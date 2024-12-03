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  3. Италия
  4. Серия A 2024-2025
Тур: 15. Стадион: .
Интер Милан
 
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Парма
Прогнозы 53
Интер Милан 100% (53)
X 0% (0)
Парма 0% (0)
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Интер Милан
Парма

История личных встреч

Интер Милан
Парма

16 матчей

75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

12.5%
37.5%
50%
2 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

87.5%
12.5%
14 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

133.3%
0 побед 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

22 матча

54.5%
22.7%
22.8%
12 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

9.1%
63.6%
27.3%
2 победы 14 ничьих 6 побед

Второй тайм

63.6%
13.6%
22.8%
14 побед 3 ничьи 5 побед

История матчей

К
2:1
ТМК
0:2
СA
1:2
СA
2:2
СA
1:2
СA
2:2
СA
0:1
СA
0:1
СA
1:1
СA
2:0
СA
0:2
СA
3:3
СA
1:0
СA
1:0
СA
3:1
СA
5:0
СA
2:0
СA
5:2
СA
1:1
СA
2:0
СA
0:2
СA
3:2

Голы

Всего голов

26
13

Голов в среднем за матч

2.36
1.18

Среднее время на гол

38
76

Всего голов

11
14

Голов в среднем за матч

1
1.27

Среднее время на гол

90
70

Всего голов

37
27

Голов в среднем за матч

1.68
1.23

Тотал матчей

2.5
18
Больше 82%
Меньше 18%
4
10
Больше 45%
Меньше 55%
12
7
Больше 32%
Меньше 68%
15
4
Больше 18%
Меньше 82%
18
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

53
73

Бомбардиры внутри турнира

Интер Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тюрам Маркус 9 0.69
Мартинес Лаутаро 5 0.38
Фраттези Давиде 3 0.23
Дюмфрис Дензел 2 0.15
Чалханоглу Хакан 2 (1) 0.15
Зелиньски Пётр 2 (2) 0.15
Дармиан Маттео 1 0.08
Корреа Хоакин 1 0.08
Димарко Федерико 1 0.08
Барелла Николо 1 0.08
Мхитарян Генрих 1 0.08
Де Врей Стефан 1 0.08
Биссекк Янн-Аурель 1 0.08
Бастони Алессандро 0 0
Ачерби Франческо 0 0
Павар Бенжамен 0 0
Тареми Мехди 0 0
Аслани Кристьян 0 0
Парма
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ман Деннис 4 0.29
Бонни Анж-Йоан 4 (1) 0.29
Дель Прато Энрико 3 0.21
Канчелльери Маттео 2 0.14
Шарпантье Габриэль 1 0.07
Валери Эмануэле 1 0.07
Мохаммед Анас Хадж 1 0.07
Алмквист Понтус 1 0.07
Эрнани Азеведо 1 (1) 0.07
Зом Симон 1 0.07
Эно Антони 1 0.07
Михэйлэ Валентин 0 0
Балог Ботонд 0 0
Кулибали Войо 0 0

Карточки

Интер Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Индзаги Симоне 4 0
Павар Бенжамен 3 0
Дюмфрис Дензел 3 0
Мхитарян Генрих 2 0
Аслани Кристьян 2 0
Арнаутович Марко 1 0
Дармиан Маттео 1 0
Чалханоглу Хакан 1 0
Корреа Хоакин 1 0
Димарко Федерико 1 0
Барелла Николо 1 0
Бастони Алессандро 1 0
Фраттези Давиде 1 0
Биссекк Янн-Аурель 1 0
Парма
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кейта Мандела 3 1
Балог Ботонд 3 0
Судзуки Дзион 1 1
Кулибали Войо 1 1
Канчелльери Маттео 1 1
Эстевес Науэль 2 0
Дель Прато Энрико 2 0
Михэйлэ Валентин 2 0
Зом Симон 2 0
Мохаммед Анас Хадж 2 0
Эрнани Азеведо 1 0
Бернабе Адриан 1 0
Шарпантье Габриэль 1 0
Бонни Анж-Йоан 1 0
Чиркати Алессандро 1 0

Результаты матчей

Интер Милан
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Парма
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

6
6
Интер Милан
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Парма
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

0
10

Упущенные победы

15
8
Интер Милан
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Парма
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

3
11

Упущенные победы

21
14

Голы по времени матча

Забито

15
8
9 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 9
3
20%
1
13%
1-15
2
13%
3
38%
16-30
4
27%
1
13%
31-45
4
27%
0
0%
46-60
2
13%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Пропущено

10
8
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
2
20%
1
13%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
1
10%
3
38%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
2
25%
76-90

Забито

15
13
8 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
7 Не забивали 7
1
7%
3
23%
1-15
4
27%
1
8%
16-30
3
20%
2
15%
31-45
3
20%
2
15%
46-60
1
7%
1
8%
61-75
3
20%
4
31%
76-90

Пропущено

5
13
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 7
0
0%
1
8%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
2
15%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
5
38%
61-75
3
60%
4
31%
76-90

Забито

30
21
17 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 8
0 Не забивали 2
4
13%
4
19%
1-15
6
20%
4
19%
16-30
7
23%
3
14%
31-45
7
23%
2
10%
46-60
3
10%
2
10%
61-75
3
10%
6
29%
76-90

Пропущено

15
21
8 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 12
2
13%
2
10%
1-15
4
27%
0
0%
16-30
2
13%
5
24%
31-45
0
0%
3
14%
46-60
1
7%
5
24%
61-75
6
40%
6
29%
76-90

Результаты последних матчей

Интер Милан
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Интер Милан - РБ Лейпциг 1:0 Верона - Интер Милан 0:5 Интер Милан - Наполи 1:1 Интер Милан - Арсенал 1:0
Интер Милан - Венеция 1:0 Эмполи - Интер Милан 0:3 Интер Милан - Ювентус 4:4 Янг Бойз - Интер Милан 0:1 Рома - Интер Милан 0:1 Интер Милан - Торино 3:2 Интер Милан - Црвена Звезда 4:0 Удинезе - Интер Милан 2:3 Интер Милан - Милан 1:2 Манчестер Сити - Интер Милан 0:0 Монца - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Аталанта 4:0 Интер Милан - Лечче 2:0 Дженоа - Интер Милан 2:2 Челси - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Аль-Иттихад Джидда 0:2
Парма
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Парма - Лацио 3:1 Парма - Аталанта 1:3 Венеция - Парма 1:2 Парма - Дженоа 0:1
Ювентус - Парма 2:2 Парма - Эмполи 1:1 Комо - Парма 1:1 Болонья - Парма 0:0 Парма - Кальяри 2:3 Лечче - Парма 2:2 Парма - Удинезе 2:3 Наполи - Парма 2:1 Парма - Милан 2:1 Парма - Фиорентина 1:1 Парма - Палермо 0:1 Парма - Аталанта 4:1 Хайденхайм - Парма 1:0 Галатасарай - Парма 0:2 Антверпен - Парма 1:2 Лугано - Парма 3:1

Результаты матчей

Интер Милан
Парма

Точный счет

1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:4
1 раз 14%
1:1
2 раза 25%
2:3
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
4
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
0:5
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
2:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
2
1 раз 17%
5
1 раз 17%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%

Точный счет

1:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%
1:1
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
3
3 раза 23%
2
2 раза 15%
4
2 раза 15%
5
1 раз 8%
2
6 раз 43%
1
5 раз 36%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Интер Милан
Парма

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
1.5
Больше Меньше
4
4
3
4
2.5
1
7
2
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше
3
3
3
3
2.5
1
5
3.5
1
5
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
1.5
Больше Меньше
7
7
6
7
2.5
1
13
3
10
3.5
1
12
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 14 10 2 2 21 - 9 32
2.
Аталанта
 Заявка 14 10 1 3 36 - 16 31
3.
Фиорентина
 Заявка 13 8 4 1 27 - 10 28
4.
Интер Милан
 Заявка 13 8 4 1 31 - 14 28
5.
Лацио
 Заявка 14 9 1 4 29 - 17 28
6.
Ювентус
 Заявка 14 6 8 0 22 - 8 26
7.
Милан
 Заявка 13 6 4 3 23 - 14 22
8.
Болонья
 Заявка 13 5 6 2 18 - 16 21
9.
Удинезе
 Заявка 14 5 2 7 16 - 21 17
10.
Эмполи
 Заявка 14 3 7 4 10 - 14 16
11.
Торино
 Заявка 14 4 3 7 16 - 20 15
12.
Парма
 Заявка 14 3 6 5 20 - 22 15
13.
Кальяри
 Заявка 14 3 5 6 15 - 24 14
14.
Дженоа
 Заявка 14 3 5 6 13 - 24 14
15.
Рома
 Заявка 14 3 4 7 14 - 20 13
16.
Лечче
 Заявка 14 3 4 7 7 - 22 13
17.
Верона
 Заявка 14 4 0 10 17 - 33 12
18.
Комо
 Заявка 14 2 5 7 14 - 26 11
19.
Монца
 Заявка 14 1 7 6 12 - 17 10
20.
Венеция
 Заявка 14 2 2 10 11 - 25 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лацио
 Заявка 7 6 1 0 17 - 6 19
2.
Наполи
 Заявка 7 6 0 1 12 - 5 18
3.
Аталанта
 Заявка 6 5 0 1 20 - 8 15
4.
Фиорентина
 Заявка 6 4 2 0 14 - 6 14
5.
Милан
 Заявка 7 4 2 1 13 - 4 14
6.
Интер Милан
 Заявка 7 4 2 1 16 - 9 14
7.
Ювентус
 Заявка 7 3 4 0 9 - 3 13
8.
Удинезе
 Заявка 7 4 0 3 8 - 8 12
9.
Болонья
 Заявка 6 2 4 0 7 - 3 10
10.
Рома
 Заявка 7 3 0 4 9 - 9 9
11.
Верона
 Заявка 7 3 0 4 10 - 17 9
12.
Лечче
 Заявка 7 2 3 2 6 - 14 9
13.
Кальяри
 Заявка 8 2 3 3 8 - 14 9
14.
Торино
 Заявка 7 2 2 3 6 - 7 8
15.
Парма
 Заявка 8 2 2 4 12 - 14 8
16.
Эмполи
 Заявка 7 1 4 2 2 - 5 7
17.
Комо
 Заявка 6 1 3 2 8 - 13 6
18.
Венеция
 Заявка 6 2 0 4 6 - 8 6
19.
Дженоа
 Заявка 8 0 5 3 8 - 14 5
20.
Монца
 Заявка 7 0 3 4 5 - 9 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аталанта
 Заявка 8 5 1 2 16 - 8 16
2.
Фиорентина
 Заявка 7 4 2 1 13 - 4 14
3.
Интер Милан
 Заявка 6 4 2 0 15 - 5 14
4.
Наполи
 Заявка 7 4 2 1 9 - 4 14
5.
Ювентус
 Заявка 7 3 4 0 13 - 5 13
6.
Болонья
 Заявка 7 3 2 2 11 - 13 11
7.
Лацио
 Заявка 7 3 0 4 12 - 11 9
8.
Дженоа
 Заявка 6 3 0 3 5 - 10 9
9.
Эмполи
 Заявка 7 2 3 2 8 - 9 9
10.
Милан
 Заявка 6 2 2 2 10 - 10 8
11.
Парма
 Заявка 6 1 4 1 8 - 8 7
12.
Торино
 Заявка 7 2 1 4 10 - 13 7
13.
Монца
 Заявка 7 1 4 2 7 - 8 7
14.
Удинезе
 Заявка 7 1 2 4 8 - 13 5
15.
Комо
 Заявка 8 1 2 5 6 - 13 5
16.
Кальяри
 Заявка 6 1 2 3 7 - 10 5
17.
Лечче
 Заявка 7 1 1 5 1 - 8 4
18.
Рома
 Заявка 7 0 4 3 5 - 11 4
19.
Верона
 Заявка 7 1 0 6 7 - 16 3
20.
Венеция
 Заявка 8 0 2 6 5 - 17 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Аталанта Ретеги Матео 12 (3)
Интер Милан Тюрам Маркус 9 (3)
Фиорентина Кин Мойзе 9 (1)
Аталанта Лукман Адемола 7 (4)
Лацио Кастельянос Валентин 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Верона Белахьяне Реда 1 5
Удинезе Камара Хассан 1 4
Верона Тчатчуа Джексон 1 4
Удинезе Туре Сулейман 2 2
Монца Иццо Армандо 5
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Интер Милан - Парма от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 декабря 2024, осталось 2 дня 11 часов 38 минут.



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  • 33 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 53
    Интер Милан 100% (53)
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    Лучшие коэффициенты
    Интер Милан
    Ничья
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    14.00
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    Прогнозы на матч Интер Милан - Парма

    Исход игры
    Интер Милан
    100% (54)
    Ничья
    0% (0)
    Парма
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    36.54% (19)
    Меньше
    63.46% (33)
    Обе команды забьют
    Да
    23.08% (12)
    Нет
    76.92% (40)
    Популярный счёт
    2:0 Интер Милан
    48.1% (26)
    2:1 Интер Милан
    14.8% (8)
    3:0 Интер Милан
    13% (7)
    1:0 Интер Милан
    13% (7)
    3:1 Интер Милан
    7.4% (4)
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