексей 8 (2)
Шахтёр Донецк Бондаренко Артём 8 (2)
Полесье Назаренко Александр 7 (4)
Шахтёр Донецк Судаков Георгий 7 (3)
Динамо Киев Ванат Владислав 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
ФК Левый Берег Ruslan Dedukh 6
Рух Львов Дидик Роман 6
ФК Левый Берег Сухоручко Даниил 1 4
Оболонь Дубко Валерий 1 4
ФК Левый Берег Банада Евгений 5
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 18'
    Дидик Роман получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 88% завершится победой Шахтёр Донецк.
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Шахтёр Донецк
Ничья
Рух Львов
1.30
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9.50
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6.70
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