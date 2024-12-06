Тур: 15. Стадион: Papara Park.
2:2
Конец матча
0'
23' Желтая карточкаОпоку Николас
24' Желтая карточкаДа Кошта Нуну
0:1
38' ПенальтиКафу Карлуш
45' Желтая карточкаЧам Мухаммед
53' Желтая карточкаСатчи Сердар
76' Желтая карточкаКевин Родригес
1:1
79' ПенальтиБанза Симон
2:1
82' ГолНвакаеме Энтони
2:2
90' ГолДа Кошта Нуну
90' Желтая карточкаБен Уаннес Мортада
90'+9
Ход матча
23'
24'
38'
0:1
45'
53'
76'
79'
1:1
82'
90'
2:2
90'
90'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 3
-
7 Удары в створ 4
-
8 Угловые 1
-
1 Офсайды 3
-
14 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
64 Владение мячом, % 36
29
Сатчи
Сердар
10
Чам
Мухаммед
70
Дрэгуш
Денис
17
Банза
Симон
58
Озчан
Ясин
35
Кара
Айтач
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
29 Сатчи СердарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Чам МухаммедПолузащитник
-
70 Дрэгуш ДенисПолузащитник
-
17 Банза СимонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
94 Дестан ЭнисПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Туфан ОзанПолузащитник
-
23 Гюнеш УмутПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
61 Cihan Canak
-
Главный тренер: Гюнеш Шенол
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
58 Озчан ЯсинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Кара АйтачПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Янар АлиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Садику ЛоретПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Алкас СинанНападающий
-
15 Yaman Suakar
-
27 Berkay Ozden
-
Главный тренер: Келеш Хакан
История личных встреч
Трабзонспор
Касымпаша
20 матчей
80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 0 побед
12 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 11 побед
32 матча
50%
25%
25%
16 побед 8 ничьих 8 побед
Первый тайм
50%
28.1%
21.9%
16 побед 9 ничьих 7 побед
Второй тайм
34.4%
31.3%
34.3%
11 побед 10 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
30
28
Голов в среднем за матч
1.76
1.87
Среднее время на гол
51
48
Всего голов
18
24
Голов в среднем за матч
1.2
1.41
Среднее время на гол
75
63
Всего голов
48
52
Голов в среднем за матч
1.5
1.63
Тотал матчей
2.5
30
Больше 94%
Меньше 6%
2
25
Больше 78%
Меньше 22%
7
15
Больше 47%
Меньше 53%
17
11
Больше 34%
Меньше 66%
21
9
Больше 28%
Меньше 72%
23
7
Больше 22%
Меньше 78%
25
3
Больше 9%
Меньше 91%
29
Среднее время на гол
60
55
Бомбардиры внутри турнира
Трабзонспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Банза Симон
|9 (5)
|0.64
|Чам Мухаммед
|3
|0.21
|Вишча Эдин
|3
|0.21
|Йокушлу Окай
|1
|0.07
|Нвакаеме Энтони
|1
|0.07
|Дрэгуш Денис
|1
|0.07
|Денсвил Стефано
|1
|0.07
|Бозок Умут
|1
|0.07
|Туфан Озан
|0
|0
|Барди Энис
|0
|0
|Элмалы Эврен Эрен
|0
|0
|Мальейру Педро
|0
|0
|Дестан Энис
|0
|0
|Cihan Canak
|0
|0
|Бослук Ариф
|0
|0
Касымпаша
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Да Кошта Нуну
|4
|0.29
|Кара Айтач
|3
|0.21
|Винк Клаудио
|2
|0.14
|Фалл Мамаду
|2
|0.14
|Бен Уаннес Мортада
|2
|0.14
|Хайрадинович Харис
|2 (1)
|0.14
|Брекало Йосип
|1
|0.07
|Кафу Карлуш
|1 (1)
|0.07
|Кевин Родригес
|0
|0
|Янниотис Андреас
|0
|0
|Гюл Гёкхан
|0
|0
Карточки
Трабзонспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мальейру Педро
|4
|0
|Йокушлу Окай
|3
|0
|Чакыр Угурджан
|3
|0
|Банза Симон
|3
|0
|Сатчи Сердар
|3
|0
|Вишча Эдин
|1
|1
|Денсвил Стефано
|2
|0
|Ландстрем Джон
|2
|0
|Менди Батиста
|2
|0
|Элмалы Эврен Эрен
|2
|0
|Дестан Энис
|2
|0
|Нвакаеме Энтони
|1
|0
|Туфан Озан
|1
|0
|Барди Энис
|1
|0
|Бозок Умут
|1
|0
|Дрэгуш Денис
|1
|0
|Тюркмен Хюсейин
|1
|0
|Чам Мухаммед
|1
|0
|Йылмаз Али Шахин
|1
|0
|Шенол Гюнеш
|1
|0
Касымпаша
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Опоку Николас
|5
|0
|Да Кошта Нуну
|2
|1
|Кевин Родригес
|3
|0
|Винк Клаудио
|3
|0
|Хайрадинович Харис
|3
|0
|Гюл Гёкхан
|3
|0
|Бен Уаннес Мортада
|3
|0
|Кара Айтач
|2
|0
|Кафу Карлуш
|2
|0
|Фалл Мамаду
|2
|0
|Озчан Ясин
|2
|0
|Брекало Йосип
|0
|1
|Омеруо Кеннет
|1
|0
|Чифтпынар Садик
|1
|0
|Барак Антонин
|1
|0
Результаты матчей
Трабзонспор
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Касымпаша
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
5
4
Трабзонспор
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
14% (1)
86% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Касымпаша
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
7
11
Упущенные победы
1
2
Трабзонспор
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
Касымпаша
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
9
13
Упущенные победы
6
6
Голы по времени матча
Забито
14
10
4 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
1
7%
2
20%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
1
7%
2
20%
31-45
4
29%
1
10%
46-60
1
7%
1
10%
61-75
5
36%
4
40%
76-90
Пропущено
8
6
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
3
50%
16-30
2
25%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
25%
1
17%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Забито
4
6
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
25%
3
50%
46-60
1
25%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
8
13
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
13%
1
8%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
2
25%
1
8%
31-45
2
25%
1
8%
46-60
1
13%
3
23%
61-75
2
25%
5
38%
76-90
Забито
18
16
6 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 4
3 Не забивали 4
2
11%
2
13%
1-15
3
17%
1
6%
16-30
1
6%
3
19%
31-45
5
28%
4
25%
46-60
2
11%
2
13%
61-75
5
28%
4
25%
76-90
Пропущено
16
19
7 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
2
13%
1
5%
1-15
1
6%
5
26%
16-30
4
25%
3
16%
31-45
2
13%
1
5%
46-60
3
19%
4
21%
61-75
4
25%
5
26%
76-90
Результаты последних матчей
Трабзонспор
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Аланьяспор - Трабзонспор 2:1 Трабзонспор - Адана Демирспор 5:0 Ризеспор - Трабзонспор 3:1 Трабзонспор - Фенербахче 2:3
Гёзтепе - Трабзонспор 2:1 Трабзонспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Хатайспор - Трабзонспор 1:1 Трабзонспор - Коньяспор 3:2 Газиантеп - Трабзонспор 0:0 Трабзонспор - Кайсериспор 2:2 Трабзонспор - Бешикташ 1:1 Эюпспор - Трабзонспор 0:0 Трабзонспор - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Трабзонспор 0:0 Рапид Вена - Трабзонспор 2:0 Сивасспор - Трабзонспор 0:0 Трабзонспор - Рапид Вена 0:1 Трабзонспор - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Трабзонспор 0:2 Железничар Панчево - Трабзонспор 1:3
Касымпаша
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Сивасспор - Касымпаша 0:0 Касымпаша - Кайсериспор 1:2 Бешикташ - Касымпаша 1:3 Касымпаша - Самсунспор 1:4
Аланьяспор - Касымпаша 1:2 Касымпаша - Бодрумспор 0:0 Галатасарай - Касымпаша 3:3 Касымпаша - Антальяспор 0:0 Касымпаша - Фенербахче 0:2 Ризеспор - Касымпаша 0:1 Касымпаша - Адана Демирспор 2:2 Хатайспор - Касымпаша 1:1 Касымпаша - Коньяспор 2:3 Касымпаша - Халл Сити 1:1 Касымпаша - Бешикташ 2:1 Ризеспор - Касымпаша 0:0 Касымпаша - Антальяспор 3:1 Истанбул Башакшехир - Касымпаша 4:1 Касымпаша - Самсунспор 1:0 Газиантеп - Касымпаша 2:0
Результаты матчей
Трабзонспор
Касымпаша
Точный счет
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
0:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
Точное количество голов
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
Точный счет
0:0
3 раза 43%
2:1
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
0
3 раза 43%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
Точный счет
0:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
0:0
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
Тоталы голов в матче
Трабзонспор
Касымпаша
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
25
24
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
51
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
94
49
58
211
211
112
112
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|11
|2
|0
|35 - 13
|35
|2.
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|36 - 12
|32
|3.
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|29 - 14
|29
|4.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|21 - 15
|23
|5.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|22 - 15
|22
|6.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|24 - 19
|21
|7.
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|15 - 20
|19
|8.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|21 - 18
|19
|9.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|18 - 22
|18
|10.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|16 - 21
|18
|11.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|17 - 25
|17
|12.
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|20 - 18
|16
|13.
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|18 - 21
|16
|14.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|19 - 21
|15
|15.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|12 - 16
|14
|16.
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|13 - 25
|12
|17.
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|10 - 21
|11
|18.
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|12 - 20
|8
|19.
|Заявка
|13
|0
|2
|11
|9 - 31
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|21 - 10
|20
|2.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|14 - 5
|16
|3.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|14 - 4
|15
|4.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|15 - 9
|14
|5.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 5
|13
|6.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 11
|13
|7.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|13 - 10
|12
|8.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|15 - 7
|12
|9.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|16 - 10
|12
|10.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 4
|11
|11.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 8
|11
|12.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 10
|10
|13.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 6
|9
|14.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 7
|9
|15.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 6
|7
|16.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 9
|6
|17.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|7 - 15
|3
|18.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|6 - 13
|3
|19.
|Заявка
|7
|0
|0
|7
|5 - 18
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|22 - 8
|17
|2.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|14 - 3
|15
|3.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|14 - 5
|15
|4.
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|12 - 8
|13
|5.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|9 - 5
|10
|6.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|10 - 10
|10
|7.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|6 - 10
|9
|8.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|6 - 10
|9
|9.
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|9 - 15
|9
|10.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 14
|7
|11.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 11
|7
|12.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 9
|5
|13.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 14
|5
|14.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 14
|4
|15.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|10 - 17
|4
|16.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 15
|4
|17.
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|4 - 8
|4
|18.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|6 - 11
|2
|19.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|4 - 13
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Бешикташ
|Иммобиле Чиро
|9
|Трабзонспор
|Банза Симон
|9
|Истанбул Башакшехир
|Пёнтек Кшиштоф
|8 (1)
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|8 (1)
|Фенербахче
|Тадич Душан
|7 (5)
|Гёзтепе
|Anthony Dennis
|1 6
|Сивасспор
|Чифтчи Угюр
|2 4
|Газиантеп
|Козловски Кацпер
|6
|Аланьяспор
|Алмейда Ричард
|5
|Галатасарай
|Санчес Давинсон
|5