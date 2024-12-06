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  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2024-2025
Тур: 13.
Арис Лимасол
2:1
Конец матча
Эносис
0'
31' Желтая карточка
Andreas Christofi
35' Желтая карточка
Яго Стив
1:0
53' Гол
Кокорин Александр
1:1
61' Гол
Самбу Бассала
90' Желтая карточка
Dennis Gaustad
90' Желтая карточка
Ruben Hoogenhout
90' Желтая карточка
Урошевич Слободан
2:1
90' Гол
Dennis Gaustad
90'+13
Арис Лимасол
Эносис

История личных встреч

Арис Лимасол
Эносис

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
80%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

9 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы

История матчей

ПД
0:1
ПД
2:1
К
2:2
ПД
2:2
ПД
2:1
ВД
0:0
ПД
4:1
ПД
1:1
ПД
0:2

Голы

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

1.17
1.33

Среднее время на гол

77
67

Всего голов

6
7

Голов в среднем за матч

2
1.17

Среднее время на гол

45
77

Всего голов

13
11

Голов в среднем за матч

1.44
1.22

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

62
73

Бомбардиры внутри турнира

Арис Лимасол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Квилитая Георгий 5 (2) 0.38
Кокорин Александр 3 0.23
Гомис Янник 3 0.23
Zakaria Sawo 3 0.23
Моннор Джейден 3 0.23
Николич Велько 2 0.15
Маямбела Михлали 1 0.08
Кажу 1 0.08
Бенгтссон Лео 1 0.08
Струски Кароль 1 0.08
Dennis Gaustad 1 0.08
Эносис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Самбу Бассала 3 0.23
Андреу Эвангелос 2 0.15
Niv Gotliv 2 0.15
Барри Тьерно 1 0.08

Карточки

Арис Лимасол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Яго Стив 4 1
Бенгтссон Лео 5 0
Струски Кароль 4 0
Гомис Янник 3 0
Николич Велько 3 0
Моннор Джейден 3 0
Alex Opoku Sarfo 3 0
Урошевич Слободан 1 1
Сане Мамаду 2 0
Dennis Gaustad 2 0
Голдсон Коннор 1 0
Квилитая Георгий 1 0
Коррейя Андерсон 1 0
Ванаилсон Лусиано 1 0
Маямбела Михлали 1 0
Кажу 1 0
Семеду Эди 1 0
Матысик Милош 1 0
Эносис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Менди Проспер 3 2
Кориню Жереми 4 1
Piotr Janczukowicz 2 2
Marco Krainz 4 0
Sean Ioannou 4 0
Адебайо Аделие 4 0
Andreas Christofi 4 0
Elisha Sam 2 1
Самбу Бассала 3 0
Isaac Nortey 3 0
Niv Gotliv 3 0
Ilija Milicevic 3 0
Michalis Charalampous 1 1
Ruben Hoogenhout 2 0
Edson Silva 1 0
Demetris Mavroudis 1 0
Fotis Kotsonis 1 0
Андреу Эвангелос 1 0
Dimitris Solomou 1 0

Результаты матчей

Арис Лимасол
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Эносис
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
4
Арис Лимасол
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Эносис
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

2
9

Упущенные победы

14
1
Арис Лимасол
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Эносис
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

4
9

Упущенные победы

14
5

Голы по времени матча

Забито

10
6
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
2
20%
0
0%
1-15
3
30%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
3
30%
2
33%
76-90

Пропущено

2
9
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 8
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
50%
1
11%
61-75
0
0%
5
56%
76-90

Забито

14
2
7 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 1
6 Забивали первыми 1
7 Не забивали 11
3
21%
0
0%
1-15
3
21%
1
50%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
4
29%
1
50%
76-90

Пропущено

6
10
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
1
17%
1
10%
31-45
2
33%
2
20%
46-60
1
17%
1
10%
61-75
1
17%
3
30%
76-90

Забито

24
8
12 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 5
11 Забивали первыми 4
2 Не забивали 6
5
21%
0
0%
1-15
6
25%
3
38%
16-30
1
4%
0
0%
31-45
4
17%
0
0%
46-60
1
4%
2
25%
61-75
7
29%
29%
3
38%
76-90

Пропущено

8
19
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 14
1 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
3
16%
16-30
1
13%
2
11%
31-45
2
25%
4
21%
46-60
2
25%
2
11%
61-75
1
13%
8
42%
76-90

Результаты последних матчей

Арис Лимасол
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
АПОЭЛ - Арис Лимасол 1:2 АЕЛ Лимасол - Арис Лимасол 0:3 Арис Лимасол - Анортосис 3:0 АЕК Ларнака - Арис Лимасол 2:0
АСИЛ Лыси - Арис Лимасол 1:6 Арис Лимасол - Неа Саламина 2:1 Этникос Ахна - Арис Лимасол 1:2 Арис Лимасол - Омония Никосия 2:0 Пафос - Арис Лимасол 1:1 Арис Лимасол - Аполлон 0:0 Омония Арадиппу - Арис Лимасол 0:3 Арис Лимасол - Омония 29-го Мая 1:0 Кармиотисса - Арис Лимасол 1:3 Хайденхайм - Арис Лимасол 2:1 Удинезе - Арис Лимасол 1:0 Анортосис - Арис Лимасол 0:4 Арис Лимасол - Пафос 1:1 АПОЭЛ - Арис Лимасол 2:0 Омония Никосия - Арис Лимасол 0:0 Арис Лимасол - АЕК Ларнака 0:1
Эносис
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Эносис - АЕЛ Лимасол 0:0 Анортосис - Эносис 3:2 Эносис - АЕК Ларнака 0:0 Анагенниси Деринья - Эносис 1:2
Неа Саламина - Эносис 1:0 Эносис - Этникос Ахна 1:1 Омония Никосия - Эносис 0:1 Эносис - Пафос 1:2 Аполлон - Эносис 3:1 Эносис - Омония Арадиппу 0:2 Эносис - АПОЭЛ 0:4 Омония 29-го Мая - Эносис 0:1 Эносис - Кармиотисса 0:1 Эносис - Ахиронас Онисилос 1:2 Эносис - Неа Саламина 0:0 Анагенниси Дерини - Эносис 1:2 Эносис - Омония 29-го Мая 0:1 Эносис - АСИЛ Лыси 3:4 Пейе 2014 - Эносис 1:4 Эносис - Ипсонас Лимасол 1:2

Результаты матчей

Арис Лимасол
Эносис

Точный счет

2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
5 раз 71%
1
2 раза 29%

Точный счет

0:3
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
0:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

3
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Точный счет

0:3
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
0:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 38%
3
4 раза 31%
0
2 раза 15%
1
2 раза 15%
0
6 раз 46%
1
6 раз 46%
2
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Арис Лимасол
Эносис

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
2
5
4
2
1.5
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
1
5
2
1.5
1
5
3
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
7
6
9
4
1.5
1
12
4
9
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арис Лимасол
 13 10 2 1 24 - 8 32
2.
Пафос
 11 9 1 1 24 - 7 28
3.
АЕК Ларнака
 13 8 3 2 20 - 9 27
4.
Омония Никосия
 12 8 1 3 26 - 14 25
5.
АПОЭЛ
 0:0 12 6 2 4 24 - 9 20
6.
Аполлон
 0:0 11 4 3 4 12 - 12 15
7.
Анортосис
 12 4 3 5 13 - 17 15
8.
АЕЛ Лимасол
 11 4 2 5 15 - 19 14
9.
Этникос Ахна
 12 3 5 4 20 - 24 14
10.
Омония Арадиппу
 12 3 3 6 9 - 18 12
11.
Кармиотисса
 12 2 4 6 13 - 26 10
12.
Эносис
 13 2 3 8 8 - 19 9
13.
Неа Саламина
 12 2 1 9 12 - 26 7
14.
Омония 29-го Мая
 12 1 3 8 9 - 21 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арис Лимасол
 6 5 1 0 10 - 2 16
2.
Пафос
 6 4 1 1 14 - 4 13
3.
Омония Никосия
 6 4 1 1 11 - 4 13
4.
АЕК Ларнака
 6 4 1 1 8 - 4 13
5.
Анортосис
 5 4 0 1 9 - 5 12
6.
АПОЭЛ
 0:0 6 3 0 3 11 - 7 9
7.
Аполлон
 0:0 6 2 2 2 8 - 6 8
8.
АЕЛ Лимасол
 5 2 1 2 8 - 9 7
9.
Кармиотисса
 7 1 3 3 9 - 16 6
10.
Этникос Ахна
 5 1 2 2 8 - 9 5
11.
Омония Арадиппу
 7 1 2 4 5 - 15 5
12.
Неа Саламина
 5 1 0 4 4 - 9 3
13.
Эносис
 7 0 3 4 2 - 10 3
14.
Омония 29-го Мая
 7 0 1 6 6 - 16 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арис Лимасол
 7 5 1 1 14 - 6 16
2.
Пафос
 5 5 0 0 10 - 3 15
3.
АЕК Ларнака
 7 4 2 1 12 - 5 14
4.
Омония Никосия
 6 4 0 2 15 - 10 12
5.
АПОЭЛ
 0:0 6 3 2 1 13 - 2 11
6.
Этникос Ахна
 7 2 3 2 12 - 15 9
7.
Омония Арадиппу
 5 2 1 2 4 - 3 7
8.
Аполлон
 0:0 5 2 1 2 4 - 6 7
9.
АЕЛ Лимасол
 6 2 1 3 7 - 10 7
10.
Эносис
 6 2 0 4 6 - 9 6
11.
Омония 29-го Мая
 5 1 2 2 3 - 5 5
12.
Кармиотисса
 5 1 1 3 4 - 10 4
13.
Неа Саламина
 7 1 1 5 8 - 17 4
14.
Анортосис
 7 0 3 4 4 - 12 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Этникос Ахна Nicolas Andereggen 7
Омония Никосия Стемпиньски Мариуш 6
Пафос Жайро 6
Анортосис Лопеш Рафаэл 6
АЕЛ Лимасол Макрис Андреас 6
Весь список

Топ нарушителей
Этникос Ахна Офори Ричард 1 5
АЕК Ларнака Enzo Cabrera2 1 5
Эносис Менди Проспер 2 3
Этникос Ахна Де Ириондо Мануэль 6
Кармиотисса Думбия Абубакар 6
Весь список
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      Г О О О О Л - Кокорин Александр бьет в цель!
    • 46'
      Diogo Dall'Igna уходит с поля. Michalis Charalampous выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 35'
      Яго Стив получил желтую карточку от судьи
    • 31'
      Andreas Christofi получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Арис Лимасол 2:1 Эносис онлайн

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