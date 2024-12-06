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  3. Турция
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 15. Стадион: .
Трабзонспор
2:2
Конец матча
Касымпаша
0'
23' Желтая карточка
Опоку Николас
24' Желтая карточка
Да Кошта Нуну
0:1
38' Пенальти
Кафу Карлуш
45' Желтая карточка
Чам Мухаммед
53' Желтая карточка
Сатчи Сердар
76' Желтая карточка
Кевин Родригес
1:1
79' Пенальти
Банза Симон
2:1
82' Гол
Нвакаеме Энтони
2:2
90' Гол
Да Кошта Нуну
90' Желтая карточка
Бен Уаннес Мортада
90'+9

Ход матча

23'
 
Опоку Николас
24'
 
Да Кошта Нуну
38'
0:1
Кафу Карлуш
45'
Чам Мухаммед
 
46'
Нвакаеме Энтони
Дрэгуш Денис
 
46'
Дестан Энис
Ландстрем Джон
 
53'
Сатчи Сердар
 
69'
 
Садику Лорет
Кафу Карлуш
76'
 
Кевин Родригес
79'
Банза Симон
1:1
82'
Нвакаеме Энтони
(Мальейру Педро)
2:1
86'
 
Брекало Йосип
Кевин Родригес
86'
 
Барак Антонин
Опоку Николас
86'
 
Чифтпынар Садик
Гюл Гёкхан
90'
2:2
Да Кошта Нуну
(Брекало Йосип)
90'
Мальейру Педро
 
90'
 
Бен Уаннес Мортада
90'
Туфан Озан
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 3
  • 7 Удары в створ 4
  • 8 Угловые 1
  • 1 Офсайды 3
  • 14 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 64 Владение мячом, % 36
1
Чакыр
Угурджан
79
Мальейру
Педро
29
Сатчи
Сердар
44
Батагов
Арсений
18
Элмалы
Эврен
Эрен
6
Менди
Батиста
5
Ландстрем
Джон
7
Вишча
Эдин
10
Чам
Мухаммед
70
Дрэгуш
Денис
17
Банза
Симон
1
Янниотис
Андреас
2
Винк
Клаудио
20
Опоку
Николас
58
Озчан
Ясин
77
Кевин
Родригес
6
Гюл
Гёкхан
7
Фалл
Мамаду
8
Кафу
Карлуш
35
Кара
Айтач
12
Бен
Уаннес
Мортада
18
Да
Кошта
Нуну
Трабзонспор
4-2-3-1
Касымпаша
4-1-4-1

История личных встреч

Трабзонспор
Касымпаша

20 матчей

80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 11 побед

32 матча

50%
25%
25%
16 побед 8 ничьих 8 побед

Первый тайм

50%
28.1%
21.9%
16 побед 9 ничьих 7 побед

Второй тайм

34.4%
31.3%
34.3%
11 побед 10 ничьих 11 побед

История матчей

С
2:3
С
1:5
С
2:0
ТМК
1:1
С
0:0
С
1:0
С
0:1
ТМК
2:1
С
1:2
С
3:4
С
6:0
С
1:1
С
2:2
С
4:2
С
2:5
С
0:3
С
0:1
С
2:0
С
0:6
С
1:1
С
1:1
С
1:1
С
0:0
С
3:2
С
2:0
КТ
1:1
С
1:0
С
1:0
С
0:7
С
2:0
С
3:1
С
2:1

Голы

Всего голов

30
28

Голов в среднем за матч

1.76
1.87

Среднее время на гол

51
48

Всего голов

18
24

Голов в среднем за матч

1.2
1.41

Среднее время на гол

75
63

Всего голов

48
52

Голов в среднем за матч

1.5
1.63

Тотал матчей

2.5
30
Больше 94%
Меньше 6%
2
25
Больше 78%
Меньше 22%
7
15
Больше 47%
Меньше 53%
17
11
Больше 34%
Меньше 66%
21
9
Больше 28%
Меньше 72%
23
7
Больше 22%
Меньше 78%
25
3
Больше 9%
Меньше 91%
29

Среднее время на гол

60
55

Бомбардиры внутри турнира

Трабзонспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Банза Симон 9 (5) 0.64
Чам Мухаммед 3 0.21
Вишча Эдин 3 0.21
Йокушлу Окай 1 0.07
Нвакаеме Энтони 1 0.07
Дрэгуш Денис 1 0.07
Денсвил Стефано 1 0.07
Бозок Умут 1 0.07
Туфан Озан 0 0
Барди Энис 0 0
Элмалы Эврен Эрен 0 0
Мальейру Педро 0 0
Дестан Энис 0 0
Cihan Canak 0 0
Бослук Ариф 0 0
Касымпаша
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Да Кошта Нуну 4 0.29
Кара Айтач 3 0.21
Винк Клаудио 2 0.14
Фалл Мамаду 2 0.14
Бен Уаннес Мортада 2 0.14
Хайрадинович Харис 2 (1) 0.14
Брекало Йосип 1 0.07
Кафу Карлуш 1 (1) 0.07
Кевин Родригес 0 0
Янниотис Андреас 0 0
Гюл Гёкхан 0 0

Карточки

Трабзонспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мальейру Педро 4 0
Йокушлу Окай 3 0
Чакыр Угурджан 3 0
Банза Симон 3 0
Сатчи Сердар 3 0
Вишча Эдин 1 1
Денсвил Стефано 2 0
Ландстрем Джон 2 0
Менди Батиста 2 0
Элмалы Эврен Эрен 2 0
Дестан Энис 2 0
Нвакаеме Энтони 1 0
Туфан Озан 1 0
Барди Энис 1 0
Бозок Умут 1 0
Дрэгуш Денис 1 0
Тюркмен Хюсейин 1 0
Чам Мухаммед 1 0
Йылмаз Али Шахин 1 0
Шенол Гюнеш 1 0
Касымпаша
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Опоку Николас 5 0
Да Кошта Нуну 2 1
Кевин Родригес 3 0
Винк Клаудио 3 0
Хайрадинович Харис 3 0
Гюл Гёкхан 3 0
Бен Уаннес Мортада 3 0
Кара Айтач 2 0
Кафу Карлуш 2 0
Фалл Мамаду 2 0
Озчан Ясин 2 0
Брекало Йосип 0 1
Омеруо Кеннет 1 0
Чифтпынар Садик 1 0
Барак Антонин 1 0

Результаты матчей

Трабзонспор
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Касымпаша
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

5
4
Трабзонспор
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
14% (1)
86% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Касымпаша
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

7
11

Упущенные победы

1
2
Трабзонспор
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
Касымпаша
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

9
13

Упущенные победы

6
6

Голы по времени матча

Забито

14
10
4 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
1
7%
2
20%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
1
7%
2
20%
31-45
4
29%
1
10%
46-60
1
7%
1
10%
61-75
5
36%
4
40%
76-90

Пропущено

8
6
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
3
50%
16-30
2
25%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
25%
1
17%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Забито

4
6
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
25%
3
50%
46-60
1
25%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

8
13
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
13%
1
8%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
2
25%
1
8%
31-45
2
25%
1
8%
46-60
1
13%
3
23%
61-75
2
25%
5
38%
76-90

Забито

18
16
6 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 4
3 Не забивали 4
2
11%
2
13%
1-15
3
17%
1
6%
16-30
1
6%
3
19%
31-45
5
28%
4
25%
46-60
2
11%
2
13%
61-75
5
28%
4
25%
76-90

Пропущено

16
19
7 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
2
13%
1
5%
1-15
1
6%
5
26%
16-30
4
25%
3
16%
31-45
2
13%
1
5%
46-60
3
19%
4
21%
61-75
4
25%
5
26%
76-90

Результаты последних матчей

Трабзонспор
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Аланьяспор - Трабзонспор 2:1 Трабзонспор - Адана Демирспор 5:0 Ризеспор - Трабзонспор 3:1 Трабзонспор - Фенербахче 2:3
Гёзтепе - Трабзонспор 2:1 Трабзонспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Хатайспор - Трабзонспор 1:1 Трабзонспор - Коньяспор 3:2 Газиантеп - Трабзонспор 0:0 Трабзонспор - Кайсериспор 2:2 Трабзонспор - Бешикташ 1:1 Эюпспор - Трабзонспор 0:0 Трабзонспор - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Трабзонспор 0:0 Рапид Вена - Трабзонспор 2:0 Сивасспор - Трабзонспор 0:0 Трабзонспор - Рапид Вена 0:1 Трабзонспор - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Трабзонспор 0:2 Железничар Панчево - Трабзонспор 1:3
Касымпаша
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Сивасспор - Касымпаша 0:0 Касымпаша - Кайсериспор 1:2 Бешикташ - Касымпаша 1:3 Касымпаша - Самсунспор 1:4
Аланьяспор - Касымпаша 1:2 Касымпаша - Бодрумспор 0:0 Галатасарай - Касымпаша 3:3 Касымпаша - Антальяспор 0:0 Касымпаша - Фенербахче 0:2 Ризеспор - Касымпаша 0:1 Касымпаша - Адана Демирспор 2:2 Хатайспор - Касымпаша 1:1 Касымпаша - Коньяспор 2:3 Касымпаша - Халл Сити 1:1 Касымпаша - Бешикташ 2:1 Ризеспор - Касымпаша 0:0 Касымпаша - Антальяспор 3:1 Истанбул Башакшехир - Касымпаша 4:1 Касымпаша - Самсунспор 1:0 Газиантеп - Касымпаша 2:0

Результаты матчей

Трабзонспор
Касымпаша

Точный счет

1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
0:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%

Точный счет

0:0
3 раза 43%
2:1
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
3 раза 43%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Точный счет

0:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
0:0
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%

Тоталы голов в матче

Трабзонспор
Касымпаша

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше
2
5
2
4
2.5
1
5
3.5
1
5
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
5
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
9
4
4
9
1.5
5
8
2
11
2.5
2
11
1
12
3.5
1
12
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 13 11 2 0 35 - 13 35
2.
Фенербахче
 Заявка 13 10 2 1 36 - 12 32
3.
Самсунспор
 Заявка 14 9 2 3 29 - 14 29
4.
Эюпспор
 Заявка 14 6 5 3 21 - 15 23
5.
Бешикташ
 Заявка 13 6 4 3 22 - 15 22
6.
Гёзтепе
 Заявка 13 6 3 4 24 - 19 21
7.
Ризеспор
 Заявка 13 6 1 6 15 - 20 19
8.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 13 5 4 4 21 - 18 19
9.
Сивасспор
 Заявка 14 5 3 6 18 - 22 18
10.
Коньяспор
 Заявка 14 5 3 6 16 - 21 18
11.
Антальяспор
 Заявка 13 5 2 6 17 - 25 17
12.
Трабзонспор
 Заявка 14 3 7 4 20 - 18 16
13.
Касымпаша
 Заявка 14 3 7 4 18 - 21 16
14.
Газиантеп
 Заявка 13 4 3 6 19 - 21 15
15.
Аланьяспор
 Заявка 13 3 5 5 12 - 16 14
16.
Кайсериспор
 Заявка 13 2 6 5 13 - 25 12
17.
Бодрумспор
 Заявка 14 3 2 9 10 - 21 11
18.
Хатайспор
 Заявка 13 1 5 7 12 - 20 8
19.
Адана Демирспор
 Заявка 13 0 2 11 9 - 31 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 8 6 2 0 21 - 10 20
2.
Гёзтепе
 Заявка 6 5 1 0 14 - 5 16
3.
Фенербахче
 Заявка 6 5 0 1 14 - 4 15
4.
Самсунспор
 Заявка 8 4 2 2 15 - 9 14
5.
Эюпспор
 Заявка 6 4 1 1 11 - 5 13
6.
Антальяспор
 Заявка 7 4 1 2 10 - 11 13
7.
Бешикташ
 Заявка 6 4 0 2 13 - 10 12
8.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 6 3 3 0 15 - 7 12
9.
Трабзонспор
 Заявка 7 3 3 1 16 - 10 12
10.
Газиантеп
 Заявка 6 3 2 1 9 - 4 11
11.
Сивасспор
 Заявка 7 3 2 2 9 - 8 11
12.
Ризеспор
 Заявка 7 3 1 3 9 - 10 10
13.
Коньяспор
 Заявка 6 2 3 1 7 - 6 9
14.
Аланьяспор
 Заявка 7 2 3 2 7 - 7 9
15.
Бодрумспор
 Заявка 7 2 1 4 6 - 6 7
16.
Хатайспор
 Заявка 7 1 3 3 6 - 9 6
17.
Кайсериспор
 Заявка 6 0 3 3 7 - 15 3
18.
Касымпаша
 Заявка 7 0 3 4 6 - 13 3
19.
Адана Демирспор
 Заявка 7 0 0 7 5 - 18 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 7 5 2 0 22 - 8 17
2.
Галатасарай
 Заявка 5 5 0 0 14 - 3 15
3.
Самсунспор
 Заявка 6 5 0 1 14 - 5 15
4.
Касымпаша
 Заявка 7 3 4 0 12 - 8 13
5.
Бешикташ
 Заявка 7 2 4 1 9 - 5 10
6.
Эюпспор
 Заявка 8 2 4 2 10 - 10 10
7.
Ризеспор
 Заявка 6 3 0 3 6 - 10 9
8.
Кайсериспор
 Заявка 7 2 3 2 6 - 10 9
9.
Коньяспор
 Заявка 8 3 0 5 9 - 15 9
10.
Сивасспор
 Заявка 7 2 1 4 9 - 14 7
11.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 7 2 1 4 6 - 11 7
12.
Аланьяспор
 Заявка 6 1 2 3 5 - 9 5
13.
Гёзтепе
 Заявка 7 1 2 4 10 - 14 5
14.
Антальяспор
 Заявка 6 1 1 4 7 - 14 4
15.
Газиантеп
 Заявка 7 1 1 5 10 - 17 4
16.
Бодрумспор
 Заявка 7 1 1 5 4 - 15 4
17.
Трабзонспор
 Заявка 7 0 4 3 4 - 8 4
18.
Хатайспор
 Заявка 6 0 2 4 6 - 11 2
19.
Адана Демирспор
 Заявка 6 0 2 4 4 - 13 2
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  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Бешикташ Иммобиле Чиро 9
Трабзонспор Банза Симон 9
Истанбул Башакшехир Пёнтек Кшиштоф 8 (1)
Фенербахче Джеко Эдин 8 (1)
Фенербахче Тадич Душан 7 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Гёзтепе Anthony Dennis 1 6
Сивасспор Чифтчи Угюр 2 4
Газиантеп Козловски Кацпер 6
Аланьяспор Алмейда Ричард 5
Галатасарай Санчес Давинсон 5
Весь список
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    • Первый тайм
    • 49'
      Чам Мухаммед получил желтую карточку от судьи
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 38'
      Г О О О О Л - Кафу Карлуш из команды Касымпаша забивает с точки!
    • 24'
      Да Кошта Нуну получил желтую карточку от судьи
    • 23'
      Опоку Николас получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Трабзонспор 2:2 Касымпаша онлайн

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