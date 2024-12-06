Тур: 16. Стадион: Stadio Romeo Menti, Stabia.
2:1
Конец матча
0'
1:0
8' ГолКанделлоне Леонардо
35' Желтая карточкаБульо Давиде
39' Желтая карточкаGiuseppe Leone
63' Желтая карточкаАрригони Томмазо
63' Желтая карточкаКанделлоне Леонардо
67' Желтая карточкаFrancesco Folino
1:1
73' ГолRaphael Kofler
2:1
79' ГолMarco Bellich
82' Желтая карточкаSimone Davi
90'+6
Ход матча
8'
35'
39'
63'
67'
73'
79'
2:1
82'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 4
-
7 Угловые 3
-
1 Офсайды 1
-
19 Нарушения правил 11
-
4 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
437 Количество передач 287
-
60 Владение мячом, % 40
20
Тиам
Демба
- Основной состав
-
20 Тиам ДембаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Мели МаркоНападающий
-
-
-
13 Matteo Baldi
-
-
-
Главный тренер: Guido Pagliuca
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
24 Simone Davi
-
-
-
-
Главный тренер: Дзаффарони Марко
Бомбардиры внутри турнира
Юве Стабия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адоранте Андреа
|5 (1)
|0.31
|Канделлоне Леонардо
|2
|0.13
|Майстро Фабио
|2
|0.13
|Marco Bellich
|2
|0.13
|Артистико Габриэле
|2
|0.13
|Francesco Folino
|2
|0.13
|Пископо Кевин
|1
|0.06
|Варньер Марко
|1
|0.06
|Мости Никола
|0
|0
|Пьеробон Кристиан
|0
|0
|Giuseppe Leone
|0
|0
|Фортини Никколо
|0
|0
|Бульо Давиде
|0
|0
|Marco Ruggero
|0
|0
|Флориани Романо
|0
|0
Зюйдтироль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ровер Маттео
|3
|0.19
|Молина Сальваторе
|2
|0.13
|Одогву Рафаэль
|2 (1)
|0.13
|Казираги Даниэль
|2 (1)
|0.13
|Тайт Фабиан
|1
|0.06
|Арригони Томмазо
|1
|0.06
|Малламо Алессандро
|1
|0.06
|Прашелик Матеуш
|1
|0.06
|Зедадка Карим
|1
|0.06
|Raphael Kofler
|1
|0.06
|Silvio Merkaj
|0
|0
|Мазиелло Андреа
|0
|0
Карточки
Юве Стабия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Marco Ruggero
|8
|0
|Francesco Folino
|6
|1
|Бульо Давиде
|5
|0
|Matteo Baldi
|3
|0
|Giuseppe Leone
|3
|0
|Варньер Марко
|1
|1
|Тиам Демба
|2
|0
|Канделлоне Леонардо
|2
|0
|Андреони Кристиан
|2
|0
|Мели Марко
|2
|0
|Marco Bellich
|2
|0
|Артистико Габриэле
|2
|0
|Флориани Романо
|2
|0
|Роккетти Юри
|2
|0
|Адоранте Андреа
|1
|0
|Пьеробон Кристиан
|1
|0
|Фортини Никколо
|1
|0
Зюйдтироль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Куртич Ясмин
|3
|1
|Мазиелло Андреа
|4
|0
|Джорджини Андреа
|4
|0
|Ровер Маттео
|3
|0
|Silvio Merkaj
|3
|0
|Чеппители Лука
|2
|0
|Simone Davi
|2
|0
|Jacopo Martini
|2
|0
|Арригони Томмазо
|1
|0
|Казираги Даниэль
|1
|0
|Тайт Фабиан
|1
|0
|Каньяно Андреа
|1
|0
|Эль-Кауакиби Хамза
|1
|0
|Зедадка Карим
|1
|0
|Raphael Kofler
|1
|0
|Valerio Crespi
|1
|0
Результаты матчей
Юве Стабия
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Зюйдтироль
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
4
2
Юве Стабия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
Зюйдтироль
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
3
12
Упущенные победы
8
6
Юве Стабия
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
69% (11)
19% (3)
Зюйдтироль
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
4
13
Упущенные победы
12
8
Голы по времени матча
Забито
9
7
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
10 Не забивали 12
3
33%
3
43%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
1
14%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
2
29%
61-75
2
22%
1
14%
76-90
Пропущено
11
12
5 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
1
9%
2
17%
1-15
2
18%
2
17%
16-30
2
18%
4
33%
31-45
1
9%
2
17%
46-60
2
18%
1
8%
61-75
3
27%
1
8%
76-90
Забито
8
9
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
12 Не забивали 10
0
0%
1
11%
1-15
3
38%
2
22%
16-30
2
25%
1
11%
31-45
2
25%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
13%
3
33%
76-90
Пропущено
8
16
6 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 8
0
0%
2
13%
1-15
2
25%
1
6%
16-30
4
50%
3
19%
31-45
1
13%
5
31%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
1
13%
2
13%
76-90
Забито
17
16
10 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 6
6 Не забивали 6
3
18%
4
25%
1-15
4
24%
2
13%
16-30
3
18%
2
13%
31-45
3
18%
1
6%
46-60
1
6%
3
19%
61-75
3
18%
4
25%
76-90
Пропущено
19
28
11 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 15
1
5%
4
14%
1-15
4
21%
3
11%
16-30
6
32%
7
25%
31-45
2
11%
7
25%
46-60
2
11%
4
14%
61-75
4
21%
3
11%
76-90
Результаты последних матчей
Юве Стабия
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Читтаделла - Юве Стабия 2:2 Юве Стабия - Брешия 0:0 Юве Стабия - Специя 0:3 Каррарезе - Юве Стабия 0:0
Юве Стабия - Сассуоло 2:2 Козенца - Юве Стабия 1:1 Юве Стабия - Кремонезе 1:2 Сампдория - Юве Стабия 1:2 Юве Стабия - Пиза 2:0 Модена - Юве Стабия 3:0 Юве Стабия - Палермо 1:3 Фрозиноне - Юве Стабия 0:0 Юве Стабия - Мантуя 1:0 Катанзаро - Юве Стабия 0:0 Бари - Юве Стабия 1:3 Авеллино - Юве Стабия 3:1 Ареццо - Юве Стабия 1:2 Чезена - Юве Стабия 2:2 Юве Стабия - Мантуя 1:4 Юве Стабия - Пичерно 3:2
Зюйдтироль
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Зюйдтироль - Кремонезе 0:4 Специя - Зюйдтироль 3:0 Зюйдтироль - Сассуоло 0:1 Чезена - Зюйдтироль 1:0
Зюйдтироль - Фрозиноне 1:1 Катанзаро - Зюйдтироль 3:0 Зюйдтироль - Пиза 1:2 Козенца - Зюйдтироль 0:2 Зюйдтироль - Палермо 1:3 Сампдория - Зюйдтироль 1:0 Реджана - Зюйдтироль 1:3 Зюйдтироль - Брешия 1:2 Каррарезе - Зюйдтироль 2:0 Зюйдтироль - Салернитана 3:2 Зюйдтироль - Модена 2:1 Монца - Зюйдтироль 0:0 Зюйдтироль - Болонья 0:1 Зюйдтироль - Бохум 2:0 Зюйдтироль - Палермо 0:1 Пиза - Зюйдтироль 2:2
Результаты матчей
Юве Стабия
Зюйдтироль
Точный счет
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
1:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
0:0
3 раза 38%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
5 раз 63%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
0:0
4 раза 25%
1:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 38%
2
5 раз 31%
1
4 раза 25%
3
1 раз 6%
0
7 раз 44%
1
5 раз 31%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
Тоталы голов в матче
Юве Стабия
Зюйдтироль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
62
35
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
35
35
26
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
106
Больше Меньше
97
610
412
115
214
- — Повышение
- — Выход в 1/2 финала плей-офф
- — Выход в 1/4 финала плей-офф
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Чезена
|Cristian Shpendi
|10
|Катанзаро
|Йемелло Пьетро
|9
|Специя
|Эспозито Франческо
|7 (1)
|Сассуоло
|Торстведт Кристиан
|7
|Сассуоло
|Лорьенте Арман
|6 (1)
|Юве Стабия
|Marco Ruggero
|8
|Юве Стабия
|Francesco Folino
|1 6
|Салернитана
|Стоянович Петар
|6
|Брешия
|Адорни Давиде
|6
|Салернитана
|Тельо Андрес
|6