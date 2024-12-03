Тур: 15. Стадион: Гевисс Стэдиум.
-
Главный тренер: Гасперини Джан Пьеро
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Главный тренер: Фонсека Паулу
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История личных встреч
Аталанта
Милан
15 матчей
73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
53.3%
46.7%
8 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
73.3%
13.3%
13.4%
11 побед 2 ничьи 0 побед
18 матчей
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 10 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 14 побед
33 матча
33.3%
27.3%
39.4%
11 побед 9 ничьих 13 побед
Первый тайм
24.2%
45.5%
30.3%
8 побед 15 ничьих 10 побед
Второй тайм
33.3%
24.2%
42.5%
11 побед 8 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
16
Голов в среднем за матч
1.38
0.94
Среднее время на гол
65
95
Всего голов
21
24
Голов в среднем за матч
1.24
1.5
Среднее время на гол
72
60
Всего голов
43
40
Голов в среднем за матч
1.3
1.21
Тотал матчей
2.5
31
Больше 94%
Меньше 6%
2
27
Больше 82%
Меньше 18%
6
15
Больше 45%
Меньше 55%
18
7
Больше 21%
Меньше 79%
26
3
Больше 9%
Меньше 91%
30
Среднее время на гол
69
74
Бомбардиры внутри турнира
Аталанта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ретеги Матео
|12 (2)
|0.86
|Лукман Адемола
|7 (1)
|0.5
|Де Рон Мартен
|3
|0.21
|Де Кетеларе Шарль
|2
|0.14
|Эдерсон Хонорато
|2
|0.14
|Дзаппакоста Давиде
|2
|0.14
|Пашалич Марио
|2
|0.14
|Самарджич Лазар
|2
|0.14
|Брешианини Марко
|2
|0.14
|Дзаньоло Николо
|1
|0.07
|Белланова Рауль
|0
|0
|Куадрадо Хуан
|0
|0
|Руджери Маттео
|0
|0
Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пулишич Кристиан
|5 (1)
|0.38
|Леау Рафаэл
|3
|0.23
|Рейндерс Тиджани
|3
|0.23
|Мората Альваро
|3
|0.23
|Эрнандес Тео
|2
|0.15
|Абрахам Тэмми
|2 (1)
|0.15
|Фофана Юссуф
|1
|0.08
|Габбия Маттео
|1
|0.08
|Окафор Ноа
|1
|0.08
|Чуквуэзе Саму
|1
|0.08
|Павлович Страхинья
|1
|0.08
|Муса Юнус
|0
|0
Карточки
Аталанта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Рон Мартен
|4
|0
|Эдерсон Хонорато
|3
|0
|Джимсити Берат
|3
|0
|Колашинац Сеад
|3
|0
|Хин Исак
|3
|0
|Джан Пьеро Гасперини
|1
|1
|Дзаньоло Николо
|2
|0
|Ретеги Матео
|2
|0
|Дзаппакоста Давиде
|1
|0
|Пашалич Марио
|1
|0
|Лукман Адемола
|1
|0
|Белланова Рауль
|1
|0
|Коссуну Одилон
|1
|0
|Руджери Маттео
|1
|0
Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фофана Юссуф
|4
|0
|Мората Альваро
|3
|0
|Эмерсон Жуниор
|3
|0
|Эрнандес Тео
|1
|1
|Рейндерс Тиджани
|1
|1
|Габбия Маттео
|2
|0
|Терраччано Филиппо
|2
|0
|Паулу Фонсека
|2
|0
|Бартезаги Давиде
|0
|1
|Меньян Майк
|1
|0
|Лофтус-Чик Рубен
|1
|0
|Йович Лука
|1
|0
|Томори Фикайо
|1
|0
|Леау Рафаэл
|1
|0
|Павлович Страхинья
|1
|0
|Муса Юнус
|1
|0
Результаты матчей
Аталанта
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Милан
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
6
1
Упущенные победы
3
7
Аталанта
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Милан
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
4
0
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
15
14
Аталанта
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Милан
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
38% (5)
15% (2)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
62% (8)
31% (4)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
11
3
Упущенные победы
18
21
Голы по времени матча
Забито
20
10
10 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
3
15%
3
30%
1-15
4
20%
0
0%
16-30
3
15%
2
20%
31-45
5
25%
1
10%
46-60
2
10%
3
30%
61-75
3
15%
1
10%
76-90
Пропущено
8
10
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
13%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
3
38%
1
10%
31-45
3
38%
1
10%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
1
13%
2
20%
76-90
Забито
17
14
9 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 5
6 Не забивали 8
4
24%
2
14%
1-15
1
6%
5
36%
16-30
4
24%
4
29%
31-45
2
12%
0
0%
46-60
3
18%
1
7%
61-75
3
18%
2
14%
76-90
Пропущено
7
3
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
14%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
1
33%
31-45
5
71%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
37
24
19 В 1-м тайме 16
18 Во 2-м тайме 8
11 Забивали первыми 8
0 Не забивали 2
7
19%
5
21%
1-15
5
14%
5
21%
16-30
7
19%
6
25%
31-45
7
19%
1
4%
46-60
5
14%
4
17%
61-75
6
16%
3
13%
76-90
Пропущено
15
13
6 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
2
13%
3
23%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
4
27%
2
15%
31-45
8
53%
1
8%
46-60
0
0%
4
31%
61-75
1
7%
2
15%
76-90
Результаты последних матчей
Аталанта
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Рома - Аталанта 0:2 Янг Бойз - Аталанта 1:6 Парма - Аталанта 1:3 Аталанта - Удинезе 2:1
Штутгарт - Аталанта 0:2 Наполи - Аталанта 0:3 Аталанта - Монца 2:0 Аталанта - Верона 6:1 Аталанта - Селтик 0:0 Венеция - Аталанта 0:2 Аталанта - Дженоа 5:1 Шахтёр Донецк - Аталанта 0:3 Болонья - Аталанта 1:1 Аталанта - Комо 2:3 Аталанта - Арсенал 0:0 Аталанта - Фиорентина 3:2 Интер Милан - Аталанта 4:0 Торино - Аталанта 2:1 Лечче - Аталанта 0:4 Реал Мадрид - Аталанта 2:0
Милан
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Милан - Сассуоло 6:1 Милан - Эмполи 3:0 Слован Братислава - Милан 2:3 Милан - Ювентус 0:0
Кальяри - Милан 3:3 Реал Мадрид - Милан 1:3 Монца - Милан 0:1 Милан - Наполи 0:2 Милан - Брюгге 3:1 Милан - Удинезе 1:0 Фиорентина - Милан 2:1 Байер Л - Милан 1:0 Милан - Лечче 3:0 Интер Милан - Милан 1:2 Милан - Ливерпуль 1:3 Милан - Венеция 4:0 Лацио - Милан 2:2 Парма - Милан 2:1 Милан - Торино 2:2 Милан - Монца 3:1
Результаты матчей
Аталанта
Милан
Точный счет
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
6:1
1 раз 17%
3:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
6
1 раз 17%
0
2 раза 29%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
0:2
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
2:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
Точное количество голов
2
2 раза 25%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
Точный счет
2:1
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
2:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 36%
3
3 раза 21%
1
2 раза 14%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Аталанта
Милан
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
34
24
16
24
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
53
33
35
15
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
112
113
76
68
49
311
112
212
113
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|21 - 9
|32
|2.
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|36 - 16
|31
|3.
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|27 - 10
|28
|4.
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|31 - 14
|28
|5.
|Заявка
|14
|9
|1
|4
|29 - 17
|28
|6.
|Заявка
|14
|6
|8
|0
|22 - 8
|26
|7.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|23 - 14
|22
|8.
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|18 - 16
|21
|9.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|16 - 21
|17
|10.
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|10 - 14
|16
|11.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|16 - 20
|15
|12.
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|20 - 22
|15
|13.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|15 - 24
|14
|14.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|13 - 24
|14
|15.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|14 - 20
|13
|16.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|7 - 22
|13
|17.
|Заявка
|14
|4
|0
|10
|17 - 33
|12
|18.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|14 - 26
|11
|19.
|Заявка
|14
|1
|7
|6
|12 - 17
|10
|20.
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|11 - 25
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|17 - 6
|19
|2.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|12 - 5
|18
|3.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|20 - 8
|15
|4.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 6
|14
|5.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 4
|14
|6.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|16 - 9
|14
|7.
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|9 - 3
|13
|8.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|8 - 8
|12
|9.
|Заявка
|6
|2
|4
|0
|7 - 3
|10
|10.
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|9 - 9
|9
|11.
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|10 - 17
|9
|12.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|6 - 14
|9
|13.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 14
|9
|14.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 7
|8
|15.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|12 - 14
|8
|16.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|2 - 5
|7
|17.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 13
|6
|18.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|6 - 8
|6
|19.
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|8 - 14
|5
|20.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 9
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|16 - 8
|16
|2.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 4
|14
|3.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|15 - 5
|14
|4.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|9 - 4
|14
|5.
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|13 - 5
|13
|6.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 13
|11
|7.
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|12 - 11
|9
|8.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|5 - 10
|9
|9.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 9
|9
|10.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 10
|8
|11.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|8 - 8
|7
|12.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|10 - 13
|7
|13.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|7 - 8
|7
|14.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 13
|5
|15.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 13
|5
|16.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 10
|5
|17.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|1 - 8
|4
|18.
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|5 - 11
|4
|19.
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|7 - 16
|3
|20.
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|5 - 17
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Аталанта
|Ретеги Матео
|12 (3)
|Интер Милан
|Тюрам Маркус
|9 (3)
|Фиорентина
|Кин Мойзе
|9 (1)
|Аталанта
|Лукман Адемола
|7 (4)
|Лацио
|Кастельянос Валентин
|6 (1)
|Верона
|Белахьяне Реда
|1 5
|Удинезе
|Камара Хассан
|1 4
|Верона
|Тчатчуа Джексон
|1 4
|Удинезе
|Туре Сулейман
|2 2
|Монца
|Иццо Армандо
|5
Прогнозы на матч Аталанта - Милан
Исход игры
Аталанта
51% (26)
Ничья
25.5% (13)
Милан
23.5% (12)
Тотал 2.5
Больше
69.39% (34)
Меньше
30.61% (15)
Обе команды забьют
Да
89.8% (44)
Нет
10.2% (5)
Популярный счёт
2:1 Аталанта
33.3% (17)
1:1 Ничья
19.6% (10)
1:2 Милан
17.6% (9)
2:2 Ничья
5.9% (3)
1:0 Аталанта
5.9% (3)
3:2 Аталанта
5.9% (3)
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