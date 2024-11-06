Тур: 32.
0'
35' Желтая карточкаАнтонио Маркос
0:1
40' ГолГуставо Диас
51' Желтая карточкаЛукас Жан
55' Желтая карточкаSabino2
61' Желтая карточкаКану Рубенилсон
0:2
66' ГолWellington Rato
79' Желтая карточкаГабриэл Шавьер
0:3
90' ГолЛукас Моура
90'+8
Ход матча
35'
40'
0:1
51'
55'
61'
66'
0:2
79'
90'
0:3
28
Alan
Franco1
35
Sabino2
16
Густаво
Диас
47
_Ferreira
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
40 СисиньоЗащитник
- Защитник
-
31 Уго ВиторЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Тьягу МендешПолузащитник
-
21 Ратао РафаэлНападающий
- Нападающий
-
23 Adriel Ramos
-
-
20 Yago I
-
Главный тренер: Rogerio Ceni
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
28 Alan Franco1Защитник
-
35 Sabino2Защитник
- Защитник
-
16 Густаво ДиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 _FerreiraПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
93 ЖандрейВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
33 Арруда ЭрикПолузащитник
-
17 Силва АндреНападающий
-
-
13 Рафинья XXI
-
22 Нето Руан
-
26 Lizeiro
-
-
-
Главный тренер: Субельдия Луис
История личных встреч
Байя
Сан-Паулу
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
71.4%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
10 матчей
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 7 побед
17 матчей
29.4%
35.3%
35.3%
5 побед 6 ничьих 6 побед
Первый тайм
17.6%
64.7%
17.7%
3 победы 11 ничьих 3 победы
Второй тайм
23.5%
35.3%
41.2%
4 победы 6 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
4
Голов в среднем за матч
1.38
0.44
Среднее время на гол
65
202
Всего голов
10
10
Голов в среднем за матч
1.11
1.25
Среднее время на гол
81
72
Всего голов
21
14
Голов в среднем за матч
1.24
0.82
Тотал матчей
2.5
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
8
Больше 47%
Меньше 53%
9
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
72
109
Бомбардиры внутри турнира
Байя
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стум Эвералдо
|8 (1)
|0.25
|Thaciano
|6
|0.19
|Gabriel Teixeira
|4
|0.13
|Лукас Жан
|3
|0.09
|Соуза Коули
|3
|0.09
|Да Силва Лусиано
|3
|0.09
|Эступиньян Оскар
|3
|0.09
|Лусиано Родригез
|3
|0.09
|Рибейро Эвертон
|2
|0.06
|Ademir Santos
|2
|0.06
|Александр Кайо
|2
|0.06
|Ратао Рафаэл
|1
|0.03
|Жилберто Жуниор
|1
|0.03
|David Omar Rodriguez Barrera II
|1
|0.03
|Де Пена Карлос
|0
|0
|Ариас Сантьяго
|0
|0
Сан-Паулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лукас Моура
|9 (2)
|0.28
|Лусиано Невес
|9 (1)
|0.28
|Кальери Хонатан
|5
|0.16
|Силва Андре III
|5
|0.16
|_Ferreira
|3
|0.09
|Феррейра Факундо
|2
|0.06
|Арболеда Роберт
|2
|0.06
|William Gomes
|2
|0.06
|Wellington Rato
|1
|0.03
|Alisson II
|1
|0.03
|Арруда Эрик
|1
|0.03
|Феррареси Науэль
|1
|0.03
|Густаво Диас
|1
|0.03
|Lizeiro
|1
|0.03
|Бобадилья Дамиан
|1
|0.03
|Igor Vinicius
|0
|0
|Rodrigo Nestor
|0
|0
|Жуан Бланко
|0
|0
|Welington
|0
|0
|Michel Araujo
|0
|0
|Alan Franco1
|0
|0
Карточки
Байя
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кану Рубенилсон
|11
|0
|Габриэл Шавьер
|6
|0
|Thaciano
|6
|0
|Лукас Жан
|6
|0
|Александр Кайо
|6
|0
|Де Пена Карлос
|5
|0
|Стум Эвералдо
|5
|0
|Рибейро Эвертон
|4
|0
|Ариас Сантьяго
|2
|1
|Куэста Виктор
|3
|0
|Rezende2
|3
|0
|Gabriel Teixeira
|3
|0
|Маркос Дос Сантос
|2
|0
|Да Силва Лусиано
|2
|0
|Yago I
|2
|0
|Сени Рожерио
|1
|0
|Жилберто Жуниор
|1
|0
|Danilo XVI
|1
|0
|Сисиньо Неусиано
|1
|0
|Соуза Коули
|1
|0
|Marcos Victor
|1
|0
Сан-Паулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лусиано Невес
|11
|1
|Луис Франциско Зубелдиа
|10
|1
|Alan Franco1
|5
|1
|Кальери Хонатан
|6
|0
|Igor Vinicius
|4
|1
|Welington
|5
|0
|Alisson II
|4
|0
|Michel Araujo
|4
|0
|Лукас Моура
|3
|0
|Густаво Диас
|3
|0
|Арболеда Роберт
|3
|0
|Силва Андре III
|3
|0
|Арруда Эрик
|3
|0
|Rodrigo Nestor
|3
|0
|Бобадилья Дамиан
|3
|0
|Рафинья XXI
|3
|0
|_Ferreira
|3
|0
|Феррареси Науэль
|2
|0
|Giuliano Galoppo
|2
|0
|Sabino2
|2
|0
|Wellington Rato
|2
|0
|William Gomes
|2
|0
|Антонио Маркос
|1
|0
|Феррейра Факундо
|1
|0
|Lizeiro
|1
|0
|Рафаэль Пирес
|1
|0
|Patryck
|1
|0
|Maximiliano Cuberas
|1
|0
Результаты матчей
Байя
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
Сан-Паулу
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
6% (1)
44% (7)
50% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
Сухие победы
7
1
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
2
7
Байя
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Сан-Паулу
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
19
6
Упущенные победы
14
25
Байя
72%
28%
18 побед 7 поражений
Первый тайм
38% (12)
41% (13)
22% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (12)
41% (13)
22% (7)
Сан-Паулу
30.8%
69.2%
8 побед 18 поражений
Первый тайм
13% (4)
41% (13)
47% (15)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (11)
34% (11)
31% (10)
Сухие победы
9
4
Сухие поражения
4
9
Волевые победы
22
8
Упущенные победы
16
32
Голы по времени матча
Забито
21
19
8 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 7
20 Не забивали 21
3
14%
3
16%
1-15
1
5%
1
5%
16-30
4
19%
4
21%
31-45
4
19%
3
16%
46-60
2
10%
3
16%
61-75
7
33%
5
26%
76-90
Пропущено
12
20
7 В 1-м тайме 13
5 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 11
2
17%
3
15%
1-15
2
17%
2
10%
16-30
3
25%
8
40%
31-45
1
8%
3
15%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
25%
4
20%
76-90
Забито
21
27
7 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 13
18 Не забивали 18
1
5%
8
30%
30%
1-15
2
10%
4
15%
16-30
4
19%
3
11%
31-45
2
10%
2
7%
46-60
7
33%
5
19%
61-75
5
24%
5
19%
76-90
Пропущено
28
12
12 В 1-м тайме 3
16 Во 2-м тайме 9
12 Пропускали первыми 2
15 Не пропускали 8
1
4%
1
8%
1-15
5
18%
1
8%
16-30
6
21%
1
8%
31-45
3
11%
2
17%
46-60
8
29%
3
25%
61-75
5
18%
4
33%
76-90
Забито
42
46
15 В 1-м тайме 23
27 Во 2-м тайме 23
13 Забивали первыми 20
6 Не забивали 7
4
10%
11
24%
1-15
3
7%
5
11%
16-30
8
19%
7
15%
31-45
6
14%
5
11%
46-60
9
21%
8
17%
61-75
12
29%
10
22%
76-90
Пропущено
40
32
19 В 1-м тайме 16
21 Во 2-м тайме 16
18 Пропускали первыми 9
23 Не пропускали 19
3
8%
4
13%
1-15
7
18%
3
9%
16-30
9
23%
9
28%
31-45
4
10%
5
16%
46-60
9
23%
3
9%
61-75
8
20%
8
25%
76-90
Результаты последних матчей
Байя
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Васко да Гама - Байя 3:2 Крузейро - Байя 1:1 Байя - Фламенго 0:2 Байя - Крисьюма 1:0
Форталеза Сеара - Байя 4:1 Байя - Атлетико Минейро 3:0 Фламенго - Байя 1:0 Ред Булл Брагантино - Байя 2:1 Байя - Фламенго 0:1 Байя - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Гремио - Байя 0:2 Байя - Витория 2:0 Байя - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Флуминенсе - Байя 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Байя 1:1 Байя - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Атлетико Гойаненсе - Байя 1:1 Байя - Коринтианс 0:1 Байя - Куяба 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Байя 1:3
Сан-Паулу
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Крисьюма - Сан-Паулу 1:1 Сан-Паулу - Васко да Гама 3:0 Куяба - Сан-Паулу 2:0 Сан-Паулу - Коринтианс 3:1
Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1 Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 1:3 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сан-Паулу 0:0 Крузейро - Сан-Паулу 0:1 Атлетико Минейро - Сан-Паулу 0:0 Флуминенсе - Сан-Паулу 2:0 Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:1 Сан-Паулу - Витория 2:1 Сан-Паулу - Насьональ Монтевидео 2:0 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 2:1 Насьональ Монтевидео - Сан-Паулу 0:0 Сан-Паулу - Атлетико Гойаненсе 1:0 Гойяс - Сан-Паулу 0:0 Сан-Паулу - Фламенго 1:0 Сан-Паулу - Гойяс 2:0 Форталеза Сеара - Сан-Паулу 1:0
Результаты матчей
Байя
Сан-Паулу
Точный счет
1:0
4 раза 25%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
2:1
3 раза 19%
1:0
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
2
6 раз 38%
1
5 раз 31%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%
Точный счет
2:1
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
2:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 50%
2
5 раз 31%
0
2 раза 13%
3
1 раз 6%
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
3
3 раза 19%
2
2 раза 13%
Точный счет
1:0
5 раз 16%
2:1
5 раз 16%
1:1
4 раза 13%
2:0
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
2:1
6 раз 19%
1:0
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
0:0
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
1:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
14 раз 44%
2
9 раз 28%
0
6 раз 19%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
1
11 раз 34%
2
8 раз 25%
0
7 раз 22%
3
6 раз 19%
Тоталы голов в матче
Байя
Сан-Паулу
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
142
610
97
214
313
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
115
610
511
115
313
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
266
Больше Меньше
257
1220
1418
329
626
131
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Палмейрас Сан-Паулу
|Эстеван
|11 (7)
|Фламенго
|Педро Гильерме
|11 (5)
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|10 (4)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|10 (4)
|Сан-Паулу
|Лукас Моура
|9 (4)
|Жувентуде
|Jadson III
|1 13
|Форталеза Сеара
|Бритес Эмануэль
|2 10
|Жувентуде
|Marcos Ze
|2 10
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|1 11
|Витория
|Janderson
|1 11