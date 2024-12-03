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  3. Италия
  4. Серия A 2024-2025
Тур: 15. Стадион: .
Аталанта
 
Позже
Милан
Прогнозы 52
Аталанта 50% (26)
X 26.9% (14)
Милан 23.1% (12)
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Аталанта
Милан

История личных встреч

Аталанта
Милан

15 матчей

73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

53.3%
46.7%
8 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

73.3%
13.3%
13.4%
11 побед 2 ничьи 0 побед

18 матчей

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 10 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 14 побед

33 матча

33.3%
27.3%
39.4%
11 побед 9 ничьих 13 побед

Первый тайм

24.2%
45.5%
30.3%
8 побед 15 ничьих 10 побед

Второй тайм

33.3%
24.2%
42.5%
11 побед 8 ничьих 14 побед

История матчей

СA
1:1
К
1:2
СA
3:2
СA
2:0
СA
1:1
СA
2:0
СA
2:3
СA
0:2
СA
0:3
СA
1:1
СA
5:0
СA
1:3
СA
2:2
СA
1:1
СA
0:2
СA
1:1
СA
0:0
СA
2:1
СA
0:0
СA
1:3
СA
0:1
СA
2:1
СA
3:0
СA
0:1
СA
0:1
СA
2:0
СA
0:2
СA
3:1
СA
1:1
СA
3:0
СA
0:1
СA
1:2
СA
2:1

Голы

Всего голов

22
16

Голов в среднем за матч

1.38
0.94

Среднее время на гол

65
95

Всего голов

21
24

Голов в среднем за матч

1.24
1.5

Среднее время на гол

72
60

Всего голов

43
40

Голов в среднем за матч

1.3
1.21

Тотал матчей

2.5
31
Больше 94%
Меньше 6%
2
27
Больше 82%
Меньше 18%
6
15
Больше 45%
Меньше 55%
18
7
Больше 21%
Меньше 79%
26
3
Больше 9%
Меньше 91%
30

Среднее время на гол

69
74

Бомбардиры внутри турнира

Аталанта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ретеги Матео 12 (2) 0.86
Лукман Адемола 7 (1) 0.5
Де Рон Мартен 3 0.21
Де Кетеларе Шарль 2 0.14
Эдерсон Хонорато 2 0.14
Дзаппакоста Давиде 2 0.14
Пашалич Марио 2 0.14
Самарджич Лазар 2 0.14
Брешианини Марко 2 0.14
Дзаньоло Николо 1 0.07
Белланова Рауль 0 0
Куадрадо Хуан 0 0
Руджери Маттео 0 0
Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пулишич Кристиан 5 (1) 0.38
Леау Рафаэл 3 0.23
Рейндерс Тиджани 3 0.23
Мората Альваро 3 0.23
Эрнандес Тео 2 0.15
Абрахам Тэмми 2 (1) 0.15
Фофана Юссуф 1 0.08
Габбия Маттео 1 0.08
Окафор Ноа 1 0.08
Чуквуэзе Саму 1 0.08
Павлович Страхинья 1 0.08
Муса Юнус 0 0

Карточки

Аталанта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Рон Мартен 4 0
Эдерсон Хонорато 3 0
Джимсити Берат 3 0
Колашинац Сеад 3 0
Хин Исак 3 0
Джан Пьеро Гасперини 1 1
Дзаньоло Николо 2 0
Ретеги Матео 2 0
Дзаппакоста Давиде 1 0
Пашалич Марио 1 0
Лукман Адемола 1 0
Белланова Рауль 1 0
Коссуну Одилон 1 0
Руджери Маттео 1 0
Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фофана Юссуф 4 0
Мората Альваро 3 0
Эмерсон Жуниор 3 0
Эрнандес Тео 1 1
Рейндерс Тиджани 1 1
Габбия Маттео 2 0
Терраччано Филиппо 2 0
Паулу Фонсека 2 0
Бартезаги Давиде 0 1
Меньян Майк 1 0
Лофтус-Чик Рубен 1 0
Йович Лука 1 0
Томори Фикайо 1 0
Леау Рафаэл 1 0
Павлович Страхинья 1 0
Муса Юнус 1 0

Результаты матчей

Аталанта
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Милан
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

6
1

Упущенные победы

3
7
Аталанта
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Милан
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

4
0

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

15
14
Аталанта
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Милан
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
38% (5)
15% (2)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
62% (8)
31% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

11
3

Упущенные победы

18
21

Голы по времени матча

Забито

20
10
10 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
3
15%
3
30%
1-15
4
20%
0
0%
16-30
3
15%
2
20%
31-45
5
25%
1
10%
46-60
2
10%
3
30%
61-75
3
15%
1
10%
76-90

Пропущено

8
10
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
13%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
3
38%
1
10%
31-45
3
38%
1
10%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
1
13%
2
20%
76-90

Забито

17
14
9 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 5
6 Не забивали 8
4
24%
2
14%
1-15
1
6%
5
36%
16-30
4
24%
4
29%
31-45
2
12%
0
0%
46-60
3
18%
1
7%
61-75
3
18%
2
14%
76-90

Пропущено

7
3
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
14%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
1
33%
31-45
5
71%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

37
24
19 В 1-м тайме 16
18 Во 2-м тайме 8
11 Забивали первыми 8
0 Не забивали 2
7
19%
5
21%
1-15
5
14%
5
21%
16-30
7
19%
6
25%
31-45
7
19%
1
4%
46-60
5
14%
4
17%
61-75
6
16%
3
13%
76-90

Пропущено

15
13
6 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
2
13%
3
23%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
4
27%
2
15%
31-45
8
53%
1
8%
46-60
0
0%
4
31%
61-75
1
7%
2
15%
76-90

Результаты последних матчей

Аталанта
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Рома - Аталанта 0:2 Янг Бойз - Аталанта 1:6 Парма - Аталанта 1:3 Аталанта - Удинезе 2:1
Штутгарт - Аталанта 0:2 Наполи - Аталанта 0:3 Аталанта - Монца 2:0 Аталанта - Верона 6:1 Аталанта - Селтик 0:0 Венеция - Аталанта 0:2 Аталанта - Дженоа 5:1 Шахтёр Донецк - Аталанта 0:3 Болонья - Аталанта 1:1 Аталанта - Комо 2:3 Аталанта - Арсенал 0:0 Аталанта - Фиорентина 3:2 Интер Милан - Аталанта 4:0 Торино - Аталанта 2:1 Лечче - Аталанта 0:4 Реал Мадрид - Аталанта 2:0
Милан
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Милан - Сассуоло 6:1 Милан - Эмполи 3:0 Слован Братислава - Милан 2:3 Милан - Ювентус 0:0
Кальяри - Милан 3:3 Реал Мадрид - Милан 1:3 Монца - Милан 0:1 Милан - Наполи 0:2 Милан - Брюгге 3:1 Милан - Удинезе 1:0 Фиорентина - Милан 2:1 Байер Л - Милан 1:0 Милан - Лечче 3:0 Интер Милан - Милан 1:2 Милан - Ливерпуль 1:3 Милан - Венеция 4:0 Лацио - Милан 2:2 Парма - Милан 2:1 Милан - Торино 2:2 Милан - Монца 3:1

Результаты матчей

Аталанта
Милан

Точный счет

2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
6:1
1 раз 17%
3:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
6
1 раз 17%
0
2 раза 29%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

0:2
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
2:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 25%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Точный счет

2:1
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
2:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 36%
3
3 раза 21%
1
2 раза 14%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Аталанта
Милан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
2.5
Больше Меньше
3
4
2
4
3.5
1
6
2
4
4.5
1
5
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
5
3
1.5
3
3
3
5
2.5
1
5
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
11
2
11
3
1.5
7
6
6
8
2.5
4
9
3
11
3.5
1
12
2
12
4.5
1
13
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 14 10 2 2 21 - 9 32
2.
Аталанта
 Заявка 14 10 1 3 36 - 16 31
3.
Фиорентина
 Заявка 13 8 4 1 27 - 10 28
4.
Интер Милан
 Заявка 13 8 4 1 31 - 14 28
5.
Лацио
 Заявка 14 9 1 4 29 - 17 28
6.
Ювентус
 Заявка 14 6 8 0 22 - 8 26
7.
Милан
 Заявка 13 6 4 3 23 - 14 22
8.
Болонья
 Заявка 13 5 6 2 18 - 16 21
9.
Удинезе
 Заявка 14 5 2 7 16 - 21 17
10.
Эмполи
 Заявка 14 3 7 4 10 - 14 16
11.
Торино
 Заявка 14 4 3 7 16 - 20 15
12.
Парма
 Заявка 14 3 6 5 20 - 22 15
13.
Кальяри
 Заявка 14 3 5 6 15 - 24 14
14.
Дженоа
 Заявка 14 3 5 6 13 - 24 14
15.
Рома
 Заявка 14 3 4 7 14 - 20 13
16.
Лечче
 Заявка 14 3 4 7 7 - 22 13
17.
Верона
 Заявка 14 4 0 10 17 - 33 12
18.
Комо
 Заявка 14 2 5 7 14 - 26 11
19.
Монца
 Заявка 14 1 7 6 12 - 17 10
20.
Венеция
 Заявка 14 2 2 10 11 - 25 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лацио
 Заявка 7 6 1 0 17 - 6 19
2.
Наполи
 Заявка 7 6 0 1 12 - 5 18
3.
Аталанта
 Заявка 6 5 0 1 20 - 8 15
4.
Фиорентина
 Заявка 6 4 2 0 14 - 6 14
5.
Милан
 Заявка 7 4 2 1 13 - 4 14
6.
Интер Милан
 Заявка 7 4 2 1 16 - 9 14
7.
Ювентус
 Заявка 7 3 4 0 9 - 3 13
8.
Удинезе
 Заявка 7 4 0 3 8 - 8 12
9.
Болонья
 Заявка 6 2 4 0 7 - 3 10
10.
Рома
 Заявка 7 3 0 4 9 - 9 9
11.
Верона
 Заявка 7 3 0 4 10 - 17 9
12.
Лечче
 Заявка 7 2 3 2 6 - 14 9
13.
Кальяри
 Заявка 8 2 3 3 8 - 14 9
14.
Торино
 Заявка 7 2 2 3 6 - 7 8
15.
Парма
 Заявка 8 2 2 4 12 - 14 8
16.
Эмполи
 Заявка 7 1 4 2 2 - 5 7
17.
Комо
 Заявка 6 1 3 2 8 - 13 6
18.
Венеция
 Заявка 6 2 0 4 6 - 8 6
19.
Дженоа
 Заявка 8 0 5 3 8 - 14 5
20.
Монца
 Заявка 7 0 3 4 5 - 9 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аталанта
 Заявка 8 5 1 2 16 - 8 16
2.
Фиорентина
 Заявка 7 4 2 1 13 - 4 14
3.
Интер Милан
 Заявка 6 4 2 0 15 - 5 14
4.
Наполи
 Заявка 7 4 2 1 9 - 4 14
5.
Ювентус
 Заявка 7 3 4 0 13 - 5 13
6.
Болонья
 Заявка 7 3 2 2 11 - 13 11
7.
Лацио
 Заявка 7 3 0 4 12 - 11 9
8.
Дженоа
 Заявка 6 3 0 3 5 - 10 9
9.
Эмполи
 Заявка 7 2 3 2 8 - 9 9
10.
Милан
 Заявка 6 2 2 2 10 - 10 8
11.
Парма
 Заявка 6 1 4 1 8 - 8 7
12.
Торино
 Заявка 7 2 1 4 10 - 13 7
13.
Монца
 Заявка 7 1 4 2 7 - 8 7
14.
Удинезе
 Заявка 7 1 2 4 8 - 13 5
15.
Комо
 Заявка 8 1 2 5 6 - 13 5
16.
Кальяри
 Заявка 6 1 2 3 7 - 10 5
17.
Лечче
 Заявка 7 1 1 5 1 - 8 4
18.
Рома
 Заявка 7 0 4 3 5 - 11 4
19.
Верона
 Заявка 7 1 0 6 7 - 16 3
20.
Венеция
 Заявка 8 0 2 6 5 - 17 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Аталанта Ретеги Матео 12 (3)
Интер Милан Тюрам Маркус 9 (3)
Фиорентина Кин Мойзе 9 (1)
Аталанта Лукман Адемола 7 (4)
Лацио Кастельянос Валентин 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Верона Белахьяне Реда 1 5
Удинезе Камара Хассан 1 4
Верона Тчатчуа Джексон 1 4
Удинезе Туре Сулейман 2 2
Монца Иццо Армандо 5
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Аталанта - Милан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 декабря 2024, осталось 2 дня 13 часов 52 минуты.



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  • 34 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 52
    Аталанта 50% (26)
    X 26.9% (14)
    Милан 23.1% (12)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Аталанта
    Ничья
    Милан
    3.75
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    3.90
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    3.80
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    Прогнозы на матч Аталанта - Милан

    Исход игры
    Аталанта
    51% (26)
    Ничья
    25.5% (13)
    Милан
    23.5% (12)
    Тотал 2.5
    Больше
    69.39% (34)
    Меньше
    30.61% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    89.8% (44)
    Нет
    10.2% (5)
    Популярный счёт
    2:1 Аталанта
    33.3% (17)
    1:1 Ничья
    19.6% (10)
    1:2 Милан
    17.6% (9)
    2:2 Ничья
    5.9% (3)
    1:0 Аталанта
    5.9% (3)
    3:2 Аталанта
    5.9% (3)
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