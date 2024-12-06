После навеса Бастони с левого края штрафной Лаутаро пробил головой в противоход голкиперу, однако Судзуки спас свои ворота!

В ответной атаке Канчелльери добрался до штрафной площади соперника, однако в ближний угол попасть не сумел.

Эрнани и Понтус Алмквист выходят на поле вместо Анж-Иоана Бонни и Манделы Кейта.

После навеса с углового Дюмфрис пробил головой, однако мяч прошел над перекладиной.

Канчелльери оказался на газоне после верхового единоборства с Биссеком, не сразу форвард "Пармы" поднимается на ноги.

Дюмфрис с правого фланга исполнил подачу во вратарскую, где мяч забрал Судзуки.

Димарко получает желтую карточку за фол против Зома на фланге.

Полторы минуты провели с мячом гости, но в итоге упустили его за лицевую линию.

Теперь уже позиционную атаку провели хозяева поля, однако заброс в штрафную стал легкой добычей Судзуки.

Прострел Дюмфриса с правого края штрафной защитники прервали, плюс у голландца зафиксирована игра рукой.

Канчелльери попытался обыграть двоих соперников на правом фланге атаки, однако мяч в итоге ушел от игрока "Пармы".

Дюмфрис после навеса Бастони с левого фланга пробил головой в противоход Судзуки, однако мяч прошел мимо створа.

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:0! НИКОЛО БАРЕЛЛА! Барелла после передачи Мхитаряна со своей половины ворвался в штрафную гостей, обыграл на паузе Валери и закатил мяч в дальний угол!

Долгой получается пауза, связанная с просмотром момента, вероятно, офсайда у Бареллы не было.

Да, после подсказки ВАР главный арбитр засчитывает гол!

Дюмфрис получил мяч на правом краю штрафной и исполнил прострел в центр, однако защитники выбили снаряд на угловой.

Чалханоглу исполнил угловой с правого фланга, однако верх в своей штрафной снял Валери.

После подачи Димарко с углового мяч вылетел из штрафной гостей, а Чалханоглу с подбора в створ не попал.

Чалханоглу после прострела с левого края штрафной пробил в касание метров с 14 - Судзуки спас свои ворота!

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0! ФЕДЕРИКО ДИМАРКО! Димарко покатил мяч на левый край штрафной на Мхитаряна, получил обратный пас ближе к углу вратарской и отправил снаряд в сетку низом!

Быстрая атака удалась "Интеру", Дюмфрис прострелил с угла штрафной, но защитники "Пармы" выбили мяч.

Штрафной с левого фланга "Интеру" не слишком удался, плюс арбитры определили офсайд.

Росарио Абиссо добавляет к основному времени первого тайма одну минуту.

34' Любопытно, что "Интер" пока ни разу не пробил в створ, если не считать отмененного гола, в этом компоненте "Парма" даже лучше.

33' Идет у нас заключительная треть первого тайма, в последние минуты игра абсолютно равна, освоилась "Парма" на поле фаворита.

31' Ман жестковато приземлился на газон после верховой борьбы с Бастони, но фола в этом моменте не зафиксировано.

30' Мхитарян с левого фланга исполнил подачу в штрафную гостей, однако Судзуки забрал мяч на выходе.

29' Первый свой угловой "Парма" разыграла, после чего всё-таки последовала подача в штрафную, но верх остался за "Интером".

28' Зом разогнал контратаку "Пармы" по центру, дотащил до мяч до штрафной и покатил на левый край штрафной, откуда Канчелльери пробил под перекладину - Зоммер спас!

26' С 2018 года "Парма" не обыгрывала "Интер", тогда на "Сан-Сиро" пармезанцам хватило одного гола, который оформил... Федерико Димарко, один из лидеров нынешнего "Интера".

25' После прострела Димарко с левого края штрафной Судзуки отбил мяч перед собой, а на отскоке Лаутаро пробил над перекладиной!

23' 6:1 по ударам к середине первого тайма, солидное преимущество у "Интера", что ожидалось заранее.

22' Зом после хорошей комбинации вошел в штрафную левее центра и пробил низом в дальний угол, но в створ не попал.

21' Мхитарян с левого края штрафной выцеливал в дальний угол, однако мяч разминулся со створом ворот!

20' Серьезное давление оказывает "Интер" по ходу первого тайма, у "Пармы" совершенно не клеится контригра.

18' Лаутаро после прострела Дюмфриса с 14 метров направил мяч в цель, однако гол отменен из-за офсайда у Тюрама в развитии атаки!

17' Дюмфрис получил мяч на правом краю штрафной и пробил из-под Валери, мяч от ноги защитника прилетел в перекладину!

15' Еще один угловой с левого фланга исполнили хозяева поля, после верхового единоборства мяч отскочил в руки Судзуки.

14' После навеса Димарко с углового Тюрам не смог пробить головой, однако с отскока пробил с левой - мяч прошел над перекладиной после касания защитника.

13' Угловой с левого фланга в исполнении "Интера" опасного момента не принес, более того, получилась быстрая контратака у "Пармы", однако её сумел прервать Де Врей.

12' Ботонд Балог не смог продолжить встречу, получив травму в одном из моментов, Джованни Леоне выходит в центр обороны.

11' Димарко подошвой откатил мяч Чалханоглу, тот пробил в ближний угол, однако снаряд после касания "стенки" прошел мимо створа.

10' Кейта получил за свой фол желтую карточку.

9' ВАР в работе, идет проверка географии эпизода. В итоге действительно будет штрафной удар.

8' Кейта после ошибки партнеров сбил Мартинеса на границе штрафной площади, судя по всему, арбитр назначает штрафной удар.

7' Тюрам головой попытался забросить мяч в чужую штрафную, однако оборона "Пармы" сработала надежно.

6' Прошлая встреча команд состоялась в январе 2023 года в Кубке Италии, тогда "Интер" дома на последних минутах перевел игру в овертайм, где затем дожал команду тогда еще Серии В.

5' Первая попытка удара сегодня в активе Чалханоглу - с левого полуфланга турок немного не попал в дальний угол.

4' "Парма" располагается на одиннадцатом месте в таблице, в прошлом туре команда Фабио Пеккьи неожиданно обыграла "Лацио", который также идет в группе лидеров.

2' Напомним, что "Интер" в прошлом туре не доиграл встречу с "Фиорентиной" из-за ситуации с Эдоардо Бове, сейчас россонери уступают "Наполи" 4 очка при игре в запасе.