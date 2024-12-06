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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2024-2025
Тур: 15. Стадион: . Зрители: 35000 Главный судья: Ван Дер Эйк Сандер
ПСВ
6:1
Конец матча
Твенте
0'
0:1
10' Гол
Стейн Сем
1:1
20' Гол
Ланг Ноа
2:1
34' Гол
Тильман Малик
3:1
45' Гол
Сайбари Исмаэль
4:1
54' Гол
Сайбари Исмаэль
60' Желтая карточка
Макс Брюнс
5:1
63' Гол
Ледесма Ричард
6:1
85' Гол
Пепи Рикардо
90'+3

Ход матча

10'
0:1
Стейн Сем
20'
Ланг Ноа
(Сайбари Исмаэль)
1:1
34'
Тильман Малик
(Сайбари Исмаэль)
2:1
45'
Сайбари Исмаэль
(Ланг Ноа)
3:1
46'
Веерман Йоэй
Дамс Маттео
 
54'
Сайбари Исмаэль
(Пепи Рикардо)
4:1
59'
 
Лтайеф Сайфалла
Ван Берген Митчелл
59'
 
Даан Ротс
Влап Михел
59'
 
Лагербильке Густав
Меес Хилгерс
60'
 
Макс Брюнс
63'
Ледесма Ричард
(Ланг Ноа)
5:1
65'
Перишич Иван
Ланг Ноа
 
65'
Лосано Ирвинг
Бакайоко Жоан
 
71'
Тиль Гус
Сайбари Исмаэль
 
71'
Оппегорд Фредрик
Жуниор Мауро
 
78'
 
Кюйперс Бас
Салах-Эддин Анасс
78'
 
Эйтинг Карел
Садилек Михал
85'
Пепи Рикардо
(Тиль Гус)
6:1

Статистика матча

  • 6 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 3
  • 12 Удары в створ 3
  • 9 Угловые 2
  • 0 Офсайды 2
  • 7 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 575 Количество передач 340
  • 63 Владение мячом, % 37

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Бенитес
Вальтер
37
Ледесма
Ричард
6
Фламинго
Райан
18
Боскальи
Оливье
32
Дамс
Маттео
34
Сайбари
Исмаэль
17
Жуниор
Мауро
7
Тильман
Малик
11
Бакайоко
Жоан
14
Пепи
Рикардо
10
Ланг
Ноа
22
Тытонь
Пшемыслав
28
Ван
Рой
Барт
2
Меес
Хилгерс
38
Макс
Брюнс
34
Салах-Эддин
Анасс
8
Регер
Юри
14
Стейн
Сем
23
Садилек
Михал
7
Ван
Берген
Митчелл
10
Ламмерс
Сэм
18
Влап
Михел
ПСВ
4-3-3
Твенте
4-3-3

История личных встреч

ПСВ
Твенте

20 матчей

75%
25%
15 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

55%
40%
5%
11 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

85%
40%
17 побед 8 ничьих 0 побед

14 матчей

57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 6 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 5 побед

34 матча

44.1%
38.2%
17.7%
15 побед 13 ничьих 6 побед

Первый тайм

32.4%
47.1%
20.5%
11 побед 16 ничьих 7 побед

Второй тайм

50%
35.3%
14.7%
17 побед 12 ничьих 5 побед

История матчей

Э
1:0
К
3:1
Э
0:3
Э
3:1
Э
2:1
Э
3:3
Э
5:2
Э
3:0
Э
1:1
Э
1:1
Э
1:1
Э
0:2
Э
4:3
Э
2:2
Э
1:1
Э
4:2
Э
1:3
Э
0:5
Э
2:0
Э
3:2
Э
2:2
Э
3:1
Э
3:0
Э
2:6
К
1:2
Э
2:2
Э
2:0
К
2:1
Э
0:1
Э
1:1
Э
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

37
31

Голов в среднем за матч

2.18
1.82

Среднее время на гол

41
49

Всего голов

24
22

Голов в среднем за матч

1.41
1.29

Среднее время на гол

63
69

Всего голов

61
53

Голов в среднем за матч

1.79
1.56

Тотал матчей

2.5
33
Больше 97%
Меньше 3%
1
31
Больше 91%
Меньше 9%
3
20
Больше 59%
Меньше 41%
14
14
Больше 41%
Меньше 59%
20
7
Больше 21%
Меньше 79%
27
5
Больше 15%
Меньше 85%
29
3
Больше 9%
Меньше 91%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
33

Среднее время на гол

50
57

Бомбардиры внутри турнира

ПСВ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пепи Рикардо 10 0.67
Тиль Гус 6 0.4
Де Йонг Люк 6 (1) 0.4
Тильман Малик 6 0.4
Сайбари Исмаэль 5 0.33
Бакайоко Жоан 5 0.33
Лосано Ирвинг 4 0.27
Ланг Ноа 3 0.2
Дриауех Каухайб 2 0.13
Веерман Йоэй 1 0.07
Боскальи Оливье 1 0.07
Перишич Иван 1 0.07
Схаутен Йерди 1 0.07
Ледесма Ричард 1 0.07
Карсдорп Рик 0 0
Фламинго Райан 0 0
Жуниор Мауро 0 0
Твенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стейн Сем 11 (2) 0.73
Ламмерс Сэм 6 0.4
Влап Михел 3 0.2
Ван Волфсвинкель Рикки 3 (1) 0.2
Салах-Эддин Анасс 2 0.13
Кюйперс Бас 1 0.07
Меес Хилгерс 1 0.07
Эйтинг Карел 1 0.07
Ван Хоренбек Алек 1 0.07
Лтайеф Сайфалла 0 0
Садилек Михал 0 0
Даан Ротс 0 0

Карточки

ПСВ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дамс Маттео 1 1
Тиль Гус 2 0
Фламинго Райан 2 0
Перишич Иван 1 0
Карсдорп Рик 1 0
Боскальи Оливье 1 0
Пепи Рикардо 1 0
Тильман Малик 1 0
Сайбари Исмаэль 1 0
Бакайоко Жоан 1 0
Твенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Меес Хилгерс 3 0
Макс Брюнс 3 0
Эйтинг Карел 2 0
Стейн Сем 2 0
Регер Юри 2 0
Бесселинк Гийс 2 0
Влап Михел 1 0
Ван Рой Барт 1 0
Салах-Эддин Анасс 1 0
Даан Ротс 1 0
Эль-Идрис Юнус Та 1 0

Результаты матчей

ПСВ
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (7)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Твенте
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

0
5
ПСВ
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
0% (0)
75% (6)
Твенте
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

23
14
ПСВ
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
13% (2)
40% (6)
Твенте
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

8
2

Упущенные победы

23
19

Голы по времени матча

Забито

27
15
15 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 7
8 Не забивали 7
5
19%
5
33%
1-15
4
15%
0
0%
16-30
6
22%
2
13%
31-45
4
15%
3
20%
46-60
4
15%
3
20%
61-75
4
15%
2
13%
76-90

Пропущено

5
14
3 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 6
2
40%
1
7%
1-15
0
0%
4
29%
16-30
1
20%
3
21%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
1
20%
2
14%
61-75
1
20%
1
7%
76-90

Забито

25
14
9 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 4
7 Не забивали 8
4
16%
0
0%
1-15
4
16%
1
7%
16-30
1
4%
4
29%
31-45
4
16%
1
7%
46-60
8
32%
4
29%
61-75
4
16%
4
29%
76-90

Пропущено

11
7
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
1
9%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
3
27%
2
29%
31-45
2
18%
1
14%
46-60
2
18%
1
14%
61-75
3
27%
1
14%
76-90

Забито

52
29
24 В 1-м тайме 12
28 Во 2-м тайме 17
12 Забивали первыми 11
0 Не забивали 0
9
17%
5
17%
1-15
8
15%
1
3%
16-30
7
13%
6
21%
31-45
8
15%
4
14%
46-60
12
23%
7
24%
61-75
8
15%
6
21%
76-90

Пропущено

16
21
7 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 11
3
19%
2
10%
1-15
0
0%
5
24%
16-30
4
25%
5
24%
31-45
2
13%
4
19%
46-60
3
19%
3
14%
61-75
4
25%
2
10%
76-90

Результаты последних матчей

ПСВ
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Утрехт - ПСВ 2:5 ПСВ - Шахтёр Донецк 3:2 ПСВ - Гронинген 5:0 НАК Бреда - ПСВ 0:3
ПСВ - Жирона 4:0 Аякс - ПСВ 3:2 ПСВ - ПЕК Зволле 6:0 ПСЖ - ПСВ 1:1 АЗ Алкмаар - ПСВ 1:2 ПСВ - Спарта Роттердам 2:1 ПСВ - Спортинг Л 1:1 Виллем II - ПСВ 0:2 Фортуна Ситтард - ПСВ 1:3 Ювентус - ПСВ 3:1 ПСВ - НЕК Неймеген 2:0 ПСВ - Гоу Эхед Иглс 3:0 Алмере Сити - ПСВ 1:7 Хераклес - ПСВ 1:3 ПСВ - Валвейк 5:1 ПСВ - Фейеноорд 4:4
Твенте
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Твенте - Гоу Эхед Иглс 3:2 Твенте - Юнион Сент-Жиллуаз 0:1 Фортуна Ситтард - Твенте 1:2 Гамбург - Твенте 2:4
Твенте - Аякс 2:2 Ницца - Твенте 2:2 Виллем II - Твенте 0:1 Твенте - Хераклес 5:0 Твенте - Лацио 0:2 Валвейк - Твенте 2:2 Фейеноорд - Твенте 2:1 Твенте - Фенербахче 1:1 Твенте - НАК Бреда 1:0 Манчестер Юнайтед - Твенте 1:1 Алмере Сити - Твенте 0:5 Твенте - Херенвен 2:0 Твенте - ПЕК Зволле 1:1 Утрехт - Твенте 2:1 Твенте - Спарта Роттердам 1:1 Твенте - Ред Булл Зальцбург 3:3

Результаты матчей

ПСВ
Твенте

Точный счет

2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
6:0
1 раз 14%
6:1
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%

Точное количество голов

2
2 раза 29%
5
2 раза 29%
6
2 раза 29%
3
1 раз 14%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%

Точный счет

1:3
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:7
1 раз 13%
2:5
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
1:2
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:5
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
6:1
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
3
3 раза 38%
5
1 раз 13%
7
1 раз 13%
1
4 раза 50%
2
3 раза 38%
5
1 раз 13%

Точный счет

1:3
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:7
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 33%
3
4 раза 27%
5
3 раза 20%
6
2 раза 13%
7
1 раз 7%
1
7 раз 47%
2
5 раз 33%
5
2 раза 13%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

ПСВ
Твенте

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
2.5
Больше Меньше
2
5
4
3
3.5
1
6
4
3
4.5
1
6
2
5
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
2.5
Больше Меньше
1
7
2
6
3.5
1
7
2
6
4.5
1
7
1
7
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
2.5
Больше Меньше
3
12
6
9
3.5
2
13
6
9
4.5
2
13
3
12
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 15 14 0 1 56 - 12 42
2.
Аякс
 Заявка 14 10 3 1 31 - 14 33
3.
Утрехт
 Заявка 14 10 2 2 26 - 19 32
4.
Фейеноорд
 Заявка 14 8 5 1 32 - 14 29
5.
Твенте
 Заявка 15 8 4 3 30 - 20 28
6.
АЗ Алкмаар
 Заявка 14 7 2 5 26 - 15 23
7.
НАК Бреда
 Заявка 14 6 1 7 15 - 23 19
8.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 14 5 3 6 20 - 23 18
9.
Фортуна Ситтард
 Заявка 14 5 3 6 15 - 19 18
10.
НЕК Неймеген
 Заявка 14 5 1 8 21 - 14 16
11.
Виллем II
 Заявка 14 4 4 6 15 - 16 16
12.
ПЕК Зволле
 Заявка 14 4 3 7 15 - 24 15
13.
Гронинген
 Заявка 14 4 3 7 14 - 24 15
14.
Херенвен
 Заявка 14 4 3 7 14 - 27 15
15.
Хераклес
 Заявка 14 3 4 7 14 - 26 13
16.
Спарта Роттердам
 Заявка 14 2 5 7 13 - 21 11
17.
Валвейк
 Заявка 14 1 3 10 13 - 34 6
18.
Алмере Сити
 Заявка 14 1 3 10 6 - 31 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 7 7 0 0 29 - 3 21
2.
Аякс
 Заявка 7 6 1 0 17 - 5 19
3.
НАК Бреда
 Заявка 7 5 0 2 10 - 7 15
4.
Утрехт
 Заявка 7 5 0 2 12 - 12 15
5.
Твенте
 Заявка 7 4 3 0 15 - 6 15
6.
Херенвен
 Заявка 7 4 3 0 12 - 4 15
7.
Фейеноорд
 Заявка 7 4 2 1 12 - 7 14
8.
Фортуна Ситтард
 Заявка 7 4 0 3 10 - 8 12
9.
ПЕК Зволле
 Заявка 7 4 0 3 11 - 10 12
10.
Гронинген
 Заявка 7 3 2 2 9 - 5 11
11.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 7 3 2 2 13 - 11 11
12.
АЗ Алкмаар
 Заявка 7 3 1 3 16 - 9 10
13.
НЕК Неймеген
 Заявка 8 3 1 4 15 - 9 10
14.
Хераклес
 Заявка 7 2 3 2 11 - 11 9
15.
Виллем II
 Заявка 7 2 2 3 8 - 7 8
16.
Валвейк
 Заявка 7 1 1 5 6 - 14 4
17.
Алмере Сити
 Заявка 7 1 1 5 4 - 19 4
18.
Спарта Роттердам
 Заявка 7 0 4 3 7 - 12 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 8 7 0 1 27 - 9 21
2.
Утрехт
 Заявка 7 5 2 0 14 - 7 17
3.
Фейеноорд
 Заявка 7 4 3 0 20 - 7 15
4.
Аякс
 Заявка 7 4 2 1 14 - 9 14
5.
АЗ Алкмаар
 Заявка 7 4 1 2 10 - 6 13
6.
Твенте
 Заявка 8 4 1 3 15 - 14 13
7.
Виллем II
 Заявка 7 2 2 3 7 - 9 8
8.
Спарта Роттердам
 Заявка 7 2 1 4 6 - 9 7
9.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 7 2 1 4 7 - 12 7
10.
НЕК Неймеген
 Заявка 6 2 0 4 6 - 5 6
11.
Фортуна Ситтард
 Заявка 7 1 3 3 5 - 11 6
12.
НАК Бреда
 Заявка 7 1 1 5 5 - 16 4
13.
Хераклес
 Заявка 7 1 1 5 3 - 15 4
14.
Гронинген
 Заявка 7 1 1 5 5 - 19 4
15.
ПЕК Зволле
 Заявка 7 0 3 4 4 - 14 3
16.
Алмере Сити
 Заявка 7 0 2 5 2 - 12 2
17.
Валвейк
 Заявка 7 0 2 5 7 - 20 2
18.
Херенвен
 Заявка 7 0 0 7 2 - 23 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в плей-офф за попадание в Лигу конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Твенте Стейн Сем 11 (4)
ПСВ Пепи Рикардо 10 (2)
АЗ Алкмаар Пэрротт Трой 7 (1)
ПСВ Тиль Гус 6 (5)
ПСВ Де Йонг Люк 6 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Гронинген Пеерсман Марвин 1 5
НАК Бреда Берг Ян 6
Спарта Роттердам Эрдхёйзен Майк 1 4
Спарта Роттердам Клемент Пелле 5
НАК Бреда Граймль Лео 5
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 93'
    ПСВ заслуженно побеждает в отличном матче
  • 93'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 93'
    Контроль мяча: ПСВ: 63%, Твенте: 37%.
  • 93'
    Сегодняшная посещаемость составляет 35000 болельщиков
  • 92'
    Удар от ворот произведет Твенте
  • 92'
    Перишич Иван из команды ПСВ не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
  • 92'
    Веерман Йоэй из команды ПСВ подал угловой справа.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 49'
      Команда ПСВ играла лучше в этом тайме.
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 49'
      Контроль мяча: ПСВ: 69%, Твенте: 31%.
    • 47'
      Ланг Ноа из команды ПСВ разыграл угловой с левого угла.
    • 47'
      Ланг Ноа сделал результативную передачу.
    • 47'
      Г О О О О Л - Сайбари Исмаэль забивает с левой ноги!
    • 47'
      Ланг Ноа создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 47'
      ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 47'
      Салах-Эддин Анасс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 47'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 47'
      Макс Брюнс из команды Твенте перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 46'
      Жуниор Мауро нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
    • 46'
      Рикардо Пепи нанес удар головой, но Пшемыслав Тытон спокойно отбил мяч.
    • 46'
      Ланг Ноа из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 46'
      Ланг Ноа из команды ПСВ разыграл угловой с левого угла.
    • 46'
      Ван Рой Барт ослабляет давление, выбив мяч.
    • 46'
      Макс Брюнс успешно блокирует удар.
    • 45'
      Влап Михел наказан за толчок Ледесма Ричард
    • 45'
      Контроль мяча: ПСВ: 69%, Твенте: 31%.
    • 45'
      Салах-Эддин Анасс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 45'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 44'
      Дамс Маттео из команды ПСВ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 44'
      Влап Михел навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 44'
      Фламинго Райан из команды ПСВ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 44'
      Твенте пытается что-то создать.
    • 44'
      Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 44'
      Меес Хилгерс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 43'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 43'
      Макс Брюнс из команды Твенте заходит слишком далеко, он валит Боскальи Оливье.
    • 42'
      Судья сигнализирует, что Жуниор Мауро из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Садилек Михал
    • 42'
      ПСВ контролирует мяч.
    • 41'
      ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 41'
      Удар от ворот произведет ПСВ
    • 41'
      Стейн Сем решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
    • 40'
      Контроль мяча: ПСВ: 68%, Твенте: 32%.
    • 40'
      Судья сигнализирует, что Дамс Маттео из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Ван Рой Барт
    • 39'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 38'
      ПСВ контролирует мяч.
    • 38'
      Удар от ворот произведет Твенте
    • 38'
      Боскальи Оливье не смог попасть в створ ударом издали
    • 37'
      Регер Юри ослабляет давление, выбив мяч.
    • 37'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 37'
      Макс Брюнс выиграл воздушное противоборство у Рикардо Пепи.
    • 36'
      Ван Берген Митчелл из команды Твенте опасно и грубо сыграл. Дамс Маттео пострадал.
    • 36'
      Дамс Маттео ослабляет давление, выбив мяч.
    • 35'
      Контроль мяча: ПСВ: 69%, Твенте: 31%.
    • 34'
      Сайбари Исмаэль сделал результативную передачу.
    • 34'
      Г О О О О Л - Тильман Малик забивает с правой ноги!
    • 34'
      Жуниор Мауро из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 34'
      Ланг Ноа из команды ПСВ разыграл угловой с левого угла.
    • 34'
      Макс Брюнс ослабляет давление, выбив мяч.
    • 33'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 33'
      Удар от ворот произведет Твенте
    • 33'
      Жуниор Мауро из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 33'
      Ланг Ноа из команды ПСВ разыграл угловой с правого угла.
    • 32'
      Влап Михел ослабляет давление, выбив мяч.
    • 32'
      Фламинго Райан из команды ПСВ нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
    • 32'
      Ланг Ноа навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 31'
      Тытонь Пшемыслав делает важнейший сейв!
    • 31'
      Бакайоко Жоан пробует нанести удар издали, но Пшемыслав Тытон держит все под контролем
    • 31'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 31'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 30'
      ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 30'
      Садилек Михал ослабляет давление, выбив мяч.
    • 30'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 30'
      Контроль мяча: ПСВ: 68%, Твенте: 32%.
    • 29'
      ПСВ контролирует мяч.
    • 29'
      Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 28'
      Сайбари Исмаэль нанес удар головой, но Пшемыслав Тытон спокойно отбил мяч.
    • 28'
      Боскальи Оливье из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 28'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 28'
      ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 27'
      Удар от ворот произведет Твенте
    • 27'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 27'
      Бенитес Вальтер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 27'
      Твенте пытается что-то создать.
    • 27'
      ПСВ контролирует мяч.
    • 26'
      Бакайоко Жоан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 26'
      Фламинго Райан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 26'
      Твенте пытается что-то создать.
    • 26'
      Твенте контролирует мяч.
    • 25'
      Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 25'
      Контроль мяча: ПСВ: 69%, Твенте: 31%.
    • 25'
      Твенте контролирует мяч.
    • 25'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 24'
      Ван Рой Барт из команды Твенте толкнул локтем оппонента. Это Ланг Ноа заработал фол
    • 24'
      Тытонь Пшемыслав из команды Твенте перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 23'
      Удар от ворот произведет ПСВ
    • 23'
      Жуниор Мауро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 22'
      Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 22'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 22'
      Влап Михел наказан за толчок Ледесма Ричард
    • 21'
      Команда ПСВ сравняла счет! Игра продолжается!
    • 20'
      Сайбари Исмаэль сделал результативную передачу.
    • 20'
      Г О О О О Л - Ланг Ноа забивает с правой ноги!
    • 20'
      Сайбари Исмаэль создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 20'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 20'
      Меес Хилгерс возвращается на поле.
    • 20'
      Боскальи Оливье ослабляет давление, выбив мяч.
    • 20'
      Контроль мяча: ПСВ: 67%, Твенте: 33%.
    • 20'
      Удар от ворот произведет Твенте
    • 20'
      Матч возобновлен
    • 20'
      Ох, нехорошо это выглядит. Меес Хилгерс получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 18'
      Меес Хилгерс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 18'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 18'
      Сайбари Исмаэль не смог попасть в створ ударом издали
    • 18'
      ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 18'
      Тытонь Пшемыслав делает важнейший сейв!
    • 18'
      Тильман Малик пробует нанести удар издали, но Пшемыслав Тытон держит все под контролем
    • 17'
      Садилек Михал ослабляет давление, выбив мяч.
    • 17'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 17'
      Команда Твенте довольна результатом к этому моменту.
    • 16'
      ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 16'
      Удар от ворот произведет Твенте
    • 16'
      ПСВ контролирует мяч.
    • 15'
      Контроль мяча: ПСВ: 63%, Твенте: 37%.
    • 14'
      Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 13'
      Тильман Малик из команды ПСВ опасно и грубо сыграл. Регер Юри пострадал.
    • 13'
      Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 12'
      Удар от ворот произведет Твенте
    • 12'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 12'
      Судья сигнализирует, что Регер Юри из команды Твенте поставил подножку. Пострадал Фламинго Райан
    • 12'
      Фламинго Райан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 12'
      Удар от ворот произведет Твенте
    • 12'
      Ламмерс Сэм задерживает мяч рукой
    • 11'
      Удар от ворот произведет Твенте
    • 11'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 11'
      Фантастический гол, где все сам сделал Стейн Сем!
    • 10'
      Г О О О О Л - Стейн Сем правой нанес удар со штрафного и закрутил мяч в сетку ворот! Отличный гол!
    • 10'
      Контроль мяча: ПСВ: 67%, Твенте: 33%.
    • 9'
      Тильман Малик наказан за толчок Садилек Михал
    • 9'
      Жуниор Мауро успешно блокирует удар.
    • 9'
      Меес Хилгерс нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 8'
      Стейн Сем создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 8'
      Твенте пытается что-то создать.
    • 8'
      Бенитес Вальтер из команды ПСВ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 8'
      Стейн Сем навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 7'
      Боскальи Оливье из команды ПСВ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 7'
      Твенте пытается что-то создать.
    • 7'
      Влап Михел ослабляет давление, выбив мяч.
    • 7'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 7'
      Садилек Михал выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 7'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 5'
      Удар от ворот произведет ПСВ
    • 5'
      Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 5'
      Ледесма Ричард ослабляет давление, выбив мяч.
    • 5'
      Твенте пытается что-то создать.
    • 5'
      Контроль мяча: ПСВ: 81%, Твенте: 19%.
    • 4'
      ПСВ контролирует мяч.
    • 4'
      Ван Рой Барт из команды Твенте перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 3'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 3'
      Тытонь Пшемыслав взял и забрал мяч на выходе
    • 3'
      Ван Рой Барт ослабляет давление, выбив мяч.
    • 3'
      Макс Брюнс из команды Твенте перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 2'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 1'
      ПСВ контролирует мяч.
    • 1'
      Макс Брюнс ослабляет давление, выбив мяч.
    • 1'
      Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      ПСВ начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • 1'
      Минута молчания состоится перед началом матча.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Philips Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч ПСВ 6:1 Твенте онлайн

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