Тур: 15. Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца).
Позже
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Главный тренер: Индзаги Симоне
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Главный тренер: Пеккья Фабио
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История личных встреч
Интер Милан
Парма
16 матчей
75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
12.5%
37.5%
50%
2 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
87.5%
12.5%
14 побед 2 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
133.3%
0 побед 8 ничьих 6 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
22 матча
54.5%
22.7%
22.8%
12 побед 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
9.1%
63.6%
27.3%
2 победы 14 ничьих 6 побед
Второй тайм
63.6%
13.6%
22.8%
14 побед 3 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
26
13
Голов в среднем за матч
2.36
1.18
Среднее время на гол
38
76
Всего голов
11
14
Голов в среднем за матч
1
1.27
Среднее время на гол
90
70
Всего голов
37
27
Голов в среднем за матч
1.68
1.23
Тотал матчей
2.5
18
Больше 82%
Меньше 18%
4
10
Больше 45%
Меньше 55%
12
7
Больше 32%
Меньше 68%
15
4
Больше 18%
Меньше 82%
18
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
Среднее время на гол
53
73
Бомбардиры внутри турнира
Интер Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тюрам Маркус
|9
|0.69
|Мартинес Лаутаро
|5
|0.38
|Фраттези Давиде
|3
|0.23
|Дюмфрис Дензел
|2
|0.15
|Чалханоглу Хакан
|2 (1)
|0.15
|Зелиньски Пётр
|2 (2)
|0.15
|Дармиан Маттео
|1
|0.08
|Корреа Хоакин
|1
|0.08
|Димарко Федерико
|1
|0.08
|Барелла Николо
|1
|0.08
|Мхитарян Генрих
|1
|0.08
|Де Врей Стефан
|1
|0.08
|Биссекк Янн-Аурель
|1
|0.08
|Бастони Алессандро
|0
|0
|Ачерби Франческо
|0
|0
|Павар Бенжамен
|0
|0
|Тареми Мехди
|0
|0
|Аслани Кристьян
|0
|0
Парма
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ман Деннис
|4
|0.29
|Бонни Анж-Йоан
|4 (1)
|0.29
|Дель Прато Энрико
|3
|0.21
|Канчелльери Маттео
|2
|0.14
|Шарпантье Габриэль
|1
|0.07
|Валери Эмануэле
|1
|0.07
|Мохаммед Анас Хадж
|1
|0.07
|Алмквист Понтус
|1
|0.07
|Эрнани Азеведо
|1 (1)
|0.07
|Зом Симон
|1
|0.07
|Эно Антони
|1
|0.07
|Михэйлэ Валентин
|0
|0
|Балог Ботонд
|0
|0
|Кулибали Войо
|0
|0
Карточки
Интер Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Индзаги Симоне
|4
|0
|Павар Бенжамен
|3
|0
|Дюмфрис Дензел
|3
|0
|Мхитарян Генрих
|2
|0
|Аслани Кристьян
|2
|0
|Арнаутович Марко
|1
|0
|Дармиан Маттео
|1
|0
|Чалханоглу Хакан
|1
|0
|Корреа Хоакин
|1
|0
|Димарко Федерико
|1
|0
|Барелла Николо
|1
|0
|Бастони Алессандро
|1
|0
|Фраттези Давиде
|1
|0
|Биссекк Янн-Аурель
|1
|0
Парма
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кейта Мандела
|3
|1
|Балог Ботонд
|3
|0
|Судзуки Дзион
|1
|1
|Кулибали Войо
|1
|1
|Канчелльери Маттео
|1
|1
|Эстевес Науэль
|2
|0
|Дель Прато Энрико
|2
|0
|Михэйлэ Валентин
|2
|0
|Зом Симон
|2
|0
|Мохаммед Анас Хадж
|2
|0
|Эрнани Азеведо
|1
|0
|Бернабе Адриан
|1
|0
|Шарпантье Габриэль
|1
|0
|Бонни Анж-Йоан
|1
|0
|Чиркати Алессандро
|1
|0
Результаты матчей
Интер Милан
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Парма
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
6
6
Интер Милан
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Парма
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
0
10
Упущенные победы
15
8
Интер Милан
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Парма
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
3
11
Упущенные победы
21
14
Голы по времени матча
Забито
15
8
9 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 9
3
20%
1
13%
1-15
2
13%
3
38%
16-30
4
27%
1
13%
31-45
4
27%
0
0%
46-60
2
13%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Пропущено
10
8
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
2
20%
1
13%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
1
10%
3
38%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
2
25%
76-90
Забито
15
13
8 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
7 Не забивали 7
1
7%
3
23%
1-15
4
27%
1
8%
16-30
3
20%
2
15%
31-45
3
20%
2
15%
46-60
1
7%
1
8%
61-75
3
20%
4
31%
76-90
Пропущено
5
13
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 7
0
0%
1
8%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
2
15%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
5
38%
61-75
3
60%
4
31%
76-90
Забито
30
21
17 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 8
0 Не забивали 2
4
13%
4
19%
1-15
6
20%
4
19%
16-30
7
23%
3
14%
31-45
7
23%
2
10%
46-60
3
10%
2
10%
61-75
3
10%
6
29%
76-90
Пропущено
15
21
8 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 12
2
13%
2
10%
1-15
4
27%
0
0%
16-30
2
13%
5
24%
31-45
0
0%
3
14%
46-60
1
7%
5
24%
61-75
6
40%
6
29%
76-90
Результаты последних матчей
Интер Милан
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Интер Милан - РБ Лейпциг 1:0 Верона - Интер Милан 0:5 Интер Милан - Наполи 1:1 Интер Милан - Арсенал 1:0
Интер Милан - Венеция 1:0 Эмполи - Интер Милан 0:3 Интер Милан - Ювентус 4:4 Янг Бойз - Интер Милан 0:1 Рома - Интер Милан 0:1 Интер Милан - Торино 3:2 Интер Милан - Црвена Звезда 4:0 Удинезе - Интер Милан 2:3 Интер Милан - Милан 1:2 Манчестер Сити - Интер Милан 0:0 Монца - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Аталанта 4:0 Интер Милан - Лечче 2:0 Дженоа - Интер Милан 2:2 Челси - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Аль-Иттихад Джидда 0:2
Парма
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Парма - Лацио 3:1 Парма - Аталанта 1:3 Венеция - Парма 1:2 Парма - Дженоа 0:1
Ювентус - Парма 2:2 Парма - Эмполи 1:1 Комо - Парма 1:1 Болонья - Парма 0:0 Парма - Кальяри 2:3 Лечче - Парма 2:2 Парма - Удинезе 2:3 Наполи - Парма 2:1 Парма - Милан 2:1 Парма - Фиорентина 1:1 Парма - Палермо 0:1 Парма - Аталанта 4:1 Хайденхайм - Парма 1:0 Галатасарай - Парма 0:2 Антверпен - Парма 1:2 Лугано - Парма 3:1
Результаты матчей
Интер Милан
Парма
Точный счет
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:4
1 раз 14%
1:1
2 раза 25%
2:3
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
4
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
0:5
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
2:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
2
1 раз 17%
5
1 раз 17%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
Точный счет
1:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%
1:1
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
3
3 раза 23%
2
2 раза 15%
4
2 раза 15%
5
1 раз 8%
2
6 раз 43%
1
5 раз 36%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Интер Милан
Парма
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
44
34
17
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
33
33
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
77
67
113
310
112
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|21 - 9
|32
|2.
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|36 - 16
|31
|3.
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|27 - 10
|28
|4.
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|31 - 14
|28
|5.
|Заявка
|14
|9
|1
|4
|29 - 17
|28
|6.
|Заявка
|14
|6
|8
|0
|22 - 8
|26
|7.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|23 - 14
|22
|8.
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|18 - 16
|21
|9.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|16 - 21
|17
|10.
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|10 - 14
|16
|11.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|16 - 20
|15
|12.
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|20 - 22
|15
|13.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|15 - 24
|14
|14.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|13 - 24
|14
|15.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|14 - 20
|13
|16.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|7 - 22
|13
|17.
|Заявка
|14
|4
|0
|10
|17 - 33
|12
|18.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|14 - 26
|11
|19.
|Заявка
|14
|1
|7
|6
|12 - 17
|10
|20.
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|11 - 25
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|17 - 6
|19
|2.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|12 - 5
|18
|3.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|20 - 8
|15
|4.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 6
|14
|5.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 4
|14
|6.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|16 - 9
|14
|7.
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|9 - 3
|13
|8.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|8 - 8
|12
|9.
|Заявка
|6
|2
|4
|0
|7 - 3
|10
|10.
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|9 - 9
|9
|11.
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|10 - 17
|9
|12.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|6 - 14
|9
|13.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 14
|9
|14.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 7
|8
|15.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|12 - 14
|8
|16.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|2 - 5
|7
|17.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 13
|6
|18.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|6 - 8
|6
|19.
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|8 - 14
|5
|20.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 9
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|16 - 8
|16
|2.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 4
|14
|3.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|15 - 5
|14
|4.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|9 - 4
|14
|5.
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|13 - 5
|13
|6.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 13
|11
|7.
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|12 - 11
|9
|8.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|5 - 10
|9
|9.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 9
|9
|10.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 10
|8
|11.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|8 - 8
|7
|12.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|10 - 13
|7
|13.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|7 - 8
|7
|14.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 13
|5
|15.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 13
|5
|16.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 10
|5
|17.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|1 - 8
|4
|18.
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|5 - 11
|4
|19.
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|7 - 16
|3
|20.
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|5 - 17
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Аталанта
|Ретеги Матео
|12 (3)
|Интер Милан
|Тюрам Маркус
|9 (3)
|Фиорентина
|Кин Мойзе
|9 (1)
|Аталанта
|Лукман Адемола
|7 (4)
|Лацио
|Кастельянос Валентин
|6 (1)
|Верона
|Белахьяне Реда
|1 5
|Удинезе
|Камара Хассан
|1 4
|Верона
|Тчатчуа Джексон
|1 4
|Удинезе
|Туре Сулейман
|2 2
|Монца
|Иццо Армандо
|5
Прогнозы на матч Интер Милан - Парма
Исход игры
Интер Милан
100% (54)
Ничья
0% (0)
Парма
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
36.54% (19)
Меньше
63.46% (33)
Обе команды забьют
Да
23.08% (12)
Нет
76.92% (40)
Популярный счёт
2:0 Интер Милан
48.1% (26)
2:1 Интер Милан
14.8% (8)
3:0 Интер Милан
13% (7)
1:0 Интер Милан
13% (7)
3:1 Интер Милан
7.4% (4)
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