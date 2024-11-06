  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 32.
Байя
0:1
Перерыв
Сан-Паулу
0'
35' Желтая карточка
Антонио Маркос
0:1
40' Гол
Густаво Диас

Ход матча

35'
 
Антонио Маркос
40'
0:1
Густаво Диас
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Байя
Ничья
Сан-Паулу
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22
Маркос
Дос
Сантос
13
Ариас
Сантьяго
3
Габриэл
Шавьер
4
Кану
Рубенилсон
46
Да
Силва
Лусиано
19
Александр
Кайо
6
Лукас
Жан
10
Рибейро
Эвертон
8
Соуза
Коули
7
Ademir
Santos
17
Лусиано
Родригез
23
Рафаэль
Пирес
2
Igor
Vinicius
28
Alan
Franco1
35
Sabino2
3
Льюис
Джамал
16
Густаво
Диас
20
Антонио
Маркос
7
Лукас
Моура
10
Лусиано
Невес
47
_Ferreira
9
Кальери
Хонатан
Байя
4-2-3-1
Сан-Паулу
4-2-3-1

История личных встреч

Байя
Сан-Паулу

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
71.4%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

10 матчей

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 7 побед

17 матчей

29.4%
35.3%
35.3%
5 побед 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

17.6%
64.7%
17.7%
3 победы 11 ничьих 3 победы

Второй тайм

23.5%
35.3%
41.2%
4 победы 6 ничьих 7 побед

История матчей

СA
3:1
СA
0:1
СA
0:0
СA
1:0
СA
1:0
СA
1:3
СA
1:1
СA
0:0
К
1:0
К
0:1
СA
0:0
СA
1:0
СA
2:2
СA
1:1
СA
2:1
СA
4:3
СA
3:0

Голы

Всего голов

11
4

Голов в среднем за матч

1.38
0.44

Среднее время на гол

65
202

Всего голов

10
10

Голов в среднем за матч

1.11
1.25

Среднее время на гол

81
72

Всего голов

21
14

Голов в среднем за матч

1.24
0.82

Тотал матчей

2.5
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
8
Больше 47%
Меньше 53%
9
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

72
109

Бомбардиры внутри турнира

Байя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стум Эвералдо 8 (1) 0.25
Thaciano 6 0.19
Gabriel Teixeira 4 0.13
Лукас Жан 3 0.09
Соуза Коули 3 0.09
Да Силва Лусиано 3 0.09
Эступиньян Оскар 3 0.09
Лусиано Родригез 3 0.09
Рибейро Эвертон 2 0.06
Ademir Santos 2 0.06
Александр Кайо 2 0.06
Ратао Рафаэл 1 0.03
Жилберто Жуниор 1 0.03
David Omar Rodriguez Barrera II 1 0.03
Де Пена Карлос 0 0
Ариас Сантьяго 0 0
Сан-Паулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лусиано Невес 9 (1) 0.28
Лукас Моура 8 (2) 0.25
Кальери Хонатан 5 0.16
Силва Андре III 5 0.16
_Ferreira 3 0.09
Феррейра Факундо 2 0.06
Арболеда Роберт 2 0.06
William Gomes 2 0.06
Alisson II 1 0.03
Арруда Эрик 1 0.03
Феррареси Науэль 1 0.03
Густаво Диас 1 0.03
Lizeiro 1 0.03
Бобадилья Дамиан 1 0.03
Wellington Rato 0 0
Igor Vinicius 0 0
Rodrigo Nestor 0 0
Жуан Бланко 0 0
Welington 0 0
Michel Araujo 0 0
Alan Franco1 0 0

Карточки

Байя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кану Рубенилсон 10 0
Thaciano 6 0
Александр Кайо 6 0
Де Пена Карлос 5 0
Габриэл Шавьер 5 0
Стум Эвералдо 5 0
Лукас Жан 5 0
Рибейро Эвертон 4 0
Ариас Сантьяго 2 1
Куэста Виктор 3 0
Rezende2 3 0
Gabriel Teixeira 3 0
Маркос Дос Сантос 2 0
Да Силва Лусиано 2 0
Yago I 2 0
Сени Рожерио 1 0
Жилберто Жуниор 1 0
Danilo XVI 1 0
Сисиньо Неусиано 1 0
Соуза Коули 1 0
Marcos Victor 1 0
Сан-Паулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лусиано Невес 11 1
Луис Франциско Зубелдиа 10 1
Alan Franco1 5 1
Кальери Хонатан 6 0
Igor Vinicius 4 1
Welington 5 0
Alisson II 4 0
Michel Araujo 4 0
Лукас Моура 3 0
Густаво Диас 3 0
Арболеда Роберт 3 0
Силва Андре III 3 0
Арруда Эрик 3 0
Rodrigo Nestor 3 0
Бобадилья Дамиан 3 0
Рафинья XXI 3 0
_Ferreira 3 0
Феррареси Науэль 2 0
Giuliano Galoppo 2 0
Wellington Rato 2 0
William Gomes 2 0
Антонио Маркос 1 0
Феррейра Факундо 1 0
Lizeiro 1 0
Рафаэль Пирес 1 0
Patryck 1 0
Sabino2 1 0
Maximiliano Cuberas 1 0

Результаты матчей

Байя
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
Сан-Паулу
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
6% (1)
44% (7)
50% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

2
7
Байя
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Сан-Паулу
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

19
6

Упущенные победы

14
25
Байя
75%
25%
18 побед 6 поражений
Первый тайм
39% (12)
42% (13)
19% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (12)
42% (13)
19% (6)
Сан-Паулу
28%
72%
7 побед 18 поражений
Первый тайм
10% (3)
42% (13)
48% (15)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (10)
35% (11)
32% (10)

Сухие победы

9
3

Сухие поражения

3
9

Волевые победы

22
8

Упущенные победы

16
32

Голы по времени матча

Забито

21
16
8 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 6
19 Не забивали 21
3
14%
3
19%
1-15
1
5%
1
6%
16-30
4
19%
3
19%
31-45
4
19%
3
19%
46-60
2
10%
2
13%
61-75
7
33%
4
25%
76-90

Пропущено

9
20
6 В 1-м тайме 13
3 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 11
2
22%
3
15%
1-15
2
22%
2
10%
16-30
2
22%
8
40%
31-45
1
11%
3
15%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
22%
4
20%
76-90

Забито

21
27
7 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 13
17 Не забивали 17
1
5%
8
30%
30%
1-15
2
10%
4
15%
16-30
4
19%
3
11%
31-45
2
10%
2
7%
46-60
7
33%
5
19%
61-75
5
24%
5
19%
76-90

Пропущено

28
12
12 В 1-м тайме 3
16 Во 2-м тайме 9
12 Пропускали первыми 2
15 Не пропускали 8
1
4%
1
8%
1-15
5
18%
1
8%
16-30
6
21%
1
8%
31-45
3
11%
2
17%
46-60
8
29%
3
25%
61-75
5
18%
4
33%
76-90

Забито

42
43
15 В 1-м тайме 22
27 Во 2-м тайме 21
13 Забивали первыми 19
5 Не забивали 7
4
10%
11
26%
1-15
3
7%
5
12%
16-30
8
19%
6
14%
31-45
6
14%
5
12%
46-60
9
21%
7
16%
61-75
12
29%
9
21%
76-90

Пропущено

37
32
18 В 1-м тайме 16
19 Во 2-м тайме 16
17 Пропускали первыми 9
22 Не пропускали 19
3
8%
4
13%
1-15
7
19%
3
9%
16-30
8
22%
9
28%
31-45
4
11%
5
16%
46-60
8
22%
3
9%
61-75
7
19%
8
25%
76-90

Результаты последних матчей

Байя
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Васко да Гама - Байя 3:2 Крузейро - Байя 1:1 Байя - Фламенго 0:2 Байя - Крисьюма 1:0
Форталеза Сеара - Байя 4:1 Байя - Атлетико Минейро 3:0 Фламенго - Байя 1:0 Ред Булл Брагантино - Байя 2:1 Байя - Фламенго 0:1 Байя - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Гремио - Байя 0:2 Байя - Витория 2:0 Байя - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Флуминенсе - Байя 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Байя 1:1 Байя - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Атлетико Гойаненсе - Байя 1:1 Байя - Коринтианс 0:1 Байя - Куяба 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Байя 1:3
Сан-Паулу
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Крисьюма - Сан-Паулу 1:1 Сан-Паулу - Васко да Гама 3:0 Куяба - Сан-Паулу 2:0 Сан-Паулу - Коринтианс 3:1
Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1 Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 1:3 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сан-Паулу 0:0 Крузейро - Сан-Паулу 0:1 Атлетико Минейро - Сан-Паулу 0:0 Флуминенсе - Сан-Паулу 2:0 Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:1 Сан-Паулу - Витория 2:1 Сан-Паулу - Насьональ Монтевидео 2:0 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 2:1 Насьональ Монтевидео - Сан-Паулу 0:0 Сан-Паулу - Атлетико Гойаненсе 1:0 Гойяс - Сан-Паулу 0:0 Сан-Паулу - Фламенго 1:0 Сан-Паулу - Гойяс 2:0 Форталеза Сеара - Сан-Паулу 1:0

Результаты матчей

Байя
Сан-Паулу

Точный счет

1:0
4 раза 27%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
2:1
3 раза 19%
1:0
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
2
6 раз 38%
1
5 раз 31%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%

Точный счет

2:1
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
2:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
8 раз 50%
2
5 раз 31%
0
2 раза 13%
3
1 раз 6%
1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%

Точный счет

2:1
5 раз 16%
1:0
5 раз 16%
1:1
4 раза 13%
2:0
3 раза 10%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
2:1
6 раз 19%
1:0
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
14 раз 45%
2
9 раз 29%
0
5 раз 16%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
1
11 раз 35%
2
8 раз 26%
0
7 раз 23%
3
5 раз 16%

Тоталы голов в матче

Байя
Сан-Паулу

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
14
2
6
9
1.5
9
7
2
13
2.5
3
13
1
14
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
10
5
6
10
1.5
4
11
1
15
2.5
2
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
5
0.5
Больше Меньше
24
7
12
19
1.5
13
18
3
28
2.5
5
26
1
30
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 2:0 32 20 7 5 51 - 26 67
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 32 18 7 7 53 - 27 61
3.
Форталеза Сеара
 32 17 9 6 44 - 32 60
4.
Интернасьонал Порту Алегре
 1:0 32 15 11 6 43 - 28 56
5.
Фламенго
 31 16 7 8 50 - 37 55
6.
Сан-Паулу
 1:0 32 16 6 10 43 - 33 54
7.
Байя
 0:1 32 13 7 12 42 - 38 46
8.
Крузейро
 31 12 8 11 36 - 33 44
9.
Васко да Гама
 0:2 32 12 7 13 36 - 45 43
10.
Атлетико Минейро
 30 10 11 9 42 - 45 41
11.
Гремио
 32 11 6 15 38 - 41 39
12.
Витория
 32 11 5 16 37 - 46 38
13.
Коринтианс
 32 9 11 12 37 - 40 38
14.
Флуминенсе
 32 10 7 15 28 - 34 37
15.
Крисьюма
 0:1 32 9 10 13 38 - 45 37
16.
Ред Булл Брагантино
 32 8 11 13 34 - 40 35
17.
Атлетико Паранаэнсе
 31 9 7 15 33 - 39 34
18.
Жувентуде
 32 8 10 14 38 - 51 34
19.
Куяба
 32 6 10 16 25 - 41 28
20.
Атлетико Гойаненсе
 31 5 7 19 23 - 50 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 16 12 4 0 26 - 8 40
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 2:0 16 11 3 2 27 - 11 36
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 16 11 2 3 32 - 12 35
4.
Сан-Паулу
 1:0 16 11 2 3 26 - 13 35
5.
Фламенго
 16 10 3 3 25 - 17 33
6.
Байя
 0:1 16 10 2 4 21 - 10 32
7.
Интернасьонал Порту Алегре
 1:0 16 9 5 2 23 - 13 32
8.
Крузейро
 15 9 4 2 25 - 11 31
9.
Васко да Гама
 0:2 16 9 4 3 25 - 21 31
10.
Коринтианс
 16 7 8 1 29 - 16 29
11.
Ред Булл Брагантино
 16 7 5 4 20 - 16 26
12.
Жувентуде
 16 7 5 4 24 - 21 26
13.
Гремио
 16 8 1 7 22 - 20 25
14.
Флуминенсе
 16 6 6 4 17 - 14 24
15.
Атлетико Минейро
 16 6 6 4 24 - 23 24
16.
Витория
 16 7 2 7 19 - 20 23
17.
Крисьюма
 0:1 16 5 8 3 20 - 19 23
18.
Атлетико Паранаэнсе
 15 5 3 7 19 - 18 18
19.
Куяба
 16 3 5 8 13 - 17 14
20.
Атлетико Гойаненсе
 15 3 4 8 12 - 22 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 2:0 16 9 4 3 24 - 15 31
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 16 7 5 4 21 - 15 26
3.
Интернасьонал Порту Алегре
 1:0 16 6 6 4 20 - 15 24
4.
Фламенго
 15 6 4 5 25 - 20 22
5.
Форталеза Сеара
 16 5 5 6 18 - 24 20
6.
Сан-Паулу
 1:0 16 5 4 7 17 - 20 19
7.
Атлетико Минейро
 14 4 5 5 18 - 22 17
8.
Атлетико Паранаэнсе
 16 4 4 8 14 - 21 16
9.
Витория
 16 4 3 9 18 - 26 15
10.
Крисьюма
 0:1 16 4 2 10 18 - 26 14
11.
Гремио
 16 3 5 8 16 - 21 14
12.
Байя
 0:1 16 3 5 8 21 - 28 14
13.
Куяба
 16 3 5 8 12 - 24 14
14.
Флуминенсе
 16 4 1 11 11 - 20 13
15.
Крузейро
 16 3 4 9 11 - 22 13
16.
Васко да Гама
 0:2 16 3 3 10 11 - 24 12
17.
Коринтианс
 16 2 3 11 8 - 24 9
18.
Атлетико Гойаненсе
 16 2 3 11 11 - 28 9
19.
Ред Булл Брагантино
 16 1 6 9 14 - 24 9
20.
Жувентуде
 16 1 5 10 14 - 30 8
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Палмейрас Сан-Паулу Эстеван 11 (7)
Фламенго Педро Гильерме 11 (5)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 10 (4)
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 9 (4)
Коринтианс Алберто Юри 9 (4)
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Топ нарушителей
Жувентуде Jadson III 1 13
Форталеза Сеара Бритес Эмануэль 2 10
Жувентуде Marcos Ze 2 10
Сан-Паулу Лусиано Невес 1 11
Витория Janderson 1 11
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  • 35'
    Антонио Маркос получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
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Байя
Ничья
Сан-Паулу
2.20
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3.60
3.70
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