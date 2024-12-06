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  2. Матчи
  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2024-2025
Тур: 15. Стадион: . Главный судья: Ван Дер Эйк Сандер
ПСВ
0:0
Первый тайм: 7'
Твенте
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 81 Владение мячом, % 19

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
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ПСВ
Ничья
Твенте
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Бенитес
Вальтер
37
Ледесма
Ричард
6
Фламинго
Райан
18
Боскальи
Оливье
32
Дамс
Маттео
7
Тильман
Малик
17
Жуниор
Мауро
34
Сайбари
Исмаэль
11
Бакайоко
Жоан
14
Пепи
Рикардо
10
Ланг
Ноа
22
Тытонь
Пшемыслав
28
Ван
Рой
Барт
2
Меес
Хилгерс
38
Макс
Брюнс
34
Салах-Эддин
Анасс
8
Регер
Юри
14
Стейн
Сем
23
Садилек
Михал
7
Ван
Берген
Митчелл
10
Ламмерс
Сэм
18
Влап
Михел
ПСВ
4-3-3
Твенте
4-3-3

История личных встреч

ПСВ
Твенте

20 матчей

75%
25%
15 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

55%
40%
5%
11 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

85%
40%
17 побед 8 ничьих 0 побед

14 матчей

57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 6 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 5 побед

34 матча

44.1%
38.2%
17.7%
15 побед 13 ничьих 6 побед

Первый тайм

32.4%
47.1%
20.5%
11 побед 16 ничьих 7 побед

Второй тайм

50%
35.3%
14.7%
17 побед 12 ничьих 5 побед

История матчей

Э
1:0
К
3:1
Э
0:3
Э
3:1
Э
2:1
Э
3:3
Э
5:2
Э
3:0
Э
1:1
Э
1:1
Э
1:1
Э
0:2
Э
4:3
Э
2:2
Э
1:1
Э
4:2
Э
1:3
Э
0:5
Э
2:0
Э
3:2
Э
2:2
Э
3:1
Э
3:0
Э
2:6
К
1:2
Э
2:2
Э
2:0
К
2:1
Э
0:1
Э
1:1
Э
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

37
31

Голов в среднем за матч

2.18
1.82

Среднее время на гол

41
49

Всего голов

24
22

Голов в среднем за матч

1.41
1.29

Среднее время на гол

63
69

Всего голов

61
53

Голов в среднем за матч

1.79
1.56

Тотал матчей

2.5
33
Больше 97%
Меньше 3%
1
31
Больше 91%
Меньше 9%
3
20
Больше 59%
Меньше 41%
14
14
Больше 41%
Меньше 59%
20
7
Больше 21%
Меньше 79%
27
5
Больше 15%
Меньше 85%
29
3
Больше 9%
Меньше 91%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
33

Среднее время на гол

50
57

Бомбардиры внутри турнира

ПСВ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пепи Рикардо 9 0.64
Тиль Гус 6 0.43
Де Йонг Люк 6 (1) 0.43
Тильман Малик 5 0.36
Бакайоко Жоан 5 0.36
Лосано Ирвинг 4 0.29
Сайбари Исмаэль 3 0.21
Ланг Ноа 2 0.14
Дриауех Каухайб 2 0.14
Веерман Йоэй 1 0.07
Боскальи Оливье 1 0.07
Перишич Иван 1 0.07
Схаутен Йерди 1 0.07
Карсдорп Рик 0 0
Фламинго Райан 0 0
Жуниор Мауро 0 0
Твенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стейн Сем 10 (2) 0.71
Ламмерс Сэм 6 0.43
Влап Михел 3 0.21
Ван Волфсвинкель Рикки 3 (1) 0.21
Салах-Эддин Анасс 2 0.14
Кюйперс Бас 1 0.07
Меес Хилгерс 1 0.07
Эйтинг Карел 1 0.07
Ван Хоренбек Алек 1 0.07
Лтайеф Сайфалла 0 0
Садилек Михал 0 0
Даан Ротс 0 0

Карточки

ПСВ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дамс Маттео 1 1
Тиль Гус 2 0
Фламинго Райан 2 0
Перишич Иван 1 0
Карсдорп Рик 1 0
Боскальи Оливье 1 0
Пепи Рикардо 1 0
Тильман Малик 1 0
Сайбари Исмаэль 1 0
Бакайоко Жоан 1 0
Твенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Меес Хилгерс 3 0
Эйтинг Карел 2 0
Стейн Сем 2 0
Регер Юри 2 0
Макс Брюнс 2 0
Бесселинк Гийс 2 0
Влап Михел 1 0
Ван Рой Барт 1 0
Салах-Эддин Анасс 1 0
Даан Ротс 1 0
Эль-Идрис Юнус Та 1 0

Результаты матчей

ПСВ
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (6)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Твенте
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

0
4
ПСВ
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
0% (0)
75% (6)
Твенте
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

23
14
ПСВ
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
14% (2)
43% (6)
Твенте
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

7
2

Упущенные победы

23
18

Голы по времени матча

Забито

21
14
12 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 6
8 Не забивали 7
5
24%
4
29%
1-15
3
14%
0
0%
16-30
4
19%
2
14%
31-45
3
14%
3
21%
46-60
3
14%
3
21%
61-75
3
14%
2
14%
76-90

Пропущено

4
8
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 5
1
25%
1
13%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
1
25%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
25%
1
13%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

25
14
9 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 4
6 Не забивали 7
4
16%
0
0%
1-15
4
16%
1
7%
16-30
1
4%
4
29%
31-45
4
16%
1
7%
46-60
8
32%
4
29%
61-75
4
16%
4
29%
76-90

Пропущено

11
7
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
1
9%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
3
27%
2
29%
31-45
2
18%
1
14%
46-60
2
18%
1
14%
61-75
3
27%
1
14%
76-90

Забито

46
28
21 В 1-м тайме 11
25 Во 2-м тайме 17
12 Забивали первыми 10
0 Не забивали 0
9
20%
4
14%
1-15
7
15%
1
4%
16-30
5
11%
6
21%
31-45
7
15%
4
14%
46-60
11
24%
7
25%
61-75
7
15%
6
21%
76-90

Пропущено

15
15
6 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 10
2
13%
2
13%
1-15
0
0%
4
27%
16-30
4
27%
3
20%
31-45
2
13%
3
20%
46-60
3
20%
2
13%
61-75
4
27%
1
7%
76-90

Результаты матчей

ПСВ
Твенте

Точный счет

2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
6:0
1 раз 17%
1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
5
2 раза 33%
3
1 раз 17%
6
1 раз 17%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%

Точный счет

1:3
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:7
1 раз 13%
2:5
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
1:2
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
3
3 раза 38%
5
1 раз 13%
7
1 раз 13%
1
3 раза 43%
2
3 раза 43%
5
1 раз 14%

Точный счет

1:3
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:7
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 36%
3
4 раза 29%
5
3 раза 21%
6
1 раз 7%
7
1 раз 7%
1
6 раз 43%
2
5 раз 36%
5
2 раза 14%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

ПСВ
Твенте

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
2.5
Больше Меньше
2
5
3
3
3.5
1
6
3
3
4.5
1
6
1
5
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
2.5
Больше Меньше
1
6
2
6
3.5
1
6
2
6
4.5
1
6
1
7
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
2.5
Больше Меньше
3
11
5
9
3.5
2
12
5
9
4.5
2
12
2
12
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 0:0 Заявка 15 13 1 1 50 - 11 40
2.
Аякс
 Заявка 14 10 3 1 31 - 14 33
3.
Утрехт
 Заявка 14 10 2 2 26 - 19 32
4.
Фейеноорд
 Заявка 14 8 5 1 32 - 14 29
5.
Твенте
 0:0 Заявка 15 8 5 2 29 - 14 29
6.
АЗ Алкмаар
 Заявка 14 7 2 5 26 - 15 23
7.
НАК Бреда
 Заявка 14 6 1 7 15 - 23 19
8.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 14 5 3 6 20 - 23 18
9.
Фортуна Ситтард
 Заявка 14 5 3 6 15 - 19 18
10.
НЕК Неймеген
 Заявка 14 5 1 8 21 - 14 16
11.
Виллем II
 Заявка 14 4 4 6 15 - 16 16
12.
ПЕК Зволле
 Заявка 14 4 3 7 15 - 24 15
13.
Гронинген
 Заявка 14 4 3 7 14 - 24 15
14.
Херенвен
 Заявка 14 4 3 7 14 - 27 15
15.
Хераклес
 Заявка 14 3 4 7 14 - 26 13
16.
Спарта Роттердам
 Заявка 14 2 5 7 13 - 21 11
17.
Валвейк
 Заявка 14 1 3 10 13 - 34 6
18.
Алмере Сити
 Заявка 14 1 3 10 6 - 31 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 0:0 Заявка 7 6 1 0 23 - 2 19
2.
Аякс
 Заявка 7 6 1 0 17 - 5 19
3.
НАК Бреда
 Заявка 7 5 0 2 10 - 7 15
4.
Утрехт
 Заявка 7 5 0 2 12 - 12 15
5.
Твенте
 0:0 Заявка 7 4 3 0 15 - 6 15
6.
Херенвен
 Заявка 7 4 3 0 12 - 4 15
7.
Фейеноорд
 Заявка 7 4 2 1 12 - 7 14
8.
Фортуна Ситтард
 Заявка 7 4 0 3 10 - 8 12
9.
ПЕК Зволле
 Заявка 7 4 0 3 11 - 10 12
10.
Гронинген
 Заявка 7 3 2 2 9 - 5 11
11.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 7 3 2 2 13 - 11 11
12.
АЗ Алкмаар
 Заявка 7 3 1 3 16 - 9 10
13.
НЕК Неймеген
 Заявка 8 3 1 4 15 - 9 10
14.
Хераклес
 Заявка 7 2 3 2 11 - 11 9
15.
Виллем II
 Заявка 7 2 2 3 8 - 7 8
16.
Валвейк
 Заявка 7 1 1 5 6 - 14 4
17.
Алмере Сити
 Заявка 7 1 1 5 4 - 19 4
18.
Спарта Роттердам
 Заявка 7 0 4 3 7 - 12 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 0:0 Заявка 8 7 0 1 27 - 9 21
2.
Утрехт
 Заявка 7 5 2 0 14 - 7 17
3.
Фейеноорд
 Заявка 7 4 3 0 20 - 7 15
4.
Аякс
 Заявка 7 4 2 1 14 - 9 14
5.
Твенте
 0:0 Заявка 8 4 2 2 14 - 8 14
6.
АЗ Алкмаар
 Заявка 7 4 1 2 10 - 6 13
7.
Виллем II
 Заявка 7 2 2 3 7 - 9 8
8.
Спарта Роттердам
 Заявка 7 2 1 4 6 - 9 7
9.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 7 2 1 4 7 - 12 7
10.
НЕК Неймеген
 Заявка 6 2 0 4 6 - 5 6
11.
Фортуна Ситтард
 Заявка 7 1 3 3 5 - 11 6
12.
НАК Бреда
 Заявка 7 1 1 5 5 - 16 4
13.
Хераклес
 Заявка 7 1 1 5 3 - 15 4
14.
Гронинген
 Заявка 7 1 1 5 5 - 19 4
15.
ПЕК Зволле
 Заявка 7 0 3 4 4 - 14 3
16.
Алмере Сити
 Заявка 7 0 2 5 2 - 12 2
17.
Валвейк
 Заявка 7 0 2 5 7 - 20 2
18.
Херенвен
 Заявка 7 0 0 7 2 - 23 0
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Топ бомбардиров
Твенте Стейн Сем 10 (4)
ПСВ Пепи Рикардо 9 (1)
АЗ Алкмаар Пэрротт Трой 7 (1)
ПСВ Тиль Гус 6 (4)
ПСВ Де Йонг Люк 6 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Гронинген Пеерсман Марвин 1 5
НАК Бреда Берг Ян 6
Спарта Роттердам Эрдхёйзен Майк 1 4
Спарта Роттердам Клемент Пелле 5
НАК Бреда Граймль Лео 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 5'
    Удар от ворот произведет ПСВ
  • 5'
    Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 5'
    Ледесма Ричард ослабляет давление, выбив мяч.
  • 5'
    Твенте пытается что-то создать.
  • 5'
    Контроль мяча: ПСВ: 81%, Твенте: 19%.
  • 4'
    ПСВ контролирует мяч.
  • 4'
    Ван Рой Барт из команды Твенте перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 3'
    ПСВ пытается что-то создать.
  • 3'
    Тытонь Пшемыслав взял и забрал мяч на выходе
  • 3'
    Ван Рой Барт ослабляет давление, выбив мяч.
  • 3'
    Макс Брюнс из команды Твенте перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 2'
    ПСВ пытается что-то создать.
  • 1'
    ПСВ контролирует мяч.
  • 1'
    Макс Брюнс ослабляет давление, выбив мяч.
  • 1'
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    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      ПСВ начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • 1'
      Минута молчания состоится перед началом матча.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Philips Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    ПСВ
    Ничья
    Твенте
    5.40
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    6.10
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    9.50
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