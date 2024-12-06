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  3. Италия
  4. Серия B 2024-2025
Тур: 16. Стадион: .
Юве Стабия
2:1
Конец матча
Зюйдтироль
0'
1:0
8' Гол
Канделлоне Леонардо
35' Желтая карточка
Бульо Давиде
39' Желтая карточка
Giuseppe Leone
63' Желтая карточка
Арригони Томмазо
63' Желтая карточка
Канделлоне Леонардо
67' Желтая карточка
Francesco Folino
1:1
73' Гол
Raphael Kofler
2:1
79' Гол
Marco Bellich
82' Желтая карточка
Simone Davi
90'+6

Ход матча

8'
Канделлоне Леонардо
1:0
35'
Бульо Давиде
 
39'
Giuseppe Leone
 
46'
Роккетти Юри
Фортини Никколо
 
63'
 
Арригони Томмазо
63'
Канделлоне Леонардо
 
67'
Francesco Folino
 
68'
Артистико Габриэле
Адоранте Андреа
 
68'
Пьеробон Кристиан
Пископо Кевин
 
69'
 
Simone Davi
Ровер Маттео
70'
 
Зедадка Карим
Малламо Алессандро
73'
1:1
Raphael Kofler
(Арригони Томмазо)
79'
Marco Bellich
(Giuseppe Leone)
2:1
82'
 
Simone Davi
84'
 
Казираги Даниэль
Silvio Merkaj
84'
Мели Марко
Giuseppe Leone
 
88'
 
Valerio Crespi
Молина Сальваторе
90'
Marco Ruggero
Бульо Давиде
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 4
  • 7 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 19 Нарушения правил 11
  • 4 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 437 Количество передач 287
  • 60 Владение мячом, % 40
20
Тиам
Демба
23
Francesco
Folino
24
Варньер
Марко
6
Marco
Bellich
15
Флориани
Романо
29
Фортини
Никколо
55
Giuseppe
Leone
8
Бульо
Давиде
11
Пископо
Кевин
27
Канделлоне
Леонардо
9
Адоранте
Андреа
1
Полуцци
Джакомо
28
Raphael
Kofler
23
Чеппители
Лука
30
Джорджини
Андреа
2
Эль-Кауакиби
Хамза
8
Малламо
Алессандро
4
Арригони
Томмазо
79
Молина
Сальваторе
7
Ровер
Маттео
90
Одогву
Рафаэль
33
Silvio
Merkaj
Юве Стабия
3-4-2-1
Зюйдтироль
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Юве Стабия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адоранте Андреа 5 (1) 0.31
Канделлоне Леонардо 2 0.13
Майстро Фабио 2 0.13
Marco Bellich 2 0.13
Артистико Габриэле 2 0.13
Francesco Folino 2 0.13
Пископо Кевин 1 0.06
Варньер Марко 1 0.06
Мости Никола 0 0
Пьеробон Кристиан 0 0
Giuseppe Leone 0 0
Фортини Никколо 0 0
Бульо Давиде 0 0
Marco Ruggero 0 0
Флориани Романо 0 0
Зюйдтироль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ровер Маттео 3 0.19
Молина Сальваторе 2 0.13
Одогву Рафаэль 2 (1) 0.13
Казираги Даниэль 2 (1) 0.13
Тайт Фабиан 1 0.06
Арригони Томмазо 1 0.06
Малламо Алессандро 1 0.06
Прашелик Матеуш 1 0.06
Зедадка Карим 1 0.06
Raphael Kofler 1 0.06
Silvio Merkaj 0 0
Мазиелло Андреа 0 0

Карточки

Юве Стабия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Marco Ruggero 8 0
Francesco Folino 6 1
Бульо Давиде 5 0
Matteo Baldi 3 0
Giuseppe Leone 3 0
Варньер Марко 1 1
Тиам Демба 2 0
Канделлоне Леонардо 2 0
Андреони Кристиан 2 0
Мели Марко 2 0
Marco Bellich 2 0
Артистико Габриэле 2 0
Флориани Романо 2 0
Роккетти Юри 2 0
Адоранте Андреа 1 0
Пьеробон Кристиан 1 0
Фортини Никколо 1 0
Зюйдтироль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куртич Ясмин 3 1
Мазиелло Андреа 4 0
Джорджини Андреа 4 0
Ровер Маттео 3 0
Silvio Merkaj 3 0
Чеппители Лука 2 0
Simone Davi 2 0
Jacopo Martini 2 0
Арригони Томмазо 1 0
Казираги Даниэль 1 0
Тайт Фабиан 1 0
Каньяно Андреа 1 0
Эль-Кауакиби Хамза 1 0
Зедадка Карим 1 0
Raphael Kofler 1 0
Valerio Crespi 1 0

Результаты матчей

Юве Стабия
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Зюйдтироль
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

4
2
Юве Стабия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
Зюйдтироль
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

3
12

Упущенные победы

8
6
Юве Стабия
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
69% (11)
19% (3)
Зюйдтироль
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

4
13

Упущенные победы

12
8

Голы по времени матча

Забито

9
7
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
10 Не забивали 12
3
33%
3
43%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
1
14%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
2
29%
61-75
2
22%
1
14%
76-90

Пропущено

11
12
5 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
1
9%
2
17%
1-15
2
18%
2
17%
16-30
2
18%
4
33%
31-45
1
9%
2
17%
46-60
2
18%
1
8%
61-75
3
27%
1
8%
76-90

Забито

8
9
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
12 Не забивали 10
0
0%
1
11%
1-15
3
38%
2
22%
16-30
2
25%
1
11%
31-45
2
25%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
13%
3
33%
76-90

Пропущено

8
16
6 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 8
0
0%
2
13%
1-15
2
25%
1
6%
16-30
4
50%
3
19%
31-45
1
13%
5
31%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
1
13%
2
13%
76-90

Забито

17
16
10 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 6
6 Не забивали 6
3
18%
4
25%
1-15
4
24%
2
13%
16-30
3
18%
2
13%
31-45
3
18%
1
6%
46-60
1
6%
3
19%
61-75
3
18%
4
25%
76-90

Пропущено

19
28
11 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 15
1
5%
4
14%
1-15
4
21%
3
11%
16-30
6
32%
7
25%
31-45
2
11%
7
25%
46-60
2
11%
4
14%
61-75
4
21%
3
11%
76-90

Результаты последних матчей

Юве Стабия
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Читтаделла - Юве Стабия 2:2 Юве Стабия - Брешия 0:0 Юве Стабия - Специя 0:3 Каррарезе - Юве Стабия 0:0
Юве Стабия - Сассуоло 2:2 Козенца - Юве Стабия 1:1 Юве Стабия - Кремонезе 1:2 Сампдория - Юве Стабия 1:2 Юве Стабия - Пиза 2:0 Модена - Юве Стабия 3:0 Юве Стабия - Палермо 1:3 Фрозиноне - Юве Стабия 0:0 Юве Стабия - Мантуя 1:0 Катанзаро - Юве Стабия 0:0 Бари - Юве Стабия 1:3 Авеллино - Юве Стабия 3:1 Ареццо - Юве Стабия 1:2 Чезена - Юве Стабия 2:2 Юве Стабия - Мантуя 1:4 Юве Стабия - Пичерно 3:2
Зюйдтироль
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Зюйдтироль - Кремонезе 0:4 Специя - Зюйдтироль 3:0 Зюйдтироль - Сассуоло 0:1 Чезена - Зюйдтироль 1:0
Зюйдтироль - Фрозиноне 1:1 Катанзаро - Зюйдтироль 3:0 Зюйдтироль - Пиза 1:2 Козенца - Зюйдтироль 0:2 Зюйдтироль - Палермо 1:3 Сампдория - Зюйдтироль 1:0 Реджана - Зюйдтироль 1:3 Зюйдтироль - Брешия 1:2 Каррарезе - Зюйдтироль 2:0 Зюйдтироль - Салернитана 3:2 Зюйдтироль - Модена 2:1 Монца - Зюйдтироль 0:0 Зюйдтироль - Болонья 0:1 Зюйдтироль - Бохум 2:0 Зюйдтироль - Палермо 0:1 Пиза - Зюйдтироль 2:2

Результаты матчей

Юве Стабия
Зюйдтироль

Точный счет

0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
1:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

0:0
3 раза 38%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
5 раз 63%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

0:0
4 раза 25%
1:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 38%
2
5 раз 31%
1
4 раза 25%
3
1 раз 6%
0
7 раз 44%
1
5 раз 31%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

Юве Стабия
Зюйдтироль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
6
2
3
5
1.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
3
5
3
5
1.5
2
6
1
7
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
6
0.5
Больше Меньше
9
7
6
10
1.5
4
12
1
15
2.5
2
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сассуоло
 15 10 4 1 31 - 12 34
2.
Специя
 15 8 6 1 22 - 10 30
3.
Пиза
 15 8 5 2 25 - 15 29
4.
Кремонезе
 15 7 3 5 23 - 17 24
5.
Чезена
 15 6 4 5 25 - 22 22
6.
Юве Стабия
 16 5 7 4 17 - 19 22
7.
Палермо
 15 5 6 4 16 - 12 21
8.
Бари
 15 4 9 2 19 - 14 21
9.
Козенца
 15 4 8 3 16 - 16 20
10.
Брешия
 15 5 4 6 19 - 21 19
11.
Мантуя
 15 4 6 5 14 - 17 18
12.
Сампдория
 15 4 5 6 20 - 22 17
13.
Катанзаро
 15 2 11 2 18 - 16 17
14.
Каррарезе
 15 4 4 7 13 - 19 16
15.
Салернитана
 15 4 4 7 17 - 23 16
16.
Модена
 15 3 7 5 19 - 20 16
17.
Реджана
 15 3 6 6 14 - 18 15
18.
Читтаделла
 15 3 5 7 11 - 22 14
19.
Фрозиноне
 15 2 7 6 11 - 21 13
20.
Зюйдтироль
 16 4 1 11 15 - 29 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Специя
 7 6 1 0 13 - 4 19
2.
Пиза
 8 5 3 0 16 - 7 18
3.
Чезена
 8 5 2 1 17 - 11 17
4.
Сассуоло
 7 5 1 1 16 - 6 16
5.
Мантуя
 7 4 3 0 7 - 3 15
6.
Каррарезе
 7 3 3 1 7 - 3 12
7.
Модена
 7 3 2 2 12 - 9 11
8.
Кремонезе
 7 3 2 2 7 - 7 11
9.
Брешия
 8 3 2 3 14 - 13 11
10.
Салернитана
 8 3 2 3 12 - 12 11
11.
Юве Стабия
 8 3 2 3 9 - 11 11
12.
Катанзаро
 8 2 5 1 12 - 8 11
13.
Бари
 8 2 5 1 11 - 10 11
14.
Козенца
 8 2 4 2 6 - 7 10
15.
Палермо
 7 2 3 2 6 - 4 9
16.
Реджана
 8 2 3 3 9 - 10 9
17.
Сампдория
 7 2 2 3 6 - 7 8
18.
Фрозиноне
 8 1 5 2 7 - 10 8
19.
Зюйдтироль
 8 2 1 5 9 - 16 7
20.
Читтаделла
 7 0 5 2 4 - 7 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сассуоло
 8 5 3 0 15 - 6 18
2.
Кремонезе
 8 4 1 3 16 - 10 13
3.
Палермо
 8 3 3 2 10 - 8 12
4.
Пиза
 7 3 2 2 9 - 8 11
5.
Специя
 8 2 5 1 9 - 6 11
6.
Юве Стабия
 8 2 5 1 8 - 8 11
7.
Бари
 7 2 4 1 8 - 4 10
8.
Козенца
 7 2 4 1 10 - 9 10
9.
Читтаделла
 8 3 0 5 7 - 15 9
10.
Сампдория
 8 2 3 3 14 - 15 9
11.
Брешия
 7 2 2 3 5 - 8 8
12.
Реджана
 7 1 3 3 5 - 8 6
13.
Катанзаро
 7 0 6 1 6 - 8 6
14.
Зюйдтироль
 8 2 0 6 6 - 13 6
15.
Чезена
 7 1 2 4 8 - 11 5
16.
Салернитана
 7 1 2 4 5 - 11 5
17.
Фрозиноне
 7 1 2 4 4 - 11 5
18.
Модена
 8 0 5 3 7 - 11 5
19.
Каррарезе
 8 1 1 6 6 - 16 4
20.
Мантуя
 8 0 3 5 7 - 14 3
  • — Повышение
  • — Выход в 1/2 финала плей-офф
  • — Выход в 1/4 финала плей-офф
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Чезена Cristian Shpendi 10
Катанзаро Йемелло Пьетро 9
Специя Эспозито Франческо 7 (1)
Сассуоло Торстведт Кристиан 7
Сассуоло Лорьенте Арман 6 (1)
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Топ нарушителей
Юве Стабия Marco Ruggero 8
Юве Стабия Francesco Folino 1 6
Салернитана Стоянович Петар 6
Брешия Адорни Давиде 6
Салернитана Тельо Андрес 6
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    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 39'
      Джузеппе Леоне получил желтую карточку от судьи
    • 35'
      Бульо Давиде получил желтую карточку от судьи
    • 8'
      Г О О О О Л - Канделлоне Леонардо бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Юве Стабия 2:1 Зюйдтироль онлайн

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