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  3. Украина
  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 15. Стадион: .
Заря
2:1
Конец матча
Карпаты
0'
0:1
20' Пенальти
Полегенько Павел
40' Желтая карточка
Artem Slesar
42' Желтая карточка
Будковский Филипп
46' Желтая карточка
Костенко Ян
66' Желтая карточка
Дришлюк Кирилл
1:1
69' Гол
Мичин Петар
74' Желтая карточка
Педросо Жан
77' Желтая карточка
Альварес Пабло
2:1
80' Гол
Мичин Петар
84' Желтая карточка
Бабогло Владислав
84' Желтая карточка
Мирошниченко Денис
84' Желтая карточка
Jakov Basic
84' Желтая карточка
Мичин Петар
90'+6
1
Сапутин
Александр
15
Дришлюк
Кирилл
55
Джордан
21
Jakov
Basic
9
Artem
Slesar
22
Мичин
Петар
5
Яцык
Александр
10
Леовижилду
99
Вакула
Владислав
28
Будковский
Филипп
17
Горбач
Игорь
35
Кемкин
Александр
28
Полегенько
Павел
4
Бабогло
Владислав
47
Педросо
Жан
11
Мирошниченко
Денис
8
Чачуа
Амбросий
23
Альварес
Пабло
37
Bruno
Roberto
20
Очеретько
Олег
10
Невес
Игор
26
Костенко
Ян
Заря
Карпаты

История личных встреч

Заря
Карпаты

15 матчей

73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

86.7%
20%
13 побед 3 ничьи 0 побед

10 матчей

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 6 побед

25 матчей

44%
32%
24%
11 побед 8 ничьих 6 побед

Первый тайм

24%
48%
28%
6 побед 12 ничьих 7 побед

Второй тайм

52%
24%
24%
13 побед 6 ничьих 6 побед

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:0
ПЛ
2:2
ПЛ
2:1
ПЛ
4:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
5:1
ПЛ
2:1
ПЛ
4:2
ПЛ
2:2
ПЛ
0:2
ПЛ
4:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
3:0

Голы

Всего голов

23
13

Голов в среднем за матч

1.92
1

Среднее время на гол

46
90

Всего голов

20
12

Голов в среднем за матч

1.54
1

Среднее время на гол

58
90

Всего голов

43
25

Голов в среднем за матч

1.72
1

Тотал матчей

2.5
23
Больше 92%
Меньше 8%
2
20
Больше 80%
Меньше 20%
5
13
Больше 52%
Меньше 48%
12
7
Больше 28%
Меньше 72%
18
3
Больше 12%
Меньше 88%
22
2
Больше 8%
Меньше 92%
23

Среднее время на гол

52
90

Бомбардиры внутри турнира

Заря
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мичин Петар 4 0.27
Будковский Филипп 4 (1) 0.27
Яцык Александр 3 0.2
Джордан 2 0.13
Горбач Игорь 1 0.07
Герреро Эдуардо 1 0.07
Jakov Basic 1 0.07
Антюх Денис 0 0
Кирюханцев Игорь 0 0
Вантух Роман 0 0
Карпаты
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чачуа Амбросий 4 0.27
Yevgen Pidlepenets 2 0.13
Artur Shakh 2 0.13
Очеретько Олег 2 (1) 0.13
Bruno Roberto 2 0.13
Полегенько Павел 2 (1) 0.13
Мирошниченко Денис 1 0.07
Сакив Тарас 1 0.07
Педросо Жан 1 0.07
Устименко Денис 0 0
Клименко Владислав 0 0

Карточки

Заря
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дришлюк Кирилл 5 0
Мичин Петар 5 0
Вантух Роман 2 1
Бартулович Младен 3 0
Будковский Филипп 3 0
Горбач Игорь 3 0
Gabriel Eskinja 3 0
Джордан 2 0
Бенито Муйива 2 0
Jakov Basic 2 0
Кирюханцев Игорь 1 0
Супряга Владислав 1 0
Тронтель Жан 1 0
Яцык Александр 1 0
Кораблин Тимур 1 0
Christopher Nwaeze 1 0
Artem Slesar 1 0
Карпаты
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мирошниченко Денис 5 0
Альварес Пабло 4 0
Костенко Ян 2 1
Адамюк Владимир 1 1
Бабогло Владислав 2 0
Педросо Жан 2 0
Artur Shakh 2 0
Лупашко Владислав 1 0
Чачуа Амбросий 1 0
Клименко Владислав 1 0
Кемкин Александр 1 0
Очеретько Олег 1 0
Artur Ryabov 1 0

Результаты матчей

Заря
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
0% (0)
43% (3)
Карпаты
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
4
Заря
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Карпаты
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

8
6

Упущенные победы

6
9
Заря
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
7% (1)
40% (6)
Карпаты
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

10
6

Упущенные победы

8
13

Голы по времени матча

Забито

8
6
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 4
10 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
2
33%
16-30
1
13%
2
33%
31-45
1
13%
1
17%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
1
17%
76-90

Пропущено

9
12
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
3
33%
2
17%
16-30
1
11%
3
25%
31-45
2
22%
1
8%
46-60
1
11%
3
25%
61-75
2
22%
3
25%
76-90

Забито

9
11
4 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 6
9 Не забивали 8
1
11%
3
27%
1-15
1
11%
1
9%
16-30
2
22%
3
27%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
1
11%
2
18%
61-75
1
11%
2
18%
76-90

Пропущено

9
7
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
5
56%
2
29%
46-60
1
11%
1
14%
61-75
1
11%
1
14%
76-90

Забито

17
17
7 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 10
4 Не забивали 3
1
6%
3
18%
1-15
3
18%
3
18%
16-30
3
18%
5
29%
29%
31-45
4
24%
1
6%
46-60
2
12%
2
12%
61-75
4
24%
3
18%
76-90

Пропущено

18
19
6 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
5
28%
4
21%
16-30
1
6%
4
21%
31-45
7
39%
3
16%
46-60
2
11%
4
21%
61-75
3
17%
4
21%
76-90

Результаты последних матчей

Заря
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Полесье - Заря 1:1 Колос Ковалёвка - Заря 1:0 Шахтёр Донецк - Заря 3:1 Заря - ЛНЗ Черкасcы 1:2
Шахтёр Донецк - Заря 1:0 ФК Левый Берег - Заря 0:2 Заря - Кривбасс 0:1 Оболонь - Заря 2:2 Верес - Заря 2:1 Заря - Ворскла 2:0 Колос Ковалёвка - Заря 1:0 Заря - Динамо Киев 0:2 Оболонь - Заря 0:2 Рух Львов - Заря 3:0 Заря - Александрия 1:2 Черноморец Од - Заря 0:1 Заря - Ингулец 2:1 Заря - Аль-Таавун Бурайда 2:0 Заря - Аль-Раед Бурайда 3:2 Заря - Локомотива Загреб 1:1
Карпаты
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Карпаты - Колос Ковалёвка 1:0 Карпаты - Буковина 0:1 Александрия - Карпаты 3:0 Карпаты - ФК Левый Берег 3:0
Рух Львов - Карпаты 1:0 Карпаты - Оболонь 1:0 Рух Львов - Карпаты 0:1 Карпаты - Ингулец 0:0 Карпаты - Полесье 1:3 Черноморец Од - Карпаты 0:1 Шахтёр Донецк - Карпаты 5:2 Карпаты - Верес 0:1 Карпаты - Ворскла 1:1 ЛНЗ Черкасcы - Карпаты 2:1 Карпаты - Динамо Киев 1:3 Карпаты - Кривбасс 3:0 Верес - Карпаты 0:0 Карпаты - Нива Тернополь 3:3 Карпаты - Буковина 2:3 Карпаты - Агробизнес 1:1

Результаты матчей

Заря
Карпаты

Точный счет

1:2
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
1:0
2 раза 25%
1:3
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
1
5 раз 63%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%

Точный счет

0:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
2:1
2 раза 29%
0:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Точный счет

2:1
3 раза 20%
0:2
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
2
5 раз 33%
0
4 раза 27%
1
9 раз 60%
0
3 раза 20%
3
2 раза 13%
2
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Заря
Карпаты

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
7
1
3
4
1.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
5
2
2
6
1.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
12
3
5
10
1.5
3
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 14 11 3 0 33 - 11 36
2.
Александрия
 14 11 3 0 25 - 8 36
3.
Шахтёр Донецк
 14 9 3 2 39 - 13 30
4.
Кривбасс
 14 7 4 3 17 - 13 25
5.
Полесье
 14 6 5 3 22 - 14 23
6.
Карпаты
 15 6 3 6 17 - 19 21
7.
Рух Львов
 14 4 7 3 18 - 10 19
8.
Заря
 15 6 1 8 16 - 19 19
9.
Верес
 15 4 7 4 17 - 18 19
10.
ЛНЗ Черкасcы
 15 5 3 7 16 - 22 18
11.
Ворскла
 15 4 4 7 14 - 21 16
12.
Колос Ковалёвка
 15 2 8 5 9 - 12 14
13.
Черноморец Од
 15 3 3 9 9 - 20 12
14.
ФК Левый Берег
 15 2 4 9 5 - 19 10
15.
Оболонь
 15 2 4 9 7 - 28 10
16.
Ингулец
 15 1 6 8 12 - 29 9
17.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Александрия
 9 8 1 0 19 - 6 25
2.
Динамо Киев
 8 6 2 0 17 - 7 20
3.
Шахтёр Донецк
 8 6 1 1 26 - 7 19
4.
Карпаты
 8 4 2 2 11 - 7 14
5.
Полесье
 8 3 5 0 12 - 6 14
6.
ЛНЗ Черкасcы
 8 4 1 3 10 - 8 13
7.
Кривбасс
 7 3 3 1 10 - 7 12
8.
Рух Львов
 6 3 2 1 10 - 2 11
9.
Верес
 10 2 5 3 12 - 14 11
10.
Черноморец Од
 8 3 1 4 5 - 8 10
11.
Заря
 7 3 0 4 8 - 9 9
12.
Колос Ковалёвка
 8 1 5 2 4 - 5 8
13.
Ворскла
 6 2 1 3 4 - 9 7
14.
Оболонь
 8 1 3 4 5 - 15 6
15.
ФК Левый Берег
 8 1 2 5 2 - 11 5
16.
Ингулец
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 6 5 1 0 16 - 4 16
2.
Кривбасс
 7 4 1 2 7 - 6 13
3.
Александрия
 5 3 2 0 6 - 2 11
4.
Шахтёр Донецк
 6 3 2 1 13 - 6 11
5.
Заря
 8 3 1 4 8 - 10 10
6.
Полесье
 6 3 0 3 10 - 8 9
7.
Ворскла
 9 2 3 4 10 - 12 9
8.
Ингулец
 15 1 6 8 12 - 29 9
9.
Верес
 5 2 2 1 5 - 4 8
10.
Рух Львов
 8 1 5 2 8 - 8 8
11.
Карпаты
 7 2 1 4 6 - 12 7
12.
Колос Ковалёвка
 7 1 3 3 5 - 7 6
13.
ФК Левый Берег
 7 1 2 4 3 - 8 5
14.
ЛНЗ Черкасcы
 7 1 2 4 6 - 14 5
15.
Оболонь
 7 1 1 5 2 - 13 4
16.
Черноморец Од
 7 0 2 5 4 - 12 2
17.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
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Топ бомбардиров
Полесье Гуцуляк Алексей 8 (2)
Шахтёр Донецк Бондаренко Артём 8 (2)
Полесье Назаренко Александр 7 (4)
Шахтёр Донецк Судаков Георгий 7 (3)
Динамо Киев Ванат Владислав 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
ФК Левый Берег Ruslan Dedukh 6
Рух Львов Дидик Роман 6
ФК Левый Берег Сухоручко Даниил 1 4
Оболонь Дубко Валерий 1 4
Карпаты Мирошниченко Денис 5
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