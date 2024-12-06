Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

87' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

87' Удар от ворот произведет ПСВ

87' Оооо... вот это был удар! Стейн Сем должен был забить с этой позиции.

87' Стейн Сем оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

86' Ламмерс Сэм создает голевую возможность для своего партнера по команде.

85' Рикардо Пепи удалось забить из легкой позиции.

85' Г О О О О Л - Рикардо Пепи забивает с правой ноги!

85' Тиль Гус создает голевую возможность для своего партнера по команде.

84' Удар от ворот произведет ПСВ

83' Даан Ротс пробует нанести удар издали, но Вальтер Бенитес держит все под контролем

82' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

82' ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля

82' Удар от ворот произведет ПСВ

82' Лтайеф Сайфалла оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

81' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

79' Эйтинг Карел из команды Твенте получает хорошую возможность пробить, но делает передачу одноклубнику, Вальтер Бенитес все предвидел и спас команду!

78' Удар от ворот произведет Твенте

78' Рикардо Пепи не смог попасть в створ ударом издали

74' Команда ПСВ довольна результатом к этому моменту.

74' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

72' ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля

71' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

67' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля

63' Г О О О О Л - Ледесма Ричард правой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!

60' Макс Брюнс получил желтую карточку от судьи

59' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Хорошую попытку сделал Сайбари Исмаэль . Удар в створ, но вратарь начеку

58' Ледесма Ричард создает голевую возможность для своего партнера по команде.

57' Тытонь Пшемыслав взял и забрал мяч на выходе

56' Удар от ворот произведет Твенте

54' Рикардо Пепи сделал результативную передачу.

54' Г О О О О Л - Сайбари Исмаэль забивает с левой ноги!

54' Рикардо Пепи создает голевую возможность для своего партнера по команде.

54' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

53' ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля

52' Тытонь Пшемыслав взял и забрал мяч на выходе

52' Веерман Йоэй навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

51' Матч возобновится спорным мячом

51' Ох, нехорошо это выглядит. Ван Берген Митчелл получил травму и медбригада забирает его с поля.

50' Ван Берген Митчелл на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

49' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

49' Удар от ворот произведет Твенте

49' Оооо... вот это был удар! Рикардо Пепи должен был забить с этой позиции.

49' Рикардо Пепи из команды ПСВ попытался перекинуть вратаря, но мяч ушел за пределы поля.

48' ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля

47' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника