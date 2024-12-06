Тур: 15. Стадион: Филипс. Зрители: 35000 Главный судья: Ван Дер Эйк Сандер
0'
0:1
10' ГолСтейн Сем
1:1
20' ГолЛанг Ноа
2:1
34' ГолТильман Малик
3:1
45' ГолСайбари Исмаэль
4:1
54' ГолСайбари Исмаэль
60' Желтая карточкаМакс Брюнс
5:1
63' ГолЛедесма Ричард
6:1
85' ГолПепи Рикардо
90'+3
Ход матча
10'
0:1
20'
1:1
34'
2:1
45'
3:1
54'
4:1
59'
60'
63'
5:1
65'
85'
6:1
Статистика матча
-
6 Голы 1
-
5 Удары по воротам 3
-
12 Удары в створ 3
-
9 Угловые 2
-
0 Офсайды 2
-
7 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
575 Количество передач 340
-
63 Владение мячом, % 37
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
32
Дамс
Маттео
17
Жуниор
Мауро
14
Пепи
Рикардо
10
Ланг
Ноа
28
Ван
Рой
Барт
38
Макс
Брюнс
14
Стейн
Сем
10
Ламмерс
Сэм
18
Влап
Михел
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Дамс МаттеоЗащитник
- Полузащитник
-
17 Жуниор МауроПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Пепи РикардоНападающий
-
10 Ланг НоаНападающий
- Запасные игроки
-
16 Дроммел ЙоэлВратарь
-
24 Шикс НикВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Веерман ЙоэйПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Тиль ГусПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бош Петер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Ван Рой БартЗащитник
- Защитник
-
38 Макс БрюнсЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Стейн СемПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Ламмерс СэмНападающий
-
18 Влап МихелНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Карссис СэмВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Даан РотсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Остинг Джозеф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
ПСВ
Твенте
20 матчей
75%
25%
15 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
55%
40%
5%
11 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
85%
40%
17 побед 8 ничьих 0 побед
14 матчей
57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 6 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 7 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 5 побед
34 матча
44.1%
38.2%
17.7%
15 побед 13 ничьих 6 побед
Первый тайм
32.4%
47.1%
20.5%
11 побед 16 ничьих 7 побед
Второй тайм
50%
35.3%
14.7%
17 побед 12 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
37
31
Голов в среднем за матч
2.18
1.82
Среднее время на гол
41
49
Всего голов
24
22
Голов в среднем за матч
1.41
1.29
Среднее время на гол
63
69
Всего голов
61
53
Голов в среднем за матч
1.79
1.56
Тотал матчей
2.5
33
Больше 97%
Меньше 3%
1
31
Больше 91%
Меньше 9%
3
20
Больше 59%
Меньше 41%
14
14
Больше 41%
Меньше 59%
20
7
Больше 21%
Меньше 79%
27
5
Больше 15%
Меньше 85%
29
3
Больше 9%
Меньше 91%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
Среднее время на гол
50
57
Бомбардиры внутри турнира
ПСВ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пепи Рикардо
|10
|0.67
|Тиль Гус
|6
|0.4
|Де Йонг Люк
|6 (1)
|0.4
|Тильман Малик
|6
|0.4
|Сайбари Исмаэль
|5
|0.33
|Бакайоко Жоан
|5
|0.33
|Лосано Ирвинг
|4
|0.27
|Ланг Ноа
|3
|0.2
|Дриауех Каухайб
|2
|0.13
|Веерман Йоэй
|1
|0.07
|Боскальи Оливье
|1
|0.07
|Перишич Иван
|1
|0.07
|Схаутен Йерди
|1
|0.07
|Ледесма Ричард
|1
|0.07
|Карсдорп Рик
|0
|0
|Фламинго Райан
|0
|0
|Жуниор Мауро
|0
|0
Твенте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стейн Сем
|11 (2)
|0.73
|Ламмерс Сэм
|6
|0.4
|Влап Михел
|3
|0.2
|Ван Волфсвинкель Рикки
|3 (1)
|0.2
|Салах-Эддин Анасс
|2
|0.13
|Кюйперс Бас
|1
|0.07
|Меес Хилгерс
|1
|0.07
|Эйтинг Карел
|1
|0.07
|Ван Хоренбек Алек
|1
|0.07
|Лтайеф Сайфалла
|0
|0
|Садилек Михал
|0
|0
|Даан Ротс
|0
|0
Карточки
ПСВ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дамс Маттео
|1
|1
|Тиль Гус
|2
|0
|Фламинго Райан
|2
|0
|Перишич Иван
|1
|0
|Карсдорп Рик
|1
|0
|Боскальи Оливье
|1
|0
|Пепи Рикардо
|1
|0
|Тильман Малик
|1
|0
|Сайбари Исмаэль
|1
|0
|Бакайоко Жоан
|1
|0
Твенте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Меес Хилгерс
|3
|0
|Макс Брюнс
|3
|0
|Эйтинг Карел
|2
|0
|Стейн Сем
|2
|0
|Регер Юри
|2
|0
|Бесселинк Гийс
|2
|0
|Влап Михел
|1
|0
|Ван Рой Барт
|1
|0
|Салах-Эддин Анасс
|1
|0
|Даан Ротс
|1
|0
|Эль-Идрис Юнус Та
|1
|0
Результаты матчей
ПСВ
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (7)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Твенте
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
0
5
ПСВ
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
0% (0)
75% (6)
Твенте
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
23
14
ПСВ
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
13% (2)
40% (6)
Твенте
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
8
2
Упущенные победы
23
19
Голы по времени матча
Забито
27
15
15 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 7
8 Не забивали 7
5
19%
5
33%
1-15
4
15%
0
0%
16-30
6
22%
2
13%
31-45
4
15%
3
20%
46-60
4
15%
3
20%
61-75
4
15%
2
13%
76-90
Пропущено
5
14
3 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 6
2
40%
1
7%
1-15
0
0%
4
29%
16-30
1
20%
3
21%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
1
20%
2
14%
61-75
1
20%
1
7%
76-90
Забито
25
14
9 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 4
7 Не забивали 8
4
16%
0
0%
1-15
4
16%
1
7%
16-30
1
4%
4
29%
31-45
4
16%
1
7%
46-60
8
32%
4
29%
61-75
4
16%
4
29%
76-90
Пропущено
11
7
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
1
9%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
3
27%
2
29%
31-45
2
18%
1
14%
46-60
2
18%
1
14%
61-75
3
27%
1
14%
76-90
Забито
52
29
24 В 1-м тайме 12
28 Во 2-м тайме 17
12 Забивали первыми 11
0 Не забивали 0
9
17%
5
17%
1-15
8
15%
1
3%
16-30
7
13%
6
21%
31-45
8
15%
4
14%
46-60
12
23%
7
24%
61-75
8
15%
6
21%
76-90
Пропущено
16
21
7 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 11
3
19%
2
10%
1-15
0
0%
5
24%
16-30
4
25%
5
24%
31-45
2
13%
4
19%
46-60
3
19%
3
14%
61-75
4
25%
2
10%
76-90
Результаты последних матчей
ПСВ
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Утрехт - ПСВ 2:5 ПСВ - Шахтёр Донецк 3:2 ПСВ - Гронинген 5:0 НАК Бреда - ПСВ 0:3
ПСВ - Жирона 4:0 Аякс - ПСВ 3:2 ПСВ - ПЕК Зволле 6:0 ПСЖ - ПСВ 1:1 АЗ Алкмаар - ПСВ 1:2 ПСВ - Спарта Роттердам 2:1 ПСВ - Спортинг Л 1:1 Виллем II - ПСВ 0:2 Фортуна Ситтард - ПСВ 1:3 Ювентус - ПСВ 3:1 ПСВ - НЕК Неймеген 2:0 ПСВ - Гоу Эхед Иглс 3:0 Алмере Сити - ПСВ 1:7 Хераклес - ПСВ 1:3 ПСВ - Валвейк 5:1 ПСВ - Фейеноорд 4:4
Твенте
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Твенте - Гоу Эхед Иглс 3:2 Твенте - Юнион Сент-Жиллуаз 0:1 Фортуна Ситтард - Твенте 1:2 Гамбург - Твенте 2:4
Твенте - Аякс 2:2 Ницца - Твенте 2:2 Виллем II - Твенте 0:1 Твенте - Хераклес 5:0 Твенте - Лацио 0:2 Валвейк - Твенте 2:2 Фейеноорд - Твенте 2:1 Твенте - Фенербахче 1:1 Твенте - НАК Бреда 1:0 Манчестер Юнайтед - Твенте 1:1 Алмере Сити - Твенте 0:5 Твенте - Херенвен 2:0 Твенте - ПЕК Зволле 1:1 Утрехт - Твенте 2:1 Твенте - Спарта Роттердам 1:1 Твенте - Ред Булл Зальцбург 3:3
Результаты матчей
ПСВ
Твенте
Точный счет
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
6:0
1 раз 14%
6:1
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
Точное количество голов
2
2 раза 29%
5
2 раза 29%
6
2 раза 29%
3
1 раз 14%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
Точный счет
1:3
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:7
1 раз 13%
2:5
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
1:2
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:5
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
6:1
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
3
3 раза 38%
5
1 раз 13%
7
1 раз 13%
1
4 раза 50%
2
3 раза 38%
5
1 раз 13%
Точный счет
1:3
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:7
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 33%
3
4 раза 27%
5
3 раза 20%
6
2 раза 13%
7
1 раз 7%
1
7 раз 47%
2
5 раз 33%
5
2 раза 13%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
ПСВ
Твенте
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
25
43
16
43
16
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
17
26
17
26
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
312
69
213
69
213
312
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|14
|0
|1
|56 - 12
|42
|2.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|31 - 14
|33
|3.
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|26 - 19
|32
|4.
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|32 - 14
|29
|5.
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|30 - 20
|28
|6.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|26 - 15
|23
|7.
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|15 - 23
|19
|8.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|20 - 23
|18
|9.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|15 - 19
|18
|10.
|Заявка
|14
|5
|1
|8
|21 - 14
|16
|11.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|15 - 16
|16
|12.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|15 - 24
|15
|13.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|14 - 24
|15
|14.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|14 - 27
|15
|15.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|14 - 26
|13
|16.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|13 - 21
|11
|17.
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|13 - 34
|6
|18.
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|6 - 31
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|29 - 3
|21
|2.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|17 - 5
|19
|3.
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|10 - 7
|15
|4.
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|12 - 12
|15
|5.
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|15 - 6
|15
|6.
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|12 - 4
|15
|7.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 7
|14
|8.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|10 - 8
|12
|9.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|11 - 10
|12
|10.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 5
|11
|11.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|13 - 11
|11
|12.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|16 - 9
|10
|13.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|15 - 9
|10
|14.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|11 - 11
|9
|15.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 7
|8
|16.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 14
|4
|17.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 19
|4
|18.
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|7 - 12
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|27 - 9
|21
|2.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|14 - 7
|17
|3.
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|20 - 7
|15
|4.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 9
|14
|5.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 6
|13
|6.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|15 - 14
|13
|7.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|8.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 9
|7
|9.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 12
|7
|10.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|6 - 5
|6
|11.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 11
|6
|12.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 16
|4
|13.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|3 - 15
|4
|14.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 19
|4
|15.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|4 - 14
|3
|16.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|2 - 12
|2
|17.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|7 - 20
|2
|18.
|Заявка
|7
|0
|0
|7
|2 - 23
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в плей-офф за попадание в Лигу конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Твенте
|Стейн Сем
|11 (4)
|ПСВ
|Пепи Рикардо
|10 (2)
|АЗ Алкмаар
|Пэрротт Трой
|7 (1)
|ПСВ
|Тиль Гус
|6 (5)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|6 (4)
|Гронинген
|Пеерсман Марвин
|1 5
|НАК Бреда
|Берг Ян
|6
|Спарта Роттердам
|Эрдхёйзен Майк
|1 4
|Спарта Роттердам
|Клемент Пелле
|5
|НАК Бреда
|Граймль Лео
|5