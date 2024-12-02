Тур: 15. Стадион: Динамо им. Валерия Лобановского.
0'
0:1
20' ПенальтиПолегенько Павел
40' Желтая карточкаArtem Slesar
42' Желтая карточкаБудковский Филипп
46' Желтая карточкаКостенко Ян
65' Желтая карточкаДришлюк Кирилл
1:1
69' ГолМичин Петар
Ход матча
20'
0:1
40'
46'
65'
69'
1:1
74'
55
Джордан
21
Jakov
Basic
22
Мичин
Петар
10
Леовижилду
17
Горбач
Игорь
47
Педросо
Жан
10
Невес
Игор
26
Костенко
Ян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
55 ДжорданЗащитник
-
21 Jakov BasicЗащитник
- Полузащитник
-
22 Мичин ПетарПолузащитник
- Полузащитник
-
10 ЛеовижилдуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Горбач ИгорьНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
32 Тронтель ЖанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Миаден Бартулович
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
47 Педросо ЖанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Невес ИгорНападающий
-
26 Костенко ЯнНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
44 Сакив ТарасЗащитник
- Полузащитник
-
17 Кузык ОрестПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
16 Artur Ryabov
-
33 Artur Shakh
-
Главный тренер: Владислав Лупашко
История личных встреч
Заря
Карпаты
15 матчей
73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
40%
20%
6 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
86.7%
20%
13 побед 3 ничьи 0 побед
10 матчей
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 6 побед
25 матчей
44%
32%
24%
11 побед 8 ничьих 6 побед
Первый тайм
24%
48%
28%
6 побед 12 ничьих 7 побед
Второй тайм
52%
24%
24%
13 побед 6 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
23
13
Голов в среднем за матч
1.92
1
Среднее время на гол
46
90
Всего голов
20
12
Голов в среднем за матч
1.54
1
Среднее время на гол
58
90
Всего голов
43
25
Голов в среднем за матч
1.72
1
Тотал матчей
2.5
23
Больше 92%
Меньше 8%
2
20
Больше 80%
Меньше 20%
5
13
Больше 52%
Меньше 48%
12
7
Больше 28%
Меньше 72%
18
3
Больше 12%
Меньше 88%
22
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
Среднее время на гол
52
90
Бомбардиры внутри турнира
Заря
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Будковский Филипп
|4 (1)
|0.27
|Яцык Александр
|3
|0.2
|Джордан
|2
|0.13
|Мичин Петар
|2
|0.13
|Горбач Игорь
|1
|0.07
|Герреро Эдуардо
|1
|0.07
|Jakov Basic
|1
|0.07
|Антюх Денис
|0
|0
|Кирюханцев Игорь
|0
|0
|Вантух Роман
|0
|0
Карпаты
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чачуа Амбросий
|4
|0.27
|Yevgen Pidlepenets
|2
|0.13
|Artur Shakh
|2
|0.13
|Очеретько Олег
|2 (1)
|0.13
|Bruno Roberto
|2
|0.13
|Полегенько Павел
|2 (1)
|0.13
|Мирошниченко Денис
|1
|0.07
|Сакив Тарас
|1
|0.07
|Педросо Жан
|1
|0.07
|Устименко Денис
|0
|0
|Клименко Владислав
|0
|0
Карточки
Заря
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дришлюк Кирилл
|5
|0
|Мичин Петар
|4
|0
|Вантух Роман
|2
|1
|Бартулович Младен
|3
|0
|Будковский Филипп
|3
|0
|Горбач Игорь
|3
|0
|Gabriel Eskinja
|3
|0
|Джордан
|2
|0
|Бенито Муйива
|2
|0
|Кирюханцев Игорь
|1
|0
|Супряга Владислав
|1
|0
|Тронтель Жан
|1
|0
|Яцык Александр
|1
|0
|Кораблин Тимур
|1
|0
|Christopher Nwaeze
|1
|0
|Jakov Basic
|1
|0
|Artem Slesar
|1
|0
Карпаты
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мирошниченко Денис
|4
|0
|Костенко Ян
|2
|1
|Альварес Пабло
|3
|0
|Адамюк Владимир
|1
|1
|Artur Shakh
|2
|0
|Лупашко Владислав
|1
|0
|Чачуа Амбросий
|1
|0
|Бабогло Владислав
|1
|0
|Клименко Владислав
|1
|0
|Кемкин Александр
|1
|0
|Очеретько Олег
|1
|0
|Педросо Жан
|1
|0
|Artur Ryabov
|1
|0
Результаты матчей
Заря
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
Карпаты
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
2
3
Заря
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Карпаты
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
8
6
Упущенные победы
6
9
Заря
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
7% (1)
43% (6)
Карпаты
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
9
6
Упущенные победы
8
12
Голы по времени матча
Забито
6
5
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
10 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
1
20%
16-30
1
17%
2
40%
31-45
1
17%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
1
20%
76-90
Пропущено
8
10
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
2
20%
16-30
1
13%
3
30%
31-45
2
25%
1
10%
46-60
1
13%
2
20%
61-75
2
25%
2
20%
76-90
Забито
9
11
4 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 6
8 Не забивали 7
1
11%
3
27%
1-15
1
11%
1
9%
16-30
2
22%
3
27%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
1
11%
2
18%
61-75
1
11%
2
18%
76-90
Пропущено
9
7
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
5
56%
2
29%
46-60
1
11%
1
14%
61-75
1
11%
1
14%
76-90
Забито
15
16
7 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 9
4 Не забивали 3
1
7%
3
19%
1-15
3
20%
2
13%
16-30
3
20%
5
31%
31-45
4
27%
1
6%
46-60
1
7%
2
13%
61-75
3
20%
3
19%
76-90
Пропущено
17
17
5 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
4
24%
4
24%
16-30
1
6%
4
24%
31-45
7
41%
3
18%
46-60
2
12%
3
18%
61-75
3
18%
3
18%
76-90
Результаты последних матчей
Заря
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Полесье - Заря 1:1 Колос Ковалёвка - Заря 1:0 Шахтёр Донецк - Заря 3:1 Заря - ЛНЗ Черкасcы 1:2
Шахтёр Донецк - Заря 1:0 ФК Левый Берег - Заря 0:2 Заря - Кривбасс 0:1 Оболонь - Заря 2:2 Верес - Заря 2:1 Заря - Ворскла 2:0 Колос Ковалёвка - Заря 1:0 Заря - Динамо Киев 0:2 Оболонь - Заря 0:2 Рух Львов - Заря 3:0 Заря - Александрия 1:2 Черноморец Од - Заря 0:1 Заря - Ингулец 2:1 Заря - Аль-Таавун Бурайда 2:0 Заря - Аль-Раед Бурайда 3:2 Заря - Локомотива Загреб 1:1
Карпаты
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Карпаты - Колос Ковалёвка 1:0 Карпаты - Буковина 0:1 Александрия - Карпаты 3:0 Карпаты - ФК Левый Берег 3:0
Рух Львов - Карпаты 1:0 Карпаты - Оболонь 1:0 Рух Львов - Карпаты 0:1 Карпаты - Ингулец 0:0 Карпаты - Полесье 1:3 Черноморец Од - Карпаты 0:1 Шахтёр Донецк - Карпаты 5:2 Карпаты - Верес 0:1 Карпаты - Ворскла 1:1 ЛНЗ Черкасcы - Карпаты 2:1 Карпаты - Динамо Киев 1:3 Карпаты - Кривбасс 3:0 Верес - Карпаты 0:0 Карпаты - Нива Тернополь 3:3 Карпаты - Буковина 2:3 Карпаты - Агробизнес 1:1
Результаты матчей
Заря
Карпаты
Точный счет
1:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
1:0
2 раза 25%
1:3
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
5 раз 63%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
Точный счет
0:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
0:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Точный счет
0:2
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
1
8 раз 57%
0
3 раза 21%
3
2 раза 14%
2
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Заря
Карпаты
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
71
24
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
42
26
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
113
410
311
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|11
|3
|0
|33 - 11
|36
|2.
|14
|11
|3
|0
|25 - 8
|36
|3.
|14
|9
|3
|2
|39 - 13
|30
|4.
|14
|7
|4
|3
|17 - 13
|25
|5.
|14
|6
|5
|3
|22 - 14
|23
|6.
|1:1
|15
|6
|4
|5
|17 - 18
|22
|7.
|14
|4
|7
|3
|18 - 10
|19
|8.
|15
|4
|7
|4
|17 - 18
|19
|9.
|15
|5
|3
|7
|16 - 22
|18
|10.
|1:1
|15
|5
|2
|8
|15 - 19
|17
|11.
|15
|4
|4
|7
|14 - 21
|16
|12.
|15
|2
|8
|5
|9 - 12
|14
|13.
|15
|3
|3
|9
|9 - 20
|12
|14.
|15
|2
|4
|9
|5 - 19
|10
|15.
|15
|2
|4
|9
|7 - 28
|10
|16.
|15
|1
|6
|8
|12 - 29
|9
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|8
|1
|0
|19 - 6
|25
|2.
|8
|6
|2
|0
|17 - 7
|20
|3.
|8
|6
|1
|1
|26 - 7
|19
|4.
|1:1
|8
|4
|2
|2
|11 - 7
|14
|5.
|8
|3
|5
|0
|12 - 6
|14
|6.
|8
|4
|1
|3
|10 - 8
|13
|7.
|7
|3
|3
|1
|10 - 7
|12
|8.
|6
|3
|2
|1
|10 - 2
|11
|9.
|10
|2
|5
|3
|12 - 14
|11
|10.
|8
|3
|1
|4
|5 - 8
|10
|11.
|8
|1
|5
|2
|4 - 5
|8
|12.
|6
|2
|1
|3
|4 - 9
|7
|13.
|1:1
|7
|2
|1
|4
|7 - 9
|7
|14.
|8
|1
|3
|4
|5 - 15
|6
|15.
|8
|1
|2
|5
|2 - 11
|5
|16.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|1
|0
|16 - 4
|16
|2.
|7
|4
|1
|2
|7 - 6
|13
|3.
|5
|3
|2
|0
|6 - 2
|11
|4.
|6
|3
|2
|1
|13 - 6
|11
|5.
|1:1
|8
|3
|1
|4
|8 - 10
|10
|6.
|6
|3
|0
|3
|10 - 8
|9
|7.
|9
|2
|3
|4
|10 - 12
|9
|8.
|15
|1
|6
|8
|12 - 29
|9
|9.
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|10.
|1:1
|7
|2
|2
|3
|6 - 11
|8
|11.
|8
|1
|5
|2
|8 - 8
|8
|12.
|7
|1
|3
|3
|5 - 7
|6
|13.
|7
|1
|2
|4
|3 - 8
|5
|14.
|7
|1
|2
|4
|6 - 14
|5
|15.
|7
|1
|1
|5
|2 - 13
|4
|16.
|7
|0
|2
|5
|4 - 12
|2
|17.
|0
|0
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- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Полесье
|Гуцуляк Алексей
|8 (2)
|Шахтёр Донецк
|Бондаренко Артём
|8 (2)
|Полесье
|Назаренко Александр
|7 (4)
|Шахтёр Донецк
|Судаков Георгий
|7 (3)
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|7 (2)
|ФК Левый Берег
|Ruslan Dedukh
|6
|Рух Львов
|Дидик Роман
|6
|ФК Левый Берег
|Сухоручко Даниил
|1 4
|Оболонь
|Дубко Валерий
|1 4
|ФК Левый Берег
|Банада Евгений
|5