Тур: 15. Стадион: Арена Львов.
1:1
Конец матча
0'
18' Желтая карточкаДидик Роман
1:0
23' ГолМатвиенко Николай
30' Желтая карточкаКраснопир Игорь
45' Желтая карточкаСудаков Георгий
45' Желтая карточкаСлюбик Богдан
1:1
90' ГолДидик Роман
90'+6
Ход матча
18'
23'
1:0
30'
45'
45'
90'
1:1
26
Конопля
Ефим
13
Педринью
XXV
30
Гомес
Марлон
38
Педриньо
II
14
Сикан
Даниил
37
Кевин
IV
29
Дидик
Роман
77
Сич
Алексей
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Конопля ЕфимЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
13 ПедриньюЗащитник
-
30 Гомес МарлонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 ПедриньоНападающий
-
14 Сикан ДаниилНападающий
-
37 КевинНападающий
- Запасные игроки
-
72 Фесюн КириллВратарь
- Защитник
-
18 Грам АлааЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 НевертонНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пушич Марино
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
29 Дидик РоманЗащитник
- Защитник
-
77 Сич АлексейЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
20 Klayver
-
71 Oleh Fedor
-
-
-
Главный тренер: Vitaliy Ponomarov
История личных встреч
Шахтёр Донецк
Рух Львов
7 матчей
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
10 матчей
70%
20%
10%
7 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
13
6
Голов в среднем за матч
2.6
1.2
Среднее время на гол
34
75
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
1
0.4
Среднее время на гол
90
225
Всего голов
18
8
Голов в среднем за матч
1.8
0.8
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
50
112
Бомбардиры внутри турнира
Шахтёр Донецк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бондаренко Артём
|8 (1)
|0.57
|Судаков Георгий
|7 (2)
|0.5
|Зубков Александр
|5
|0.36
|Матвиенко Николай
|3
|0.21
|Сикан Даниил
|3
|0.21
|Кевин IV
|2
|0.14
|Эгиналдо де Соуза Лемос
|2
|0.14
|Педриньо II
|1
|0.07
|Траоре Лассина
|1
|0.07
|Крыськив Дмитрий
|1
|0.07
|Невертон
|1
|0.07
|Степаненко Тарас
|1
|0.07
|Франич Бартол
|1
|0.07
|Винисиус Тобиас
|0
|0
|Гомес Марлон
|0
|0
Рух Львов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Краснопир Игорь
|5 (1)
|0.36
|Квасница Илья
|4
|0.29
|Карабин Ярослав
|4 (1)
|0.29
|Дидик Роман
|1
|0.07
|Vitaliy Kholod
|1
|0.07
|Притула Остап
|1 (1)
|0.07
|Рунич Василий
|1
|0.07
|Klayver
|1
|0.07
|Сич Алексей
|0
|0
Карточки
Шахтёр Донецк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Матвиенко Николай
|3
|0
|Судаков Георгий
|3
|0
|Кевин IV
|3
|0
|Крыськив Дмитрий
|1
|1
|Педринью Роша
|2
|0
|Зубков Александр
|1
|0
|Бондарь Валерий
|1
|0
|Конопля Ефим
|1
|0
|Бондаренко Артём
|1
|0
|Винисиус Тобиас
|1
|0
|Эгиналдо де Соуза Лемос
|1
|0
|Гомес Марлон
|1
|0
|Педринью XXV
|1
|0
Рух Львов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дидик Роман
|6
|0
|Слюбик Богдан
|3
|0
|Vitaliy Roman
|3
|0
|Denys Pidgurskyi
|3
|0
|Квасница Илья
|3
|0
|Klayver
|1
|1
|Сич Алексей
|2
|0
|Vitaliy Kholod
|2
|0
|Oleh Fedor
|2
|0
|Климчук Юрий
|1
|0
|Слюсар Денис
|1
|0
|Краснопир Игорь
|1
|0
Результаты матчей
Шахтёр Донецк
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
75% (6)
0% (0)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Рух Львов
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
1
4
Шахтёр Донецк
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Рух Львов
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
8
10
Шахтёр Донецк
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Рух Львов
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
11
1
Упущенные победы
9
14
Голы по времени матча
Забито
25
8
11 В 1-м тайме 2
14 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 3
7 Не забивали 9
1
4%
0
0%
1-15
6
24%
1
13%
16-30
4
16%
1
13%
31-45
7
28%
1
13%
46-60
3
12%
1
13%
61-75
4
16%
4
50%
76-90
Пропущено
8
8
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
2
25%
2
25%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
13%
1
13%
61-75
3
38%
3
38%
76-90
Забито
10
10
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
9 Не забивали 10
1
10%
1
10%
1-15
1
10%
1
10%
16-30
1
10%
1
10%
31-45
1
10%
7
70%
46-60
4
40%
0
0%
61-75
2
20%
0
0%
76-90
Пропущено
8
2
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
1
50%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
1
50%
76-90
Забито
35
18
14 В 1-м тайме 5
21 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 7
2 Не забивали 5
2
6%
1
6%
1-15
7
20%
2
11%
16-30
5
14%
2
11%
31-45
8
23%
8
44%
46-60
7
20%
1
6%
61-75
6
17%
4
22%
76-90
Пропущено
16
10
7 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 7
0
0%
1
10%
1-15
3
19%
2
20%
16-30
4
25%
1
10%
31-45
3
19%
1
10%
46-60
1
6%
1
10%
61-75
5
31%
4
40%
76-90
Результаты последних матчей
Шахтёр Донецк
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
ПСВ - Шахтёр Донецк 3:2 Шахтёр Донецк - Ингулец 6:0 Шахтёр Донецк - Заря 3:1 Шахтёр Донецк - Янг Бойз 2:1
Шахтёр Донецк - Черноморец Од 2:1 Шахтёр Донецк - Заря 1:0 Динамо Киев - Шахтёр Донецк 1:1 Арсенал - Шахтёр Донецк 1:0 Колос Ковалёвка - Шахтёр Донецк 0:1 Шахтёр Донецк - ЛНЗ Черкасcы 5:1 Шахтёр Донецк - Аталанта 0:3 Верес - Шахтёр Донецк 1:1 Шахтёр Донецк - Оболонь 4:0 Болонья - Шахтёр Донецк 0:0 Шахтёр Донецк - Карпаты 5:2 Александрия - Шахтёр Донецк 4:3 ФК Левый Берег - Шахтёр Донецк 0:1 Шахтёр Донецк - ФСК Мариуполь 3:0 Шахтёр Донецк - Полесье 0:1 Ворскла - Шахтёр Донецк 0:5
Рух Львов
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Рух Львов - ФК Левый Берег 1:0 Верес - Рух Львов 2:0 Кривбасс - Рух Львов 1:1 Рух Львов - Карпаты 1:0
Рух Львов - Черноморец Од 1:1 Рух Львов - Карпаты 0:1 Александрия - Рух Львов 1:1 Рух Львов - Колос Ковалёвка 0:0 Динамо Киев - Рух Львов 0:0 Ворскла - Рух Львов 0:0 Рух Львов - Ингулец 5:0 Рух Львов - Заря 3:0 ЛНЗ Черкасcы - Рух Львов 3:1 Оболонь - Рух Львов 0:4 Рух Львов - Агробизнес 2:0 Хартберг - Рух Львов 0:2 Рух Львов - Сабах Баку 1:2 Рух Львов - Лутон Таун 0:1 Осиек - Рух Львов 3:1 Рух Львов - Домжале 0:3
Результаты матчей
Шахтёр Донецк
Рух Львов
Точный счет
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
6:0
1 раз 13%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
Точное количество голов
5
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
6
1 раз 13%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
Точный счет
0:1
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
0:5
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
1:1
3 раза 38%
0:0
2 раза 25%
0:4
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
4
1 раз 13%
Точный счет
0:1
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
0:5
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
1:1
4 раза 29%
0:0
3 раза 21%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 36%
5
3 раза 21%
3
2 раза 14%
0
1 раз 7%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
6
1 раз 7%
1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Шахтёр Донецк
Рух Львов
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
42
62
24
53
24
44
15
35
15
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
17
24
17
15
17
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
95
86
311
77
311
59
212
410
113
113
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Полесье
|Гуцуляк Алексей
|8 (2)
|Шахтёр Донецк
|Бондаренко Артём
|8 (2)
|Полесье
|Назаренко Александр
|7 (4)
|Шахтёр Донецк
|Судаков Георгий
|7 (3)
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|7 (2)
|ФК Левый Берег
|Ruslan Dedukh
|6
|Рух Львов
|Дидик Роман
|6
|ФК Левый Берег
|Сухоручко Даниил
|1 4
|Оболонь
|Дубко Валерий
|1 4
|ФК Левый Берег
|Банада Евгений
|5