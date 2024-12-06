Тур: 13.
2:1
Конец матча
0'
31' Желтая карточкаAndreas Christofi
35' Желтая карточкаЯго Стив
1:0
53' ГолКокорин Александр
1:1
61' ГолСамбу Бассала
90' Желтая карточкаDennis Gaustad
90' Желтая карточкаRuben Hoogenhout
90' Желтая карточкаУрошевич Слободан
2:1
90' ГолDennis Gaustad
90'+13
Ход матча
35'
53'
61'
1:1
90'
90'
90'
2:1
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Яго СтивЗащитник
- Защитник
-
14 Гомис ЯнникПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Сане МамадуЗащитник
- Защитник
-
70 Семеду ЭдиПолузащитник
-
91 Mislav Zadro
-
-
-
27 Zakaria Sawo
-
Главный тренер: Шпилевский Алексей
- Основной состав
- Защитник
- Защитник
-
23 Marco KrainzПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
10 Niv Gotliv
-
-
-
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
14 Loizos Kosma
-
-
80 Edson Silva
-
-
-
19 Elisha Sam
-
Главный тренер: Канади Дамир
История личных встреч
Арис Лимасол
Эносис
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
80%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
9 матчей
33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
4
Голов в среднем за матч
1.17
1.33
Среднее время на гол
77
67
Всего голов
6
7
Голов в среднем за матч
2
1.17
Среднее время на гол
45
77
Всего голов
13
11
Голов в среднем за матч
1.44
1.22
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
62
73
Бомбардиры внутри турнира
Арис Лимасол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Квилитая Георгий
|5 (2)
|0.38
|Кокорин Александр
|3
|0.23
|Гомис Янник
|3
|0.23
|Zakaria Sawo
|3
|0.23
|Моннор Джейден
|3
|0.23
|Николич Велько
|2
|0.15
|Маямбела Михлали
|1
|0.08
|Кажу
|1
|0.08
|Бенгтссон Лео
|1
|0.08
|Струски Кароль
|1
|0.08
|Dennis Gaustad
|1
|0.08
Эносис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Самбу Бассала
|3
|0.23
|Андреу Эвангелос
|2
|0.15
|Niv Gotliv
|2
|0.15
|Барри Тьерно
|1
|0.08
Карточки
Арис Лимасол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Яго Стив
|4
|1
|Бенгтссон Лео
|5
|0
|Струски Кароль
|4
|0
|Гомис Янник
|3
|0
|Николич Велько
|3
|0
|Моннор Джейден
|3
|0
|Alex Opoku Sarfo
|3
|0
|Урошевич Слободан
|1
|1
|Сане Мамаду
|2
|0
|Dennis Gaustad
|2
|0
|Голдсон Коннор
|1
|0
|Квилитая Георгий
|1
|0
|Коррейя Андерсон
|1
|0
|Ванаилсон Лусиано
|1
|0
|Маямбела Михлали
|1
|0
|Кажу
|1
|0
|Семеду Эди
|1
|0
|Матысик Милош
|1
|0
Эносис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Менди Проспер
|3
|2
|Кориню Жереми
|4
|1
|Piotr Janczukowicz
|2
|2
|Marco Krainz
|4
|0
|Sean Ioannou
|4
|0
|Адебайо Аделие
|4
|0
|Andreas Christofi
|4
|0
|Elisha Sam
|2
|1
|Самбу Бассала
|3
|0
|Isaac Nortey
|3
|0
|Niv Gotliv
|3
|0
|Ilija Milicevic
|3
|0
|Michalis Charalampous
|1
|1
|Ruben Hoogenhout
|2
|0
|Edson Silva
|1
|0
|Demetris Mavroudis
|1
|0
|Fotis Kotsonis
|1
|0
|Андреу Эвангелос
|1
|0
|Dimitris Solomou
|1
|0
Результаты матчей
Арис Лимасол
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Эносис
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
4
Арис Лимасол
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Эносис
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
2
9
Упущенные победы
14
1
Арис Лимасол
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Эносис
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
4
9
Упущенные победы
14
5
Голы по времени матча
Забито
10
6
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
2
20%
0
0%
1-15
3
30%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
3
30%
2
33%
76-90
Пропущено
2
9
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 8
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
50%
1
11%
61-75
0
0%
5
56%
76-90
Забито
14
2
7 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 1
6 Забивали первыми 1
7 Не забивали 11
3
21%
0
0%
1-15
3
21%
1
50%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
4
29%
1
50%
76-90
Пропущено
6
10
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
1
17%
1
10%
31-45
2
33%
2
20%
46-60
1
17%
1
10%
61-75
1
17%
3
30%
76-90
Забито
24
8
12 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 5
11 Забивали первыми 4
2 Не забивали 6
5
21%
0
0%
1-15
6
25%
3
38%
16-30
1
4%
0
0%
31-45
4
17%
0
0%
46-60
1
4%
2
25%
61-75
7
29%
29%
3
38%
76-90
Пропущено
8
19
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 14
1 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
3
16%
16-30
1
13%
2
11%
31-45
2
25%
4
21%
46-60
2
25%
2
11%
61-75
1
13%
8
42%
76-90
Результаты последних матчей
Арис Лимасол
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
АПОЭЛ - Арис Лимасол 1:2 АЕЛ Лимасол - Арис Лимасол 0:3 Арис Лимасол - Анортосис 3:0 АЕК Ларнака - Арис Лимасол 2:0
АСИЛ Лыси - Арис Лимасол 1:6 Арис Лимасол - Неа Саламина 2:1 Этникос Ахна - Арис Лимасол 1:2 Арис Лимасол - Омония Никосия 2:0 Пафос - Арис Лимасол 1:1 Арис Лимасол - Аполлон 0:0 Омония Арадиппу - Арис Лимасол 0:3 Арис Лимасол - Омония 29-го Мая 1:0 Кармиотисса - Арис Лимасол 1:3 Хайденхайм - Арис Лимасол 2:1 Удинезе - Арис Лимасол 1:0 Анортосис - Арис Лимасол 0:4 Арис Лимасол - Пафос 1:1 АПОЭЛ - Арис Лимасол 2:0 Омония Никосия - Арис Лимасол 0:0 Арис Лимасол - АЕК Ларнака 0:1
Эносис
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Эносис - АЕЛ Лимасол 0:0 Анортосис - Эносис 3:2 Эносис - АЕК Ларнака 0:0 Анагенниси Деринья - Эносис 1:2
Неа Саламина - Эносис 1:0 Эносис - Этникос Ахна 1:1 Омония Никосия - Эносис 0:1 Эносис - Пафос 1:2 Аполлон - Эносис 3:1 Эносис - Омония Арадиппу 0:2 Эносис - АПОЭЛ 0:4 Омония 29-го Мая - Эносис 0:1 Эносис - Кармиотисса 0:1 Эносис - Ахиронас Онисилос 1:2 Эносис - Неа Саламина 0:0 Анагенниси Дерини - Эносис 1:2 Эносис - Омония 29-го Мая 0:1 Эносис - АСИЛ Лыси 3:4 Пейе 2014 - Эносис 1:4 Эносис - Ипсонас Лимасол 1:2
Результаты матчей
Арис Лимасол
Эносис
Точный счет
2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
5 раз 71%
1
2 раза 29%
Точный счет
0:3
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
0:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
3
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
Точный счет
0:3
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
0:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 38%
3
4 раза 31%
0
2 раза 15%
1
2 раза 15%
0
6 раз 46%
1
6 раз 46%
2
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Арис Лимасол
Эносис
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
25
42
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
51
52
15
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
76
94
112
49
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|10
|2
|1
|24 - 8
|32
|2.
|11
|9
|1
|1
|24 - 7
|28
|3.
|13
|8
|3
|2
|20 - 9
|27
|4.
|12
|8
|1
|3
|26 - 14
|25
|5.
|0:0
|12
|6
|2
|4
|24 - 9
|20
|6.
|0:0
|11
|4
|3
|4
|12 - 12
|15
|7.
|12
|4
|3
|5
|13 - 17
|15
|8.
|11
|4
|2
|5
|15 - 19
|14
|9.
|12
|3
|5
|4
|20 - 24
|14
|10.
|12
|3
|3
|6
|9 - 18
|12
|11.
|12
|2
|4
|6
|13 - 26
|10
|12.
|13
|2
|3
|8
|8 - 19
|9
|13.
|12
|2
|1
|9
|12 - 26
|7
|14.
|12
|1
|3
|8
|9 - 21
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|1
|0
|10 - 2
|16
|2.
|6
|4
|1
|1
|14 - 4
|13
|3.
|6
|4
|1
|1
|11 - 4
|13
|4.
|6
|4
|1
|1
|8 - 4
|13
|5.
|5
|4
|0
|1
|9 - 5
|12
|6.
|0:0
|6
|3
|0
|3
|11 - 7
|9
|7.
|0:0
|6
|2
|2
|2
|8 - 6
|8
|8.
|5
|2
|1
|2
|8 - 9
|7
|9.
|7
|1
|3
|3
|9 - 16
|6
|10.
|5
|1
|2
|2
|8 - 9
|5
|11.
|7
|1
|2
|4
|5 - 15
|5
|12.
|5
|1
|0
|4
|4 - 9
|3
|13.
|7
|0
|3
|4
|2 - 10
|3
|14.
|7
|0
|1
|6
|6 - 16
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|1
|1
|14 - 6
|16
|2.
|5
|5
|0
|0
|10 - 3
|15
|3.
|7
|4
|2
|1
|12 - 5
|14
|4.
|6
|4
|0
|2
|15 - 10
|12
|5.
|0:0
|6
|3
|2
|1
|13 - 2
|11
|6.
|7
|2
|3
|2
|12 - 15
|9
|7.
|5
|2
|1
|2
|4 - 3
|7
|8.
|0:0
|5
|2
|1
|2
|4 - 6
|7
|9.
|6
|2
|1
|3
|7 - 10
|7
|10.
|6
|2
|0
|4
|6 - 9
|6
|11.
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|12.
|5
|1
|1
|3
|4 - 10
|4
|13.
|7
|1
|1
|5
|8 - 17
|4
|14.
|7
|0
|3
|4
|4 - 12
|3
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Этникос Ахна
|Nicolas Andereggen
|7
|Омония Никосия
|Стемпиньски Мариуш
|6
|Пафос
|Жайро
|6
|Анортосис
|Лопеш Рафаэл
|6
|АЕЛ Лимасол
|Макрис Андреас
|6
|Этникос Ахна
|Офори Ричард
|1 5
|АЕК Ларнака
|Enzo Cabrera2
|1 5
|Эносис
|Менди Проспер
|2 3
|Этникос Ахна
|Де Ириондо Мануэль
|6
|Кармиотисса
|Думбия Абубакар
|6