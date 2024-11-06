Тур: 32.
Ход матча
35'
40'
0:1
28
Alan
Franco1
35
Sabino2
16
Густаво
Диас
47
_Ferreira
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
40 СисиньоЗащитник
- Защитник
-
31 Уго ВиторЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Тьягу МендешПолузащитник
-
21 Ратао РафаэлНападающий
- Нападающий
-
23 Adriel Ramos
-
-
20 Yago I
-
Главный тренер: Rogerio Ceni
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
28 Alan Franco1Защитник
-
35 Sabino2Защитник
- Защитник
-
16 Густаво ДиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 _FerreiraПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
93 ЖандрейВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
33 Арруда ЭрикПолузащитник
-
17 Силва АндреНападающий
-
-
13 Рафинья XXI
-
22 Нето Руан
-
26 Lizeiro
-
-
-
Главный тренер: Субельдия Луис
История личных встреч
Байя
Сан-Паулу
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
71.4%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
10 матчей
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 7 побед
17 матчей
29.4%
35.3%
35.3%
5 побед 6 ничьих 6 побед
Первый тайм
17.6%
64.7%
17.7%
3 победы 11 ничьих 3 победы
Второй тайм
23.5%
35.3%
41.2%
4 победы 6 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
4
Голов в среднем за матч
1.38
0.44
Среднее время на гол
65
202
Всего голов
10
10
Голов в среднем за матч
1.11
1.25
Среднее время на гол
81
72
Всего голов
21
14
Голов в среднем за матч
1.24
0.82
Тотал матчей
2.5
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
8
Больше 47%
Меньше 53%
9
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
72
109
Бомбардиры внутри турнира
Байя
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стум Эвералдо
|8 (1)
|0.25
|Thaciano
|6
|0.19
|Gabriel Teixeira
|4
|0.13
|Лукас Жан
|3
|0.09
|Соуза Коули
|3
|0.09
|Да Силва Лусиано
|3
|0.09
|Эступиньян Оскар
|3
|0.09
|Лусиано Родригез
|3
|0.09
|Рибейро Эвертон
|2
|0.06
|Ademir Santos
|2
|0.06
|Александр Кайо
|2
|0.06
|Ратао Рафаэл
|1
|0.03
|Жилберто Жуниор
|1
|0.03
|David Omar Rodriguez Barrera II
|1
|0.03
|Де Пена Карлос
|0
|0
|Ариас Сантьяго
|0
|0
Сан-Паулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лусиано Невес
|9 (1)
|0.28
|Лукас Моура
|8 (2)
|0.25
|Кальери Хонатан
|5
|0.16
|Силва Андре III
|5
|0.16
|_Ferreira
|3
|0.09
|Феррейра Факундо
|2
|0.06
|Арболеда Роберт
|2
|0.06
|William Gomes
|2
|0.06
|Alisson II
|1
|0.03
|Арруда Эрик
|1
|0.03
|Феррареси Науэль
|1
|0.03
|Густаво Диас
|1
|0.03
|Lizeiro
|1
|0.03
|Бобадилья Дамиан
|1
|0.03
|Wellington Rato
|0
|0
|Igor Vinicius
|0
|0
|Rodrigo Nestor
|0
|0
|Жуан Бланко
|0
|0
|Welington
|0
|0
|Michel Araujo
|0
|0
|Alan Franco1
|0
|0
Карточки
Байя
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кану Рубенилсон
|10
|0
|Thaciano
|6
|0
|Александр Кайо
|6
|0
|Де Пена Карлос
|5
|0
|Габриэл Шавьер
|5
|0
|Стум Эвералдо
|5
|0
|Лукас Жан
|5
|0
|Рибейро Эвертон
|4
|0
|Ариас Сантьяго
|2
|1
|Куэста Виктор
|3
|0
|Rezende2
|3
|0
|Gabriel Teixeira
|3
|0
|Маркос Дос Сантос
|2
|0
|Да Силва Лусиано
|2
|0
|Yago I
|2
|0
|Сени Рожерио
|1
|0
|Жилберто Жуниор
|1
|0
|Danilo XVI
|1
|0
|Сисиньо Неусиано
|1
|0
|Соуза Коули
|1
|0
|Marcos Victor
|1
|0
Сан-Паулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лусиано Невес
|11
|1
|Луис Франциско Зубелдиа
|10
|1
|Alan Franco1
|5
|1
|Кальери Хонатан
|6
|0
|Igor Vinicius
|4
|1
|Welington
|5
|0
|Alisson II
|4
|0
|Michel Araujo
|4
|0
|Лукас Моура
|3
|0
|Густаво Диас
|3
|0
|Арболеда Роберт
|3
|0
|Силва Андре III
|3
|0
|Арруда Эрик
|3
|0
|Rodrigo Nestor
|3
|0
|Бобадилья Дамиан
|3
|0
|Рафинья XXI
|3
|0
|_Ferreira
|3
|0
|Феррареси Науэль
|2
|0
|Giuliano Galoppo
|2
|0
|Wellington Rato
|2
|0
|William Gomes
|2
|0
|Антонио Маркос
|1
|0
|Феррейра Факундо
|1
|0
|Lizeiro
|1
|0
|Рафаэль Пирес
|1
|0
|Patryck
|1
|0
|Sabino2
|1
|0
|Maximiliano Cuberas
|1
|0
Результаты матчей
Байя
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
Сан-Паулу
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
6% (1)
44% (7)
50% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
Сухие победы
7
1
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
2
7
Байя
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Сан-Паулу
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
19
6
Упущенные победы
14
25
Байя
75%
25%
18 побед 6 поражений
Первый тайм
39% (12)
42% (13)
19% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (12)
42% (13)
19% (6)
Сан-Паулу
28%
72%
7 побед 18 поражений
Первый тайм
10% (3)
42% (13)
48% (15)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (10)
35% (11)
32% (10)
Сухие победы
9
3
Сухие поражения
3
9
Волевые победы
22
8
Упущенные победы
16
32
Голы по времени матча
Забито
21
16
8 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 6
19 Не забивали 21
3
14%
3
19%
1-15
1
5%
1
6%
16-30
4
19%
3
19%
31-45
4
19%
3
19%
46-60
2
10%
2
13%
61-75
7
33%
4
25%
76-90
Пропущено
9
20
6 В 1-м тайме 13
3 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 11
2
22%
3
15%
1-15
2
22%
2
10%
16-30
2
22%
8
40%
31-45
1
11%
3
15%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
22%
4
20%
76-90
Забито
21
27
7 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 13
17 Не забивали 17
1
5%
8
30%
30%
1-15
2
10%
4
15%
16-30
4
19%
3
11%
31-45
2
10%
2
7%
46-60
7
33%
5
19%
61-75
5
24%
5
19%
76-90
Пропущено
28
12
12 В 1-м тайме 3
16 Во 2-м тайме 9
12 Пропускали первыми 2
15 Не пропускали 8
1
4%
1
8%
1-15
5
18%
1
8%
16-30
6
21%
1
8%
31-45
3
11%
2
17%
46-60
8
29%
3
25%
61-75
5
18%
4
33%
76-90
Забито
42
43
15 В 1-м тайме 22
27 Во 2-м тайме 21
13 Забивали первыми 19
5 Не забивали 7
4
10%
11
26%
1-15
3
7%
5
12%
16-30
8
19%
6
14%
31-45
6
14%
5
12%
46-60
9
21%
7
16%
61-75
12
29%
9
21%
76-90
Пропущено
37
32
18 В 1-м тайме 16
19 Во 2-м тайме 16
17 Пропускали первыми 9
22 Не пропускали 19
3
8%
4
13%
1-15
7
19%
3
9%
16-30
8
22%
9
28%
31-45
4
11%
5
16%
46-60
8
22%
3
9%
61-75
7
19%
8
25%
76-90
Результаты последних матчей
Байя
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Васко да Гама - Байя 3:2 Крузейро - Байя 1:1 Байя - Фламенго 0:2 Байя - Крисьюма 1:0
Форталеза Сеара - Байя 4:1 Байя - Атлетико Минейро 3:0 Фламенго - Байя 1:0 Ред Булл Брагантино - Байя 2:1 Байя - Фламенго 0:1 Байя - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Гремио - Байя 0:2 Байя - Витория 2:0 Байя - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Флуминенсе - Байя 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Байя 1:1 Байя - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Атлетико Гойаненсе - Байя 1:1 Байя - Коринтианс 0:1 Байя - Куяба 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Байя 1:3
Сан-Паулу
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Крисьюма - Сан-Паулу 1:1 Сан-Паулу - Васко да Гама 3:0 Куяба - Сан-Паулу 2:0 Сан-Паулу - Коринтианс 3:1
Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1 Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 1:3 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сан-Паулу 0:0 Крузейро - Сан-Паулу 0:1 Атлетико Минейро - Сан-Паулу 0:0 Флуминенсе - Сан-Паулу 2:0 Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:1 Сан-Паулу - Витория 2:1 Сан-Паулу - Насьональ Монтевидео 2:0 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 2:1 Насьональ Монтевидео - Сан-Паулу 0:0 Сан-Паулу - Атлетико Гойаненсе 1:0 Гойяс - Сан-Паулу 0:0 Сан-Паулу - Фламенго 1:0 Сан-Паулу - Гойяс 2:0 Форталеза Сеара - Сан-Паулу 1:0
Результаты матчей
Байя
Сан-Паулу
Точный счет
1:0
4 раза 27%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
2:1
3 раза 19%
1:0
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
2
6 раз 38%
1
5 раз 31%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%
Точный счет
2:1
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
2:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
8 раз 50%
2
5 раз 31%
0
2 раза 13%
3
1 раз 6%
1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
Точный счет
2:1
5 раз 16%
1:0
5 раз 16%
1:1
4 раза 13%
2:0
3 раза 10%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
2:1
6 раз 19%
1:0
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
14 раз 45%
2
9 раз 29%
0
5 раз 16%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
1
11 раз 35%
2
8 раз 26%
0
7 раз 23%
3
5 раз 16%
Тоталы голов в матче
Байя
Сан-Паулу
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
142
69
97
213
313
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
105
610
411
115
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
265
Больше Меньше
247
1219
1318
328
526
130
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|32
|20
|7
|5
|51 - 26
|67
|2.
|32
|18
|7
|7
|53 - 27
|61
|3.
|32
|17
|9
|6
|44 - 32
|60
|4.
|1:0
|32
|15
|11
|6
|43 - 28
|56
|5.
|31
|16
|7
|8
|50 - 37
|55
|6.
|1:0
|32
|16
|6
|10
|43 - 33
|54
|7.
|0:1
|32
|13
|7
|12
|42 - 38
|46
|8.
|31
|12
|8
|11
|36 - 33
|44
|9.
|0:2
|32
|12
|7
|13
|36 - 45
|43
|10.
|30
|10
|11
|9
|42 - 45
|41
|11.
|32
|11
|6
|15
|38 - 41
|39
|12.
|32
|11
|5
|16
|37 - 46
|38
|13.
|32
|9
|11
|12
|37 - 40
|38
|14.
|32
|10
|7
|15
|28 - 34
|37
|15.
|0:1
|32
|9
|10
|13
|38 - 45
|37
|16.
|32
|8
|11
|13
|34 - 40
|35
|17.
|31
|9
|7
|15
|33 - 39
|34
|18.
|32
|8
|10
|14
|38 - 51
|34
|19.
|32
|6
|10
|16
|25 - 41
|28
|20.
|31
|5
|7
|19
|23 - 50
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|12
|4
|0
|26 - 8
|40
|2.
|2:0
|16
|11
|3
|2
|27 - 11
|36
|3.
|16
|11
|2
|3
|32 - 12
|35
|4.
|1:0
|16
|11
|2
|3
|26 - 13
|35
|5.
|16
|10
|3
|3
|25 - 17
|33
|6.
|0:1
|16
|10
|2
|4
|21 - 10
|32
|7.
|1:0
|16
|9
|5
|2
|23 - 13
|32
|8.
|15
|9
|4
|2
|25 - 11
|31
|9.
|0:2
|16
|9
|4
|3
|25 - 21
|31
|10.
|16
|7
|8
|1
|29 - 16
|29
|11.
|16
|7
|5
|4
|20 - 16
|26
|12.
|16
|7
|5
|4
|24 - 21
|26
|13.
|16
|8
|1
|7
|22 - 20
|25
|14.
|16
|6
|6
|4
|17 - 14
|24
|15.
|16
|6
|6
|4
|24 - 23
|24
|16.
|16
|7
|2
|7
|19 - 20
|23
|17.
|0:1
|16
|5
|8
|3
|20 - 19
|23
|18.
|15
|5
|3
|7
|19 - 18
|18
|19.
|16
|3
|5
|8
|13 - 17
|14
|20.
|15
|3
|4
|8
|12 - 22
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|16
|9
|4
|3
|24 - 15
|31
|2.
|16
|7
|5
|4
|21 - 15
|26
|3.
|1:0
|16
|6
|6
|4
|20 - 15
|24
|4.
|15
|6
|4
|5
|25 - 20
|22
|5.
|16
|5
|5
|6
|18 - 24
|20
|6.
|1:0
|16
|5
|4
|7
|17 - 20
|19
|7.
|14
|4
|5
|5
|18 - 22
|17
|8.
|16
|4
|4
|8
|14 - 21
|16
|9.
|16
|4
|3
|9
|18 - 26
|15
|10.
|0:1
|16
|4
|2
|10
|18 - 26
|14
|11.
|16
|3
|5
|8
|16 - 21
|14
|12.
|0:1
|16
|3
|5
|8
|21 - 28
|14
|13.
|16
|3
|5
|8
|12 - 24
|14
|14.
|16
|4
|1
|11
|11 - 20
|13
|15.
|16
|3
|4
|9
|11 - 22
|13
|16.
|0:2
|16
|3
|3
|10
|11 - 24
|12
|17.
|16
|2
|3
|11
|8 - 24
|9
|18.
|16
|2
|3
|11
|11 - 28
|9
|19.
|16
|1
|6
|9
|14 - 24
|9
|20.
|16
|1
|5
|10
|14 - 30
|8
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Палмейрас Сан-Паулу
|Эстеван
|11 (7)
|Фламенго
|Педро Гильерме
|11 (5)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|10 (4)
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|9 (4)
|Коринтианс
|Алберто Юри
|9 (4)
|Жувентуде
|Jadson III
|1 13
|Форталеза Сеара
|Бритес Эмануэль
|2 10
|Жувентуде
|Marcos Ze
|2 10
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|1 11
|Витория
|Janderson
|1 11